Las contraseñas más seguras de David Broncano

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:16 y como siempre donde tiene

Voz 3 00:18 estar donde hay noticia ahí está David Broncano como está David buenos días

Voz 4 00:21 hola qué pasa qué pasa ahora con el periodismo

Voz 0874 00:26 hacemos el programa acabamos ya que no era muy poquito y si quieres vamos al per a fer ahí no

Voz 0470 00:31 pero sabes que vamos a ver vamos a ver es que esto es una es una para que parece que es que sea aquí yo soy ahora lo único admirador de Federer

Voz 5 00:39 sí sí pero entiendo que además el partido al otro día junto a mi sufrir

Voz 0470 00:46 mueren más pro Nadal un poco más sí pero déjame con David sufrir con el otro día porque sabes

Voz 0874 00:51 es verdad que uno de los partidos que vivimos juntos de Roger yo aplaudió un error suyo y la verdad que me echase es aquí sacaban nuestra amistad

Voz 0470 00:58 es que me salió del alma eh esto es que no es broma pero porque lo diste una volea fácil más o menos fácil que falló tiro a la red aplaudirte

Voz 0874 01:06 sí pero yo me refería

Voz 4 01:09 a la evolución del punto no lesionados un hombre

Voz 0470 01:13 ha sido un punto corto estuvo ofensivo te dije que nuestra amistad te esto es como una amistad tiene también como uno Challenge como cuando los jugadores en el tenis piden una piden un ojo de halcón tienen tres por ser un hombre yo aún un aplauso a un fallo de Federer te permite uno se aplaudir otro al rato igual

Voz 0874 01:29 de hecho después de una mirada fue lo que me dijiste una vez solamente os aquí tu comodín ya lo has jugado

Voz 0470 01:34 a setas eh bueno pues oye

Voz 0874 01:37 en una semana intensa e el año pasado unos unos buenos

Voz 4 01:39 los allí estamos grabando ya graba sí sí si estamos no hay otra chica que está grabando entonces a la vez

Voz 0874 01:46 a que a que ya está grabando vosotros lo que otra persona está grabando sala gentes graba como era como Gemma

Voz 0470 01:51 la de lo que está grabando como vale vale vale gracias

Voz 0874 01:54 hoy uno va a ser muy fácil de todas maneras eh

Voz 0470 01:57 déjame que te pongan un macro personal que vengo esto es real está jugando al tenis yo esta mañana le e ir después dejó al tenis no he comido nada entonces ahora mismo porque no para pasar por casa entonces ahora mismo estoy en déficit de nutrientes

Voz 0874 02:12 sí sí cierto olor corporal

Voz 0470 02:14 chao chao chao pero pero no tenía nada en la mochila no he comido nada entonces eh flaquear me me es un poco menos incisivo de lo habitual vale porque me falta potasio vitaminas y todo

Voz 0874 02:25 vale vale vale no no te he visto flaquear nunca en este programa eh

Voz 0470 02:28 por eso pero quizá hoy es el día porque hace calor Cillo me falta comida en fin ha pasado

Voz 4 02:32 de Federer que se también

Voz 0470 02:35 el sistema inmunológico sobre todo después

Voz 0874 02:37 donarlo un pulmón pues se abre paso por eso entonces te voy a poner muy fácil que es un tema con el que puedes hablar con cualquier persona vale el otro día se celebra el Día Mundial de la contraseña o de las contraseñas y se ha publicado que todavía a día de hoy miraré cuesta cuesta cuesta pensar que esto sigue siendo verdad la contraseña más usada es el uno dos tres cuatro cinco seis

Voz 0470 02:57 mítico claro utilizada por veintitrés millón

Voz 0874 03:00 desde de usuarios seguimos siendo muy hizo que a la hora de escoger uno

Voz 4 03:04 eh tú tus contraseñas y hombre no las mías de mucho cuidado con nuestra

Voz 0470 03:11 lo que son bastante ellos que ya ha contado alguna vez que tuvo

Voz 6 03:13 la época con de casi adolescente

Voz 0470 03:16 pero dieciocho años que mi vida era la seguridad informática porque me volví totalmente loco con lo hice practicamente hackers no es así en todas mis contraseñas me suponen un problema en mi día a día porque son cada uno distinto de todos tienen muchas letras números tienen

Voz 0874 03:29 me llevaron listín telefónico con tus contraseñas efectivamente

Voz 0470 03:31 no me supone oyó a veces no no soy capaz de aprender cosas por el espacio que ocupan el cerebro todas las cosas

Voz 0874 03:35 sí sé que te quita mucho sí ahora ya pasa una etapa más de pues eso ABC

Voz 0470 03:42 la poesía no lo simplificando porque el cerebro humano con el tiempo pierde mientras ahora mismo para mí es un esfuerzo brutal

Voz 0874 03:49 bueno pues tu misión es ver un poco la gente de la calle el pueblo a contra sus sueños maneja si alguien les saca su contraseña eso ya sería pues un bonos

Voz 0470 03:58 a nivel periodístico sería un extra no distraerse si ese sí

Voz 0874 04:01 pues básicamente Un policía

Voz 0470 04:03 el Pulitzer de la furia si quieres que busque algún perfil concreto sabes que siempre desigualmente el perfil

Voz 0874 04:09 es el total de la sociedad es que todo el mundo tiene Twitter

Voz 0470 04:12 hay un estudio de una foto hola todo es que te estás haciendo una foto si esa persona es un es un relativo tuyo ahí para ir a tu marido coqueto está haciendo una foto me he puesto en vez de la foto igual te jodió la foto

Voz 6 04:26 pues no no es que me

Voz 0470 04:28 quería hacer contigo sea por una vez he pensado que era yo el que la Liga va con una foto no sabe a quién estabas buscando fotos de noche hay Vanessa o me está haciendo una foto para que me diera continuó a lo que era es que todo sin dando meterte hasta octubre ido grabando también de nuevo pero se dile que se pone esto luego lo ponemos vale te puedo hacer una pregunta ya que estamos venga todo afrontando por la seguridad en Internet las contraseñas el email curiosa con una contraseña de difícil con caracteres Alfa numérico cifras y números nada queda cuál es no tener agua si sabes que da igual porque como nota demostrarme el dinero pero bueno no me parece que vale pues di di di los primeros cuatro caracteres igual son son números el nombre Un dos tres cuatro cinco seis

Voz 5 05:13 por ejemplo que va a ser

Voz 0470 05:16 pero no me gusta decirlo porque ya lo has dicho mira

Voz 0874 05:21 mira a ver si se van a copiar ahora según llegue a casa

Voz 0470 05:24 la añade algo añade una exclamación por delante por detrás el guión es Navarra noventa no se puede porque es una cosa informativos pero el guión igual igual pues si es lo tendré que hacer no vaya a ser que alguien tienes tienes tienes algún dato comprometido en el email pues no es verdad es que no quiere proteger no la verdad es que no tengo nada que tanta nunca te en jaque a la cuenta de Twitter

Voz 4 05:50 bueno no preguntan es si la misma contraseña para todas las páginas

Voz 0470 05:53 vale me pregunta Javier del Pino de te desde su nave nodriza es si tiene misma contraseña para todos los email y todas las páginas ponerse por la misma

Voz 6 06:00 pues la misma la mi mano cambio ya

Voz 0470 06:04 pues un número una letra ponerse igual dos dos tres cuatro cinco se modernos pues se pudo entrar otra vez uno dos cuatro tres cincos

Voz 6 06:14 bueno puede ser por la fecha de

Voz 0470 06:17 pues de alguna fecha señalada Walesa es otro clásico e en plan once uno mil novecientos setenta y cinco porque te casarse con tu marido pues si tu cumpleaños también delante con la letra de tu mascota del nombre pues también pues esas son fatal poderme acordarse Elvira entonces es muy buen día muchas gracias hasta luego

Voz 4 06:43 vale adiós Carlos eh yo creo que claramente era un bingo ha sido algún pleno si mucha gente ahora sí lo vamos a ver

Voz 0470 06:52 entonces la vida en general en el mundo siete mil cuánta gente en el mundo de ver siete mil quinientos millones algo así es que eso de eso no se habla nunca eh cada día como ensimismados en nuestra unicidad personal

Voz 0874 07:04 buena parte de ellos en la Gran Vía siete

Voz 0470 07:07 mil quinientos millones de personas dando la tu Ramonwere planeta

Voz 0874 07:10 dar por el número de fotos que te haces entre la pista uno y la pista dos

Voz 0470 07:13 sí

Voz 0874 07:14 cuando vamos al tenis debe haber mucha gente en el mundo

Voz 0470 07:16 no haber mucha gente sí vale vamos a ver aquí un señor poniendo su contraseña en un móvil creo hola qué tal hola par de preguntas claro ha podido tu contraseña en el mobbing que te he visto justo poniendo como una contraseña número

Voz 5 07:27 intentando saber cómo quitarla esto es serio juro está haciendo saber cómo quitarle concedía desde el bloqueo del móvil no tengo ni idea de cómo cambiarla sin del móvil que acabo de cambiarla no sé cómo cambiar leyó un rato buscando por Internet

Voz 0470 07:41 número tenías de Pin

Voz 5 07:42 sí cero cero cero cero

Voz 0470 07:47 lo puede decidirse en igual si nadie sabe quién eres esto es la radio

Voz 5 07:50 cero cero cero cero quieres que te ayude sí

Voz 0470 07:53 Javier les puedo ayudar podemos convertir la radio la Cadena Ser que es un espacio de servicios

Voz 0874 07:59 perfecto eso tiene que darle a Velvet

Voz 0470 08:01 ustedes ajustes sale ajustes no hay no ha pero las sí o el bloqueo del móvil en la sí

Voz 4 08:08 es una sí claro tiene que ha general

Voz 0470 08:10 que irte a general a ver sube sube para no no no hay no hay no hay no tendrá que irte a general

Voz 4 08:17 sí Javier ayuntamientos sin teléfono si no recuerdo mal es crecerá el teléfono

Voz 0470 08:22 bueno no se queda Nadal

Voz 4 08:24 bueno no más pero con lo bien que tu dejas los iPhone David privacidad si fuera Android sería más fácil privacidad

Voz 0470 08:34 ver si aquí no montado con ello estos radiofónica veinte es terrible ya aquí igual no este es el aclaro Pon tu código

Voz 5 08:43 hay que se lo vas a pillar algo de nuestro sabes a no no el de teléfonos si entrar al traje esta nueva no bajó el señor saca un folio no me

Voz 0470 08:54 Javier esto está siendo estamos dos de contraseñas y un señor cambiando su contraseña me parece ahora mismo ha sacado a la sacó una tarjeta Villa lleva sí

Voz 5 09:03 vamos a Telefónica

Voz 0470 09:08 ahí está el código un momento dos intentos fallidos se lo vuelves a Javier estamos viviendo un momento dramático momento es que hay alguien entreteniendo a Gemma por favor no entra tenerla que es que está grabando por favor señora a ver tercer intento Utrecht intento fallido ya te no ponga mano nada más

Voz 5 09:27 el mobbing ese debate

Voz 0470 09:28 que nos pongan por lo más no ponga en lo que número uno porque lo que dejamos de jamón pero como las

Voz 5 09:35 pues ya tres veces por qué no se trata de mano déjalo da igual quién es clave

Voz 0874 09:41 deseo pero a ver si ahora tiene que parar tu cinco minutos porque no sé

Voz 5 09:43 pese a todo se y mi mujer en dos o tres que está ahí comprando no te puede Jamal no oscenses móviles pero si ves de comer en espacios

Voz 0874 09:52 ayuda pública lo que hacemos

Voz 5 09:56 no lo sé estoy viendo en tus ojos es la mirada de la desesperación tras decir eso porque me va a llamar no pueden ver no puedo no podrá la simple está bloqueada

Voz 4 10:07 qué hacemos Javier intentamos ayudarle un poco más si igual si espera a ver si ves salir a

Voz 5 10:12 atienda la próxima de que tenga ITB a cambio de la cerámica tuvo tu mujer donde estamos ahora mismo no tengo ni idea

Voz 0470 10:20 fíjate en el m en la época de la comunicación de la personas conectado

Voz 0874 10:23 estamos viendo en mil novecientos ochenta y cinco

Voz 0470 10:25 ahora practicamente que estuviesen en en en la posguerra en Cuenca si no sé dónde está mi mujer no sé cómo comunicarme sí sí sí sí

Voz 5 10:32 justo

Voz 0874 10:33 bueno aprovecha para preguntarle por sus contraseñas en lo que la mujer sabes

Voz 0470 10:36 hago te hago una última pregunta ya que estamos estamos donde contraseñas no era esto sí sí tienes para el resto de cosas ya le con de email de redes sociales si tienes en todos la misma contraseña

Voz 5 10:45 no va cambiando no tengo una red de estas el uno pasó por cambian de crear seña que tío qué cuco eh sí sí sí

Voz 0470 10:52 sí sí sí pensaba Javier quedamos con alguien que no se maneje la mira por lo que la patronal Banville es prácticamente un White Hat sí sí

Voz 5 10:58 además con el reloj

Voz 0470 11:00 encima claro llevo un reloj un Smart un Smart y si no no perdona no sabía que quedado con alguien de Palo Alto llamar ahora sí ganado nada entonces nada te saludo te deseo lo mejor todo el habano gracias hasta luego sí pero pero las contraseñas y a su que llevo una camiseta de El Canto del Loco pero pero Itt nos hacemos la foto y Tengo una pregunta vale la foto primero pero eso son vídeos Un vídeo da igual vale Hola vale ahora ya termina el vídeo Salander acá corta el bienio que ya porque yo era la pero nosotros no vale estamos preguntando por seguridad informática tienes contraseñas distintas en cada Instagram para Nacha así cuál es no te lo había sí dime los primeros cuatro caracteres nadie sabe quién eres en la has una te únete lo segundo número lo segundo tan bien te pídele a tu hija que me dedicara por favor no es muy larga y italiana la contraseña de la ayer con la de tu madre porque tu madre

Voz 6 12:11 ay Dios mio de Llanos en la sabes la de miel para muy largo pero no sabes

Voz 0470 12:16 Jalisco voy y la que tú te sabes cómo no no yo no me seis meses lo tiene las mías de mi corren como son tiene una Lichis está claro si nadie sobre todo empresa Cort pero piensa que tu empresa pues tiene relacionado siempre con a los tres que tengo ella Pilar Pilar XXIII porque no porque esto entre ella nació el día veintitrés pero no he acertado el pilares porque como he dicho que veintitrés y nació el día veintitrés sí pero que no no claro pero pero no acertó el nacimiento el día nacimiento sí pero sin duda abolengo porque nos ha parecido mágico que yo desacertado que se va a Pilar y mágico los que no haya palito os lo agradezco la verdad vale para el resto de cuentas tienes nosotros por ejemplo para que además cuenta tienen email lo que sé si tengo tinta pero muy distintas si lo hemos cambiado una letra no no muy distinta

Voz 6 13:07 yo me hago un lío con ella con las entre con la

Voz 0470 13:10 me es el mobiliario a tu hijo todavía no el hermano ingeniero informático que tiene treinta años y es el que nos tiene a todos controlado

Voz 4 13:18 vuestros hermanos del doctor Magneto de la familia tiene cuanto gracias

Voz 6 13:24 Torres Torres un ingeniero informático aguando leal además fuimos a Delta a Gran Canaria

Voz 0470 13:30 hombre allí actuando verdad con ingreso pero pero si quieres ver con qué os controla lo tiene auditadas las cuentas de todos no no

Voz 6 13:36 claro él tiene un programa que se mete en el programa de mi empresa en el servidor que mete mi teléfono en el de ahí tiene

Voz 4 13:43 no yo estoy claro eso peligro

Voz 0470 13:46 sí totalmente pero hay tener cuidado pero eso me lo puede ver lo que hacéis lo hacemos cosas malas ni que más me da mi Pilar tú no no no no no les da gusto a Carlos Torres mira tu madre no no tu hija Pilar se porta bien totalmente porque cuando ellos tienen tres se hace compensados te estás contenta con los primeros catorce años de vida estuvieron totalmente cuando tú tú tú los catorce años desde los diez puntos

Voz 6 14:09 en diez Un diez poco alegría

Voz 0470 14:12 sí es que es la elegida es que yo soy la madre perfecta aunque no lo venimos a ver a tanta felicidad no quiero continuar no eran un rato te lo mejor

Voz 5 14:23 eh

Voz 0470 14:24 el voto como dices otras bueno no lo Pilar no sale muy bien

Voz 4 14:29 esto es lo que ha salido muy bien bueno sacar otra bueno pues está bien añadió que yo creo que que sí que Javier ahora sí ahora sí ahora sí pero Porres

Voz 7 14:46 no hay Dios obedecía recorre

Voz 0470 14:52 eso

Voz 8 14:55 desplome

Voz 0874 15:10 muchos usuarios aún no son conscientes de la relevancia contar con una contraseña segura de hecho según un informe de Deloitte casi el noventa por ciento de las contraseñas de los usuarios a nivel global son vulnerables a los ataques de los ciberdelincuentes aunque somos avisados casi a diario de los peligros de los hackers pueden hacer uso de nuestros datos más personales seguimos sin concienciarnos sobre esto nos acompañan al estudio Mónica Valle que es periodista especializada en seguridad y tecnología que te armónica cómo estás buenos días

Voz 9 15:35 buenos días muchas gracias por la invitación

Voz 0874 15:38 ingresos sobre esta materia tienen en mayúsculas minúsculas números pero la gente no hace caso

Voz 9 15:44 no hay fijada que hablabais de que la contraseña más usada es un dos tres cuatro cinco seis en la segunda spas Word y la tercera son dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cosa que no concede tantos añado tres números máxime si exacto pero si comemos mucho a la cabeza la segunda spas Wert sí que es contraseña en inglés del empleado que digamos de manera que si en España se vio entonces contraseña estas son digamos que por lo menos una eh llega algo es algo pero por lo menos ya es un carácter un poco distinto pero sí es verdad que este tipo de contraseñas son inseguras porque digamos que los ciberdelincuentes con los programas ahora mismo o con los que cuentan pueden descubrir este tipo de contraseñas en segundos es importante por eso que sean variados como no suelen decir enumeró doce letras mayúsculas minúsculas caracteres especiales y hay un truco porque es verdad que es difícil acordase tantas contraseñas que por ejemplo es crear una frase crea una frase larga y en cada perfil lo en cada sistema que usen pues le vas cambiando por ejemplo el final o el principio ya si te puedes acordar una palabra

Voz 0874 16:45 esa frase a lo Mou palabras frase la frase claro pero no hay contraseñas seguras hay contraseñas algo más seguras digamos que es cuestión de tiempo o de esfuerzo en los ataques de los hackers el saber cuál es tu contraseña

Voz 9 16:59 eso es ese llaman ataque este fuerza bruta hay digamos que es cuestión de tiempo que las encuentren por eso también es importante por ejemplo decía David que utilizaba una contraseña en cada un hoyo mina estaba fenomenal y que no se acordaba porque eran todos muy diferentes pues para eso lo que podemos usar son herramientas que nos pueden ayudar por ejemplo un gestor de contraseñas en el que

Voz 0470 17:19 la Cámara decía estoy eso es

Voz 9 17:22 entonces lo único que nos tenemos que acordar es de nuestra contraseña maestra y el resto pues ya están guardadas en ese baúl seguro de alguna forma hizo otro truco que es también muy importante es usar el segundo código de verificación cuando muchas veces te piden un código que te llega al móvil a través del SMS una aplicación fruto pues eso te estas añadiendo mucha seguridad

Voz 0874 17:44 tras y eso requiere un esfuerzo digamos de preparación porque tienes que enviar tu mensaje tal y mucha gente no lo hace mucha gente sencillamente se pueden pues eso uno dos tres cuatro cinco seis

Voz 0470 17:54 hola qué pasa

Voz 9 17:55 oye has encontrado a mucha gente que estaba bastante pues

Voz 0470 17:58 ya ha parecido buen buen reportaje sí la verdad es que sí interlocutora desconocida

Voz 0874 18:03 espera cuidado eh claro es que bueno Mónica Valle David Broncano pero yo yo siempre que cuando tú estás abajo esperando cuando viene el invitado yo limitado digamos que le pidió disculpas pero hay que tengo en esta sección yo lo digo no sé si sabes a lo que vienes te puede parecer que es el cachondeo

Voz 0470 18:20 no sé si aparte de eso lo hacemos para aprender cosa aparte de Madrid en la calle un imbécil no hombre

Voz 0874 18:25 puede ser el subtexto pero en fin y entonces ella me han dicho sí sí no no sé perfectamente lo que vengo lo cual sí que a mí me inquieta porque si sabes a lo que no entiendo cómo va

Voz 0470 18:33 hay que ver cómo a la guerra si bien

Voz 0874 18:36 pero bueno cuál es el cargo de Mónica pues Mónica es periodista especializada en ciberseguridad bien tecnología

Voz 0470 18:42 entonces va va al pelo para lo que estamos tratando

Voz 0874 18:45 qué casualidad porque maravilla fíjate pero este programa es la profesionalidad mira Gemma mira que que bueno

Voz 0470 18:51 es que has elegido muy bien porque es está para él

Voz 0874 18:53 este tema ajena que viene elegido ayer a una periodista especializada en Gemma Mengual Gemma sufrimos surgió esa idea Gemma no quiere que iba a hacer

Voz 0470 19:02 ha perdido más sufrió y mucho porque hoy la gente en la calle a optar por una nueva vertiente que es en vez de ir a Pay me fotos a mi ira decirle cosas a ella así no por no hacer una foto después explotaba las cabezas claro es que ayer Pérez

Voz 0874 19:14 la hicimos el programa estaba escuchando el estudio he visto yo estoy lleno de gente y Gemma entró un momento con un micrófono entonces yo me vi en la obligación de decir pues el esquema la las castañas

Voz 0470 19:24 no aplaudiendo va a estrella produjera

Voz 0874 19:28 oye perdón Mónica David David bueno

Voz 0470 19:30 ningún problema complacer Mónica lo que estaba diciendo que eso es que te aparece un reportaje de primer nivel de primerísimo nivel

Voz 0874 19:36 qué bien es curioso porque las contraseñas e incluso las direcciones de correo yo creo que dice mucho de las personas por ejemplo yo recibo un correo de Jesús cincuenta y cuatro arroba compuse ve punto com hombre joven hotmail punto ya yo creo que ya sé mucho de él

Voz 9 19:55 sí es verdad que se nos olvidan muchas veces a los usuarios quedamos demasiada

Voz 0874 19:59 más hecho Internet demasiada

Voz 9 20:01 al final hay unos ataques que se llaman de ingeniería social que básicamente lo que se trata es de engañar y cómo te engañan pues buscando información en Internet de forma pública exponemos demasiada información de nuestra vida privada

Voz 0874 20:15 claro si tú en tu correo yardas tu año de nacimiento lo que no sabemos es que a lo mejor un hacker sólo con ese dato a lo mejor ya puede entrar en otra cuenta en la que se pide en la ciudad

Voz 9 20:25 sí desde luego que puede suponer otras cosas a lo mejor pero simplemente buscando a través de nuestras redes sociales son Internet encuentra muchas cosas fotografías que subimos datos quedamos perrete fíjate cómo se llama tu perro

Voz 0874 20:40 sí

Voz 9 20:40 bueno tener un perro pero estalla sin tener que bueno pues bueno sí sí pues imagínate ese llamaba Toby pues a lo mejor sabor

Voz 0470 20:48 la que pone todo hay mucha gente que ponen nombre lo Ferrer

Voz 9 20:50 hombre los perros son dos to viendo a cuatro pues a lo mejor eso es simplemente probando en lista de las contraseñas más usadas en España habría algo que nos llamaría la atención yo que se Messi por ejemplo o las si no pondría de control

Voz 0470 21:03 yo yo pondré me encontré aunque en la cuenta sí que lo por tener el nombre esa persona social

Voz 9 21:07 en los listados de contraseñas suelen ser globales digamos a nivel mundial pero se van cambiando también a medida que que bueno que hay modas no pues por ejemplo I Love You fue una contraseña también bastante usada bueno pues modas

Voz 0470 21:22 un virus que se llamaba algo así también también había una cosa

Voz 9 21:24 a eso es la segunda contraseña ha contado con ustedes cuál es más bueno hombre claro en España imaginación

Voz 0470 21:31 cuál toca enseña esta esta también

Voz 9 21:33 es una buena también se ha hecho muchos están contraseña al menos tengo una eh pues lo mínimo es que sea larga que incluya números que incluya caracteres especiales eso sí sobre todo si es posible un doble factor de autenticación si doble factor de auténtica

Voz 0470 21:47 fíjate lo que te escriben el móvil exacto hay varios

Voz 9 21:49 no hay varios sistemas por ejemplo te mandan un SMS al móvil con un código o te mandan un código a la aplicación por ejemplo si has Twitter Facebook o también hay aplicaciones específicas por ejemplo Google tiene una que es Google auténtica Aitor que te vale para lo mismo te mandan un codo

Voz 0470 22:03 y luego muy importante porque la gente le gusta mucho que la notificación ante el móvil mientras tú pones en la gente le gusta mucho en general tener en el móvil en la pantalla como te llega un email un mensaje directo algo así que aparecen en la pantalla de bloqueo que no es nada entonces cualquier hacker o cualquier otro habrá que te acerca de que efectivamente de lo que ha en espera toda su vida

Voz 0874 22:24 tenía mucho tiempo libre hace dos años donde voy no Monica

Voz 0470 22:27 tú sí le manda un si sabe su email y la contraseña el móvil el móvil está con las notificaciones y el texto ya muerto

Voz 9 22:34 si no ya está ya tiene su número desde luego ése es muy ese buen consejo no tener esas notificaciones activadas muy bien

Voz 0470 22:42 a menos que que el contenido del mensaje esto es deprimente

Voz 9 22:44 Ximo primer nivel pero hay

Voz 0874 22:47 la Sala hizo en El Aaiún se desbloquea pues hablaron no sabes porque tú llevas Samsung pero efectivamente pero no te puedes mira

Voz 0470 22:52 sí sí sí sí ya habido pero también bueno es que todos los pues en fin no hablemos desprecia pero

Voz 0874 22:56 el venimos de un país en el que hasta no hace mucho los mensajes de texto ya que pagarlos aparte porque las operadoras quedar un poco pitillo lo digo porque la frase típica de mi madre cuando me me pide que le pongan de teléfonos esto me cuesta esto

Voz 9 23:07 no cuesta que decir no obstante estaba dando no me cuesta nada para nada es gratuito

Voz 0874 23:11 si hay algo que yo creo que tenemos que decir con cierta seriedad es que una vez que te roban la identidad muy difícil volver a recuperarlo

Voz 9 23:18 sí sí y además es un problema bastante grave porque cada vez hay más casos de suplantación de identidad y claro al final es un verdadero problema porque hay que pensar que nuestras vidas ya son totalmente digitales es que tenemos prácticamente nuestra vida en Internet entonces si eso

Voz 1 23:33 Nos roban nos están robando algo muy

Voz 0874 23:36 personal no fíjate yo creo que en el colegio David debía haber asignaturas en donde te enseñaran estas cosas nunca el otro día que ahora una vive conmigo está fuera de España si la primera llamada que me hice veinte muchachos excelente muchacha fue Papa como se cambiar una bombilla claro yo primero me planté a mí mismo que cambiarla como ha sido la educación ella legado creo que ese cometido pero esto esto plenamente un tutorial lentitud yo creo que en el colegio deberían explicar estas cosas no cómo se protege una cuenta cosas básicas de la vida diaria no

Voz 9 24:09 estoy totalmente de acuerdo y además es que no solamente tenemos que pensar claro los niños están expuestos en el colegio a casos de ciberacoso por ejemplo ahora mismo ya uno de cada cuatro casos de acoso son ciberacoso se añade un problema añadido que por ejemplo el el acoso tradicional ya es suficientemente de grave pero el ciberacoso se añade el problema de que es las veinticuatro horas del día la mayoría el acoso es a través de Whatsapp en un ochenta ochenta y cuatro por ciento Entonces todo esto hay que hablarlo con con los menores los padres tienen un papel fundamental aquí porque tiene esto tiene que ser una conversación fluida hablar de lo que se hace en Internet de lo que no una conversación para que cuando tengan algún problema acudan a los padres son los adultos si se lo expliquen y solucionarlo claro

Voz 0874 24:54 oye pues muy bien que vaya a venido aquí apresado

Voz 0470 24:56 al viejo ha salido sin tu picaduras de ha estoy hablando de Alaska al Golfo Pérsico total total nuevas lo aplicamos estado muy bien

Voz 0874 25:04 perfecto periodista especializada en seguridad y tecnología Mónica Valle si alguien necesita un pero una periodista especializada en esas cuestiones yo creo que eso sí sí sí sí muy bien bien expresado su email es me vaya arroba gmail punto

Voz 0470 25:17 en cuanto a España dos tres me encanta Sonia de estas cuatro cinco seis siete ocho nueve claro ya es el cero y luego ya se Ana lo encuentran ahí gracias a vosotros hasta luego

Voz 0874 25:49 vamos a desvelar cosas de la trastienda de la radio a esta sección para mí es digamos casi la última de

Voz 9 25:56 bueno casi están a largo no sin casi porque has

Voz 0874 25:58 porque es que es que nunca yo pero me falta algo me falta algo

Voz 0470 26:04 el pobre claro es que no es la última buena seco

Voz 0874 26:06 en este programa

Voz 0470 26:09 el tiempo que es tiempo que gusta al presentador

Voz 0874 26:12 pero digamos que es una sección para ti para mí que preparamos muchas las cosas que me ante sencilla si se si porque nos traen cosas claro esas cosas nos ponen invitados que sí sí pues así funciona si nota

Voz 0470 26:23 voy que me dais llegan unas despliega

Voz 0874 26:26 lo primero un Power Point es que trae de verdad

Voz 0470 26:28 la ahora mismo Ángela tiene delante de sí cinco folios impresos subrayados bueno con fluorescente con tablas tablas con letras y números debajo una libreta con más cosas a mano y más subrayados para luego no saber cómo se mata a una rana pero ya sé ya sé eso te iba a decir no pues mira el otro día vino

Voz 0277 26:48 un paciente que es muy conocido pero no voy a decir quiénes pero pero te conozco yo excantante sólo lo conoce todo el mundo decíamos ahí entré por la puerta y me dijo que no África tiene ponerme no hay dirás que si no no no no no me dijo me parece increíble que no sepáis matar ranas yo dije pero qué es esto te también contó cómo se tiene que ser Alejandro Alejandro Sanz

Voz 0874 27:13 no

Voz 0277 27:15 yo te pintaba votar mucha no

Voz 0874 27:16 no pero es esperar lo que acabas de decir que está dando sobre el físico de Alejandro Sanz nada dando que tiene necesita ir a no

Voz 0277 27:24 en todo el mundo todo el mundo todo el mundo no siete no solamente viene gente que tiene que perder peso si tienes que decía

Voz 11 27:31 porcentaje donde ya ya potencialmente todo el planeta clientes les sale por estos tu sillones están reforzados por abajo va además

Voz 0277 27:39 bueno entonces me dijo que la rana había que pelar la cogió una rana se pelaba pero pero espero que veinte

Voz 0470 27:45 pero otras como matarla viva nombre no a Matas

Voz 0277 27:47 por la escucha con la piel haces una bola lo pones en la punta de una caña tira la bola al agua ya la rana van a comérsela ya estás así para atrás las ranas tal cual me lo contó entonces primero hay que matar una Random pero me ataron una rana y luego ya nos pero despejó viejas prime Gemma copera la Matos primero como puedas bueno eso ahí no entramos bien me dijo le quitas la piel a una rana haces una bola con esa piel pero para usarla como gran pones en el anzuelo que hechas dentro de la charca o de donde sí sí entonces la rana por ello la muerde tú tiras de anzuelo hacía tal sale la rana es para ella la coges pero espera coges viva o la estampa acoge Garralda vuelve a estar viva no estás explicando cómo mantas alargando Goya la acoge sí ya lo que doña bien el método quinta usarlo pedrada pero estos esto siga Pedro Escobar empero tres pacientes en qué barrio viene me dijo que era de pueblo

Voz 0470 28:44 puede cantantes es un cantante creado en Sudán del Sur

Voz 9 28:47 no no no no no no muy buen cantante no vista arriba arriba si eso sí yo pienso optó

Voz 0470 28:55 qué es eso que suena es en efecto que te ha puesto a metió metido efecto tan bien con tanta calidad de sonido que pensaba que estábamos y ser yo creo en un cortocircuito está iba a salir corriendo porque había juego le exactamente eso escucha este programa

Voz 0874 29:11 aquí mando un saludo muy cordiales

Voz 0470 29:13 como Matas a la rana que sacas después de haber

Voz 11 29:16 pero ha dejado claro yo pregunto yo os cuento luego seguramente habrá que coger a matarla darle golpes en las si te está viendo matar dadas matar

Voz 0874 29:26 bueno esta era una cuestión que nos quedó pendiente la otra salimos en Isaías te acuerdas una una banca o una Anka lo dejamos ahí es un Anka lo que dice yo un agujero una sacas esto es

Voz 0470 29:46 es que cuatro de la tarde yo sí ligando femenino El un Anka se logra como se llama en la pieza claro

Voz 0874 29:54 es femenino tiene un nombre en en sí

Voz 0470 29:56 angular es un tren plurales unas como un ancla unas chanclas

Voz 0874 30:00 eso es un agua unas aguas otra vez seguro al pobres ahí ya es un trabajo que les damos con esto si con estas tonterías ya ven con chorradas que tenemos ahí

Voz 0277 30:12 traemos hombre mira

Voz 0874 30:15 oreja de que de que no no no trabajase creo no sé creo que no he comido nunca en de Madrid pero como si lo fuera yo creo que no he comido nunca que que es la oreja bueno he comido sí que comidos comido

Voz 0470 30:27 he comido oreja de de creo que era de vaca o algo así pero

Voz 0874 30:30 sabes hacer

Voz 0470 30:31 bueno pues he comido pero en Kazajstán en la estepa pero cada

Voz 0874 30:38 hay piel desgrana

Voz 0277 30:41 en es que se comen son las de cerdo sí es verdad que también he visto que se pueden utilizarlas de ternera o de vaca para mezclarlo con los callos agusto en Kazajstán pero en principio aquí las que se comete de son de cerdo y que es la oreja pues la estructura externa del oído formada por la piel por el cartílago cuya mi

Voz 0470 31:00 precisamente a través de la extraña que lleve tantos folios encima de esto me encanta cuando Ángela sin mi sin que se le tuerza el gesto nos dice que es una oreja te colocas y siete como siempre pero lo hace siempre sí sí sí que es un cerdo es un animal mamífero a

Voz 0874 31:18 es que es ese Esther Padilla más

Voz 0470 31:21 a la tenías huesos supongo hueso poco desarrollado no son lo que según el pabellón digamos auditivos

Voz 0277 31:26 se come la parte externa de la oreja y entonces bueno pues se hace normalmente se puede hacer al natural

Voz 0874 31:34 escucha pero pero lo que es la oreja sí tiene como una cosa dentro que es que es como como un sencillo que está como poco hecho no y luego tiene lo que es la la gran la carne negras Gaza

Voz 0277 31:46 claro se convierte ese es el colágeno que luego Escocia tiene muy rica en colágeno que luego se convierte

Voz 0874 31:51 el latín claro pero cuando muertes la bruja si hay pillas como perdona es que no te sólo todavía

Voz 0470 31:59 que es que es el cartílago el invitado de hoy siempre les presenta porque porque me gusta aguantar el tipo pero este aunque aguanta más sabe tanto de orejas y claro es que el pobre no puede no puede contenerlo

Voz 0874 32:10 David Cote que es dueño de Cote bocatas con una vuelta de tuerca todo esto lo ha acabado en el cartel de lava Cote bocatas con una pole vuelta de tu es además un poquito

Voz 0470 32:19 empero pero pero pero su si lo consigues bien suena bien

Voz 0874 32:22 Cote bocatas con una vuelta de tuerca muchas estés allí para mi gusto mercado de Vallehermoso en la calle Vallehermoso XXXVI cumbre muy buen mercado David pues muy bien muy bien gracias a la termina no es el cartílago el cartílago esto es hueso no peliculero nombre no no cartílago no menos lo bueno o menos bueno estoy él la precuela del hueso Sato

Voz 3 32:45 hay gente que esto es bueno

Voz 0874 32:48 qué pasa está más si arriba no si tú cuánto cuánto estamos hablando

Voz 0277 32:53 de calorías si pues unas dos doscientas XXXIII kilocalorías por cada

Voz 0470 32:57 por cien gramos una oreja

Voz 0874 33:00 te puede pesar un kilo ya ves son vino ciento cincuenta docientos

Voz 12 33:05 tramos con un kilo no yo he visto

Voz 0874 33:08 mercado chino es un correo del espacio pero

Voz 0470 33:11 ser un cerdo adulto bien urdu tiene una oreja que pesa bastante

Voz 0874 33:14 no

Voz 0470 33:15 sí pero el cartílago no pensaba mucho calor que está hecho de materia el dijeron no

Voz 0874 33:18 no no es que lo chinos las hacen como como si fueran fideos están riquísima y luego frías nosotros eso no no lo trabajaban entonces luego aceite y grasas

Voz 12 33:29 yo primero todo la adoro y luego la plancha sí pero según regiones en Galicia la cuecen en Madrid sólo es plancha defendido una zona pero si los la Ser

Voz 0874 33:40 estático separan cartílago de carne y todo con aparte parte Carlos hacen como fideos para que es buena la oreja

Voz 0277 33:48 pues poco pues fíjate cosas buenas tiene proteína

Voz 0874 33:56 no

Voz 0277 33:57 tiene proteína pero es verdad que no es una proteína de alto valor biológico porque no tiene muchos de estos aminoácidos esenciales que que mi cuerpo no puede fábrica es rica en colesterol y lo tanto es que me refiero tampoco es que sea la Liga parece producto digamos esencial muy bueno no tienen muy tiene proteína pero no tiene proteína de alto valor biológico no vale para mucho prosigue

Voz 0874 34:22 pero esta rica salvo para dar felicidad claro claro colesterol

Voz 0277 34:26 colesterol también tiene pero tiene colesterol de H D L de Hairspray tiene HDL hablarle de lo tiene con el colesterol cuando se mide como HDL y LDL es cuando lo los humanos cuando vemos qué tipo de colesterol ya transformado no pero inicialmente con gol del City pero cuando está en el bicho es todos igual al fíjate pero en pero no la pregunta estaba bien la pregunta tenía un sentido periodístico

Voz 0874 34:55 cuántos cuántos extranjeros se asustan cuando siempre grande que lo que vendí vosotros David es una oreja

Voz 12 34:59 que muchos hay muchos que desearían aprobarla pero la gran mayoría no término del bocata se un plato bastantes aquí porque aquí o culturas asiáticas que sí que estar acostumbrados comerlo en American o sea Centro Europa ahí todo lo humano de toda esa gente a la que se asusta un poco

Voz 0874 35:15 sí sí es que es verdad que el el dese la sensación cuando mastica es el cartílago o estás acostumbrado porque desde bebé ya te daban oreja como es el caso de los que estamos aquí porque somos de Madrid provoca un poquito de no hay que estar

Voz 12 35:27 sí hay pero hasta los madrileños también se hay mucho madrileño que él bocado ese primero lo blandito y luego eso lo cual

Voz 0874 35:34 qué otros productos así un poquito de bebés

Voz 12 35:37 no el resto son más o menos normal ese hacemos los en rabo de toro un va de robo de Toro hacemos un muro de facer secreto adobado en manteca colorada deja se hizo no sólo no somos quién es

Voz 0874 35:53 bueno pues vamos a aprobar y yo desde luego voy a si viene bien hasta ahora eh sí sí un poquito de pan es decir traído tres bien visto lo sé si ha tenido ya lo está pese a aprobar

Voz 3 36:06 hombre Ángela no voy a decir a ver qué dice no que yo sé que esto

Voz 0470 36:13 poco bocadillo pero que ella pero lleva más cosas

Voz 12 36:17 te lleva a partidos que tengo hacer cervezas

Voz 0470 36:22 queremos que tome tiene buena pinta esto consideras que esta porque adelanta pero ves que te es un personaje habíamos visto tal vez yo primero y luego ya tú

Voz 0277 36:34 cuando les gustan empieza a él pero pero tú lo has visto cuanto

Voz 0470 36:37 el congresista relevistas estaba yo abriendo de mote tu yo tenía la boca llena de color el color que tenga que tomar Rosa rosados honra bonitos encurtidos vale vale perfecto que bueno explica es el atún pica mucho a mí no me pica pica máxima acostumbrado pero yo que tengo una hubiera perder yo soy muy sensible al picores actúa esta noche ante el programa a ver si pero cada vez que voy a perder el sabor de la oreja por el picante no no no se pierde vale

Voz 1 37:07 luego eh

Voz 3 37:16 pero no

Voz 1 37:23 es verdad que la oveja

Voz 12 37:26 gelatinosa eh sí hemos gelatinosa en realidad cuando la dejas enfriarse hace un bloque por la gelatina digo si la cuecen la luego la dejas enfriar y se queda totalmente basada en realidad hay gente que hace embutido de la oreja y todo el ámbito oreja bueno embutido no hablamos lo cuece no lo hacen bloque y luego

Voz 1 37:47 mortadela yo pero a mi veredicto ha

Voz 0874 37:50 es favorable yo sí porque a Federer da un bocadillo que esa dentadura que tiene Federer quiere escapar de comer cualquier come cualquier cosa yo no sé cómo eres dice Jorge Ponce lo que dijo yo qué sé yo no

Voz 11 38:04 bueno no le tengo cariño todavía la putada que Roger ya está ya ha

Voz 0874 38:10 bueno pues que ahora no justo un minuto después de perder el partido ya se vio en privan pero si no le llevaría un pequeño tapen saber que ha pasado no ha entrevistado a sí mismo comía tres minutos yo lo entiendo así de que están buen amigo de él que en vez de tres fueron cuatro y medio de imprevista y luego Jorge Ponce como hace siempre critica al entrevistado hice metió con los dientes de Roger Federer tú te crees que falta un par de chistes yo le dije que era porque muerde muchos trofeos claro claro por supuesto

Voz 0470 38:48 pero el habría lleva un poco de oreja Roger y yo creo que a él le gustaría porque ahora como te he dicho pero no sí sí sí sí me pasadas un tape el Gordo sólo se lo pasos

Voz 3 38:58 es que esto

Voz 0470 39:01 si puedes enviar directamente a su casa a su casa hace falta eso me yo con el nombre de Roger Federer en la dirección es Roger Federer

Voz 0277 39:11 el vive en la calle Roger Federer

Voz 0874 39:14 pues eso es Roger Federer el país Roger Federer David Cote dueños de Cote bocatas que por cierto jugar una carta de lo hemos comentado cual yo no sé si lo tenía preparar la cuando estoy presentado sí sí ha dicho perdona es que me sudan las manos

Voz 0470 39:28 he dicho el aquí claro pero pero eso es bonito porque ya establece un vínculo tú sabías que el sí sí sí

Voz 11 39:33 ah vale vale vale vale pero pero es bonito porque ya se establece entre la digamos la comunidad del sudor de

Voz 0277 39:39 para que se produce hay una pero que por ella otro sector porque a mí aunque no suelen pero a lo mejor

Voz 0874 39:48 David Cote si como miembro de esa comunidad

Voz 3 39:51 que tenéis también tenemos códigos dueño de