Burque ya no es un joven rebelde

Voz 1378 00:19 Javier sabes perfectamente que el domingo pasado el silencio del final del programa fue ensordecedor mi madre me dijo Javier que estaba triste se nota no es la primera vez en mucho tiempo que ella no es verdad es verdad que hicimos se encima de Javier Se le nota Carlos Javier escucha no admite lo que te había afectado profundamente que tenía un punto de nostalgia te digo que no que te ha pasado con la Borbón he esperado una cosa es para un personaje me han dejado bigote de motero pero para conseguir papel para interpretarla yo no doy tanto por los amigo por cierto

Voz 2 00:56 con el que también me encanta el tenis una un actor voy a decir el nombre porque no se ha presentado porque es muy conocido se ha presentado a un papel le han dicho que no pero que si quería podía hacer el papel del padre del papel para la ópera

Voz 1378 01:12 osea que están bien Golpes Bajos estoy cansada de echarse mucho en la cara pero ya no ya no sirve bueno te quedaste vienes a Galicia por cierto que no me quedé triste porque está todo vendido pero si alguien quiere venir proclame ya está apretado el jueves sí sí sí pero vamos La Coruña y la gente responde porque así somos los coruñeses vosotros estéis proxecto en una fundación cuántos caben doscientos pero oye no se lo perdonan mira yo estoy agotado doscientos para buenismo bien es para nosotros pues en veinte mil verdaderamente está bien bueno tú vienes a vivir también yo vengo yo sí sí hay muchos el diplomático el diplomático si el diplomático gays en casa por primera vez sí me voy a poner todo Olearte gente tiene el abucheo generalizado es como se llena del teatro a tu familia yo voy a intentar llevar burka hoy Papa Burque si se va a venir todos voy a intentar que vengan todos mis primos mis tíos igualó su empezamos bien cada vez que tuvo el escenario podría subir lo sabes tú me vi bueno yo creo que realmente hay muchos pelirrojo se mi familia pero soy el único porque tú eres durante muchos adoptado buena de verdad yo qué quieres hablar porque no sé el tiempo ya sí la verdad es que cada vez me dejas menos es que cada vez tardan más bien pero mira te noto como feliz Javier porque si las once cincuenta Yo no te noto que me necesitas sacarle admitir escobas Djokovic no juega Nadal no somos como Jack Lemmon y Walter porque éramos esto porque bueno porque hay que conseguirá público joven fresco aunque realmente los que están son jóvenes pero además así los desvía a mí no va cuenta mire influencer ya hablaremos de ello la semana que viene bueno estamos en la sección de que hacer a los a finales de los treinta para llegar muy bien a las noventa sano hemos hablado de eso es así que si tu sección a la cabeza muy poco tiempo este año porque sí

Voz 2 03:03 yo siempre me lo roban hemos hablado de muchas cosas la piel la piel

Voz 1378 03:09 además de la papada no fue el día de la piel yo creo no no la papada tu un capítulo especial entonces yo me he preguntado una cosa que se puede prevenir ser conservador a medida que te haces mayor porque tú sabes que esto pasa con especial

Voz 2 03:25 si decía Carlos Mendo un viejo contertulio de esta casa que cuando uno hace mayor y se vuelve conservador de cintura para arriba tienes sí si total total muy flexibles dentro

Voz 1378 03:38 pero ojo que tú eras extremadamente rebelde con dieciocho no bueno pero yo no sé te estás volviendo conservador como todos hay algo que no pasa eso esto antes era ex comunista radical y ahora ya solo soy marxista yo ahora ya están moderando te ya no hay más que alguien te puede contar algo de esto ayer un experto si lo tienes ahí en el papel por qué finge Castilla sí sí cómo funciona este es el guión peores crisis mundial sólo tengo un nombre que es Juan Castilla psicólogo experto en gerontología cómo estás Juan buenos días

Voz 2 04:09 hola buenos días cuanto los que estudia la salud la psicología y la integración social y económica de las personas que se encuentran en la B

Voz 1378 04:16 es entonces cuando nosotros tenemos la duda de si es algo biológico el tema de que la gente cuanto más años cumple más al sabes lo que quiero decir

Voz 3 04:30 exactamente sí que sale no no es que sea biológico es que cuando lo crea estemos aparte de los dieciocho veinte años en la tenemos una buena parte lo quisieran más lóbulo frontal que aparte de que se ha dado a que es controlar un poco más los impulsos ir un poco más o menos las cosas que hacemos con poco más locas cuando somos joven le ha dicho el cabello poco de cuarteles Jover ya es un poco más más suelto no antes a partir de las dieciocho veinte veintidós años se madura en el lóbulo frontal pero son tal entonces son más conservadores entonces hacemos las cosas un poco más

Voz 4 05:13 racionalizaron hace suponer estás entonces sugiriendo que ser conservador es más racional

Voz 3 05:23 bueno es más es más conservador que habéis comentado palabro más conservadores juegas menos arriesgado pues tenemos menos ganas de salir bien

Voz 5 05:36 a lo mejor si intentamos no

Voz 4 05:40 jugarnos las verlos pero procuro entonces

Voz 2 05:43 la dado que afecta a un lóbulo determinado cerebro puede llegar un momento en que la química una pastilla en sabes te es votar a Vox por ejemplo

Voz 3 05:55 por ejemplo no directamente no pastillas no pasa que hoy tomar tres copitas demás entonces te si vives cositas

Voz 1378 06:04 ya ya no es es el es así si se podría hacer que botes más hacia la izquierda o esto no

Voz 5 06:14 bueno comer cacería

Voz 3 06:17 bueno podrías poder hacerlo y en principio es un tema de él en España tenemos todavía síntoma también de creencias y de y lo que tenemos una bipolaridad derecha entonces tenemos todavía el concepto de izquierda derecha y el concepto de la posguerra vale entonces es muy difícil te aunque tengas dedicación y que cambias tu voto cambiar tuvo tu idea porque realmente se ven así es un poco el hereditario de de valores familiares

Voz 1378 06:54 filosofía e Juan Castilla psicólogo experto en antologías gracias Juan

Voz 2 06:59 un abrazo hasta luego adiós adiós no por es interesante porque en vez de no sé pues competirán a la gente con panfletos algo pues oye pastillas no vino lo dicho un poquito de alcohol antes de votar

Voz 1378 07:09 yo ya lo desean y eso ya lo hacía además bueno fue el primero en proponer eso pero yo digo UNASUR no las volvía bares y los colegios electorales así la izquierda puede ganar en este país no yo creo que hay que vender pastillas yo creo que las drogas que nos acerca gracias a mi progreso amigos eso hay que liberalizar las hasta el sábado que viene en A Coruña que haremos me ahora es trabajar mucho hombre sea desde las nueve de la mañana no o antes

Voz 2 07:34 las nueve te parece madrugar nosotros el sábado las puertas abren a las ocho y media porque si alguien no tiene entrada porque están agotadas que venga igualmente

Voz 1378 07:42 lo haremos si te venga ir representemos el efecto Vox bueno gente en la calle luego abrimos la verdad porque todo es una trampa sabemos luego entonces luego abrimos las puertas si ir rellenar los asientos libres os esperamos allí amigos coruñeses Inés no sé si vendrá perla tendremos también en el audio

Voz 6 08:00 a de la CEA abren veros le está mucho que decirle a los mil

Voz 0277 08:08 Javier al AVE en el teatro que Iker Iker y a décima Bertone me gusta mucho más Broncano que Javier del Pino que Ike Burke y que me abrió muchas gracias a él que los otros que además quería conocerle

