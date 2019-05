Buenismo bien: Portugal muy bien (14/05/2019)

Voz 3 00:00 te vas bien

Voz 0578 01:01 es que si la gente que lo estoy viendo Youtube porque estamos a la app de la SER hoy es martes y sería muy bien pero hay una persona que no parpadea que de momento está mirando a cámara yo de honestamente no sé qué Jorge y que parece que está atada de cintura para abajo no sé si se quienes quienes usted señor hola

Voz 1378 01:20 qué tal llamo Miguel Miguel y vengo de Murcia al colegio Mariano loca soy el único demiglás se que no ha acabado tan letal le vale esto me lo he traído

Voz 0578 01:32 Miguel Maldonado además poner el el gran

Voz 1378 01:34 mismo de confesiones tengo que hacer una confesión pero eso me lo traiga muy bien las ocurrencias estas que antes dicho lo de no sé qué que lo dice lo de lo que sea bullying no pregunto si eso solo o

Voz 0578 01:48 si alguien entre todos tenemos un guionista del colegio María del tu madre como es el Consell no me lo sé

Voz 1855 01:54 Mariano Aroca nos quedan para acabar dejan de hablar de nuestros barrios cuál de las dos por favor vamos a recuperar el control del programa confesiones he traido a Maldonado hola a ver una confesión

Voz 1378 02:08 es que hace unas semanas tuvimos un vi muy fuerte tú me atacan a mí tú me lanza estatus de hecho el otro día haciendo por toros me encontró unos chavales que me dijeron seguro que no tienes ninguna planta tiene más Maldonado yo es que eso es cierto Piqué como un señor mayor y yo que no con el móvil mira mira eso es lo que pasa a los chavales muy bien hecho por tu parte son todos tus fans acérrimos yo no tengo ninguno creo porque es lo que hiciste entonces

Voz 4 02:36 he de confesar una cosa era todo mentira

Voz 5 02:40 no

Voz 1855 02:43 te vamos a claro

Voz 1378 02:47 es un público muy que es muy cerca en teatros uno los tener dejando libre y entonces ha sido todo parte de bueno pues un truco de marketing pero hay que decir que yo en plan me enteré a posteriori si porque yo soy la cabeza pensante además tú eres tú eres el músculo entonces la belleza yo soy la cabeza yo creo que eso sea cierto entonces para cogido todo eh

Voz 0578 03:16 Thomas Martes y trece porque el otro galo

Voz 1378 03:18 claro bueno rápidamente que esto es un plan para asegurarme mi jubilación que es hacer una página un perfil en Instagram de plantas correcto de un plan para Instagram

Voz 0578 03:29 Adela estaba adelantado la edad que tiene diciendo una página de Nissan

Voz 1378 03:32 así que una cuenta una cuenta de correo llama que vamos a llevar Maldonado yo reto que se llama atención Green Fluence estoy en contra de su nombre estoy estoy en contra de que Crane la planta son del nuevo otra queréis saber de plantas preguntarnos porque tenemos otro Klein si no eres capaz de mantener vivo un voto Peres no hijo de puta eres mala persona eres miserable una cosa me voy ya no me he atrevido a poner hijo de puta en Instagram

Voz 1855 04:08 claro por eso la policía del feminismo de momento no

Voz 1378 04:14 pero vamos que si es capaz de cuidar un cactus no puedes tener hijos porque es más complicado porque hay mucho gasto que son un poco delicado en una cantidad de horas de sol directo al día cuando un poquito lo puedes mantener el mundo otro piloto

Voz 1855 04:29 sí sí

Voz 1378 04:30 para que claro esta vez es buena

Voz 1704 04:34 es agur que en vez hijo de puta puede decir hijo de puta

Voz 1378 04:36 puesto mala persona

Voz 1704 04:39 a mí me gusta más lo hijo de puta pero la no lo hacemos para te has futuros notan sonoro no me going está hecho

Voz 1855 04:45 dicha no sé si es que el fútbol hijo de puta faltan otras hijo de puta está fatal si lo ponen

Voz 1378 04:52 hemos en Instagram no merecimos hijo de puta

Voz 1855 04:55 no no no no

Voz 1378 04:57 de culta y así lo que se pierde por ser machista claro claro que ayer inclusivo

Voz 1855 05:02 bueno hay una cosa o la otra ahí los escaños de Esquerra los tienes claro

Voz 1378 05:08 no no es eso nada entonces tú quieres hijo de puta y otra es que sí

Voz 1704 05:13 sí soy inflexible sea esto tiene que ser

Voz 0578 05:15 de Chile ya ya si con él te parece flexible ya ya no

Voz 1378 05:18 bueno no eres un hijo de puta pero parece un político algo puta hice puntero e idiota es un poco infantil eso no sí la verdad es que te más más de mala persona está ya aquí que mate plantas compulsivamente ojo eh que nos vemos a la salida

Voz 0578 05:38 ejemplo vosotros caro yo una vez me ocurrió que estábamos en casa de una amiga nuestra nos vamos salvajemente en casa entonces salimos para irnos por ahí a seguir oyendo mares todo su edificio no había nadie era verdad no estaba ya sólo entonces un amigo mío cogió una planta

Voz 1855 05:50 en el rellano de escenificar una moto estupor Vigo David cogió una de las hojas no tiró de ella no la sacó del maceteros hizo esta esto lo podemos cortar pero no lo visto lo visto todo lo que estaba borracho tío seguramente dedos que ponía el me quitarnos a los gatos que del archivo de como

Voz 1378 06:16 se llama tu amigo David David David quema Davy

Voz 0578 06:19 el Bachiller bachilleres David Baker

Voz 1378 06:22 el hijo de la gran puta bala

Voz 1855 06:24 la mamá tres

Voz 0578 06:27 imputa a Jesús Gil

Voz 1855 06:30 Jesús Gil vamos a cambiar vamos muy mal de tiempo no si te Maldonado no no se queda Maldonado diez mira a Maldonado no

Voz 1378 06:45 a lo de Artur rápidamente verdad Arturo los chavales

Voz 1855 06:48 Palocci sabe que él es un poco

Voz 1378 06:50 paranoico está lo tengo una enfermedad hasta como las de Machín entonces un verano que él no estaba en su casa fuck u días llevó a nuestro diseñador gráfico Arthur galo a su casa a ver un partido y entonces Arthur les citó en Twitter a Maldonado ya estás justificando la historia les dijo estoy en tu casa algo así estado en tu a tu casa

Voz 7 07:12 no tiene que lanzó en claro estado tu Blasco una faltada tipo payaso

Voz 0578 07:18 no me dijo no creo que tiene

Voz 1855 07:21 algo así medido igual que te creo en otras cosas

Voz 1378 07:24 diréis oye no le bloqueo leer lo que él dijo me bloqueó Maldonado por en serio sólo bloqueo a la gente que me a él desde luego sobre el Madrid no están bueno equipo como tú dices

Voz 0578 07:39 ya ya

Voz 1378 07:41 entonces hemos quedado hemos pactado que lo va a desbloquear a mí te acuerdas el mensaje que te mande de lo estoy buscando que le pedía perdón tan sentimiento Artur pegó me dice mándalo a Maldonado os lo voy a leer Arthur Gallo lucha nuestro diseñador Cacho es estos diseños tan increíble de Artur Mas Miguel te pido perdón por mi exabrupto en Twitter no es ser un cretino en redes pero aquella vez lo fui no pensé que era gracioso así que te pido perdón y entiendo tu bloqueo es más lo apoyo no hagas caso a Burque un abrazo y mil disculpa los límites de lujo por los límites del humor tan tan buena persona señor lo vas a hacer

Voz 1855 08:19 lo que Aniston Bloc a esta gente les hemos Peres no al mejor Follow y Follow Fall

Voz 8 08:28 la nota llegue te dejó defendió Leao ahora ahora

Voz 1855 08:32 que te Angelo aunque tú le desbloqueo de dejando sigue siendo una cosa como no me muy muy un tiempo arrancó la cabeza para el escritor

Voz 1378 08:44 ahora el escribo vale

Voz 1855 08:47 ganado siguiente se creo que vamos a ir rapidito

Voz 0578 08:49 dos secciones ya clásicas de buenismo bien la primera sabes que empleamos ejemplo de buenismo no os gusta premiar al buenista de la semana el B N I S T

Voz 1378 08:58 el de la semana

Voz 0578 09:00 vamos son prueba de la app de la SER no no estamos ni en la SER entornos no da para cabecera enloquecidos

Voz 1855 09:05 es decir te he visto no la tienes no la tienen con los dos pero Twitter sobre depende el dinero que no te metas en política o lo paga Roura yo pago claro

Voz 7 09:18 a la espera espérate esto es buenismo bien por favor los tras lo estás con rompiendo su compra corbata Un día venga

Voz 0578 09:28 esto es bueno esta semana amigos esto no lo vais a esperar os voy a dar cinco segundos para que grité apuestas quiere ser buenista de la semana es decir cosas que Kerry Kennedy como yo lo que había muerto pues casi

Voz 1855 09:42 quién quién Ortega Smith pues casi

Voz 9 09:47 buenista de la semana es esta semana en España como Susqueda al cuerpo pues ha bailable leerlo

Voz 0578 10:00 Melilla esto es el Twitter de Ayeste cierto tuit hemos Melilla queremos felicitar a la comunidad musulmana de nuestra ciudad por el inicio del mes sagrado del Ramadán estos días son para estar en familia la familia es el pilar sobre el que buena renta nuestra sociedad es un nexo de unión entre culturas religiones defendamos la juntos

Voz 1855 10:17 defendamos el Ramadán Mubarak esta gente buena del Magreb que está grabado el aplauso que la avistado a Vox correcto utilizar sea justo histérica

Voz 0578 10:30 bueno pues Vox Melilla hizo esto felicitó le dejan pues una cosa vivimos en Melilla crisol de culturas encrucijada de caminos felicitó a bien por lo que sea la gente de demostró no lo terminó de aceptar hubieran puesto al final felicitamos moros de mierda quizá si lo hubieran entendido pero no lo hicieron es como no tenemos eh esta sección a tendrás que se buenista con estas buena así que vamos ya con la siguiente sección adelante lo Benzema ya no me lo esperaba correr esta sección de la gente que ha venido bien esta sección yo doy una noticia es irónicamente vayan no me lo esperaba vale sabemos todos cómo va no atención la noticia es

Voz 7 11:09 vox recula y elimina la felicitación del Ramadán bajo

Voz 0578 11:15 hicieron aquí una cosa larguísima estos a Facebook no porque esto en un tuit no cabe dieron un montón de razones y los motivos fue que el tuit se había convertido en un campo de batalla que muestra cómo la región dicen ellos eh como la religión está empezando a mezclarse peligrosamente con la política

Voz 1855 11:28 estás petando está muy cuando dice Vox ojo que está empezó lo que tenemos y te voy bajando sede

Voz 0578 11:34 caballo eh madre mía así podemos inaugurar otra nueva sección que sería

Voz 10 11:39 le dijo la sartén al CAP ya está aquí

Voz 0578 11:41 y hasta aquí la sección le dijo la sartén al

Voz 1378 11:44 mucho ojo ojo que yo propuse en su día hacer bulos buenista sobre BOC es verdad pasamos hicimos demasiado bueno no sé si los bulos este bulo le ha hecho muchísimo daño a otra religión sean al parecer tuvieron como miles de criticar se votantes de Vox porque nadie se esperaba que fuesen peores personas que los de Vox esto que nos

Voz 0578 12:03 lo ha mandado a Chris cueva es así arroba cruje cueva que nos ha mandado esta Info de verdad que lo ha visto sea lo que nosotros veamos como una distopía se ha hecho realidad en la vida ellos mismos Ana Oramas pedimos a todos vosotros escuchando mandarnos cosas buenistas

Voz 1855 12:20 aunque bueno si no sobre todo de Vox inventé bonistas de Vox Santiago está el que vivan cuenta solté bastaba por favor osea tu corrigió muy enserio legitimada una Lewandowski legitimada aplicados

Voz 7 12:34 estaba está enserio Santi Santi además a los homosexual

Voz 1378 12:38 les por lo lanza el bulo claro son votantes pues que se van de Vox que

Voz 0578 12:44 de combatir el es me decían que hacen estas cosas sea decir Santi Abascal tiene un refugiado en su casa para cien mil votos menos

Voz 1855 12:51 totalmente claro servirse van a la Falange

Voz 1378 12:54 para social

Voz 11 13:04 play quisiera está sino una tiene muy le informó Rey metido en esta época

Voz 12 13:35 Ray Lema

Voz 0578 13:51 ahora voy a proceder a pedir a todo este público que se ponga de pie por favor por favor iba a sonar el himno de la mejor nación que existe

Voz 1378 14:22 alguien sabe de de dónde

Voz 1855 14:24 al haberlo dicho nosotros antes durante la canción igual hoy es el lugar correcto

Voz 1704 14:30 eso

Voz 1855 14:31 a ver Jorge cuéntanos porque yo ya que en en Portugal país es verdad la movida no se queda de Portugal la vais a traer aquí claro es que es que te lo te lo de un día te veré claro hablamos hablando de plantas

Voz 4 14:45 el perejil claro portugués portugués

Voz 0871 14:48 se hizo alza Se llama salsa sabes el país vecinos como muy cercano para una cosa pero patrono entonces llama Sasha con lo cual si tú eres Joao estás en Oporto y te quiere pedir una sepia pero tras sacar un poco seca quiere pudiera un poco de salsa de Goethe perfil pero en el João dice igual el condimento que el producto en sí corren no te queda más remedio que pedir un poco de una cosa muy graciosa Kenneth salsas salsa

Voz 1855 15:13 si bien como uno su público decirlo de Solsona que sabía de qué iba me te no días

Voz 1378 15:21 pero referencias somos inmunes ya sobre cinco veces hemos escuchado rumores de que Portugal es un país increíble la Dinamarca de la Península Ibérica no es Cataluña por lo que sea es Portugal entonces queremos hacer un homenaje en este programa especial de buenismo bien a Portugal como primero hablando con alguien que está en Portugal es correcto vale hola qué tal Pável Azcona

Voz 14 15:45 hola qué tal

Voz 1378 15:46 estas en Portugal no

Voz 14 15:49 igual si llevo media hora escuchamos plantas lo que

Voz 1378 15:52 dice que es mejor juego unos has dado ahí duro que escúchame porque estás en Portugal lo podemos explicar a nuestros oyentes

Voz 14 16:01 motivo uno estoy porque supongo en una semana de tengo una exposición llevo trabajando gastar un proyecto aquí motivo dos pero que sí estaría en mi casa que serían Barcelona Tengo una orden de extradición probablemente estaría detenido

Voz 0578 16:13 Abel Azcona es artista no sé si lo conocéis hace cosas Arenillas en este país últimamente

Voz 14 16:21 como los catalanes

Voz 0578 16:24 Alan y cómo estás arriesgando mucho en este país y pisas un poco la línea p'alante entonces ahora mismo tu situación judicial cuál es y de dónde viene

Voz 14 16:33 su situación judicial con siete sí

Voz 15 16:36 cómo como incluso

Voz 14 16:38 de causas abiertas aunque abiertas son por por la Fundación Francisco Franco Hazte Oír Abogados Cristianos tengo dos ha de Pamplona Tudela Delegación de Gobierno cuando gobernaba el Partido Popular

Voz 1855 16:50 lo mejor

Voz 1378 16:53 oye tiene Repe de Abogados Cristianos pero puede cambiar por otra son correctas fui hizo lo mismo

Voz 14 17:01 si no he cada una por una pieza diferente son piezas la de gozo porque me afiliado y luego utilicé Carme elevó como artista y como creador y ellos tuve problemas con ellos y también denunciaron

Voz 0578 17:12 será que delincuente

Voz 14 17:14 bueno un poco de todo sea tengo piezas de todos los tipos después Fundación Francisco Franco por hacer un detonante y hacer un artículo completo de cómo les de los caídos licuado un perito

Voz 10 17:23 ajá

Voz 0578 17:26 es eso no es arte es comedia que eso es eso es decir pumas

Voz 14 17:30 la pieza en la que más cosas lleva cinco años es bueno la pieza de amén que es de realizar una palabra que yo mismo sufrido en primera persona y creo que por eso tengo derecho a denunciar que es la palabra es la palabra pederastia la decidí hacer la instalación orgánica que ya Molló con una serie de elementos que ellos consideran sacro sagrados cosa que considero que lo consideran ellos no

Voz 0578 17:52 sea pusiste pederastia en el suelo con hostias consagradas eso es así

Voz 1378 17:55 no no lo digas no te caiga también escribirlo igual yo estoy para no pero bueno ahí tenemos la foto está basado mitad en la foto que estamos hablando pero bueno por ésta

Voz 0578 18:04 esa por lo de pederastia quién te denunció quién ha sido me has dicho

Voz 14 18:10 la primera denuncia fue por primera vez que nunca en España había pasado denunció arzobispado de comprar muchos que nada con fue Alexia que además muy muy casualidad yo siempre he dicho que el aborto es una de las mayores medidas a las protestas que existen

Voz 1378 18:22 venga personal dijo el arzobispo que él

Voz 14 18:24 en una selección con el aborto todo lo ha dicho

Voz 15 18:27 si no ocurre

Voz 14 18:30 entonces en este caso denunciaron ellos luego se sumaron Abogados Cristianos y de las que sumó también la acción de Gobierno impecable Rafa pues dijo que hoy en ningún tipo de blasfemias culmina el proceso que quedó todo libre y abogadas cristianas como muy insistente tiene mucho tiempo libre pues después fueron a Derechos Humanos de Estrasburgo a derechos humanos les dijo que no el Tribunal de aquí fuera una al Constitucional también dijo que no ha vuelto a presentar en Barcelona con una especie de escucha para volver a presentarlo cosa que lo mismo ya dijo que haría

Voz 0578 19:00 ya cuando se les acabe van a ir a Carrefour de Bravo Murillo a ver si si allí les acepta la demanda

Voz 1378 19:05 de todas formas escribir pederastia con hostias consagradas es un poco describir la realidad no es como escribir corrupción con gaviotas con pistolas y caballos

Voz 14 19:17 es no bueno en Twitter sólo recibir maravilla de todos los tipos de eso lo ahí hicieron un grupo de jóvenes eh porque en catequesis de todas las ciudades de España sean hojas esté amo con las mismas horquillas que demandaron una de las manifestaciones puedes ver los vídeos en Internet y en que compartido uno hace poco

Voz 1378 19:34 sí tenemos

Voz 14 19:35 con cruces de madera gritando Azcona adiós

Voz 1378 19:39 esto de gente cristiana pidiendo te perdonan pero lo denunciando te osea dándote el perdón pero luego denunciando que es un poco incongruente porque si Dios te perdona ellos no los pecadores ellos que hay que perdonar

Voz 0578 19:52 cuál es la cosa más perseguida mucho

Voz 1378 19:55 tiempo por esta gente no

Voz 14 19:57 pues por cinco años con manifestaciones con denuncia con todo tipo de de persecuciones y la verdad

Voz 0578 20:03 pues ya ven una cosa a partir de ahora yo te voy a hacer preguntas que como preguntas que son no son delito yo te hago preguntas vale ya se promete ser un lío te metes tú puede que haya sacerdotes acusados de pederastia menos perseguidos por los abogados cristianos que tú

Voz 14 20:17 se puede tener aún no hay ninguna perseguido no fue nadie cortado tiene el sistema judicial impropio y aquí no se puede jugar

Voz 0578 20:26 se lo he dicho he dicho algo en el dicho algo

Voz 1378 20:28 dicho todo lo que me estás Portugal y medio está Portugal y esto es importante porque estas en Portugal

Voz 14 20:35 Portugal me dicho desde el minuto uno que momento que haya una orden de extradición Portugal me va a abrir las puertas cosa que yo tire insitir en que yo no voy a salir más actual ni idea posición tiene al veinte en Barcelona el veinte de mayo y que hay una orden de búsqueda y captura que creo que ya la hay pues algo pasará

Voz 1378 20:52 le ha dado así lo Portugal la ofrecido asilo aún no lo tienes pero ha ofrecido asilo no sí sí

Voz 15 20:57 quiero estar aquí estoy ahí te están tratando bien te sientes Why en Portugal bacalao abrazos bellísimo no

Voz 14 21:02 yo tengo la suerte o la desgracia que al final soy una persona sola vida y casi sólo entonces de alguna forma de está solo puede estar eso lo que sea pero sí pero que se entiende

Voz 0578 21:11 la reacción de los cristianos está denunciando muy a lo loco está tope con el denunciar Leo a ladrar sendas por vestirse de virgen en el Carnaval de Gran Canaria a Willy Toledo por pues poseen a la compañía vertebrado por lo de Dios tiene vagina estáis provocando vosotros mucho o se les está yendo la mano del tema de denunciar qué está pasando ahí

Voz 14 21:31 yo creo que a ver el la provocación han ido de la mano no desde ahora que bajo ese a doce de la noche no creo que el hacer político y todo que además de ser una herramienta estrechamente un arma para detonar una situación es entonces yo creo que no siempre eso sí es verdad que ahora se llama derecha nosotros España sino a nivel europeo pues sí que es verdad que están todos a la que exaltan tan perseguidos que tengo compañeros con los que yo hablo tenemos un grupo de gozar de futuro así cero coma alcohólico único le todo no

Voz 0578 22:05 más en serio

Voz 14 22:07 tenemos un siglo según y cómo se llama

Voz 0578 22:09 cómo se llama el grupo se llama Mecano

Voz 7 22:16 no

Voz 14 22:17 no a ver tenemos muy buen porque tenemos un evento poco en Barcelona nota es correcto correcto las grupo no porque hayamos hecho

Voz 0578 22:26 bueno cuando saña en el Rey en diga cuando se les acabe las las Causa judiciales Abel Azcona ha salido del grupo

Voz 1378 22:33 tenéis tenéis de foto de Whatsapp a Dani Mateo sonados

Voz 14 22:39 bueno con Daniel habla varias veces el tema pero luego Dani yo creo que ya poco escaldado sale un lado cualquier evento dejó

Voz 1378 22:45 por la Quema quema mucho ir una pregunta ya para terminar dando pie a Portugal notas que hay más libertad de expresión ahí

Voz 14 22:56 tiene P Portugal tiene unas ideas diferentes en cuanto a todo izquierdas iba a los edificios gubernamentales que tienen la hoz y el martillo puesta

Voz 1378 23:04 creo que eso también lo digo

Voz 0578 23:06 ah sí sí sí claro

Voz 14 23:09 entonces creo que en la aquí es diferente es diferente ahora pero quiero coger te también del partido de más de izquierda que tenía como vemos partido quizás más que las que podemos que creo pues fácil con todos ellos siempre como una ideología como muy diferente con mucho más laico mucho más pues yo creo que que te sale en otro lugar no se también se prepara una una dictadura de una forma que no hemos que España no se y entonces yo creo que que hay empoderamiento mucho mayor de la idea de la ideología de las libertades que en España no sólo es que no haya que cada vez va a peor

Voz 1378 23:42 yo creo que has dado el pie perfecto para hablar de nuestra admiración por Portugal

Voz 0578 23:46 sí somos Portugal y ver escuchado Dati más voy a voy a despedir como un tópico eh

Voz 1378 23:51 te has comido ya pasteles de Belén

Voz 14 23:55 con mis pases de Belén el primer día con tres portugueses que me creyeron porque las veces que se habían poco aspira al

Voz 1855 24:02 pues eso a ver pero por todas partes yo no me he enterado me abruma

Voz 1378 24:10 para el de Belén es la vamos les buque insignia de Portugal como sabe sabe muy bien lo supo bien lo dijo él es así no puede Abel Azcona nuestro héroe hoy en buenismo bien mucha suerte de Abel

Voz 14 24:24 mal mucha suerte y espero habla es volver a vernos mejor condiciones

Voz 1378 24:27 claro hombre invitado esencialmente cuando puedas te vienes aunque sea cinco macro

Voz 14 24:33 no

Voz 7 24:35 a es

Voz 1855 24:45 dos cosas le he dicho un abrazo si es que por porque dije lo quise decir me dio un portugués medio aplauso media abrazo abrazo buen

Voz 1378 24:55 Maldonado creo que te tienes que sentar en el suelo

Voz 0578 24:58 es una invitada a partir de ahí sitio

Voz 1378 25:01 sitios como la verdad pero después quedar puedes quedarte de pie no quiero quedarme

Voz 0578 25:05 sí

Voz 1378 25:05 no hombre quédate no porque esto está están enfadado siempre me tan así porque me quedo aquí entonces si queda en el suelo bueno ahora vamos a hablar de de Portugal para arrodillarse ante nuestra nación vecina a la que tanto admiramos hemos traído a a una periodista portuguesa Daniela Santiago un aplauso por favor

Voz 0578 25:24 sí

Voz 3 25:30 y talento

Voz 1378 25:33 Daniela nos ha costado mucho encontrar portugueses en España en Madrid sabes que esto es un problema porque España no sabe que existe Portugal correcto entonces ese es el problema es que

Voz 10 25:45 nunca he estudiado español yo sé quiénes Duncan Dhu Mecano Héroes del Silencio Presuntos Implicados

Voz 1855 25:55 gente aquí Pooter veía

Voz 10 25:58 Espinete Illa bruja avería hace treinta años

Voz 1378 26:03 pero en Portugal impostura

Voz 10 26:05 si nosotros de Portugal es verdad que veamos

Voz 0578 26:08 el a la movida esta de lo de

Voz 10 26:14 pero la cuestión es que yo tengo cuarenta y cinco años se que no parecen pero las tengo aquí un quizá es que no hay tele portugués en España ningún operador privado he tenido que traer un la parabólica para ver para verla no entiendo por qué hay tantos a pedir asilo a Portugal es que

Voz 1855 26:33 a día cuando a España nosotros veníamos hablar de Portugal hasta que la verdad que imagínate llegábamos a que viene con la danza dándonos la corresponsal de la tres de la radiotelevisión pública portuguesa

Voz 18 26:44 PP y GP bueno básicamente

Voz 0578 26:49 venimos a explica es un poco el porqué de que de repente ahora toda la izquierda mundial mira a Portugal ese modelo de de la Gran Coalición de la Izquierda que está fue una manera estable y que además está tardó unos efectos económicos sociales muy grandes

Voz 10 27:03 pues llama el milagro portugués Agra portugués bueno esta semana hemos tenido hay un problema eh que una crisis una crisis vaya

Voz 1855 27:10 no sé si está pero

Voz 10 27:14 en Portugal siempre hemos tenido gobiernos de coalición e por tanto no es una novedad es tiene de coalición es minoritario es la fórmula que Pedro Sánchez quería hace dos años ni en la crisis de dos mil siete

Voz 0578 27:29 pues allí no ha copiado Ése fue verdad ése fue Portugal al hay que

Voz 10 27:33 antes antes de eso ha estado a estado ahí con con Antonio Costa que todavía no era primer ministro bueno le le daban a costa muy poco ya está terminando la legislatura ahora la cuestión es que yo creo que hay más de una política de pactos si aceptan de otra forma hay más diálogo también hay discusión pero ni todos quieren el poder y eso hace la diferencia

Voz 1378 27:59 dos cosas que sepas que nosotros tenemos una Wikileaks en el programa de invitados ilustres que queremos que vengan Antonio Costa está adquieren para que veas que nosotros nos preocupamos por Portugal en en en Portugal se insultan los políticos por redes de una forma tan demencial como aquí

Voz 10 28:15 no tanto por las redes son son tan inutilizadas

Voz 0578 28:20 por eso sí

Voz 10 28:23 dije yo creo que no se banaliza tanto la la discusión el tú dices una cosa yo digo otra hay respondo hay algo más en un plan más institucional porque nosotros somos más formales no no tratamos esas personas pues tú por ejemplo es algo que yo cuando he llegado a España hace tres años y medio yo soy un poco de confusión que todos me el tuiteo no sólo eso revela como los portugueses son un poco más agotados sólo no no voy a decir educado espero

Voz 0578 28:54 mira yo en el año en el año noventa y ocho fui a Lisboa por primera en mi vida Lisboa mi ciudad favorita del Fondo mundial nunca he estado en un país con gente más educada más humilde más maja nunca lo sigo más lenta de de hoy la gente más maja del mundo que yo he conocido así como país es en eso los portugueses el pueblo más humilde imagen del mundo sus mayores exponentes internacionales son Cristiano Ronaldo y José Mourinho explica mes

Voz 10 29:18 y digo

Voz 1704 29:19 es que que muchos Ricardi

Voz 10 29:22 año si es de necesario pero fin

Voz 0578 29:25 Personalidad Cristiano y Mourinho no son lo que yo diría que es el portugués me

Voz 1378 29:30 es el mejor país del mundo pero te tenemos a la peor persona

Voz 10 29:32 no conozco bien a Mourinho no tanto bueno a Cristiano lo cual bueno lo conozco de trabajo oí he estado con él varias veces aquí no tengo nada

Voz 1855 29:43 tiene la portuguesa no dicen nada malo

Voz 10 29:45 no hay hay portugueses que no les gusta

Voz 1378 29:48 sí yo creo que Cristiano es una persona que tanto

Voz 10 29:50 es amada como odiada no yo creo Charo

Voz 0578 29:53 no lógicamente veníamos veníamos ya que no se explicaras esto es un gobierno del Partido Socialista bien lo haría

Voz 1855 29:59 sí los comunistas

Voz 10 30:01 verdad que da y bueno vamos un poco con Podemos pero

Voz 0578 30:05 charló con la izquierda sería un Podemos y los comunistas serían una Izquierda Unida no es Gerda en qué se diferencian ideal Bloco de Esquerda de Podemos aparte de que tiene Bloco Esquerda tiene veinte años que son diez más que Errejón en que es que ese partido

Voz 10 30:15 bueno clave es quién era tiene más años mira un poco como Syriza en Grecia

Voz 19 30:24 la yo creo que podemos todavía está a buscar

Voz 10 30:28 dos sustos camino si el problema era crisis interna que ha tenido y que que que ha explotado el el el partido de dentro para fuera no hizo el vuelco de Esquerda ya te mire ese problema ha sido su liderazgo todos los que han fundado en el partido ya no están están ahí ya son nuevos liderazgos por tanto ya ha pasado por un camino

Voz 19 30:52 no que están más más

Voz 1378 30:54 madurez sido podrida pero oye la gente se asusta con el Partido Comunista

Voz 10 31:01 no no no no no es no no hay fantasmas no ni eso de la izquierda radical no hace que de de los extremismos no no

Voz 1855 31:11 qué tipo lágrimas en los que de verdad me salta Maldonado está en una esquina llorando salsa salsa

Voz 10 31:21 mira que hay otras palabras aquí en España

Voz 1704 31:24 tras dices en Portugal

Voz 1855 31:26 a mate de hablar debate que la te digo una cosa

Voz 10 31:31 que mandaba inmensas fotos va a mí también es cuando he llegado de reciclan Se pilas ponía es que tu pila apiladas

Voz 1855 31:40 que lo otro el otro te lo de lo del otro porque de las era así te la tarde respuesta que escuchando niños y luego vienen Nani es su programa y su responsabilidad

Voz 10 31:51 el cambio de pilas para funcionar

Voz 1855 31:54 ya está bueno deberíamos hablar de la política de bueno

Voz 7 31:59 tú ves tú es que en España

Voz 0578 32:01 es posible que en el futuro próximo de una alianza estable conociendo Rosa nosotros y conociendo a vosotros

Voz 10 32:08 ya ya veo a Podemos más moderada a Pablo Iglesias ya lo veo más moderado me acuerdo de la de la primera vez que lo he visto de corbata en el Congreso ofreciendo para ser vicepresidente ir me acuerdo ahora creo que hay ese camino que digo que Bloco de Esquerda ha corrido en Portugal estoy ahora vendo podemos también haciendo ese camino y creo que que puede suceder claro que en España no no es imposible que que pero que hay muchos centrales sí pero también da bien Portugal

Voz 1378 32:40 tenéis tenéis como muchos objetivo sois el milagro portugués la excepción portuguesa porque no tenéis extrema

Voz 10 32:47 echa todavía bueno no lo veo así muy muy próximo porque creo que hasta hoy los portugueses siempre han encontrado soluciones gubernativas en distintos

Voz 20 32:57 Campos no han tenido la necesidad de ir a algún sitio o

Voz 10 33:04 a ver un disidente una persona que sale del partido para fundar hay algunas tentativas pero son muy

Voz 4 33:11 no no no no son

Voz 10 33:14 no es no es una pregunta pagar

Voz 4 33:17 los técnica y nadie da voz duro

Voz 0578 33:19 Portugal al principio no daba un duro por Portugal

Voz 1378 33:22 pero es verdad que se han adaptado a esta movida delante

Voz 21 33:24 el de déficit cero y tal

Voz 0578 33:27 se han subido Salario Mínimo a baja el paro en la pobreza energética hasta luchando con ellos sabéis negociar mejor los portugueses porque Terim mejor carácter o qué ha pasado ahí

Voz 10 33:37 yo creo que hubo una inversión total de la mentalidad de los políticos los que estaban antes era la mentalidad muy mucho que viene de Europa cortar cortar recortar recortar cuando Anne ha entrado Costa ha dicho nos vamos parar esto es que si no hay investiga si las personas no tienen dinero vamos a fundar es cada vez más se ha basado no hacer caso no hacer caso ha sido no hacer caso optar por su solución mira lo que ha dado no es que esa increíble pero no no sólo en esto domada es es es es daños de la troika ha sido do dos mil diez dos mil once dos mil dos muy muy muy difícil que estabais casi en la quiebra no como no no vemos hay mucha gente que abatido en el en el fondo fondo Hay la clase media muchísima gente ha dejado de insistir yo yo hablo de mí de mis compañeros de las personas que trabajaban en la Administración Pública o empresas del Estado

Voz 20 34:33 hemos perdido muchísimo muchísimo

Voz 10 34:36 gente que ha quitado los sacado los los hijos de los colegios ha vendido su caza ha tenido que vivir con los padres han sido super difícil y ahora miras a Portugal Yves un país distinto no está también como cielo pinta dice eso pero encima llegamos también la visión de fuera siempre es mejor pero que está

Voz 1704 35:00 mejor claro que sí que de dónde venía donde está es increíble ese es el Milán

Voz 1378 35:04 pero por porque es cuesta arriba todos los sí mismo

Voz 10 35:07 qué ha sido también una solución a Portugal

Voz 1378 35:09 si los portugueses no fama de uno

Voz 10 35:12 pero hubo una una una una vuelta de ochenta grados sabes hasta con el presidente que temo Marcelo que tenemos Marcelo Rebelo de Sosa que

Voz 19 35:23 hasta ya han inventado una palabra que son las

Voz 10 35:27 más selfies viviente que quitaba selfies con con toda la gente sabes súper optimistas súper este

Voz 1855 35:36 incluso la Abel Caballero cosecharon drogas a lo mejor tiene

Voz 0578 35:42 porque es verdad que os animamos a que

Voz 1378 35:44 de ahí sobre Portugal porque tiene cosas increíbles por ejemplo la gente no le gustan los realitys pide que lo que lo que no los pongan estos

Voz 10 35:51 ah sí es lo hemos leído bueno en algunos sitios ya no están tan pendientes de los realities como cuando han aparecido claro igual esto es una consecuencia de ir bien otra tenéis el mejor

Voz 1378 36:05 tratamiento Andy antidrogas del planeta por lo que hemos leído porque está despenalizado el apoyo la posesión de drogas de todas las drogas de heroína que todas y lo que hacen es como derivar a la gente

Voz 10 36:18 a grupos como de la metadona se da metadona para para que las personas que que están que son bueno tóxico dependientes Si quieren pueden recibir metadona para ir dejando tienen tenemos muchísimos otros de rehabilitación y todo eso públicos público aquí también esto es increíble

Voz 1378 36:40 esto es increíble sea tenéis un montón de iniciativas que son la envidia de buenismo bien o que lo sepáis es nuestro país entonces por eso

Voz 4 36:49 os tenemos que pedir perdón

Voz 1378 36:51 porque siempre nos hemos mirado por encima del hombro vosotros conocéis los modos de yuppies sabéis todos sobre nuestra cultura nosotros no sabemos nada

Voz 10 36:59 los la los que conducen mal llamamos nuestros hermanos imagina y nosotros si hablamos de los españoles

Voz 1378 37:05 nosotros qué hacemos

Voz 0578 37:07 sí sí sí sí estamos en el

Voz 1855 37:10 vaya vaya a ver si ese de las de señora con bigote pero espero que no

Voz 1378 37:19 escuchemos la música clásica portuguesas creemos

Voz 1855 37:22 poner música con alegre pero no encontró para ver si soy alegre portuguesa que vientos del puerto Ugal este espero por eso portugueses no

Voz 10 37:33 me gusta fado imagínate cero por eso pedimos perdón Rodrigues sólo por eso pedimos perdón

Voz 0578 37:38 a ver muy el que ganó Eurovisión tampoco se hizo mucha

Voz 1855 37:41 a la música alegre música boba previó yo creo que no lo haga ganado

Voz 10 37:46 a veces pienso si no gana algo

Voz 22 37:50 merecido merecidos

Voz 1855 37:51 P

Voz 0578 37:52 música hay una que se llama música alegre en portugués será brasileña hay dos canales este Brasil mala

Voz 1855 37:59 no voy a pedir

Voz 1704 38:01 pero en pitas la próxima que te trae

Voz 1855 38:04 play list dehesas buen incorrecto de bacalao portugués dejemos de faltar el bacalao es de Noruega no es portugués bueno perdido perdón pero no sabemos nada por eso tenemos que pedir perdón tardaremos ya los tópicos perdona hemos yo te voy a pedir perdón en gallego muy bien

Voz 4 38:19 no hay faltar moi ben pero buche pedir perdón enorme come de todo o no su país perdón en galego perdón si es verdad que entendáis

Voz 1378 38:31 que me perdonen no perdón perdón perdón perdón

Voz 4 38:34 sí el perdón

Voz 8 38:40 se extiende a Portugal Portugal Portugal y ves

Voz 23 38:51 es

Voz 25 39:32 eh

Voz 11 39:36 ah

Voz 3 39:48 oye

Voz 0578 39:52 antes de empezar el programa que que empieza a mover el Athletic de Bilbao por favor si me podéis dar plano de de esta maravilla mortal

Voz 1855 40:00 es verdad Ainhoa Tirapu portero Athletic Bilbao

Voz 0578 40:02 no aquí de su hablando con nosotros y el Athletic Bilbao porque se lo pedimos nosotros la es realmente pero así Nos ha mandado la camiseta de Noa firmada para nuestros amigos de buenismo bien con la firma de todas las jugador ya te digo no un equipazo que desde hoy tiene mi admiración y mi bueno es la camiseta de no se ve el dorsal sin bueno el dos uno estáis

Voz 1855 40:21 Ike muchas gracias al Athletic en un succionador nadie me lo ha traído es verdad que no te lo quita quién te prometió y no te lo trajo gente el público no vamos a hacer marcas que estén haciendo succionador de

Voz 0578 40:35 eh clítoris por favor un succionador faenan

Voz 1855 40:37 sí yo lo vea pero Days grande en el borrador todos lo vas a probar y luego vamos a aquí en la mesa porque la idea es dejarlo aquí no vale vale si yo estoy viendo ya el hashtag un succionador para él claro puerta labores ya que mínimo me sirven me sirve para introducir el tema de digo e introdujo yo yo vivo y me produce bebía el verbo tan claro

Voz 7 40:58 hoy vengo a hablar de fantasías sexuales no consumadas

Voz 0578 41:03 pasa que siguen siendo fantasías no bueno

Voz 1704 41:08 que ahí es la muestra de las fantasías sexuales donde las entramos en la pornografía no digo que ya entró a ver páginas porno gesto tan rancio que se me duerme hasta la mano sólo un inciso que a mí desde arriba me dicen siempre poco como en eso porque esto lo puedo escuchar niños simplemente esto lo que te dice esto es educación sexual ya eras leyó un montón de yo me vengo a hablar de esto que acabo el usuario no ves nada pero me caso no va a hacer falta vale vengo a las de fantasías que es pues es todo muy heterodoxo ya no pues sí que yo admito que hay veces que me he más turbo con cosas pero ya como por tradición como por ejemplo ha visto los vídeos de las Madres e hijas

Voz 4 41:53 cómo cómo es que es un punto ojito

Voz 1855 41:57 la pornografía no era nadie lo conoce a ver levantar eh

Voz 1704 42:02 hay todo un toda una sección todo ungir sea un género que son Madrid no me lo

Voz 1378 42:07 creo que no se hable no

Voz 1704 42:10 por qué son Madrás tras el de siempre empieza con mi ahora me estáis obligándolo Jorge

Voz 1855 42:17 maldito habla no pero creo que sentido

Voz 1704 42:19 ya no hay que explicar ha puesto muy divertido porque es realmente que la chica estaba con su novio y entonces aparece la madrastra ídem de lo estás haciendo os enseño

Voz 1855 42:34 esto es un género no pidió ahí

Voz 1704 42:36 el caso generó que tú tendrás en cualquier página ahí en la portada tienes tres o cuatro

Voz 1855 42:40 vale vale la verdadera educación sexual en la portada

Voz 1704 42:43 sí la verdad es que tengo que admitir que es donde yo sé que esto no puede decir esto hay que cambiarlo luego también con otros vicios me pasa que espero que estamos solos y que os pase que son como vídeos horribles

Voz 4 43:00 cómo cómo

Voz 1704 43:03 pero no sabes por qué no puede parar de verlos

Voz 0578 43:06 pero definen la abril

Voz 1704 43:08 pero hay uno que es mi favorito

Voz 4 43:11 que hacen que es un sueño

Voz 7 43:14 qué tal

Voz 1855 43:19 el pitido esta palabra pariendo es increíble te lo juro no no no no sé cómo hacer esto porque ese tema dieron nada que está que es que es que un parto natural de antes dije Dios es que no nos dejan hacer a nosotras eso de mira qué fácil como contra controlar al acabar la verla

Voz 0578 43:42 o sea el puntito de la mujer no que no que si alguien creía

Voz 1855 43:44 Lisa es increíble que precios yo estoy

Voz 0578 43:48 el entremedias eh esto es que estoy intentando

Voz 1378 43:50 entender que tú dicen no no lo tranquilo yo lo digo con palabras

Voz 1704 43:53 jugada de qué otra forma se puede decir pero edito ninguna para que no se arruga

Voz 0578 43:59 de haber dicho cagar pero ya la aquí

Voz 1855 44:03 no hay filtro algo bueno pero vamos a la las manos un parto por dos menos que merece una cosa es lo que no desmiente público si alguien lo quiere ver

Voz 1704 44:16 algo que me preguntéis las cuestiones que cómodo quiero mejorar las fantasías

Voz 1855 44:20 Suárez he pedido a nuestros oyentes fea que normal

Voz 1704 44:22 donde la suya ajá vale pero antes yo quiero contar la mía me y fantasías a su no

Voz 1378 44:28 muy grave

Voz 1704 44:29 no no hemos grave a ver si es grave porque me es muy graves Banhart mentido más puesto en sea si no lo supiese me había extendido llegaba en mi fantasía sexual no consumada y que ya no lo voy a consumar es que yo quería que mi chip pero explícalo con delicadeza es que yo quería que mi chico probase la leche materna directamente

Voz 1855 44:53 Pérez de la Fuente o sea nada

Voz 1704 44:55 de intermediarios Central Lechera madrileña midió ya es que era como de es que es ahora o nunca porque es que yo no quiero tener más hijos claro está ya no tengo tiempo de es que tiene que ser ahora ya no no no no y entonces cayó no obsesione muchísimo con

Voz 10 45:10 lugar Apolo con su cara

Voz 1704 45:12 el que no que no quería como bien

Voz 1855 45:16 Apolo con lo que es

Voz 1704 45:18 lo autor

Voz 7 45:21 claro

Voz 4 45:22 jugar Apolo Él no quería

Voz 1704 45:25 pese a convertir en la peor persona posible porque empecé a tener unos pensamientos horrible una persona a la que yo quiero usar pensé en emborracharse pena aparecer de noche y me terrena te da en la boca que luego te decía esto no sirve para nada porque es está dormido no puede succionar

Voz 1855 45:43 el prenda amilana a Humphrey Bogart en Casablanca vamos a escuchar a Akira Youtube en este momento

Voz 7 45:58 de verdad yo pensaba

Voz 1704 46:02 aquí no es una persona que tú quieres no puede que es el claudica con tu deseo si él no quiere hacerlo que no lo haga digo cambian vamos a cambiar la estrategia nuestro tuve que aprender no si yo le dije Mi vida digo escúchame somos un equipo somos un equipo

Voz 4 46:18 tú me ordeñar a mí de ordeño a ti no digo

Voz 1704 46:22 yo te estoy hablando lo estoy dejando a las gafas en la mar

Voz 1378 46:25 es como si fuese muy contable

Voz 7 46:28 digo que estábamos arruinados

Voz 4 46:31 te digo yo estoy hablando de convertirnos en leyendas en hacer el primer bucal que mixto de la luz suya

Voz 27 46:41 le digo que lo cese

Voz 1704 46:43 ya se vino arriba ya me decía así

Voz 27 46:46 sí sí sí hasta el final lo damos todo

Voz 1704 46:49 así es como comenzó lo que recordamos en mi casa como la era del calcio

Voz 1378 47:02 vamos a ver espera

Voz 1704 47:03 la cuestión es los audios de Franco

Voz 1378 47:06 los graves porque

Voz 1704 47:07 en los audios generoso ido vale vale vale bueno

Voz 26 47:13 porque ni fantasía sexual sin cumplir es cada vez que te veo subida al escenario que me entran como unas ganas muy fuertes de de comerte el coño pero general

Voz 1378 47:24 sea que no es posible

Voz 0578 47:26 ahí están pero sí está verdad

Voz 1855 47:30 Miguel

Voz 1704 47:33 yo estoy un poco triste porque ya me dijo este digo juez sea por mi talento pero como siempre a las a las mujeres menos que De Gea no me sancionó ánimo de follar gente siempre

Voz 1855 47:49 no quiere acostarse con nosotras pues nuestro

Voz 1704 47:51 sí sí códigos dudara pasaba por mi talento hizo la buena nunca ilustradores

Voz 7 47:57 bueno siguiente audio

Voz 26 48:00 es un gran boca pero si llegamos a mi novio ir de los asistentes me gustaría muy fuerte que estén Burke y peinado besitos

Voz 0578 48:14 Ortega Smith vamos a ver esto no sólo voy

Voz 1855 48:17 viene Ortega Smith

Voz 21 48:19 el padre mundial creo que está vivo

Voz 0578 48:22 no hay Emilio Butragueño con eso

Voz 1855 48:24 no me puede Contigo Dentro de fantasías sexuales ir

Voz 1704 48:32 también tiene que participar porque está en mi sección y ahí todo

Voz 1855 48:35 no todos lo siguiente audio

Voz 28 48:37 pero es que tengo una amiga que le da vergüenza pero me ha dicho que su fantasía erótica es acostarse con Nacho con chico mientras las tú miras

Voz 7 48:52 a ver bueno voy a decir la verdad al amigo suyo

Voz 1855 48:59 y encima es mi mejor amigo que admitir que me cuando me lo mandó digo este desgraciado me lo está haciendo en serio es desaten Nacho

Voz 1378 49:06 me sabes que vas a tener que pasar por el aro

Voz 0578 49:09 en qué momento se convirtió en el actor secundario de este programa los créditos más

Voz 1855 49:15 vale ahora ya los que vienen son de gente que no conozco vale ya que ya no tengo la culpa pero

Voz 1378 49:21 con el objetivo de esto qué es

Voz 1855 49:24 como hombre que yo he vuelto con ya tuvimos sexual que eran mujeres encontramos las cosas que queremos hacer

Voz 0578 49:29 Nadal ha expuesto a un tío diciendo que se que

Voz 1855 49:32 que con yo amigo y tiene

Voz 0578 49:35 es una manada de dale ya total

Voz 29 49:37 fantasía sexual no cumplida es la lluvia dorada

Voz 26 49:40 o en su defecto me conformaría con humano

Voz 29 49:43 yo era o a lo Carmen Maura en La ley del deseo eso sí

Voz 26 49:47 no es el un lugar público casi que mejor

Voz 1855 49:51 casi pero yo voy a favor tampoco Scottish Power tocáis tu táctico pero porque esconderse

Voz 0578 49:58 claro en un festival que la gente quieras que no ha bebido

Voz 1378 50:01 además es que no hacía falta el condicionante por qué nadie hace nada cruel delante de pero se ha son fantasías que hacen en casa es como toro

Voz 1704 50:09 Dennis Hoppe esmerarnos textualmente

Voz 1378 50:11 claro me encanta

Voz 26 50:13 Oli Henar son tristes y digo yo que así a bote pronto mi fantasía sexual ha sido el primero que se me divinamente potencialmente follar estoy tan baja que me ha bastado trabajo manda vemos como por ponerme a buscar conviene hacerlo con la escombro que hay por la calle

Voz 1704 50:40 te estoy súper a favor porque tú te digo una cosa yo colombiana Twitter parece que a mitad de me da muchísima pereza esa ya buscar gente

Voz 4 50:47 luego que me aburre ligar pero eso para otra sección no la algún consejo no es nada la va a ser

Voz 1855 50:54 tras poner los dedos

Voz 1378 50:57 es

Voz 1855 50:57 no es que esta gente estoy cómodo

Voz 1704 51:01 a ver esta gente D'Estaing con esta gente está empezando por dentro pues sí estoy a favor o no a ver yo simplemente pienso apoyarle follar Le Kansas también buscará gente pues chicas

Voz 4 51:10 no voy p'alante que hasta yo sé que tú

Voz 1855 51:13 eso sí con que mejor que tu cara no siempre lo correcto tú suscribe todas las fantasías no bueno es que la de la lluvia dorada ella las ahora yo creo que se consiga ya está

Voz 18 51:29 sí bueno falta que cuenta yo mi fantasía sexual venga que este programa dure lo que tiene que durar

Voz 7 51:36 minuto menos de lo que ella

Voz 0578 51:38 el pasado diez minutos no se un placer te cuento la mía

Voz 7 51:42 sí dormir ocho horas seguidas

Voz 1378 51:46 bueno pues despedimos este último programa de buenismo bien

Voz 0578 51:49 está aquí es que será el último hasta aquí acabó no

Voz 1378 51:51 yo fui a mí me vas a decir a mí

Voz 1704 51:55 de

Voz 1378 51:56 seguir haciendo lo que me está como siempre

Voz 1855 51:58 no habría sido tan incómodo que yo creo que voy

Voz 0578 52:01 cero final y cómodo que es como te a a si no quedarnos si si queremos quedarnos así callados de esta manera tan incómoda sin dar gracias a Dios

Voz 1855 52:11 bueno para la próxima semana amigo estamos aquí buenismo

Voz 3 52:14 por eso