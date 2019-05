A vivir Madrid | Bobsultorio literario (12/05/2019)

Voz 1 00:00 aquí comienza en el consultorio literario

Voz 3 00:21 por qué tal buenos días muy buenos días qué tal por Barcelona pues mira bien sol espléndido pero es que tú sabes cuando yo falto allí es por una buena razón y esta vez es que me me toca médicos pero bueno y a media mañana tal pero historia allí contigo la semana que viene

Voz 1751 00:38 el sábado en que cambias de día hay que avisar a los oyentes sábado hola

Voz 3 00:42 sí porque el domingo tenga otros planes

Voz 1751 00:45 los puedes contar el domingo

Voz 3 00:48 estar con con Manuela en un encuentro de Madrid y la cultura muy bien pues si yo a ver yo voy por la cultura eh

Voz 1751 00:58 te vejan a ver por Madrid también

Voz 3 01:00 si por Íñigo por Manuela ICO que además yo yo voy a dar mi apoyo y calor y eso que no les puedo votar claro pero yo estoy empadronado en Barcelona en Barcelona pero mira yo soy así claro no no tiene ningún sentido

Voz 1751 01:15 hay hoy esta mañana abrimos este consultorio voy a recordar el número teléfono el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis que es el número teléfono hay que tenéis que mandar vuestras consultas para que Bob Pop pueda convertirlas en Lecturas los temas los elegimos otros en función de lo que os preocupa inquieta os molesta os perturba a los dejáis en forma de nota de voz en este número no voy a volver a darlos seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis a cambio Bob Pop os recomienda libros el audio con los títulos va a estar a partir de la una en Radio Madrid punto Es en arroba A Vivir Madrid

Voz 1751 01:54 sí hemos fantaseando no la idea de de imaginar a un oyente o yendo una librería

Voz 3 02:01 sabes que te recomiendo un libro ya hoy en día

Voz 4 02:05 oye pues existe señora ha dicho que este libro está bien voy a comprármelo pues esta semana hemos recibido un tuit de arroba a Pita era Andrea Andrea trabaja en la central el tuit decía ayer fue bonito

Voz 1751 02:20 Vine una lectora buscando un libro de Natalia Carrero por recomendación de Bob Pop de las mejores cosas que han sucedido un domingo en la libre

Voz 3 02:27 es que es maravilloso a ver teniendo en cuenta que ya trabajaron Domingo en una librería es una faena pero por lo menos pasan cosas guays hemos localizado

Voz 1751 02:36 Andrea Andrea trabaja como he dicho antes en la central de Callao desde hace tres años nos está escuchando al teléfono Andrea qué tal buenos días hola buenos días qué tal cuenta Andrea que pasó el domingo en la central cuéntanos

Voz 5 02:52 ah pues estuvo guay porque estaba allí pues como todos los domingos estando vistazo vino una lectora y me preguntó primer libro de Natalia Carrero claro como doble sorpresa porque yo había leído a Bob por la mañana día y le preguntó directamente si era por eso me dijo que si yo sabía que el libro está las estanterías como pues claro que lo tengo claro pero y aquí está IFA es súper bonito la verdad

Voz 1 03:18 qué bonito que lo deberás localizado tu Andrea

Voz 5 03:20 si no fue maravilloso la verdad caras que te pasan y que rompen como la cotidianidad de aquí a día y no sé cómo muy bonito

Voz 1751 03:29 ayúdanos a ponerle cara hasta lectora

Voz 5 03:32 pues mira venía con su hijo a la memoria pues no sé pues pues iba de domingo un poco

Voz 1751 03:43 Nos gustaría mucho que muy amable me la verdad si esa oyente que no lo creo porque es una casualidad enorme está ahora escuchando y se ponga en contacto con nosotros en arroba Vivir Madrid o llamando al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y y Andrea te hizo especial ilusión no porque Natalia Carrero es una tus autoras favoritas

Voz 5 04:04 sí bueno es que me gusta muchísimo eso es que parece este tipo de lector o lectora es como que hay más comunión acercamiento si no es como que alguien te una pero el libro de los de últimos de las vistas y poca cosa como muy específica que además no era muy reciente

Voz 4 04:23 que estoy un poco emocionado de pero me parece muy bonito

Voz 5 04:28 muy bonito de verdad me encanta que tú Andrea

Voz 3 04:30 también estuvieron ahí que también hubiera sido lectora de del libro de Carrero que que es una autora que es lo que tu dices no es masiva pero yo creo que este libro de Yo misma supongo igual que soy una caja me padecer dos maravillas que ojalá ayudemos a descubrir a mucha gente

Voz 5 04:47 sí bueno como el de la habitación impropia que también

Voz 3 04:49 sí lo que yo creo que la gente no conoce

Voz 5 04:52 es verdad que hay y no sé me parece como la narradora muy inteligentes sobre todo no

Voz 1 04:57 es muy intrigante hoy ojalá nos den un premio de fomento a la lectura Andrea Bob para el ministro de cualquiera emiratí a mí de Fomento dura Andrea llevas

Voz 1751 05:06 tres años en la central es tu primer trabajo verdad

Voz 5 05:10 a ver si

Voz 1751 05:11 y qué es lo más loco que te ha pasado todo este tiempo en en la librería lo más lo más loco

Voz 5 05:15 hasta hace poco llegó el lector es que me vino preguntando por un libro yo le dije pero ese ensayo o es Narratori Bermejo Jolín no sé cómo

Voz 1 05:26 ya venga

Voz 4 05:31 sí sí o no que que que iba a la pregunta super difícil

Voz 5 05:36 lo sé lo sé

Voz 4 05:39 bueno estaba pensado

Voz 1751 05:40 se sitúa ahora en directo Andrea no recomienda su libro que puede que haya alguien que vaya la central y lo pida no

Voz 5 05:49 bueno ojalá la precioso nada

Voz 1751 05:51 quién te gustaría que fuera Ike libro Nos recomiendas

Voz 5 05:54 pues mira de lo último que me he leído creo que es una recuperación de la editorial alfabeto que se llama equilibrio de una crítica literaria norteamericana que se llama aún Faymann en el que habla sobre su relación con los libros y como acondicionadas y las a sus hijos sus padres la relación con su hermano no sé la verdad es que es precioso cuando una serie de artículos que era agradable de leer

Voz 1751 06:22 lo que va a pasar ahora mismo os prometo de verdad espero que me creáis vosotros prometo porque tengo testigos no estaba preparado vale vale entonces Laura buenos días hola buenos días buenos días Laura tú fuiste el domingo pasado la central a comprar un libro sí eras tú no

Voz 7 06:46 yo creo que sí por la explicación que hago vuestra libre Eras de la Sal yo creo que soy yo fui con mi hijo como a las tres de la tarde a buscar el libro de Natalia Carrero o aparte de Convent de de decirme que tenía ese libro me recomendó dos libros más de la misma escritora Le dije que cuando le leyera F

Voz 1751 07:11 me pasaría comprarlas otras dos libras entonces yo me parece que eso yo Andrea y no sé si quieres hablar con ella en este momento

Voz 7 07:21 hola hola hola qué tal

Voz 0277 07:24 muy bien darle ido Andrea Laura te lo has leído

Voz 7 07:30 nada nada me ha dado tiempo a empezar a leerme los pero no le hizo por falta de tiempo no por falta de ganas

Voz 1751 07:36 eres oyente del consultorio quieres preguntarle algo que te está escuchando desde Radio Barcelona

Voz 7 07:42 pues me hace muchísima ilusión había salido a comprar libros porque en esta época en la que estamos casi nadie le pues me parece super emocionante

Voz 1 07:54 a la hora sugerencias yo estoy súper emocionado se ahora mismo estoy donde de verdad que esto es que a te muy bonito este encuentro como

Voz 3 08:05 de este señor que recomienda unas libre era una lectora es precioso de esto de verdad

Voz 1751 08:12 la radio de por medio

Voz 3 08:15 por ciento de esta eh ceremonia le gusta mucho

Voz 0277 08:17 has sido la guiño eh que ha cogido el teléfono ha sonado hemos al teléfono a tal cual pero que estuvo Laura buen domingo gracias por llamar igualmente cuando llamando peleas el libro nos cuentas qué tal un beso adiós adiós Andrea entras a curar hoy en la central

Voz 1751 08:39 no me entiende semana libres aprovechando un beso gracias de la madre de la moda a las doce y veinte ya no hay escaleta en este programa nos damos deuda

Voz 1751 09:04 luego las abstenerse en una boda abstenerse de todo dimitir borrarse de dinero por unas horas esa es la primera consulta de esta mañana nos la envía un hombre no se Boxing sensato o valiente

Voz 1414 09:15 hola muy buenas eh mira yo te cuento que la semana pasada fui a conoció a la a la familia de mi novia en una familia muy numerosa de personas a una boda yo por desgracia para mantener la compostura tuve que estar viviendo mal cervezas con una vez vista la experiencia de conocer esta estar en una boda estar sobrio entonces puede recomendar sobre la abstinencia y el saber estar

Voz 3 09:40 me encanta esa consulta de de hecho yo tengo una tesis de que hay cosas que uno no puede hacer sobrio y una de ellas es decir una huelga pero sobre la sobriedad le voy a recomendar un libro lo que está dentro de mis libros favoritos que se titula bodas en casa está escrito por el autor chaval publicado en castellano pero el Aleph con traducción de Monica gustó va ya perdón y si la ancha perdió toda esta es que era muy difícil vale ya toda pues bajas en casa de Jabal es una falsa autobiografía o una autobiografía contada de pero como si describiera a su mujer es muy bonita porque es muy despiadada hacia él Hinault tiene no le duelen prendas en la en la cárcel asimismo a través sí es muy bonito al tiempo que te cuenta su propia historia como escritor y como va haciéndose más popular de la literatura también cuenta de la República Checa y hay un momento donde él habla sobre beber y sobre la resaca que me gustaría leer porque me parece uno de los extractos favoritos yo que cada vez tenga menos resacas porque cada vez vemos menos antes cuando bebía más siempre recurría a este extracto de aval que dice en un momento de bodas en casa cuando tienes resaca de golpe te acuerdas de lo que ha pasado la noche anterior los planchazo si las meteduras de pata que has cometido la gente que has insultado la cantidad de tonterías que pronunciase y los secreto sobre ti mismo que soltar este yo entonces no tienes ganas de seguir viviendo solo cuando tienes resaca y piensas en el suicidio de golpe si te ocurre la frase escondida

Voz 11 11:16 que será Betty sabe que ahora pienso que incluso lo de escribir es mi defensa contra el suicidio como si escribiendo me escapara de mí mismo escribiendo quizás podré contestar a la pregunta qué será de mí quién era quién soy ahora mismo

Voz 12 11:32 no sé qué lectura podrás aplicar a la falta de deseo pero vamos a aprobar y vamos a prueba así

Voz 13 11:38 hola muy si aquí estoy y a mi me gusta lo que es más es que no hay química sexual

Voz 14 11:53 somos muy amigos y nos reímos mucho juntos pero creo que falta algo pero falta algo de chispa lo si quería que me ayudara que el libro después recomendar para de autismo en esa persona

Voz 4 12:15 porque a ver quién es decir si el afecto y las risas no te provocan esa chispa sexual como lo va a hacer un libro sea ojalá los libros tuvieran ese poder de desear a quién queremos pero les voy a recomendar fíjate aunque creo que los libros a lo mejor no sirven pero el último libro de la vendetta que dice la autora Raquel Ribarroja Rossi que sea malo de los hombres de un está

Voz 15 12:36 muy bonito donde donde la protagonista es un chico se cuentan lo que les gusta cada uno que desean que les pone es precioso yo creo que a lo mejor a esta lectora que está buscando la manera de de que le ponga la persona con la que tiene otro rollo emocional de risas de humor lo mismo les sirve se sientan a hablar los dos descubren que a cada uno le gustan las cosas siempre debates de las cosas que le gustan y ahí salta esa chispa

Voz 4 13:06 ya eh cuando no hay que no

Voz 1751 13:09 hay que intentarlo porque saben una cosa

Voz 4 13:11 desde de piel de de química Alida de Alida que yo creo que lo más difícil es reírte con habían o lo otro lo otro trabajando un poquito sale tienen la última consulta tiene que ver con algo de los con la que conviven a diario los médicos

Voz 12 13:29 profesionales de la sanidad enfrentarse a la muerte saber decir adiós a los pacientes

Voz 16 13:33 eh ahora voz eh me ha pasado un problema es yo soy de prácticas de enfermería y hace una semana así pues se me murió un paciente en el turno quería saber si podía recomendaron algún libro para saber cómo llevar ese duelo sin poder implicarme de forma personal gracias

Voz 3 13:52 guau duro ir por cierto creo que es el Día Mundial de la enfermería si con lo cual

Voz 1751 13:58 cuando salen un examen que ha empezado lo están contando de gente para con un test te juegas tu futuro para ver si puedes tener plaza para enfermera

Voz 3 14:06 eh que yo por mi experiencia quiero agradecer a todas las enfermeras y enfermeros lo bien que me tratan siempre que me tienen que cuidar y hay un libro que a mi me gusta mucho que se titula Una pena en observación el autores CS Lewis está publicado en la Grama ahí tiene una traducción preciosa de Carmen Martín Gaite es una es un monólogo casi interior sobre la pérdida el dolor el vacío eh vamos que cuenta la historia ACS Lewis que tuvo una historia de amor con una mujer que murió antes de lo que nos hubiera gustado hiel reflexiona sobre lo que está viviendo después a pérdida de cómo se puede hacer el duelo de cómo podemos seguir viviendo con esto de hecho es un es un libro que inspira una película maravillosa que se llama Tierras de penumbra que dirigió Richard Attenborough Anthony Hopkins y de Wenger

Voz 1751 14:56 espero que tengo que Manuel Velasco que es experto en cine un cartel precioso en el desierto verdad señor póster del desierto que no le he pillado ahí

Voz 3 15:05 otro cartel que son ellos en una en un vagón de tren ella suben subir bajando del vagón y él en la el andén

Voz 1751 15:12 pero en España se comercializó en el desierto de las pymes así como el cartel súper recomiendo muchísimo

Voz 3 15:17 el libro de CS Lewis para todos aquellos que estén pasando un duelo sobre todo porque es un libro que ni siquiera es complacientes muy duro con el mismo porque ahí iba porque además era un tipo muy religioso la pastor anglicano hacia pero no es nada mujer gato y muchas veces incluso se echa en cara están utilizando ese dolor para ocultarse otras cosas de las que debería encargársela queda muy muy muy recomendables una lectura breve que cualquier persona que esté enfrentando a la muerte y al dolor y a la ausencia tendría que les

Voz 17 15:50 el acto

Voz 9 16:09 vamos a escuchar una

Voz 1751 16:13 unas declaraciones no que hablan de pues de la homofobia mira ya está lo digo de la homofobia

Voz 18 16:20 escucha homosexual el mundo es la vida sueca es mucho mejor

Voz 1751 16:27 ustedes para seguir subvencionando las fiestas del Orgullo formo parte esos responde con con uno

Voz 19 16:34 sí señor transmite mantendremos cambiando de sitio

Voz 20 16:37 la fiesta del Orgullo hacía sacando los de Madrid porque causa verdadero problema tomando la Mapi tamén se activaría los daríamos si me permites te lo físico lo daríamos para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay todo lo que quieran pero dentro de la Casa de Campo

Voz 4 16:59 queme

Voz 20 17:15 contrato un contrato de de de responsabilidad para que toda la limpieza que luego hay que hacer que es un esfuerzo económico montante lo lo pague los organizadores sería es el único gran evento que movería en del centro de la capital ha preguntado por eso tiene complejos

Voz 4 17:34 que viva aquí calorazo aquí

Voz 1751 17:39 la viva que además estuvo actuando voz te dieron el premio el lunes pasado plumas y látigos estuvo actuando en la gala sí señora la respuesta tenemos grabada tu respuesta esto no

Voz 3 17:50 sí sí me preguntaron los compañeros del diario Público oí le dio la respuesta si la defiende lo tengo que decirle a Ortega

Voz 10 17:58 de nada nunca

Voz 22 18:00 el bollos mantiene al menos el orgullo es que no sólo tiene que estar en el centro de Madrid tiene que estar en Vallecas diré que está en los barrios yo creo que el orgullo tiene que ser cada diez que es una fiesta popular que lo que es