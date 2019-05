Las paparruchas de la semana

esa pues verdad son muerto el ayuntamiento más transparente del mundo News y no lo digo yo lo dice incluso un reglamento de la Cámara nos encontraríamos con oenegés que tienen que buscarse tretas para entrar llegaran a intentar salvar vidas manipulación perverso de repetir una mentira muchas veces no se hubiesen arrastrado por esos bulos impulsos tiros cada semana está ahora más o menos repasamos

tal y como lo dice Carmena parece que Naciones Unidas elabora una clasificación global de los municipios en función de su transparencia y eso no existe por tanto Madrid no es el lugar más transparente del mundo pero sí tiene varios reconocimientos en este ámbito hemos consultado al área de transparencia del Ayuntamiento nos han hecho llegar la lista completa de premios que han recibido ya hay uno de Naciones Unidas en dos mil dieciocho pero al mejor servicio público por decide en Madrid es la iniciativa que permite a los ciudadanos participar en la gestión municipal proponiendo votando proyectos para la

viento marítimo es una empresa pública que depende del Ministerio de Fomento sólo el año pasado de las cincuenta y siete mil personas que intentaron llegar a España por mar Salvamento Marítimo rescató a más de cincuenta mil Montero dice también que las ONG tienen que buscarse tretas para salvar vidas porque no existe un servicio de salvamento marítimo fuerte la realidad es que barcos como el Aita Mari o el Open Arms no trabajan en las costas españolas porque no existe esa necesidad y prefieren zonas cercanas a Malta Italia para atender a los que huyen desde las costas de Libia ella habla de recortes y en eso sí coinciden CGT el sindicato mayoritario en Salvamento Marítimo y Comisiones Obreras que denuncian que se han retirado los refuerzos sí que se estrenan Montero y Carmena pero vuelven dos clásicos de esta sección Rivera y casado antes teníamos que hacer criba para elegir una declaración de Casado y quizás es una impresión pero desde que está centrándose parece que mide más sus palabras y comete menos excesos la pregunta que más le han hecho a Casado esta semana es quién es el líder de la oposición para quién no sepa a qué polémica nos estamos refiriendo vamos a dejar que lo expliquen los líderes de PP y Ciudadanos