El día que la máquina venció al ser humano

Voz 0831

00:00

no hace muchos años cuando un creíamos en las cabinas telefónicas no resultaba bastante risible la idea de que un ordenador llegar a ser más inteligente que un ser humano o bueno al menos me resultaba risible a mí que tampoco se puede decir que sea un pionero de la informática la verdad para esos convencidos de que el cerebro humano siempre sería el mejor ordenador personal el trece de mayo de mil novecientos noventa y siete fue un día pésimo fue el principio de nuestra inexorable derrota ante a las máquinas que igual esas máquinas no se levantarán para exterminarlos a todos sí pero yo no veo nada improbable que esta sección la que hago yo las que haciendo un ordenador dentro de cinco años que además lo haga bastante mejor que yo no tengas ninguna atadura que pasó entonces ese trece de mayo los que no somos muy dotados para la informática como yo tampoco constan acostumbramos así es grandes genios del ajedrez que los no resulta prácticamente incomprensible así que los grandes maestros de este para nosotros aburrido y deporte también podíamos discutirlo de deporte son unos genios que representan lo mejor de nuestra especie y el trece de mayo de mil novecientos noventa y siete acabó el enfrentamiento entre el que consiga éramos como el ajedrecista perfecto Gari Kasparov contra el ordenador Deep Blue quiere pusieron nombre todo la primera partido no habían jugado el tres de mayo y había ganado el humano allí estamos bastante satisfechos con nuestra especie de los cuatro siguientes prestas empataron y una la ganó Deep Blue así que lo que se jugaba ese trece de mayo era una partida definitiva claro os podéis imaginar la perdió con él te puedo decir que perdimos un poco todos los