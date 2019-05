Sergio González: "Ha sido apoteósico, no hay palabra que pueda definir cómo ha transcurrido el año"

Voz 2 00:00 tan deportivo que apenas

Voz 1959 00:20 que Manu Carreño qué tal muy buenas a las once y media de la claro con esto ha salvado preclaro claro estoy contento y no somos que el gato los protagonistas son metió a Javi Moyano Carlos Suárez hablando bien del barco hemos me iba al alcalde de Valladolid Oscar Puente gastaban Iturralde

Voz 2 00:38 que es posiblemente el gran aspirante candidato a teniente alcalde me remito en Valladolid está sujeta así me gusta Carlos buenas amistades con Óscar Puente es una cosa te lo he dicho alguna vez en privado ya voy a aprovechar y espera de la circunstancia que esto es esto es salvado para mí el entrenador con más mérito de largo en primera edición es Sergio González Sergio González buenas noches que esto no sabía que estaba Sergio González no lo sabía ahí si estuviera eso lo diría porque es que sinceramente me lo parece por presupuesto por cómo ha gestionado la dificultad para un problema que también ha habido con el bar por muchos motivos es que a mí no me cabe ninguna duda te digo una cosa para mí tiene mucho mérito lo de Sergio González buenas noches Sergio hola qué tal buenas noches enhorabuena eh

Voz 3 01:23 no no nos hace no dímelo a mí pues la parte crees que esta fiesta no de celebración

Voz 4 01:29 si al final pues bueno ya sabes que aquí tenemos a Ronaldo que tiene una capacidad

Voz 1418 01:33 ajá importantísima para bueno para el directo el fútbol que aquí los treinta aquí de Madrid antes el Valladolid

Voz 2 01:39 sí señor pues sabes que tiene mucho mérito de entrenador del Villarreal Javier Calleja me ha salvado a su equipo que se estuvo al principio temporada que lo echaron que ha vuelto y que también ha salvar su equipo esta tarde noche

Voz 3 01:50 Javier Calleja buenas noches hola buenas

Voz 2 01:52 también de fiesta y también

Voz 3 01:56 la realizar Ronaldo esta esta no no

Voz 1418 01:58 pero no se les invita a

Voz 3 02:00 pero te iba a la ciudad es también el entrenador del Levante que ha hecho un trabajo espectacular súper Paco López me gustaría decir súper Paco buena noche y lo va a decir enseguida pero está volando me dicen está a punto de aterrizar son los tres entrenadores que hoy pueden respirar tranquilos han quitado el nudo de la corbata la camisa ahí ese jersey que tenía Sergio el chándal han dicho a tomar por saco todo jugar vaya lo que hay que sufrir Sergio que para salvarse si sí

Voz 1418 02:28 pero darle una buena dejaron un montón poder deportivo que lo comentamos hace tiempo también Portillo por ese ojalá pues pues sigue teniendo muchos éxitos no aplicar Manu la verdad casi apoteósico no ha no hay para habrá que pueda definir pues lo que tú has dicho nuevos momento cómo transcurrió el año la tensión que se ha acumulado estos últimos partidos

Voz 5 02:45 la muerte de tapas Girona como el Atleti en situaciones difíciles

Voz 1418 02:49 con errores nuestro groseros con Herodes del litoral de contarlos pero están ahí afirma pues el equipo ha demostrado mucha entereza hemos acabado con unas muy muy muy fuertes estuvo pudieron portes yo la verdad que que no lo merecía pues no creo que el fútbol de estos tenía que volver cosas que durante el año contento porque ya de los juristas han han demostrado porque estaban en Primera división y uno

Voz 2 03:13 ha sido por quedarse sí señor señoría además con ese ser de Guardiola que para eso le fichamos el fichaje de enero sabes que tu ya

Voz 6 03:19 habla contigo y tu habla ya del alcalde de Valladolid ganó los errores que están diciendo los hemos denunciado en todos los equipos esos pequeños desajustes todos los desajustes grandes lo que pasa que cuando te estás jugando

Voz 7 03:30 descenso esos errores e book

Voz 2 03:33 se multiplican hoy hoy cuando no sé si te te iban contando cómo iba el partido de Levante Girona

Voz 1418 03:39 yo le he dicho que si no les preguntaba si pregunta sino una pregunta yo que no me dijeron nada no se preguntan el descanso de producto aguantó nos han empatado y le preguntó cuánto nos hemos adelantado a tres veces la pregunta pero habrá que con el público enfrente que había menos mucha gente vaya a tocar pocas tuvo tramos te pueda con nosotros igual que en todo el año es lo mismo me estaban dialogando a mí no porque cada vez que suena nuestro para qué pasa

Voz 3 04:02 Calleja tú estabas pendiente de los resultados te iban diciendo algo

Voz 5 04:05 son bajas menos como Sergio en el descanso ver cómo íbamos buenos resultados y después cuando o ha marcado el Levante el uno dos así cuando vaya me han informado y bueno yo creo que ha sido un poco tamiz una alergia que no faltaba en esos minutos finales para tenían el partido

Voz 2 04:24 lo que ha sido un milagro deportivo y así lo creo de verdad con el presupuesto más bajo de Primera División con el mérito que tiene haber sabido tener también la paciencia en el club y confiar en el hombre que hizo lo que hizo la temporada pasada para lograr el ascenso y que ha sufrido pero ha mantenido al equipo en Primera División lo tuyo es un episodio también atípico en el fútbol no empiezas te vas te vuelven a llamar salvas al equipo

Voz 5 04:45 bueno lo primero darle la enhorabuena Sergio a Paco también por el trabajo que han hecho parece que alegro mucho porque tengo un aprecio especial y lo mío es verdad que es esta cosa típica que es anormal que éramos esperar

Voz 8 05:01 en el fútbol y luego

Voz 5 05:06 estoy muy contento por cómo ha terminado la temporada ha sido una temporada muy sufrida que había mucha competencia le había pues igualdad y eso me tiene una situación en la que no estaban muy acostumbrados a jugar en este equipo al final ha dado el callo ha estado trabajando los yo

Voz 2 05:26 ese era el objetivo aunque sea en la jornada treinta y ocho pero la sensación de que ya no te juegas nada y que se lo van a jugar todo Girona Celta en la última jornada aunque tiene toda las papeletas el Girona es virtualmente equipo de Segunda el equipo de Eusebio que hoy está llegando en esa sala de prensa seres pero es consciente de que fuera de Valladolid había poca gente que creía en que el equipo se podía salvar

Voz 9 05:46 sí

Voz 4 05:46 sí sí pero avanza que es una es una realidad no

Voz 1418 05:49 final los tres equipos que fuera Cossio Huesca como con nosotros sí porque fíjate yo en el último

Voz 3 05:58 el Rayo Vallecano el rais pero fíjate

Voz 1418 06:02 la papeleta para hacerlo de dos candidatos los principales candidatos para hacer los elegidos para este fatal desenlace no pero bueno empezamos muy bien buenas sensaciones el equipo la verdad que sí que es un pico muy alto por encima de las expectativas luego tuvimos un bache importante también ya es bueno pero es verdad que el club mantuvo bueno la estabilidad nosotros la confiarse nosotros ya hemos tenido la suerte de que todos somos es muy difícil que puede convertirse en un antes y un después en Valladolid ojalá tenga capacidad para forma parte sus años de esta cita tan bonito

Voz 2 06:38 ya hablaremos con calma porque ahora se trata de eso de darle estabilidad al proyecto y que y que el equipo esté en primera división unos años no es no estar siempre sufriendo a final de temporada para eso está Ronaldo y para eso está la nueva directiva que te ha dicho el presi en El Vestuario porque creo que a lo dispuesto de champán hasta el último pelo

Voz 5 06:52 no

Voz 4 06:52 bueno la verdad que existe del todo lo debido a casa

Voz 1418 06:58 ese órgano colectivo listas en el tramo final incluso estado todos los días con nosotros en la previa estando muy pendiente de nosotros pulmón y tú no es verdad que hoy en la celebración euros ha puesto mucho porque quiera que bueno que los protagonistas fueran realmente los pelos y Carlos pues bueno el avión conocer que no estaba con esta situación

Voz 3 07:16 Luis estaba momento potásico

Voz 1418 07:18 bueno que El Vestuario lo que tu dices no ha sido una descarga de tensión muy fuerte de todos nos hemos quedado poco en estado de hecho no por tanto acumulación de tensión y bueno sacarla de golpe en alguna alegría inmensa

Voz 2 07:28 el dueño del club evidentemente Ronaldo que tiene todavía mucho por hacer en ese club pero quién apostó y quién fichó a Sergio González fue Carlos Suárez que es el otro presidente como dice Sergio a ti qué te ha dicho Fernando Roig que fue el hombre que también creyó en ti desde el principio Calleja

Voz 5 07:42 sí siempre hay una demostró en todo momento desde que estaban en el fútbol base así motivos bueno pues por supuesto por por la afición por el equipo y especialmente por el presidente que creo que es una persona íntegra valiente que es un ejemplo para todos que sufren muchísimo equipo que es el primero que te da ejemplo con con tu comportamiento con los hechos hay habla conmigo para la enhorabuena de Anhui contexto oí un año para que apretamos todo y para que sigan mejorando

Voz 2 08:19 Sergio qué le dices a los aficionados del Valladolid que a los que han estado hoy en Vallecas sobre todos los que están en Pucela escuchándote y que han estado toda la temporada lo de este año de la afición la la ciudad como se ha volcado con el equipo como se ha volcado con vosotros yo no lo recuerdo B Sergio

Voz 1418 08:32 sí sobre todo de la gracia no la verdad con mayúscula no lo tu he dicho no yo tengo la la experiencia anterior pero me han dicho que este año la asintió con la gente como se como público sentía tiene el sentimiento de pertenencia hacia su hacia su club ha sido algo brutal no yo creo que los recibimiento se en Zorrilla han sido sensacionales futbolistas han notado que también tenemos un jugador número once nunca mejor dicho no estaba pujando llevar remate era que bueno que lo hemos aprovechado yo vi desplazándose aquí pues ocultada demostrar todas las grandes está su capacidad con precios altos de las entradas

Voz 2 09:03 entonces yo pero bueno Angelo

Voz 1418 09:06 la ciudad que también es hemos auditorio porque gracias a ellos también hemos conseguido esta parte éxito pero sigue para que si me lo permiten yo me gustaría focalizar en lo futbolistas que se han rebelado ante situaciones difíciles errores propios errores ajenos y ellos han demostrado muchísima entereza puretas que muchos en primera división ya han demostrado que es lo que han ganado con los otros

Voz 2 09:28 qué grande eres te estoy entrevistando y me están llegando mensajes de gente de Valladolid conozco unos cuantos están diciendo dile a ese hombre que le quiero mucho dinero y que le debemos mucho así que jersey Pascua

Voz 3 09:37 pero te quiere mucho fútbol bueno

Voz 10 09:41 por la calle Kadir moto ahora os voy a dejar que siga la cena a los dos

Voz 2 09:46 los dos son dos entrenadores y de los que tantos hemos hablado durante este año no en en el fútbol español dos entrenadores españoles dos entrenadores que han conseguido el objetivo en el caso de el del Valladolid estaba claro desde principio temporada en el caso el Villarreal Se esperaba más pero al final Calleja se ha celebrado casi como como como como un título no el quedarte en Primera porque nadie se imaginaba después de lo que habéis hecho en los últimos años que el Villarreal pudiera estar en Segunda no pasaba por la cabeza de nadie pero hasta la penúltima jornada

Voz 5 10:12 eh

Voz 8 10:13 sí es muy a ver

Voz 5 10:16 muy difícil en Europa nosotros el objetivo era canalla ante tan mejorar pero no nos metimos en una situación complicada y hemos sabido salir de ella ya final yo creo que tenemos que valorar todo el trabajo que hemos hecho ser capaces de de superar tanta tanta adversidad Hay después haber conseguido el objetivo de maternas de primera edición y a partir de ahora pues analizarlo a hacer autocrítica Hay mejorar superar para volver a estará en entre

Voz 2 10:45 mejore por cierto es tu cumpleaños hoy además si hoy hecho lo que podría tener la permanencia cuántos han caído cuarenta y uno cuarenta y el setenta y ocho míster que es el mejor año ahí comparte cómo se consigue por bonito que bonito eh oye que me han dicho que sí

Voz 10 11:03 que había algo de apalabrado si el Villarreal aseguraba la permanencia un año más de Calleja es así

Voz 5 11:11 y no hay nada yo

Voz 2 11:14 Jean cuéntanos cuéntanos nada

Voz 5 11:17 oye volví con un objetivo claro que era Carlos salvación

Voz 8 11:22 el presidente no hace falta que

Voz 5 11:25 a lo que firme nada ni que haya nada por escrito yo sé que es una persona de palabra

Voz 8 11:31 a todo

Voz 2 11:33 estamos haciendo aquí os diremos veremos lo que lo más que hay ahí porque hay un año más de Calleja pero como hay Dios Javi aprovecha aprovecha Calleja que sólo te digo una cosa en un largo que hicimos en Valladolid Manu le sacó un año más para Sergio a la sala no te digo eso seguirá Calleja un año más Serge también por supuesto que ya lo tenía ya lo tiene no sólo os digo adiós a los dos hijos robó dos minutos pero está por ahí Tornadijo está Isidro que son los que os que han contado durante todo el año las victorias las derrotas los empates las alegrías y las penas a Tornadijo José Ignacio muy buenas ahora mano buenas noches Xavi Isidro también hola Xavi hola qué tal muy buenas también esta José Manuel alemán que ha contado la victoria de Levante importantísima para los de Paco López

Voz 11 12:14 hola muy buenas hola qué tal muy buenas bueno

Voz 2 12:17 Tornadijo el estoy diciendo a Sergio que según estamos hablando todo el mundo está mandando mensajes dejó en lo que lo que ha hecho Sergio sea creo que no somos conscientes del milagro deportivo que

Voz 1051 12:26 qué ha ocurrido en Valladolid Le mandan Whatsapp que lo leerá con calma he puesto gracias no te voy a decir más porque es que la ciudad le tiene que dar las gracias a Sergio que llegó hace un año en una situación en la que el equipo estaba prácticamente ya sin nada que hacer en Segunda sin ninguna opción y un año después el está saneado garantizada su permanencia un año más en Primera con jugadores revalorizado sí bueno pues siendo una auténtica envidia para para todo el mundo uno así que creo que la ciudad tiene que dar las gracias a Sergio porque ha hecho un gran trabajo a Elia Miguel Ángel Gómez a Suárez a Ronaldo a todos los que han liderado un poco este proyecto porque la situación era complicada Manu veintitrés millones de plantilla el la plantilla más barata de la Liga han salvado han sufrido las han pasado canutas habido problemas a lo mejor errores del bar muchísimas cosas lo largo del año y bueno pues ahí están y han hecho un esprín final fantástico ganando al Girona ganando al Atleti ganando hoy pues justamente bueno pues han permanencia un año más a base de

Voz 2 13:22 de coraje de grupo dejó también claro porque sino sino viendo sólo con coraje pero que salva eh Tornadijo

Voz 3 13:28 esto gracias Lasheras que tú que has puesto a Xavi a Calleja Xavi no nos vuelve a hacer esto que hombre no te digo una cosa yo creo que ha hecho un máster

Voz 12 13:37 ayer en en dirección de banquillos eh bueno en una temporada rapidísimo porque pasar de ser un técnico que acaba así

Voz 2 13:46 en los destituido volver para hacer números prácticamente de Europa porque no lo olvidemos que cogió el Villarreal a cinco de la permanencia lo ha dejado de momento a falta de una jornada practicamente cinco seis puntos por encima del descenso es un máster rapidísimo que yo creo que al final le tiene que llevar aunque no lo acaba de asegurar pero yo creo que hemos leído entre líneas a continuar en el Villarreal se lo merece ha hecho una temporada es verdad que no tan buena como esperábamos pero sí una segunda vuelta fantástica que al final ha puesto los cimientos para que este equipo vaya para arriba Calleja felicidades a celebrarlo esta noche con tu equipo con tu gente

Voz 5 14:19 muchas gracias un abrazo muy fuerte todos

Voz 2 14:21 pasó un abrazo Mista y Sergio te mando un abrazo gigante por nosotras te lo daré persona en cuanto

Voz 4 14:25 bien muchas de mano yo se que se que se

Voz 1418 14:29 en la sufría con nosotros dijo que ella también

Voz 2 14:32 un abrazo claro claro abrazo un abrazo a tres y a los chavales a los jugadores y a todos los aficionados que han sufrido con estos equipos al igual que el Levante alemán porque lo de hoy también con ese penalti que se Pita que luego rectifica al bar bueno me imagino que lo que se ha vivido también

Voz 1074 14:47 ha sido tremendo e en el Levante sí la verdad es que ha sido un partido al borde de la taquicardia No obstante aunque levantó IMO mano está de enhorabuena porque la temporada sinceramente había torcido de forma inesperada que ha logrado enderezar sumando tres victorias en los últimos cuatro partidos ante el Betis el Rayo y hoy en Girona pero aquí no está la cosa para grandes fiestas

Voz 3 15:06 para muchas celebraciones por qué

Voz 1074 15:09 de la temporada ciertamente la inversión en fichajes este por ejemplo han sido protagonistas como Bugs el bicho como Moses Simon no como Rafael Dudamel que con una inversión de veintiún millones de euros o todas las cosas que han pasado a largo del año no que han sido francamente negativas que desde la prisión de Toño el anuncio de la hermana de la no renovación de Jason la venta de Boateng varias decisiones como incomprensibles del bar que paradójicamente hoy ha servido para que en su aplicación el Levante se esto beneficiado de la herramienta de forma justa la incertidumbre con la dirección deportiva ha habido demasiado ruido alrededor de la plantilla que siempre ha creído que siempre ha ido tirando del carro con un nombre propio el de Paco López que ha sido sin duda el líder del vestuario lo fue el año pasado para rescatar una situación crítica al Levante lo ha vuelto a ser para sacarla en el momento más crítico de la temporada renueva automáticamente con un año más de permanencia pero ya te digo yo que mañana se tiene que producir una reunión con el presidente cómico catalán para hablar de lo bueno de lo malo de los regular

Voz 3 16:02 que esto no puede volver a casa pues súper Pacos

Voz 2 16:05 ver Sergio Calleja los tres entrenadores habrá no sé si habrá fiesta o algo mañana en Valladolid ahora están decena torna pero hay has visto algo con la salvación de

Voz 1051 16:14 equipo imagino no sí pero creo que pasa todo por el sábado que viene él elijo a las cuatro y cuarto con el cual el Valencia vital para el Valencia Valladolid ha habido un momento que me

Voz 2 16:25 visto jugando el Valladolid Valencia jugando es el Valencia la Champions nosotros el descenso ha dicho

Voz 1051 16:29 ya cuando cantado Tejedor penalti en Girona a favor de Girona y expulsión del Levante con uno uno en Vallecas y con uno uno en Montilivi la cosa se puso muy mal no pero bueno luego cambio va a haber una fiesta después del partido después del encuentro ante el ante el Valencia en principio hoy una cena en Madrid van a volver rápidamente para casa descanso hasta el jueves hasta el jueves no entré en el Valladolid y el sábado otro infarto cuarto desgracia el partido del sábado ya porque es lo que pasa es que acabara bien y sobre todo ya te digo una cosa porque la gente dirá bueno él seguro que batirá el partido con el Valencia contra una celebración ahí hay un nombre Jaime Mata delantero del Getafe que es de la familia del Real de son como como hermanos prácticamente yo te aseguro que lo mejor es la ley y la afición del Belli por Mata Baker de Matas y otra cosa es que las piernas ya después de un esfuerzo de acto pero lo que está intranquila saca la fiesta hasta el jueves en Valladolid Futur Jaime Mata van a intentar sacar ese partido durante eh me ha gustado mucho lo del bar hoy Iturralde nunca es tarde nunca es tarde en la jornada treinta y siete

Voz 2 17:33 sabía bien siempre hemos visto que era un penalti que no era que está te estaba viendo en Carrusel con Dani desde el Girona Levante que decía alemán y de repente hemos dicho pero bueno como puedo pitar este penalti y roja Manuel roja exacto esos yo quiero decir una cosa ahora después de una temporada en la que se ha criticado al bar casi siempre con razón otros no en esta misma mesa hay que decir que esa jugada ha sido la jugada clave de la temporada si de la temporada y que si no llegamos a tener bar el lío ahora en la apertura de del programa sería

Voz 7 18:01 en sí porque porque no es que sea el Girona y el Levante sólo sino que hubiese es metido al Valladolid hubieseis metido a

Voz 2 18:06 aún no me pongas carita e Iturralde es una gana más dura que decírselo al Getafe Champions los fuera de San Mamés lo que yo digo recuerda es que yo digo lo Trias Gené lo que yo ahora como el cemento pero eso ya lo he dicho ya lo hemos denunciado lo que yo digo que esto que ha hecho el barro y que está muy bien espero que la temporada que viene la jornada tren la sensación que hay es que como ahora estamos jugando la vida has dicho espérate sin embargo la jornada ocho o en la XXV no pasa nada señor árbitro pitaba penalti y otro desde arriba veía que no era pero decía bueno es interpretación que no se diga Itu que no lo he intentado yo me alto lo dejo ahí ya no no ver si todo es el primero que no quiero decir que habrá que lo reconoce que que es la primera vez que yo creo en la temporada a ver si lo vuelvo a repetir yo creo que el eh

Voz 7 18:52 el resultado salvar habrá que empezar a pedir ya a partir de la pasada temporada porque ya has ya llevamos un año trabajando ya a partir de la temporada porque fijaros fijaros que que que curioso es fijaros que curioso es que aquí en los de esta mesa todos avisa alabado al bar de la Champions y cuando falla hallado en octavos en cuartos y en semifinales y la Champions no ha salido a dar un comunicado de que ha fallado José Luis Callejo impropio de tripas olfato de tu pero no no digo

Voz 2 19:19 digo digo digo es el momento justo donde estaba echándonos el rapapolvo Iturralde de salvar a Paco López el entrenador de Levante

Voz 3 19:26 la recién aterrizado hola Paco muy buenas

Voz 11 19:29 hola qué tal vamos a cabo de colgara

Voz 3 19:32 a Javier Calleja entrenador del Villarreal ya Sergio González entrenador del Valladolid el tercer equipo que ha salvado el tuyo enhorabuena Paco muchísimas gracias un partido estábamos hablando de la jugada

Voz 2 19:42 polémica del penalti que luego al final no era penalti y que en el que se ha hecho justicia no

Voz 9 19:48 hombre ya ves el campo no a mí sinceramente desde lejos no me ha parecido pues afortunadamente lo ha confirmado el el bar

Voz 2 19:59 luego confirmó que lo que estaba diciendo Iturralde González hubiese aterrizado bueno creo que estás dentro del avión me dicen no estoy claro dentro del avión y qué tal el vuelo como has ido muchas vueltas en la cabeza lo que ha pasado ya salvados

Voz 9 20:12 nada nada mucha alegría mucha alegría porque porque el equipo este año sufrió más de lo normal

Voz 3 20:19 vamos a contentos no esperamos llegar a la hasta la penúltima jornada no tal y como iba la temporada no

Voz 9 20:24 sí por esto tal y como él la temporada no esperábamos esto pero sobre todo por las sensaciones que transmitía pero pero también es cierto que hemos sufrido pues muchísimas dificultades este año igual afortunadamente yo creo que que el fútbol ha sido justo y te lo digo desde la máxima objetividad dice puede ser objetivo en este caso desde la sinceridad

Voz 2 20:55 o que estás ahí otro avión ya hablaremos con calma Le decía Javier Calleja nos ha dicho que tiene bueno la palabra del presidente derrote que un año más va a seguir en el Villarreal aunque no se ha hecho oficial evidentemente Sergio González lo tiene ya firmado el año más con el Real Valladolid tú continuidad también dependía de la permanencia y tienes un año más en el Levante no

Voz 9 21:13 si el problema se ahí seguirá un año más Paco lo mejor

Voz 2 21:17 están los jugadores

Voz 9 21:18 pues eufóricos ahora mismo no se mantiene encallado por todo vuelos ver si son ciertos

Voz 2 21:26 pues nada te mando un abrazo muy grande enhorabuena te lo mereces y enhorabuena por el trabajo que has hecho durante todo el año

Voz 1418 21:31 muchas mucho de verdad de todo lo razón

Voz 9 21:34 un abrazo un abrazo Lope lo hemos pillado justo en Irán