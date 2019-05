Mario Torrejón: "Zidane está siendo exagerado en la manera de sacar a Bale del Real Madrid"

Voz 1375 00:00 las doce y tres Antonio Romero muy buenas qué tal muy buenas a todos Jesús Gallego qué tal buenas noches o Lada Julio qué tal buenas noches Antón Meana que ya le hoy hay menos de Marcos López antes de que entre que te recuerda Pablo Pinto que son nueve ligas de once nueve de once ocho y diez vale perdón discuto nueve de once hola Bernardo crecen te Carreño pero me gusta no que según su saludo por un ratito sí sí Mario Torrejón muy igualadas buenas noches a todos está Martín Talavera hola qué tal cómo estáis

Voz 1 00:25 alabado creo creo conocer la rueda conjunta lo del Barça

Voz 2 00:29 el viento no

Voz 0104 00:33 sí

Voz 1 00:33 me interesa mucho decidido hacer una rueda conjunta Manchester Barça

Voz 2 00:39 pues seguro que Manchester va a nacer Rúa cosa

Voz 3 00:41 en Madrid no me hacen ninguna muchas antes

Voz 2 00:44 que nada bueno no siempre Larguero eh no no juegan

Voz 3 00:46 es antes que nada porque da la sensación que ganar las ligas es muy fácil

Voz 1 00:49 no como tú no no no perdona Antonio perdona antes no no a Guardiola

Voz 3 00:57 es que es muy fácil es que es muy fácil decir que que se puede ganar la Liga con el City con el Barça

Voz 0239 01:02 fácil no es fácil es decir que va a Guardiola lo firma el Manchester City para ganar premios eso

Voz 2 01:07 no no no no

Voz 1576 01:09 Caballer si es fácil ganar Ligas no no así con el Bayern

Voz 2 01:12 en el Barça y con el City con osea pero sí

Voz 1576 01:14 hasta un desastre de Bayer con motivo del conjunto

Voz 2 01:17 va cambiando poco vale vale entonces no delito ganar la Liga muy claro pero ahora hay saluda sí le importa de verdad se casó la Liga hola Lluís Flaquer y muy buenas pues ya te digo hola hola qué tal muy buenas perdón por interrumpir pero sí perdona

Voz 1375 01:35 yo tampoco quería pero bueno te digo para saludarte ahora ya que se engancha

Voz 2 01:38 ya no no no y no es cuestión perdona

Voz 3 01:41 pero pero es decir si desprestigiados todo lo que hace además gente cuando se gana la Liga

Voz 1 01:47 no no no no no perdona Antonio cuando el Madrid ganó

Voz 3 01:51 la Liga hace dos años era malo

Voz 1 01:53 pero no no es que tú has dicho no nos tú lo has dicho que no es cuestión de desprestigiar que es cuestión de poner en su justo valor

Voz 0239 02:01 que cada uno tiene que es más importante ganar la Premier no ganar la Liga y creo que para el resto del mundo es más importante ganar la Liga de Campeones

Voz 3 02:08 no no no no no para mí para mi no tergiverses para mí lo importante es ganar ganar Nono e intentar jugar bien con vendremos que el Liverpool que fue finalista de la Champions la pasada temporada que es finalista este año de la Champions ha hecho la mejor premios de subida con noventa y siete puntos no ha podido ganar al City que ha hecho

Voz 1 02:27 Dios ha querido que son dos ojo que son poco satisfechos hace dos años lo más importante lo más importante pero sabe saludar a Jordi Martí

Voz 0985 02:36 muy buenas muy buenas francamente en estado de shock

Voz 2 02:39 es realmente habrá otros días

Voz 0985 02:42 para discutirle a Guardiola pero discutir

Voz 1 02:45 Le oye Guardiola nadie escuchaba yo escuchaba tarde veraniega frente esta Liga

Voz 0985 02:53 esa es un poco las dos finales europeas realmente hombre yo pensaba que si uno quiere atacar a Guardiola hacerlo hoy no parece ridículo tan o más que el propio Barça

Voz 0239 03:06 la diferencia entre no ponerle un felpudo discutirle es el término medio lo yo lo que quiero decir

Voz 2 03:12 Antonio yo lo que quiero decir de digo iría

Voz 0239 03:14 de Guardiola fue el que quiso desprestigiar la Liga de Campeones con las declaraciones que ha hecho durante toda la temporada porque veía que se iba a comer un colín en Liga de Campeones para mí que es lo que hay que soy el que estoy hablando tú puedes tener otra opinión y Marcos otra opinión y Guardiola otra opinión pero yo creo que el mundo del fútbol tiene una opinión diferente a la de Pep Guardiola y es que lo más importante y lo más difícil y lo más complicado de ganar en la Liga de Campeones que esto no es discutir a Guardiola esto es yo creo contar la realidad del mundo el fútbol

Voz 1 03:44 aquí la gente Manchester no está feliz hoy no está contento poco menos feliz que la de Liverpool no no no no no no pregunta les Pablo pregunta yo creo que sí yo creo que no no no

Voz 2 03:55 para el Liverpool ha ganado la Champions aunque hay saludaba todo eso a mí

Voz 1375 04:00 que me ha dado lo que no llegado pero

Voz 2 04:03 yo había empezado en el barco de Talavera hola Pablo Pin había empezado en el barco de Marco ya

Voz 1375 04:07 ha contado a la Tercera División como un título de Barcelona

Voz 2 04:10 para mí ganar para mí ganar querer al baño la Liga española

Voz 1576 04:13 es un super equipo enfrente que es el Madrid eh yo para mí tienen mucho mérito no te tienes porque enfadar que no que el Bayern y el Bayer que en cuanto destaca un jugador del Dortmund se lo quita

Voz 2 04:23 pero mira estás

Voz 1576 04:26 el resto es mucho más fácil ganar la Bundesliga para mí

Voz 2 04:29 no os es fácil ganar todo la amiga la al

Voz 1576 04:34 mira a tu batalla yo te estoy diciendo de de ganar con el Bayern

Voz 2 04:37 es ahí es más fácil

Voz 1576 04:40 siempre lo que un desastre de equipo que van a remodelar de arriba abajo de Cova este año

Voz 3 04:45 la vagas

Voz 1576 04:46 sí pero más tensas no será el desastre no no es que sea el crédito de equipo pero si no pasa nada por decir eso eso es decir eso te

Voz 3 04:52 la verdad sobre el asunto Guardiola está muy bien ganar la Premier es fácil y además con los números que habrá hecho es alucinante pero claro es que a Valverde se lo quieren cargar en Barcelona después de haber ganado dos Ligas en los dos años que ha estado no quién se lo quiere cargar perdona todo nosotros no nosotros el martes una noche no no como dice Antonio Romero comer como hizo Antonio Romero escucha bien lo hay

Voz 2 05:18 perder una lección no no no no no no

Voz 3 05:21 en pie que siempre Antonio escucha bien lo bueno porque el martes por la noche yo al menos dije que el máximo responsable de nuestro Vallverdú uno vale pues tú no

Voz 1375 05:29 pero sí sé que perdiera la final de Copa

Voz 2 05:32 ha garantizado la continuidad de Valverde Valverde está

Voz 1375 05:34 y en la cuerda floja pero eso para ha ganado el que para mí es la noticia aunque a Jane o sea perdón siga o no Liga para mí las noticias que Valverde está cuestionado como lo estuvo en el final de la temporada por no haber ganado la Champions Guardiola lleva ocho años que no ganar la Champions tiene yo

Voz 2 05:51 creo que Valverde a lo mejor está cuestionado por correcto perdió pero no te he llamado

Voz 1375 05:58 dice es importante pero regalos dos

Voz 3 06:01 como las ha perdido Guardiola la Champions

Voz 2 06:03 pues mira esta huelga no ganando cuatro oye sí

Voz 3 06:09 ha seguido la pregunta es que para que que que uno uno durante ocho años ganan la Liga no gana la Champions y nadie le cuestiona este pobre hombre gallega a Barcelona ha llevado dobletes seguidos no vale para el Barça porque no a ganar

Voz 2 06:20 yo me toca Jardiel en cualquier caso quien cuestiona cuestionarse el club

Voz 1296 06:23 parte el entorno eso no

Voz 2 06:26 habrá algún oyente es de de las

Voz 4 06:28 ver el sanedrín dice oye estos critican a los que ganan y a los que triunfan imagínate lo que dirán de los que no gana

Voz 5 06:35 no pero si nos pasamos media programa criticando a Guardiola que acaba de ganar la Premier verde que lleva dos Ligas con exactamente qué dirán esto

Voz 2 06:46 a bote la felicidad sólo digo que aparecen en la Premier League hacía diez años

Voz 1375 06:51 es que no repetía un equipo si no me equivoco la última década Donat no había habido un equipo inglés que había repetido titulo lo ha hecho por primera vez Pep Guardiola pero yo siempre he dicho también que me gustaría ver ganar a Guardiola una Champions fuera del Barça de Messi Xavi Iniesta que eso es una eso es otro

Voz 0985 07:07 esa es otra discusión con eso lo que hoy toca esto

Voz 2 07:10 felicitar a Guardiola por haber ganado la Liga no haberlo hecho como lo ha hecho yo ya dije en el Bayern y lo digo en el City que creo que

Voz 1375 07:17 a Guardiola se le fichó para ganar la Champions creo ahora eso no quita el brillo de haber ganado la Premier como la ganado encima ganar dos consecutivas es evidente a Weis pero creo que a Guardiola le ficharon para ganarlo Chamber que es lo más importante que el domingo

Voz 1501 07:32 domingo por seguidas seguida es ganar la Liga porque que ya por por baremo solamente digo yo que que habrá que criticar un poquito más digo yo después de Champions seguidas no ve mal vamos domingo otro domingo con con Guardiola premio con lo eh

Voz 2 07:43 tenemos que hablar está eso no ha sido sólo saludable tenemos claro está en Madrid dieciocho

Voz 0985 07:47 eso

Voz 2 07:50 seguimos creciendo sigue creo que hemos y creo que el balance

Voz 1375 07:54 trece Champions que le veía ya

Voz 1 07:57 sí sí sí sí

Voz 2 08:00 amplio vale tiene claro creo que sigue siendo treinta y tres Liga perfecto sigue y a ver si como dice Antonio S sacrifica estáis veinticinco exacto bueno las coge como estoy en Madrid tenemos

Voz 1375 08:11 sí fatal hoy lamentaba no

Voz 2 08:12 a hablar también del Atlético Godín de Griezmann

Voz 1375 08:17 sabe la cara de depresión que tenían y todos son en Can Barça bueno yo he visto hoy oídos sino me equivoco escuchábamos en Carrusel pitos a Coutinho pitos a Busquets y aplausos Arturo Vidal que dicho besos el Camp Nou o lo han puesto USB o lo puesto boca abajo me ha sorprendido pero bueno quizá todo sea entendible después de la depresión en la que están todos después de Liverpool momentáneamente ya hubiera eso son las doce y doce eh tenemos que hablar de todo lo que ha pasado en nuestra Liga que lo hemos contado en un carrusel no se lo digo a no se lo dicho aquí porque no le gusta que se lo digamos pero el Carrusel deportivo que ha marcado hoy Dani Garrido y todo el equipaje de acordar esta casa ha sido para colgarlo y escuchase luego otra vez entero espectacular el mega Carrusel deportivo que hoy hemos vivido en la SER con Dani Garrido dirigiendo la orquesta la banda sonora del deporte como decimos en la SER donde se han vivido una tarde preciosa de emociones de risas y de lágrimas para unos y para otros así que de todo ello vamos a hablar doce y trece estamos aquí en la SER

Voz 0867 09:20 buenas noches en el sorteo su el dato del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y doscientos mil euros al contado ha sido sesenta y dos mil setecientos veinte

Voz 7 09:33 Serie tres

Voz 0867 09:37 asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos puso el dato de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti

Voz 1375 09:49 en las ciento ilusión buenas noches

Voz 0867 09:52 qué recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión Se cumple

Voz 8 09:59 crees que el equipo saldrá de los puestos de descenso Commonwealth

Voz 2 10:03 mantos de mis compañeros lo veo difícil

Voz 8 10:06 sí estoy harto de hacerlo todo yo

Voz 0867 10:09 de ayuda reparar cualquier grieta las de tu casa

Voz 9 10:13 la ruta para el mejor resultado final u a Pla

Voz 7 10:19 sé que éste es porque cuando ganas siete nota porque también es que las personas no volamos

Voz 0295 10:24 pero es que me ahora por el cielo con puesta atravesando una galaxia yo otra la gente diciéndome Así la campeón apuesten Codere con nuestro triple Bono hasta trescientos cincuenta euros y que se te note entra en poesía

Voz 1375 10:37 ETA el reto mayores de dieciocho años con responsabilidad

Voz 10 10:40 sí respuestas treinta litros más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibe cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año a también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado el cincuenta y seis palabras más información en Pepe te da más punto com de P Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 7 11:01 un elefante los infantes

Voz 1375 11:04 otro Gary fáciles

Voz 11 11:06 un siete

Voz 0867 11:08 juego de niños ha vuelto con Xavier Sardà los niños

Voz 12 11:13 había muñeco que se llama Tadeo

Voz 0867 11:18 que tomarla este lunes nos lo cuenta Xavier Sardà en el todo por la radio de La Ventana con Carles Francino en la SER el Deportivo

Voz 2 11:42 las doce y cuarto una menos en Canarias vamos al tiempo de sanedrín que tenemos hasta la una y media para hablar de todo

Voz 1375 11:50 antes de nada noticia en esto porque el bonito que nos faltaba por incorpora que está por ahí Álvaro hola viste aquí estoy para bonito muy buenas queremos visto antes hasta por aquí en la mesa de las perdido

Voz 14 12:00 pero bueno queda otro rato bueno ahora hablamos de los partidos de hoy pero

Voz 1375 12:05 a esta hora de la noche os cuento cómo está el asunto de Griezmann

Voz 14 12:11 del que venimos oyendo oí leyendo

Voz 1375 12:14 bastantes cosas el run run la decisión como es la decisión no bueno depende la decisión expresión la decisión segunda parte se avecina yo decía la semana pasada si tuviera que apostar mi dinero yo no apostaría era una opinión hoy os cuento información

Voz 14 12:33 en el Atlético de Madrid en el club

Voz 1375 12:37 dan por hecho que lo tiene hecho con el Barça el club no es mi opinión no es lo que yo creo que va a pasar os digo información en el Atlético de Madrid en el club en varios estamentos nos del club que hay varios dan por hecho que Griezmann lo tiene cerrado con el Barça y que en cualquier caso es cuestión de esperar a ver qué pasa yo no digo a esta hora de la noche Griezmann jugará la temporada que viene en el Barça pero la cosa anda muy cerca de esa frase muy muy cerca de esa frase es más hay gente muy cercana muy cercana a Griezmann que da por hecho que Griezmann va a jugar en el Barça la temporada que yo repito dentro del club hay varios estamentos saben dan por hecho que Griezmann se va a ir al Barça esta semana que empieza mañana lunes podría a producirse un encuentro una reunión que seguramente se producirá a mitad de semana bueno iba a decir para intentar convencer a Griezmann yo creo que no hay que convencerle de nada crisma tiene contrato con el Atlético de Madrid pero en su mano está el decir me quedo o me voy si viene un club qué es el Barça paga los ciento veinticinco de cláusula que ese es el dinero de la cláusula a partir del uno de julio Griezmann se irá esta semana como digo habrá reunión donde intentarán decirle bueno que que te tiras no pues venga a manos a la obra que te quieras no bueno repito esta semana cumbre con el jugador de la directiva a más alto nivel para reunirse con el futbolista es algo que va a ser más temprano que tarde el culebrón del verano pero me da que este año va a ser menos culebrón repito es información de lo que ahora mismo piensan en el club piensan en el entorno del futbolista gente muy cercana a él saben dicen off the record lo tiene hecho ya en el club dan por hecho que Griezmann lo tiene cerrado con el Barça doce y veinte ya sé que no sé quién sabe

Voz 0239 15:15 has empezado con Guardiola acabar con Griezmann alguno pilla a la baja hoy

Voz 1 15:18 a la próxima temporada Arbolé

Voz 1375 15:22 ya sé que hasta hoy el discurso en el Atlético es bueno nosotros contamos con él está en qué es lo que es lo que dicen la información es la información

Voz 15 15:36 en Barcelona nadie dice nada a esta hora ni a hasta ahora

Voz 1375 15:41 han dicho nada pero en cuanto termine el campeonato y termine la Copa imagino que habrá noticias pronto repito no digo Griezmann va a jugar la temporada que viene en el Barça perdió que la cosa está muy cercana a que esa frase la podramos pronunciar dentro de muy poquito tiempo por lo que se contaba porque su máxima motor su entorno más cercano sabe que lo tiene hecho dicen que lo tiene hecho dentro del club dan por hecho que lo tiene cerrado que decía

Voz 3 16:07 en el este documental también logra lograba Piqué

Voz 16 16:10 os debemos pasar otra profesora pues no sé

Voz 1375 16:12 sí igual grabaron hasta las dos partes el año pasado sólo faltaría no está creo que está grabado tan

Voz 2 16:17 igual grabaron lave la decisión del verano dieciocho y la del verano diecinueve si lo gana

Voz 4 16:20 quedaron lo único que tiene Cáceres repescar la grabación mi ponerla ahora en vigencia me parece tremendo que que no haya valido para nada el esfuerzo del Atlético Madrid la pasada temporada rebajarse a las pretensiones de Griezmann subirle el sueldo de manera desorbitada crear esa brecha salarial en la plantilla todo para que Griezmann se quede y que un año después deje tirado al club se marche al Barça me parece una actitud lamentable

Voz 1375 16:51 por sólo un matiz si alguien quiere ha añadir algo más esto nos vamos a la jornada pero es lo que nada tiene que ver esto ya os lo puedo asegurar por la información que manejamos desde hace días con la eliminación del Barça esa

Voz 1501 17:04 por parte de Liverpool en la Champions que

Voz 1375 17:06 no es ésta o la cortina de humo para como les han eliminado no esto es un tema que se viene cocinando en las últimas semanas hoy tenemos esta información os la cuento

Voz 1501 17:16 qué

Voz 1375 17:17 es lo que tenéis que saber también es Braque influyen cosas que se marcha Godín el mejor amigo de de Griezmann en el vestuario yo lo de Lucas tampoco ha ayudado la marcha Lucas donante pero que esto no viene que el Barça no ha dicho bueno como no elimina el Liverpool vamos a ver si sacamos estoy tal no esto es algo que está ahí que se lleva cocinando que se lleva cociendo que la mayoría de los que conocen bien a Griezmann dan por hecho que lo tiene cerrado con el Barça así os lo cuento así que de él Messi Suárez Neymar Messi Suárez Griezmann parece que este verano no falla

Voz 0985 17:50 bueno a ver aquí a ver qué pasa teníamos una pista que es que cuando la renovación fue acompañada de una rebaja de la cláusula pasó de doscientos muy normal lo es es una cosa que nos llamó mucho la atención porque esto no es lo habitual lo habitual es que cuando tú haces una renovación la cláusula va a la alza bien el presidente Bartomeu sabe que el Camp Nou en un plebiscito rechazó a Griezmann Il dio pitos eh lo que pasa que si digamos el criterio deportivo del está detenido el presidente es que lo deportivo se antepone al rechazo parcial que obtuvo por parte del público lo que es incuestionable es que Griezmann es un jugador de una altísima categoría aquí el debate estaba supongo que este debate a medida que pasa el tiempo pues se va digamos diluyendo el debate estaba en lo que para mí fue una falta de respeto de Griezmann para el sentimiento de las dos aficiones ir de hecho el público del Barcelona el público del Camp Nou así se lo hizo ver pero es normal que a las que los criterios deportivos en principio tengan que estar por encima de que se produzcan este tipo de plebiscitos por parte por parte de los socios deportivo y económico Jordi

Voz 1296 18:57 tal si tú sales a jugar a buscar el mercado actual a un jugador como Griezmann sino obtuviera esa cláusula el precio de salida sería desorbitado y prohibitivo para el Barça como para el Barça para Almería de clubes con lo cual el Barça sabe que si quiere optar este verano a un jugador

Voz 4 19:11 pos pop que diría aquel pues por precio

Voz 1296 19:14 calidad Griezmann seguramente es la la la mejor oferta del mercado entre comillas

Voz 1375 19:18 de hecho lo que digo de la cumbre de esta semana no tiene otra razón de ser más que esa que en el Atlético de Madrid Ségol en la tostada saben lo que hay y lo que quieren es que se lo diga a la cara sin más oye te vas al Barça pues venga pues ya está hecha es cumbre reunión esta misma semana para decirle a Griezmann si lo tienes hecho ya está es el único objetivo sino no se produciría esa reunión no no habría otro motivo para que se produjera esta reunión información repito que se producirá esta semana esa cumbre

Voz 0985 19:48 hay que hay que es muy interesante lo que has dicho que esto no se produce como consecuencia o como real totalmente total

Voz 1375 19:54 mente la debacle esto ya estaba previsto en la mesa

Voz 0985 19:57 esa es cierto que en la directiva había opiniones varios gustos y que en el Barça estoy va por barrios eh esto es así pero bueno no ha sido como reacción las consecuencias a la derrota contra el Liverpool ya llegarán pero no son

Voz 1375 20:07 sí eso es lo que hay que llegarán deberían llegar

Voz 1501 20:09 que para mí Griezmann es un fichaje hizo por ciento veinte millones de euros una ganga para cualquier club del mundo oí yo creo que en el caso del Barça concretamente que les ha salido rana no tanto aunque también eh pero sobre todo el niño que se relaciona en el Camp Nou ha visto hoy que que está rota ahí que difícil que salvo milagro absoluto eh de reconducir me parece que es un fichaje estratégico si se produce espectacular repito que para mí ciento veinte millones de euros exactamente cómo está el mercado me parece una ganga literal directamente

Voz 0985 20:39 porque digamos una utilizase ya que para un Messi para un Messi alicaído ni tener como socio a Griezmann quiero entender y entiendo que también es una buena noticia para el argentino

Voz 1501 20:49 ahora es es una pérdida para el Atlético de Madrid terrible porque me parece un jugador absolutamente

Voz 0104 20:55 Francia y determinantes también te digo una cosa el Atlético de Madrid debe ser que no ve al rival como un río como osea que no me al Barça como un rival cuando es su rival porque porque la tostada estaba clara tú no tú no lo puedes poner una cláusula accesible para cualquier equipo de primerísima línea europea a un jugador de ese nivel se va se va a un máximo rival para la competición doméstica para la Champions también tú te crees que si el interés hubiera sido del Real Madrid hubiesen puesto esta cláusula que el Real Madrid se lo llevara es que por ese precio yo soy el Real Madrid atacó el fichaje pero yo creo que no es bueno

Voz 2 21:32 en este claro es que yo creo que puso Griezmann

Voz 4 21:37 firmar que les rebajaran la Klaus que que te da una muestra de la prueba de tema para pretender que tenía prima por eso yo digo que el Atlético de Madrid literalmente se bajó los pantalones para que Griezmann siguiera la temporada pasada en el

Voz 1375 21:52 claro en el metro

Voz 1576 21:54 boliviano era ésa es todavía el jugador franquicia del equipo tenías que hacer un esfuerzo porque así te lo pide el entrenador pocas te lo la dirección deportiva pocas y te lo pide el Vestuario para que se quede si tú crees que eso

Voz 1375 22:06 bajar sólo cuando ha bajado pero podemos decir que ha salido rana

Voz 1576 22:10 sea lo que te quiero opiniones pero este año en vez de a lo mejor estar segundo habías acabó cuarto quinto y uno todavía me olía de campeones porque no siempre los peores números de Griezmann de toda la temporada está años luz del siguiente

Voz 1375 22:20 jugador a lo mejor sin Griezmann hubiera ha ganado la Champions es que es la misma claro buen bueno echa también yo te digo una cosa siendo un jugador como la copa de un pino que lo es si eso no lo discute nadie que eso no lo discute nadie y que otro por ciento veinticinco millones no lo hay en el fútbol europeo yo también esperaba más de Griezmann no pero el Atlético Madrid no es sólo esperaba más los ser decisivos de los partidos grandes esperaba más de Griezmann es indudable que sintió comprometido que corre que lo defiende que lo da todo pero yo también esperaba más digo jugador del de la calidad el nivel de Eresma en mi opinión no es sólo eso que que el año no se que el número de son incontestables no siendo jugador

Voz 1576 22:57 Atlético de Madrid y yo creo que ha sido su crecimiento Mon sólo hay que ver lo que ha hecho con Francia para mi es un lujo que esté un jugador de ese nivel Atlético de Madrid Si en la al final tiket tiene algún vayan un poco todo y este año no acompañado nada por las lesiones por la plantilla por lo que queramos pero al final culpabilizar de que el equipo no no haya no haya hecho más esta temporada agredir a otro

Voz 1375 23:19 Alá pero pero el Atlético de Madrid dijo Simon

Voz 0104 23:22 ya dijo que comía en la mesa de la mesa no he visto

Voz 1375 23:25 por un lado vamos a eso me refiero que Messi este año en Liga ha sacado casi veinte goles treinta y cuatro a quince

Voz 1576 23:32 yo no he visto muchos jugadores lo de lo de la mesa le va a perseguir toda la vida pero yo no he visto muchos jugadores sino que me recuerda alguno Álvaro el que haya sido el mejor jugador de la última Eurocopa hay que haya sido el jugador decisivo de el último campeonato del mundo

Voz 2 23:44 lo que me da igual pero bueno perdió pero yo les paga cerámico

Voz 1375 23:50 claro de esgrima futbolista olvídate al Atlético de Madrid

Voz 2 23:53 yo creo que futbolista ese nivel ahora ahora después

Voz 1284 23:55 a agredir y pensar que que no es la pierna

Voz 1375 23:59 es que nadie está diciendo eso es que estamos diciendo que el Atlético ha hecho un esfuerzo que le ha servido para hipotecarse toda la temporada por un jugador que luego no ha dado

Voz 2 24:07 para para mí no para Elvira esperaba Romero

Voz 0239 24:10 creo que lo premios individuales Talavera mira de mejor jugador de France de Francia en el Mundial esos discutible para mí por ejemplo no lo

Voz 1 24:18 bueno pues en la Eurocopa

Voz 1576 24:20 el el pichichi digo que para mí

Voz 1 24:23 por ejemplo no pues no vale tanto pero pero hombre para

Voz 1576 24:26 de oro Modric que para mí no

Voz 0239 24:29 sí pero bueno tienes la misma enfermedad que con López estamos hablando de Griezmann y sacas el Real Madrid

Voz 1576 24:34 me alude a Luis Figo no puedo yo pero

Voz 0239 24:36 no al Udo yo tu digo que da la sensación que da la sensación primero lo decía Álvaro la frase de la FRA la sobrada de Griezmann de cómo ya en la misma mesa de Messi y Cristiano Ronaldo le va a perseguir y le va a perjudicar durante toda su carrera deportiva porque si finalmente se concreta de anotó sea que acaba de adelantar Manu el año que viene cuenta Griezmann que es imposible que en la mesa de Messi porque va a ir al Barcelona a echarle una mano a Messi a ser un actor de reparto buenísimo pero un actor de reparto en el Reino de Messi con lo cual va a ser absolutamente imposible que como en la mesa de Messi en la mesa Cristiano Ronaldo porque son muy complicado pero él mismo por el que se puso el listón y luego dos cosas cuando a las veintitrés millones de euros netos no se puede comparar con el rendimiento de Tous otro compañeros en el Atlético de Madrid tienes que ir a Turín y solventaron intentarlo esa eliminatoria Griezmann en Turín

Voz 1 25:28 toco San Juan dos pelotas cero notó cola

Voz 0239 25:31 pelota cuando tú ganas veintitrés millones de euros no tocar la pelota en él

Voz 1 25:34 cuando ganas XXXV de Liverpool que tienes que hacer muy bien pero que no ya está aves que esta furia Stoner

Voz 1576 25:39 por bueno cuando cuando tú vas Manu

Voz 1 25:42 dentro de venir si la última no somos y

Voz 2 25:48 antes de que se concrete termina vale venga o no

Voz 1375 25:51 te bien todos tenemos

Voz 0239 25:53 la sensación de que Griezmann el año que viene se queda por un colega que Godín que va a convencerle por una entrada que va a su casa a robarle pero que se queda en el Atlético de Madrid a desgana porque lo que hizo Griezmann el año pasado con el Atlético de Madrid fue una vergüenza una vergüenza

Voz 1 26:10 sí quedó De Marcos

Voz 1375 26:12 Marcos si tiro la discurre muy breve no estoy enfermo de momento era eso sí vale vale es que creo que hay que mantienen

Voz 1 26:21 tengo que estuvo enfermo de Madrid no no no no no yo estoy no no no no y no me contaba no pero yo no te he llamado nunca enfermo eh

Voz 1375 26:30 nunca conoce bueno con papel de fumar marcó está bien está bien que mantengamos el respeto entre todos

Voz 1501 26:36 es verdad que tiene es una que se refiere al enfermo de lo que estamos hablando aquí aún así os pido que mantengamos el respeto entre todos y mantengamos el

Voz 1375 26:44 buen rollo que no nos va la vida en esto en todo caso el lo que hacemos es informar y opinar sobre lo que está pasando

Voz 14 26:52 yo creo que la afición del Atlético

Voz 1375 26:54 fíjate vosotros lo conocéis más que vais más anda tampoco creo que vaya a llorar en exceso la marcha de gris bueno tengo la sensación todo lo que pase el verano pasado y tengo la sensación de que las cuentas del Atlético de Madrid tampoco van a llorar demasiado cuando vea lo que le pagan al año en ficha y repito por ciento veinticinco millones no hay otro delantero igual en Europa lo sé pero pagarle veintiséis veinte millones netos a Griezmann

Voz 0104 27:20 ese ya está llegando somos siempre había llegado somos que ya dura con eso hablar de Guardiola exactamente

Voz 1296 27:29 no

Voz 1375 27:29 llegando a a Guadarrama donde está que no cree que vaya a llorar la afición del Atlético y las cuentas del Atlético de Madrid no pueden permitirse tener a jugadores de veinte millones es que no se lo pueden permitir por eso digo que al final todos los caminos conducen en este caso no a Roma sino a un sitio donde

Voz 1576 27:45 en lo de las cuentas de los contra no te quito ni

Voz 17 27:48 ninguna ni ni una coma porque evidentemente

Voz 1576 27:50 su sobreesfuerzo para el Atlético de Madrid para el club pero lo de la afición igual a día de hoy no va a llorar mucho veremos a ver el año que viene el rendimiento del equipo a ver si llora yo no estoy para nada

Voz 1501 28:00 de acuerdo no estaba Antonio ha cortado no estoy para nada de acuerdo en que el año pasado se quedara por de y que fue una vergüenza lo que hiciera ni muchísimo menos yo creo que tenía muchas ganas de quedarse por eso antes del Barcelona tuvo el dilema que tuvo que todo vimos porque estés porque fue televi

Voz 1296 28:15 tantas ganas tenía que pactó que ese bajará la carretera

Voz 2 28:18 pero no es que te ha quedado mira a ver que ahora ya has visto

Voz 1576 28:27 con todo Mario treinta segundos que nos queda

Voz 2 28:30 al menos que va a un minuto para la personas

Voz 1501 28:32 es decir que ganaba Jordi Pablo venga que al final al final de todo esto era casi igualdad de condiciones y en igualdad de condiciones Él tenía hablo deportivamente tenía amigos la costumbre de estar aquí la ciudad el club había ganado ya con el Atlético de Madrid quiero decir que se quería quedar Parlamente a mí

Voz 1375 28:49 eh opinión deriva de Gabi hace una semana el larguero en el Atlético Madrid se tienen que quedar los jugadores que quieran estar bueno los que este en los que se quieran quedar la frase avisó muy claras no me preocupa nada que se vaya a Jordi termina

Voz 0985 29:00 no es que la película de Piqué ya lo dijo el año pasado se olvidó un capítulo muy importante que era cuarenta y ocho millones

Voz 1375 29:08 no sé

Voz 0985 29:08 le mirad la película decisión por detrás por delante las veces que les falta lo más importante cuarenta y ocho millones de euros brutos que era el salario que percibían

Voz 1501 29:19 por veinte que llegó y llegó a igualar al Barcelona por cierto

Voz 0985 29:22 por lo tanto tanto no los dan los datos sino no están los datos no podemos saber porque baja la margarita de un lado para otro Xavier cifra los veintitrés millones será clave

Voz 1375 29:31 abierta con la jornada de liga la penúltima después con la noticia de Griezmann en el Atlético de Madrid dan por hecho que lo tiene cerrado con el Barça así de claro y en su entorno más cercano saben que lo tiene cerrados esta semana cumbre entre la directiva del Atlético Madrid y el jugador para que les diga a la cara Si lo tiene hecho ya con el Barça que se lo diga y empiecen a pensar en otra cosa esta misma semana no es ninguna cortina de humo en el Barça que lo quieren desde hace ya tiempo incluso desde antes de la eliminatoria con el Liverpool donde ya había empezado otra vez los contactos para el segundo intento de fichar a Griezmann que parece más cerca que nunca vamos a la jornada de hoy

Voz 1501 35:14 que que que no lo hago pero fue ganada porque repito es que el verano pasado ganó la Europa League justo antes de ir al Mundial y ganarlo

Voz 1 35:19 si tiene usted tiene el puesto en lo que lo único que es que porque él

Voz 1501 35:23 el Madrid no a ser un desastre Antonio esta esta temporada no quiere decir que no se el eje no eso hay que ejemplo ponerte que que

Voz 1 35:29 el jugador uno pero no

Voz 0239 35:32 dato objetivo tú dices que es un objetivo yo creo que lo único dato objetivo que es coger

Voz 1501 35:36 porque fue el máximo goleador lo tiene

Voz 0239 35:39 el objetivo para mí que esto es una cuestión de gustos para mi fue un futbolista por ejemplo en último Mundial más impactante que Griezmann

Voz 1284 35:46 antes te corre el día de Argentina para jugar el equipo

Voz 1501 35:50 ahora sin ninguna duda a Griezmann vamos sí

Voz 1375 35:52 es una todos estamos de acuerdo de Griezmann es un buen futbolista es un fantástico jugador para tras un extraordinario jugador notable pero el tema aquí es que hay que poner en la balanza es buen jugador con todo lo que ha supuesto retener a ese jugador una pasta eso es otro tema

Voz 2 36:06 el mismo te has hipotecado bueno este año

Voz 1576 36:12 pero este año con el Mundial y lesiones yo creo que no es un año para precisamente sacar es esa

Voz 2 36:17 es el año en el que le has pagado basta perfecto pero yo creo que no es que se

Voz 1576 36:22 lo que es justo hacer ese examen en este año que este año así un desastre todo pero todas formas de esto y me gustaría decir una cosa que me alegro ver con una semana después además no han pasado ni siete días ya veo que Flaquer Jordi Clos tu ha estado abultado buscado y han dicho que separa

Voz 2 36:37 pues sí mal que bien me pareció terrible

Voz 1576 36:39 el Barça y que nunca vestirlo a al Barcelona y ahora veo que Jordi Vera que Jordi ha ido mutando ya dice que la dirección deportiva da igual quién haya reído de la afición que lo repetía todos los domingos que bueno pues al final unas conclusiones que se van sacando oyendo

Voz 0985 36:53 la verdad es que tendremos al final tendremos que a final que rescatar las cosas que hemos dicho como si fuera un juicio eh aquí lo que ha dicho es que el público del Camp Nou rechazó hoy pitó a Griezmann sí

Voz 1576 37:04 tú dijiste es que hubo ya no volvería a vestir la camiseta del Barça porque no se le quería porque ese feo estaba ya iba a pasar facturas impresiona

Voz 0985 37:11 oye perdona aquí lo que dijimos es que lo de Griezmann iba por barrios que en el club iba por barrios Ike normalmente aumente un presidente o un director deportivo al margen de que el público se pronuncie un sentido hubo otro tiene que atender a criterios deportivos If Lucky con acierto añadía además a criterios económicos porque tú no vas a encontrar a un crack como Griezmann por ciento veinte Ahora bien a mí me preguntas particularmente a mi se me ofendió el sentimiento por lo que hizo Griezmann en aquella película muy culé grotesca mucho la decisión para los atléticos para los culés de aquí a que eso pese en el ánimo del presidente director deportivo pues va un abismo

Voz 2 37:47 la evidencia hemos llegado al momento

Voz 15 37:49 en el que según ha contado el larguero

Voz 1576 37:52 Atlético de Madrid tiene que reunirse esta semana

Voz 15 37:54 con un jugador al que le paga una pasta indecente indecente para que les diga a la cara si se la está clavando con el Barça es que ha llegado a ese punto la película en que el Atlético de Madrid vaya manera Griezmann hoy es que miran nos llega aportó lo menos Party que tiene un acuerdo porque me con el Barça y que dentro de un mes nos lo vas a clavar te vas al Barça entonces como estamos pagando un dinero que que realmente posiblemente se nos vaya de las manos por favor de verdad no estas eh

Voz 1501 38:23 o por lo menos lo bueno la sonrisa de Madrid me las conozco bien porque mira el olvido conteo que sí que nos ha ofendido cuando estaban negociando con el Real Madrid lo hemos vivido con Lucas que siquiera los ofendidos cuando habían negociado con el Bayern con lo cual hacerse el ofendido con Griezmann probablemente de Madrid tras una negociación

Voz 2 38:37 es probable que voy haciendo daño es que era igual a la vera ofendido

Voz 1501 38:42 está todo escrito

Voz 1296 38:45 con hace un año pacta la renovación con una condición que es que este verano la cláusula vuelva a bajar con lo cual el escenario que se va a producir ahora sea el Barça osea cualquier otro equipo por comerciantes Álvaro Benito por este precio debería haber auténticas peleas por atentar fichará a ese precio lo lógico es que se vuelve a meter en el mercado Griezmann

Voz 1576 39:04 ha explicado Pablo Pinto al final el Atlético de Madrid va con el gancho para intentar retener a este jugador

Voz 1296 39:11 que es lo mejor del Atlético pero

Voz 1284 39:14 pero supo bastante tiene pero tú vas a tener

Voz 1296 39:16 ver estuviera tan encantado de estar en el Atlético de Madrid no

Voz 1576 39:19 es precisamente que no digo que sea que no digo que sea la razón pero precisamente para demostrar que está encantado le tendría que importar que tuviera ciento veinticinco doscientos ó cinco millones de euros si está encantado y se quiere quedar porque queda

Voz 1375 39:33 pero la verdad es que ahí cerramos el tema Griezmann alguien entendería que Messi renueve con el Barça y diga ochocientos millones de cláusula venga me está atenta todo el Chester si el Barça no pero venga me quedo ochocientos para el verano que viene por si bien te otra vez ciento veinticinco pues hombre o Cristiano Ronaldo Veiga renuevo con el Madrid que me está atentando todo el mundo haya renuevo pero si el año que viene me quiere oír ciento veinte a un hombre por pones Quini

Voz 2 39:55 no obstante si algo hay ahí o no pero sí

Voz 1576 39:58 pero el Sevilla y el Valencia evidentemente es que el Real Madrid tiene la sartén por el mango esa negociación y en el Barça tres cuartos de lo mismo Ainhoa tiene con gritos de según qué

Voz 4 40:07 cuando se produzca la noticia es que si finalmente se produce la salida de Griezmann contaremos lo que el propio Griezmann le dijo hace apenas dos meses alguien muy importante del club en el vestuario el de Madrid para que los aficionados del Atlético Madrid Sepang

Voz 1375 40:21 quiénes Crismal el qué ha tomado una decisión es casar ha dicho lo siguiente la toma de una decisión el Chelsea lo sabe no puedo controlar todo hace unas semanas le volvía a decir al club lo que quiero incluso quedando cuartos no me esa era mi decisión es segura eso ha dicho Hassan que parece que está un poco preocupado nervioso por si acaso el Chelsea Le de tocar las narices a la hora de salir lo ha dicho después de el partido de Premier en zona amistad esta misma también no

Voz 1501 40:55 si fuera él claro

Voz 1375 40:56 bueno pues aquí como salió la noticia la semana pasada que el Chelsea no puede fichar a nadie hasta dos mil veinte pero contábamos ayer en Carrusel confía es que lo que ha salido es la ratificación de FIFA pero tiene el as en la manga como lo tuvo el Madrid lo todo el Barça del TAS también le permite una campaña más Opel al que va a pasar la decisión tiene tomada incluso hablado Sari esta tarde el técnico le han preguntado por Nasar bueno viendo la respuesta es entrenador también todo parece bastante claro y cada semana tengo que responder igual sobre Hazard no lo sé no lo sé lo que sí si es que ha tratado de hacer lo mejor posible durante siete temporadas en el Chelsea y lo hizo muy bien creo que se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo uno de los dos o tres mejores pero también creo que tenemos que respetarle a él y a su decisión obviamente espero como todos los aficionados del Chelsea que se quede pero aún no lo sé es el momento no bueno hablando en pasado todo el tiempo y si rescataba hablando en pasado fue estuvo ha sido siete años esta no se lo dejó bastante claro falta hace que empiecen a sonar nombres propios en el Madrid porque Romero Valle ha partido hoy del Real Madrid en Anoeta tres uno ha ganado la Real Sociedad ha hecho una jugada Brahim que me me recordaba por momentos a alguna del lo de Raúl regateando haciendo hay de todo hasta que llega la línea de fondo otro regate la te un chaval con un talento pero claro es que el resto están están de vacaciones a lo del Real Madrid me sorprende tanto yo entiendo la desmotivación entiendo lo que no está jugando nada pero me sorprende tanto que esto que están haciendo es no respetar a Zidane eso es lo que más me sorprende dos Romero