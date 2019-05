Carrusel último tramo (12/05/2019): Tercera parte

Voz 1 00:00 seis Deportivo Cadena Ser recuerda la audición se gota o a las doce y cuarto

Voz 1375 00:12 n el tiempo de cárcel tramo final eh eh Griezmann tendrá una cumbre esta semana no no podría tener sino que la va a tener esta semana con la directiva del Atlético Madrid para decirle a la cara si es cierto lo que lo que temen en el Atlético Madrid que lo tiene hecho con el Barça eh mañana seguiremos dando más las dos este asunto pero el otro día decía yo sobre la foto a Rakitic que de ahí teníamos bastante división de opiniones sanedrín que hacíamos sobre la foto de Rakitic yo decía no no me parece de verdad no me parece nada a mí no me parecía ofensivo que un jugador se vaya a medio día otra cosa hubiera ido de juerga hasta las cinco la mañana una discoteca no sé qué va yo que sé me pero su mujer Sevilla a fijar de Sevilla se va a la feria que es de Sevilla con su familia bueno esa foto ha dado que hablar Rakitic ha hablado dando explicaciones de si tenía que pedir perdón o no ya ha reconocido contactos con dos miembros de los Boixos que al parecer fueron a su domicilio e hablaron con él por el asunto de la famosa foto de Sevilla

Voz 0839 01:14 que después el partido no es que me arrepiento yo soy yo soy padre lo sé que para mí lo más importante lo que quería es estar con con chicas si tengo que pedir perdón pero me perdona que no tengo ningún problema también sabes que soy muy abierto ante todo también de decir soy padre marido y para mí la familia y lo más importante ha ido Sevilla eso es para mí lo primero después son muy abierto Si alguien me pida una foto o quiera hablar conmigo de lo que sea aunque que ganó o daría la espalda soy como digo yo entiendo y acepto la opinión hay mucha gente Soy como soy un nombre ve muy de frente al Fútbol al al cien por cien mi compromiso sin duda a lo máximo después esta situación que había con las bolsas no es no entiende ante todo como has salido eso porque a medio dos personas que yo conozco hemos hablado muy bien muy positivo me dieron su apoyo máximo así que no hace ante todo porque ha salido eso cómo ha salido el que lo ha puesto bueno pero no podemos decir que esta hora iraquíes negras y es blanca así que la próxima vez sí es decir la cosa estaría bueno informarse bien

Voz 1375 02:26 bueno palabras de Rakitic que repito para mí no tiene porque pedir perdón no sé habrá alguien muy ofendido porque al ser eliminado por el Liverpool es que el otro día comparaba a alguien no sé quién era me acuerdo Cristian hizo lo mismo no es que lo de Cristiano de verdad para mí no fue lo mismo es que no puede salir de casa de de día es que en Sevilla no tiene que salir pero por el barrio de Barcelona o quedarse en casa y que no le dé ni siquiera la luz pero es verdad que en esto a teníamos división de Prince y había gente que se que creía que era ofensivo lo la foto de de Rakitic en la feria ahora lo que es tremendo es que vayan dos aficionados bueno los aficionados dos miembros de los Boys los a pediría explicaciones a Rakitic que Rakitic las de

Voz 0985 03:05 eso ya es que yo en relación a la foto no veo ningún reproche que reto

Voz 1375 03:10 yo tampoco yo tampoco ninguno yo tampoco pero qué pasa que no puede salir de casa

Voz 1 03:14 sí porque la eliminando iba a comer con su dolor va a comer con su una amiga feliz

Voz 0985 03:18 es una foto que está hecha de días si no recuerdo mal en la que una pose tampoco son ve dando botes a las cinco de la madrugada me entiendes pero Lozano me parece una foto muy razonable a fotón amable que había pedido un señor exactamente no le podemos pedir a la gente que se encierre en su casa que es encierre dentro de un cuarto oscuro que ahí PN con la derrota I PN con su culpa esto es ridículo ahora bien es él el que dice utiliza la palabra a palabra por sus noise en este corte que hemos escuchado él utiliza la palabra Boixos Nois yo tengo que decir que los Boixos Nois es una peña eh no va a ser ilegalizada muy esto lo contó sí que días atrás y por lo tanto yo creo que tiene que ir con mucho cuidado Rakitic en este sentido porque a veces estos grupos radicales o violentos utilizan la imagen de otro para blanquear

Voz 1375 04:07 suyo no sé si estoy explicando dice Raquel y no se como salió esa noticia pues hombre yo sé como salir las dice

Voz 0985 04:12 hace pues nos lo digo porque es también Luis Enrique coqueteó con ellos hay que ir con mucho cuidado con los gestos de cariño que puedas dispensa mucho peor eso que las vías pero una pregunta

Voz 1375 04:23 Jordi desde fuera desde lejos y desde el desconocimiento no les habían echado el Camp Nou

Voz 0985 04:27 sí es que los Boixos Nois no pueden entrar en el Camp Nou

Voz 1375 04:30 entonces van a casa de los futbolistas ahora bueno es que

Voz 0985 04:32 de Túnez en tu espacio público libre hace lo que tú quieras por ejemplo el otro día Adrià contó que en el partido en en Anfield Lucky había vio banderas de los Barrios es decir los Mossos ya el Barça pueden controlar que no entren en el Camp Nou otra cosa es lo que hagan ellos fuera del recinto deportivo de Fútbol Club Barcelona me explico

Voz 1375 04:52 bueno la relación de recordar que lo aguantó perdón a Mario Santi Giménez en aras Rakitic escuchó las quejas de los radicales a las puertas de su casa un grupo de Boixos les reprochó su visita a la Feria de Sevilla después de perder en Anfield y hubo un encuentro entre el jugador los aficionados esto contó

Voz 2 05:04 pero en el diario As nuestro compañero Santi Giménez yo y lo ha reconocido el propio RACC

Voz 1501 05:09 yo iba a llegar relación de fútbol estas y otras tan vieja como la aparición de los ultras en el fútbol en seguramente cada vez menos incierto año dos ochenta me refiero más o menos y luego ha ido avanzando se fue profundizando y ahora con la voluntad de los clubes de sacar a los radicales de entre otras cosas porque ahora tiene una visibilidad que nunca cosa que hace Si las imágenes de violencia son intolerables y las cosas que se escuchan y al final los clubes están tomando medidas también a veces obligados por la Liga digo que en ese momento la es cuando más distancia habido eh

Voz 1375 05:37 los jugadores si eh ultras lo que pasa que efectivamente algunos siguen tiene ese a mí me da miedo sinceramente pensar que hay ultras que no es estos dos concretamente ni que son dice que conocía

Voz 1501 05:49 sí sí somos un idea si se me imagino que tendrán a no sé qué tendrán cierta afinidad con con la manera de actuar con visión no

Voz 1375 05:59 no pues entonces me da miedo que pesar que es

Voz 1501 06:02 igual que vayan a la casa de alguien a hablar con él como por buen rollo que sea

Voz 0509 06:06 la música estos dos boixos cuanto dejaron a Rakitic ese volvieron a su cauce dijeron joe claro la fuerza que tenemos para que Rakitic ha salido a darnos explicaciones a la puerta de nuestra casa el error de Rakitic es monumental monumental por supuesto que ver echó Rakitic era llamar a la policía

Voz 3 06:23 que efectivamente tienen hay que eso personas sabían personalmente

Voz 1576 06:28 hasta hoy Dani Garrido de Carrusel yo estoy de acuerdo hay que ver esa situación verte que te ves en la puerta de tu casa porque ahora bueno vale pero que que a lo mejor ese momento no te da tiempo ni puede llamar a la policía gallego que que ha habido gente los clubs y no me estoy inventando nada y muchos de aquí de Madrid cabido gente que no ha podido pasar por el club el que he tenido que cambiar el teléfono y cambiar muchas cosas que está hablando de un problema muy serio

Voz 0509 06:50 para analizar los no no es que no bueno ya es que por eso se llama a la policía cuando lo analizas es cuando te reúne con ellos

Voz 4 06:58 porque ya les estar demostrando que les temes estás permitiendo que sigan con su a la postura de amedrentar a los jugadores chantajear al club que Celsa prodigio durante mucho tiempo así directamente a la policía

Voz 2 07:11 cuéntame algo más porque decirlas con estas cosas no si si no eres bueno pero estamos

Voz 1375 07:15 todos vamos a ver todo con este de todas maneras

Voz 2 07:17 poco o con lo que yo estoy con lo que hay que está la el miedo es libre hay que vivir esa situación cuando no vives esas situaciones muy fácil hablaré me hay que vivirla

Voz 1375 07:26 y la modelo de Godín queda más bonito Talavera pues si se ha despedido en una temporada más más bonito tampoco bonito que se vaya Godín pero pero bueno tengo estamos

Voz 1576 07:36 a mí ya te digo que es un error

Voz 1375 07:38 estratégico importante del Atlético Madrid y veremos

Voz 1576 07:41 con consecuencias porque se va una persona que hemos sea el rendimiento deportivo que ha tenido que para mí ha sido alto y para mi ha sido de lo mejor de la historia del Atlético de Madrid yo creo que el socavón que queda en el vestuario se fue

Voz 2 07:53 Pablo García se juega ABS fue Fernando pero está

Voz 1576 07:55 por ejemplo entre otros Diego Godín perdió Godín no va a estar yo creo que es una pérdida importante ya hemos contado aquí todo lo que todo lo que pasó y si esa negociación esa oferta al final el club entiende que tiene que apostar por Lucas y al final Diego Godín yo creo que con buen criterio no puede esperar hasta final de temporada porque le puede pasar una lesión cualquier cosa que quedar ahí es su futuro y acepta la oferta de del Inter en Navidades Easy bueno

Voz 1375 08:21 sí es verdad hablar de edades cada vez me parece sea está entre los diez mejores centrales del mundo Toy para mí sí bueno bueno a ver si te llevan el que van a traer está entre los diez mejores detrás del mundo no es lo que tiene que virar el Atlético no cuántos años tiene no vamos a traer uno de veinticinco si el problema que me importa es que tenga XXV tendrás que ver si este tío está entre los diez mejores centrales del mundo y por qué lo dejas ir a la chufla que el que a treinta y un años que es totalmente claro sí sí

Voz 0109 08:46 entonces esto para qué vale ya está

Voz 1501 08:48 que venga hasta que se entere de lo que es el Atlético de Madrid donde pintar claro

Voz 2 08:53 los intangibles que Godín que es un líder de verdad

Voz 1576 08:56 no perdiendo la decisión no ya voy me decían Álvaro una frase que gente que convive con ellos es que Godín decía una frase que levantaba la voz se ha pagado hasta la televisión sola B para que vea la importancia que tiene para hacer ese grupo para luego funcionar como equipo como al equipo del Cholo lo que son fundamentales imprescindibles hombres como Diego Godín yo creo que su pérdida ojalá me equivoque por el bien del Atlético de Madrid pero yo creo que su pérdida de una temporada más allá de lo deportivo ese verano Tallin mucho

Voz 0509 09:27 a la que permite esto Simeone bueno

Voz 2 09:31 pon tienes grillos Pablo yo no sé yo no sé si yo te aseguro que

Voz 0509 09:37 sí yo

Voz 5 09:38 no no bueno mañana Simeone quieren

Voz 0509 09:40 qué quiere que el Wanda desaparece que hay vuelva otra vez al Calderón y lo reconstruir

Voz 1576 09:44 ya no no porque aviso porque ha habido cosas que ha querido Godín y no ha podido ser

Voz 3 09:49 es que que esto es encontrar quiere Simeone

Voz 1576 09:52 es que no que no que no está despidiendo que esté en contra yo te pregunto pronto porque no es bueno lo explica ochenta veces Pulido otra cosa Jesús

Voz 3 09:59 pero ella

Voz 1576 10:02 es un ejemplo con ejemplos de peras y manzanas tú tienes una oportunidad manzanas para el presupuesto para el presupuesto hoy para cuadrar las cuentas y tienes que apostar por un jugador entienden todos es que la puesta es un central que has ido eh en su peor posición campeón del mundo y el mejor en su posición que es Lucas Hernández que te vale de lateral izquierdo y central entonces a la hora de repartir lo que hay que apuestan por por Lucas porque piensan que Lucas al final va a aceptarla hasta que Lacen hacen impresionante del Atlético de Madrid que se acercaban muy cerca a la del Bayern al final Si esto no sale bien Diego Godín que es lícito y me parece que yo lo hubiera hecho lo mismo no quiere esperar a final de temporada puede tener una lesión o no tenerla al final apuestan por Lucas el se queda sin esa oferta del Inter y él tiene que tomar una decisión en un momento que es cuando empieza a poder negociar en enero a en los primeros días de enero y acepta la oferta del Inter de Milán e Hinault no espera Atlético Madrid eso es lo que pasa si tú me dices que hoy he o me quieres insinuar que si no está jodido y que no prefiere contar no damos lleva temporada con Diego Godín no existe una pregunta

Voz 1375 11:05 pero qué dices Julio es si esto sí el Cholo dice que hay que renovar a Godín si lo hubieran renovado puesto en Chipre ahí supuesto

Voz 1576 11:14 supuesto Chile si le dice que es una decisión que toma el club contraria a la decisión de no contra la decisión del Cholo pero si tú lo dices a a tiene provoca ha dicho lo quieres que te diga Godín

Voz 1375 11:25 dice

Voz 1576 11:26 tú le preguntas al Cholo en su momento porque es que estos de hace muchos meses Pruden su momento

Voz 2 11:30 si quiere para el futuro Atlético de Madrid que siga lo que hay Lucas Hernández o Diego Godín a lo mejor quiere que el

Voz 1576 11:37 importante para el futuro deportivos Lucas Hernández quiera Diego pero ahora si tú después quieres dar marcha atrás que de Godín el problemas que ya no se está claro en la ecuación de las

Voz 2 11:46 manzanas de las peras Simeone se quedó con las suyas Diego al renovó subió su contrato es el que más cobra de club en las las peras y las manzanas las tuvo pregunto Talavera no

Voz 6 11:56 la sala Alcalá que no preguntes a todo lo que te dé la pena que Talavera ni se pregunta quién es que no no no no hiciera nada del Cholo pregunto el del Atlético de Madrid

Voz 2 12:05 si te lo digo a la hora de repartir había dinero para el contrato de Simeone pero no la de Godín pregunto porque se marchaba al final por partes y Meoni de detuvo

Voz 1576 12:13 cuerpo técnico vale pero Germán Burgos vale

Voz 2 12:15 para sí es verdad nunca lo que nunca lo decís eso espera así manzanas y que te vale perfecto

Voz 1501 12:20 esas manzanas acababa y yo voy a decir porque yo entiendo que que ni el Atlético de Madrid y en ningún club es una ONG que tenga que renovar a nadie vitalicias lo entiendo perfectamente por eso habrá jugadores con veintinueve a los que no habrá un siete por eso yo voy esa otro de treinta y dos habrá que decir he hecho yo para argumentar que para mí es un error lo deportivo es que para mí no hay un central ahora que Godina que del Bernabéu los ahí seguro pero que no en el mercado ni accesible cuando se quiera enterar Otamendi Wall que sea que venga de lo que es la película al Atlético de Madrid será pasado ya

Voz 7 12:50 la Hebrón una ola hemos empezado a tocar el debate de Guardiola pero surgió así el debate de Guardiola ahí hemos está hablando de lo que

Voz 1375 12:59 supone para el City para la premio pero hoy campeón de Liga en la última jornada que empezaba al mando Bruno sí

Voz 8 13:04 con un gol cada Murray en un córner ponía en ese momento patas arriba la la

Voz 9 13:10 no me porque ya estaba calando en Liga el Liverpool ha hecho los deberes desde el principio dominando su partido contra Wolverhampton además con un doblete de de estadio Mané le ha costado más al al Manchester City entrada en el partido al menos ponerse por delante en el marcador porque como decíamos había arrancado perdiendo con ese gol de Murray la clave seguramente ha sido lo rápido que está empatado el Manchester City

Voz 1501 13:30 en la siguiente sí sí sí

Voz 9 13:32 da marcado por cierto que no lo hemos destacado de Carlos el porque en realmente había mucho lío de de partidos llamado a jugada es impresionante el pase de espuela casé Silva que pasa entre las piernas de un defensa acaba marcando el el Kun Agüero y a partir de ahí ha sido un vendaval acoso y derribo del Manchester City que ha merecido ganar el partido de hoy ha sido una lucha impresionante fogonazo la Premier League que al final por un puntos ha decidido en favor del equipo de Guardiola

Voz 1375 13:57 mañana hablamos más de Guardiola hoy de este título de Premier que se le ha escapado al Liverpool por un punto aunque al Liverpool le queda la opción de la Champions

Voz 7 14:04 esta mañana Bruno un abrazo y me voy a hablar de la forma

Voz 1375 14:07 bueno pero intuyo que ya no no no

Voz 2 14:11 quiero decir haber visto alguno no acaba con esto

Voz 3 14:14 yo la he grabado si lo puede haber ahora ha

Voz 1375 14:19 eh Itu treinta contra treinta segundos y se han portado bien en este ar en esta jornada en la que pensamos que podía abroncar a Hall ha ido todo

Voz 2 14:26 el fenómeno que es lo importante del mercado en las cuatro veces que ha habido bar esta esta semana perfecto pues mira lo han visto por la tele y acertado habrá que era difícil

Voz 1 14:36 hará complicado ahora adiós a todos

Voz 3 14:39 lo los bonos Pablo

Voz 10 14:46 no

Voz 1576 16:14 qué espectáculo qué lujo de torneo que al final sea

Voz 1375 16:17 llevado Djokovic esta tarde Álvaro decimoctava edición

Voz 1576 16:20 digo Open Leaks lleno prácticamente en el miércoles

Voz 16 16:22 todas las sesiones a sigue felicidades a la organización porque está haciendo el tenis además algo que los primeros años parecía algo que no interesaba mucho a la gente y ahora ya se nota cierta cultura de tenis en Madrid que es algo que ya tienen desde hace mucho tiempo en Montecarlo Barcelona Roma otros sitios y que me alegro que por fin ya un poco a poco a quién en en España en Madrid

Voz 1375 16:40 ampliar la Caja Mágica que quién es

Voz 2 16:42 sólo si hay centrales

Voz 16 16:45 por ejemplo la de Wimbledon no tiene más espectadores que la de la Caja Mágica que son doce mil espectadores que ya es verdad demasiada gente mucha gente anorak Djokovic seis tres seis cuatro así pas ayer ganó a Rafael Nadal Djokovic demostrando que está en un buen momento de forma consigue su trigésimo tercer Masters mil el segundo torneo del año superando claramente al griego está vayan a la Caja Mágica así que a esperar al año que viene ahora toca Roma en el viene de tres semifinales consecutivas pero para mí sigue siendo el principal favorito para Roland Garros y quedan justo dos semanas para que arranque seguramente el torneo más in

Voz 1375 17:16 cortante del año para eso es bueno pues no está mal Rafa Nadal aunque se quedó atascado en las semifinales pero pero bueno no las mejores sensaciones se digo que parece yo creo que venía diciendo no estoy bien estoy bien pero yo no lo he visto contra Wawrinka el viernes por la noche jugó muy bien hubo partido

Voz 16 17:31 además en Roland Garros hay algo que por ejemplo no sucede en Roma o en Madrid en Roland Garros no jugado anoche es importante para

Voz 1375 17:38 he hecho yo pensaba que iba a jugar algún partido más a las cuatro y veinte a no sólo jugó un partido sí

Voz 16 17:44 Oña para él es importante porque por la noche hay más humedad la pelota pesa más cuando juega las dos tres de la tarde siente mucho más pelotas gracias Álvaro Choi

Voz 1375 17:53 eh nosotros contando todo el tenis Álvaro Benito en este Mutua Madrid Open que ha sido un éxito a todos los niveles sí que ha ganado a Djokovic y en España en Montmeló se disputa el Gran Premio este fin de semana Gran España de Fórmula uno ha pasado lo que nos decían Pedro de la Rosa Ponseti la semana pasada ojalá no ocurra lo mismo llevábamos cuatro carreras cuatro dobletes de Mercedes que ha pasado y Jorge Escorial en Carrusel hola Jorge

Voz 0109 18:16 qué tal mano muy buenas la verdad es que claro te rodeas de una gente que no sabe de Fórmula uno luego la mezcla de quejas bueno

Voz 0509 18:23 no ha pasado eso pues que Mercedes ha conseguido su quinto doblete en cinco carreras

Voz 17 18:28 eh en mitad de todo porque no te

Voz 0109 18:31 de mina tampoco de acercarse a Red Bull está pero en este caso para estar a la altura y ha sido una carrera marcada por

Voz 17 18:38 el por el sistema de

Voz 0509 18:41 del compañero de Carlos Sainz

Voz 0109 18:44 podríamos decir que en la parte delantera ha marcado poco la carrera porque Hamilton ha seguido primero después de ponerse en la salida por delante de botas pero para Carlos Sainz ha sido una buena noticia hambre porque estaba un décimo y adelantado a a tres pilotos hasta ponerse octavo ha sido una gran remontada en las últimas vueltas después de un primer ecuador de carrera que ha sido poco esperanzador pero bueno ha terminado como viajó a Carlos ha jugado el bigote con con un gol

Voz 1375 19:06 los Jean que estaba hoy modo suicida en digo pero bueno esto

Voz 0109 19:09 de ahí un adelantamiento y sí y de hecho comentaba con en la retransmisión y con razón que la suerte es que no se hayan ido los dos fuera oralmente ha sido en la primera curva choque rueda con rueda Hay bueno pues afortunadamente Carlos ha conseguido es seguir en carrera ahí ha terminado con esa octava posición que dejó un buen sabor de boca después de una clasificación un tanto decepcionante en casa no y ahora lo que queda es Mónaco el próximo veintiséis de mayo que encima coincide con las quinientas millas de Annapolis así que bueno pues era un día intenso de motor Manu por lo siento

Voz 1375 19:44 a ver lo lo siento lo siento porque el señor estimado y el Girona lo totalmente imposible pero bueno claro que hubiera sufrido ahí en Carrusel la tía Benjamín pero bueno lo hemos conseguido un abrazo Escorial un abrazo adiós adiós uno de los que quiere mucha Sergio González Jorge Escorial pero mucho muchísimo eh nos queda una conexión más con Borja Cuadrado para que nos cuente qué ha pasado en la segunda etapa del Giro de Italia o la Borja

Voz 0509 20:11 hola qué tal muy buenas bueno pues ha sido la primera etapa en línea después de la crono ayer donde ganaba el esloveno Leach ha ganado Pascal Ackerman veinticinco años alemán al esprín y ha ganado los mejores del mundo a Viviana Carles Pijuan a Gaviria no de Maca el francesa es decir que se ha impuesto los mejores ciclistas de su generación así que muy atentos a este corredor sigue como líder Leach como decimos con diecinueve segundos de ventaja sobre Llach Mikel Landa está uno cero siete de después de que perdiera ayer bastante tiempo y lo peor para Movistar dos hombres al suelo voy en dos compañeros de Mikel Landa Héctor Carretero y el alemán Jan Lin que sufre golpes y heridas ha podido llegar a la línea de meta así que será básico en los primeros días mañana tercera etapa entre Vinci Your Ventero doscientos diecinueve kilómetros sale de Vinci que esta localidad lógicamente donde nació el mítico Leonardo da Vinci porqué porque le hacen en homenaje porque estamos en el quinto centenario de su fallecimiento

Voz 1375 20:59 pues nada mañana en Vinci llega porte velo nos lo cuenta

Voz 0509 21:03 ahí no sé yo quién nació en el exilio tampoco

Voz 1375 21:05 está dejan a Borja y un abrazo chao nos quedan dos apuntes más que seguro que se me ha olvidado algo por ahí Javier Blanco

Voz 0699 21:11 oye que te una conducta un par de cositas simplemente lo primero que hoy ha celebrado en la Real Sociedad del equipo femenino la victoria ayer en la Copa de la Reina y lo pasamos Granada en Anoeta en ese partido de la Real del equipo masculino contra el Real Madrid en esos actos en festejos la capitana Santa Ramajo ha sufrido un desvanecimiento la Andreo que atender en el césped pero bueno parece que ya dieron tanto está ya en el césped se encontraba bien pero bueno ha trasladado a un centro hospitalario pero vamos que que en principio sin mayores problemas anoche lo había con ya

Voz 1501 21:43 hago hijo estaba estaba que vamos

Voz 1375 21:45 hablando madre mía cómo estaba emoción de la retirada que te entregue la copa la reina Bongo

Voz 0699 21:49 en segunda recordar que ha descendido matemáticamente gordo da que este fin de semana podía ascender Osasuna no lo ha hecho pero puede ascender en la siguiente jornada y que ha sido destituido José Luis Oltra como técnico del Tenerife y que es el decimoséptimo entrenador en caer esta temporada en Segunda División once y once equipos han cambiado una o varias veces de entrenador sea la mitad de los equipos de Segunda

Voz 1375 22:12 siete entrenadores han caído un diecisiete han caído sí

Voz 0699 22:14 en baloncesto muy rápido te digo que ha ganado Gran Canaria

Voz 18 22:17 la Breogán que el Barcelona ha ganado al en Andorra que el Fuenlabrada ganador

Voz 0699 22:20 a Cuzco a que Valencia Basket ha ganado estudiantes el Joventut al Manresa primero Real Madrid segundo Baskonia tercero Barcelona cuarto Valencia quinto única

Voz 1375 22:28 has sexto Iberostar Tenerife séptimo yo Joventut

Voz 0699 22:31 octavo técnico esta Zaragoza en el descenso Breogán y Guipúzcoa estudiantes justo por encima en la NBA que se quien interesa mucho Manu

Voz 1375 22:38 a sí

Voz 0699 22:39 no ha ganado por dice el séptimo partido en la cancha de los Nuggets iba ganando Denver más o menos Forlán cien Denver noventa y seis Drenthe y siente trece siete puntos de Macaulay que ha sido la estrella del partido en Denver bueno como siempre gran partido Nicolas John Keats veintinueve puntos trece rebotes y ya tenemos Warriors contra Blake eso es ya ha empezado el séptimo entre Philadelphia y Toronto once dieciocho

Voz 18 23:04 eso ganan de momento los Raptors está jugando Gasol esta ha jugado también Serge Ibaka de momento dos puntos parece Marc Gasol todavía no notado ha capturado cuatro

Voz 1375 23:12 el que gane este partido es el último a la final del Este contra Milwaukee si están todavía en el primer cuarto e Iván Álvarez que dice la prensa mañana en las portadas hola

Voz 19 23:20 la mano buenas noches en el diario As portada para el Real Madrid un día menos un sonrojo más pesó más el hambre de la Real que el golazo de Brahim en el Sport dan la cata el equipo el Barça se sobrepuso a la decepción europea y logró un triunfo de mérito ante un Getafe que se jugaba la Champions en Mundo Deportivo también para el Barça con el Barça al Camp Nou con cincuenta y siete mil culés John con el golpe de Anfield recibió al equipo con aplomo

esos aquí lo dejamos llega ahora el resumen de la semana del faro con Mara Torres easy queréis toda la actualidad el mundo de los toros en ser más comienza ya Manolo Molés con el mundo taurino