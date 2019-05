Manu Carreño: "En el Atlético dan por hecho que Griezmann lo tiene hecho con el Barcelona"

Voz 1375

00:29

lo de Madrid en el club dan por hecho que lo tiene hecho con el Barça el club no es mi opinión no es lo que yo creo que va a pasar os digo información en en la A Atlético de Madrid en el club en varios estamentos del club que hay varios dan por hecho que Griezmann lo tiene cerrado con el Barça y que en cualquier caso es cuestión de esperar a ver qué pasa yo no digo a esta hora de la noche Griezmann jugará la temporada que viene en el Barça pero la cosa anda muy cerca de esa frase muy muy cerca de esa frase es más hay gente muy cercana muy cercana a Griezmann que da por hecho que Griezmann va a jugar en el Barça la temporada que repito dentro del club que hay varios estamentos saben dan por hecho que Griezmann se va a ir al Barça esta semana que empieza mañana lunes podría producirse un encuentro una reunión que seguramente se producirá a mitad de semana bueno iba a decir para intentar convencer a Griezmann yo creo que no hay que convencerle de nada Cristina tiene contrato con el Atlético de Madrid pero en su mano está el decir me quedo o me voy si viene un club que es el Barça paga los Cientoveinticinco de cláusula que ese es el dinero de la cláusula a partir del uno de julio Griezmann se irá esta semana como digo habrá reunión donde intentarán decirle bueno que que te tiras no pues venga a manos a la obra que te quedas no bueno repito esta semana cumbre con el jugador de la directiva a más alto nivel para reunirse con el futbolista es algo que va a ser más temprano que tarde el culebrón del verano pero me da que este año va a ser el menos culebrón repito es información lo que ahora mismo piensan en el club piensan en el entorno del futbolista gente muy cercana a él saben dicen off the record lo tiene hecho ya en el club dan por hecho que Griezmann lo tiene cerrado con el Barça