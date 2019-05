'With A Little Help From My Friends' de Joe Cocker

Voz 0084

yo a lo que ya hicieron los chicos de Liverpool Joe Cocker lo hizo lo hizo la obra este verano se cumplen cincuenta años del mítico festival de gusto que allí se presentó con poco cartel Un Joe Cocker que se comió el festival y que dejó una de las imágenes más icónicas de la época llevando un little help from my friends a una nueva dimensión agitando como en trance tocando la guitarra invisible rompiéndose la garganta sin concesiones Cocker consiguió convertir el tema de los Beatles en una canción nueva en un tema propio cuando los de Liverpool escucharon la versión quedaron fascinados no estaban acostumbrados a escuchar sus canciones mejoradas por otros músicos esa versión en clave soul es quizás el mayor legado de Joe Cocker su huella