El profesor Letona baja de su helicóptero del mal para plantearnos nuevos dilemas matemáticos

Voz 1995 00:00 ya en el siglo XVI en esas tierras cuando San Juan de la Cruz alzaba la mirada al cielo para hallar la conexión mística con Dios contaba a la cabeza lo que encontraba a era su helicóptero del más ser rumorea que él es el amor secreto del que habla la Pantoja en Supervivientes dicen que fue él el que dejó el vaso de la escena de Juego de Tronos una vez vino a Medina del Campo a comprar muebles preguntó dónde está Ikea agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 2 00:36 de tonos

Voz 1995 00:37 soy profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán

Voz 2 00:43 buenos días muy buenos días buenos días no no aplaudan también requieren antes de ya se está riendo sí sí

Voz 3 00:57 pide además lo tengo preparado para reírme pero un montón

Voz 2 01:03 y ahora no suya aplaudir saludar a nuestro primer síntoma típico que tiene presente

Voz 4 01:14 que está aquí con nosotros presente

Voz 1995 01:16 hay que resolver el piensa mucho de la semana pasada que decía así un grifo pierde una gota de agua cada segundo Si seiscientas gotas de agua lleguen han una vasija de cien mililitros cuántos litros de agua se pierden en trescientos días toman este es el piensa mucho que dejamos la semana cuál es la solución señor Metola

Voz 3 01:35 cuatro mil trescientos veinte litros y trescientos es muy grave porque hay que calcular cuántas gotas se pierde como sabemos lo que cada gota lo ocupa el que volumen que tiene pues dirijamos las gotas que se pierde en que son veinticinco millones novecientos veinte mil por lo que tiene cada gota

Voz 5 02:00 en cuanto al volumen que es cero coma uno dividió pues seiscientos litros el total no es nada lo que he dicho antes ni más ni menos que cuatro mil trescientos veinte días que haya dado otra respuesta se ha equivocado

Voz 2 02:12 eh que sea Radio

Voz 1995 02:15 maravilloso yo soy muy fan de la radio pero a veces me gustaría que vieran ustedes por ejemplo las caras del público ahora mientras escuchaba la aplicación de Letonia pero sí ha habido muchas y muy diferentes respuestas han dado con la correcta entre otros mar de Monteseirín Héctor Cano o Javier Vellés íbamos a destacar la reflexión que hacía Fabri dice no tuviste tiempo de arreglar el grifo en trescientos días letona

Voz 2 02:42 deja de pensar y actuar este me gusta mucho el fiel bueno vamos a saludar a vamos a saludar a Eduardo que se ha presentado voluntario Eduardo cómo estás

Voz 6 02:54 hola muy buenos días muy bien voz ha sido el reto con el maestro sonríe ahora luego te vas a quedar a

Voz 3 03:04 me voy a escalar venga Nos estamos todos en La Haya que venga la primera pregunta esto es un problema no es un peso mucho e incluso un lateral tenemos una moneda adaptamos dos veces cuál es la probabilidad de obtener cara a cara las damos una moneda de probabilidad cara la lo siguiente pique esa es otra cara pues es sala se venga yo estudié enfrente de un colegio de pago hombre teniendo en cuenta lo Garín monetaria no teniendo que de la raíz cuadrada eran te diré la segunda la derivada segunda sobretodo parcial en cuanto a Ekin Segi y acuerda no lo voy a tener en cuenta la velocidad del aire según va cayendo Eduardo la repuesta la respuesta puede ser o bien una cara o bien la otra posibilidad el cincuenta por ciento

Voz 2 04:10 mi madre es que está metiendo en un jardín tú solo la repuesta señor letona

Voz 3 04:16 pues un medio como ha dicho esto es muy bien pero como son dos tiradas por un medio y un medio por medios Un cuarto

Voz 1995 04:24 no es el cincuenta por ciento su

Voz 3 04:26 es que claro es que son dos veces

Voz 7 04:29 claro claro sí que es verdad es verdad

Voz 2 04:33 a veces es que es que

Voz 3 04:36 bueno llevamos la venga vamos a la os vamos a la siguiente incompetente esférico

Voz 2 04:40 el alero

Voz 3 04:41 vamos a la siguiente cuestión cómo puedo conseguir el resultado decían utilizando cuatro nueve

Voz 4 04:49 con cuatro nueves tengo que conseguir cien

Voz 8 04:54 no lo sé con cinco nueves

Voz 3 04:57 no yo no sé con tres y con siete

Voz 7 05:00 estamos preguntando pero cuatro

Voz 2 05:02 yo no me voy a esforzar una vez más venga

Voz 4 05:06 con cuatro nueves a ver

Voz 3 05:10 piensa Eduardo lo otra vez la raíz cuadrada te gusta sí sí la deriva parcial y la derivada para ver operado antes de empezar a juego con la Soria antes de empezar el soliloquio cuatro nueve

Voz 4 05:21 cogemos dos nueves nueve

Voz 1995 05:24 hasta nueve dividimos entre nueve nueve nueve dividió entre nueve da un y ahora qué hago con las dos nuevas que tengo los convierto en

Voz 3 05:33 pero lo más ahí que ha vivido mucho ha debido mucho el vino a ver el veinte nueve entre nubes

Voz 4 05:44 es uno me quedan otros dos nueves son noventa y nueve uno más noventa y nueve es bien

Voz 2 05:52 qué listo eres esta sólo tengo que seguir tus pasos espérate hígado la siguiente te lavas nunca letona oye déjeme déjeme

Voz 3 06:05 tan amable de de cazar al amigo del dueño

Voz 1995 06:08 la siguiente no no pero no no no

Voz 3 06:10 ahora que me he inventado ahora porque estamos en Tierra de Campos y entonces me voy a preguntar Las Galletas Angulo entran por la va por la boca salen por

Voz 2 06:25 este sencillo e este lo son estamos hablando de estamos hablando de pensamiento lateral pensamiento bueno lateral no la vida tanto al pero entonces en las calles

Voz 3 06:43 las Angulo no Las Galletas Angulo

Voz 2 06:46 entran por la boca salen por

Voz 3 06:50 venga hombre culo no señor nos años y salen por unos cincuenta euros que es lo que vale

Voz 2 07:05 créanme crean que hace muchos años que conozco al señor letona tantos además de veinte no deja de sorprenderme espero

Voz 3 07:15 vale la última dardo la última la última granjeros una también obtiene diez conejos diez conejos caballos y cuarenta cerdos si llamamos caballos conocernos cuántos caballos cena

Voz 4 07:30 este sí es la

Voz 2 07:32 qué dices bien las galletas a ver voy podía repetirlo vale un granjero tiene diez conejos veinte

Voz 1995 07:38 caballos y cuarenta cerdos caballos a hacer dos cuántos caballos tendrán

Voz 2 07:42 veinte no correcto caldos pues llamar como pilar pero sigue siendo siguen siendo veinte letona

Voz 3 07:55 sí señor Gallo

Voz 2 07:55 bueno vamos bueno Eduardo regula

Voz 3 07:59 pero bueno

Voz 6 08:01 para qué nos vamos a poco usado ya digo que estudia enfrente de un colegio de venido arriba un aplauso para el gordo

Voz 9 08:10 mi señor les donantes a mí

Voz 2 08:12 hay que le sostén deberes para la semana que viene del un ustedes

Voz 1995 08:17 hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com mil piensa mucho de la semana que viene dice lo siguiente en cierto país hay veinte ciudades cada par de ciudades está conectada por una ruta aérea

Voz 4 08:30 cuántas rutas hay no

Voz 1995 08:34 en el público ya y como siete che persona levantando la mano estamos en Medina muy bien mesa de un montón de cosas me parece estupendo en cierto país hay veinte ciudades cada par de ciudades está conectado por una ruta aérea cuantas rutas si conoce la repuesta que aquí es como muy evidentes Barça será sabe hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com señor

Voz 2 08:54 pero bueno como un placer pues todos más gracias todo a contar lo de las Galletas Angulo

Voz 10 09:09 en la Cadena SER hoy

Voz 3 09:11 hoy