"En mi empresa me obligan a fichar las horas de mi contrato, pero trabajo muchas más que no me pagan"

Voz 3 00:13 estamos preguntando por la nueva norma que obliga a todas las empresas a registrar en horario de sus empleados para evitar por ejemplo horas extra no remuneradas entró entró en vigor ayer entró en vigor ayer pero hoy es el gran día porque hoy es el primer día laborable

Voz 0456 00:28 en este primer día laborable esta medida está generando dudas a muchos trabajadores y trabajadoras vamos a empezar dando la bienvenida a Oscar

Voz 4 00:35 buenos días le llamo desde Madrid trabajo en el aeropuerto Adolfo Suárez al día de hoy nosotros tenemos unos rotativos de doce horas y la empresa aún no nos ha no nos ha dicho cómo ni de qué manera se va efectuar la control de horas Ny cómo se va a proceder lo que no tengo claro es haciendo un turno rotativo de doce horas como se va justificar esto de cara a esta nueva normativa un saludo para todos

Voz 5 01:00 si a esto se solucione favorablemente

Voz 0456 01:04 gracias Óscar un saludo en Madrid seguimos

Voz 5 01:06 los con Silvia

Voz 6 01:09 control de las salidas y entradas porque muchísimo abuso no en mi caso entró a las siete de la mañana a las tres y nunca he tenido ningún problema tengo que fichar debe de siempre el problema madera salidas de las pequeñas empresas no que se lo que se da o no ir a los bares a cómo lo van a hacer entonces yo lo que pienso es que se van a hacerle firmar muy van a tener que todos igual a trabajar hasta que empiecen las multas

Voz 0456 01:37 sí es que empiezan las multas por ahí van algunos oyentes

Voz 7 01:40 buenos días soy Mary Carmen de Alcalá de Henares sabéis que el que hizo la ley hizo la trampa y por desgracia los trabajadores seguirán trabajando horas

Voz 0456 01:53 por experiencia lo sabe dice Juan de Almería

Voz 8 01:56 no te da la empresa saben que viene una expedición lo ponen todo tuneado no sé yo espero

Voz 0456 02:05 pues que un poquito de Mapfre también la inspección laboral tengo mi duda lo denuncia también Le de Málaga

Voz 9 02:12 en mi empresa pues todo una vajilla de afirma es que esté mal se ya varios días con esa hoja en esa hoja tú filman lo que supone el empresario más allá de la jornada que tú has hecho

Voz 0456 02:25 más allá de la jornada que echen siempre menos horas de las que realmente hacen afirma José Barcelona

Voz 1862 02:31 tenemos en el taxi un problema porque el coche puede funcionan cuando el dueño las veinticuatro horas de las salas aliado que él pone como justifica este señor que esté asalariados solamente he trabajado ocho horas doce o lo que

Voz 10 02:46 su contrate porque siempre puede justificar que era el que conducía por lo tanto lo que aquí se necesita son excepciones si ya lo está más que demostrado que las inspecciones en este país pues no funcionan no están por la labor ni más ni menos me

Voz 0456 03:00 pues en harina laboral vamos a dar la bienvenida a otro oyente que no es manifiesta otro problema

Voz 11 03:05 hola buenos días me llamo Emilio sólo desde Toledo me dirijo hacia mi puesto de trabajo que estar antes de las siete de la mañana con mi vehículo el que puso para trabajar para esta empresa pero mi vehículo propio rotulado con los colores de esta empresa rótulos que tuve que pagar yo con el uniforme de mi empresa entro como digo a las siete de la mañana hay acabaré sobre las ocho y media de la tarde nueve aquí no sé si Hereu falso autónomo no esperar nave Si con esto también se ha mete el nuevo Gobierno con todos los autónomos que está muy las empresas de mensajería y transporte

Voz 2 03:51 muchas gracias

Voz 0456 03:52 todas les vamos a seguir escuchando a lo largo de la mañana nuestro segundo asunto como europeos cuál es su mayor preocupación Ingrid Gibraltar

Voz 12 04:00 que mi mayor preocupación europea es que volvamos otra vez a entrenar el recesión si es que hemos salido de ella creo que Europa está pues cada uno por su lado

Voz 0456 04:14 no era Ingrid sino Mari Cruz de Vitoria y terminamos en Cádiz con Fernando

Voz 13 04:18 mi gran preocupación como europeo es que me quiten Europa los que con

Voz 0456 04:23 unos Roca que comenzaba imborrable viene

Voz 13 04:26 no queremos volver a esa Prehistoria

Voz 14 04:28 lo aderezan nos va raptar duro

Voz 0456 04:40 gracias a todos a las siete más siete menos diez si los europeos temen más una crisis migratoria que una segunda recesión según una encuesta que publica en el país y otros medios

Voz 15 04:51 claro de Palencia buenos días a mí en los mil uno tenía me que ocupa mucho el ascenso que está acogiendo la extrema derecha pero creo que hay un tema en el que todos los países hay que ponerse de acuerdo surge pies la inmigración es increíble que a las alturas que estamos no hayan sido capaces entre todos los países europeos es tal crecer unas normas claras sobre la inmigración

Voz 0456 05:15 si les preguntamos por esa norma que entró en vigor ayer Ricky obliga a las empresas a registrar las horas que trabajan sus empleados para evitar las extra no remuneradas

Voz 16 05:23 está muy buenos días Marisol desde Londres vida bebí hermana trabajaba de camarera de piso hay en Madrid ella tiene un contrato de cuatro horas pero pues todos los días un ocho diez doce y hasta más horas así que si eso se puede llegar a hacer

Voz 0456 05:37 día para muchos que tienen muchísimas horas sumergidas y pesquero les pagan lo que es gracias Marisol latía todos siete seis y veinte en Canarias la mayoría tiene dudas como este oyente

Voz 17 05:49 ya estoy todo el día de viaje entonces que se mueven ficha mando me voy luego fichar otra vez cuando vuelvo pero realmente que se cuenta de trabajo todo el trayecto oí cada vez que payo al mediodía si tengo que parar a comer es inviable en este tipo de empresas y le digo a mi jefe que me tiene que pagar todas esas horas a mis compañeros

Voz 0456 06:16 muchos denuncian lo que está oyente

Voz 18 06:18 hola buenos días a todo soy María en Madrid

Voz 19 06:20 mira en en la empresa de mi hija de Sandy

Voz 18 06:23 yo que es firmen sólo por las horas de contrato que las horas extras que se queden que ni se les ocurra apuntar entonces así no se puede controlar absolutamente nada y los pequeños empresarios con dudas también buenos días

Voz 0508 06:35 la Esther de Madrid sobre las dudas de nuevo registro horario todos los bebí lo tenemos una empresa familiar con tres empleados del registro Dario vamos haciendo hace ya algunos meses pero aún tenía dudas de cómo va a ser esta nueva ley sólo los empleados que echaron así no lo estaba antes vender otros porque desde luego los niños