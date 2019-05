El PP en la mina

Voz 1389

00:10

yo no creo que haya que subrayar sus palabras ya son por sí mismas letreros luminosos ni ni que tampoco fuéramos activismo en cualquier caso pacifismo porque se u habría que comentar en secreto lo que dice no saldrían casi monográficos tengo una teoría antiguamente los mineros utilizaban canarios para saber hasta qué profundidad se podía trabajar soltaban un canario canario cantaba allí se trabajaba canario no cantaba había que salir pitando no yo empiezo a pensar que esas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso son los canarios que el PP está tirando a su electorado para conocer su suelo una especie de criba para saber hasta dónde puede aguantar un votante ese partido así que el veintiséis de mayo conoceremos gracias a los resultados de la comunidad a una súper raza de votante del PP lo más parecido a un canario que pueda viajar al centro de la Tierra cantar así