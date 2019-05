La despedida a Rubalcaba

Voz 1727

00:05

muy buenos días comienza la primera semana en la que muchos políticos representantes de las instituciones o periodistas ya no van a poder llamar a Rubalcaba para analizar con él lo que pasa su despedida la del hombre de Estado y la del político inteligente y cercano ha resultado ser una especie de bálsamo en este tiempo político tan áspero hoy volvemos a la batalla sí pero algunas cosas han quedado claras este fin de semana aunque no se vaya a notar en el corto plazo porque estamos en medio de una campaña electoral mal momento para la sutileza una campaña electoral la despedida institucional y popular a Rubalcaba ha dejado claro que España no ha cambiado tanto en estos últimos años que sigue reconociendo como méritos la solidez política la búsqueda de acuerdos mucho más que las promesas fáciles la frase viral el politiqueo no no nos hemos vuelto locos como sociedad seguimos apreciando diferenciando la política que con aciertos y errores ayuda a progresar y a convivir la política que simplemente divide y tensa eso se llama salud democrática y los españoles tan dados a fustigar nos debemos ser capaces también de reconocer lo que no sale bien