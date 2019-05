no no me suena es amigo suyo cuentan es que le debe dinero a nuestro jefe en el cómodo lo que tenor se

Voz 1

01:04

no es que no para nosotros ha sido distinto no hemos querido subvertir el el género porque la suerte no es en parte somos europeos se esfuercen en nuestra mitología propia nosotros en nuestra mitología sería no sé más bien a la Revolución Francesa por ejemplo la la preocupación que teníamos era una película que entonces ocurre en dieciocho cincuenta y uno y entonces será una histórica para nosotros que el actor John si Reilly