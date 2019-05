Viva la radio

Voz 1179

00:00

buenas tardes José Antonio Carrusel Deportivo de la SER fue ayer el carrusel antiguo con todos los partidos Alavés con todos los campos funcionando a través de los micrófonos de la radio con ese sonido me hice de la radio hace más de sesenta años a través de una emisora de esta cadena Radio Club Tenerife que esta semana cumple veinticinco años aquel sonido el de Pepe Iglesias El Zorro Pekerman Alberto Oliveras o Matilde Perico y Peric in está entre las alegrías que me ha dado la vida de oyente pegado a la radio como existe ahí me estuviera hablando la felicidad