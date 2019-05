Voz 1 00:00 ella

Voz 1463 00:06 sí recoge bien el sentimiento de desprotección de muchos colectivos las mujeres los inmigrantes los trabajadores precarios y el discurso del odio que en parte provoca las Feed News

Voz 2 00:14 a ver si lo he entendido bien habrá una manifestación madre en Saint Peters al exterior si no en un interior a plena luz del día sí y un look eso es absurdo en el segundo lunes de agosto nos a trabajar no tendrán que apañárselas en nosotros nos den

Voz 3 00:33 pedirá no se separan todos los molinos jugáis con sueco no madre esta vez será diferente diferente aunque Irán cientos de personas mujeres y niños también vinos vestir hemos de domingo sí ha opositora mejor que saque las agujas de los de abajo contra los

Voz 1463 00:48 de arriba un discurso que los nuevos partidos de izquierdas en Europa y también en Estados Unidos con Alessandra el caso Cortezo Bernie Sanders han hecho suyo los últimos tiempos sin embargo lo curioso de esta película es que cuenta la masacre de Peter Lim ocurrida el dieciséis de agosto del año mil ochocientos diecinueve Manchester la actualidad de este hecho histórico que contuvo las

Voz 4 01:16 esta sobre dos a base de violencia policial es preciso

Voz 1463 01:56 la película comienza después de la derrota de Napoleón en Waterloo de la que toma el nombre esta tragedia la crisis de la posguerra hizo que el pueblo tuviera escasez económica hay que los soldados no encontrarán trabajo en las fábricas que empezaban a poblar los barrios obreros británicos con la escasez y los resortes de la Revolución Francesa los británicos salieron a la calle a pedir una reforma electoral

Voz 5 02:16 con un hombre un voto ni hablar de receptación Parlamento propuestas descabelladas los curas se edición debemos permitir que Fanta hable para que se pueda ver que incita a una masa de gente ingenua la revuelta luego podremos actuar con prontitud y con picor

Voz 1463 02:33 la reforma electoral que exigía lo de un hombre un voto la exigencia de una prensa libre también teniendo en cuenta que después de esta masacre se creo el Gardian y una solución al hambre y al desempleo que vivían

Voz 6 02:44 qué derecho tienen a recibir dinero los hombres que han estado robando a los que mueren de necesidad ya en ha hecho no señor no tienen ese derecho no nosotros tenemos que hemos el derecho a presentar una petición a ese príncipe cortito Flor y eso es lo que nos proponemos hacer

Voz 1463 03:05 el director de Secretos y mentiras narra todas las reuniones y asambleas de este incipiente movimiento obrero antes incluso de que llegue el Manifiesto Comunista de calmarse discursos largos de los diferentes líderes políticos divididos en dos facciones las mismas que parece tener la izquierda actual moderados jóvenes más radicales Roig su

Voz 2 03:25 las raíces del populismo están creciendo muy rápido en todo el mundo no sólo en Estados Unidos también de su viva el Brexit eso es un asunto muy interesante cuando empezamos a preparar Peter nuevos en dos mil catorce tuvimos que tenerlo en cuenta y relacionarlo lo que no pudimos fue anticipar como el populismo iba a crecer como si fuera un cáncer en cualquier lugar incluido España claro las clases trabajadoras han sido manipuladas por la extrema derecha en muchos sentidos en eh

Voz 7 03:57 Rincón de Ci U

Voz 8 04:00 sens Times es forma son o hechos P

Voz 1463 04:09 dos horas y media de película en la que el director que se deja llevar deleita con la formación de este movimiento que tiene un objetivo salir a la calle en la primera manifestación en tiempos de elipsis batallas grandilocuentes ir rapidez en el cine ley se toma su tiempo y decide que su película tenga que ser una clase de historia quizá porque Pitt verlo es uno de los sucesos olvidados por los británicos

Voz 2 04:30 a M A para ir hago películas sobre la gente haciendo lo que hace es vemos trabajando estaré en casa hacer el amor sufrir vivir este caso era una película sobre el discurso político porque son activistas dando mítines no tenía otra elección que meter los discursos enteros rechazó la idea de pensar que la audiencia es estúpida creo que es inteligente lo mismo o más que yo te prometo que los discursos que hemos dejado en la película son mucho más cortos de lo que son los discursos políticos en realidad

Voz 1463 05:02 la mayor parte de los individuos que habitan en de cine de Miley son gente corriente que se enfrenta a problemas de la vida cotidiana y generalmente pertenecen a la clase obrera Lino teme tampoco al cine histórico retrato al pintor Turner en su anterior película hay viajó al año cincuenta con Vera Drake para hablar del aborto clandestino que tanto de la así como de costumbre H que ya estaba nerviosa no atendía bien este director parece estar al margen de todas las modas cine filas de las reivindicaciones políticas su figura es bastante menos combativa que la de su paisano Ken Loach pero su cine sigue alejándose de los poderosos hoces