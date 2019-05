ahora sé que no me entiendes pero deja la grabadora opte el le cero todo

Voz 4

01:07

su Cheadle traer detective épica chulo a la gran pantalla ha sido un privilegio me lo tomo muy en serio e invertido toda mi energía en convertirme en este personaje tal y como lo habría hecho con otros para cumplir las expectativas de los fans como muchos sabréis y me meto mucho en los papeles una divertida anécdota me enteré de que me daban en papel cuando iba a recoger a mis hijas al colegio me presenté porque detective no conoce estas líneas