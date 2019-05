Carmen Calvo cree que las empresas van a necesitar un tiempo para poner en funcionamiento el registro de horarios de los trabajadores

Voz 0816

00:00

no no ha habido precipitación al contrario yo creo que hemos sido muy tarde a proteger a los trabajadores a las trabajadoras que han visto como millones y millones de horas de su trabajo no han sido ni reconocida ni remuneradas otra cosa distinta es que cada empresa tengan un periodo de adaptación para ver cómo se hace ese registro y ese control pero repito vamos muy tarde a los millones y millones de horas gratis Jaime entregado los trabajadores y las trabajadoras de este país