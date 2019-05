Las claves para evitar el “acoso” de ofertas de telefonía

Voz 0927 00:00 pues nos ponemos en marcha son eres alguno de esos consumidores que casi cada día recibe alguna llamada incluso varias de algún operador de telefonía llamadas de operadores con los que a veces ni tenemos relación a cualquier hora incluso a horas que no deberían llamar un día y otro día y otro día bueno ya lo hemos hablado aquí alguna vez pero vamos a explicar hoy cómo zafarse unos de estos cansinos y conocer nuestros derechos Si la cosa se pone no es tan raro imposible

sus derechos

Voz 2 00:38 Eugenio rival modernos Díaz muy buenos días presidente de la Sociedad Española de derecho el consumo se reía el técnico porque decía lo de cansino a que son unos Cansinos

por no decir otra cosa eh pero muchísimo que le estás hoy

esto estoy la verdad es si yo estoy muy a hoy por favor

no era cansino esa fiesta que estaba operado es verdad es el tuyo tú

Voz 2 01:04 tú también tiene la sensación Eugenio que conocen mejor que nadie de que esto cada vez está creciendo más cada vez son más pesados cada vez te llaman de más operadores

Voz 0594 01:14 pues sin duda en definitiva que cada vez hay menos control también sobre estas operadoras que utilizan tratados indebidamente

Voz 2 01:21 oye cómo ven a hablar de datos hace un ratito me preguntaban compañeros oye cómo puedes saber una operadora con la que no he tenido nunca trato como puede tener mis datos para llamarme al móvil al fijo llamarme a casa para hacer una oferta como de dónde salen están listas

Voz 0594 01:37 pues básicamente hay dos vías la primera vía es la de una sesión indebida de datos de alguien que ya hayamos dado imaginemos comer unas ramas muy distinta a la que estamos hablando de las telecomunicaciones pues el mercado que más es una gasolinera que puede ser cualquier otro negocio en definitiva que al aceptar sus condiciones hemos aquí hemos accedido sin saberlo por no leer esa letra diminuta un honor Lemos posibilidad de que cedan sus datos a terceros que puedan colaborar y esa es una de las vías y la siguiente día también es que al darnos de alta en determinadas promociones que parecen inocuas y que lo nos costaba nave que entrábamos en un sorteo teníamos la posibilidad de ganar un viaje al Caribe pues dentro de esas condiciones al participar en ese sorteo también hemos accedido sin leer esa letra minúscula la posibilidad de que utilicen nuestros datos dos vale

Voz 2 02:32 muy bien Eugenio a ver vamos a ponernos en situación estamos recibiendo una llamada de un operador un día otro día les decimos que no queremos porque estamos contentos con lo que tenemos cualquier causa qué podemos hacer para evitarlo para que no sigan llamando la Lista Robinson es una alternativa pero no sólo eso no

Voz 0594 02:49 pues no efectivamente hay dos Cauce si básicamente el primero es el que hemos comentado de la lista Robbins aunque sabemos que es aquella lista en el que cualquier usuario puede escribiese manifestando su deseo de no recibir comunicaciones comerciales y una segunda vía que es más tediosa pero es la única que no era una vez que hemos sido sometido a este infierno de llamadas es dirigirnos al operador concreto al margen de la comunicación que hayamos podido de realizar en esa misma llamada indicando que voz que Borrell nuestros datos y que todos sabemos que con frecuencia no ese efecto

Voz 5 03:21 iba y que siguen insistiendo una vejes hija dirigir ese derecho de acceso Ical se la acción al operador responsable como se ejercita ese derecho y que que sentí que significa

Voz 0594 03:35 el derecho de hacerse cancelación de datos bueno pues no son unos derechos que no reconoce la normativa de protección de datos que básicamente consisten en dirigirnos a esa empresa que deseamos que no utilicen nuestras comunicaciones comerciales indicando nuestro nombre nuestro DNI y esa pura manifestación donde obtienen un formulario o como la tengo que redactar pues a través de la Agencia de Protección de Datos tiene unos formularios fantástico reducido simples que se cumplimento en treinta segundos y es que a través de las propias web de los operadores se pueden dirigir a ese correo electrónico que facilitan precisamente en relación a la privacidad que es lo que tiene que hacer el usuario pues conservar es lo único que ha remitido por si acaso

Voz 2 04:20 insisto no se realista

Voz 0594 04:22 también es verdad que con frecuencia hemos recibido tantas reclama tiene el usuario diciendo no nos y es que que en la baja hay que no de emitir ninguna común que no me goles a poner en contacto y siguen eficiente bueno pues ahí haremos uso de nuestro correo electrónico famoso y pico en el uso de ese correo electrónico famosos ya la agencia contratos podrá actuar incoar un expediente sancionador y tomar las medidas ha muerto

Voz 2 04:45 el osea que si no nos hacen caso ese ese mismo escrito que dado el operador se lo mandamos a la Agencia Española de Protección de Datos o las agencias que hay en otras comunidades

Voz 0594 04:54 efectivamente

Voz 2 04:56 la Agencia Española Protección de datos o la que sea

Voz 0594 04:59 herencia porque decían las dos la verdad es que tenemos la suerte de tener una agencia bastante sería y con el nivel de funcionamiento se dirigirá al operador correspondiente y una vez que haya le comunicó el día de baja o de cancelación de los datos ya ha persistido en esa comunicación inicia un expediente sancionador acaba pues con una multa que puede ser muy notable pero de esa compañía Telefónica

Voz 2 05:25 oye cuando hablabas antes para terminar de apuntar a la Lista Robinson que simplemente contar en Google Lista Robinson sale y los teléfonos y los contactos ya había pero hay gente que me dice en Twitter ya pero es que yo ya estoy apuntado en la Lista Robinson ya sabemos que tiene un margen aire dos tres meses para que sea de verdad operativo pero me siguen Jam haciendo comunicaciones incluso operadores me dicen que eso no funciona aquí también podemos denunciar esa mala práctica

Voz 0594 05:49 sin duda alguna yo además siempre la manera más eficaz acercar el derecho de cancelación que hemos comentado antes con los como propias

Voz 2 05:58 vale perfecto cada día tienen más denuncias no supongo que tú también como presidente de la Unión Española de derecho de consumo

Voz 0594 06:04 bueno para él se lo va a hacer pero eso significa también que cada vez son más conscientes de nuestros oyentes de sus derechos

Voz 2 06:11 muy bien muchas gracias por orientar nos con todo ese follón gordo de lo que supone que no estén ya casi casi en algunos casos acosando continuamente incluso a veces con malos con malos modales por parte de algunos de algunos comerciales He aquí una cosa Eugenio también las compañías podían hacer algo más verdad

Voz 0594 06:28 hombre sin duda aquí de vamos si esto se produce en cierta medida por falta de medios de la Administración para realizar las inspecciones correspondientes y también como no podía ser de otra manera porque un alto grado de complacencia esa diva cuando vivía sanción ejemplar esto sea caballero