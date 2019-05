La Iglesia de San Nicolás, la más antigua de Madrid

Voz 1 00:00 ojo

lo de novedades histórica vale tienen que llamaran

la pregunta es cuál es en Madrid el que Nacho la iglesia más antigua de la ciudad atención porque por la como explicaba Nacho hace unos minutos una cierta controversia hay quién dice en periodos no por un lado y quién dice que nada más antiguas estas sí pero hay también quién lo rebate asegurando que es la ermita de la Virgen de la Antigua en Carabanchel no es ésta es la de la que les va a hablar Nacho pero bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta ve contándonos la historia

pues fíjate llegado prácticamente tarde al al programa he venido a la carrera que me ha llamado Fermín Irigoyen ocho que tienes que entrar ya al menos mal que estoy entrenado porque yo corro con Jorge Blass como bien saber recupero muy bien es que pasado muy cerquita de la de la iglesia del que vamos a hablar pues yo vivo también muy muy cerca que he estado haciendo algunas fotografías

Voz 1515 02:55 por cierto me encontraré a Jorge Blass el otro día aquí en la puerta de la radio

Voz 2 02:58 es verdad sí me dicen vamos a hacernos una foto sí

Voz 1515 03:02 pide nos hicimos una foto y te si es para que nos vean Nacho Ares sí sí sí me ha llevado la moto del ala venga tú sabes que no la tengo

Voz 4 03:10 bueno pues esta iglesia es que

Voz 0772 03:12 como digo en la iglesia más antigua de la de la Villa hace referencia precisamente a ese origen medieval de la ciudad de Madrid seguramente también relacionado con con algunos aspectos de la cultura musulmana hay quien dice que antes ahí hubo una una mezquita y que la torre de estilo mudéjar

Voz 4 03:30 es pues prácticamente

Voz 0772 03:32 quizá el vestigio no está muy claro eso no porque puede ser el vestigio de esa antigua mezquita si te parece vamos a escuchar a Javier Vadillo que es prior de la comunidad que reside en esta iglesia misteriosa del centro de Madrid y esto es lo que nos cuenta un poco sobre los esos orígenes de de de esta de este tema

Voz 1421 03:50 aparece ya mencionada en el apéndice del futuro de Madrid de mil doscientos dos como una de las iglesias que existían en el recinto amurallado de la ciudad anterior a este año pues está tenemos la magnífica torre mudéjar en ladrillo que es la construcción más antigua que se conserva actualmente en Madrid la fecha de construcción siglo XII parece indicar que fue desde el principio está torre de la iglesia Torre cristiana y no al minar de mezquita como se ha creído

Voz 0772 04:25 fíjate que no es decía Javier Vadillo el prior que que seguramente esa torre mudéjar que es preciosa luego diremos como digo dónde está esta esta iglesia es una de esas joyas no con que cuenta esta construcción que seguramente bueno podemos decir que es del siglo XII aunque la primera mención histórica es del siglo XIII aparece en ese en ese fuero mandado realizar por Alfonso VIII de Castilla que ya había reconquistado esta parte del del centro de la de la península y luego también otros investigadores que han lo han relacionado con una antigua mezquita por la propia orientación no yo estoy mirando antes en en Google Maps y la orientación que tiene es una orientación este oeste convencional es decir la cabecera está al este como todas las cabeceras de las iglesias medievales pero seguramente cuando hicieron excavaciones apareció algún elemento de esa antigua mezquita que podía hacer montar alguna pista de que de que estuviera orientado hacia hacia La Meca no que es algo también muy muy característico de estos templos

vamos saludando oyentes a ver si yo no acierta no a ver cómo estamos dispuestos en Historia de Madrid fue el primero en llamar ha sido José José qué tal hola a ver a qué te dedicas José ahora mismo es diseñador gráfico te gusta la historia

Voz 1421 05:39 sí la verdad es que siempre me ha gustado lo que no estudie debía haber escrito

Voz 1515 05:44 anda hoy bueno era tu vocación frustrada nunca es tarde si bueno pero lo puedes hacer como hobby todavía no

Voz 1421 05:50 sí sí sí sí alguna vez lo he estado mirando por ejemplo no

Voz 1515 05:54 que bueno a través de la UNED o bueno también de forma presencial en alguna de las universidades de Madrid se vive bien del diseño gráfico Vives medianamente bien

Voz 1421 06:03 que se sobrevive en Rubén no es porque estás ahora ver cuéntanos no es algo que continuamente en trabajo distinto dentro de común se haciendo por una empresa agota así que hoy en día el diseño gráfico saldría políticamente antes que llevaba mucho tiempo hayan ahora salía

Voz 1515 06:23 bueno y una cosa a la otra pues vamos a ver cómo andas de conocimientos históricos sobre la historia de Madrid a la pregunta que planteaba Nacho Ares vamos a recordarla Nacho

Voz 0772 06:33 Iglesia más antigua de la Villa de Madrid que estamos hablando de ella se fecha entre finales del siglo XII y comienzos del siglo III

Voz 1421 06:42 pues en la de San Nicolás de Bari la verdad que no lo sabía pero lo

Voz 5 06:48 siempre Mérida eh

Voz 1421 06:50 esto claro

Voz 4 06:52 pues efectivamente es la iglesia de San Nicolás de Bari que es la sede de

Voz 0772 06:58 la comunidad de los servidas se encuentra pues en un practicamente a doscientos metros del Palacio Real en lo que es la Plaza de San Nicolás que en realidad no es tal Plaza es un una encrucijada de de calles entre lo que es la calle Sant Nicholas ese espacio que se llama Plaza de de San Nicolás pero efectivamente es esta iglesia de de ladrillo que pasa absolutamente desapercibida porque parece un bloque más de de las casas que hay alrededor pero como estamos comentando en estos minutos tiene verdaderas joyas que la convierten en un monumento extraordinario y único de la ciudad

Voz 1515 07:30 esto tiene su punto emotivo estaba pensando José en el primer oyente que ha llamado y además ha acertado hombre lo ha mirado pero decía siempre terminaba pensando aunque ahora trabajo de diseñador gráfico que tenía que haber estudiado Historia Grammy pasión pues el director de Ser Historia que ha cumplido su pasión te va a regalar unos cuantos libros de historia si va para que te vayas poniendo las pilas este verano y te apuntes de una vez por todas a la universidad estudiar historia José eh

Voz 1421 07:54 me acuerdo me tenga muy no lo hace mirando yo antes no me pues seguramente lo le queda tienes Lore

Voz 1515 08:04 cincuenta años cuando tienes hijos como yo ellas vale bueno pues entonces no tienes excusas no tienes excusas digo bueno ya con cincuenta estarán medio volcados casi José si empiezas a estudiar Historia el próximo curso nos llama así nos lo cuentas vale adiós José gracias hasta luego bueno vamos a terminar de contar la historia de esta iglesia la más antigua de la ciudad de Madrid

Voz 0772 08:26 efectivamente esa torre mudéjar como escuchábamos en Javier Padilla que es prior de la comunidad de los servidas es quizá la la joya no con esas querías esa construcción de ladrillo y la propia estructura de la de la nave única principal de este templo pues con con algunos elementos característicos no antes comentaba esa cabecera del siglo XV orientada hacia hacia el este sobre todo esas portadas que tiene de pues del siglo XVII XVIII de un barroco muy tardío en la principal la que está justamente en la en la Plaza de San Nicolás es donde podemos ver la la figura de este de este santo no si te parece vamos a escuchar el el segundo corte que tenemos de Javier Padilla prior de la comunidad de los servicios donde nos adelanta algunos datos más sobre esta torre y algunos otros elementos arquitectónicos del del edificio

Voz 1421 09:19 la torre está parcialmente tapadas por construcciones posteriores pero se puede todavía a ver la la decoración de querías Alquería así que ellos de herradura ahí también con arcos y lo vulnerados también el cuerpo de las campanas esta rematado con un capitel pero ya en el siglo XVII ya de la Iglesia pues el ábside gótico del siglo XV tienen interesantes Nerva duras yo algo posterior del siglo XVI es la armadura de madera de Party nudillos que cubren la nave que es maravillosa es fantástica se conserva estupendamente

Voz 1515 09:56 qué bien bueno vayan a verla estos días si tienen libró una tardé darse una vuelta Hay escaparse se sea creyente no sé sea eso

Voz 0772 10:04 monumento magnífico hebreo en suelo necesitarlo con con profusión y eso que no soy creyente pero es un envite tan tranquilo lo que se puede ver ahí y como decía ahora Javier el prior esa armadura en el techo que estamos acostumbrados a ver bóvedas de sería no pues es prácticamente plana con las de los entrenamientos de de madera formando lo la el parques los laterales y esa estructura plana en la parte superior el el mundillo que nos hace viajar ese siglo dieciséis no cuando era lo característico en en este en este monumento y luego en la cripta que está enterrado Juan de Herrera así que un arquitecto mágico que construyó El Escorial siguiendo las premisas también un tanto esotéricas de Felipe II seguro que lució este este lugar por por alguna razón que hoy se nos escapan pero que el lo vio cómo el emparejamiento para que en el año mil quinientos noventa y siete el fuera enterrado en este lugar

bueno la propuesta de Nacho Ares para disfrutar de los conocimientos sobre historia de Madrid

Voz 9 12:19 iba yo