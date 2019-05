Jamal El Anbi: "Llevo 16 años en España, he estudiado aquí, pago mis impuestos aquí... Pero no puedo presentarme a unas oposiciones o votar"

Voz 1995 00:00 buenos días muy buenas cantado siempre de saludarles déjeme que empecemos a esta hora de radio con una pregunta una pregunta que les hago yo a ustedes hay algo más español que el tobogán de este pon porque lo conoce verdad ese tobogán es el paradigma de lo ibérico si algo hemos demostrado en este país una y otra vez son las ganas que tenemos los españoles de lanzarnos al vacío pensando que es divertido han cerrado el tobogán a esta hora por el momento bueno el caso es que hay muchas maneras de ser español algunos son españoles de concurso completamente de Eurovisión y les queda apenas una semana para atajarlo

Voz 1 00:34 la venda españoles restándole de esa pasión

Voz 1995 00:41 dados sus tradiciones

Voz 2 00:45 Gil

Voz 3 00:46 tenemos apasionados anti españoles

Voz 0660 00:52 también los hay quiso reconoció como españoles más bien

Voz 1995 00:54 desde la ironía

Voz 4 00:58 es usted podría para la guerra un momento

Voz 1995 01:01 pero la gran mayoría de españoles a somos sin mérito ni esfuerzo más allá de apretarnos un cocido en agosto discutir acaloradamente por los ingredientes que lleva a la auténtica paella

Voz 5 01:12 tiene musicales en esa gente que hace cosas españolas toda su vida viva España a pagar impuestos en España como cualquier español mal dicen al Gobierno de España y a su leal opositor

Voz 1995 01:21 León de la tele oye la radio española Se forman opiniones españolas pero hay una última frontera de la españolidad que no consiguen atravesar tan calen por acciones buenos días hay de todo hay que nace buenas buenos días buenos días España bueno es que españolas para muchos esto de ser español no es fácil para otros si no hay mérito pero para para algunos no es fácil concretamente para más de trescientos sesenta mil ciudadanos qué pretenden ser españoles pero no lo consiguió Michael Harris muy buenos días la Michael donde naciste nazi nací en Cardiff en Gales y cuánto tiempo llevas viviendo en España treinta y siete años mal cuánto tiempo llevas intentando ser español y bueno me dice puse los papeles hace dos años lleva ya dos años intentando bueno dl antes vice todas las pruebas las prueba de idioma la cultura ir pues siempre mis papeles están ahí desde hace dos años sea no es fácil ser español por lo que pasa no no hay un grave problema con esto que hay una parálisis un colapso administrativo

Voz 6 02:28 no

Voz 1995 02:29 ha causado por el cambio de los registros civiles al Ministerio de Justicia

Voz 6 02:34 sin recursos que entonces ahí ahí

Voz 1995 02:36 un colapso administrativo importante para que se hagan una idea Michael aquí la documentación que tú tuviste que presentar para tratar tratar todavía no lo has conseguido de ser español que voy a leer parte porque podíamos acabar el programa y seguiríamos contando toda la documentación que necesitas es tu partida de nacimiento legalizada por el Ministerio de Exteriores que un trámite en sí mismo certificado de antecedentes penales tanto en tu país de origen legalizado por vía diplomática como el de las autoridades españolas certificado de empadronamiento certificado de residencia legal en España documento que acredita que cuenta con medios de vida para residir en España un contrato de trabajo va un aval bancario fotocopia de la tarjeta de residencia fotocopia del pasaporte certificado de matrimonios estas que aparte esto hay que pagar tal cuanto pagaste

Voz 6 03:26 pues ahora no me acuerdo porque son hace es que hace dos años pero no se las en total no sé cuántos cuánto sale al final son los cuatrocientos cincuenta con todos los gastos exámenes y las tasa de todo

Voz 1995 03:38 no es caro sea digo Col

Voz 6 03:41 bueno depende depende para sabes decía es una Farhadi aunque sí es una familia de cuatro cinco personas si sale ya

Voz 1995 03:48 lo digo que no sabemos qué precio tiene por ser francesa mejor sí es decir antes de ser británica cuesta mucho más pues también libras porque ligan

Voz 6 03:56 pero la diferencia es que se tramita en en seis

Voz 1995 03:59 meses ya está solucionado se vaya tuviste que soportar soportar embiste que realizar perdón una prueba llamada grado integración en la sociedad española que es algo así como un diploma de español

Voz 6 04:13 sí hay dos pruebas la cultura y la lengua y las buena en la lengua es es una prueba muy buena lo de cultura es selección múltiple de tipo test sin es menos eficaz y mi opinión pero bueno ahí estaba sí sí yo pero ves sin problemas ah se sí teníamos recuerdo que tenía noventa y ocho noventa y nueve pero tuviste que estudia tuve que mirar las las lo las respuestas porque claro es que es que hay una banco de contesta preguntas y contestaciones y entonces puedes estudiar esto

Voz 1995 04:46 la moda con las salvando todas las diferencias es como sacarse el carné de conducir todas las preguntas que están escritas claro entonces que hacer muchas veces mismo esté sabiendo ya que esas son algunas de las plantas que pueden aparecer en el examen más ameno sería aprender a conducir como español se Abbey sea sí tipo test bueno es tiene sentido que para ser español sea ABC que es muy español mayúscula esté muy bien perfecto pero no todas las personas nacidas en el extranjero tiene que hacer antes de España había es vamos a poner otro ejemplo llama del ámbito Jamal muy buenos días

Voz 7 05:21 hola buenos días tú no has tenido que hacer un examen como

Voz 1995 05:24 por parte de los trámites para hacerte español verdad

Voz 7 05:27 la verdad es que como tuvo que hacerlo presente la solicitud en dos mil catorce era el antiguo procedimiento y no exigía el examen de castellano en y el examen de de Cultura e Integración cuánto tiempo llevas viviendo en España desde el verano dos mil tres osea en este verano hago dieciséis años

Voz 1995 05:46 cuántas escenas este con apenas diez años exacta para ti es importante ser español desde luego

Voz 7 05:55 por qué pues porque actualmente creo que es mi primera limitación a la hora de crecer a la hora de explorar a la hora de aprender otras culturas a la hora de aprender otro idioma a la hora de adoptar a un trabajo público en España cuando me graduado en la primera expectativa o la primera salida que veía a una posición propósito primera barrera o primer requisito para opositar nacionalidad española

Voz 1995 06:24 llevas hiciese lo vamos a ver por cierto con algunos de los opositores que haya se presentaron las pruebas de enfermería concretamente para que es que es difícil para todos vamos hablar con unos que tuvieron que alquilar un avión para presentarse para duplicar sus posibilidades de conseguir una una plaza tuvieron que alquilar una bien luego luego vamos a hablar con ellos vamos a hablar con ustedes porque hoy queremos someterles a someterles queremos hacerle está bien si es lunes los un es donde sometimiento a Podemos fórmula darles a ustedes algunas de las preguntas que se hacen en el set es de de españolidad que Mike ha superado con sobresaliente preguntas muy sencillas pero tiene algo de trampa no tengo muy claro que muchos dirigentes de la clase política española que muchos de los que están presumiendo día y noche de la españolidad además no tenemos muy claro si serían capaces de someterse a esa prueba ya aprobar nueve cero dos catorce sesenta sesenta sabe que se la pregunta tiene tela sabe usted yo se recuerda lo que es ser español nueve cero dos catorce sesenta en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido hartos de escuchar a españoles presumir de serlo sin mérito hoy hemos hablar con gente que pretende serlo y que en muchos casos no no puede se puede ser español desde el orgullo desde la indiferencia pero lo que realmente tiene mérito deberá ser español desde la legalidad habiendo nacido por eso tiene un mérito tremendo estamos contando la historia de gente como Michael Harris que es escritor de origen británico treinta y siete años de residencia en España buenos días no me aquel también con Jamal el ámbito es de origen marroquí lleva viviendo en España desde hace dieciséis años que mal muy buenos días son más son dos los de más de trescientos sesenta mil ciudadanos de todo el mundo que llevan años esperando que el Estado les conceda la nacionalidad han conocido muy de cerca una frase muy española que es vuelva usted mañana eso eso es muy español de serlo Jamal Dati te llevan diciendo eso de vuelva usted mañana ya un tiempo desde cuándo

Voz 7 08:30 bueno casi cinco años en cinco meses se cumplen cinco años desde que yo presenté mi solicitud que buen tiempo sea muy cuántas veces abstemio

Voz 1995 08:39 devolver mañana

Voz 7 08:40 la verdad es que al principio como estaba estudiando no no hacía hincapié en cuanto me tardaría pero una vez que me graduado sí que me urgía un poco más en tener nacional española y cuando me empecé a mover el Ministerio de Justicia me dado la calle voy a bolsa número ocho y tal decía que que no una información todavía no se ha digitalizado su expediente sea un expediente que yo lo presente en papel lo presenté un registro civil al pueblo que me correspondía IS registro civil tardó tres años en remitir el expediente a Madrid a tres años a treinta kilómetros que separa ese registro registro central tres años cuando pregunta registro central pues no se ha digitalizado su expediente no tenemos recursos suficientes

Voz 1995 09:20 son calculando diez kilómetros al año por qué hay que renunciar a en tu casa Mike porque para ser español tienes que dejan de servir bueno porque no hay doble nacionalidad para los británicos en España y en el caso de los españoles

Voz 6 09:37 el Reino Unido si hay entonces esto esto nos afecta por el tema del Brexit porque afecta a los títulos europeos en el Reino Unido los Beatles británicos en ese en en Europa un español para solucionar lo la pérdida de derechos puede sacar la rápida mente Si sin problemas de renunciar a su nacionalidad en España además del tema de las demoras ayer problemas de que no hay doble nacionalidad puesto nosotros apoyamos una petición para un proyecto de ley para dar un caso especial para los británicos afectados por el Brexit porque estamos en este callejón sin salida con la pérdida nuestros derechos sin movilidad sin libre circulación en la Unión Europea sin poder ausentarse del país más de x tiempo entonces para remediar esto la es la nacionalidad española para muchos británicos no quieren porque no quieren renunciar a su nacionalidad

Voz 1995 10:31 no quieren no quieren no quieren Brexit pero no quieren dejar de ser

Voz 6 10:36 titánicos esto la mayoría de la gente en Huesca

Voz 1995 10:38 el grupo no no la gente no apoya del Brexit pero alguno puedes británicas en la costa que puede ser que sí pues te voy a poner un unas declaraciones de un amigo tuyo Alfarache no te son buen amigo de Michael porque sí la verdad es que la clase política más allá de las nacionalidades y demás nos han metido en un lío a todos concretamente a los británicos con discursos en fin en algunos casos son discursos absortos pero hay otros casos que no hay discurso como es el caso de Alfarràs tiene un partido que sea más Brexit parte que vuelve a presentarse a las elecciones europeas que se van a celebrar como en toda la Unión Europea dentro de quince días también el Reino Unido tiene la obligación de presentarse porque por el momento después de esa demora sigue siendo parte de la Unión tiene que hacerlo el único programa que existe la única idea es Brexit Party pero de qué va a parte pero alguna idea más Brexit Party fíjate lo que decía este fin de semana tu amigo Farías Michael en la BBC esto es completamente absurdo nunca me habían hecho una entrevista tan ridícula no estás preparado para hablar de lo que está ocurriendo en este país hoy está obligado a aceptarlo tú la BBC los partidos laboristas y conservador creo que es una sorpresa aún más grande el veintitrés de mayo la que os imagináis la sorpresa más dónde porque se vota el veintiséis que mira hombre primero de las sorpresas estoy conocido discurso populista que ha vencido en en tu país criticar a todos pero ni tan siquiera decir por qué

Voz 6 12:10 no es increíble es un es un partido político sin programa electoral Mi si quieres tiene una frase no no hay nada además este no es un partido político normales como una empresa de el jefe su tu es es es para para es también es un es un personaje nefasto es un persona cuando bueno sí pero es es nefasta es muy peligroso lleva varios años en en Bruselas pues es es soltando declaraciones impresentables cobrar

Voz 0114 12:40 cuando el el el dinero de una cruda

Voz 6 12:43 dado él estaban de tiene su ex mujer era alemana es alemana tu sus hijos tienen pasaporte alemán

Voz 0114 12:51 hay hay un unos niveles de hipocresía entre esta gente

Voz 1995 12:54 le vamos a recordar que en España viven trescientos cincuenta mil británicos que entre dos mil quince y dos mil diecisiete últimos datos que tenemos el número de británicos que solicitan la nacionalidad española se ha cuadruplicado imaginamos que el Brexit estará detrás de muchas de esas desviaciones eh seguimos con datos en España hay unos cinco millones y medio de residentes extranjeros poco más de dos millones de personas de origen extranjero que tienen la nacionalidad española en dos mil trece un récord de nuevos ciudadanos españoles con la concesión de más de doscientos veinticinco mil nuevos pasaportes pero en dos mil quince el anterior Gobierno endureció la ley incluyendo esa famosa prueba de cultura y una prueba de nivel de español se ha producido con eso un atasco no quería ver a un atascos un cuello Botella por donde no pasan las solicitudes para conocer mejor esos datos hemos pedido a al especialista en la Cadena Ser a Nico Castellano que nos cuente cómo cómo está el asunto el especialista en migraciones de migraciones de de la Cadena Ser Nico muy buenos días

Voz 1620 13:50 qué tal buenos días qué cambios se produjeron para poder

Voz 1995 13:53 a ese atasco

Voz 1620 13:54 bueno en dos mil quince se supone como tú decías para intentar agilizar los trámites pero está ahí como estamos escuchando los trámites siguen siendo muy complicado de hecho refrescando un poco la documentación de que estábamos preparando este tema la semana pasada me he dirigido al Defensor del Pueblo que es donde creo que llamar uno de los dos ha acudido al presentar una queja para saber cómo está la situación ahora mismo con el Gobierno no cuando el Gobierno de Rajoy reformar la ley en el años mil quince había ya centenares de miles de expedientes nacionalidad la atascados que no sabían escaneado de documentos o como le pasó a Jamal que no había pasado del Registro Civil de su ayuntamiento al Registro General de desea secretario de Estado de Justicia para tramitarlo lejos de solucionar la papeleta se ha complicado aún más no a pesar de que ahora todos los trámites son digitales de que ahora no tienen que ir a un juez de pajas a responder a preguntas bastante estúpidas como como tenía que responder ante las personas que querían nacionalizarse esa ley hoy sigue generando atascos siguen siendo centenares de miles las personas que esperan la resolución a pesar de que el Ministerio de Justicia ha reforzado el número de funcionarios pues está incentivando los funcionarios para que intenten resolver los expedientes fuera de su horario habitual así que desgraciadamente algo tan importante para una persona como a obtener la nacionalidad muchos experto en la que es la plena integración absoluta o tender la nacionalidad el sitio donde vive pues el Gobierno de España siguen sin poder hacerlo con la diligencia que recuerda lo que dice la ley una cosa importante la ley obliga a responder al ciudadano en un año a esa petición de nacionalidad y aquí tenemos todo ejemplo de muchos años esperando

Voz 1995 15:29 sí ahí en este en este caso la ley no no está en lo cierto si tengo dinero esos trámites si tengo dinero imaginemos tengo vinieron me los puedo saltar de alguna manera

Voz 1620 15:40 bueno no sé si la ley no permite ninguna vía para que aquellas personas que acrediten más ingresos obtenga la nacionalidad de hecho este tema se confundió poquito campaña porque hay algunos partidos que han jugado a mentir con esto que intentan Toni confundir con la obtención de la residencia hay sí sí que hay una vía para obtener la residencia para aquellas personas que compren un inmueble en España se llama la visa oro no por más de quinientos mil euros por tengan en el banco cantidad dinero eso sería para atender la residencia pero no para la nacionalidad ahora si hay una posibilidad de de P de obtenerla nacional en España que por una medida de gracia del Gobierno que a veces las hace para escritores famosos y tenemos algunos en en la cabeza para determinados deportistas acelerar los trámites porque el Gobierno decide o por méritos intelectual yo conozco algunos escritores marroquí algunos traductores que han obtenido la nacionalidad porque el Gobierno por una medida de gracia considera que esa persona puede acceder a las nacionales

Voz 1995 16:34 hay que aclarar por ejemplo algunas cosas que yo no no tengo claro que todos sepamos por ejemplo no basta con nacer en España para ser español Nico

Voz 1620 16:42 exactamente hay mucha casuística por ejemplo la regla general para obtener la nacionalidad es quería que acreditar diez años de residencia en nuestro país sin embargo para los personas de países de América Latina Guinea Ecuatorial para todos aquellos que fueron colonias españolas incluso para Andorra Portugal sefardíes con sólo dos años de residencia se puede obtener la nacionalidad pero por ejemplo si te casas con un español la obtiene más rápido Si es hijo de padre y madre española tiene también inmediatamente difieren una casuística muy muy grande es que complica aún más todos estos trámites no pero estas personas a las que estamos escuchando a Michael Jamal etcétera etcétera que acuden por la vía administrativa regular a obtener y el pasaporte español lo único que se están encontrando últimamente son cada vez más trabas hoy y eso sumado que por ejemplo en este nuevo trámite ahora hay que pagar cien euros de tasas para para que te hagan el examen en el Instituto Cervantes etcétera etcétera algo que antes no se tenía que hacer

Voz 1995 17:36 y ahora que estamos en campaña por ejemplo Michael tú puedes participar en las elecciones

Voz 0114 17:40 sí a mí sí me han enviado pues pues tengo puedo votar en las elecciones europeas y las elecciones locales de las

Voz 6 17:50 sí porque justo ahí estuve pues no sabía de yo pensaba que en este momento había dejado de ser europeos como seguimos hay más once por los pelos sí puedo votar el el Europeo de momento

Voz 1995 18:02 en La Ser Nico Castellano como siempre muchísimas gracias a placer de abrazo Jamal como tú no puedes participar en ninguno de los procesos verdad tú vives aquí tu vida si esta participas de todo lo que te exigimos por ejemplo pagar impuestos donde los las cualquier ciudadano español pero no no te dejamos votar qué sensación tiene al no poder participar de de un sistema al que peleas por pertenecer pues la verdad

Voz 7 18:33 es un poco frustrante porque a ver si si cumples con todos los deberes como ciudadano que no puedas ejercer tu derecho de voto elegir libremente quien quieres que presenten la sociedad quién quieres que tome las riendas del país pues la verdad es que es un poco de decir ahora que no te queda otra vez a resignar no no no tienes otra alternativa

Voz 1995 18:55 pues vamos a desear la mejor de las suertes a todos los detalles que vosotros tenéis un doble como para los británicos y más allá de la parálisis de la Administración española y entonces esos expedientes paralizados es que tampoco saben muy bien quiénes tramitan eso expedientes que va a pasar dentro de unos meses cuando esa prórroga de extensión en unas semanas porque hay una posibilidad que salga salimos en en hacerse es si hay un acuerdo en el Parlamento británico pues pues salimos en en julio entonces llevamos varios meses pues sin saber lo que va a pasar en dos o tres semanas ya eso incluye que va a ser de tu vida que has pensión esto afecta mucho a la gente porque realmente no pueden hacer y pienso en en tus hijos tenía entonces pues no vaya vaya tela pero esto es los británicos todos los demás tienen el mismo lío los británicos un plus un doble como que perdón se buscaron ayer también ya nosotros no ya ya vosotros pero en fin después miles y miles y miles trescientas sesenta mil personas que quieren ser españoles que pagan sus impuestos que participan de este sistema sin tener nada sin sin sin poder participar en el de la forma en la que les gustaría llamar luchando por su pasaporte donde ponga español desde hace dieciséis años residiendo aquí desde hace cinco intentándolo Jamal toda la suerte del mundo eh el verdadero placer di Michael Harris nosotros vamos a despedir te muchas gracias buen camino de vuelta a donde vaya bueno a ustedes es decirles que nos llama nueve cero dos catorce sesenta sesenta les vamos a someter a las mismas preguntas que Michael tuvo que contestar brillantemente porque repaso un poco lleva treinta y siete años aquí estaría además que encima no aprobara pero vamos a someternos a ustedes a las preguntas de ese examen de cómo ser español o de que hay que hacer para ser español en unos segundos nueve cero dos catorce sesenta sesenta en la Cadena Ser pues pues vamos a ello vamos a someter a algunos oyentes preguntas tipo test como aquellas a las que se somete los extranjeros que quieren ser españoles alguna tiene tiene enjundia son XXV pregunta si hay que tener por lo menos quince aciertos sea un sesenta por ciento Rafael muy buenos días Rafael entendemos que está usted en posesión de su DNI español sí por supuesto pues ahora vamos a ver si lo merece o no lo podemos quitar pero pero a ver lo he visto esto es muy bien ya han dado que el carné sin saber muy bien porque a ver los ciudadanos de la Unión Europea de algunos países con acuerdos de reciprocidad residentes en España pueden votar en las elecciones ha autonómicas ve generales OCE locales que ha estado pendiente de esta esta acabamos a la ello

Voz 8 21:38 pues creo que las locales

Voz 0660 21:41 correcto

Voz 1995 21:43 vuelve a insistir en que no nos hemos inventado ninguna pregunta son todas todas aparecen en ese en ese manual Rafael pregunta número dos cuál es la pregunta no lo no el deseo que acaba de leer la pregunta si no fue se lugar hay Arafat prepárate esa cuál es la profesión de Enrique Iglesias Enrique y a cantante guitarrista doce actor

Voz 0660 22:10 ante Rafael tiene ahí hay

Voz 1995 22:15 merecidísimo tercera pregunta en qué año conquistaron Granada a los Reyes Católicos en mil cuatrocientos cincuenta y dos ve en mil cuatrocientos setenta y dos o C en mil cuatrocientos noventa y dos

Voz 0660 22:27 mil cuatrocientos noventa y dos

Voz 1995 22:30 lo dice es como como con cierta duda está seguro seguro no quiere no rectifica no te suena más mil cuatrocientos cincuenta y dos

Voz 8 22:41 pues podría ser pero para mí coincidió el descubrimiento de América con la toma de Granada pero bueno

Voz 3 22:48 correcto pero que por marear le vale vale vale vale vale vale

Voz 1995 22:54 bien es verdad que yo no hay ningún funcionario que te votaré cuando tú vas a poner

Voz 3 23:00 eso sí piensa pudo conducir

Voz 1995 23:03 pero me vale atento a Tito que está la pregunta número cuatro Rafael prometo merece pero ojo como se llama a los órganos de gobierno de las provincias españoles españolas y a diputaciones cabildos y consejos insulares

Voz 8 23:23 me puedes repetir una pregunta bueno tener aquí el letrado de la Diputación tenía que ser Diputación porque los cabildos son en estar en Canarias y más pero en la península las diputaciones provinciales

Voz 1995 23:35 cómo se llaman los órganos de gobierno de las provincias españolas

Voz 0660 23:39 diputación según correcto no diga la última

Voz 1995 23:45 pregunta número cinco quién recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en mil novecientos cincuenta y nueve a Santiago Ramón y Cajal de Juan Ramón Jiménez Severo Ochoa

Voz 0660 23:56 el Severo Ochoa oye sin

Voz 3 23:59 dudar además a él él tiene hambre y sin por derecho

Voz 1995 24:04 guarda como oro en paños a tener vale que te pertenece se con un saludo Granier abrazo muy grande Rafael Emma desde Jaén muy buenos días das preguntas tienen su miga eh que las preguntas digo del Tex tiene su miga sí

Voz 8 24:20 benidormense si ya veo ya llame hacia el pico

Voz 1995 24:23 más alto de la Península Ibérica es el a Mulhacén que están Sierra Nevada el Teide en Tenerife doce Aneto que está los Pirineos la pregunta número siete cerca de casa del Principado de Asturias limita al norte con el océano Atlántico Cantábrico OCE el mar Mediterráneo

Voz 0660 24:44 el Cantábrico

Voz 1995 24:47 pero tenemos un españoles oyentes de nivel la española es tremendo e muy bien Gemma pregunta número ocho cuál de las tres obras literarias cuál de estas tres obras literarias es de Federico García Lorca a El Cantar del Mío Cid ve El Quijote OCE La casa de Bernarda Alba

Voz 0660 25:06 la Casa de Bernarda Alba

Voz 1995 25:09 aquí es más muy de aquí donde no está permitido hacer fotos y filmaciones de vídeo generalmente a en un restaurante en supermercado hace un museo

Voz 0660 25:22 en un museo

Voz 1995 25:25 pregunta número diez El Rey de España vive en vive no como sino donde ha a Real B el Palacio de la Zarzuela o C El Palacio de la Moncloa el Palacio de la Zarzuela que no se puede ser más española que no quema al comprar un producto nuevo está dividida fíjate mira al comprar un producto nuevo cuánto tiempo dura la garantía normalmente a un año de tres años hace dos años

Voz 0660 26:00 por favor no depende

Voz 1995 26:01 doctor en Mantua repasado antes muy española no no si estas preguntas por cierto están disponibles en la web del Instituto Cervantes que pone a disposición de quien quiera quien quiera consultar un manual con trescientas preguntas en las que extrae las veinticinco en el examen oficial Irán cuarenta y cinco minutos para hacerlo de los que además les sobra la mitad la última manga última pregunta ya con esta definitivamente confirmó los tu españolidad pregunta número doce en un menú una tarta de almendra es un segundo plato de postre C un primer plato

Voz 0660 26:39 un postre

Voz 1995 26:41 la tasa está encima tres de verdad forman parte de las trescientas preguntas comunicarme conducir hay muchas preguntas si pasa el examen de tocan en este caso XXV ya hay que responder correctamente al menos un sesenta por ciento no tengo tu casa de público desde Jaén muy de aquí muy bien sí sí por méritos propios EMA muy muy de aquí un beso a edad es eso eso vamos a cambiar de tercio vamos a hablar de de los deportes en unos segundos

Voz 9 27:20 que suele eh eh eh eh

Voz 11 27:43 eh

Voz 9 27:46 eh eh eh eh eh no