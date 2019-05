Pioneras: Mujeres que abrieron camino

Voz 1 00:00 usted

Voz 2 00:04 ah sí

Voz 3 00:10 quinta frío le tuve en mente apoyaban la periodista verme en el trébol escuchándole latir una me salían estos él me pegaban hierve citar temblorosa las de vivir pese a mi pecho mover Messi ha pegado a mí yo que todo perdida la hora aquí la alta alto dormir no respalda en mi brazo todo Hermes que ha pegado a mí

Voz 0772 00:42 la voz mágica de Gabriela Mistral Nos ayuda comenzar este nuevo bloque de Ser Historia recogiendo una grabación de los años cuarenta cincuenta seguramente publicada en el año mil novecientos setenta y tres en un en un disco de vinilo titulado Poemas infantiles viejos Gabriela Mistral es solamente una una de las muchas protagonistas del libro del que vamos a hablar a continuación pioneras mujeres mujeres que abrieron camino cuyo autora Espido Freire ya comparte con nosotros micrófono en esta máquina del tiempo Espido bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 1274 01:18 en hallado que bienestar aquí

Voz 4 01:20 que es nunca es demasiado no en nunca es no solamente es tarde ni son los recursos suficientes para seguir reivindicando y redundando

Voz 0772 01:31 una y otra vez en el papel de las mujeres sobre todo a estas mujeres pioneras que tú publicas en este libro pioneras como digo de de la editorial Ana ya para reforzar un poco el papel femenino el papel de la mujer a lo largo de la historia que es la historia siempre lo hemos hecho es el relato de los acontecimientos protagonizados por el ser humano desde el pasado hasta el presente pero con el ser humano está compuesto de hombres y mujeres por desgracia muchas veces el papel de las mujeres olvidados ha ocultado no

Voz 1274 01:57 iba cambiando de foco porque la sociedad decide y acuerda o acordamos que consideramos en cada momento que es importante que no y quizás ahora unos interesen menos los grandes hechos bélicos los grandes resultados en los que todos hemos estado de de acuerdo y hemos prestado mucha atención y ahora sea esa intrahistoria y esa historia privada íntima a la que la que atraiga nuestra atención este ha sido fíjate un libro y en muchos sentidos muy muy fácil de hacer muy fácil de hacer porque todo estaba hecho ya solamente había que que escoger entre el el los centenares de mujeres importantes que habían pasado pues por mis conocimientos por mis manos un pequeño puñado de españolas e hispanoamericanas extra Akhtar subida acompañarlo con unas ilustraciones que eso ha sido algo tarea de de Elena Pérez y que lo ha hecho fenomenal y a partir de ahí no SAR con el mayor respeto posible en los destinatarios que van a ser los niños los niños a partir de diez años el sí es lo difícil lo difíciles que que podamos escuchar estas voces que podamos

Voz 5 03:00 en alguna de alguna manera relativizar

Voz 1274 03:04 cosas que nos han dicho que eran importantes e incluir estas otras que por ejemplo la voz de de Gabriela Mistral que que extraña no son ahora verdad

Voz 0772 03:11 efectivamente ahora sea recita de otra manera incluso

Voz 1274 03:13 las las voces radiofónicas son de tu de dio otra forma pues que seamos capaces de colocarlo en contextos tú sabes que la historia sin sin ser explicada sin ubicarla dentro de lo importante de lo menos importante carece de sentido ese es ahora mi preocupación

Voz 0772 03:29 además tú has intentado buscar entre estas pioneras en huido de de esos prototipos lo comentado en alguna ocasión que no hablan de de de mujeres santas de reinas de de aventureros de de guerreras todas las las protagonistas de este libro tienen un poco de de estas facetas pero se han caracterizado por una singularidad que quizá otras mujeres no desempeñaron en en el contexto en el que ellas vivieron

Voz 1274 03:52 de fíjate que le he dedicado libros a reinas santas asar francesas pero éste era un momento para otra cosa yo también tengo mis querencias dentro de mis creencias de de las mujeres a las que admiro ahí algunos requisitos que cumplen casi todas ellas por no decir todas una de ellas era que fueran mujeres hechas a sí misma aunque en algún caso como por ejemplo Isabel Barreto o como algunas de las primeras doctoras venían de una familia que les facilitó en cierta medida lo que ellas hicieron luego el mérito es enteramente de ellas no de su marido no de sus padres no de su entorno de ellas su talento su inteligencia después pertenecen a disciplinas muy variadas y algunas de ellas no particularmente excelsas no son esas esas piezas que fueron creando un engranaje mucho más complejo y luego por último hay algunas que no lo lograron a la primera o que incluso aunque abrieron camino después ese camino se descubrió como como por ejemplo el caso de la primera arqueóloga mexicana no de Eulalia Guzmán se descubrió que no habían seguido siempre los procedimientos al pie de la letra no son ideales no son impecables como en muchas veces nos encontramos también en el de la desiste políticos au de líderes de Reyes tienen luces y tienen sombras y eso me gustaba estamos yo creo que estoy ya muy harta de la imagen perfecta cuadriculada brillante por todos por todos los ángulos

Voz 0772 05:10 sin y además lo que tú decías que muchas de estas mujeres saludó al igual que sucedió con muchos hombres y estaba pensando ahora por ejemplo no cuando decías de mujeres hechas a sí misma ya sabes que yo soy egiptólogo me apasiona la historia de Egipto ya hay una figura del que estoy enamorado que Howard Carter el descubridor de la tumba de Tutankamon que él nació en mil Emilio ciento setenta y cuatro pues es el último tercio del siglo XIX y en aquella época no había dónde estudiar arqueología icono él el él aprendió sobre el terreno no imagino que muchas de estas mujeres no solamente tenían el inconveniente de que en la universidad fue en el mundo académico no se estudiaban las en las carreras las investigaciones en los trabajos a los que a las que ellas iban a dedicar su vida sino que además Yes tenían vetado el acceso a esos centros académicos que es un hándicap doble

Voz 1274 05:55 que son pioneras por eso aunque está palabra últimamente este dando título a a distintos libros y trabajos yo creo que es la más adecuada fueron las que abrieron esos esos caminos algunas hay una diferencia importante entre entre de algunas mujeres del inicio el libro está ordenado por la cronología el final hacia el final muchas de ellas lo que están haciendo es dar un adaptar a una visión femenina tareas que estaban ocupadas por los hombres pero son menos llamativas quizás es llamativo porque por ejemplo una cartera no lo pudo ser hasta tiempos muy recientes o porque quedaban algunos huecos por llenar la primera el española que ganó un Oscar por ejemplo pero el el la franja edad que de la que tú hablas que es finales el diecinueve principios del XX es muy interesante porque efectivamente es estaba sistematizado el mundo científico estábamos asistiendo como raza como seres humanos a una a unos descubrimientos excepcionales hay nada estaba hecho entonces muchas de estas mujeres comenzaron estudiando magisterio qué era aquello lo que podían acceder o incluso empezaba entiendo enfermeras os siendo comadronas y a partir de ahí daban el salto hacia dónde podían ir ocupaba los espacios que les iban permitiendo muchas de ellas fueron creando legislación al mismo tiempo que trabajaban

Voz 5 07:12 porque no había no había nada nada

Voz 1274 07:14 ha presentado e incluso en algunos casos directamente se les prohibía que que accedieran a estudios de Medicina estudios de Derecho hubo otros que no y en ellos fueron los que se apoyaron para dar el salto a lo a lo prohibido lo prohibido no solamente tenía que ver con lo que estaba abierto a los hombres a veces tenía que ver con prejuicios tenía que ver con la fuerza física o tenía que ver con el acceso a la tecnología que continúa siendo algo en áreas del mundo en la actualidad restringido a varones

Voz 0772 07:41 ya me imagino que también ellas serían pioneras también en muchos casos en donde en campos de trabajo de investigación de Desarrollo Humano donde ni siquiera El varón había empezado a dar esos primeros pasos no por ejemplo me viene no aparece en el libro porque no es eh nos está dentro de esas veinte mujeres que de las que tuve tratas ni sobre sobretodo de San Vicente hispanoamericano al que al que te refieres pero le llevaron por ejemplo en el siglo XIX fue Sala considera la pionera de del nacimiento de la informática de la contabilización

Voz 1274 08:10 ahora por ejemplo claro es que si empezáramos a a abrir el abanico fíjate estas tendríamos o Rita Levi por ejemplo que comienza a trabajar con embriones de pollo o tantas otras que que sin ser del entorno hispano abrieron camino para para es que hay otro aspecto que aquí apenas se menciona porque bueno no deja de ser un un libro pensado para niños pero que a mí me interesa mucho a título personal y también tiene que ver con la migración del pensamiento tiene que ver con los viajes el hecho de que alguien de una cultura totalmente distinta se interese por Egipto pues se interese por el mundo hispano os interese por lo que está produciéndose en ese momento en Estados Unidos que por ejemplo en Madrid no se puede llevar a cabo muchas de las pioneras que a mí me interesan también cumplen con esa función son transeúntes se encuentran en en un lugar en el que no saben si van a estar toda la vida pero desde luego quieren al menos ver el mundo aunque AP aquí apenas tengo viajeras si es pero en algún momento próximo dedicar dedicar Espacio y tiempo a a las mujeres viajeras a las mujeres que fueron capaces de abandonarlo conocido para saltar a a fronteras en inexplorada

Voz 6 09:18 yo soy el artista con a la conclusión de todo todo ha ido dar por unos cien mi juventud Atila o sentí que tendrá más y mejor juegan al mismo tuvo el valor de atacar al pleno familia acusándole de estafar a los dados viejos que hongos en sus manos para que hiciera una Castilla La casita no la de yo nunca a favor dos tampoco

Voz 0772 09:50 escuchamos en una grabación de archivo de Televisión Española a Federica Montseny ministra de la República de la Segunda República en el año mil novecientos treinta y seis otra de esas mujeres pioneras que aparecen también en este libro de nuestra invitada Espido Freire ilustrado por Elena Pérez y publicado por por Anaya en Federico decir Espido ubicamos en y fue también una de esas pioneras en el mundo de la política de la incorporación de la mujer a la a la política algo que durante cuarenta años estuvo con la dictadura pues totalmente solapado oí olvidado y luego se recuperó después de la Transición

Voz 1274 10:26 echa horas el reinado es el el espacio de lo políticamente correcto es el reinado muchas veces de la paridad en la duda que nos queda es eso va a continuar es decir estamos avanzando en el camino correcto puede haber retroceso respecto a los avances de de la igualdad y de de estos temas a mi al algo que me que me resultaba interesante también en este libro mostrar mujeres que en apariencia pudieran resultar antipática que por su asertividad o porque sus ideas no coinciden por ejemplo con las del lector o o sencillamente porque hay gente que a nivel de piel de mejor o peor e incluirlas también por en precisamente obedeciendo a esa idea que te decía de no mostrar mujeres perfectas también está habían reconocer los triunfos en quiénes nos cae mal o en quienes no comparten nuestro ideario en política siempre es más arriesgado porque cuando metes a Clara Campoamor o cuando metes a a Federica otras que se han quedado fuera de corres el riesgo de estar ofendiendo a alguien la literatura tiene a veces que ofender la historia no pregunta quién ofende o o a quién no ofende y nunca sabes qué aspecto bronco de alguien puede resultar para ti una lección entonces creo que hacen falta más historias de mujeres normales que hacen falta historias imperfectas que hace falta historias minúsculas porque así se va construyendo nuestro día a día casi ninguno de nosotros somos grandes héroes pero lo que hagamos nosotros quedará ahí lo que no hagamos quedara sin hacer personaje

Voz 0772 11:53 yo estoy buscando ahora a ver si me encuentro en Anita Carmona

Voz 1274 11:58 sí

Voz 0772 11:59 que seguramente yo no lo conocía no la conoce no tenía ni idea de quién era esta mujer pero que ya en la década de mil novecientos veinte triunfó de aquella manera por ser la primera mujer futbolista la primer futbolista española Anita Carmona Ruiz

Voz 1274 12:14 murió muy jovencita ir posiblemente sino hubiera sido por la labor de investigación de algunos periodistas deportivos malagueños que comenzaron a indagar en ella hay bueno y a partir de algunos artículos publicados en hemeroteca en en periódicos no en no hubiéramos sabido nada de nada de esta mujer cuántas otras habrán quedado tan por el camino en este caso ya contó con el apoyo de su abuela por ejemplo quería ser y quería ser futbolista todavía no resulta extraño que haya mujeres que que deja se dejen la vida en el empeño por por un deportes ir porque van a ganar dinero a lo mejor no fama no no es la pasión la pasión es inexplicable la mayor parte de las veces históricamente se ha justificado que la pasión de la mujer debe estar en el amor por supuesto heterosexuales no hayamos aquí ya en el amor en los hijos y a veces en el sacrificio por causas mayores que ella pero las otras pasiones las que entendemos que pueden volver loco a un hombre por ejemplos en los nos han resultado en cierta medida ajena la literatura por ejemplo la historia el propio deporte nuestro oficio hablábamos de viajar el el el estudio cuántas mujeres no sean dejado la reputación y algunas cosas más por perseguir precisamente esa pasión todas ellas todas las de libro tienen eso en común o una Isabel de Barreto por ejemplo que resulta que el el azar la coloca al frente de una flotilla y es la primera almirante española la de vuelta y media debía ser de cuidado también debía ser una mujer de carácter cuando había que dar latigazos había que dar los también los con los almirantes varones lo hacían esta mujer desaparecen de la noche de los tiempos hay un momento determinado en el que se casa por segunda vez no se sabe más de ella muchas de muchas de estas mujeres tiene un momento determinado de la historia y a partir de ahí se desvanecen como si fuera una pompa de jabón queda lo que hicieron pero no quedan ellas

Voz 0772 13:58 es curioso porque entre esas veinte personajes femeninos que cubren la la historia de nuestro país y del mundo latinoamericano un ayuno también que me llama la atención antes hablábamos de Federica Montseny por por esa primera ministra pero también hubo mujeres de la de la política Amalia Torrijos por ejemplo la primera alcaldesa española en una localidad en en Sevilla tuvo que ser difícil no para para para ellos para ellas en este caso para ellos aceptarlo también en un contexto y en un ambiente tan transgresor como lo suponía lo que suponía la el trabajo de de estas mujeres pioneras

Voz 1274 14:39 Amalia además era muy joven cuando fue cuando fue alcaldesa que ocurre que siempre ha estado la posibilidad de menospreciar el trabajo las mujeres siempre ha estado el decir que en realidad eran las marionetas de alguien más se decía también que las mujeres no debían votar porque votarían lo que lo que le ha parido para sobrina eso confesor no entonces esos todavía ahora lo continúan diciendo hay mujeres que ganan un premio determinado no te digo ya si en particular son guapas si son atractivas físicamente en que seguir con en esta casada de quiénes la amante de quiénes la hija es como si necesitábamos justificar el el apoyo los enchufes o la vida la vida pasada para una idea futura estas mujeres algunas de ellas y lo tuvieron lo tuvieron complicado en otras es que el talento era tan apabullante que no queda otro remedio más que admitirlo el caso por ejemplo de la Latina no con la que abro este debatir Galindo con la que abre este libro es que dentro de un pequeño un grupo de mujeres de talento hijas muchas de ellas de de profesores de catedráticos en en la época de Isabel la Católica Ésta es sin duda la mejor están las hermanas Igea también que no las incluida aquí que llegan a hablar sirio hebreo y latín griego entonces frente a eso frente a la formación no cabe más que inclinarse por eso yo continúo por ejemplo defendiendo en los encuentros con estudiantes y con chavales defendiendo los estudios y la formación más allá de lo otro que muchas de estas mujeres también tenían que era el carisma era el arrojo era el balón por hay determinadas cuestiones que incluso en unas oposiciones en las que las mujeres suelen arrasar no hay posibilidad de negar lo otro tenemos que ir conquistando poco a poco

Voz 0772 16:16 estas vende mujeres lo hicieron yo creo que con con mucho éxito tal y como cuenta nuestra invitada Espido Freire en este magnífico libro pioneras publicado por Anaya ilustrado por Elena Pérez que es un libro enfocado para para el mundo más infantil a partir de diez años como decías pero que yo he disfrutado muchísimo porque son historias muy corta es que nos ayudan a a conocer por desgracia personajes personajes algunos de ellos para mí tengo que decirlo pues absolutamente desconocidos no despido

Voz 1274 16:45 el truco de los libros ilustrados los acabamos comprando los mayores mi biblioteca hay partes que no enseñó que se haya suicidado no es que claro como era también escribo infantil y juvenil es mentira quién se puede resistir a unas ilustraciones bonitas a los textos bien picados no yo

Voz 0772 17:01 lo he comentado creo que muchas veces aquí en mi biblioteca

Voz 1274 17:04 a egiptología que tendrá como unos dos mil volúmenes

Voz 0772 17:07 pues no

Voz 1274 17:08 estoy a exagerar pero a lo mejor el diez por ciento son libros infantiles comprando saque son muchísimo está mal doscientas que algo doscientas cincuenta pero bueno buenas que también esa te permite controlar entre comillas cuál es la difusión que está en la divulgación que se está haciendo para chavales porque a veces les libros de historia de los años setenta ochenta de las manos la madre mía de verdad leíamos todo algo cuyos o bueno que que lo de historia tiene lo que vamos es más ficción que otra cosa entonces está yo creo que está bien creo que está bien siempre que mantengamos un ojo en las generaciones nuevas aunque tengamos que hacer el sacrificio Tele

Voz 0772 17:42 sus libros de compras

Voz 1274 17:44 desplegables si no las tocó esa época

Voz 0772 17:47 hay algunos que son maravillosos realmente maravilloso como digo siempre esa información que en un libro convencional no vas a encontrar por desgracia no como sucede con con muchas de estas pioneras de de tu trabajo

Voz 1274 17:58 también hay que contrastarla eh porque hay veces en que precisamente en un en un libro para niños se desliza algo que durante mucho tiempo tiene el marchamo de verdad no lo es pero pero estoy totalmente de acuerdo contigo el enfoque es totalmente diferentes más relajado muchas veces más artístico va a veces más a lo personal cuando estamos hablando de un personaje que al dato concreto y árido

Voz 0772 18:19 un libro apasionante pioneras mujeres que abrieron camino de Espido Freire Espido muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia al