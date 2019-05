Los fenicios en Granada

Voz 1 00:00 con sus comienzos en mil doscientos antes de Cristo y con una duración de mil años esta civilización dominó una parte vital del mundo antiguo pero al contrario que sus rivales de Egipto Grecia y Roma ellos no poseían un imperio terrenal en su lugar poseían el imperio de las olas gobernaban la superficie acuática más importantes del mundo antiguo el mármol eran los navegantes más hábiles y audaces de su época una enigmática raza de marineros conocía

Voz 2 00:37 todos como las feliz

Voz 0772 00:56 el mundo de los fenicios es seguramente uno de esos aspectos de la historia antigua y por desgracia más olvidados que ha quedado a la sombra de grandes civilizaciones del pasado como los egipcios los Babilonia todos las diferentes culturas que hubo en Mesopotamia o sobre todo ya más cerca de nosotros pocos siglos antes de nuestra era pues el mundo griego el mundo clásico y los inicios de la Roma republicana los fenicios tiene la virtud de haber estado un poco en en amistad con muchos de estas culturas al mismo tiempo que en ocasiones pues serán utilizados para transmitir ideas por esa faceta comercial que tenían en los pueblos se fenicios desde ese extremo oriente la zona más o menos de de el Líbano donde debieron de de nacer en el primer milenio a finales del segundo milenio antes de nuestra era que como digo permitió que muchos aspectos culturales de esas grandes civilizaciones del del pasado pues extendía eran hasta el extremo del Mediterráneo en su parte más occidental en este caso la península ibérica en donde encontramos donde encontramos tenemos la suerte de poder disfrutar de infinidad de yacimientos siete lugares maravillosos para conocer el mundo fenicio Elena Nabás bienvenida a Ser Historia

Voz 4 02:11 la encantada de estar con vosotros en Ser Historia

Voz 0772 02:16 Elena Navas es arqueóloga arqueóloga municipal de Almuñécar en en Granada está trabajando yo creo que en uno de esos lugares vinculados al mundo fenicio sino el primero uno de los más antiguos que quién nos ha dejado huellas precisamente de de la presencia de este pueblo en en la península ibérica

Voz 4 02:36 es decir cuando cuando surge el

Voz 0772 02:38 el yacimiento de el de la la horita para poder y a extraer datos que nos refuercen un poco la idea de de siguieran uno los el primer asentamiento fenicio en la península ibérica

Voz 4 02:53 fue llevar razón la fuente escrita no hablan del primer lugar al que llegan los fenicios que el territorio de lo de lo sé se citaron entonces en la fuente quitan no hablan de sexo de esa primera ciudad inicia en en la costa andaluza pero lo que lo que ocurre que no las negociaciones con con la población indígena que estaba establecida en en ese lugar no son demasiado propicia y entonces tienen se van a otros lugares hacia la zona de de Cádiz antiguo Abadi ir tienen que volver es sucesivo intento hasta que consiguen realmente te está allí Meca la primera noticia que tenemos de ello es precisamente a través de una necrópolis no de la ciudad sino de la necrópolis la horita

Voz 0772 03:51 es quizá también como comentábamos en muchas ocasiones la necrópolis la cita es en este caso como cementerio como lugar de reposo y lugar una suerte de cápsula del tiempo en la que se depositan todo tipo de de de de objetos con los que se quiere acompañar al difunto en ese viaje trascendental por el poner más allá lo que nos ayuda a reconstruir un poco la cómo era la vida y el pensamiento de esos antiguos fenicios pues hace prácticamente casi tres mil años

Voz 4 04:21 efectivamente la necrópolis no ha ayudado a saber que efectivamente existió un asentamiento consolidado allí con con toda una serie un bagaje de de objetos que acompañan los ajuares funerarios que que no hablan efectivamente de de su costumbres y también de su día a día porque en estos ajuares funerario pues van objeto que forman parte de la vajilla objetos personales y objetos también suntuoso de prestigio como pueden ser lo huevos de avestruz todo ello nombrada hablando de esta cultura que quien acaba entre mezclándose con la población originaria de que existía aquí en esta zona

Voz 0772 05:16 uno de los objetos yo recuerdo cuando estudiaba Historia Antigua en la Universidad de Valladolid al hablar de fenicios será hablar de esos ala bastones de esas figuras de de de vidrio de color azul amarillo con unos dibujos maravillosos piezas de este tipo también han encontrado en la Britta

Voz 4 05:35 sí en Almuñécar podemos disfrutar de cinco elemento importantísimo procedentes de esta metrópoli de del cerro de San Cristóbal luego si si hay tiempos cuenta que se llama la grita esto elemento efectivamente son cuatro un vaso de alabastro es decir no son cerámicas sino que se realizan en piedra con una maestría exquisita en concretamente en alabastro y otro de lo Basso el conocido como el de Apophis primero que ya se hace en otro material en en en mármol Bree pero todo ello en piedra y los podemos disfrutar en espacio expositivo que se conoce como la puedo ver si te Palacio que funciona como museo arqueológico de de Almuñécar y que se trata de un Cristo pórtico de época romana del siglo I que servía se construyó como base para la creación de una gran explanada artificial en la cima del Cerro de San Miguel que sirvió para ubicar el foro romano la gran plaza pública corazón de la ciudad romanas sexy

Voz 0772 06:52 por lo que no es estas comentando en la necrópolis de de la horita y el y el resto de del entorno de la presencia de los fenicios en este lugar en la antigua sexy en en en Granada muy cerquita de Almuñécar y bueno se refrenda un poco lo que ya sospechábamos no ese aspecto civiles Amador que tenía el mundo fenicio de estar llevando de un punto a otro del Mediterráneo objetos de culturas locales en este caso pues estas mencionando algunos elementos egipcios algunos elementos para Unións que que bueno que hicieron ellos de de de cadena no de transmisión para poder extender ese pensamiento y esa cultura Oporto del Mediterráneo

Voz 4 07:30 sí de acuerdo y efectivamente el mito Mitterrand y no está funcionando en esta época permitirme es la comparación como una enorme de autopista que está enlazando diferentes culturas diferentes estado ciudades estado de del Mediterráneo y sirve para ese intercambio y esa integración cultural tan importante que hubo en esta época lo encontramos precisamente en esos ejemplos en eso objeto que proceden de de Egipto que tienen esa eso jeroglífico esa esa forma típica ese realizado en este en Egipto no intensiva es interesante eso no remarcar que que Almuñécar tiene un emplazamiento en la costa lo que es la Costa Tropical de de la provincia de de Granada ya es precisamente esto lo que la hace ser esa llave de paso de los fenicios desde desde el mar hacia hacia el interior

Voz 1 08:47 los fenicios fueron los primeros magnates navieros sus navíos eran codiciados por todos sus rivales y desarrollaron un alfabeto fonético que influenciado en gran medida nuestro alfabeto actual pero su éxito les convirtió en la envidia del mundo antiguo es envidia llevó su destrucción los griegos y los romanos aplastaron a los fenicios y lo que es aún peor reescribiendo su historia dejando relatos sesgados y oscuros a las generaciones venideras no los textos antiguos los describen como una raza corrupta de gente que prostituir a sus hijas Ike desplazaban a sus hijos para aplacar a los dioses

Voz 0772 09:42 como escuchábamos en este nuevo fragmento de un documental de Canal Historia dedicado al mundo de los fenicios un veíamos cómo ha encubierto sean son merecido mucho la la labor civilizador de este pueblo de esta cultura a lo largo del primer milenio antes de nuestra era pues por los que luego resultaron vencedores So Ho continuadores de su paso por la Península Ibérica en en este caso no hay esos y esa suerte de sacrificios esa suerte de comportamientos que eran un poco retrógrados para para la época pero también hay que poner en valor el el el hecho que como escuchábamos el al inicio de este corte de gracias a los fenicios la escritura no se extendió prácticamente por por todo el el el Mediterráneo Elena Navas y arqueóloga municipal de Almuñécar en vuestros yacimientos los y no solamente en la necrópolis el ahorita sino también en ese os pido uno de San Miguel la referencia de de de la fuerza y la presencia fenicia pues marca quizá un antes y un después en lo que es el comienzo de la historia no precisamente

Voz 4 10:48 a través de estos que precisamente la

Voz 0772 10:50 la presencia de los textos es lo que nos separa la prehistoria de la historia no

Voz 4 10:56 yo vendo yo quería decir que que efectivamente uno un modesto paso el de apoyo así que primero al tener una antigüedad de de mil seiscientos antes de Cristo se considera que el prime ver texto que tenemos escrito en la en la Península Ibérica realmente viene de fuera pero si nos ponemos en esa es cierto que las primera de los primeros escritos que hay en la Península Ibérica es cierto que que que la necrópolis la lo que originó fue un cambio un cambio en el estudio incluso puso de moda lo que fue el mundo fenicio porque hasta entonces si había incidido mucho la la arqueología había incidió mucho en Grecia y Roma los fenicios se tenían ahí un poco de lado y como tú dices con toda esa ese lado oscuro no que es que se mostraba de los por lo sacrificio infantil afirma a la necrópolis la bolita llamada arcaica de de de la zona occidental del Mediterráneo además dio conocer una una cultura que que es riquísima sofisticadísimos y sobre todo muy muy interesante en aquella época fueron muy muy apreciado todo lo que ella ponía él en en en valor tenemos que tener también en cuenta que es un gracias también a a estaba necrópolis y se puso un poco de moda El Mundo egipcio justo cuando la horita Se se descubre da la casualidad de que están trabajando en Egipto un equipo de arqueólogos esta no le acuérdate de toda la construcción de la presa más exactamente incluso llegó a ese regalo no dentro desde Madrid y la película Cleopatra está está en el cine se pone un poco de muda una cultura que hasta entonces habían estado en poco más relegada es cierto que Egipto siempre ha tenido esa magnificencia los libros de historia porque muy atractiva esa esa cultura pero el mundo se llegada muy desconocido oí pero en lo meramente anecdótico

Voz 0772 13:40 desde aquí yo creo que desde la primera temporada nos hemos intentado hacer un poco eco no de del valor del mundo fenicio no es la primera vez que hablamos de de ellos si no será la última porque apenas hemos tenido unos pocos minutos para A adentrarnos un poco en en esa en esa cultura fascinante de el extremo occidental del Mediterráneo a través de de esta ciudad en buena en Almuñécar provincia de de Granada pero antiguamente la sexy de los de los antiguos fenicios y que desde luego tiene todavía muchísimas cosas que contar Elena Navas arqueóloga municipal de Almuñécar muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Istok