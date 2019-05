Los celtas y la religión

Voz 1 00:00 celtas la religión estaba unida la magia

Voz 2 00:06 no

Voz 1 00:09 el propósito de su religión era pedir favores a sus dioses complacer les para evitar castigos

Voz 3 00:17 o sea un aspecto de los Celtics que entre otras muchas personas incluso los escritores clásicos es la religión centra Julio César el escritor clásico por excelencia habla mucho de los druidas que constituían una casta sacerdotal uu algunos escritores escriben sobre sus sacrificios humanos mientras que los clásicos e intentaron identificar a sus dioses equiparando los con los dioses romanos y griegos o esto lo hacían para que el lector pudiera entender más o menos la naturaleza de estas deidades sin embargo está bastante claro que la religión Celta era mucho menos precisa o teniendo un gran número de dioses algunos de ellos eran locales de la tribu o dioses ocasionales de la primavera o Del Bosque

Voz 0772 01:19 el mundo de los antiguos celtas está sumido me atrevería a decir casi en un mundo de ensoñación en ocasiones ha exagerado mucho no los rituales So la trascendencia que puede haber tenido el pensamiento la religión los sentimientos sobre todo porque no nos han dejado textos al menos no nos han dejado textos de una manera directa que nos ayude a reconstruir precisamente la religión el pensamiento Celta que es el tema al que va hemos a dedicar los próximos minutos aquí en en Ser Historia escuchábamos ahora un fragmento de un documental de televisión titulado pueblos antiguos los celtas en donde precisamente algunos investigadores hacían hincapié en en ese hecho no lo difícil que es reconstruir el pensamiento de un pueblo de la Antigüedad cuando solamente tienes referencias indirectas Gabriel Sopeña bienvenido a Ser Historia bien hallado Nacho Gabriel Sopeña es profesor titular de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza es profesor allí en esa Universidad de Historia de las Religiones es vicedecano de Cultura proyección social y Relaciones Internacionales de la de la misma Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza Gabriel lo decía yo ahora no nos dejaron textos sólo menciones en autores antiguos y a partir de ahí es muy difícil no realmente reconstruir lo complejo que puede que puede ser el pensamiento religioso de un pueblo

Voz 7 02:39 en efecto Nacho tal como decía el documental

Voz 8 02:43 se trata de una de una religión que además ha sufrido una equiparación Bulgari Zamora con la vi con la visión del otro con la visión del conquistador que en última instancia es la que se nos ha alegado los yo testimonios directos con los que contamos acercar la religión de los celtas también están mediatizados por un propio uso latino en este caso o grecolatinos y lo queremos extender que es la epigrafía estamos muy condicionados por las fechas por estos testimonios indirectos no obstante a para interpretar este rompecabezas tenemos algunos otros auxilios que nos permiten a fecha actual hacernos una composición un poco más

Voz 7 03:25 has orgánica que la que tenía hace cincuenta ó

Voz 8 03:29 bueno no te digo ya Un siglo de de estos pueblos exclusivos misterioso y que tanto impacto causaron en Griegos John romanos porque precisamente eran el arquetipo tanto lógicamente inferior del hombre eran el hombre que es como no se debe de ser si uno es romano es griego

Voz 0772 03:48 no ponemos rostro a esos dioses precisamente por un término que yo tengo aquí anotado algo que utilizó el Thomas ya aún los arquetipos no quizás los los dioses celtas están más relacionados con arquetipos que el ser humano ha ha identificado con fuerzas superiores desde la Prehistoria practicamente lo que que es muy difícil poner rostro no es muy difícil humanizar imagino que eso es lo que cautivó también a los pueblos del mundo clásico a griegos y romanos para en muchas ocasiones un bueno pues reinterpretar muchas de esas divinidades

Voz 7 04:20 sí en efecto no se les puede poner rostro fundamentalmente por lo por dos cosas tal como tú muy bien indicaba esa hora porque se trata de una religión en la que

Voz 8 04:31 actualmente los especialistas tenemos un cierto consenso digo cierto porque sabes que para que los especialistas en la periferia

Voz 7 04:40 la cumbre porque luego latina nos pongamos de acuerdo en algo eh

Voz 8 04:44 cuesta trabajo pero sí que parece evidente que los los celtas tuvieron la idea de una divinidad absoluta innombrable de la que todo surge y participa de la que surgen innumerables manifestaciones funcionales sería mucho más si me permites la expresión humanismo que un seísmo estricto en ese sentido es muy difícil ponerles ponerles nombre como decía el documental y puede haber dioses relacionados con un lugar concreto mira por por por por ser más exactos conocemos las seiscientas seiscientas cincuenta inscripciones en en toda la céltica

Voz 7 05:23 europea pero la nueva aparición de un nombre

Voz 8 05:27 no significa que tengamos constancia de otro nuevo Dios sino que se trataría de operativos diversos de esa misma divinidad que participa de todos los estados del ser en las literaturas que denominamos Celtic as para nuestros oyentes explicarles que las viejas tradiciones orales de los celtas que conocieron César Posidonia Bolivia vio Livio Plinio fueron puestas ampliadas en lo esencial desde el siglo yo quinto a partir de la predicación de San Patricio en en Irlanda y fueron puestas por escrito ya muy Cristiani cerradas a partir del del siglo XI pues bien en ese momento nosotros y cuando podemos acceder a esas esas esa documentación tardía encontramos ya esta diversificación funcional en dioses que participan simultáneamente de todos los estados del ser hay un poema que muchos de nuestros oyentes conocerán el poema en el cual dice he sido de la espuma de cerveza he sido la música en el arpa he sido el agua era el cielo ha sido el fuego en la tierra es decir ese personaje lo ha sido todo pero lo ha sido todo al mismo tiempo es un poco este monísimo al que al que me refería cuando me hacía es la pregunta y al cual evidentemente resulta prácticamente imposible ponerle nombre si me permites están término un poco más no yo debo recordar también que es muy difícil ponerse es un rostro a estos estos dioses porque cuando aquella gran expedición de Breno partió

Voz 7 07:06 y desde su hogar nativo en aproximadamente en en en la actual

Voz 8 07:12 Suiza hasta que llegaron en el doscientos setenta y nueve al actual han Fira en Anatolia una primavera sagradas es decir una generación entera consagrada a la guerra cuando llegaron a Delfos al santuario de Delfos en el doscientos setenta y nueve pero rompió en carcajadas Breno el caudillo de los galos al ver que los griegos representaban a sus dioses como si fueran hombres les parecía ridículo el concierto a la abstracción y la la transformación constante ese pensamiento elusivo al que tú con mucha sutileza aludías al principio de la entrevista es patente en todo el al arte y cualquiera de nuestros espectadores que tenga más una enciclopedia una imagen de lo que es por ejemplo la orfebrería céltica lo puede comprobar vegetales que se convierten en animales que se trenza que se van transformando es un mundo elusivo cambiante para el cual los griegos y los romanos simplemente no tuviera una explicación

Voz 0772 08:07 claro porque nosotros e incluso que hemos heredado precisamente de ese mundo clásico quizá nos cuesta un poco más no acercarnos a entender el pensamiento de los celtas y quizá por eso la la idea que tenemos muchos desde la distancia pues de casi esos tres mil años después es que los pueblos celtas eran pues una suerte de personajes bruto te es bastante asilvestrados eh que solamente podían entender el el mundo que les rodeaba pues con esas divinidades paisajísticas del agua las piedras las montañas en cambio nosotros como bien decías ahora que ellos los celtas del de los dioses de de los del mundo del mundo griego pues claro nosotros vemos al a la cultura latina a las culturas clásicas como más morbo es más elegantes no más sofisticadas en un pensamiento y un contexto quizá que ha llegado hasta nosotros a través de textos no y cuando realmente quizás tendríamos que pensar que

Voz 8 09:02 eh

Voz 0772 09:02 si bien los celtas eran brotes entre comillas posee pueblos en muchas ocasiones también guerreros no pues al igual que fue Grecia y Roma al final no porque lo conocemos más batallas que que otros detalles al final todos sentimos lo mismo ante los interrogantes que el ser humano se va encontrando a lo largo de su vida

Voz 8 09:20 no lo que ocurre es que esa visión del otro como persona el bárbaro por antonomasia tiene también en los autores latinos sobre todo el gran campeón del conocimiento el Far West que fue Posidonia Papa mea preceptos de Cicerón preceptor de de de Pompeyo más no que bueno fue el primero que visitó el estrecho de Gibraltar conoció muy bien la céltica hay a través de sus obras actualmente áreas ha servido de vivero a todos los autores que no han ido transmitiendo luego informaciones acerca de de los ciertas existe para punto es decir el Celta por supuesto tiene un código ético de el de la vida considera la guerra como un espacio consagrado en el cual vencer o morir son modelos idénticos de sacrificio ahora bien el Celta no es tanto el Celta es astuto Luciano de Samos ATA nos dice caminaba Jos Stephen el siglo II después de Cristo caminaba yo IU Celta que habla perfectamente Griego en Marsella más Ilia como bien sabes era colonia griega Aquel Celta habla perfectamente griego ir le explicó que a diferencia de los romanos dos de los griegos para los celtas la vejez es un periodo extraordinariamente importante porque es en la vejez cuando la palabra que es lo que realmente tiene fuerza abra todo su significado mientras que la fuerza de la juventud la virilidad va mermando con el paso de los años por otra parte encontramos también en el propio discurso de César una inteligencia extraordinariamente importante sobre todo a la hora de trazar alianzas a la hora de participar de determinado tipo de Asuntos Estratégicos entre los egos por ejemplo in no debemos olvidar a dividir Paco cuyo cuya raíz evidentemente no está hablando de un druida virus era amigo de Cicerón era druida versado en las cosas sagradas hablaba por supuesto Griego y Latín y además dirigía un escuadrón de caballería quiero decir que eh desde ese punto de vista los Celtas no eran tan bruto como nos han hecho creer los los latinos y los Riegos sobre todo a partir de de la visión peyorativa Aristóteles ideales de considerar también que precisamente en el lugar de toda la céltica eh entera que ha dado más textos en Celta que es precisamente la provincia de Zaragoza no te lo digo porque yo sea amaño sino porque en el en botellita concretamente conocemos los bronces más extensos en lenguas del día conocidos en toda la céltica unas personas capaces de arbitrar ficciones legales de la categoría de bronce voto Rita o de los otros tres bronces que conocemos desde luego distaba en muchísimo de ser unos ignorantes sobre todo cuando pudieron orales como eran fundamentalmente en la transmisión de su cultura adaptar nada menos que el latín que lenguas y escrituras nórdicas perdón el propio siguen Mario ibérico y el griego para para escribir sea quede Bruce donde es sí pero nota

Voz 9 12:31 no

Voz 1 12:33 hace cerca de tres mil años que los turbulentos comienzos de la historia

Voz 10 12:40 surgía una el luego hay poderosa civilización

Voz 1 12:47 fueron los primeros maestros en el uso de

Voz 10 12:49 cierro y por ello se convirtieron en los amos de euro los celtas que era un pueblo extraordinario durante años consiguió dominar todo el noroeste europeo y su influencia sobre todo en el campo de las artes ha perdurado hasta el presente sin embargo en ningún

Voz 1 13:15 momento de su periodo de ascendencia llegaron a tener identidad nacional incluso desconfiaban unos pueblos celtas de otros como si se tratase de desconocidos

Voz 0772 13:34 esa falta de de unidad quizá es lo que también ha disgregar un poco el pensamiento o el conocimiento genérico que tenemos de los celtas a lo largo de la de la Historia Gabriel Sopeña tú como perfecto conocedor no profesor de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza profesor de Historia de las Religiones en en esta Universidad conoces muy bien el El Mundo El Mundo Celta hasta qué punto la arqueología ha podido mono pues se refrendar muchos de los aspectos que algunos autores del mundo clásico no se referían de de los celtas pues de de cultos a la naturaleza de cultos aspectos muy concretos de de ese escenario natural que les rodeaba

Voz 8 14:15 pues mira fundamentalmente el culto a lo que Julio Cesar Julio César en subir en su magnífica obra La Guerra de las Galias hay que recordar que Julio César no estaba haciendo turismo es decir Julio César estaba dando constancia de una campaña militar él dice que los los dioses más venerados entre los días es más venerados en más de todos era Mercurio ir tácito también lo hace para los germanos pues bien con cabal probabilidad muy cabal probabilidad de mercurio al cual las fuentes irlandesas tardías llaman hábil en todas las artes está encubriendo a Lucus Lucus

Voz 6 14:58 con lujo en en en irlandés

Voz 8 15:01 medio que tiene como dos decenas largas de topónimos lujo Doom Lyon medio Olano en toda en toda Europa así como numerosísimos antropólogos que certifican su vigor es decir estaríamos en la línea de ruptura que estás comentando tú ahora es cierto el propio César se aprovechó del avispero de luchas de de jefes celtas en la Galia para poder triunfar que tengamos también en cuenta que cuando Roma los riegos en principio pero luego Roma entra en Hispania ya a todas esas poblaciones el entorno al Sistema Ibérico les llaman que es son los celtas de Iberia pero están mancomunados únicamente desde la visión del conquistador es decir ese mancomunar únicamente sólo cuando aparece un enemigo exterior tendríamos esa faceta en efecto la división pero también grandísimos Dios pan nacionales es Lucus por supuesto de mucha de mucha utilidad para Roma ten en cuenta que en el año setenta y dos antes de Cristo Nacho cuando Pompeyo para sentar a todos los veteranos célticos participantes en la guerra contra el eligió el seguro patronazgo de este Dios Lucus y lo estableció en Lugo Unum combinaron en actual desembarazado de comer y tenemos también a Épona por ejemplo a las madres que son un cultos extendidos en toda la céltica desde un extremo a otro algunos dioses que también no con tanta vigencia como estos tres pero que también se repiten habitualmente

Voz 7 16:31 como su celo o como Cernuda su células dio el dios del Mazo el gran Dios de la naturaleza por antonomasia con esos cuernos que hacer

Voz 0772 16:40 es decir su virilidad hizo su pujanza muchos de esos dioses han sufrido han mejor dicho revivido un renacimiento de las últimas décadas pues por Kohl cultos que que podemos identificar con la nueva era la new age hasta qué punto este este pensamiento moderno contemporáneo Khyber versado el la idea generalizada que deberíamos tener del mundo celta absolutamente la tergiversado de una manera determinante ten en cuenta que por ejemplo

Voz 8 17:09 no todas las ensoñaciones neo románticas de finales del siglo XIX perdón han

Voz 0772 17:15 colocaban a los constructores de megalíticos como como gentes

Voz 8 17:18 altas divinas druida esas pintadas por la la escuela Leo Rafael lista hilo con con algunos Desastre s algunos destrozos importantes recordemos que la propia logia masónica hacía Winston Churchill celebraba bueno pues rituales en Stoner que no ya a finales del siglo XX se tuvo que terminar de de de de de de de de celebrar el equinoccio y el solsticio porque bueno que yo era un auténtico disparate en en pos de una especie de enero Neodarwinismo que se parece al druidismo antiguo como un huevo a una castaña la verdad es que cabe lamentar estas tergiversaciones que se han hecho y que no tienen más y más objetivo yo creo que que la ensoñación como como Nacho si los celtas en sí mismos no fueran un pueblo lo suficientemente evanescente el usía vivo misterioso preñado de la controversia como para que encima nos pongamos a inventar cosas ya son lo suficientemente misteriosos los celtas como para ir echando encima cuestiones que nada tienen que ver con ellos

Voz 0772 18:37 me decía hace muchos años ya fallecido Fernando Jiménez del Oso dice Nacho no hace falta inventarse nada de extraterrestres Atlántida ni nada parecido para realmente poder disfrutar de los misterios que no es da la la Historia Antigua hay muchos de sus pues de esos pueblos Gabriel Sopeña tenemos un par de minutos buenas no quería dejar de de despedirte sin hacer comentario porque tú eres historiador tú eres doctor en Historia Antigua Nos conocimos esa Juan de la Peña pero también eres músico eres músico eres poeta es es quizá ahora hace unos años tu faceta más conocida quizá será la música ahora ese desde el punto de vista de la difusión de la divulgación de de las humanidades es la historia pero tú sigues siendo músico y poeta y trabajando en ese sentido no y lo comentaba yo antes a José María Sendra nuestro técnica me decía es que su nombre me suena feo claros que es el que eran letrista de muchos discos de de Loquillo que haces tú metido en el mundo de la Historia Antigua

Voz 7 19:32 bueno yo combine empecé muy muy tempranito a ya desde desde pequeño cuando

Voz 8 19:37 el Ciudad de música pensaba que la historia tenía dos vertientes una que te permite abolirla y otra que te permite integrarse en ella el mi faceta de compositor me permite abolirla en cierta medida para a reintegrarme el hecho de ser profesor universitario investigador me permite por supuesto estar integrado en ella de de mi faceta de pues de de poeta pues bueno es una faceta que también cultiva desde desde joven cuando cuando aún más joven puede hacer muchas cosas el problema hay amigo mío es ir cumpliendo años que se echando la vida es Dima te vaya estirando tanto de deber Josip pies pero sí con con lo que yo sigo manteniendo una gran amistad como con algunos otros artistas que siguen haciendo el honor de de encargo me algunas algunas composiciones

Voz 0772 20:24 nosotras no te vamos a encargar de composiciones pero sí que te vamos a a emplazar para dentro de unos programas seguirá hablando de este tema tan fascinante que yo tenía aquí algunas cosas pendientes para preguntarte

Voz 8 20:35 Nos han quedado Nacho los sacrificios humanos eso sí

Voz 0772 20:38 pesado aquí ha anotado precisamente los de el el los sacrificios que había en en en Ulaca de los botones que Extragón lo menciona también si son temas realmente muy sugerentes vinculados a la religión Celta y al mundo de de esos pueblos hermanos Gabriel Sopeña por de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza vicedecano de cultura y proyección social en Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía ir detrás de la misma universidad muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia

Voz 8 21:07 muchísimas gracias a vosotros

Voz 7 21:10 que un saludo a todos nuestros oyentes