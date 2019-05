50 años del cierre de la verja de Gibraltar

Voz 1 00:00 papel pernoctar durante este conflicto es nuevo es nuevo en absoluto a la rechazan porque los ingleses se hicieran en Gibraltar fue por que en aquel momento en mil setecientos cuatro no tuvieran nada más que hacer su principal objetivo a principios del año mil setecientos cuatro era de apoderarse de puertos de Cádiz por qué porque Cádiz en aquel momento y controlaba el comercio de América pero he admirado de la foto árnica que harán de hecho una flota mitad británica en mitad de Endesa se negó a pase de par en la toma de Cádiz diciendo que no había tropas suficientes para hecho mal cariz entonces desafinado va por pura casualidad hizo que no hubo otros objetivos más débiles a llegaron a la bahía de elegirlo tal

Voz 2 01:10 escuchemos al historiador Heinrich Keimen un fragmento de un documental de Canal Historia hablando sobre uno de los temas que

Voz 0772 01:17 te iba a decir está de actualidad pero es que siempre ha estado de actualidad la polémica alrededor de de Gibraltar la colonia británica al sur de de la Península Ibérica que desde ese Tratado de Utrecht mil setecientos trece pues ha marcado un poco el devenir de las relaciones que hay entre España Hay el al Reino Unido unas relaciones que estamos en estas fechas celebrando ese cincuenta aniversario del famoso cerrojazo que se hizo en época Francisco Franco Francisca lleva hace franquista de de la de la frontera de de Gibraltar pues rompiendo ahora tendremos ocasión de comentarlo pues de una manera muy parecida practicamente el otro día documentándome Lejeune tampoco alrededor de este tema lo que sucedió en la década de los cuarenta con la construcción del del muro de Berlín separando un par de mundos que si bien es cierto estaban casi en el mismo lado desde el punto de vista de de de de de la política salvando todas las distancias no era un una un corte tan tan brusco como Podemos ver el los dos ejes que había en en la Europa en la década de los cuarenta pues supuso como digo a la separación de familias la ruptura de relaciones en el en el trabajo infinidad de aspectos este tema es el que trata el último número de la revista descubrir la historia ya nos atiende al otro lado de del hilo telefónico subdirector Álvaro López bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 3 02:50 no por la Nacho muchas gracias que es lo que

Voz 0772 02:53 marcaba que es lo que limitaba ese Tratado de Utrecht mil setecientos trece con el que comienza toda esta polémica

Voz 3 03:00 bueno ahí siempre ha habido cierta cierta atención a nivel diplomático en tanto que la cesión una suponía el espacio que actualmente ocupa el término de de Gibraltar ir hecho toda esta cuestión de la verja también tiene una relación con con todo esto porque la zona que ahora corresponde a la aeropuerto a la pista de aterrizaje del aeropuerto pues bueno fue posteriormente ocupada irse al luz del de las autoridades británicas que bueno es una una adquisición que ya bueno pues ha prescrito por no reclamar la adecuadamente entonces bueno pues ya formaría parte de su territorio pero bueno en han tratado tres pues ese día la ciudad de Gibraltar con su puerto que correspondería que es otro de los debates el de el de las aguas territoriales pues según el Tratado de Utrecht sólo le corresponderían las aguas interiores del puerto cosa que hoy bueno pues bastante discutida

Voz 0772 03:55 en el año mil novecientos sesenta y nueve cuando estamos en en este cincuenta aniversario como decía antes que lo explica es muy bien en en vuestro número llegó un momento en el que el Gobierno franquista lo que hace es estar ese cerrojazo ese cerrojazo cerrojazo a la la confianza que es un poco el el titular que ponéis en en el en el último número de descubrirla la historia en porque ese odio este cerrojazo de una manera tan tan brusca

Voz 3 04:22 eso que que yo creo que incluso debemos retrotraernos hasta el año cincuenta y cuatro en el consulado español en Gibraltar que es algo que bueno que no muchísima mucha gente sabe fuera de aquí del Campo de Gibraltar incluso Ekiza sorprenden de que hubiera un consulado en Gibraltar practicamente son consulado español en Gibraltar practicamente de desde bueno que es la toma de mil setecientos cuatro exceptuando los momentos da accedió hasta el año cincuenta y cuatro es el consulado se clausuró con motivo de la visita de Isabel II Isabel Segunda en esa ese recorrido que hizo por la territorios de la Commonwealth bueno pues Última parada fue en Gibraltar ya hice hizo ese bueno pues en el consulado que es también interesante luego posteriormente tenemos toda esa etapa de resoluciones de las Naciones Unidas al amparo de de toda bueno pues el Comité de descolonización y todo ese ese proyecto de de los veinticuatro de la Naciones Unidas hay dos países que aparentemente estaba han alejado de esta cuestión comerán en Camboya hay Bulgaria presentaron al comité la cuestión de la descolonización de Gibraltar que su principal interés en este caso pues correspondía el contexto de la Guerra Fría más que ha al contencioso entre España y Gibraltar la interesado interesaba a ciertas potencias que desapareciera la base británica del Peñón entonces a partir de ese momento se fueron desarrollando varias resoluciones una de las más interesante la quince catorce años sesenta que hablaba de que bueno pueden había que que es colonizar los territorios que eran colonias muy bueno pues en el caso de que había alguna opción una de ellas era la autonomía digamos la autodeterminación de los pueblos otra era la retro cesión a otro a otro territorio en el caso de que bueno pues vulnera el principio de integridad territorial entonces todo esto generó un intensísimo debate que en resumidas cuentas llevo a que en el año sesenta y siete se celebrara referéndum en Gibraltar que se votaba pues bueno había una mayor adherencia a España y a la propuesta que habían hecho las autoridades españolas por Si mantenían los vínculos con Reino Unido y la gota que colmó el vaso ya para las autoridades españolas fue la conocida como constitución de Gibraltar aprobada el treinta de mayo del sesenta y nueve y que llevo pocos días después a que se cerrara la la verdad

Voz 0772 06:56 un cerrojazo que fue de una manera abrupta que no solamente era cerrar las puertas hay fotografías que vosotros un pública Essen en vuestro artículo que que son bastante descorazonadora no de cómo ambos lados de la verja pues miembros de la de las mismas familias ya lo tenía en la manera de acceder al al otro sitio aunque sí que había no pero pero hablan bueno pues a metros de distancia casi a gritos desde la desde las verjas y sobretodo el el un hecho tan traumático como era acortar el teléfono y el telégrafo es decir la la la conexión que había con el Peñón

Voz 3 07:27 sí se cortaron todas las comunicaciones terrestres marítimas posteriormente también de telecomunicaciones sí bueno pues esas supuso la confianza porque aunque el golpe fue muy importante para el Campo de Gibraltar todavía hoy en la bueno pues incluso la política actual de Gibraltar y en la sociedad gibraltareña actual el cierre de la verja tiene un peso bueno pues muy muy notable sigue muy vivo porque hubo un problema muy grave no de abastecimiento sí que es cierto que Reino Unido se volcó para bueno pues paliar un poco los efectos del cierre Ivano tuvieron que tomar medidas muy muy aceleradas para paliar todo eso no a cinco mil trabajadores españoles dejaron de ir a su puesto de trabajo de un día para otro juego que suplir los con mano de obra procedente sobre todo de Marruecos fue bueno pues un hecho bastante bueno que permanece todavía muy vivo en la en la memoria gibraltareña

Voz 0772 08:23 me imagino que que ese trauma que supuso el cerrojazo del año mil novecientos sesenta y nueve pues como es lógico empeoraría todavía aún más las las circunstancias y los puntos de vista no de tanto de de Reino Unido como como de España en aquel momento

Voz 3 08:41 si esas fortalecieron la las posturas en este caso a partir de entonces Reino Unido Gibraltar que ya bueno venía de de tener unos movimientos civiles mucha más desarrollado y políticos amplificar ese régimen de dormía con la constitución de Gibraltar del sesenta y nueve que luego se vino reforzando posteriormente bueno pues ese esa idea de de una bueno pues una vinculación hacia hacia España de la población de Gibraltar pues bueno ha ido practicamente diluyendo hasta prácticamente desaparecer como han demostrado posteriores votación hay planteamientos que no antes no han prosperado precisamente por eso no esto es un germen de creación de una enorme desconfianza desde Gibraltar hacia España por su otra parte exactamente igual

Voz 4 09:29 todo en Gibraltar parecía hablar a gritos de un conflicto que ciclos Se trata de un contencioso que enfrenta España Gran Bretaña dos naciones que once reconocen amigas y socias en el marco de la Unión Europea esas excelentes relaciones son sin duda un realidad salvo en lo que respecta a una cuestión desde hace trescientos años una gigantesca sombra oscurece estas relaciones pertenece un promontorio rocoso unido a la Península Ibérica Univ allí donde el mar Mediterráneo se encuentra con el océano Atlántico

Voz 0772 10:11 escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental de Canal Historia acerca de la polémica que hay sobre Gibraltar en continuemos hablando con nuestro invitado Álvaro López y Franco que es director de la revista descubrir la historia que en este último número precisamente aborda el cincuenta aniversario de esa cerrojazo que hubo en el año mil ochocientos sesenta y nueve a la verja de Gibraltar en Álvaro lo escuchábamos ahora no las relaciones eh siempre habían sido más o menos tensas pero había cierta conexión no porque el caso es que en un había consulado lo que tu decías antes había incluso Instituto Cervantes había otras instituciones que dentro de esa tensión bueno pues mantenían más o menos esa cordialidad no

Voz 3 10:56 sí además de todos sabemos que a partir de sobre todo el año cuarenta y tres podríamos nacieron más claramente cuando terminó la segunda guerra mundial pues España también necesitaba de de esas conexiones con el mundo occidental que había salido victorioso de la guerra y trató de mantener en todo lo posible bueno pues lo que has dicho una cordialidad con con esas potencias finalmente fue más cerca con Estados Unidos pero siempre y todavía hoy permanece así lo estamos viendo en las negociaciones relacionadas con el Brexit para Gibraltar ha permanecido como una un elemento diferenciador y generador de de muchas canciones no contencioso muy complejo y que que gran parte de su desarrollo legislativo tan bien diodo

Voz 0772 11:42 en ese año mil novecientos sesenta y nueve lo comentábamos también un poco antes hubo ese aspecto también de de desastre humano no de de división de familias y pérdida de trabajos en circunstancias que que impedía tan la bueno pues la la normalidad vital de muchas personas en aquellos años finales de la de la década de mil novecientos sesenta yo antes lo comentaba al principio no que salvando todas las distancias fue algo parecido a la construcción del muro de Berlín en la en la Alemania de la década de los cuarenta no pero esa separación de de familias con esas fotografías como decía antes que publica es en donde aparecen miembros de una de una misma familia hablando ese pues a treinta cuarenta metros de distancia entre los dos lados de la de la verja pues no recuerda un poco a a ese horizonte de los diferentes ejes que había de los dos ejes que había en Europa después de la Segunda Guerra Mundial no

Voz 3 12:35 sí y además en este en este caso pues estamos hablando de dos poblaciones especialmente la línea que es la ciudad fronteriza Gibraltar que mantenían esa fluidez de relaciones Ike con el cierre de la verja y yo siempre defiendo esta misma o que el principal impacto fue en este sentido ha emocional todos la separación de familias la imposibilidad bueno no imposibilidad porque había había para verse pero esta dificultad para poder encontrarse cara a cara verse a métodos estancias simplemente para saber qué estaba bien no poder gritar algo y que te escucharán pero también aparte de impacto humano y emocional que que es fundamental que ha permanecido en la memoria de todos en el Campo de Gibraltar sobretodo la línea bien Gibraltar también tuvo un reflejo muy importantes sobre todo en el empleo y el comercio no solamente perdieron su trabajo a casi cinco mil personas cosa empleos directos que había en Gibraltar sino que todas esas personas que además tenían poder efectivo pues bastante importante porque tenían una Salario aún mejores que a veces los que había en el Campo de Gibraltar a esa persona ya dejaron de consumir en el Campo de Gibraltar mucho tuvieron que irse fuera pero aparte toda la población gibraltareña que adquiría servicios que adquiría productos en el Campo de Gibraltar ir a vivir con momentos que había una absoluta fluidez pues todo eso perdió entonces el ese impacto económico fue bueno pues hábil mal y de hecho muchas personas tuvieron que marcharse de de la línea para buscar empleo queda todavía entre la gente mayor ciertos recuerdo de éxodo en estos años Isaac hablar a nivel popular de que la línea perdió el cincuenta por ciento de su población es un dato que no es real es decir los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística entre el año sesenta setenta muestran una pérdida de población de alrededor del trece por ciento algunas fuentes hablan de un poco más rededor del treinta pero bueno en cualquier caso tuvieron que marchar miles de personas se concibió en la ciudad como he dicho como un éxodo porque todo el mundo conocía a alguien que había tenido que marchar a buscar empleo fuera o se colocó a trabajar en otros lugares tan Engracia planes club a nivel gubernamental

Voz 0772 14:56 ya verás circunstancias eh fueron paulatinamente mejorando sobre todo a partir de la de la caída del régimen franquista en el año setenta y cinco con la muerte de Franco hay un finalmente esa verja Se reabre en el año mil novecientos ochenta y dos yo tengo grabadas las las imágenes de aquella época con esas carreras de un lado a otro para para la las mismas de las nuevas familias salud darse fue un momento bastante bastante emotivo no ya un así las circunstancias todavía hoy en pleno siglo XXI treinta años que casi después de de aquello todavía siguen prácticamente con los mismos problemas que se veía en tanto en el siglo XVIII como en el XIX como en el XX no

Voz 3 15:39 sí todavía hoy el Campo de Gibraltar especialmente insisto en la línea arrastra toda problemáticas que proceden de ese tiempo pero también anteriores no es cierto que hay una cosa muy llamativa de los años del cierre que el Campo de Gibraltar vivió cierto en auge económico en otro sentido por todos los planes de desarrollo que se desarrollaron desde mediados de los sesenta y yo también en los setenta que crearon numerosas industrias en el arco de la Bahía que todavía permanecen y dan mucho empleo y además son fábricas sobre todo que vinieron acompañadas de creación de centros de enseñanza especializados como escuelas de maestro sí a la Universidad de ingenieros de Ingeniería Técnica Industrial en Algeciras que se hizo en el año setenta y cinco y permitirá muchas personas trabajar en esas nuevas empresa e industrial que se crearon pero resulta muy llamativo que todo esto benefició sobre todo a la ciudad de San Roque al AVE Algeciras porque se promovió también el desarrollo portuario a los barrios que son otras de las ciudades que están en el Campo de Gibraltar pero la línea sin embargo no vivido pero apenas ningún tipo de inversión de este tipo no de manera que todavía hoy pues arrastra las consecuencias del cierre

Voz 0772 16:56 el cierre de de la de la verja de Gibraltar del que estamos ahora recordando esos cincuenta años de ese cerrojazo del año mil novecientos sesenta y nueve es uno de los temas que trata el último número de la revista descubrir la historia cuyo autor de este artículo director de la de la misma Álvaro López menos atendido aquí en los últimos minutos en Ser Historia Álvaro muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia