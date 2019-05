La Opinión de Carles Francino | Médicos cabreados

Voz 0313

00:19

los comportamientos que tenemos ya prácticamente automatizados por ejemplo cuando se acercan elecciones en lugar de para apretarnos ante la lluvia de propaganda hay de promesas que luego se quedan en muchos casos en papel mojado porque no hacemos al revés en lugar de defendernos atacar un poquito por qué no escribimos la carta a los Reyes en este caso a los partidos algo así deben haber pensado los médicos de atención primaria Un colectivo fundamental en la salud pública que lleva mucho tiempo reclamando cosas tan elementales como disponer de unos minutos no minutitos mínimos para atender a los pacientes que viene denunciando la falta de pediatras la precariedad la temporalidad pero ahora en puertas de la cita electoral del día veintiséis ha ido un paso más allá hoy a través del foro que agrupa a ocho organizaciones han dicho literalmente que los médicos están quemados enfadados ya han emitido un diagnóstico contundente la atención primaria dicen está en peligro de muerte eso sí la receta para evitarlo también es Duff es diáfana piden cuatro mil trescientos cincuenta millones de euros de incremento en los próximos cinco años les parece mucho dinero o les parece poco yo no tengo ni idea pero sí se eso lo tengo muy claro que la sanidad pública continúa siendo a pesar de todo una de las joyas de la corona de nuestro Estado del bienestar y me gustaría que siguiera así durante muchos años