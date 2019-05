Carlos Vega: "Las letras de Antonio, van directas al corazón de quien las escucha"

Voz 1995 00:00 es una sensación muy extendida en la Rabin no no sabemos si les ocurrió a usted lo mismo pero la sensación es que los últimos diez años han pasado

Voz 1 00:07 en unas décimas de segundo

Voz 2 00:13 un duro

Voz 1995 00:20 ayer se cumplieron diez años en la muerte del creador de diagnosis de las canciones más importantes del currículum emocional de todos nosotros el hombre que supo contar como nadie lo que los demás no sabíamos empezar a contar dando la miman y nacida primero y en solitario después Antonio Vega demostró un talento y una sensibilidad únicas una sorprendente capacidad para componer ese tipo de canciones que producen escalofríos su obra no sólo le ha sobrevivido sino que sus canciones han dejado de crecer con el tiempo y con toda probabilidad

Voz 0998 00:51 no sobrevivirán sobrevivirán a Tony Allen

Voz 3 00:56 de dónde nace

Voz 4 01:03 de hecho yo

Voz 1995 01:06 la muerte de Antonio hace hoy diez años en día su primo Nacho García Vega pidió que si le recordara cerrando los ojos escuchando su música hoy les invitamos a recordar durante unos segundos a uno de los grandes tesoros de nuestro pop

Voz 2 01:20 cuál podría ser el de siempre con The no

Voz 1995 01:35 Carlos Vega muy buenos días hola buenos días Chechu el Gran Wyoming muy buenos días Basilio Martín muy buenos días en esta mañana queremos dar todo el poder

Voz 0526 01:46 así lo negro

Voz 0998 01:50 siempre estamos discutiendo

Voz 0526 01:53 no me había dado cuenta me voy no se nota en la radio tanto

Voz 0998 01:56 que yo trataba llegar a un éxtasis emocional pero gracias hecho casi lo conseguimos Carlos y yo luego te cuento

Voz 1995 02:04 ha entrado Wyoming diciendo que vamos a hacer digo pues hablar bien de alguien no tengo costumbre

Voz 0998 02:10 es lo más que se puede hacer

Voz 1995 02:14 vamos a recordar antes de Vega ahí hemos invitado para hacerlo mejor le conocían su hermano a su amigo y músico que acompañó durante los últimos veinte años de carrera Basilio los kilómetros no los contaba entonces no

Voz 5 02:25 los kilómetros de los conciertos porque Antonio además no hacía giras subida fue una gira continua siempre quería estar en el escenario oí cantar y recorrer España Hay

Voz 6 02:36 no paramos Carlos han pasado diez años parece mentira pues sí han pasado diez años Si pasa es que es emocionante ver como como todo el mundo le recuerda de una manera tan tan viva casi parece que que en vez de en el aniversario del décimo aniversario de su muerte parece el sesenta y un cumpleaños no

Voz 1995 02:58 con cincuenta y uno Ése fue demasiado pronto una vez más y once se sitúa volvemos a cincuenta y uno años puramente las mejores canciones las las mejores ideas estaban por llegar si tú te acuerdas recuerdas a primera vista Antonio B

Voz 0526 03:11 perfectamente perfectamente que fue el mismo día que veía Carlos Vega porque yo era compañero de otro hermano Ricardo entonces me llamó porque estaba en el en el en el hospital estudiando entonces Francisco Franco y Gregorio Marañón y me dijo oye tío yo te doy un grupo llamado para hacer eso es rock and roll

Voz 1995 03:28 en algún momento la conversación techo iraquí con ese grupo ganaron el premio de rock de Madrid

Voz 0998 03:32 claro

Voz 0526 03:33 que no era necesario pero fueron dos veces primera edición en la segunda el caso es que me llamó porque entonces si era mojamos ellos para hacer un concienzudo famoso

Voz 1995 03:43 ya vosotros sí

Voz 0526 03:45 te Pahissa como cambios ganaron dos veces el concurso en el lo cual acentúa con lo cual de eso ya te hacía suponer pero entonces me llamó para un festival para sacar pasta viaje que Ecuador que era cuando hacia lo dijo Si nos importa tengo dos hermanos que tocan así el gran Antonio y Carlos que rondaban salieron ahí histrión y eran me acuerdo con nosotros eramos

Voz 7 04:13 a río Roque Pascual tal borradas

Voz 0526 04:15 entonces eran dos personaje muy curioso me acuerdo perfectamente de Antonio y Carlos Kamal me acuerdo hasta de la canción que tocaron que ya se lo dije y me dijo cómo te acuerdas de eso yo creo que eso digo te lo juro la canción de Mesina han sido lograste la mano la mandolina y otro yo creo y una anécdota muy graciosa bueno y hay que depositan me acuerdo perfectamente no luego ya le vi luego en la vida pasa esto todos y no te pueden vivir perfectamente sin cruzar tela nunca no pero una vez que conoces a alguien por alguna razón vuelves a verlo a verlo no leíamos y entonces me contaba que había hecho un grupo semana Chacón que están triunfando que habían hecho telonero de de los arboles me parece no tiene etcétera y así me lo vetaron casi tanto como para de hecho lo que es la vida intersecciones comunes luego antes de que Basilio fomentar allí una movida para echar al pianista verdadero queda Manolo Villalta se ahora Manolo día ha tocado con nosotros ya que que haya una intersección

Voz 1995 05:15 desde mañana vamos a escuchar a Antonio han dicho muchas cosas como que es uno de los músicos más humildes de su generación así lo explicaba él en una entrevista me gusta mucho

Voz 8 05:23 eso separar un poco mi vida personal le de la vida profesional y en un momento dado eh no soy demasiado popular en ese sentido no tampoco me reconocen a mi la gente por la calle un poco como puede reconocerán fácilmente ni que que son más relaciones públicas que yo en ese sentido soy más introvertido

Voz 0998 05:43 así no sé

Voz 0526 05:45 pues sí la verdad es que sí aparece

Voz 9 05:47 demente e con su flema

Voz 5 05:50 yo oculto y tal cuando tenías acceso a él ya se abrían las puertas Si entraba a formar parte de su mundo no pero en principio si era muy reservado

Voz 1995 06:01 tú de una que consiste el puesto de no tocar con más músicos años de muchas propuestas

Voz 5 06:08 dicha ciudad algunas pero acepté muchas otras giras con Marta Sánchez Hombres G con Quique González pero siempre que me lo permitían los huecos no Antón era mi prioridad de la es yo creo que tendría que contarle anécdotas

Voz 6 06:21 Mo empieza a tocar con Antonio

Voz 5 06:24 ahí es algo que define yo yo le conocía mal había está en su casa alguna vez y tal pero yo era periodista yo trabajaba en el ABC en su sección sucesos nunca olvidaré igual entonces

Voz 0526 06:40 te lo dijeron tú instalada en la puerta de la casa Antonio cuando no no que va fuimos a A

Voz 5 06:46 al Penta que presentaba no mire mañana el disco el primer disco en solitario oí nada me gustó muchísimo cuando al hoy me que a él yo yo tocaba un poco los teclados pero no en plan profesional le dije Antonio porque no me haces un día una prueba para para tu banda que creo que necesitas teclista llamó ayer Manolo vente para acá que ya tengo teclista yo no no no pero espera espera no lo estás contratado y al día siguiente dejé el mundo del periodismo

Voz 0998 07:15 me en la problemas sin nada que elaborado cómo lo cuentas dice me voy a venir mañana porque tengo un nuevo error

Voz 5 07:22 no te lo vas a creer no no no me creían al principio no me creían pero luego en los días de transición en las teles salía yo haciendo playback con Antonio presentando su disco incidir en coña es verdad

Voz 1995 07:36 pues no está claro Carlos tú has vivido con el tomará todo el momento fundacional de lo que ahora conocemos y lo que posteriormente se ha convertido en algo casi icónico pero lo cierto es que sus canciones no han parado de crecer te preguntaba a los siete años que han pasado casi darnos cuenta pero lo cierto es que en este tiempo las canciones tienen vida propia siguen creciendo

Voz 6 07:58 sí sino además es curioso cómo las nuevas generaciones van descubriendo lo oí me haciendo haciendo las suyas no es curioso ver pues todos los homenajes en los que

Voz 9 08:13 los que la gente quiere esta ahí

Voz 6 08:16 es gente muy joven no incluso los propios artistas no que quieren hacer versiones de sus canciones no es lo que salió el otro día en el país no estaban

Voz 1995 08:27 y ese es canciones toman ahora otra otra dimensión otro sentido otro camino

Voz 6 08:33 bueno yo creo que van tomando el camino del que las canta quiero decir al final yo creo de las canciones tienen esa especie como de de de vida propia que hace que que según quién la cante leves la lleva a su terreno y se convierte en casi en otra canción no

Voz 1995 08:50 tú te has hecho muchas versiones tienes tu propia Ana

Voz 0526 08:53 yo quiero aprovechar este espacio que me dan para pedir disculpas a Carlos porque el jueves estuvimos en un homenaje a Antonio donde es verdad que quitando y leyó que ya vamos apuntando una madurez eran todos vamos a vamos apuntando bueno según la OMS adulto joven

Voz 0998 09:17 sigo teniendo todo el sistema hormonal demostrado una madurez me ha sorprendido enormemente no eso decía por el caso es que ya tengo la tarjeta dorada de la Renfe y a la tengo yo ya sabes que te hacen un diez por

Voz 0526 09:33 en todos los pañales bueno el caso es que

Voz 0998 09:37 de que él estuvimos quiero

Voz 0526 09:39 todo artistas acojo Nantes pero yo creo que ninguno cumplía treinta años verdad

Voz 6 09:46 pues ninguno cumplir treinta años

Voz 0460 09:49 dicho esto no te compromete porque eso no lo locales Checho aunque tú vas creciendo pero la gente dentro tiene la misma edad entonces tú te vas haciendo mayor pero hay dentro siguen teniendo la misa Mista maldito en coña no pero no me usted dónde está mi Camacho

Voz 0526 10:05 esto pero que yo no los conocía resulta que tanto famosos que vamos en el Palace no porque en este caso está disculpado porque era un artista joven no pero es que es que eran todos jóvenes eran

Voz 10 10:18 muy buenos y muy jóvenes sea muy jóvenes

Voz 6 10:20 estamos hablando de gente de veintiún años ya

Voz 0526 10:23 no y que cantaban que tengas yo quería ha impedido disculpa él ahora al público que fue porque ese día Jan me llamó eh Carlos para que hiciéramos un par de temas yo me lo juro aquí delante de la SER que quemen ocurre que te cagas que me lo sabía hice el ridículo y además es que le hundía él o no Houdini una nota en su sitio lo pasó muy mal yo me he disculpado diciendo que éramos los hermanos Calatrava la la cagada estaba hecha le bloqueado

Voz 6 10:54 el whatsapp

Voz 0526 10:55 Nos guste dejas Carlos que vejaciones

Voz 0998 10:58 sí vamos a seguir recordando a Antonio Vega durante unos minutos Antoni Garrido

Voz 1995 11:10 once y treinta minutos una hora menos en Canarias ayer se cumplieron diez años en uno de los compositores más importantes de la historia de nuestra música un hombre que cambió la sanidad es importante está

Voz 0526 11:21 pues aquí los dos

Voz 0998 11:23 Jano tontería ayer se cumplieron diez años el compositor más importante de la historia de nuestra música

Voz 1995 11:30 un hombre que cambió las vidas de todos a cambio de vivir la suya quizá demasiado deprisa

Voz 3 11:38 cuando era ahora que fue volar

Voz 1995 11:52 seguimos con carros Vega con el Gran Wyoming con Basilio Martí muy buenos días de nuevo con los cuerpos especiales Iñaki Dani hacías después de diez Si ocho discos creaba un total un total de dieciocho discos nueve hoyos en solitario resumirlo de Antonio hace muy difícil una de Victoria con las vías muy difícil Carlos y sobre todo pensando que

Voz 6 12:13 habrán quedado muchas cosas por hacer a muchos cajones llenos de musical si Bono desgraciadamente el el el disco que estaba preparando pues desapareció en en un portátil que que bueno que de alguna manera el extravió desapareció con lo cual pues lo último que estaba haciendo que además lo estaba haciendo con mucha energía y mucha ilusión pues lo hemos perdido

Voz 1995 12:41 sí ese dijo no iba a ser un disco instrumental es así

Voz 5 12:45 bueno él él tenía muchas ganas de hacer como una especie de suite instrumental If I de hecho estuvimos muchos años tocando yo tenía un proyecto instrumental

Voz 9 12:54 tal y él se se ganó él

Voz 5 12:57 el sitio para ser guitarrista es bueno se lo ha no es que no me dejaba a decirle que no hay tocábamos en hicimos un montón de de de garitos y de salas es por España y a él le encantaba ponerse detrás sea lo contrario a lo que era él no ponerse detrás de la banda la del batería suponía sus cables Suzanne please irá feliz me decía soy feliz así macho montando me Mis esto no es que no no me gusta estar delante no tenía una idea de si de hacer algo instruyó

Voz 0526 13:27 tal no cantar de alguna manera él le costaba cantar siempre lo decía Le sí sí suponía es imposible cantar Antonio muy difícil parece que no es penoso visto está cantando esto cualquier tesitura que va está en una octava extraña muy difícil muy alto anda muy alto pero no no no hace alarde de sea cuando alguien canta el acto en planta Noor dice aquí va la nota no no parece que está cantando ahí a maricón que dices

Voz 5 14:00 con él en su casa se ponía a tocar una canción yo me acuerdo cuando lo conocí que estaba haciendo tesoros que es un tema precioso si esa voz osea no le costaba nada estaba ahí con el albornoz por la mañana después desayunado Icex cómo puede llegar a ir recién levantado además que dicen que por la mañana no se llega a los tonos más altos no pero sí es verdad tenía una tesitura muy alta está poblar

Voz 1995 14:22 hizo que la liturgia el directo porque la comunión el final de su carrera con el público que lo que se mascaba era el silencio la casi especie de liturgia Carlos irá más allá de de un acto musical un hermanamiento entre gente que estaban leísmo sitio respetándose

Voz 6 14:38 los sino sorprendente además porque Irán Antonio tuvo varios momentos en el escenario complicado AUS incluso pues en algún caso pues tuvo que bajarse del escenario muy bueno la gente en vez de protestar otra lugar aplaudirle no sea yo creo que era o sea simplemente el hecho de tener Antonin encima de un escenario era suficiente para para ellos

Voz 1995 15:02 esa solemnidad e quizá se deba a la gran habilidad por parte de Antonio Vega de de crear letras capaces de arte por el cuello saltarte

Voz 3 15:13 líneas que profundo no lo olvides

Voz 1995 15:39 a Antonio Vega hablaba así de su proceso de escritura

Voz 11 15:43 me gusta meterme dentro de mi mundo me gusta escarbar un poco y recrear me en anécdotas recuerdos y sensaciones bueno experiencias de alguna forma que quema en señor un montón de cosas me gusta exteriorizar todo ello que a lo mejor es la la la forma que encontrado de exteriorizar las

Voz 0998 16:02 con motivo de este décimo aniversario de su muerte

Voz 1995 16:05 se ha publicado un libro que reivindica el valor literario de esas letras que si pongo una palabra recopila todas las setas escritas por Antonio Vega es sorprendente Carlos como siguen funcionando esas letras incluso si las dependemos de la música que es la gran prueba de fuego

Voz 6 16:20 sí es curioso cómo muchos poetas de alguna manera reivindican la obra de Antonio la obra literaria de Antonio como parte de su mundo de poesía no bueno yo creo que es que efectivamente eso decías en Antonio que es un van directamente a al al corazón y al once y son muy pocos artistas que se puede realmente decir eso

Voz 12 16:49 el Cowen y eso es así son muy pocas has así impresa le las letras de las canciones son bastante central está muy pocos al considerar poetas sin éxito

Voz 5 17:00 y además vi a Antonio hacer esas letras vi Le vi hacer letras en cinco minutos que había que entregar el disco a la compañía también Levy hacerle tras durante un año y haciendo cientos de versiones no ven creíble

Voz 1995 17:15 trabajando lo que nos cuesta un poco reconocer el valor literario de gente que lo tiene Boabdil a ganar el sueco hilos nombramos para premios si pensamos que más allá de su figura como músicos se extienden dentro la literatura y eso no lo vemos en gente como como Antonio al que tú digas como el mejor de los músicos de este país techo

Voz 0526 17:33 no yo yo a ver yo con Antonio siempre te da la sensación de que estaba jugando otro deporte yo en el mundo porque claro Antonio de la edad siempre es la incluido dentro del pop español y sobre todo viene de Nacha Pop que ya se llevaban el nombre no pero es que entonces jugaba otro deporte estaba en otra liga que no tenía absolutamente nada que ver le pasa pues como hemos dicho alguna atletas yo en este caso ahora que estoy muy enconado con Joni Mitchell les pasarían poco igual que es una persona que está en otra dimensión de la música entonces ella hablaba de los de los músicos y los músicos casi como algo distante porque ella estaba haciendo otra cosa que ella entendía que no tenía nada que ver con lo que están haciendo cosas gente así no Antonina V pasaba exactamente igual Antonio es imposible hace una intersección de él con cualquier otro músico de su generación pero también le hubiera pasado veinte años antes o Veinte años después saber si te metes con la gente de la copla tampoco si le metes ahora tampoco santón es una persona que por alguna razón era él que efectivamente es que las canciones de Antonio son Antonio y han tenido un personaje muy especial cantaba copla si se les gustaba los astros tal bueno el tren en el que tenía no sea en vivía en un mundo les gustaba la geometría eran personaje las canciones serán un retrato de de de su interior que claro para la gente es muy críptico pero es así

Voz 1995 18:54 bueno es críptico desde luego pero es imposible que una canción a sino te emocione en Pas entiendo mucha gigante sigue siendo una enorme canción que cada vez y esa es la virtud de hecho iba tomando un sentido distinto eso que tú llamas crítico pues previamente da mucho sentido mucha gente

Voz 3 19:17 hoy

Voz 0998 19:41 Carlos es que he pasado diez años

Voz 1995 19:43 la huella es tan profunda que hoy ayer todos los medios de comunicación en todos los periódicos total las radios seguimos hablando como si fuera ayer Antonio eh

Voz 6 19:53 sí sí la verdad es que sorprendente y bueno por lo que le toca a la Familia hemos emocionante yo creo que es un reconocimiento general que bueno negro de bajo mi punto de vista hace justicia

Voz 1995 20:11 a la figura de Antonio cuál es la letra que más te gusta de Antonio

Voz 0526 20:16 no no no yo creo que difundió ninguna ningún no sólo a ver yo te puedo cuando por ejemplo sacó ya en su día con un hacha Pobla chica Jet ya me parecía incomprensible o sea yo Antonio están en otro lado después de de de yo en realidad quiero las letras de Antonio más que las entiendo son letras que no tienen que ver necesariamente con el contenido con el discurso que plantea ni muchísimo menos Antonio hace una cosa muy especial que era mezclar la fonética en esto se parecería más a lo modernistas como Rubén Darío y tal que era que no no buscaban exactamente una descripción costumbrista de lo que estaba ocurriendo ni muchísimo menos sino crear sensaciones que por eso tienen mil lecturas las letras de Antonio lo que tienen fundamentalmente es que cada uno cada uno puede interpretar a él cuando le preguntaban los fans

Voz 0998 21:06 qué quiere decir está letra ahí él decía que significa para Dean será la toma a veces ni siquiera él sabía eran poco como los simbolistas franceses un algo así sabes si cada uno tenía una lectura no luego sus letreros y creo que tenían algo muy especial que

Voz 6 21:23 y casi casi yo creo que único en en en castellano no quiera que efectivamente frenéticamente forman parte de la música de lo que estamos escuchando sea digamos que que todo tenía una musicalidad saber instrumento más no sé señor no había no había nada no hay en sus letras que chirría políticamente no las canciones y eso y eso es muy complicado Mari Evening yo como era Antonio Carlos

Voz 0460 21:51 porque es una persona con esa imaginación con ese mundo interior debía ser un niño fascinante no

Voz 6 21:57 sí era un niño muy especial bueno de alguna manera de niño pues era un poco lo que lo que luego fue mayor quiero decir al final era una persona muy vehemente común que a cualquier cosa que pudiera parecer interesante instantáneamente se volcaba en cuerpo y alma sea yo le le llega dio un en una época porque el alpinismo y yo día entró en la habitación él debería doce y catorce años se había compra un equipo de alpinismo Italy estaba coronando la puerta del armario de pero con todo el equipo los pío le sea todo entonces se entregaba a todo lo que lo fascinando a última montaña no cantidad montañas el alpinismo

Voz 0998 22:44 pero vamos que lo mismo en casa en hizo mucha gracia lo que yo lo destrozó la cima inexpugnable que está muy bien la cosa retórica pero que lo otro

Voz 0526 22:56 no hay que pagarlo claro yo y luego tiene aquí una especie de sea Antonio y Carlos se parecen muchísimo se parecen muchísimo y luego además Carlos cosa que no es conocida el ex arquitecto un gran arquitecto dicho sea de paso pero es que además es un gran compositor

Voz 12 23:13 bueno si tú escuchan las canciones de Carlos sólo se parecer una cosa

Voz 0998 23:18 que es Antonio tiene grabadas grabadas cien canciones tienes más algo más pero del último ves hace canciones todo

Voz 0526 23:30 tiempo muy buenas canciones muy bien tocadas muy bien cantada pero es lo tiene ahí cuando tú

Voz 1995 23:37 dime Carlos buscamos a un buen guitarrista no Wyoming

Voz 0998 23:42 vamos a escucharlas yo prefiero tener un amigo como guitarrista me quedo con el primero galo y amigo es un batería si quieres tengo Madrid

Voz 1995 23:54 han pasado diez años un día después de su muerte Antonio Vega sigue sigue siendo parte fundamental de la memoria emocional de muchos de ustedes y por supuesto muchas en nosotros Carlos Vega Gran Wyoming Checho mil veces compañero escenario compartió también con Basilio Martín muchísimas gracias Basilio Carlos placer gracias gracias

Voz 0526 24:15 déjale para que no no no sabían quién era tome más de Marta Sánchez más de Marta Sánchez

Voz 0998 24:24 muchísimas gracias a los hayáis especial vale

Voz 13 24:46 lugar de encuentro soñados el otoño la me invitó la magia