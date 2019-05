La Vida Moderna es que te secuestre una banda terrorista para perder peso

Voz 1 00:00 según de no yo voy a probar en la estrategia mental ir todo el día

Voz 2 00:49 con la mochila oculto

Voz 1 00:52 la puesta

Voz 0470 01:00 me lleva la mochila ella más Atala como si fuese a la a la montaña polar con el doble cinturón porque lo habitual es el de el pecho hombre no habitual que fundamentales el de la cintura el más fundamental

Voz 0460 01:11 yo montones notas aquí nosotros al circuito sería bueno que que ya lo sabe que si

Voz 0759 01:17 todo vale más moderno lo conté en la lengua moderna

Voz 0460 01:19 en realidad muy bien pensado y lo has cuenta también en judo

Voz 0470 01:22 cuarenta Principales bien

Voz 0460 01:28 pues con Twitter la actriz pero justo donde el que depura

Voz 0470 01:37 casualidad el otro día en relacionados en Youtube me salió una secuela en You Now Dani con Bakero que veo que cuenta que no se queda la mochila tebeo con la mochila y digo

Voz 0460 01:50 yo vendía por el Passió diciendo bueno esto lo voy a contar verás la cara que va a poner David aquí no sobrevivirá nada no se tira nada de la comedia es una rueda

Voz 0470 02:00 el las contacten Giulio con Tate en la lengua vienen aquí no lo sabe porque si alguien ha visto yo

Voz 0460 02:06 Materazzi lo sabe que estadísticamente tengo que contar

Voz 0759 02:10 pues cuéntalo cuéntalo es decir

Voz 0460 02:12 pero es que llevo mochila es un efecto mental una estrategia yo no sé es un plan afronta el día con una mochila porque así no le doy una trascendencia más demasiado no lo doy más importancia de la cuenta las cosas porque con la mochila apuesta me da la sensación de que estoy de paso

Voz 3 02:31 hola qué gracioso yo vengo hoy aquí el programa de hoy por lo que sea no sale bien pero yo mentalmente no me rayo porque si no es que yo iba

Voz 4 02:39 sí claro todo como el otro día los jugadores los jugadores del Barça

Voz 0460 02:45 el ataque tenía que derivar su mochila y tenía que el jugador una mochila pero sirve para todo sirve para todo por ejemplo por lo que sea tienes una relación sexual satisfactoria por lo que se no se nos tratan Pinochet en Palma que iba a otro lado

Voz 1 03:02 pero lo que sí que era peor en así

Voz 0470 03:05 no me cuesta mucho igual central mientras un bebé está siendo limitado con Potito eh que patitos en mi línea de visión directa hay un poquito siendo ingeridos ricos los Potito yo me compré varios al año pasado riquísimo los que están viendo votando no muy ricos reclamamos desde aquí quitándole Potito al niño el Potito para adultos jugar

Voz 0460 03:24 tiene que tiene que tiene más hidratos lo más proteínas estoy que a mí me conviene

Voz 0470 03:31 tengo que está adelgazando igual los Potito te vienen bien claro

Voz 0460 03:33 sigo la dieta de la doctora Ángela Quintas leyendas Ángela Quintas

Voz 0470 03:37 David Broncano poco Potito Si tengo hambre estoy muerto Premio Ondas dos mil diez porque dice que es mentira

Voz 0759 03:42 británico se va a comer un Potito en la radio

Voz 0460 03:45 porque la sea guías británico la rebaja

Voz 0759 03:48 sí tiene pasaporte eh ya algo que sea más sólido que eso

Voz 0470 03:57 oye pero esta esta cuchara sólo el niño no sea que no tienen ninguna llamada y la madre

Voz 0460 04:02 vale vale vale la madre también plano ponerle la bandera española

Voz 0470 04:12 yo nunca he probado Potito eh

Voz 0759 04:15 está

Voz 0470 04:18 de adulto no el niño tampoco ponen en hippies hubieran yogures soy un azúcar espinacas crudas atención a la infancia tuve

Voz 0759 04:24 la Potito Máis compota

Voz 0470 04:28 es otra cosa no deseaba Potito compota mermelada dice Potito a los poquitos casos a los cursi lo buenísima como llamen a patitos com porque con votantes

Voz 0759 04:41 frutas no no no no sirve para todo momento histórico en la radio le falta sal le falta sal

Voz 0470 04:51 eso comentario gastronómico

Voz 1 04:53 le falla

Voz 0470 04:56 pero es que está súper soso que probarlo eh que probarlas no les igual la pelota rico e de que hay que lleva este Pavón miraló ves Patil vamos verduras pagos sí pero ahora es un problema quitarle la ropa no daré número está buenísimo esto eh tendría

Voz 0460 05:18 de buscar mucho iba para quitarle la cucharada es el bebé tenía dos veces ya la tercera ya que vamos a ver

Voz 0470 05:30 hoy iba a hacer los monólogo lo he contado al principio pocas Bengasi bengala que no que no tengo nada que no porque es que me he enfrentado ya me he puesto en mi escritorio de vencerlos monólogo en casa que tiene unos Avalos monólogo

Voz 0759 05:40 en la mesa de hacer las cosas de las cosas hay para todo tu lo visto que eso no es eso no es que llega ahí uno todos dos hoy Albert Pla te pareces hacemos esto

Voz 0470 05:53 todo lo preparo yo y me enfrentaba Lohan blancos blancos no porque dice el tío del balcón continúas cosas se semana metió tanto presión por vuestra parte que son los peores parados como por parte del público que Bryant regalos

Voz 0460 06:05 estás pensando también la cuerda sabes que no me oca

Voz 0470 06:08 que que se me abuchea es que ya el otro día creen que ya tenía fija es una provocación lo que tú has en el fondo

Voz 0460 06:14 tampoco que es una provocación es que había iniciado un viaje ahí en los sótanos de la comedia treinta bullying cómico porque tú tienes que asumirlo casa venido al mundo me despierto por la noche veces Yoigo es que tú la lanza un reto a la gente que es con él

Voz 0759 06:36 bueno luego te voy a intentar hacer reír aunque ya se la noticia

Voz 0460 06:38 en la premisa de todo el monólogo de ellas

Voz 0759 06:44 despectiva

Voz 0460 06:48 yo tengo la de

Voz 5 06:51 tenía miedo

Voz 0470 06:56 no tengo dolor no lo único que he dicho

Voz 0460 06:59 este juego parado pero que al final no ibas a tener

Voz 0470 07:02 confía en julio lo tendré sigue Julia cuenta una pequeña historia real que es lo único que alegro hasta mañana un drama es que he visto el vídeo de Pedro Sánchez en el funeral de Rubalcaba inevitable cuando se encontró el Rubalcaba que por cierto no está la Calamocha no no lo teníamos a Rubalcaba mañana he visto ese momento que pasó Baus señor Brown es don charlado entre aún un aparentemente un loco Un profeta puñales no tire una folios encima del féretro encima esperada Apeles aunque coche te tira los papeles de enfrente el esta de Rubalcaba empezó a gritar cosas que quiero ver al director del CNIO ya presidente del Gobierno el presidente que estaba exenta que estabais en teoría todo el mundo quién diciendo a ver si un atentado Se levanta Pedro Sánchez computó metros

Voz 0460 07:51 es muy gracioso yo esperaba

Voz 0759 07:53 la Pedro Sánchez el el el loco hace justicia

Voz 0470 07:56 sí cuidado Civera Portland aquí no la ley de Pedro Sánchez soy el presidente del Gobierno acompañe m como si fueran Guardia Civil le coge del cuello como una liebre hice lo lleva

Voz 0759 08:09 creo que sería una buena frase para nuestro concurso de imitadores de Pedro yo soy el presidente de gobierno por favor

Voz 0470 08:16 pero es que a toda toda la trayectoria vital de Pedro Sánchez

Voz 0759 08:19 es para ese momento ha hecho embudo para tener

Voz 0470 08:21 soy el presidente del Gobierno miga

Voz 0460 08:24 es que eso podría ser una frase de Terminator soy el presidente del Gobierno apoye que Pedro anécdota ya sabéis no contarle Rajoy

Voz 0470 08:38 eh

Voz 0759 08:39 twitter cuál a que se equivocó cuando citó a Rubalcaba si si no a dar el pésame por Twitter que si Rubalcaba que es un director de cine México

Voz 0460 08:54 te

Voz 0759 08:55 además en el Time Blair de Rajoy es un pésame tras otros

Voz 0470 08:58 claro claro y solos hoy cada examen le podíamos llamar Palamós Etxepare para que no den la pauta de coordenadas vale ya está cómo no tenemos nuevo ha pensado hasta que me vea capacitado para enfrentarme a los monólogo

Voz 0759 09:11 en contar lo que veo en bici de camino aquí me parece muy bien Dabiz Nos en para nada pienso que se había ido la cabeza parece todo muy normal

Voz 0470 09:21 es una cosa que me gusta mucho he visto un chaval con una camiseta eh Rejón claro claro es ETA camiseta con marcas italianas y movidas así una camiseta que se llamaba International things

Voz 0759 09:34 ya pero era como una frase graciosas no la marca Álvarez International una

Voz 0470 09:38 International Things no arriesgaron

Voz 0759 09:42 algo que le guste a todo el mundo

Voz 0460 09:43 los internacionales

Voz 0759 09:46 en serio pero le prendas y así consideras tu que se empieza un programa exitoso de radio no pienso un programa y un borracho una conversación

Voz 0460 09:57 sí sí como lo de aquí no hay topes tiempo tiene que tiempo tiene el bebé como ya no sido quiero sí ya no hay nada que le un Nati

Voz 0470 10:14 bueno es que lo peor durante un tiempo lo te bese piensan que la madres es ellos mismos ya eso ya es fase ya pasado ya te separa a ti del vale vale pues ahí te tenemos un bebé independiente un bebé al que no es el aplicable en cincuenta y cinco de momento le deseamos lo mejor como deseamos lo mejor ha opinado que ha venido a darle al play hombre porque toda en la vida moderna un abrazo de bienvenida

Voz 0759 11:08 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente de los

Voz 0460 11:12 hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 5 11:24 hola buenas noches le atiende lector

Voz 7 11:43 mantiene la que malo mucho frío los Betty fruto mucho de la percusión en jaque cuando

Voz 0470 11:47 a mi mi tío hay feliz hay comiéndose la la tarjeta de invitados que que que tiene que tener resto de todas las drogas de España chupando el bebé será puesto desde Melendi a Felipe González

Voz 0460 12:02 y a los cuarenta

Voz 0759 12:03 los Cavaliers

Voz 0470 12:06 Virgen Santa cómo cómo va bien es que me a la pupila como la tiene va loco

Voz 4 12:09 a poco el niño en el colector

Voz 0759 12:14 con David qué Juan Ignacio esto el fin de semana cuando empiezas a lo es que me gusta saber qué tal el fin de Segunda B a ver el tenis verdad estuviste en el torneo de la ATP final Federer

Voz 0460 12:29 el PP le delata

Voz 0759 12:31 a sí mismo no es la Asociación de acción de todos por el pueblo

Voz 0470 12:38 a la espera de la ATP todo el vendaval Roya enemigo si también no

Voz 0759 12:41 al final le gritas te respondía

Voz 0460 12:44 yo lo que voy a no ha sido hallado

Voz 0470 12:47 el hombre pues ahora vamos a ver no hará una vez al mes vamos a es muy cual tuviésemos custodia compartida no vemos en Basilea

Voz 0759 12:52 ahora va a ser un trío cómico Carmena Federer y la nueva Trinca

Voz 0470 12:57 pero el trío cómico por excelencia en la Cadena Ser el trío cómico galardonado con el Premio Ondas al mejor programa como asilado está aquí un día más y están principalmente a sus dos bastiones fundamentales sí que pido un aplauso un día más en la punta para Ignatius

Voz 1 13:13 gracias horas con mochila le gusta cocinar marmita

Voz 0460 13:21 mucho menos hacia un mar mitad

Voz 0759 13:22 pues ahora que ha empezado la temporada de bonito

Voz 0460 13:25 la verdad agradable porque hay que a los platos de cuchara en casa

Voz 8 13:31 vamos a ver vamos a ver quién te materiales porque hay hoy ha sacado a lo que hay que Ferreras o ya ya hay paz

Voz 0759 13:40 no en el sentido político dispar inmóvil a la vez hablaré pero es que han pasado cosas querido querido bebés como Osama Osama ben querido Oliver Oliver soy el presidente del Gobierno

Voz 0460 13:54 acompañan a Pedro Sánchez para estas vacaciones yo estoy loco con esto es que me gusta

Voz 0759 14:03 pero hay que sea feliz porque esta sección en realidad les interesan muchísima Oliver vamos a hablar de tenemos careta hito vamos a hablar de esto que ha pasado

Voz 0470 14:10 cuando el hombre niño

Voz 9 14:13 sí la Real diera cadena durante cargarlo a los rivales ya es una más

Voz 0460 14:30 han hecho un dentro que no es banda rival dice que los aprovechar para lanzar otro llamamiento bueno que vamos a por ellos sólo está banda rival también podría estar nuestros hijos Amaya nosotros tenemos Rosalía hizo momento grupo de rock and roll

Voz 0470 14:42 el Rosalía ya ha encantado con pero todo con Rosalía la había hecho me me explica

Voz 0759 14:45 pero una vez Rosalía puso en tweed yo te lo que iba mi que me estaba mando recadito seguro seguro sí sí Nacho si tú sabes que va por ti

Voz 0470 14:56 te escucha el disco de en durante es que tenéis que sacar un muy buen entrecortado sacando dos Akon discazo lo menos tres temas del nuevo que ya es hora es la segunda mejor banda de rock de España

Voz 0759 15:07 la primera petróleo

Voz 0460 15:10 esto es petróleo se disolvió ya sabes muy cara

Voz 0759 15:12 además se disolvió y hemos creado una banda tributo metrópolis como te llama es una banda tributo homónima cotidiana

Voz 0460 15:21 estuvimos dando así petróleo crudo

Voz 0759 15:23 pero PSOE entraron sois unos adelantados por cada lo que lo está apretando sola bandas tributo

Voz 0460 15:28 pero está el dinero los miembros son los mismos

Voz 0759 15:31 dormimos miembro también vacaciones somos una banda tributo de petróleo que la casualidad ya que sigue petróleo apropia no lo ha hecho Hombres G de vaya muy bien esta cadena cadena durante acordándose del inventor del todo al porque fíjate que lo iba a decir esto sí lo estaba recordando con Pinocho antes yo esta sección la tenían preparada para noviembre del año pasado que es cuando salió la noticia de repente por redes nos enteramos de que en Estepona se les ha ocurrido que para unir dos calles con diferentes de nieve pues abrir un tobogán urbano ciento gana abierto al bueno cool el tobogán siempre el titular que buscar los políticos actuó el tobogán urbano más grande del mundo en Estepona como vamos a a levantar una zona y que nadie con el tobogán urbano

Voz 0460 16:20 no no es lo mismo eh

Voz 0759 16:24 ya no sabemos entonces ya cuando leímos la noticia en noviembre teníamos la sección teníamos una llamada crezca el concejal ha para preguntarle hogar no cree que usted

Voz 0470 16:31 dejarlo toboganes que sí

Voz 0759 16:33 no cree usted que puede ser peligroso y tal no sé por qué se cayó la sección no sé qué pasó en el programa no fuimos de tiempo tan no pudimos hablar igual

Voz 0470 16:39 ya Rafael pues igual Walk si iguales

Voz 0759 16:42 que si no fuese fue algo le ponga no entonces claro noviembre estamos en mayo ya se ha inaugurado el tobogán porque las elecciones locales están ahí las promesas hay que cumplirlas claro bien el tobogán

Voz 0470 16:54 lo ha hecho de verdad es que este año ha hecho de verdad

Voz 0759 16:57 se es un buen trecho eh y como siempre están ahí nuestros amigos reporteros en este caso no autonómicos pero de la misma división que son los de Espejo público para jugarse el físico el pellejo

Voz 0460 17:07 tira y enseñarnos atención Oliver

Voz 0759 17:10 de este pone de la investigación

Voz 9 17:12 la mística apoya asumir el ritmo película relanzar miércoles este arriesgado atención Jonathan más que yo se va a jugar el pellejo por España vaya bicho orla inventario esos palos y eso que pido cuidado unos besitos la Junta la Junta duelen

Voz 0460 17:38 Jonathan sale el tobogán para la gente de la radio

Voz 0470 17:40 es un es un tobogán contra la cual parque

Voz 0460 17:43 con con con caída mucha pendiente imperante con Peral te sí sí Jonathan Sacks

Voz 0759 17:49 ay madre mía las juntas las

Voz 0460 17:51 juntas

Voz 1 17:55 las juntas de Togo

Voz 0470 17:57 es que muy claro es que es muy difícil a empalmar viene el tobogán muy por

Voz 0759 18:00 muy difícil claro esto en la el Ayuntamiento Estepona lo abre impone arriba un cartel con unas normas hay que quedarse sentado no te tires eh tumbado porque coger mucha velocidad tiro perros sí pero la gente claro la final al pueblo que es la gente que busca diversión el popular

Voz 0470 18:16 hemos visto vídeos de año

Voz 0759 18:18 horas de Estepona menor del barrio de ustedes porque quería bajar una ya ya

Voz 1 18:26 mira

Voz 0460 18:39 las bragas la bragas es que se han quemado con la Junta sentido cosas que no voy a sintió nunca Mari bien empezaron las lesiones nos ha jodido empezaron las lesiones que aquí esto se ve a una señora que se pega

Voz 0470 18:53 contra el lateral porque como comento se tiene olímpicos vaya Golden

Voz 0759 18:58 claro empezará la lesiones y esto le vino muy bien a una clínica de Estepona que hizo la promoción gracias a esto al final del del tobogán deberían tener la funeraria para lo que colgó en Twitter la los dentistas de la clínica Gross que vieron muy apropiado para la ocasión de cambiado el orden reputado Pablo verdad a los que isla era gigante de Estepona os recordamos que este fin de semana también estaba de guardia

Voz 0460 19:28 hostia la chorrada era eh Borrero Juan muy mimbre no me voy andaluz

Voz 0759 19:33 muy Hodges que realmente hubo lesiones ya tenemos el el tuit de una muchacha que probó el tobogán sabe del primer tuit por favor que dice el tobogán de Estepona es una mierda ya la Review of Review seca también estoy comprobado me he tirado y me hice daño por todos lados

Voz 0460 19:51 los policías empezaron a Congreso pero vamos a menos policías

Voz 0470 19:58 tienen una vida muy dura tanto a su momento de relax policiales pone su momento han con gente Nafría les da la vida

Voz 0759 20:06 es un tobogán gente hoy su normal con la eh

Voz 1 20:13 sale a la mañana

Voz 0460 20:18 a que la chica esta hasta que no lo probó no no se atrevió a emitir un veredicto no de vista bueno pues todo perfecto lo que puede falla lo voy a probarlo lo ha pues no esta muy mal pero espera que que segundo tuit allá aporta sus lesiones no son moradas

Voz 0470 20:36 división es rocoso sobre todo esto son mire usted no pongo foto de mi culo pero está

Voz 0460 20:40 peor bajó culo codo con su culo

Voz 0759 20:45 bien en para para coronar esta sección

Voz 0470 20:49 esto ya ves ahora que está al bebé hablando a tiene algún bebé porque polariza

Voz 0759 20:52 pues no el teoría esta prohibido para los menores menores de catorce que ya siquiera menor bebé es como en los aviones puede ir en brazos de claro

Voz 8 21:03 el todo el tobogán y hay que decirlo es una mala noticia pero duró media

Voz 0759 21:07 ahora como se inauguró se clausuró en la misma mañana llegó un operario con una cinta de esa a veces se la foto es todo eso encinta pero bromas al detalle

Voz 0470 21:20 yo lo haga pensar también irá Estepona eso eh

Voz 0759 21:22 la rama especial para tirarnos los tres de tobogán

Voz 0460 21:25 pues te nosotros solos

Voz 0759 21:27 si lanzamos la idea mientras tanto hipnosis se vuelve a reabrir el tobogán han creo que tengo el vídeo definitivo de cómo hay que afrontar la caída en el tobogán hay un héroe entre nosotros hay una criatura que habrá que joven y millennials que sale ve una actitud de delfines

Voz 0470 21:42 ahí en el tobogán Zac Life sabes de lo que es así

Voz 0759 21:44 te tira uno de tobogán de Estepona

Voz 10 21:48 estaba les eh

Voz 1 22:01 algo

Voz 0470 22:02 el tan describir es chaval además a toda tralla también

Voz 0759 22:06 osea bajas bueno

Voz 0470 22:07 supongo que de pie dice hola soy el presidente del Gobierno usted

Voz 0460 22:10 acompaña fue Valle cree que el niño eh

Voz 0759 22:15 lo hacemos llamamientos por favor esteponeros o esteponeros no se lo no

Voz 0460 22:20 eh todo anhelos temporeros

Voz 0759 22:23 a ganaderos de Estepona si no queréis allí iremos iremos polvorientos es apostar por One

Voz 1 22:30 eh

Voz 0460 22:32 Pepa la estepa a ver perdón perdón

Voz 1 22:36 perdona perdona

Voz 0460 22:37 no pero lo más importante es que si es que la noche la puesta pero tampoco voy a comentar esos iba otra cosa cualquier cosa que yo no era concejal

Voz 0759 22:48 de Estepona Ignacio se tirará con la mochila

Voz 0460 22:51 pero esa será la crónica social no hasta que tácticamente

Voz 11 22:59 he aquí Don Juan y Emilio

Voz 0460 23:20 ahora es ha sido el día de la madre hace poco y no el día cinco

Voz 0470 23:26 de ocho días bueno ahí viene de trescientos sesenta y cinco hace ocho

Voz 0460 23:30 sí quiero decir todavía entra dentro de un margen para poder decir yo ahora que ha sido el día de la madre pero cada vez que hay más paro

Voz 0759 23:39 el incluso hecho voy a hablar de mi padre

Voz 0460 23:42 pero como quería como justificarlo ahora que hace poco ha sido el día de la madre fue contar una anécdota de mi padre tocaba menos sostenible

Voz 0470 23:53 hay que describa tus apunta oye traénoslo folios ya tristemente una dos

Voz 0460 23:57 yo voy a contar esto primero luego aquí no se sabe muy bien qué va a pasar

Voz 0470 24:02 con eso es un es un una hoja libreta tamaño tamaño póster de habitación una dos e no saben protestar un croquis de esto que se llama croquis una dos a dos no claro que que croquis exacto como un esquema no

Voz 0460 24:16 pero el digo es es es

Voz 0470 24:20 cuando para ser croquis permite croquis también permite croquis pero pero aquí también pero no una una hacéis a osea que no necesariamente tiene que ser grande para el croquis no serán que creo que quieras hacer

Voz 0460 24:32 yo voy a optar por este formato a partir siempre yo quiero que queda de temporada

Voz 0470 24:37 la funda de almohada sí porque por aquí en lo que habla

Voz 0460 24:40 que a lo mejor aquí se me ocurre a mí no se me ocurrió nada pero hay espacio entonces voy a contar aprovechando que hace poco que fue el día de la madre una historia de mi padre la K no está también lo adoptó Mi madre de hecho me acordé no sea asunto de que me acordé de acuerdo Mi padre

Voz 3 25:03 que falleció ya hace hace más de diez años y de repente me acordé de una cosa que se me había borrado de la memoria que él yo de niño una cosa que decía mucho cuando se enfada conmigo y que te acuerdo que era gay

Voz 0470 25:16 momento me llamaba mucho no hacer una va a ser una una estación emotiva bueno es emotiva por supuesto desde el punto de vista

Voz 0759 25:21 este es un recuerdo de mi padre pero también gira

Voz 3 25:24 yo soy padre decía pero

Voz 0460 25:27 donde habrá aprendido eso hasta cierto punto es normal eso alguien mala pasado cuando un padre les regaña una madre hace muy de padre no pero es que a mí me porque yo te juro que con Mis cinco seis años yo me quedaba pensando cogiendo tapanos necesario siendo esto me sale

Voz 3 25:49 yo yo yo también he estado muy afectado porque había hecho algo mal yo ya me lo temía mi madre por seguirle el rollo porque mi madre no era tan vehemente no es tan vehemente mi padre mi madre tenía otro tiene otro temperamento pero por por acompañarla mi padre pues ella ya hay retórica ya mirando al cielo rival

Voz 1 26:13 los volvió Ibrahim enfado

Voz 3 26:19 y una escena yo eso de de pero hay que ha herido a una academia para hacer ciertas cosas mal un niño pero ya me acuerdo que pues

Voz 0460 26:29 la sopa no no me la sopa pero dólares

Voz 1 26:32 habría aprendido en ello

Voz 0460 26:37 que también soy muy emocional yo de temperamento bueno tengo mi padre yo físicamente somos dos gotas de agua pero reaccionaba de la misma manera muy

Voz 1 26:49 no soy soy palo

Voz 0460 26:59 el origen

Voz 12 27:01 el ayuno

Voz 0460 27:03 barriendo asuntos llevan lo ven me veré pronto abierto que sabría el incierto pero ya te digo que era imagínate tú pueden no meterme para la sopa que se yo estaba de apetito

Voz 3 27:18 me acuerdo otra vez papá soy gay pero

Voz 0460 27:20 como aprendiz Papa te cosía pero donde habrá eh que blanqueaba los replicó

Voz 3 27:35 qué gente macho que refleja porque vamos a ver es que claro ahora la gente piensa que a lo mejor yo estoy exagerando fases finales de los setenta y sobre todo los ochenta por franquista en aquella época sí que lo puede decidir el sida era una psicosis total si esos seis me traumatizó el sida era la epidemia de aquella década a todos los niños esta ciudad yo ya lo he contado aquí tenías que yo temía que venir a Madrid iba a significar contraer el sida himno hay la cosa de la que yo estuviera siempre al terminar un curso yo siempre una cosa aparte las notas lo primero que se mamá mamá no tengo sí

Voz 0460 28:16 que yo ya era un anexo

Voz 3 28:19 ese era el trauma y aún hoy me dura a uno y me dura el miedo gay por ejemplo en la comedia pasa mucho lo que de repente tiene mucho contacto con alguien pero por lo que sea alguien sigue su camino Kinder repetir a lo mejor pasatiempo sin verse claro cien te lo juro el reflejo que tengo es siempre pensar que a lo mejor ha contraído el sida Alcántara algo

Voz 0470 28:40 conmigo con el que hace tiempo que no se llevó cómico

Voz 3 28:42 pero te digo B vecino Un vecino de mi de mi barrio que hace poco me lo me lo volvía yo con ese vecino que saca a pasear el perro por Malasaña

Voz 0460 28:51 hubo una época que no les vía y ahora de repente empezamos

Voz 3 28:53 coinciden mucho yo simplemente hola y adiós pero yo me monta una película mental porque como está también más flaco

Voz 0460 29:00 ante bueno tienes irá fijo

Voz 1 29:04 y qué le

Voz 0460 29:07 y que tenga cuidado el perro yo te conozco que tengo un juicio unos prejuicios que no son normales así que me buena es una anécdota que quería contarlo pero donde ha aprendido de eso fíjate la

Voz 3 29:22 el creciendo que hecho sopa gay sida

Voz 0460 29:27 el hombre que habría que habrían aquel caldo el aquel caldo que no me tome picadura

Voz 0759 29:33 sí tengo

Voz 0460 29:35 la foto para terminar esta sección también a propósito de del día de la madre o bueno la madre la que es nuestra madre política la que es la madre política de todos los madrileños hombre que estafó toda la misma roto el corazón Manuela con Errejón Manuela con el rejón abrazándose Rajoy podría ser una foto para anunciar una residencia era tercero

Voz 0470 29:55 con una sonrisa forzada una foto muy bonita la foto bonita milagro es que la la la pose de Manuela no es abrazando al que parece Tarzán y Chita poco

Voz 0460 30:04 perdóname entre Granada perdóname podría ser de un gorila que es la alcohol Lacy sabe que yo podría por ejemplo segunda campaña de ahora que viene el verano no dejes a los Giant Sand son porque un golpe de calor a ellos les sienta mal ellos no lo harían de hecho la verdad que encontré esta foto en X hámster confió es Jean Man

Voz 0470 30:37 no no

Voz 0460 30:39 eh

Voz 0470 30:42 no a Ture Güiza esté Mother and

Voz 0460 30:48 bueno si de todo el mundo sabe lo que estamos hablando no hay otra manera me llama la atención que o la izquierda no tiene término medio o están divididos o están en la calle

Voz 1 30:59 sí

Voz 0460 31:00 o no se hablan o es una linda antinatural es ese jovencito confusa ahí con una señora mayor qué les voy a votar pero sólo sirve promete como Palito sólo es un ser que más aquí va a haber más vaga ella así que para ella

Voz 1 31:29 aquí

Voz 0460 31:32 hoy hunda anti natura natural pero sobre ella tiene vagina el tiene

Voz 0470 31:40 dicen que no cambies el tiempo de los cánticos

Voz 0460 31:43 qué hacemos

Voz 0470 31:45 no lo entiende pero el resto entonces

Voz 0460 31:48 ahora el tempo natural no tampoco tampoco esté para sigáis

Voz 0470 31:54 te no tenga claro

Voz 0460 31:56 es que nadie todavía acordonado nunca coyuntura antinatural así que esperamos que sea el próximo veíamos el tempo además más Madrid Más Madrid más antinatural Rossi tres el que nosotros sino yo digo hubo tres euritos ver las caras de la gente la magia frente al Príncipe está mirando al abismo pues no quiero ayudarte pero no sé cómo cayó ante innato oral antinatural

Voz 0470 33:40 la vida moderna es que te ecuestre una banda terrorista para perder peso muchas gracias

Voz 9 34:22 pero con la mochila habrá urgencia porque así toda la vida más de la mañana