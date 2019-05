SER Deportivos: Incógnita Griezmann

Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Getafe perdían momentáneamente su puesto de Champions a la vez que el ratio se despedía de su afición en Primera al tiempo que el Real Madrid realizaba otro partido desastroso ETA el Atleti decía adiós a Godín y el Leganés daba por imposible de forma matemática cualquier opción de estar en Europa la próxima temporada la penúltima jornada de Liga fue un carrusel de noticias de sensaciones y de goles que coincidían en el tiempo como pasaba hace lustros vale que el fútbol el cuestión de pasta pero también es cuestión de emoción Javier Tebas dirá que el fútbol va de derechos y estoy de acuerdo aunque será cosa de el derecho de televisión para mí va del derecho de la aficionada sentirse respetado y escuchado y hoy sólo escucho que carruseles como el de ayer son los que hacen que se recupere la pasión por el deporte Ése es el derecho lo de diseminar el fútbol en varios días ya varias horas es algo así como sacar al fútbol del derecho y seguir haciendo los horarios del revés las tres y uno comenzamos aquí ese rebote

SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:15 toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar un día más con el resumen de lo que hemos consumido de jornada gracias por estar ahí del modo que más nos cuadre por la radio de toda la vida hora con las emisoras de la oferta por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales lo por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que siempre tendrá y mucho donde elegir os doy la razón por la que un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo y Noema Valido como cracks de la técnica a menudo atracón tenemos este lunes de noticias de protagonistas de consecuencias de la penúltima jornada de Liga de Primera División Kretschmer estamos ante uno de los lunes más interesantes de lo que llevamos de temporada Primero Noticias la adelantó anoche Manu Carreño en El Larguero invade la salida de Griezmann del Atleti rumbo al Barça

Voz 1576 02:01 Miguel Martín Talavera muy buenas tardes qué tal Pacojo buenas tardes según informó anoche Manu Carreño en El Larguero en la cadena SER

Voz 2 02:08 que esta semana habrá una reunión entre Antoine Griezmann

Voz 1576 02:10 el Atlético de Madrid para tratar el futuro del jugador la directiva del club colchonero quiere que el delantero francés Le diga a la cara al Barça la reunión viene motivada porque desde el seno del Atlético de Madrid cree que en Griezmann lo tiene ya hecho con el Barça para jugar en el Camp Nou la próxima

Voz 0699 02:23 por esa es la noticia del día sin duda va a ser la noticia de la semana la imagen de las últimas horas son las lágrimas de un técnico con el drama del descenso hay imágenes que valen más que mil palabras pero hay palabras como extra que reflejan sentimientos

Voz 0596 02:37 pedir perdón a toda la gente que a un momentos difíciles ha decidido seguir confiando en mí perdona a la afición y a todos los que a todos los que queréis al al Girona yo estaba estaba convencido de que hemos hecho muchas cosas para para merecerlo pero la realidad es que si no lo hemos conseguido es porque hemos fallado

Voz 0699 03:02 Eusebio el entrenador de Jona rompiéndose en la rueda de prensa en el Día del Perdón porque de este que se vio por la temporada pasamos al que pida Rakitic por irse de feria de Feria de Sevilla tras la feria de su equipo en la Champions ante el Liverpool

Voz 0839 03:15 no es que me arrepiento yo soy yo soy padre porque digo para mí lo más importante dio lo que quería es estar con con con mis chicas si tengo que pedir perdón Petrer perdona que no tengo ningún problema también sabes que soy muy abierto ante todo también de decir soy padre marido y para mí la familia de lo más importante

Voz 0699 03:32 me parece estupendo perdón que pide Rakitic que pide Eusebio lo que no tiene perdón es la temporada de Bale ni perdón de Dios

Voz 3 03:39 a mí de Zidane no han sorprendido un poco estaban aún ayer por cuando vimos que Gareth Bale no entraba en la convocatoria hay muchos aficionados que se preguntan si va a estar la próxima semana contra el Betis Isaías por algún problema o no sé

Voz 1994 03:51 veremos la semana que viene se va a estar pero él está bien físicamente no como él está bien físicamente

Voz 4 03:58 segunda vez fuera de la convocatoria frente al Villarreal y frente a la Real Sociedad

Voz 0985 04:02 eso deja claro lo que quiere de abril para la próxima temor

Voz 4 04:04 nada

Voz 1994 04:06 yo estaba muy claro lo que he hecho este fin de semana y las próximas tenemos un partido y luego veremos efusivo años esta nada más

Voz 0699 04:15 está claro la sentencia de Bale es la garantía de que Hazard va a tardar un par de telediarios sólo en confirmar su llegada al Real Madrid pone los cómodo vamos a estar en todos los lugares donde se juega el golpista como finde vamos a repasar cómo se prepara el próximo mercado de fichajes de los grandes el recambio de ese tienen el Betis ya está el homenaje a Iker Casillas que está en camino hay lo de segunda de la que se despide el Córdoba de la que despiden a Oltra en el Tenerife tiene hoy un partido entre Málaga y Oviedo que buscan la promoción de ascenso Dios aviso que en polideportiva casi un programa entero con la nueva etapa del Giro que es la tercera las finales de conferencia de la NBA con Warriors blazer Llum Bucks raro toros en el que no habrá duelo de hermanos por la baja de Pau Gasol y además Djokovic en reinando en el tenis en Madrid y Hamilton en Fórmula uno en Barcelona así que al fin de ha sido un no parar el lunes no tiene pinta de que vaya a ser un día de andar por casa con lo que no pierden segundo son las tres y cinco vamos al lío ya

Voz 0699 07:07 ya queda una jornada para el final de Liga en Primera División y hay dos claves clara ante equipos que se juegan el descenso equipos que se juegan la Champions por abajo las opciones y como está la cosa José Palacio

Voz 1038 07:18 no se la juega en Girona hay Celta de Vigo pero sólo salvaría los catalanes la verdad un milagro al Celta le vale un punto ante el Rayo en la última jornada para no descender en Balaídos eso sí si pierden los celtiña el Girona se quedarían primera división primero si ganan ve dice roza el Alavés y además remonta siete tantos en el golaveraje esto es ganar por tres o cuatro goles Ike el Celta perderá por otros cuatro tantos

Voz 0699 07:39 hay que preguntar en Girona tras la lágrimas se confía en

Voz 11 07:42 el milagro Raúl Musac qué tal buenas Pacojó nadie cree en el milagro hasta al punto de que el capitán Granell cuando salió en zona mixta con los ojos rojos después de haber llorado ni siquiera sabía de esa posibilidad en Girona ahora mismo es tiempo de silencio apenas Pedro por pronto han pedido disculpas por redes sociales idea empezar ya unificar el curso que viene en Segunda con caída de ingresos con la necesidad de reestructurar una plantilla en la que hay hasta diecisiete jugadores con contrato en vigor y algunos con sueldos inasumibles para una economía de segunda como cumbia Ashtiani Portu tampoco el City Football Club pero Guardiola a los propietarios han dicho nada pero fuentes del club aseguran que a pesar del descenso el City sigue apostando por el proyecto de Girona

Voz 0699 08:23 de la misma como está Vigo que ver sufrir a su celda hasta el final Paula Montes

Voz 1694 08:27 sí Pacojo pero no quieren confianzas porque decía Escrivá que todavía no hay nada hecho porque aunque virtualmente salvado sólo piensan en salir a ganar en el último partido temporada ante el Rayo Vallecano porque quieren regalarle aunque sea un buen sabor de boca a su afición en una temporada completamente así que habrá que esperar a la última jornada eso sí no quieren pensar siquiera en esa posibilidad de tener que acudir al golaverage

Voz 0699 08:50 las cuentas del descenso está muy claras las de la Champions opciones cómo van José

Voz 1038 08:53 tres equipos en la pugna Valencia Getafe y Sevilla al Valencia es ahora el cuarto obviamente con un triunfo en Zorrilla ante el Valladolid se mete también haciendo lo mismo que Getafe Sevilla es decir que si empata o pierde necesitaría que tanto Getafe como Sevilla hicieran lo mismo el Getafe necesita ganar en casa al Villarreal que no lo haga el Valencia si empata necesitaría que el Valencia perdiese es una derrota la verdad que lo dejaría sin opciones y el que más complicado lo tiene es el Sevilla que recibe en el Pizjuán al Athletic de Bilbao los de Caparrós necesitarían ganar Ike Getafe y Valencia pierdan no les vale tampoco el triple empate porque tiene perdido el golaverage con Valencia y con el Getafe

Voz 0699 09:25 vistazo al ambiente por lo tanto que hay tras la remontada en Valencia Pedro morada

Voz 1716 09:29 pues que le han dado la vuelta a la tortilla que el Valencia ante de la jornada de ayer no dependía de sí mismo y ahora ya al Valencia depende de sí mismo ganando como estado explicando Palacio el Valencia será el cuarto clasificado equipo de Champions la próxima temporada haciendo el mismo resultado que haga al Getafe le vale también sólo hay una posibilidad negativa para el Valencia es que perdieran el Valencia perdiera el Getafe Ig ganara el Sevilla en ese caso se metería el Sevilla pero la actualidad y el ambiente en Valencia sino de euforia es de enorme alegría porque era una temporada horrorosa con dieciséis empates el Valencia lo tiene en su mano depende de sí mismo para ser Champions la próxima temporal

Voz 0699 10:06 el Getafe de momento quiere reventar el coliseo Sofía Álvarez

Voz 1951 10:09 si después de la derrota ante el Barcelona el equipo de Bordalás se jugará la plaza de Champions en la última jornada ante el Villarreal para ello quieren un Coliseum a reventar los abonados del conjunto azulón podrán adquirir una localidad de su zona hasta agotar las existencias medida que se ha puesto en marcha esta misma mañana se consiga o no finalmente la plaza en Champions el Getafe celebrará ante toda su afición la gran temporada

Voz 0699 10:27 son las sensaciones de los que más se juegan pero para todos aquí van los horarios de la última jornada de Liga en Primera División Toni López

Voz 12 10:35 a horarios que han cambiado dos veces Pacojó la jornada empieza el sábado al alguna con el Levante Atlético de Madrid los puestos europeos se deciden desde las cuatro y cuarto en el Valladolid Valencia Getafe Villarreal Sevilla Athletic Espanyol Real Sociedad a las nueve menos cuarto juegan su último partido los tres que van a defender Huesca Rayo Celta o Girona se juegan a esa hora el a la vez Girona el Celta Rayo y el Huesca Leganés para el domingo los partidos de Madrid Barça a las doce los blancos reciben en el Bernabéu al Betis cerrará la temporada el campeón a las cuatro y cuarto eleva el Barça

Voz 0699 11:03 ahí lo bonito que hubiera estado también una última jornada en horario unificado pero bueno tomar dos decisiones buena seguidas parece demasiado la

Voz 1 11:09 la Liga que tiene hoy más noticia cuando le dices a tu pueblo para decir

Voz 3 11:17 te sientes el ERE

Voz 0699 12:59 no es algo menor en Barcelona están entre la resaca de lo ocurrido ante el Liverpool a final de Copa y la búsqueda de recambios tras el fiasco en la Champions cuéntenos Adriá Albets muy buenas tardes hola Pacojo qué tal

Voz 0017 13:08 buenas tardes sí la resaca ya se va pasando y además esta semana los jugadores del Barça tienen al final tres días libres hasta el jueves por el cambio de horario del partido en Ipurúa de la final de Copa se piensa en recuperar efectivos melé tiene difícil llegar Coutinho estará diez días de baja llegará justo veremos si está bien Artur trabaja ya en los fichajes con nombres como el de Delhi o Griezmann sobre la mesa del francés en el club azulgrana de momento silencio absoluto tampoco se habla en el club del futuro de Valverde pero los jugadores están con él Jordi Alba

Voz 0977 13:39 bueno nosotros estamos encantados con él antes del partido de Liverpool de la Vuelta éramos los mejores del mundo y de un día para otro pues nadie vale todo estamos viejos necesitamos sustitutos pues yo personalmente he notado el apoyo de la afición y ojalá que que el míster continúa con nosotros

Voz 0017 13:55 lo dijo Alba también Busquets y Luis Suárez en Liverpool la plantilla apoya a Valverde no tanto la afición aunque ayer sobre todo se pitó a Filipe Coutinho en el Camp Nou

Voz 0699 14:05 eso sucede en el Barça entretanto en el Atlético de Madrid más del asunto Griezmann los del Cholo aseguran el segundo puesto que homenajean a Godín Pedro Fullana

Voz 16 14:13 soy usa subcampeones de Liga por segundo año consecutivo ante del Real Madrid Un reto que se enmarcan en el vestuario tras quedar prácticamente final de la lucha por el título además recordamos que premiada esta temporada con jugar la Supercopa de España del año que viene y protagonismo para Diego Godín y su adiós a la afición que ha sido sus nueve Atlético Madrid prácticamente uno de los grandes baluartes emocionó con el homenaje le pasó el brazalete a a Koke de cara al futuro y Le costó mucho controlar las lágrimas en otro acto emotivo de despedida de un trocito de la historia del Atlético de

Voz 0699 14:42 eso en el Atlético de Madrid en el Real Madrid ni homenajes ni subcampeonatos sólo el reconocimiento de que este final de temporada les sobra Zidane ya al equipo Javier Herráez

Voz 17 14:52 sí Pacojó qué tal muy buenas lo que ocurre es que la imagen está siendo penosa no hay que acabar y acabar bien está acabando y acabando fatal le queda tan sólo uno a jornada jugadores con falta de actitud Zidane ayer no quiso decir lo que dijo en Vallecas

Voz 0699 15:05 partido fue muy parecido porque jugadores que ni aparecieron

Voz 17 15:07 y otros que se van a quedar Iker verdad es verdad que eran muy buenos el caso de Marcelo pero que ni están íbamos a ese es el esperan futuro aunque dijo ayer en rueda de prensa Zidane que sí que va a sacar el mejor Marcelo la próxima temporada encima de la mesa esta las cartas ya claras no sé

Voz 1576 15:21 Irán y Beilin y Ceballos ni Reggie Love ni Llorente ni María ni Vallés

Voz 17 15:24 jo yo punto posiblemente tampoco si Across aunque tenga contrato iba a llegar los que todos sabemos no Hazard Jobbik sí pueden Pogba o Ericsson y habrá muchos delanteros overbooking porque estará Benzema Jovovich Hazard Vinicius Asensio Lucas Vázquez Rodrigo para mí ayer el mejor Brahim algunos saldrá cedido pero Brahim dijo esto

Voz 18 15:44 en este equipo es muy fácil asociar te porque hay jugadores con mucho nivel si es impresionante me encantaba puede demostrarlo el Madrid hay ahora mismo estoy estoy centrada en el Madrid ahí como he dicho quiero demostrar lo que puedo y quiero estar aquí con muchos años si jugar en el mejor club del mundo como soy que disfruta en el campo nada más yo estoy muy muy contento con y para mí es un placer y que él se da hoy puede jugar con él

Voz 0699 16:09 Zidane contento con Brahimi Dunn Zidane incuestionable aún Setién más que cuestionado que vivió anoche su último encuentro en el Villamarín frenó aunque ello

Voz 19 16:17 pues sí para cosas muy buenas yo estoy casi convencido de que va a resolver el año que le queda de contrato iba a poner fin a su etapa como entrenador aunque los que mandan en el Betis el catalán quieren agarrarse a lo que sea para darle continuidad al proyecto y que determine su tres años de contrato en el Betis pero ya vemos cómo la grada responde Icomos ciudades inflado la afluencia de público en un Villamarín que promedia va a cincuenta mil aficionados por partido y que ahora ya va por la mitad encima los que acuden Le acaban pisando un entrenador con el que no hay feeling que sólo ha ganado dos de los últimos nueve partidos en el Villamarín que parece estar sentenciado por un público que poco a poco sino se tomo la decisión acabará mirando al palco

Voz 0699 16:57 gracias Fran aludiendo noticias de primera y de segunda también con un descendido un destituido y un partido Óscar Egido

Voz 1643 17:02 el descendidos el Córdoba que bajó a Segunda B en el Estadio de Gran Canaria después de perder uno cero con Las Palmas bajó en el mismo escenario donde subió a Primera hace cinco temporadas él destituido es José Luis Oltra en el Tenerife fue ayer a las once de la noche Oltra que coja el equipo en la jornada cinco susto

Voz 1038 17:15 leyendas Joseba Etxebarria y el nuevo técnico es Luis

Voz 1643 17:18 de San Pedro que firma sólo hasta final de temporada esta noche se cierra la jornada treinta y ocho con el Málaga Oviedo a las nueve La Rosaleda y los dos son candidatos a jugar play off de ascenso

Voz 0699 17:27 y para terminar el fútbol un vistazo a la selección sub diecisiete donde nos jugamos el acceso a las semifinales del Europeo mandada

Voz 1490 17:32 pues sí es ante Hungría en los cuartos de final del europeos usado en la selección luchó ante Italia por la primera plaza del grupo de aunque no lo consiguió por lo que la selección pasa como segundo de grupo tendrá que enfrentarse hoy a las ocho para conseguir ese pase a semifinales aunque déjame decir que las que sí están ya en las semifinales de la sub diecisiete femenina por la puerta grande tras ganar a Portugal con un contundente seis cero

Voz 0699 17:53 aquí el fútbol damos al vistazo como decía al principio el polideportivo viene de dulce lo primero el directo tercera tapar el tiro doscientos veinte kilómetros de palizón cómo va la cosa

Voz 20 18:02 verdad es un palizón Pacojo que están tomando con mucha calma van con retraso los ciclistas todavía les quedan ciento diez kilómetros para la línea de meta va escapado el japonés eso Hatoyama que de momento tiene cinco minutos de ventaja sobre el pelotón recordemos una etapa que va a acabar seguramente al esprín ayer ganó el alemán Ackermann y es líder el esloveno primo Leach con diecinueve segundos sobre Simon ya escapada exótica

Voz 0699 18:23 el directo a la noticia de la madrugada que va de NBA configurada ya las finales de conferencia con varios españoles en liza Marta gasa muy buena está cojo

Voz 1509 18:29 si los últimos en conseguir el billete para la final del Este los Raptors de Marc Gasol Serge Ibaka Sergio Scariolo y un espectacular Leonard que se puso la capa de superhéroe para meter una canasta sobre la bocina tumbara los Sixers llevar a los Raptors a la final del Este donde se van a enfrentar con los Bucks de Atento culpo pero también los Bucks de Pau Gasol aunque no podrá jugar eso sí por lesión y de Nikola Mirotic por el otro lado en el Oeste los grandes favoritos los Warriors dejaron fuera a los Rockets de Harden y lucharán por las Finales contra Portland Pilar Imma Colom Icon un duelo también entre los Serna

Voz 0699 18:57 Nos bastaron dos protagonistas de las últimas horas el primero Novak Djokovic ganador en tenis en Madrid

Voz 21 19:02 gracias a esta semana tengo tengo eso lindo trofeo en manos pero es más importante de sensación su pista que otro jugado esta sensación positiva espero que esta confianza puede puede escalar en Quito más en Roma y aumenten más importante arroba en Caracas

Voz 0699 19:23 Djokovic ganador en tenis de Madrid Hamilton ganador en Fórmula uno en Barcelona donde Carlos Sainz

Voz 22 19:28 sí sí más o menos como como esperábamos también como vimos íbamos a quien en invierno con los dos has bastante destacados por delante pero con muchas cosas por analizar muchas cosas por hacer para mañana así que nada los tres primeros o parece que están un pasito por delante y nosotros que tenemos que encontrar algo más

Voz 0699 19:50 dice más en Sevilla muestra de manera oficial su disconformidad con los horarios de la Liga del último fin de semana le hacen jugar a las cuatro y cuarto de la tarde del domingo ante el Athletic de Bilbao hasta las cuatro más SER Deportivos pues la verdad es que venimos vende de lo más completo sobre todo en el mundo del fútbol madrileño en orden de puestos la grada atlética despidió ayer

Voz 1 20:18 hago muchas cosas muchos años muchas cosas

Voz 23 20:21 es lo bueno lo malo con muchos momento con con mis amigos con compañero de vestuario que que soy familia con la fisión por supuesto que es impresionante muy treinta recordarlo bonito todo lo lindo bueno despedirme como volví futbolista pero pero hasta el siempre así que no me voy a ir de este club porque mi sentimiento está siempre aquí

Voz 0699 20:45 mientras el Atleti despedía Godín Zidane se despedía de ganar algún partido fuera de casa esta temporada porque con él en el banquillo el Real Madrid no ha ganado ninguno el Real Madrid que se trata de ilusionar con el futuro porque en el presente pintan bastos el futuro más inmediato se llama Eden Hazard anoche habló su todavía técnico del Chelsea Mauricio

Voz 24 21:05 en cada semana tengo que responder igual sobre Hazard no lo sé no lo sé lo que sí sé es que ver ha tratado de hacer lo mejor posible durante siete temporadas en el Chelsea y lo hizo muy bien creo que se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo uno de los dos o tres mejores pero también creo que tenemos que respetarle a él y a su decisión obviamente espero como todos los aficionados del Chelsea que se quede pero aún no lo sé

Voz 0699 21:30 Batet ellos no pues yo sé que el Real Madrid quiere que sea el primer fichaje de la próxima temporada tal y como están encaminadas las negociaciones pinta que va a ser así es decir el tercero el Real Madrid piensa en el presente y el quinto el Getafe en el futuro el Getafe que ya no depende de sí mismo para estar en la máxima competición europea ahora la cosa ya depende del Valencia Bordalás dependiendo de Marcelino

Voz 25 21:55 eh como en la vida in

Voz 4 21:58 ahora también se pregunta por la renovación a ver si ahora sigue Bordalás hemos pasado de

Voz 0699 22:03 ya está renovado a ver si sigue o no

Voz 11 22:06 usted al Getafe la temporada que viene principio no hay por qué pensar otra cosa puesto que tengo contrato un año más si no de momento no hay por qué pensar en que no voy a entrenar al Getafe pero por su parte podría existir la posibilidad de de romper ese contrato con romper los contratos no no se pueden romper los contratos están ahí no se pueden romper igual que los futbolistas otra cosa es que que bueno pues al final hay cláusulas en los contratos pero en principio me en mi mente está el Getafe únicamente no hay no hay motivo para pensar en otras cosas pues mejor porque a mi puerta

Voz 0699 22:44 me parece el mejor fichaje de iba a decir de la historia de del Getafe quizás un poco pero estaría muy cerca de hecho es bueno que piense en la continuidad y que piensa en la Champions porque hasta el último minuto de este último partido el Getafe jugando la Champions Leganés y rayos dan el y más alicaído sobre todo lo segundo Gesa de pidieron de Vallecas en primera división mínimo por una temporada y ese peligro de descenso pues lo vive el Rayo Majadahonda en Segunda y el Estudiantes en baloncesto así que va a estar emocionante el final de temporada lo miremos por donde lo miren

Voz 3 23:17 intenta hacer allí fan Infante aquí otro Gary par de Juego de niños ha vuelto

Voz 1 23:28 Javier Sardá y los niños

Voz 26 23:30 es un nieto que se llama Tadeo

Voz 1 23:34 tiene que tomarla este lunes nos lo cuenta Xavier Sardà

Voz 27 23:39 todo por la radio de La Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 0699 23:45 por la ventana pero la barrera libra hoy podría enlazar con el larguero que decir podríamos saltar desde SER Deportivos al larguero tranquilamente pero hay quienes hablan de la así que rollitos Meoni los de primavera Antonio Romero Madrid muy buen

Voz 4 23:56 las tardes hola qué tal muy buenas a todo Manuel Esteban diario As muy buenas pero hacer Jordi Martí Barcelona buenas tardes

Voz 0985 24:03 buenas tardes Pacojó tienes razón de que podríamos ir hasta Larguero por ejemplo en el tema Griezmann que ha vuelto a saltar a la palestra de manera en Barcelona tras la noticia anoche de Manu en El Larguero de que el Atlético de Madrid dan por hecho dan por hecho que se va al Barcelona si hubiera VUE webcam

Voz 0699 24:18 veríamos a Miguel Martín Talavera mover la cabeza

Voz 4 24:21 la saludo a tal a saludo muy buenas al yo buenas tardes a todos no

Voz 1576 24:25 Dreyer es el río porque hace justo una semana y creo recordar que fue la barra libre bueno lo ha hecho en varias la última Barra Libre como ayer de rigor de anoche recordé a Jordi Martí el decía que puerta cerrada que se había reído de la afición que nunca jugaría ya veo que desde anoche está mutando ya le parece bien ya es que la dirección deportiva Pete no hay que dejar atrás otra cosa y bueno al final que va a entrar por el aro lloraba

Voz 28 24:51 para cómo yo creo que tienes toda la razón lo que dices aparte de por la barra libre de las Mona pasado hace quince días y que yo creo que Jordi decía que la puerta estaba cerrada y que lo sentimental la gente no había perdonado también recuerdo que como comentamos que Bartomeu en eso era muy frío es decir que él piensa en fútbol y que lo que hubiera pasado como Griezmann el pasado estaba ahí yo sí tenían la oportunidad ficharlo iré cuadraba iba a intentarlo pero yo creo Talavera muy fastidiado pero contento con la noticia de mano pero en el fondo fastidiado yo creo que tú te equivocas el tiro sinceramente te lo digo me parece que

Voz 29 25:26 ya no no no no no pero es verdad que digo pero es que ya te quiero cambio claro yo estoy fastidiado porque

Voz 28 25:32 sí pero el tiro de tu frustración lo tendría sedar al Atlético de Madrid quién le pone un Pío XXIII veintidós veintiuno lo que sea millones netos por temporada y mama con una cláusula irrisoria fundamentalmente a Griezmann que si no se quisiera ahí del Atlético de Madrid podría prescindir de la cláusula fuera cual fuera la cláusula de Griezmann sino que se quisiera el Atlético de Madrid no seria es decir tu tiro había interior

Voz 29 25:56 me dijo que si no fuera por por alusiones y yo tengo la culpa por alusiones Manu del voto vale espera espera que luego vamos a la salud

Voz 1576 26:06 no no pero ya ya ya aludido Romero no pero pasa un poquito largo que yo fastidiado y yo al final acabo yo soy un profesional de esto y a mi me da igual lo que pase en el Atlético de Madrid o

Voz 29 26:19 no no no clandestinos provisional olvidar ahora no

Voz 1576 26:23 pasar yo estoy fastidio por eso a mí que me ha hecho gracia ver como Jordi cerraba la puerta le da un portazo en Allariz a Griezmann hace una semana diciendo que eso era imposible qué tal que es había roto el corazón de la afición del Barça y demás desde anoche empieza a notar un tufillo como que como que vamos que si tiene que a buscar al aeropuerto para llevarle a la ciudad deportiva el Barça hacia lo ha repetido Pete esperaba pero como te esperamos

Voz 1372 26:47 es que te has hablado un poco del Atlético

Voz 1576 26:50 pero el metropolitano lo que pide árnica

Voz 1372 26:52 San Gil el que no se siente a la misma mesa que Griezmann que le haga las maletas que nos Huelva hablar con él que tomadura de pelo del francés de sus representantes la justa que sobra en este proyecto del Atlético de Madrid que lo único que ha provocado que el día aquel vestuario Ike es preferible buscar jugadores te pongo cómic Abdu balas

Voz 1576 27:17 yo que sepamos aunque igualito igualito que Griezmann igualito en cualquier caso que hemos ganado dices del Metro pues ya lo dijo ayer el que ayer se habla que ayer

Voz 1372 27:28 hasta grosero me dejas hablar simplemente no al único que pido esa es el metropolitano al cual jet vivió una lección de hermosa con Godín en cambio Granma lo único que ha provocado desde el año pasado es que ese vestuario sea una revolución de todo pidiendo la tajada que como Antoine Le han pagado lo que no está escrito todo querer meter mano Miguel Ángel nota reúne bajo ningún concepto con gran matriz que haga las maletas que no vamos a llorar

Voz 1576 27:59 tampoco es sólo una cosa disculparme por exculpar ya sí

Voz 29 28:04 Juan Carlos Illán molestado disculparme si le han molestado

Voz 1576 28:06 la interrumpido a Manuel pero él puedo decir en nombre de mano Belén Esteban

Voz 29 28:10 el nombre de Manuel Esteban en nombre Bandrés

Voz 1576 28:13 Esteban puede decirlo pero lo que no puede decir Manuel Esteban es que hable en nombre de Metropolitano porque ayer el Metropolitano coreó Antoine Griezmann le pegó un ovación Antoine Griezmann Antoine Griezmann cantó y bailó con su grada ya hasta el día de hoy en esta temporada no ha hecho nada que pueda enfadar a la FIA el Santo en forma ni un gracias por lo tanto si Manuel consejero delegado Diego con Grima de parte muy bien pero no a nombre del metropolitano habla es muy maduro y ayer lo hizo mira es lo único que además Jordi Nouri cócteles

Voz 1372 28:42 ha dicho eh Griezmann a esa grada que audio me quiero rebajar lo que gano en el Atlético mes rebajó la cláusula general de Balta son normales pero soy maletero de Messi señor crema usted este año después de la temporada que ha hecho no serviría ni de camarero de la mesa de meses lleva gafas

Voz 1576 29:03 esto es muy contundente Manolete y Jordi que va a ver

Voz 0985 29:07 es que ya anoche lo explica Talavera pero no hubo forma ya veo que no lo entendió o no lo quiso entender vamos a ver vamos a preguntas muy claras saber si tal a ver si lo entiendo la verdad contra un nadie tala quiere Jordi Martí a Griezmann como barcelonista no la hinchada del Barcelona a ver si la ancha como

Voz 1576 29:24 desde anoche ya notó que si no escucho me atienden bien

Voz 0985 29:27 tienes que hacer el esfuerzo para intentar entender lo que te voy a decir quiere el Camp Nou a Griezmann por el plebiscito que escuchamos y los pitos no te dije la cosa va por barrios quiere Jordi Martí barcelonista Griezmann no te dije el por qué por qué hirió a los sentimientos del Barça yo creo que también de los de la letra

Voz 1576 29:44 Barça porque que te pregunto ya a partir

Voz 0985 29:47 dije te dije pero ojo porque la cosa va por barrios la cosa va por barrios y en un barrio habita Bartomeu Ibar Tomeu antepone al parecer el criterio deportivo y económico al rechazo plebiscito del Camp Nou ahora bien dicho esto que ahora espero que haya quedado perfectamente claro lo que tú no tienes que responder tala es qué pasó

Voz 30 30:09 para que una renovación fuera

Voz 0985 30:11 bañada de una rebaja de la cláusula no de un aumento de que que no perdona que ha votado esto dotadas acabó acabó tala esto es lo que tú encabeza en tu cabeza tiene que martillazo como un martillo pilón pam pam preguntarte darte con tu cabeza en la pared para decir qué pudo haber pasado para que al contrario de como rueda del mundo occidental en el caso de Griezmann no sólo no aumenta la cláusula sino que rebaja James donde tutelada Itu perspicacia profesionalidad te tiene que llevar a alguna conclusión

Voz 1576 30:42 a qué pudo haber pasado intentaremos con charlas para que no se no te digo una cosa eso ya ha quedado más más que explicado y lo llevemos explicando las últimas semanas porque ese bajo la cláusula por lo que tú debes también preguntar y contestar es lo que te parecía obsceno que era par de más de veinte millones de euros y que era imposible de hacer eso esa operación en el Barcelona por el tema salarial a tú me tienes que explicar qué ha cambiado para que vayan a pagar eso porque yo no recuerdo ningún jugador que vaya a irse de un equipo a otro cobrando menos es que ha pasado es ya pasado el Barcelona ya pasado de Barcelona

Voz 0985 31:16 sabes cuál es la respuesta que ciento veinte es una ganga

Voz 1576 31:19 no bueno te estoy hablando del sueldo estoy hablando de sueldo a te estoy hablando de cuarenta y ocho kilos se puede pagar atreves tumbona vale vale Bono

Voz 0985 31:27 oye Taba te cuento sistemas que permiten que tú tengas un salario por ejemplo de veinte luego te hacen un bonus por cuatro años de otros cien tienes XXV anuales

Voz 1576 31:36 el pero tú sí pero tú decías que en el año pasado no se podía encarnar esa operación porque era imposible pagar eso porque quizá iba a decir en el vestuario y porque con ese sueldo era impensable sí se les salía del presupuesto a Barcelona entonces ahora ya cuadra unos presupuestos reviso cientos

Voz 0985 31:51 pues hay lo que te dije es algo tan obvio y tan evidente como que el Camp Nou pitó a Griezmann

Voz 1576 31:56 no no no conozco te hablo del económico

Voz 0985 31:59 y a pesar de estos pitos por la razón que sea entiendo yo deportiva porque es un gran jugador

Voz 1576 32:04 sí pero no me dice nada sobre todo

Voz 0985 32:06 Mi ataba económica es es que media Europa debería estarse peleando por Griezmann ciento veinte kilos para un jugador que está entre entre entre la élite de los jugadores con más categoría tal

Voz 1372 32:18 Jordi cuidado que nos metan gol que le metió al Athletic setenta de mar

Voz 4 32:23 es que lo hemos bordado esta temporada con Don Antoine

Voz 0985 32:28 bueno esta temporada Antoine Griezmann por la razón que sea las cosas no le han salido creo que también ha sido una temor

Voz 1576 32:33 para el Atlético muy evidente es evidente jugadores que que hubiera estado ha estado con Xavi golpeé la vendimia eso no falta ha escalado sin hubiera estado Antoine Griezmann y veremos a ver si el Atlético Madrid su hubiera clasificado para hay campeones ha sido cumbia así de crudo así de crudo y así de claro como hemos dicho a los fue la que lo que lo vendía es como si fuera la aquí en esencia son jugadores que bala en un club grande como la Juventus no deja de ser un segundón y nunca ha sido titular indiscutible lo están metiendo aquí todas las semanas con calzador

Voz 29 33:09 tampoco nadie

Voz 1576 33:13 o sea que te molesta la hermana de Grima representante quiere extraer a la mujer Dick Hardy

Voz 29 33:17 para que la Montes semanas

Voz 28 33:20 Talavera claves aquí las naves he que los jugadores a día de hoy que tienen un montón de asesores un montón de pelotas alrededor un montón metió que les dan de pasan la información de lo que decimos en la radio donde a las teles de lo que en los periódicos por qué es casi veinticuatro horas después un poquito menos de lo que dijo ayer Manu Carreño y lo que está ya en el ambiente desde hace varios días porque Antoine Griezmann no da un pasito al año y en las redes sociales dice oye este Manu Carreño del Larguero no sabe de lo que habla me quedo en el Atlético de Madrid están intentando en mierda dar mi situación no la afición soy atlético ha muerto

Voz 1372 33:56 me lo estoy

Voz 28 33:59 aquí la próxima temporada Dame una sola razón al margen de la vasta al margen de la mesa al margen de los cabezazos que te aconseja Jordi Martí darle una sola razón para que a día de hoy de Antoine Griezmann evidentemente ya conoce la información que dio anoche mandones Larguero porque ser habrán contado incluso han contado vienen porque normalmente lo contra unas informaciones mal porque Antoine Griezmann utiliza su poder que es mucho las redes sociales para besarse docu de decir afición que me quedo en el alero

Voz 1372 34:26 José Piqué que le haga otro documental

Voz 28 34:29 pero tú lo que da una razón Dame motivo

Voz 1372 34:33 Toxo

Voz 1576 34:35 pero dicho esto siempre he dicho pero que eh

Voz 0985 34:39 a los siempre a mano tienes que tener a mano la cartera en de las cuñas Grillo ir al grillo la tienes que tener

Voz 1576 34:46 pero escúchame una cosa Antonio cada vez que salga una información lo primero porque yo creo que el Atlético de Madrid tiene dudas el Atlético de Madrid tiene dudas y mantiene dudas de si esta relación por eso se baja la cláusula como este

Voz 28 34:58 no que el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid no pinta nada yo creo que se equivoca mamando con esa cláusula como tú lloras aplicamos seguramente no tendría otro remedio porque quería ser delantero cuando tú lo tiene pues es evidente que alguna de concesión tienes que hacer yo creo que se equivoca pero la hizo pero que aquí el Atleti no pinta nada Gatti pinta Griezmann que tuya toda temporada diciendo que los que intuimos que Griezmann va vacilar otra dato al Atlético de Madrid que estamos equivocados que

Voz 29 35:23 no mira yo tengo por Antonio por qué se lo tengo bien

Voz 28 35:27 en su día porque me dice oye que yo me kilos

Voz 29 35:30 quedaron escúchame una cosa yo no yo

Voz 1576 35:32 estoy en la casa de Griezmann y lo que le dé la gana en un sentido no quedará obsoleto pero yo lo que te digo pero yo lo que te digo es que yo en lo que sí me he rebelado y creo que es injusto igual el que otros años cuando pasó lo del verano pasado del Barcelona cuando pasó las declaraciones que dijo que habló de Manchester que no cerraba la puerta del todo que tú me digas que hay esos coqueteos puedan enfadar y que están fuera de lugar absolutamente con respecto al club que le paga ya eso ficción te doy vamos firmo debajo de lo que tú dices pero lo que es injusto es que este año más allá de que no que salir que es una decisión suya no ha hecho nada ni una declaración ni él ni su entorno lo que han dicho los

Voz 29 36:11 pues lo cual yo lo sé pero lo que ha dicho lo que he dicho antes Manolete y lo que está

Voz 1576 36:20 eh muchas veces en el ambiente es que está coqueteando faltando respeto y a día de hoy a día de hoy se quede ose vaya esta temporada no ha hecho nada que pueda enfadar si sí

Voz 28 36:30 a Peter suena a Peter suena un tío que llevaba el catorce a la espalda que es un emblema de la fricción para la afición y para algo Usama Gabi suena verdad

Voz 31 36:37 digo yo sí si sabes lo que dijo en el larguero creo que sé perfectamente que sólo porque hablé yo para entraras perfectamente

Voz 28 36:47 me puedo crees tú crees si todo el mundo va en la misma dirección que es en la que todos tenemos lazos de Griezmann va a volver a vacilar al Atlético

Voz 29 36:55 pero yo te pregunto Antonio tú has escuchado

Voz 1576 36:58 pero tú que has escuchado de Griezmann de su representante de su hermano de su padre de su tía de su abuelo de quién quieras respecto a este verano irse a unirse al Atlético de Madrid la única que

Voz 29 37:10 pero la escucho dado que el ambiente desde que el Barça

Voz 28 37:12 lona Almo contra el Liverpool bien palmadas me refiero bien formado futbolísticamente Griezmann a saltar otra vez a los clásicos a la palestra y creo que después de de de devenir de dónde venimos no sobra que Griezmann le haga una declaración pública de amor al Atlético de Madrid de manera indigna

Voz 1576 37:29 no yo no tengo una cosa la noticia dio anoche Manu importante pero si esto no lo va a llevar a que se consuma toda la verdad libre no hablar del enésimo ridículo del Real Madrid es nada

Voz 32 37:43 cuando Antonio tutor

Voz 0985 37:46 Tica ha sido Mc magistrales el Griñán has conseguido que estemos hay XXXVIII jazz esquivado o lo que es un punto clave de la jornada pero además no sabía nada

Voz 28 37:53 no dudó tu dirás director pero

Voz 1576 37:56 yo creo que sí

Voz 0985 37:58 que toca salir al quite yo creo que ya estaba contra las tablas dando cabezazos a todos los lados cabe dado por parte verdad de costes ya entonces creo que hay que hablar como dice tal con un gran acierto de que aquí unos hablo Pacojo de que Zidane salió al rescate alguien me puede decir es que estimuló que motivación qué reacción ha percibido en el Real Madrid de Zidane más allá de la indolencia clamorosa de un equipo que entiendo que debe ir cobrando esa es la pregunta que tenemos que

Voz 29 38:26 la respuesta si ya entrenó Antonio

Voz 1576 38:29 también ya de paso ya te coge las dos y las contestan alguien debe explicar por qué dos jugadores más en forma de los jugadores más en forma esta temporada como reggae lo ni Llorente sea algo personal por los que los ha despreciado absolutamente Zidane porque no le gusta Vinicius al que tampoco pone

Voz 28 38:46 bueno a Manolete quieres alguna pregunta la rueda de prensa

Voz 4 38:50 no porque tú eres mucho más serio

Voz 28 38:52 bueno pues por decirlo de Jordi yo creo que si Zidane Zidane es evidente que no mejoraba solar yendo en el puntajes que diría Pellegrini tampoco a Lopetegui Theron exigido no hubiera estado en el banquillo en estas últimas jornadas el pollo en el club hubiera sido mucho más gordo

Voz 1372 39:05 parece que sólo por eso la llegada de Zidane

Voz 28 39:07 le ha merecido la pena club no sé si tanto ácido en pero sí al club esa para Jordi para Talavera ha mezclado dos cosas yo no tengo constancia de que un asunto personal entre Zidane Si marco Llorente reggaetón si tú tienes consta

Voz 29 39:19 a no no porque no practique por qué

Voz 1576 39:23 Portillo no serás han sido los mejores sino ahora

Voz 28 39:25 no yo no si esto es una cuestión esto es una cuestión de gusto personal decidirán si Zidane no les gustó a renglón no les gusta Marco Llorente o no les gusta lo suficiente como para que el año que viene sean miembros de la primera plantilla del Real Madrid sobre lo de Vinicius hay cintas en hueso porque me consta que le gusta que cree que es un futbolista que tiene posibilidades para la próxima temporada ayudar mucho al primer equipo pero te recuerdo que ven una lesión de dos meses y medio con Iker después de la lesión jugó un rato la primera vez que fue convocado ayer jugó por delante de Mariano que el otro día más metió dos goles

Voz 29 39:56 por otra poniendo de Les

Voz 1576 39:58 con Benzema se supo ayer el partido entero

Voz 28 40:01 Benzema volviendo de una lesión que yo no soy físico pero que tiene muy poco que ver estar tres meses por que lo gastado Vinicio por una lesión grave a Benzema que ha estado quince días fuera por una pequeño problema muscular

Voz 0985 40:12 bueno yo con esto creen yo con estas preguntas lo que perseguía solo objetivo que conseguido que es que se conste en acta con absoluta normalidad y naturalidad por más asombro que nos pueda producir de cómo aceptamos con esta naturalidad

Voz 1372 40:26 el nombre del Real con la guitarra orillita antes que tú que tanta en dos partes

Voz 33 40:35 parte Jordi me una cosa me parece Zidane fuera una opción que en exceso por cierto Bale no has dicho nada de veinte

Voz 0699 40:45 este es un éxito eh que hace siete meses

Voz 33 40:48 se presentó a la abanderados pasan banderín

Voz 28 40:54 lo que merece continuar y tiene que estar fuera del Real Madrid a partir de ahí todos lo de Bale está contado a través de Antón Meana de manera

Voz 1372 41:00 que no le paga nadie nadie

Voz 28 41:03 la debacle quedado mitigada por la debacle que cogió el puente aéreo frente al Liverpool sinceramente

Voz 4 41:09 a los barcelonistas hace cincuenta años

Voz 0985 41:12 con la derrota del adversario

Voz 4 41:14 hola diferente pero sí

Voz 0985 41:17 cuenta años barcelonista que sólo deseaban la pegar al adversario habían venido al club Antonio los encontrará son gente ya muy mayor pero todavía los brazos

Voz 4 41:26 porque a ver para finalizan

Voz 25 41:30 no

Voz 4 41:33 no diremos cuánto perdiéramos aquí en la cuarenta y cinco Luego luego llegó buena parte Manolete ya llega aprendido a Pellerano

Voz 0699 41:41 me acojo largo Pallín

Voz 4 41:46 vale que usted me he perdido los papeles los parte hombre para

Voz 0985 41:50 todavía más de los coopere con mucho que a mi me gusta me gusta Ubud Fennesz felicidades que cumplas muchos más oye por cierto Pacojo dimana no hemos hablado de Guardiola eh ya que esto merecería haber hecho un pequeño recuadro pero sí que tendremos otras barras

Voz 4 42:05 sí claro el regalo para Antonio no hablaré Guardiola osea hoy es el día que es el cumpleaños de Antonio Romero y Antonio pues eso lo coincidieron pero tenemos que felicitarle de alguna manera pues yo me viene

Voz 32 42:20 ya se me como Gerard

Voz 1 42:30 vamos ser más Madrid ciento cuatro punto tres no para

Voz 34 42:45 las de hablar de preguntas a toda la familia no dejes de

Voz 0227 42:48 mirar por Internet en la UE Vicente en Madrid Las Rozas seguirá sucediendo eso que llevas haciendo durante meses soñar con tu nuevo coche pero configurando lo mediante gafas de realidad virtual en una exposición con más de veinte modelos nuevos de la gama Audi o eligiendo entre el mayor stock de seminuevos de dirección

Voz 27 43:07 Vicente en Madrid Las Rozas cumplimos sueños