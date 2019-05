El tobogán más largo de España no dura ni 24 horas

Voz 0313 00:00 yo no tengo ni idea de si se emplearon muchas o pocas horas extra

Voz 1 00:06 no no te rías que pedir

Voz 2 00:09 que te veo en la construcción del tobogán de Estepona

Voz 0313 00:12 que el que el viernes a esta hora saludamos como un invento digamos singular después de ver esas imágenes de personas deslizándose a toda leche dándose golpetazo en algún caso ante ante la ovación del respetable porque había público esperando a que llegaran abajo que algoritmo habrían utilizado y le preguntamos oye para unir dos calles un tobogán de XXXVIII metros con unos desniveles del carajo y con ese nivel de riesgo oye horas extra no sé pero pensar durante un tiempo alguien habrá pensado total poco después el comentar lo que en La Ventana tampoco tiene que ver cómo lo de Doris Day

Voz 1 00:45 sí sí han cerrado el tobogán y Jesús Sánchez ser Málaga buenas tardes buenas tardes Carlos Pastor compañero lo siento mucho se quiere y además con toda la razón del mundo el viernes me dijiste vete la próxima vez que conecte contigo alto porque claro pero es que no me da tiempo cerrada dos horas después de que habláramos aquí no no me ha dado tiempo estoy tan contento yo también porque una cosa son las horas extras y otra las hostias extras hemos hecho que para fichar a que la radio vamos a poner un tobogán como este en la entrada así cuando vayan entrando los compañeros han tirando por el tobogán

Voz 0313 01:20 señor oye echándonos cuéntanos Si bueno lo han cerrado porque si por problemas de pero lo van a volver a abrir cuéntanos

Voz 1 01:26 inicialmente un cierre preventivo hasta que la empresa que construye ese tobogán haga una revisión complementario de eso no nos han dado detalles esta misma mañana hemos contactado de nuevo con el Ayuntamiento de Estepona que nos ha remitido al comunicado el pasado viernes ese cierre preventivo hemos llamado también a la empresa constructora aunque aquí directamente Nos han colgado el teléfono parece que no se han tomado muy bien la polémica generada lo cierto es que el Ayuntamiento aclara que el tobogán estaba homologado se había certificado la seguridad matizan además que se había colocado indicaciones de cómo se debía tirar los usuarios cada uno de los usuarios hay que estar sentado no tumbado con los brazos recogido dicen que hasta un millar de personas usaron el tobogán en las pocas horas ni veinticuatro horas que estuvo abierto sin ningún tipo de incidente Ike las imágenes que hemos visto estos días en las redes sociales pues aquella chica extranjeras Museum un tortazo bestial a toda velocidad o de niño cayendo luego con dolores espalda que son hechos aislados suena peligroso

Voz 1546 02:22 es dar instrucciones Alvin alarde lanzarse por un tobogán no eso ya ya huele mal no si tienes que hacerlo de una forma determinada canción tu estilo que dice que si no te arranca un brazo

Voz 1 02:34 has dicho que porque no pone un policía local allí para que por lo menos en los primeros días esté vigilando no nada nada está todo precintado por la Policía Local desde el viernes siete y media de la tarde y allí no se puede subir nadie gracias a Dios porque el puerto deportivo está a cinco minutos que son está la zona de copas por Estepona también ha sido este fin de semana la la feria local de San Isidro imaginaros lo que eso por la noche de madrugada podría verse

Voz 0313 02:59 pero el tobogán se va a quedar de momento no de momento

Voz 1 03:01 queda nadie dice que el tobogán se vaya a allí habrá que esperar a la revisión que se haga por parte del Ayuntamiento de la empresa ya las medidas que se tomen si es que se toma alguna para que no se produzcan nuevos incidentes en esta atracción ahora está precintado por la Policía de arriba abajo y nadie puede usarlo Carles

Voz 0313 03:17 muy bien pues quedamos pendientes en cualquier novedad Jesús se sobretodo novedad