Los tres puntos clave para mejorar la atención primaria: "inversión, previsión y apoyo"

Voz 0313 00:00 bueno esta tarde en La Ventana queremos hablar queremos hablar a fondo de uno de los colectivos que desde hace tiempo más reivindica reivindican horas en su trabajo porque por otra parte ocupan un lugar fundamental en nuestro entramado como como sociedad como como país hablamos de los de los doctores y las doctoras de Atención Primaria les hemos entrevistado en multitud de ocasiones hemos estado con ellos en manifestaciones de las mareas blancas

Voz 1 00:22 como mínimo necesitamos bien minutos para poder atender adecuadamente a los pacientes que acuden a las consultas no se pueden atender al paciente con tres cuatro minutos y rellenando pantallas de ordenador continuada

Voz 2 00:31 no es digno no es una buena praxis que un paciente sea visto por un medio

Voz 0313 00:37 con diferente según el día de la semana en

Voz 2 00:39 que vaya a su centro de salud la

Voz 3 00:42 a Primaria con la falta recursos por la falta de personal por edición voy suficiente que debemos para mirarle a la cara

Voz 0313 00:49 como ha repetido en infinidad de ocasiones paradojas de la vida a pesar de este panorama tenemos la mejor médico de familia del mundo eh se llama Verónica Casado trabaja en Valladolid la entrevistamos aquí en La Ventana en octubre del pasado año cuando recibió el premio

Voz 4 01:04 lo más importante es setenta no es que me den el primer ni yo creo que este premio yo lo vivo con mucha alegría porque creo que son un reconocimiento a la medicinales a mi atención primaria España es decir yo me siento muy orgullosa de detraer premia para España pero sobre todo porque yo creo que es un reconocimiento a la labor de tantísimos años de muchísima gente quien su rinconcito sus consultas hace que la salud de la población sean mejores

Voz 0313 01:28 bueno pues el foro de médicos de Atención Primaria ha presentado hoy una batería de medidas para intentar mejorar la asistencia con la mirada puesta en las elecciones del próximo día veintiséis María Fernández buenas tardes

Voz 5 01:40 hola buenas tardes doctora Fernández ex vice

Voz 0313 01:42 Fuentes de la Asociación Española de Medicina Familiar y Comunitaria y la pillamos en consulta no bueno ahora no porque ha sido un momentito

Voz 5 01:49 no sé si acabo de preparar la consulta para para terceros

Voz 0313 01:53 es una curiosidad doctora ha empezado a las tres tres y cuarto hora empezado si empieza a las tres y cuarto cuántas personas han visitado hasta ahora

Voz 5 02:01 pues hasta ahora he visto llegar a cinco personas pero con varias interrupciones telefónicas medias consultas de enfermería que tenido que pasar a ver así que no es a veces eso pero de pacientes sino en la calidad de la atención que tenemos dar los pucheros problemas que a veces tenemos catorce era a la vez

Voz 0313 02:21 esto cómo se solventa doctora con más personal con mejor organización con cómo se hace

Voz 5 02:26 es solventa son muchas las cosas que pedimos de hecho en ese famoso lago documento estratégico que hemos trabajado conjuntamente con el criterio de que no estamos de acuerdo en algunas cosas para todas pedimos muchas cosas pedimos tiempo creímos a recursos sobretodo pero lo que necesitamos es una buena organización una buena planificación eso son muchos profesionales en toda España que cada la realidad de cada uno de de las comunidades autónomas es diferente necesitamos sobretodo que que pongan el foco en la atención primaria tenemos queremos que estas próximas elecciones se nos tenga en cuenta pero pedimos vimos como un íntimo e irse puede sorprender ahora la Audiencia cuando diga lo que pedimos pero pedimos un mínimo de cuatro cuatro mil doscientos cincuenta millones más tarde atención primarias cinco años pero esto no o no solamente es para gastos de personal también que se llevarían aparte lo que les profesionales estamos hartos estamos muy quemados estamos encantados de trabajar para los pacientes a los cuales como Verónica Casado que acabo de estar con ella eso compañera haya mira opinan exactamente lo mismo también necesitamos que mejore nuestra sin tras estructuras de salud y consultorios periféricos y como no hay que dotar el equipamiento adecuado para dar una mejor sanidad necesitamos eh un un mes por un médico de familia más por cada diez mil pacientes por cada habitantes mejor haríamos una media de cincuenta y dos días casi dos meses la supervivencia no iríamos la mortalidad en enfermedades cardiovasculares enfermedades respiratorias solamente con un médico de familia por cada diez mil habitantes

Voz 0313 04:08 esos cuántas serían en total doctora por tener una cifra en la cabeza cuán cuántos médicos faltan actualmente en la atención primaria más o menos

Voz 5 04:15 los que faltan ahora mismo no sabemos porque no tenemos otros tampoco de la Administración lo que sí sabemos es que el Ministerio de carga con una cierta periodicidad observatorio que realmente cuál es la la prohibición de tantos médicos vamos a a necesitar aquí en España problema de médicos de familia desde el dos mil dieciocho Alves min treinta en estudio que se ha encargado chino eh sino invertimos en atención primaria en el dos mil treinta tendríamos un déficit de más de seis mil médicos de familia en España médicos dejamos claro cada año piden este último año que son cerca de mil quinientos profesionales de médicos han pedido la idoneidad en los colegios médicos de España eso significa que están pensando marcharse fuera que España nuestro Mir nuestro sistema MIR es una joya podemos estar formando a profesionales para que luego se dos vayan a trabajar a los países nórdicos a Inglaterra Francia y que luego enciman eso implica que que está intentando traer médicos que no tienen una formación a España no tenemos nada encontrar esas profesionales pero tenemos muy buena gente formada aquí lo que tenemos que cuidar a esos profesionales para que no se vayan

Voz 0313 05:31 me gustaría recuperar algo que ha dicho hace unos minutitos doctora porque yo creo que eso es muy importante que es el eje en la cabeza a los oyentes está no es una demanda laboral como otras que son absolutamente ilegítimas sino que tiene lo acaba de decir usted repercusión directa bueno en el índice de supervivencia de las personas directa o sea cuando hablamos de salud hablamos de estas cosas no

Voz 5 05:51 nosotros somos médicos con cabeza de médicos y corazón de paciente porque también seremos pacientes algo mejor o no pero seremos pacientes luego nosotros nos preocupamos por pacientes nuestros pacientes al o la población debería de reconocer el sistema sanitario que tiene el sistema público que tenemos que cuidarlo entre todos por lo tanto una demanda sólo para para que mejoremos nuestro sueldos que se invierta personal que también pero necesitamos seguir dando una asistencia de calidad y para eso nuestras demandas pican que clase pacientes lo sepan lo conozcan nos apoyen y a fecha de hoy yo toda la gente que está esperando se que en cuanto pasen y les diga que me perdonen que es pelear por la atención primaria con su sistema nuestro sistema sanitario se que a entendería atenderles con una sonrisa y con todo lo con todo el amor del mundo

Voz 0827 06:41 parece mentira no que todavía digamos en el inconsciente colectivo a ser médico de familia de Atención Primaria sigue siendo como la hermana menor de de la medicina cuando es todo lo contrario es como si de repente quisiéramos tener muy buenos catedráticos en la universidad pero sin embargo no tratamos bien a nuestros maestros de primaria secundaria

Voz 5 07:02 de hecho una de las reivindicaciones que también hacemos nosotros es que la asignatura de medicina de familia no está presente en todas las facultades de Medicina lo tenemos una asignatura propia que eso me imagino que con Verónica lo habrán hablado no pero es una especialidad troncal frase temida que hará más sostenible el sistema sanitario nosotros hemos hablado más de una ocasión la idea impulsar políticas de discriminación positiva en favor de la especialidad MIR es el proceso por el cual un médico termina la carrera empieza a hacer su especialidad la residencia de noventa y seis una familia iría familia era cuarenta por ciento ya que solamente del total en el XVIII no llegan al treinta por ciento por lo tanto tenemos tienen se tiene que invertir más en las plazas de atención primaria de Médico de familia quería tratar bien pero es primordial que estemos sí que nos conozcan los estudiantes de Medicina

Voz 6 07:55 también las listas de espera supongo que suelen ser muy largas no

Voz 5 08:01 pues sí la verdad es que tenemos una la media que se estima es de treinta y cinco pacientes por consulta verdad a medias hay yo trabajo en una zona de Madrid tipo de haber consultas que tiene más de cuarenta y cinco personas para ser atendidos en unas tres horas y media cuatro horas ya parte de su nosotros tenemos que atender esas oscila a la población que que son positivos iba muchísimo más tiempo no pero el a veces no podemos hablar solamente de cuánto tiempo por consulta necesitamos que por supuesto con diez minutos tendríamos algo suficiente para algunos pacientes que a lo mejor paciente necesita puntos es más que podamos también que tener un control sobre nuestra demanda sea poder ser nosotros que controlemos las agendas para si un paciente necesito estar veinte si como todo a cinco a poder ser nosotros los que manejamos nuestras nuestras agendas ningún medio de pacientes que estimamos en un poquito menos para pediatría

Voz 0313 09:03 doctora en la última pregunta que se que la están esperando cuántos años hace que ejerce

Voz 5 09:08 eh yo llevo ya en Madrid trabajando desde el año noventa y seis

Voz 0313 09:15 son más de veinte años ya estoy aquí

Voz 5 09:17 ah y más de veinte años trabajando en otra ocasión se lo recomendaría a muchos que están eligiendo ahora aquí al lado

Voz 0313 09:25 por su experiencia hemos ido a mejor o a peor

Voz 5 09:28 y él en actor desde el punto de vista laboral hay aspectos laborales hemos ido a peor que hiciera sigue manteniendo este sistema sanitario es por la profesionalidad porque esta esta profesión es algo vocacional con por lo tanto lo hacemos por nuestros pacientes hay me encantaría volvería a hacer exactamente lo mismo y que no ha sido hacia peor tenemos que pensar siempre en positivo queremos trabajar con los políticos para poder que mejorar y recuperar parte de lo que teníamos y mejorar aquello que no estaba bien hace años porque no todo estaba bien gracias pero pueden hacer mucho mejor las cosas pero para ello necesitamos prohibición que se crea en la Atención Primaria e inversión

Voz 0827 10:14 doctora sendos está pasando volando pero esta entrevista ya dura ocho minutos y medio en ocho minutos y medio de una jornada anormal a cuántos pacientes ve usted

Voz 5 10:24 bueno pues posiblemente podría haber visto tres pacientes en una llamada telefónica así pasó ocho minutos se dedicaron Rácing te porque yo creo que tenemos que escucharles explicarles las cosas con el lenguaje médico sino con el lenguaje acercarnos hacia los pacientes nosotros tenemos un programa que es el programa y comunicación y salud en el que también tenemos que aprender a comunicar qué es lo que queremos escucharles a ellos y aprender a dar malas noticias no solamente recetar llega un ordenador y hay que explorar más a los pacientes también