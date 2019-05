Flash Deportes SER de las 18:30 (13/05/2019)

Voz 1509

00:00

Irán ha comunicado a Keylor Navas que no cuenta con él para el próximo año por lo tanto el debate en la portería entre Courtois y Keylor ya no se repetirá la próxima temporada el portero que ganó las tres últimas Champions League con el Real Madrid y con el francés como técnico no seguirá en el equipo y el trío de portero será salvo giro de última hora en la planificación deportiva Courtois Luccin que está cedido esta temporada en el Leganés y Luca Zidane además de esto hoy se cierra la jornada en Segunda División con el partido entre el Málaga y el Oviedo séptimo y octavo clasificado por lo tanto un partido vital por meterse en los puestos de play off el encuentro será a las nueve de la noche en La Rosaleda además de todo esto Luis Enrique anunciará el próximo viernes día diecisiete la lista de convocados para los partidos de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte ante Islas Feroe y Suecia Luis Enrique volverá a aparecer después de su ausencia por motivos familiares y un último apunte en fútbol hoy a las ocho de la tarde en la selección española sub diecisiete se medirá en cuartos de final de la Eurocopa ante Hungría en el ámbito polideportivo nos centramos en ciclismo porque hace unos minutos ha terminado la tercera etapa del Giro el italiano vivía ni se ha llevado el esprín pero ha sido descalificado por variar su trayectoria por lo tanto Gaviria es el ganador de la tercera etapa del Giro Yeles noveno primos grogui sigue líder de la general también hemos conocido hace unos instantes que el ciclista español Samuel Sánchez ha recibido una suspensión de dos años por positivo en hormona de crecimiento en un control sorpresa que lo hicieron en agosto de dos mil diecisiete esto por el momento más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER