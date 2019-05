La Lengua Moderna: El ciclo menstrual es lo que nos importa (13/05/2019)

Voz 1 00:00 tan moderno y tan antigua a la vez como el y el teletexto como una señora antiestrés moderna con lector de Miguel

Voz 0759 00:54 pues es el programa número doce duodécimo o décimo segundo lo más correcto duodécimo pues vale pues este es el duodécimo programa de la Lengua moderna el público más

Voz 0759 01:18 Eurasia Eurasia Eurasia que es una zona eh además tiene mucho mérito que hayan venido porque lo hablábamos justo aquí antes de empezar esta charletas qué hacemos con ellos Sara apuntado treinta y pico y aquí están los treinta y pico enfoca Alós

Voz 0759 01:31 sí hay treinta y pico eh no lo parece porque es un plano no se ve bien

Voz 3 01:35 han quedado en las terrazas como hace bueno claro claro qué cabrones les va más la guerra y a mí también pero sí que creo que vengo venga

Voz 0759 01:42 pues bien eh Valeria hoy te miro no sé si es el la primavera esta fugaz que ya ha llegado incluso el verano que me sale decirte como en un libro abierto Leo de tus pupilas en el fondo a que fingir el labio risas que se desmienten con los ojos llora nota vergüenza de confesar que me exquisito

Voz 3 02:09 voy poco nadie unos mira ya ves yo soy un hombre

Voz 4 02:15 también lloro Valeria

Voz 3 02:20 que tienen Valente monísimo tan pequeñito y con tanto talento entre talento

Voz 0759 02:28 el poema lo escrito bajo el seudónimo de Gustavo Adolfo y dicho lo cual Valerie a a quién le quieres dedicar todo el programa de hoy querellado

Voz 5 02:36 quiero quiero dedicárselo a los community manager

Voz 0759 02:39 el hombre lo CEM esa gente a los trenes se prevé en la cara

Voz 5 02:44 esta es que no puedes más perdón perdón

Voz 0759 02:46 de que se puede decir de a qué te dedicas a la empresa

Voz 6 02:50 ya

Voz 3 02:51 para nada tiene una tienda de me dio una tienda de juegos de mesa seguro

Voz 5 02:56 es hasta un doctorado yo estoy a este Comunicación Audiovisual

Voz 3 02:59 qué va nada igual como tú tienes Twitter venga p'alante es alucinante

Voz 5 03:04 porque es un trabajo súper complicada o estás veinticuatro horas siete estás borracho y contestando al de la caldera porque al final hay gente que hasta ha estudiado publicidad y acaba redactando ahí chupando silla todo el día haciendo Hirst Caldera ya no saben cómo venderla yo qué qué qué mal está esto

Voz 0759 03:20 esto para nada lo dices porque tú se hasta sida lo es y de y ahora sigo siendo pero por lo menos bueno vamos a todos los promociona a mí eso trabajo incomprendidos a Trabajo que parece que todo el mundo puede hacer pero no yo se lo que dedicar a un hombre que salió a votar las últimas elecciones generales un hombre de Salamanca además que hizo esto creo que tener una imagen de la papeleta por favor porque es preciosa es un documento maravilloso este señor dijo yo voy a votar nulo porque voy a imprimir mayor esta papeleta en casa esparcido por el regreso del Siglo de Oro español cuyas siglas son PSOE en el número uno Francisco Gómez de Quevedo en el dos Luis Góngora en el tres Pedro Calderón de la Barca Fernando Rojas Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes pone independiente de su mano izquierda muy bien apunta Elio Antonio Martínez de Cala acá Antonio de Nebrija muy bien estaba muy bien y me me encanta imaginar a este tío en su casa el día antes abriendo el Worth mi voto va a ser nulo pero yo pero voy a currar Maricarmen no va la impresora hay currantes tendrán marcado para él toda mi admiración y luego eh ya también para empezar el programa ESSA está de moda hacerme mi mi mi yo lo aceptó el otro día la volvía a cagar eso sí con quince segundos de cagada fuerte no sé si podemos vernos pocos acabar con esto perdona cómo se llama tu amiga Paula Raquel Raquel ganadora del concurso ya está ya está falta tampoco bien esto que viene a demostrar una vez más pues que hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos

Voz 4 05:05 hijos de puta grafias aplaudió

Voz 3 05:28 el concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 0759 05:32 si es que pasa una cosa ahora que la semana pasada dejé tan alto el listón

Voz 5 05:38 y ahora saber ya ven

Voz 0759 05:40 visto el vídeo está por ahí hizo una versión reggaeton de la sintonía de la Lengua moderna y claro ahí y ahora qué hago ya claro cómo supero ese momento

Voz 5 05:49 igual quita Alony lo haga sí

Voz 0759 05:51 pero es que no porque me cantas tú no me lo por eso no te lo sabes Valeria Ros cantando asiento

Voz 0277 06:03 ya en el concurso

Voz 3 06:06 usted espera que me confunde

Voz 0759 06:09 de aquello cantado con ahora a placa saca lo llevas lo tuyo llena no me cuenta

Voz 0277 06:17 Nos ya ahora bien el concurso de la lengua Mother Ollé dos personas se enfrenta ya a ver quién es más le Nana la ruleta

Voz 3 06:34 no por supuesto no hay pero es verdad

Voz 0277 06:37 no hay premios no no no esto no es la ruleta es el concurso entre de la

Voz 7 06:45 a la lengua moderna

Voz 0277 06:49 qué más da que yo por eso pierda sea al fin to be

Voz 8 06:54 las

Voz 9 06:59 hemos emociono no

Voz 0759 07:03 oye cantadas bien es me han puesto un rever de aquella han el de Julio Iglesias hay hay que poner Julio Iglesias tenemos ya

Voz 10 07:12 eh vamos por supongo concursantes queremos concursante

Voz 0759 07:14 es gente bueno bueno bueno hay hay que ya venga pues tu pena pensar intensamente en el que está más avispado de una después de una hora es que no gusta mucho rollo chica chico Repsol muy bien así que le he dicho a ella no

Voz 6 07:29 sí pero oye

Voz 3 07:32 qué momento más violento que pena pero no siéntate cómo te llamas Gonzalo me muero de pena a Valeria también preguntó que no estaba es tu novia

Voz 0759 07:44 no

Voz 3 07:47 de la ascensor muchísimos partidos y quiero meter presión

Voz 10 07:54 hemos a Gonzalo Gonzalo de dónde eres soy de Madrid de un pueblo de la sierra de cuál de Colmenarejo hombre burrito Colmenarejo e no ha estado nunca queda por qué no puedes decir de Colmenarejo venden un pueblo maravilloso cuántos habitantes con cuarenta mil hombres la instante un polideportivo maravilloso un polideportivo maravilloso y hay gente que va Colmenarejo sólo para ver el polideportivo seguramente vale

Voz 0759 08:23 muy bien a Paula a Paula que eres del Estado de Palencia de Palencia Palencia yo creo que la conocemos todos pero caso acaso cuéntanos cosas de Palencia fue que lo está petando ahora en Palencia el románico Román fíjate si será así en Palencia

Voz 3 08:44 si el concursante

Voz 0759 08:49 perder hereda bueno oye pues una cosa me faltan dejáis

Voz 5 08:55 usted aquí sabéis que todo el mundo me escribe algún día para preguntarme cosas

Voz 0759 08:59 de te piensan que soy como tú manager Otto tu esposa pues cualquier cosa como le llamó Héctor o que que la que se salga quemada no responde igual bien

Voz 10 09:10 iremos concurso tenemos concursantes Nos falta la figura

Voz 0759 09:13 confía ya en desuso de la azafata azafata que iba a ser bueno hoy quiero ser azafata rusa Rosa que es una especie de de pues es como cuando cuando ellos algo quiero a ligar ese súper dulce y no hablo casi qué es lo que me apetece ser Bremen borracho y la cago voy Zapata rusa sobria en principio sobria así que pasa a hablar poco y no entonces es más que Madonna vale vale venga pues vamos a empezar el concurso

Voz 10 09:44 estamos por pollo que se por por Gonzalo que ha salido con mucha ilusión lo de Colmenarejo

Voz 0759 09:49 eso es lo vamos a escuchar una canción de Shakira por ejemplo para meter ahí está la que vivió con misas

Voz 0277 10:05 nada

Voz 3 10:11 da igual es porque la gramatical más que la propia canciones

Voz 0759 10:19 pero es que Shakira como sabéis el Barcelona pues no lo está pasando bien esta semana ha quedado eliminado de la Champions Shakira quiso consolar un poco a la afición y a su novio con una carta que público twitter y que vamos a ver ahora fíjate que va buena Tour Sara en plan gracias Barça por regalarnos tantas alegrías por una temporada tampoco vamos a leerla si ella sola entonces eso es una buena forma de Shakira por escrito porque así pero hay un par de fallos en esa carta que me gustaría recalcar Pablo por favor a ver si podemos agrandar y empezamos Gonzalo que leves a ese párrafo tan sentido por otra parte de Shakira lo primero El por ese gracias porque en la derrota también crecemos que le pasa ese porque Gonzalo que tienen una tilde tiene una tilde en la eh eso está mal que más Gonzalo si es que ves algo más porque tú tú crees que el fallo es que el el porqué lleva una tilde a ese mismo porque sin la tilde estaría bien esos vale pues muy mal Gonzalo menos un punto para Gonzalo rebote para Paula que pasa pues le sobra la tilde puede ser que tuviera que ir separado puede ser que tuviera que ir separado querido público

Voz 3 11:41 un fuerte aplauso para Taula por favor community manager dice que separado no

Voz 0759 11:50 la última ahí quemadas y en Twitter

Voz 10 11:53 bueno eso por un lado pero Paula seguimos contigo hay alguna cosita más en la carta Pablo por favor a ver si podemos agrandar el otro párrafo masas es algo que ya ha salido en este programa varias veces sobre si Sin sobretodo ese sobre todo sería separado que recordamos que sobre todo se puede describir junto cuando Gonzalo cuando es una prenda cuando es una prenda de vestir mira pasas de menos uno a cero dos ptos oro

Voz 3 12:18 Aula que abrigo de Palencia

Voz 0759 12:20 conquistar Madrid

Voz 3 12:23 sí

Voz 0759 12:24 tenemos tenemos más canciones para seguir ambientado este concurso tenemos eh hombre es que está muchacha pues fíjate yo creo que todavía no había sonado en este programa ya iba tocando la canción está bien también relajado pero nos da para comer

Voz 11 12:41 dar un tuit de Rosalía que también es un una muchacha muy activa en las redes sociales especialmente en Twitter vamos a verlo por favor que escribió Rosalía que escribió bien sostuvo no

Voz 0759 12:55 y luego dijo tú también me piensas a mí vamos a obviar

Voz 11 13:00 dar eh la la interrogación del principio y las ONG y los puntos

Voz 5 13:06 es por el chico con el que estaba que es muy famoso también como se llama bueno otro otro como Rosalía que lo está petando ahora

Voz 0759 13:16 sí ahora está con con Berta

Voz 5 13:18 convertida la mulata de actriz

Voz 0759 13:22 hasta aquí la lengua moderna limón vale

Voz 12 13:26 y no sé a quién le tocaba venga Gonzalo González que vamos a obviar

Voz 0759 13:31 vamos a tú también me piensas a mí

Voz 10 13:33 qué pasa ahí pues sería el tú puedes el truco la tilde la U correcto en mi en todo caso piensas en mi pueblo me piensas a mí tampoco está Madrid también

Voz 0759 13:45 mi el tú piensas

Voz 10 13:47 tú sí hay Dios mío hay que calvario buscamos con el tú no medio apuntó oiga cero con cinco para Gonzalo porque hay otra cosa más que le pasa a Paul

Voz 0759 13:57 que mi no estoy viendo con Gozalo sólo un ojo eso lo nada más muy bien tres puntos para Paula pero con cinco para Gonzalo yo creo que sí se nunca había oído lo de enredarse favorito lírico es poético pero está bien para Larra quemada como decimos en Salamanca me sueño bonito ayer me soñé en Extremadura me veo no me gusta que has sacado eso pero del verbo pero te juro que esto no estaba preparado pero ya que tengo las pizarras ya que ha salido el verbo que como sabéis se P2 orgía

Voz 5 14:45 no

Voz 0759 14:46 la típica falta de energía rusa bien mira verbo pero vamos a una pregunta de verbos y estamos buscó

Voz 10 14:54 cuando

Voz 0759 14:54 la tercera persona del singular hasta ahí sí recuerda singular en ello ll incluso tercera persona singular pretérito perfecto simple del verbo PER pero pero existe hombre claro aún existe sí sí pretérito perfecto simple ya sabes que es el pasado pues uno de los tipos de pasado pretérito perfecto simple fue simple exhausta del verbo pero ya está no

Voz 6 15:25 no yo creo pero mal

Voz 0759 15:27 contarlos muy honrada copia operó más atención a los tu pizarra Gonzalo que has puesto soy yo Pello Paula que has

Voz 5 15:38 hombre yo yo no me comen

Voz 3 15:43 pero el momento que sabes

Voz 0759 15:45 existe que acaba de hacer valer sin porque no quiero que sepáis

Voz 3 15:48 verdad que has dicho un que ya doscientos apareces yo dice

Voz 0759 16:03 eh Gonzalo Paula por Lauren a la pizarra veo el peor sería el peor hoy apeó o ella Pello enervó más eso es un verbo muy asquerosos y Gonzalo dio has acertado impresionante claro que para entender cómo estás cómo leer exacto se conjuga igual que leer per les vaya muy bien Paula deportivamente auto caros

Voz 10 16:30 un par de preguntas rápidas que tenemos que ir acabando con esto Gonzalo la primera el verbo que utilizamos cuando queremos indicar que

Voz 0759 16:38 vamos a mezclar una baraja de cartas es el verbo a barajar barajar voy ahí iba yo se puede decir barajar sí de hecho lo has dicho y no ha pasado

Voz 3 16:48 sí se puede

Voz 10 16:53 decir baraje efectivamente medio punto para ti dos puntos Paula pregunta rápida también es la palabra ante diluvio

Voz 0759 17:01 no no la había ido pues pues es para sensibilizar es un adjetivo para definir a gente como yo gente muy mayor gente que nació antes del diluvio entonces cuál es la forma correcta ante diluvio anti diluvio mano tú dirías ante diluvio público ante ante ante ellas como no

Voz 3 17:23 no voy a seguir aquí odiar los diluvio atormentan tanto fuerte aplauso para los dos muy bien estamos llegando al final de

Voz 10 17:32 a mí me gusta llegar al final con empate pero en este caso no hay empate en este caso podemos decir que la ganadora del concurso cutre de la Lengua moderna sin duda

Voz 3 17:44 cojo azafata tomó Froome os estoy tenemos que decir que los premios este concurso se encarga el sueldo de Valeria de la Feria de Abril que esta acaban de tienes tu p que traen gracias porque

Voz 0759 18:03 no para la foto de vista gran es muy importante que como perdedor salgas haciendo el ridículo en Instagram Mueller voy a Gonzalo como un detallito lo que ganas a veces es un complemento

Voz 3 18:18 ahora nada es decir que no renegar de España alguien de países como a que vienen a educación

Voz 10 18:35 vamos con las fotos para nuestra cuenta insta por cierto hemos llegado ya diez

Voz 3 18:38 el chicos estamos a ochenta y dos seguidores para tener diez mil por España que cuando llegamos aquí el por favor pero de qué vais

Voz 10 18:50 venga foto para Gonzalo Gonzalo en actitud de perdido y encima me ha puesto y pondrá en la cabeza que firma todo mal

Voz 0759 18:56 el mal Gonzalo hay que calvario unión lo que está pasando

Voz 3 19:07 Paula día de la influencia nota esta sí que tiene muchísimas gracias China corto aplauso para los dos concursantes hasta aquel concurso cutre de la lengua de la Lengua moderna

Voz 14 19:40 eh

Voz 3 19:43 eh

Voz 11 19:50 de lágrimas de cocodrilo disco

Voz 0759 20:01 vaya bajo de sintonía hoy no dio pero hay hoy vengo a tope es que ahora me daba incluso cosa es decir un fuerte aplauso porque comienza la sección de Valeria Rosa All by Maixant si me hace mucho una de las canciones más bajón negras del mundo

Voz 5 20:19 ya has visto que desde el diario The British Jones porque no tiene un mensaje es como que lo cogió de la peli Héctor me ha hecho mucha gracia que justo la poesía que me has cantado la gana lo cómo se diga gracias recitado es de llorar esta sección van un poco de eso no porque no no os vais a creer el otro día vi a un hombre llorar no eran la ninguna peli y tampoco la había dejado un minuto antes y era la primera vez de verdad es lo digo que veía un hombre llora porque yo por lo menos lloro por todo

Voz 3 20:51 me estando bajón hasta

Voz 5 20:54 eso normalmente lloró pero portó el serio pero nunca vista hundido en plan joe ningún macho en Tinder sea no llora no no me nos pasa entonces todo esto macho como investigar Iber por ejemplo os lo digo desde ya soy llorona de toda la vida me acuerdo cuando vivía en el estudio Malasaña la típica puerta que es que es como para estudiar sanos puerta es mesa y luego se porque hay poco espacio mala saña que bueno total que una vez la subí para cerrarla ya darme una vuelta cayó en la cabeza me caí en la cama pero no me dolió y empecé a llorar porque me sentía sola no no me había visto nadie realmente sólo estirado pues KAZ cinco minutos lloraba habla porque yo hace cinco años como que somos un poco así no se va a generalizar las

Voz 0759 21:39 despeñó muchísima no contaron

Voz 5 21:41 es un poco también los traumas infantiles como que lo retenga hoy lloro cuando era pequeña una vez contenía cuatro años se me cayó una vasija y entonces me me me montaron un pollo impresionante entonces empecé a llorar y mi abuela dijo pobre tiene las manos pequeñas desde eso mi abuela sigue pueden a la excusa de que tengo las manos pequeñas y no es eso es simplemente que soy zurda torpe y aparte que son muy despistada que por cierto es donde no encontraba en esa es lo que me pasó ayer vino Pablo a casa hicimos lo hace nada Álvaro aplazada pájaros yo cogí la bolsa de basura hay baje cómo va a cenar con Pablo de repente nos sentamos en un restaurante y agua así como pues el bolso

Voz 3 22:20 he llevado la bolsa de basura dentro del restaurante era lo más

Voz 5 22:25 despiste te entiendo muchísimo que te pasa eso sí lo de la voz no

Voz 0759 22:30 lo soy muy despistado

Voz 5 22:33 la hamburguesa sí pero si la echó tenga vamos a súper guarro te total hablando de todo esto me acordé tú sabes que estudien una beca Nueva York no no fue beca fue simplemente que habían hecho lo había organizado y me lo regalaron tuve que pagar alojamiento de pija que sientes el caso es que hay un actores aquí actrices no lo sé el caso es que allí hacen un método que en esta isla suena pues Strasberg discípulo que es el mítico que hacen América como que piensan en cosas que le han pasado para llorar

Voz 0759 23:05 arena escena claro corteja a acordar de cómo se murió tu activan resorte

Voz 5 23:11 total seis metros tras ver recurso de mala

Voz 0759 23:14 también te digo verdad como veis eres buen actor llora coño

Voz 5 23:17 claro voy yo entonces lo que me pasó fue que en clase el profesor dijo uno de deberes llevaron a casa a pensar que os a qué pasa algo malo que os ha pasado esto

Voz 0759 23:26 venís mañanas no

Voz 5 23:28 bajón yo llega al día siguiente no había hecho nada porque me fui de cañas entonces me empecé a rayar lo que tenga que amortizar el curso cinco mil pagos de alojamiento no

Voz 0759 23:36 bueno es decir si te pasas con las cañas acaba llorando también

Voz 5 23:39 también entonces empezaría el como cosas malas plan como me venían cosas como Mi padre es el de Breaking Bad no como juntaba cosas terrorismo no me han devuelto el cambio

Voz 0759 23:48 claro

Voz 5 23:48 cosas horribles la cosa era entrar en la clase IMS a tu habitación dos tenías que llegar después de la noticia horrible que te había pasando yo con este mejunje entre y empecé a llorar que nos podéis imaginar pero llorando una barbaridad total que el paro paró la clase me llevó a la psicóloga de la escuela New York Film Academy que tienen hasta Xicola un ratito

Voz 0759 24:07 lo normal en realidad los ponemos es de interpretación son Xicola

Voz 5 24:10 no mientes me dice mi a Valeria tú nunca vas a poder ser actriz hasta que quites tanto dolor que lo pues esto tampoco me está ayudando porque esto suma para el equipo el dolor zorra no todo esto viene a que creo que se llorar y que su buena actriz diques porque porque soy mujeres te he traído una cosa me gustaría que me hagáis un primer plano me vas a decir cosas tristes que apuntado aquí son estas tres no solo

Voz 0759 24:33 no te quiero hacer llorar yo no yo quiero llorar porque quiere

Voz 5 24:35 mostrarlo lo vuelvo a salir en la que se avecina

Voz 0759 24:38 a ver Valeria intenta demostrar que es una buena actriz puede llorar

Voz 0748 24:44 así te acabas de dar cuenta de que tus amigas tienen un grupo de Whatsapp paralelo que se llama cañas y cotilleo se llama así porque te están poniendo a parir pisas la patita de un cachorro el cachorro grita le pides perdón pero no te entiendes un cachorro Illes gominolas y por tu culpa se queda ciego no le puedes dar azúcar a un perro si te quieres quejar de que has engordado

Voz 3 25:15 pero hay gordos delante creo que lo tenga bueno un poco sí vale ahora podemos hacerlo con Héctor para ahora

Voz 0759 25:31 no no ya te digo que no prohíbe aunque no

Voz 3 25:33 vamos a intentarlo cuál es esa

Voz 5 25:36 vamos Héctor Sete ha perdido el ukelele te han cedido el asiento en el metro porque estás mayor has perdido un pulso

Voz 3 25:51 Nadal del pulso vale ya ha demostrado que ha demostrado esta pues no

Voz 5 25:55 no sabéis porque los hombres lloran menos que las mujeres

Voz 0759 25:58 por qué por la fisiología en contra

Voz 5 26:01 una noticia que dice que el conducto lágrima de la mujer es más largo del hombre más corto o sea que los hombres estéis reteniendo lágrimas como los tarde tenemos líquidos y no os toméis cola de caballo que nos la verdad para sacar

Voz 0759 26:15 la barba gasta que llevo es de retenerla

Voz 0277 26:18 después os diga chicas nueve

Voz 5 26:21 es el gaitas un polvo pues las de tenis que decir ese alegre lo que necesitas una sesión del Diario de Patricia

Voz 0759 26:27 de verdad que celebrar desahogar mucho la verdad

Voz 5 26:31 es lo último de la sección que además los hombres no tienen la regla que Pérez hablar de regla no chicos están dispensando otra que habla de Regla vale pues estaba estudiando chicas sabéis algo el ciclo menstrual puedes contestar no tengáis miedo sabéis algo del ciclo porque yo no sabía nada de las reglas no sabía que sólo ponen las tetas como piedra antes de que me baje que sólo con mirarme el escote ya me duele horrible no sabía más investigado sobre el ciclo menstrual de hierro si esto viene bien para todos porque esto de seis bipolar estas locas pues estamos muy locas yo os voy a decir por qué nos aburra y chicos le llamado Bloody Val necesito dos voluntarios dos chicas estas dos chicas por sentados aquí pero tienen que hacer

Voz 0759 27:14 pero antes de Osaka no van a ser mis ovarios alguien quiera hacer de ovario por favor dos dos voluntarias vale muchísimas gracias

Voz 3 27:25 Pardo

Voz 0277 27:27 a varios

Voz 3 27:30 lo que había en un aplauso

Voz 0759 27:32 ahora mis ovarios

Voz 0277 27:35 normalmente cuando sabéis cuando todo pasa solo

Voz 5 27:37 Gemma con un ovario entonces vamos a ser tuvo que son como las las gemelas zorra que una folla más tú tú eres mía bario la que les a catorce vuelos herpes hongos sabemos Chicago vale

Voz 0277 27:47 desde reprenda en a Jarrai aquí en el ovario cómo te llamas

Voz 5 27:51 no nos importa porque perdona venía a cuento

Voz 0277 27:53 en el ovario este empieza a ver mini hombre embriones de óvulos que están ahí luchando para llegar antes de repente llega un óvulo que empieza a madurar vamos llamarle María lóbulo entonces María está ahí todo mi cuerpo está loco con María porque su objetivo

Voz 5 28:09 echar un polvo fecundar el paraíso para la derecha de este país

Voz 0277 28:13 ya entonces entre María está ahí a tope no y entonces todo el mundo hormonal y qué pasa con Valeria Valeria sólo quiere folla hay no entiende porqué Valeria Rea control sin beber no sé por qué por qué es porque el cuerpo le está diciendo Valeria saca tu Concha reluce Valeria flipa caos Se Restinga el cuerpo

Voz 5 28:36 vale entonces

Voz 0277 28:38 a todo esto el útero vas a ser tú porque como les hacia el un el útero está aquí construyendo un hotel de cinco estrellas que se llama el endometrio Hotel Metro está en la carretera de Wall el caso es que estás un hotel partirá a ver la cama presidencial con una Cunit para que Mariah secunde a un espermatozoide todo estos instalando una oyente que entren sin entender nada entonces el óvulo manda corriendo María por las trompas The Fall opio que es como la talla del Casco Viejo de Bilbao ahí está vetado en busca del esperma estoy flipando

Voz 3 29:11 también en la movida es que María está

Voz 0277 29:13 no hubo nada de esperma Noriega no llega a Europa otro en mal eso no tiene dignidad María porque cualquier esperma les sirve la se llama Óscar l'Aigua ese punto que María ocho horas ahí esperándole confunde con un apuntan a un abrazo

Voz 5 29:28 estás pensando ahí ya se empezar cuenta de que no a fecundar iba a morir Super tres este joder Valeria que le pasa que sólo quiere comer chocolate empiezan a inflar esto que es esto hasta ahora lo que no entiende que sólo quiero llorar y entonces ese síndrome pero menstrual María está fatal va a morir de repente muere

Voz 0277 29:49 muere María y ese su momento cuando termine aunque estas en esos días hijo de puta acaba de morir María mañana viene Melinda

Voz 3 29:57 va a morir también porque jugó puerros no

Voz 5 30:06 no pierdan ante la peli me he emocionado con la peli así que simplemente quiere acabar con un Give chicas ya que estáis aquí a un siglo son una pregunta para saber te apetece a una un helado es que decirte no tú estás tú acabas de pasar por María María muerto anti verdad dónde está el el caso en el día dos Si tú no tú estás fatal lo notó lo anotó fatal nada te va bajaría en Aceh

Voz 3 30:34 ya podemos ver el Gibson ponerlos a ver me existe claro

Voz 0277 30:41 aquí podéis ICANN toda una gorda que aquí Llona

Voz 0759 30:47 quién arregla

Voz 5 30:49 el ciclo menstrual de vale

Voz 0759 30:52 María Ros fantasma un aplauso hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia de esa gente fuma Madí Seaman que iba a contar su vida al Diario de Patricia

Voz 0456 31:05 se define como diseñadora profesional y ha conseguido consagrarse como una de las grandes cantautores del momento ella es la maravillosa George

Voz 0759 31:16 sí

Voz 15 31:28 valses o no

Voz 16 31:39 a él eh

Voz 1490 31:48 tanto que es Summer con el corazón

Voz 16 31:56 qué te pasa

Voz 1490 32:04 pero con las medido

Voz 16 32:10 eh

Voz 1490 32:15 y bonito como lo son tan perfecto que nos sobre para tocar a una entre siente te como he venido a me habita

Voz 8 32:50 él les dan

Voz 1490 32:54 el cuerpo ser nos merecemos este homenaje yo

Voz 17 33:10 vale

Voz 16 33:19 hala

Voz 1490 33:27 bonito como los efectos que sobre en las manos para tocar a

Voz 16 33:38 ah

Voz 1490 33:42 como la luz que entra nada trescientos este como he venido a habita DNI dos

Voz 17 33:59 sí

Voz 16 34:13 todo

Voz 7 34:21 la A

Voz 0759 34:41 bravo bravo bravo Georgina trabajo vamos a acompañar esto con uno toma asiento Ponte cómoda estás en tu casa estás en tu programa estas en tu emisora amiga muchísimas gracias escuchado conocía porque quizá que Dios no tan bonita muchas gracias por tanto estilo también es una mezcla contar hubiera sembrado nuestro técnico todo y susto sí estoy Georgina escuchándole no me lo ha dicho es verdad que veníamos de petróleo la semana pasada el grupo de Ignacio Farrés que estuvo aquí la semana más si es otro estilo es otro bueno a lo mejor podemos hacer una fusión confusión y petróleo FED Georgina eso nadie lo ha visto venir trabajan ellos es el pan Cristiano maravilloso malos si si no sabía mucho

Voz 3 35:53 pues no te creas

Voz 10 35:57 tienes duetos por cierto en el nuevo disco que es bienvenido a mi habitación como esta canción se titula con Manuel Carrasco nada menos con Vanesa Martín con Pablo

Voz 11 36:06 eh adicta

Voz 0759 36:09 pero maravilla yo también he hecho un dueto contigo si es verdad yo si no podemos estar todo raza Abidal tan bien

Voz 18 36:20 hemos hecho unas cuantas pero que hay

Voz 11 36:22 muy bien juntos eh

Voz 19 36:25 no yo subo

Voz 3 36:28 no no lo vamos

Voz 6 36:31 bueno está contenta tú estás viendo de súper

Voz 18 36:33 contenta estoy bueno cansada y contenta a la vez porque bueno he tenido dos semanas bastante intensas de por sí pero eso está genial

Voz 5 36:42 porque estás llevo tres años

Voz 18 36:44 estando bueno que salir a este disco y al final una vez que ya estaba pues bueno ahora lo que viene es trabajarlo y que la gente lo conozca hay escucha estas canciones que están hechas con tanto Darín

Voz 0759 36:54 no así que bueno pues si te enhorabuena John mucha gracia el disco nuevo tiene

Voz 10 36:59 canciones nuevas como esta por ejemplo tiene también revisita algunas antiguas tuyas con nuevas versiones

Voz 18 37:04 eso es este disco que se llama bienvenido una habitación es como una reconciliación con mi pasado un poco no porque hace diez años que saqué mi primer disco como solista aquí en España ya son seis canciones que me han ido acompañando durante todo este tiempo ha ido tocando la gente pues se ha sentido muy identificada con ellas me las piden más y al coger esas seis canciones mezcladas con las seis nuevas también que compuesto en estos años en estos últimos tres años hacerles este formato acústico desnudar las les producirlas muchísimo y no hay dejarlas tal cual fueron compuestas bueno pues el resultado ha sido este disco tan bonito que la gente pues la está gustando sobre todo porque se está dando cuenta de quién era la que cantaba esas canciones que sonaban y que conocían pero no sabían hace quince años ya

Voz 0759 37:58 el caso y Madrid Solana

Voz 18 38:00 se basa en Venezuela también cantaba si tocaba la guitarra si en Venezuela estaba con un dúo nos llamábamos Georgina hicimos dos discos pero muy jovencita si con dieciocho añitos gravitan en primer disco hoy veinte años después trampas tantas cosas pero bueno en esos dos en en esos dos discos que hicimos en Venezuela estuvimos por toda Latinoamérica hay buenísimos una promoción súper bonita ya luego venimos a España yo no me volví pero porque me enamoré de Madrid me gustó mucho estar aquí todo el ambiente que había la música

Voz 3 38:32 me encanta que mira al público el ambiente fiel amigo bonita eh

Voz 10 38:37 cuando estabas eh respondiendo a entrar aún señor en el estudio que se ha confundido

Voz 0759 38:41 ahora sí vamos a acuerdo marco de Hora catorce que hay demasiada información porque voy a cuatro te delante cuatro yo estoy aquí bueno en fin cosas perdón y por mucho tiempo aquí afortunadamente no ha ganado Vox puede seguir estando aquí enhorabuena por eso muchas gracias muchas gracias

Voz 18 39:05 el mucho concierto ahora sí ahora estoy bueno aparte de la estoy comenzando ya mi gira empecé Hamburgo hace la semana pasada que estuvo muy bonito este sábado estoy en Valencia lo voy a estar en León en Canarias en las islas voy estar en en en en Huesca Barcelona Mallorca Madrid en Madrid voy a estar en acoger lo diría tiene venir conmigo amable a lo que se que luego los jueves no sé qué bueno los jueves no toco todavía

Voz 5 39:33 contra en directo simplemente no bueno

Voz 0759 39:35 a mí me voy a Valencia justa el siguiente que P

Voz 18 39:38 hola ya Madrid de Madrid desde el cuatro de junio en la sala Galileo Galilei sí entonces ahí vamos a estar igual a la gira la pueden ver en Georgina música punto es que están todas las fechas allí pues eso invito a todos a que venga concierto por gastaba estar muy bonito

Voz 10 39:56 claro vas eh comanda hay formatos también

Voz 18 40:00 hay dos formatos uno voy a estar con banda Dyke

Voz 0759 40:02 con dinero con dinero y sin dinero

Voz 18 40:05 siempre lo que puede hacer si exacto sí bueno muchas veces voy a estar con la guitarra tal cual como máis escuchado ahora contando mis historias viendo cómo fueron compuestas estas canciones todo de cosas que contar muchísimas

Voz 0759 40:21 es decir que tiene una parte de Estado

Voz 20 40:24 la verdad no bueno ahora es un poco

Voz 18 40:26 poco tímida pero me dais una horita

Voz 0759 40:29 lo eh

Voz 10 40:31 los conciertos canción se explaya si se gusta

Voz 0759 40:35 según me gusto metía no me gusta mucho

Voz 18 40:38 otra vez me vi grabada todo con suerte ya he dicho creo que tengo que que que hay sí

Voz 5 40:43 no hay que versiona que deja nunca bueno ya ves

Voz 18 40:46 lo que cometí el error porque a partir de ahora diré esta canción se llama hasta algo no no al contrario ahora cambia todas las canciones todos los días no es bonito a mi me gusta mucho contar de qué va la canción porque la gente como que la escucha de otra manera

Voz 21 41:04 hay que fuerte esto bueno de le dijo ay los y cuántos

Voz 18 41:07 como que ya viene más predispuesto a escucharla y me gusta me gusta hablar antes de cada canción inspira es mucho anhelamos

Voz 5 41:12 por

Voz 18 41:13 si el amor es la base de todo el amor el desamor es lo mismo sabes

Voz 0277 41:17 la mielina pero al revés ya

Voz 18 41:23 pero realmente el amor es lo que motiva todo el mundo a levantarse la mañana no el amoral muchas cosas sí sí sí

Voz 0759 41:30 al hacer bailar

Voz 3 41:33 es aparte

Voz 10 41:35 pero ya muy icónica así que han pasado como super mujer que tuvo una segunda

Voz 0759 41:38 mira gracias a Paquita Salas es verdad es muy fuerte de afirmación que a mucha gente le pone las pilas

Voz 18 41:46 sí es una canción muy bonita en directo la hago incumbe

Voz 0759 41:49 así este adelantando una cosa

Voz 18 41:52 pero me encanta porque ya estoy hay coqueteando mucho con los ritmos latinos

Voz 0759 41:57 es hay a super mujer es una canción que sí

Voz 18 41:59 que que es una de las que me ha acompañado siempre desde que salía hoy la gente se siente muy identificada hecho gente que tenía cáncer de mama y que salieron adelante y esa fue la canción icónica para ellas no y sí sí sí sí una canción muy bonita

Voz 0759 42:13 pero bueno te quedas un ratito no conozco me voy a quedar

Voz 18 42:16 lo que me gusta mucho hacer mesa camilla

Voz 0759 42:18 a compramos otro invitado a que nos llama estoy ya si hay con lo que me gusta a mí

Voz 0456 42:26 tiene una pasión clara imitar todo tipo de voces empezó por sus profesores del colegio y a día de hoy no hay ninguna que se les resista Él es el gran Alfredo

Voz 3 42:39 Díaz

Voz 2 42:42 el nuevo

Voz 0759 42:46 siéntate por aquí Alfredo Díaz debo decirte algo que ya sabes que es que tienes nombre de cómico de otro cómic exacto

Voz 3 42:55 digo yo si es que

Voz 10 42:58 además justo he hablado con él para otra cosa ha dicho luego entrevistado el señor que se llama como tú me ha hecho dile a ese cabrón que me quito el dominio

Voz 0759 43:06 ha perdido ya el tercer Alfredo

Voz 6 43:10 Díaz tome

Voz 0759 43:11 punto me me lo sé yo cutre y punto

Voz 20 43:14 bueno

Voz 6 43:17 no no creo que me quita hasta el punto es que el iba a registrar apuntó exiliado tenía astuta pero es que yo quería Arteta y lo tenía él

Voz 5 43:24 sí que es raro debería son todo el pack porque hay una opción de comprar todo el pack yo compro todo

Voz 0759 43:29 vale todo hay que lo compras no porque acaso nunca hay una hora punto X X X me gusta

Voz 6 43:35 pero sí respete una cosa que a la hora de pone la página de Facebook para que la gente es conmigo a mí no me gusta que me digan doblaje editor de vídeo tienes algo

Voz 3 43:45 cuando lo diga te digan

Voz 6 43:47 no es que otros campos igual de respetable pero que no me gusta que digan tú eres cómico no yo yo soy otra cosa para que no me confundan con Alfredo ya cómico pero eso puse Alfredo Díaz doblaje en vez de poner Alfredo día oficial por ejemplo porque hay otro que él claro cómico para que no lo sé

Voz 0759 44:01 hay hubiese sabido ya un duelo al amanecer y Alfredo Díaz el otro que por cierto alguna vez vendrá a visitarnos porque ahora mismo un trabajo muy interesante que no tiene la comedia hay que bueno que cuenta el otro día hoy estamos con Alfredo Díaz tutor que diré quién es no pasa nada yo también quiero Alfredo porque estás aquí nuestra compañera nosotros sí madre de yo diciendo bueno

Voz 6 44:27 de no ir a Madrid camino a verla debido es normalmente tienen Granada Granada en Granada que entonces lo hemos puesto aquí hay fondo ahí la Alhambra tuvo

Voz 10 44:35 si alguno de tus vídeos se ha hecho un poquito viral no

Voz 6 44:38 alguno cuál era otro por ejemplo Verdemar Lendl empezó a hacer Oliver y Benji en granadino Costa contigo te yo Rubén todo ese tuvo mucha visitan su época gracias a eso la gente empezó a seguir pero ese vídeo se quedó ya muy muy pocas visitas tiene seis dicen también daba ahora ahora el que más tiene tiene veinte millones de visitas que el sargento flamenco el primer episodio

Voz 0759 45:01 porque es el sargento de hierro me imagino doblado

Voz 6 45:04 claro pero pero en plan que apoyando lo que es lo buena música el flamenco el rock también metiéndonos con la mierda de reggaeton porque es que

Voz 3 45:13 aprovecho para decir aquí mal eh

Voz 10 45:16 a este programa no se hace responsable de las opiniones de esos invitados adelante

Voz 6 45:20 yo soy alguno viven más que a otros también empeño a lo bestia en plan granadino hablando ahí de hondo van a venderlo

Voz 10 45:27 cosa sanitaria especializada digamos en el en el doblaje

Voz 6 45:30 eh doblaje también de estilo polígono Cobo cerca de allí en Zona Norte de Granada hablando allí ya reventó la cabeza

Voz 0759 45:42 hay mucha diferencia entre el granadino de la ciudad frente al Granada y no digamos de Rosa de España el más Rosa de España en realidad

Voz 6 45:53 hola norte tiene el acento bueno más tirando Maracena que a un pueblo que hay cerca de ambiente común

Voz 0759 46:00 su amigo de allí salvados tortura

Voz 6 46:03 tú salga pero que en Granada lo bueno que tiene que el vivir en el polígono de un barrio a otro ya cambian pueda ver cinco seis tono o día

Voz 0759 46:12 labor propias también en por ejemplo el Padul la gente

Voz 6 46:14 dice yo soy de Pau padecí yo soy El Padul Paul

Voz 5 46:18 luego por ejemplo el soy se confunde mucho

Voz 6 46:20 polígono el dinero

Voz 3 46:23 no vale de nada

Voz 6 46:25 el el Motril que un pueblo de la costa de Motril muchas veces pensaron que yo hice un doblaje de pillado porque me parece máquinas pero sólo hiciera un doblaje otra ellas Motril también han cerrado se puede esto es una planta que me gusta siempre hacer

Voz 10 46:42 a gente que se dedica sobre todo a realizar vídeos Youtube todos esos tuve de esto sí pero cuál cuál es el menos

Voz 0759 46:52 es decir yo me tengo que buscar clientes

Voz 6 46:53 cuenta tú clientes que hay gente que dice Alfredo ganarán millones con la reproducción y Vigo no yo no puedo activar una ganancia con un vídeo que tiene que tiene no sé qué pero puedo hacerlo si me contratan pequeña empresa a lo mejor mira quiero que me haga un anuncio para mi restaurante contó es que no se quiero quemar un anuncio para un festival entonces ya poco a poco la gente voy tirando que es lo bueno de este trabajo que se puede hacer a distancia que no hace falta de todo el mundo me decía a mí siempre Alfredo veinte Madrid veinte B para Barcelona yo decía que tengo que viajar que a me da me da fobia la grandes ciudades lo que es suyo que sea así no

Voz 20 47:29 Alfredo lo la promoción lo que no me gusta

Voz 6 47:34 no tener que depender siempre de un metro de una cosa de ella fina dije si puedo estar en mi casa y por trabajar al calzoncillo el en un armario donde lo oculto

Voz 0759 47:42 vamos el huevas de toda la vida

Voz 3 47:45 no

Voz 6 47:45 no no que no aquellos gracia que que como en el colegio estaba siempre perdiendo el tiempo dibujando imitando a los profesores sin querer aprendí la profesión de bueno soy aparte

Voz 0759 47:56 tampoco que Granada tenga la mejor conexiones de España

Voz 6 48:00 ya han puesto metropolitano que la verdad que no está mal si lleva oyente Ropero el tren pero por arriba por abajo era un tranvía tal como ha venido aquí hoy en avión en tren el autobús y luego cogido la va a salir Estación Sur iba a venir andando como otras veces pero digo verás tú cómo llevó ajustado con la hora que llega a las doce tenía que hasta la una y cuarto ciento cuarenta y ocho creo un autobús muy bueno

Voz 20 48:20 ha dicho tarda un rato yo pensando

Voz 6 48:22 qué va a ser un rato llegará a la una tarda un rato digo vale vale vale muy arriesgada

Voz 5 48:27 me encanta que en este programa por mucho que vais un poco de guay al principio luego os vais como no sede la denominada coge autobús la carpa que me como no válido

Voz 6 48:37 no tengo ni coche claro lo mobile

Voz 20 48:40 para Alfredo contra guasa mira que voy tengo si es verdad expiraba el primer Samsung táctil

Voz 18 48:49 tú sabes que lo saca me dice Le digo yo hay quiero escuchar lo que hace tal y saca como un meteorito digo yo pensaba que era tu móvil que loco me hizo no

Voz 20 48:57 movilicen si estamos hablando de tu directa de que pensaba yo que era un móvil y digo yo soy más raro aquí

Voz 6 49:06 digo Mis tarjeta esta de los médicos típico de

Voz 3 49:09 te lo has creyeron

Voz 18 49:12 sea tiene parecido es parecido al luego vuestro pero

Voz 0759 49:15 sí un poquito tu ver tiene este móvil

Voz 6 49:20 ya yo tampoco soy yo

Voz 0759 49:22 te conocí te oyes es que no puedo porque no

Voz 6 49:25 ya a mí lo que me gusta cuando están en la calle tal liberado Internet Marey hecho la dirección y todo esto apuntó me acuerdo por edificio demostró que hay delante de Madrid echado foto a la pantalla del Mc trabajo digo a ver la estación no se miro la foto ahí ya sé dónde tengo que venir

Voz 20 49:42 calle a que si tiene ahora me pone ahora por favor para instarle foto mira te pueden meter

Voz 0759 49:54 pero pase lo tiene no

Voz 20 49:57 al revés mira aquí severo el metro grabando me encanta por dio nada

Voz 6 50:03 no ve nada pero recibiendo Camarón vuelven luego

Voz 20 50:06 Medio Pixel de ahí ahí ahí pone metro pacífico Yo me bajo en la estación y digo me ando por el Puente de Vallecas Metro el Pacífico ya iba llegar hasta Gran Vía quiero coger el autobús

Voz 0277 50:21 hombre claro yo

Voz 20 50:23 de monísimo el móvil para que el juzgado no esconder teniendo que quiero ya la casero móvil grande pues oye hecha oye botín

Voz 0759 50:32 no pero lo que se puede hacer una foto

Voz 20 50:34 vemos la pasas que lo malo que no tiene flacas iluminación maravilló allá les pongo lo has alto buena yo la mira mira que no sale ni el súper triste es la hago yo a verla saber Froome

Voz 0759 50:53 la subimos a nuestro ay ay ay ay ay

Voz 20 50:56 es muy bien pues mira mira mira lo calidad dice y cuatro días de batería ya quisiéramos otro eso aquí cuatro días del hombre claro no lo usa así que al final lo mejor hablar

Voz 6 51:06 es como decía de Martes y Trece como aquí la radio mira

Voz 0759 51:11 escuchamos a nosotros

Voz 3 51:13 sí claro radio FM de toda la vida

Voz 20 51:17 no he venido aquí a hablar y a hablar de mi móvil es verdad me gusto conocerte

Voz 12 51:22 eh sigue sigue subiendo vídeos sigue haciendo rieras poco a poco y si hay en Granada que tampoco te empieza mañana

Voz 6 51:29 tomárselo a risa esta mañana me dice uno traducción de pena hay de América muchas veces no les gusta lo digo la la pena que llora de pena en vez de llorar de risa como la mayoría de gente

Voz 20 51:38 lo que hay que venir con posibilidad que hecho y te pollas como decimos

Voz 3 51:42 Porta aplauso para prolongar por favor mallorquina abordo no nos

Voz 4 51:53 has de corear cosas Valeria Ros como siempre

Voz 3 52:00 palco los en la proa

Voz 0759 52:02 ción Sendra en la técnica y acabamos con Georgina no

Voz 1490 52:13 tengo la Muse estancada pues nada me pasa después de todo adiós luz Sapa dada la mi corazón siento que pasan los días Estela a cocina rehabilitación hay ropa por las esquinas que a pesar del tiempo se me ocurre más nada que andar con el Mi son que mi llanto se apague sabe

Voz 19 52:52 Chano piensas voy de

Voz 23 52:56 sí de Java que corre tras el

Voz 8 53:11 eh que es como

Voz 1490 53:23 pasión me domina se llevan a Dida en un cuento de ser hacia arriba la misma rutina tirando por el alma el arriman que canta Sabina una misión

Voz 8 53:43 Jesse días

Voz 1490 53:47 algo más

Voz 17 53:50 sí

Voz 8 53:54 Torre eh

Voz 24 54:06 qué

Voz 8 54:08 eh eh pesar en cualquier otra parte

Voz 17 54:33 sí

Voz 8 54:48 eh

Voz 25 55:02 cómo han