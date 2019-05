Play Basket: 'Europa busca rey' (13/05/2019)

Voz 1 00:00 Juan

Voz 0699 00:36 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos al programa número treinta y dos de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos son tiempo dedicado al baloncesto en estado puro estamos en una de las semanas grandes del baloncesto en el año la que va a decidir el título de campeón de Europa y lo va a hacer en España ya hay un equipo español que tienen la opción de repetir el titulo que levantó en Belgrado la pasada temporada a la Final Four se juega en Vitoria al Real Madrid representa nuestro baloncesto y Ceseca primero y luego Fenerbahçe o Anadolu Efes van a tratar de impedir que España vuelva a tener el rey de Europa Victoria se va a llenar de turcos va a haber madridistas y ruso y sobre todo va a disfrutar de la mejor versión del baloncesto europeo en el formato que más mola el del KO con cuatro partidos tres de ellos habida muerto aplicar a buscaremos análisis protagonista pronósticos claves vuestra opinión todo lo que es noticia en torno a la cita enorme del baloncesto que llevamos esperando yo diría desde que comenzó esta temporada así que la Euroliga va a ser el asunto central de este programa pero no el único de hecho en los últimos días ha producido una noticia que nos preocupa Pau Gasol ha pasado por el quirófano por una fractura por estrés en el pie izquierdo y eso le hace que no vuelva a jugar con los Bucks en lo que resta de temporada lo que a nosotros egoístamente Nos importa más le hace ser más qué duda razonable para estar con España en el próximo Mundial de China de este verano también no pasaremos por la consulta del doctor a preguntar por Pau Gasol y casi metemos en esa consulta el corazón de todos los aficionados que en España ven cómo su equipo se la está jugando en el final de temporada más apasionante por el descenso que todos recordemos venimos de dos jornadas de Liga Endesa en la semana que dejamos atrás sigue todo por decidir por arriba Real Madrid manda el Barça bueno en el Barça pese a lo que manda es un recado del treinta Seraphin al que durante el partido ante el Mora Banc Andorra mandó al vestuario y luego le mandó este mensaje en las sala de prensa

Voz 3 03:38 castigo él se castigo su mismo

Voz 0699 03:41 el Barça es un club Hinault una fundación la verdad es que el Tasca más que del diez desde el venga y mientras por arriba se reparten recados por abajo no cree que se reparten caramelos cinco equipos en la pelea por no descender con Granca la salvados con un Estudiantes Obradoiro este próximo fin de semana como partido clave y UCAM Murcia que viene de dos victorias que le dan mucho oxígeno así que vamos a seguir por la capital murciana allí encontramos al equipo más feliz con la doble jornada que dejamos atrás así que con un compañero de Play Basket un protagonista del equipo murciano Rubén González muy buenas

Voz 5 04:12 ver qué tal Pacojo estamos con uno de los héroes del partido del UCAM Murcia setenta y ocho Unicaja de Málaga setenta y seis Dino aunque qué tal hola muy contenta última canasta ganadora esos dos puntos que se te pasa por la cabeza con esa responsabilidad porque tienes en tus manos ganar el partido

Voz 1897 04:29 sí bueno pero pienso que está más que claro claustrero en el esquí a muerte pienso que lo va a meter pero bueno lo falla que el cómo lo puedes haya cada uno lucha de rebote con con la cojo yo oí la Metro sin pensar a llevarla Hay mientras y que es muy cara

Voz 5 04:44 dónde eres consciente de ese crecimiento que estas teniendo partido a partido

Voz 1897 04:48 sí la verdad es que es una temporada muy difícil para mí porque no es fácil para un jugador joven crecer ha cambiado de equipo de cambiado tres entrenadores estaño bueno ahora tenemos mete extremo muy muy contento pues si te oí bueno gracias a Javi Juárez que en mí a todo el club Murcia José Miguel Alejandro voy a todos los que me han traído aquí Ángeles descreída de mí todos los días Si estoy muy contento

Voz 5 05:13 Icon una afición así en el palacio espectacular no es mucho más fácil ganar partidos de esta manera

Voz 1897 05:17 sí claro es mucho más fácil apretando sí ojalá pueda pueda ser todos los partidos sí sí pero pienso que cuando los hemos necesitado han estado y la verdad es que han apretado mucho había momentos que ellos sean perdido ya era todo por él porque todas las cosas que hicimos todos nosotros con él

Voz 5 05:34 y no sólo en la faceta anotadora sino también en los rebotes han sido diez rebotes en total ocho de ellos ofensivos como te ves en esta faceta

Voz 1897 05:41 bueno yo lucho cada rebote cada canasta porque nosotros éramos mucha mantenerte somos un equipo bueno puedo decir inspirador tenemos muy buenos tiradores como Booker incomodó el como Brad Il pienso que me pueden meter todas las claro en el cincuenta por ciento pero el otro cincuenta por ciento tiene que ser para mí

Voz 5 05:59 ya lo habéis escuchado Pacojó es Dino Ramón chic que gracias a esta victoria hace que el UCAM Murcia esté más cerca del objetivo de la temporada que es salvar la categoría

Voz 0699 06:06 gracias Rubén es verdad que UCAM Murcia ha salvado pero es verdad que tiene mejor pinta que la semana pasada y es verdad que Ra Doncic seguro que esa es la canasta que más va a recordar de lo que llevamos de temporada todos los partidos de la semana que viene como os decía por cierto pasan porel Movistar Estudiantes Monbus Obradoiro porque el que pierda va a quedar toca Hadid Ximo en la previa de la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa que tiene horario unificado será el domingo veintiséis a las doce y media de la mañana emoción tenemos para regalar en España y en el mundo porque en la NBA ya hay finales de conferencia en el oeste Warriors Blazers en el este Bucks Raptors o lo que es lo mismo lo primeros y los segundos de la liga regular casi en las dos conferencias han cumplido con los pronósticos siguen adelante en la lucha por el anillo con los del LAB como única novedad en esa cuestión ya que la NBA éxtasis de caliente tenemos sorpresa porque no todos los días tenemos el privilegio de que un jugador español de la Liga americana semanas Play Basket Joyce Billie Hernangómez no va a contar cómo le ha ido la temporada sus impresiones para el verano también para la próxima campaña cierto es muy importante que ya hay entrenador de los Lakers para la próxima temporada Bram Vogel con Jason Kidd del segundo van a tratar de hacer la Recopa crución de la franquicia californiana de cara a entrenar al Hebron y que eso funcione igual que hay novedades de entrada hay novedades de salida un jugador que ha anunciado que se retira en la Liga Endesa a los treinta y siete años después de cuatro temporadas en Montakit Fuenlabrada Marko Popovic ha anunciado que Éstos serán los dos últimos partidos que vaya a disputar en el baloncesto profesional a nivel general así que como a escuchar vamos servidos de noticias y siempre buscamos alguna de Vázquez femenino que esta semana ya tiene preselección de diecisiete para el Eurobasket sin Alba Torrens pero con toda la ilusión de que las nuestras hagan algo importante este próximo verano y una cosa más de los que serán estrella del futuro también hay noticia a final del Campeonato de España junior masculino Real Madrid sesenta y uno Barcelona treinta y nueve NAC y grupa los mejores en los blancos apuntar los dos nombres los pocos a los que no suenen porque os van a sonar mucho en los próximos años a los que suenan son Marta ahí Saisó Talavera y Lalo a Jeroni Sardinero Agustinos hay Ricardo González todo con el control técnico de Alfredo Moreno y todo con el control general de Marta casi todo empezando con el que más controla de basket el gran

Voz 6 08:22 Antoni Daimiel hola soy Pablo Laso un saludo

Voz 7 08:25 no para los oyentes de Play Basket

Voz 8 08:32 como

Voz 0699 08:33 de debe la semana ese las trae la que dejamos atrás lo mismo así que Antoni Daimiel tiene mucho curro para abrir el programa bueno en realidad pues cada siete días grandes bien muy buenas qué tal Pacojó con qué te quedas del montones de cosas que han pasado esta semana

Voz 7 08:46 sí han pasado muchas cosas y muy importantes

Voz 0200 08:49 me voy a quedar con un detalle que tienen que ver con el concepto familiar no de núcleo familiar y es que no había caído hasta estas últimas horas pero nunca en la historia de la NBA sean enfrente dado dos hermanos uno en contra el otro en final de conferencia Un final de NBA y lo que son las cosas se van a enfrentar los hermanos Kerry uno con Golden State y otro con Portland en la final del Oeste lástima de esa lesión esa operación por esa fractura en el pie de Pau Gasol pero hay que considerar a Pau Gasol de de la plantilla en Milwaukee Bucks sí que también se enfrentan dos hermanos en este caso los Gasol en la final de la Conferencia Este aunque para uno podrá estar en la pista pero es algo que nunca ha ocurrido me llama la atención que en una conferencia y uno tras vaya a ocurrir esta temporada no después de de llegar a este punto de los playoff que han estado tremendo unas finales muy hermanados

Voz 6 09:47 no podemos decir es quién sería te protagonista del basket en los últimos siete días pues me

Voz 0200 09:53 ya quedar porque todavía estoy res acoso de de esa canasta de Kawase Leonard me voy a quedar con Leonard eh que los playoffs ha promediado treinta y dos puntos por partido que contra Philadelphia en esa semifinal de Conferencia que han necesitado de siete partidos e iba XXXV puntos y diez rebotes por partido pero eh he visto debates discusiones sobre todo en Estados Unidos entre aficionados prensa

Voz 9 10:17 eh a la hora de comparar

Voz 0200 10:20 canastas sobre la bocina que han decidido una serie de playoffs no bueno pues está por supuesto la referencia de de aquella canasta de Michael Jordan contra Cleveland Cavaliers será un quinto partido Se jugaba en primera ronda al mejor de cinco y bueno pues fue muy similar a ésta de Caguán aquella Jordan porque quedaban cuatro segundos estaba uno por debajo en ese caso el Chicago Bulls Inti aquel famoso de Sot la canasta de Jordan contra Cry kilo eh pues se hizo famosa y cada vez que se cumple un año la gente los recuerda

Voz 0699 10:54 sí sí bueno pues esta es un poco similar

Voz 0200 10:56 la que no están bonita porque el balón golpea hasta cuatro veces el aro mucho suspense hasta que entra eh Kawase levanta a tres décimas para el final con Simon sien Beat delante del esquinado pero finalmente acaba dentro hay una serie de instantáneas de fotos tremendas del banquillo de compañeros Scariolo porque bueno es tremenda nunca había visto tan hemos emotivo emocional acabó hay Leonard pero ha sido sin duda la canasta en los últimos años en cuanto a decisiva de una eliminatoria

Voz 6 11:25 la verdad es que la canasta tienen por todas partes es decir va a tener

Voz 0699 11:28 la intrahistoria post historia prehistoria de todo porque luego la reacción de Marc Gasol después de la canasta yendo yéndose ponen VIP mientras todo el equipo celebra el tratando de consolar al rival por todas partes está rodeado de épica pero bueno oye y cuál o cuáles son las citas imprescindibles

Voz 6 11:43 de de lo que viene claro aquí es más

Voz 0200 11:46 difícil ser original pero voy a serlo

Voz 0699 11:48 no me digas puesto el reto sí sí claro todo el mundo

Voz 0200 11:51 estar pendiente por supuesto Liga Endesa la Final Four de la Euroliga en Vitoria las finales de conferencia que empiezan en la NBA pero me he quedado con detalle que sobre el que mucha gente pues no estará atenta o no se habrá percatado pero es muy importante para el futuro inmediato de la NBA la lotería del draft la lotería del draft de la NBA va a ser a las dos y media de la madrugada hora peninsular española madrugada del martes al miércoles se celebra en Chicago ay bueno pues Se ha cambiado este año ya la normativa e sea tratado de para evitar el tan Kim que se dejen llevar a Iker pierda muchos partidos para tener más opciones de elegir mejor ahora los tres peores récords tienen mismas posibilidades para llevarse el número uno es decir Nueva York Cleveland Phoenix tienen un catorce por ciento luego estaría Chicago en un doce y medio Atlanta con diez y medio eh el peor récord no puede bajar más del Kim de más de la quinta elección antes era no podía bajar más de la cuarta bueno hay novedades que hacen que sea quizás más emocionante más imprevisible esa lotería el hábito el mundo pendiente por supuesto de quién se lleva el número uno porque podría ser Simon Williamson yo creo que va a ser Simon Williams pudiera arreglar una franquicia del todo

Voz 0699 13:03 de tanto eh y luego Tengo una pregunta para la audiencia de Play Basket que siempre compartimos con Antoni Daimiel esta vez desde pronósticos Antoni que lo vamos a hacer sin qué equipo ganará la Euroliga

Voz 0200 13:13 pues eh a ver cómo cómo pudo hacerlo mira yo creo

Voz 9 13:19 y es que le la Euroliga la va a ganar el equipo que gane la semifinal del Real Madrid Ceseca vale e Isi

Voz 0200 13:28 creo que va a ser un partido igualado y que se va a decidir por detalles yo creo que CSKA va a oponer más resistencia que el año pasado pero no sé si me puedo quedar ahí

Voz 10 13:38 que ir más allá

Voz 0699 13:40 porque te quedes vale vale porque porque te voy a preguntar por tu opinión sobre la temporada de Villiers Hernangómez que es un extra Ball

Voz 9 13:47 sí pues mira

Voz 0200 13:50 la verdad es que yo me he quedado decepcionado porque esperaba más minutos y más protagonismo de Billy es cierto que Billy sobre todo estadísticamente hablando cada vez que juega eh y además no nota inactividad el hecho de que no les saquen durante varios partidos luego sale en cualquier partido y hace números hace rebotes doce puntos eh pero por lo que sea pues tampoco ha tenido la plena confianza de James Borrego de su entrenador este año en Charlotte para mi ha sido bueno conjunto con la incógnita no el el suspense y misterio de caso Abrines pues

Voz 10 14:23 esta ha sido la

Voz 0200 14:24 la la mayor decepción en cuanto a los españoles en la NBA pero eso no quita no quiere decir que yo piense que que es un jugador que pertenece a esa Liga que en otro entorno puede tener minutos que él puede progresar sobre todo defensivamente sí yo lo pienso seguro que lo piensan bueno pues muchos dirigentes e entrenadores e etcétera en la NBA así que yo creo que su futuro debe seguir ligado aquella Liga

Voz 0699 14:48 vale sí Antoni Daimiel fueron limón ya veríamos exprimido todo el mes

Voz 0200 14:52 no hacer como siempre Pacojó que tenemos la opinión

Voz 0699 14:55 Antony sobre la temporal uno de los españoles en la liga americana tenemos al protagonista esperando con Marta Casas así que no pierdo el tiempo vamos con el crack en Play Basket Ya mis horas es el un saludo para los oyentes de Play tenemos uno de los nuestros en los Hornets un pívot con pasado blanco y con presente NBA de una familia que la verdad sólo vive para el baloncesto este año jugado una media de casi quince minutos por partido ha logrado sí ocho puntos y cogió seis rebotes por encuentro les internacional dijo con la selección y en su pausa NBA se pasó por Madrid y eso ha sido una ocasión perfecta para mandar a Marta Casas a que hablará con él te escucha el dale Marta muy buenas qué tal va cojo muy buenas pues un lujo

Voz 10 15:32 para empezar este programa Un jugador de la NBA aquí sentado a mi vera Bill Hernangómez tres añitos en la NBA muy buenas Billy hola cómo estamos cómo pasa el tiempo no muy rápido muy rápido tres añitos en la NBA la primera temporada que acabas determinar en Charlotte Cuéntame cómo ha ido al año

Voz 0430 15:49 bueno yo creo que eso un año ha sido un año bueno en líneas generales tú bastante contento de cómo ha ido

Voz 0742 15:54 está obviamente pues a como jugador ambicioso y pensarán vicios se competidor que sois me hubiera gustado jugar mucho más pero bueno Anera generales a solas y en el que está sano engañosa que ha podido jugar y aprovechar cada oportunidad que he tenido me quedo también no parecía la temporada jugando muchos minutos sin nivel físico me encontraba muy bien y bueno deseando pues a trabajar que llegue la selección y poder pues jugar con ellos y que la gran yo también

Voz 10 16:20 cómo ha afrontado la temporada hablas de que has jugado ha jugado más incluso que el que el año pasado pero en trabas en la rotación salías siempre que entraba lo aprovechaban aprovechaba los minutos que te daban cómo se lleva eso como en la cabeza cómo cómo se gestiona

Voz 0742 16:34 sí realmente es difícil no tienes que estar muy preparado tienes que a tener mucha paciencia mucha calma la verdad que siempre pues ahogado mesa desde mi cara baloncesto pues tengo momentos Buesa de que juegan no jugaba pues intento aprender no siempre es positivo creo que al final tienes que seguir trabajando y mentalidades desde pequeño se trabajar y al final los resultados llegan Crimea llegan así que cuando no jugaba votaba a trabajar a a ayudar a animar a mis compañeros

Voz 10 17:01 que cuando jugaba pues hacerlo todo hoy de que el equipo los días malos uno con quién habla con quién se desahoga en sabe

Voz 0699 17:07 oye bueno la verdad que que siempre

Voz 0742 17:09 la familia no con mi hermano mano mayor que es Pau con Ricky con mar siempre puesto a ayudarles a pedir consejo que me animaran creo que la la familia y de españoles que estamos a Estados Unidos y les quiero muchísimo yo creo que Calderón también esta nueva vida muchísimo va a muchos consejos así que bueno siempre yo creo que los momentos malos duraban duraba muy poco hasta qué llamabas a la bueno

Voz 10 17:34 eso de tener a tantos Jo eso es una gran ayuda a vosotros por ejemplo Juancho y tú que lleva tres temporadas allí que estáis empezando nuevo vuestro camino en la NBA el el tener un día malo decir oye Ricky Pau Nico ojo es son muchos amigos buenos para para poder desahogarse y que te sepan aconsejar un poquito ellos que han vivido tanto

Voz 0742 17:51 si ellos están muchos años no ya la mayoría por encima de diez años en la NBA es algo único

Voz 0200 17:57 y siempre pues pies

Voz 0742 17:57 consejos al expides que quedaría en situación cosa así que creo que ellos te agradecería no sólo allí sino también tuvo mucho apoyo de aquí no creo que sea Julie Felipe han estado muy pendientes de mí sin me mandaba un mensaje incluso un mensaje de ánimo en algún momento difícil enhorabuena momentos buenos se agradece no porque realmente te quedas con con esos amigos cercanos que que se preocupan y te quieren y es lo que más más valoras luego

Voz 10 18:19 te preguntaba por cómo lo has gestionado a nivel mental por así decir el entrar y salir de la rotación genera más ansiedad el el saber que los diez quince veinte minutos que tenga hoy los tengo que aprovechar y tengo que demostrar que Willy Hernangómez tiene un hueco aquí

Voz 0742 18:34 bueno yo creo que eso era más el primer año en el que tienes que intentar demostrar que puede jugar en el que tienes que aprovechar cada oportunidad porque nadie te conoce yo creo que en esta Liga ya ya me conocen saben que lo que pueda aportar saben cómo soy como jugador como persona ah entonces me lo tomo como una oportunidad para poder dar el máximo y creo que siempre cada como cada minuto al máximo en edad ayudar al equipo a veces pues juega bien juega mal no eso no no lo pues controlaba pero que la intensidad que las ganas siempre estén también hay que entender que no sólo para mí no es es un año complicado muchos compañeros que mientras salido rotación a un hemos tenido borregos entrenador rookie por así decirlo que tal vez el buscaba la la la tecla no la ecuación para el equipo y bueno pues así un año complicado no sólo para mí sino sino para muchos compañeros

Voz 10 19:21 el tema de tu futuro creo que hasta el uno de julio no tiene el el la franquicia la oportunidad de decidir si continuos allí o no como cómo está ese tema

Voz 0742 19:28 bien ellos tienen que decidir si quieren ejercer la opción de club hay poder estar un año más en echar lodo bueno así no la ejercen pues ella agente libre poder decidir dónde puedo ir la verdad que será un bonito oí bueno hablando con ella manager y con con con entrenador es que hemos tenido algo de la temporada de largo de ahora de este verano Ellos cuenta conmigo lo que sí que yo pues quiero pero más importante quiero jugar quiero jugar minutos no al final todos sabemos clanes dar un negocio que nunca sabes de lo va a estar mañana lo que sí que ese es que quiero quiero jugar minutos sí me gustaría que fueran Charlotte pero pero bueno las puertas a nada

Voz 10 20:00 la otra habremos preguntado un millón de veces pero si yo tengo aquí a mi lado en jugador de Charlotte Hornets tengo que preguntarte por Michael Jordan oye cómo es como es como propietario como es en las distancias cortas

Voz 0742 20:09 pues es un tipo fenomenal no era una persona muy cercana a una persona cariñosa es una persona que que realmente pues lidera no cuando viene al Vestuario a hablar es bueno pues que impresiona verle a entraba contigo tiro eso en la sesión de vídeo te te viene te da consejos a George Michael además de una relación muy muy muy cercana con él siempre me han me aporta me motiva ido hace ahora con él hemos jugar voz ya que es algo que al principio lo primero meses estaba alucinando y luego al final te acostumbras a que esté mal dicho lo de ver a Michael Jordan pero es una persona de diez realmente cuando hablas con él te das cuenta que que es que es único en este deporte porque sabe mucho hay bueno para mí es algo espectacular

Voz 10 20:51 dime un consejo que te haya dado uno que haya quedado

Voz 0742 20:54 el muchas veces me dice que es mejor no pensar que dejar tu cuerpo jugar que dejar tu mente libre no que que todo lo que trabajas y piensas los entrenamientos en los partidos tienen que salir solo a media no piensa deja salir a la bestia que tienes dentro y prometía no quiere coger doce rebotes acoge el catorce me que sigue motivaba Hay bueno hace muy buena

Voz 10 21:14 me analista ahora que te tengo aquí a mi lado cómo estás viendo esta los playoff por el título está con tu hermano ahí luchando por llegar a las Finales cómo lo estás viendo

Voz 0742 21:22 bueno unas coliseo apasionantes de verdad muy divertido muy interesantes partidos muy complicados series llegando al partido a su tome cuando porque hay muchos españoles creo que eso es muy bueno el esté pues espero que mi hermano llegue a la final de conferencia que espero que gane prontito ahí pueda incluso por qué no soñar no ganaba History Golden y metes el al final del anillo yo creo que la otra lado va a ser un Toronto Milwaukee como todo lo de Gasol ahí con Nicole Nico Concerts Auxerre Joy iban ojalá que una final sea españoles entrené Emilia un equipo oí que se lo lleve mal

Voz 10 21:54 imagínate una final Denver Milwaukee Bucks Corazón partío Bill Hernangómez o como

Voz 0742 21:59 no no lo siento pero mira mal

Voz 10 22:03 no sé cómo lo estás viendo también está siendo también una temporada para él empezó jugando mucho ahora un poquito menos habláis mucho como como no estés bien

Voz 0742 22:11 sí bueno hablamos prácticamente casi casi a diario oí iban allí muy contento muy orgulloso pueblo temporada muy orgulloso por la manera en la que está llevando todo su rol no él él es un jugador de equipo en el que acepta su rol lo ha dicho varias ocasiones no el cual tiene que jugar va a jugar a tope cuando tiene que animar a animar iban al mismo los play off está luchando por lo máximo lo que es ser campeón del anillo yo creo que tienen tos aceptado sobró no hay no hay egos no hay nueve comportamientos malos te puedes fijar otra cuando sale mete triple baile ves como otros compañeros están súper felices das cuenta de que son una familia hay bueno pues ojalá consigan a año

Voz 10 22:46 juega con él un tal yo kits hablábamos antes de la eliminatoria de los Raptors Aimar que Embid dirías que podríamos estar hablando de ellos tres como los mejores pívots de la NBA o

Voz 0742 22:56 sí yo creo que que bueno sin duda que yo kits a Joe Levy Marc pues está jugando al mismo nivel Embid químicamente es único omitió de casi dos dos veinte a la acción treinta kilos que se mueve esas es una bestia y creo que yo creo que es un tío que con con físico pero que es tan inteligente y tan talentoso que domina es algo alucinante

Voz 10 23:21 buen amigo que que está en la NBA otro buen amigo tuyo Luka Doncic menudo aterrizaje que ha tenido el chaval

Voz 0430 23:28 en la ha o no la verdad que que muy feliz

Voz 0742 23:32 por él porque yo creo que a nivel de de baloncesto no me ha sorprendido porque creo que todos estamos acostumbrados a verle simas sorprendió lo rápido que se adaptado físicamente lo rápido que que que se ha acostumbrado a jugar tantos partidos en insitió hay diferentes y yo creo que sobre todo lo buenas que tiene un margen de mejora tan grande que que si él quiere y sigue con su humildad que sigue desde que lo conocí con doce años puede marcar una época sin duda

Voz 10 23:57 a ti no hay debate Notre ya un Luka Doncic rookie del año lo piedra se lo pregunta si no Luca Luca Luca rompió el área saludó a mirando ayer para preparar datos ideal para la entrevista decía pues no sería un mal sitio todas las a lo mejor con con Christoph con Luca para Willy

Voz 0742 24:12 bueno al final lo que lo que tenía dos dos etapas a mi carrera jugando con Luca jugando con Cristo me lo pasaba muy bien hemos jugado juntos Si pero bueno al final estoy centrado en mi carrera he de jugar muchos minutos en poder a sentarme de una vez no poder tener un rol más definido con nueve cero puertos a nada que lo que realmente podríamos jugar los tres ah pero bueno eso es un negocio y nunca sabes a lo mejor lado y te mandan a otro así que veremos qué pasa en el futuro terminando

Voz 10 24:39 se acerca la Final Four Billy hace bien poquito te veía en el Palacio de los Deportes viendo al Real Madrid otra vez Fenerbahce CSKA el Anadolu

Voz 6 24:46 a veces el Real Madrid favorito como lo ves

Voz 0742 24:48 sí sí sí yo como madridista que soy pues se veía a Real Madrid y además les veo con con claras opciones no veo que viene jugando muy bien creo que Pablo trajo otra otro año más increíble yo creo que está de vuelta así que que bueno va a ser una buena faena parte cuanta Chacho además así que que bueno yo no siento por Thatcher pero el madridismo de ir a más

Voz 10 25:08 ganar una Euroliga es muy difícil tú has estado dentro de ese vestuario del del Real Madrid que tiene ese vestuario para que año tras año el Real Madrid en la Final Four y tiene la opción ahora de ganar la segunda consecutiva

Voz 0430 25:20 bueno yo creo que el Real Madrid

Voz 0742 25:22 creo que tanto jugadores como como Pablo en su cuerpo técnico lo hacen todo perfecto no saben cómo llevar el tempo de de de entrenar descansar de competir de yo que polos un entrenador aparte de muy inteligente que conoce realmente uno coma seis jugada conocer realmente cómo son los jugadores Si es muy importante así que que bueno ojalá que sigan trabajando y haciéndolo bien en los próximos años que consigan todas las ligas posibles todas las ligas Si bueno ya saben que como fan siempre le desea suerte

Voz 10 25:47 eran dos muy rápidas de tus planes inmediatos lo primero el campus ya lo tenéis ahí otra vez es una de las grandes citas del verano para vosotros no eso ilusiona

Voz 0742 25:55 claro es que muy emocionado ilusionante era trabajando muy duro para que esta segunda edición del campus Hernán Gómez salga salga muy bien este año pues sólo dos semanas en ahí Las Rozas en esta ciudad natal aquí de Madrid Si bueno pues esperando a todos los niños y niñas de verdad que muy emocionado porque cuando abrimos las plazas e nada casi sacaban que era muy pocas tuvimos que incluso ampliar un poco de plazas para que los niños señoras pudieran venir sólo es decir que haber muchísimas sorpresas regalos como invitados pues deberá jugadores NBA jugadores y jugadoras de nivel Euroliga así que nada muy ilusionado y con ganas de estar con los niños niñas en el campamento en las pistas sí que aprender de ellos y que es aprendan y que lo pasamos muy bien

Voz 10 26:32 quedan poquitas pero queda alguna plaza todavía quedan algunas queda muy poca niños del mundo oyentes de Play Basket escuchar que todavía queda alguna alguna plaza libre para el Campus de los hermanos Hernangómez y la última melón mencionabas en la primera pregunta ganas de selección

Voz 0742 26:46 muchas muchas ganas sí sobre todo pues con una rabia dentro de que verano pasado no pude ir no pueden juega estas ventanas así que esa rabia espero que salga este verano en forma de de de jugar bien de jugar en equipo y en forma de medalla

Voz 10 26:58 mil Hernangómez muchísimas gracias por este ratito como siempre un placer y un lujo

Voz 0699 27:01 es un placer gracias Marta pues un lujazo para abrir el programa Billy Hernangómez hablando de la temporada NBA del verano de la selección de Luka Doncic de mil cosas más en una conversación que merecía los oyentes de Play Basket y ahora tras el protagonista del programa el acontecimiento de la semana vamos de cabeza a la Final Four de la Euroliga si lo que te gusta es el baloncesto todos los lunes te esperamos en Play Basket

Voz 11 27:27 eh

Voz 0699 27:31 viernes seis de la tarde Anadolu Efes Fenerbahce van a luchar por ser el primer finalista de la Euroliga después a las nueve de la noche serán Real Madrid CSKA de Moscú los que se enfrenta en un duelo clásico para el otro puesto es decir llega al momento decisivo de la temporada en el baloncesto europeo el que coronará el domingo a las diez y cuarto de la noche al campeón de Europa tres de los equipos que llegan a Vitoria son los clásicos este año el papel de revelación entre comillas es el del Anadolu Efes como el año pasado fue el Zalgiris Kaunas quién por cierto podría ser el anfitrión de la próxima Final Four jugarse en Kaunas pero bueno no nos adelante vamos a hacer algo que en sabemos hacer una vez al menos en la temporada que es hablar con un protagonista que es la sombra de Zeljko Obradovic y canaliza el baloncesto como nadie que yo conozca entrenador asistente de cobrado Betts Josep María Izquierdo Turquía muy buenas hola qué tal supongo que para usted una Final Four es como una habitación más de su casa que eso se lo conoce de memoria no

Voz 12 28:29 no no no no no tanto no tanto pero sí llevamos ya alguna alguna

Voz 6 28:34 llevan muchas

Voz 13 28:36 sí es mi séptima sí

Voz 6 28:39 multa consecutiva quinta consecutiva séptima supongo que cada temporada es especial que ha hecho de esta temporada una temporada distinta para usted y para su equipo

Voz 12 28:50 bueno como bien dices yo diría que he estado es la temporada actual hemos jugado mejor la que hemos ganado más partidos y hemos dominado más pero todo esto ya no sirve de nada es historia hay el el mejor será el que ganará la bueno

Voz 14 29:10 el dato no lo vean son bajas para Vitoria

Voz 12 29:13 sí

Voz 14 29:14 sí sí sería como si el Madrid pierde Rudy

Voz 0699 29:18 Tavares Rua John para la Final Four más o menos no

Voz 13 29:21 si si si no es así

Voz 12 29:24 no lo lo malo no es sólo esto sino que tenemos a dos jugadores más que hace tres semanas que no entrenan que si llegan que ojalá así pues llevarán fuera de forma por chiís Vesely

Voz 6 29:40 que siguen sin otros otras dos piezas importantes dos vigas

Voz 14 29:43 el equipo no sí sí sí

Voz 12 29:46 pero bueno las cosas son como son no como nos gustaría que fueran afrontamos tal como vienen ya optimizar o a lo mejor posible para para dar guerra

Voz 6 30:02 y seguro que va a haber cada temporada como usted decía diferente dicen que de cada derrota se aprende que aprendieron de la Final Four de Belgrado

Voz 12 30:13 bueno se aprende de las derrotas y de las victorias se

Voz 14 30:19 sí sí

Voz 12 30:21 aprendimos pues que que da igual como lleguen a la sazón he que lo importante es estar bien durante la faena pese al Madrid pues llegó llegó creo recordar como quinto claro sí diría tiene quinto clasificado de la liga regular con muchos lesionados durante la temporada pero en el momento no estuvieron bien pues pues eso es lo que hay que dar

Voz 14 30:55 cerca de la hora H cogiendo los prismáticos a qué equipo B que llega mejor a esta cita en Vitoria

Voz 12 31:04 bueno pues no te sé decir ahora mismo Real Madrid está quizás es en un momento dulce como no ha dominado el playoff de cuartos y cómo está dominando la la Liga ACB de hecho pues se han puesto líderes pero yo insisto esto está muy bien son palabras que que está muy bien analizar pero cuando llegas a la yo siempre digo que somos cuatro equipos XXV porción poco después es para cada uno por muy bien muy mal que a cada uno de ellos

Voz 6 31:41 en lo que va a hacer Fenerbahce para que en su semifinal en vez del XXV pueda tener el veintiséis ante Anadolu Efes

Voz 12 31:50 mira es la las será la séptima vez que jugaremos contra es

Voz 14 31:56 madre mía entre Liga turca

Voz 12 31:59 de Euroliga Copa turca copaba el presidente que es viene a hacer la la Supercopa de la ACB entonces nos conocemos muy bien el el partido yo creo que se va a a definir en pequeños matices pequeños detalles nos conocemos también que son grandes sorpresas no va a haber yo yo no que destacaría es lo bien que mueve el balón es es seguramente si no es el mejor equipo moviendo pasándose el balón unos a otros es de los mejores entonces pues ahí vamos a tener que estar especialmente concentrado

Voz 6 32:43 sí es la séptima vez en la temporada en que se enfrentan qué tal balance llevan este año en tantas

Voz 12 32:48 tres tres tres más igualado mira perdimos la Copa del Presidente ganamos la Copa de Turquía hemos ganado en casa partido de Liga turca Euroliga y hemos perdido fue la partido de Liga turca y Euroliga yo diría que hemos tenido dos prórrogas una en en campo de un campo esto da más igualdad imposible tanto que sí

Voz 14 33:12 si pudiera elegir un jugador del rival para que ese constipado y no jugara sería quien sería mi sic elegiría otro

Voz 12 33:20 ah bueno cualquiera cualquiera de sus creadores

Voz 14 33:23 ha dicho dos nombres que estás

Voz 12 33:25 si estás en lo cierto yo

Voz 14 33:28 sí sumaría pues a Szeemann sumaría

Voz 12 33:31 a cualquiera de sus creadores porque son los que desajustar la defensa son los que hacen que anoten por sí mismos anote nuestros compañeros

Voz 6 33:43 es al revés en un extra de vitaminas ese día para un jugador de su equipo sabiendo ya a las bajas y la dudas a quién elegiría ese día para estar muy bien

Voz 12 33:52 bueno me gustaría que las que las dudas eh estuvieran más que estuvieran Lien que estuvieran que verse Lee calimocho estuvieran con eso me conformaría

Voz 6 34:03 de la otra semifinal entre Real Madrid CSKA como como se ve esa desde desde la barrera

Voz 12 34:09 pues que son dos clásicos que no que no falla nunca y juegan muy bien al baloncesto diferentes estilos pero juegan muy bien al baloncesto con mucha experiencia muchos jugadores con con varios títulos y mucha experiencia muy bueno pues ese sin sin favorito a aprobó a priori

Voz 6 34:30 cuánto ha perdido el Real Madrid sin Luka Doncic se se nota el el agujero vamos es decir el agujero de un gran jugador se tiene que notar

Voz 12 34:39 sí sí sí claro evidentemente es decir que no sería estúpido por mi parte lo que pasa es que ha habido otros jugadores que han crecido ya en dar un paso adelante yo te hablaría de este hablaría de Rambo por ejemplo no hablaría de Rudy Rudy el año pasado pues tuvo problemas Psicosis no estuvo muy bien a partir de la Final Four estuvo excelente y habrá gente varios jugadores han han dado un paso adelante Facundo Campazzo ahora mismo es el base más en forma de la Euroliga pues a lo han suplido así es decir

Voz 6 35:15 con pasos el base más en forma de la Euroliga con con lo que hay por ahí con es Lucas con Arkin con Messi con Sergio Rodríguez

Voz 12 35:23 según a preguntárselo a Panathinaikos ya

Voz 6 35:25 claro que sí sí sí sí sí no no tiene ninguna duda estoy seguro de que todavía están soñar galantes está soñando con Campazzo todavía día a día de hoy se José María se quede ser favorito no se vive pero piense jugaría un café no en la Final Four sino en esta que es la otra semifinal que no le toca directamente por el Real Madrid el CSKA

Voz 12 35:47 mira primero que soy fatal dando pronósticos pero fatal ya te lo digo bien claro después que que es que no te sé decir porque por un lado te hablaría de los jugadores que te acabo de hablar de Real Madrid y por otro lado pues te hablaría pues desde con Leo con etcétera no no no no no parece ir en serio no no no me utilicen de pitonisa porque perder tras perder ante el café

Voz 6 36:15 vale va más de lo distinto le gustaría repetir la final del año pasado en Belgrado así a priori

Voz 14 36:20 bueno

Voz 12 36:20 no sé si me gustaría estar yo la final quién que que pero me gustaría estar Amiens en la en la final a ver evidentemente pues sería como una como una segunda oportunidad no la misma final eh mismos contendientes ir sería como la segunda oportunidad para nosotros sería para mí bonito pero mientras no nosotros mientras que bache su rival me da igual

Voz 14 36:53 no personal tengo dos una como es una Final Four para segundo entrenador doblado Vic es decir por ejemplo usted tiene tiempo para dormir un bueno

Voz 12 37:06 mira a ver lo que intentamos es hacer mucho trabajo previo

Voz 14 37:10 por ejemplo te voy a dar

Voz 12 37:12 hace un Efes ya está preparado o sea el el partido y L'Escala la previa de la tenemos más que preparada de hecho empezamos ante ayer a preparar cosas Il el posible rival de la final lo del tercero cuarto puesto porque igualmente jugaron un segundo partido ya está ya está digamos he dado un visto

Voz 14 37:42 hemos visto a CSKA M

Voz 12 37:45 visto los cuartos de final de la hemos visto los cuartos de final de Real Madrid hemos visto por los partidos que nos han enfrentado a ellos en la en la fase regular eso lo tenemos ya preparado poco después en el día o el minuto después de de jugar la semifinal pues a tope hasta el día siguiente y evidentemente pues duermes dos tres horas pero yo siempre digo de qué suerte dormir dos o tres horas porque hay quién lo mira por la tele la mayoría de gente lo mira por la tele Hay tomando una cervecita hay un jamón pues nosotros lo miraremos a tope de concentración ya me gusta

Voz 6 38:32 por eso hablaba café más que de la cerveza la hora de jugar no salgo a la últimas que significaría para Fenerbahce ganar esta Euroliga

Voz 13 38:42 y es es una buena pregunta eh

Voz 12 38:49 no sé no sé exactamente qué significaría porque

Voz 15 38:52 luego

Voz 12 38:53 el significado que lo estamos dando es otros compran compañeros de Madrid malo para para preguntar algo parecido yo te diría que lo importante para nosotros es que llegamos a un equipo con un cuarenta por ciento de victorias en Euroliga y ahora estamos en por encima del setenta y cinco por ciento de Victoria a un equipo que jamás se había clasificado para la la faena for ya llevamos cinco consecutivas tras un equipo que evidentemente no había ganado ningún título tenemos un hoy hemos jugado finales ganar significaría conseguir más consolidación yo creo que la consolidación con cinco faenar Force está hecha pero sería un refuerzo para el trabajo que estamos haciendo no sólo para Fenerbahce sino para el baloncesto turco es es la primera vez ya es histórico que dos equipos turcos jugarla por yo creo que esa sería una una respuesta acertada

Voz 6 40:03 hablábamos de que Real Madrid CSKA son dos clásicos yo creo que Fenerbahce con la trayectoria de el último lustro un poco más no se puede hablar de clásico pero ya está asomando a hacerlo por lo menos en la historia más reciente del baloncesto europeo Josep María Izquierdo pues muchísimas gracias que disfrutemos de una Final Four preciosa en Vitoria Nos vemos por allí

Voz 16 40:25 muy bien seguro que es bonita un abrazo y recuerdos para todos

Voz 0699 40:40 cambiamos de musical ya porque hemos oído Un protagonista de los que se va a vivir esta cita desde dentro vamos a ir dos de los periodistas que lo van a vivir un poco más desde fuera pero desde la cancha igual al lío compañero del diario As Ricardo González muy buenas compañero de el diario El País Faustino Sáez muy buenas

Voz 17 40:58 muy buena he aquí podría es que llega mejor a la cita del año Faus pues no es casi más fácil identificar al que yo era peor no me parece que el Fenerbahçe por cuestión de

Voz 18 41:12 de incertidumbre de cara a configurar el el Roser definitivo para la Final Four ya veremos a ver el Madrid decía el otro día Laso que que ha encontrado su momento de la temporada parece que es verdad porque llevan doce victorias en los últimos partidos qué analizando un poco la temporada tiene tiene bastante mérito porque empezaron muy bien con los dos primeros meses de competición pero luego durante los tres meses siguiente eh sólo una vez encadenaron cuatro victorias seguidas parece que la racha que han cogido ahora

Voz 14 41:46 la buena era en el en el mejor momento

Voz 6 41:48 en Ritchie quién dirías tú que llega mejor de todo

Voz 19 41:50 sé que yo veo claramente el qué

Voz 20 41:54 llega peor bache si todos esos problemas y luego pues hombre legal al Efes dentro de sus posibilidades quitas quizás sea el que mejor llegue no porque nadie esperaba que fueran meterse entre los cuatro primeros

Voz 19 42:10 así bueno ya ya está en la Final Four después de haber sido el último el año anterior

Voz 20 42:16 ahí dentro de sus posibilidades con manejando una rotación de ocho nueve jugadores llegan muy bien y luego dice que hay Madrid llegan pues dentro de lo esperado el Madrid con menos lesiones que el año pasado y el la última hora que tuvo la temporada pasada insite con lo que le veremos mucho saque creo que esos tres equipos muy fuertes

Voz 6 42:33 Boyer apretando un poco el grado de dificultad y Ricardo cuál de las dos semifinales consideras más pareja

Voz 19 42:40 hombre en principio no el el

Voz 20 42:43 en Madrid ese canon son prácticamente un tiro al aire no sé yo creo que es tal que prácticamente al cincuenta por ciento

Voz 21 42:50 sí

Voz 19 42:51 no sé los dos equipos tienen

Voz 20 42:53 casi las mismas opciones lo veo muy muy muy igualado y Duff aún

Voz 18 42:58 sí yo veo quizá más parejo el el Madrid CSKA y más propenso a romperse

Voz 19 43:03 si alguno de los lados el el Fenerbahce es es es verdad que que en este punto de la temporada en una Final Four al final son son detalles mínimos Si parece que que va a estar todo muy muy equilibrado

Voz 14 43:21 si tuviera que elegir entre Campazzo la Arkin

Voz 6 43:24 el Chacho o es Lucas Cifuentes un entrenador para hacer una selección mundial

Voz 14 43:30 Faus a quién elegiría

Voz 18 43:32 yo a día debe me quedo con Campazzo es verdad que tanto tanto el Chacho como Lucas han dado muestras de de ser timones muy fiables de equipos muy sólidos de de haber tenido una temporada con con una gran continuidad sobre todo Fenerbahce dominando desde el principio de verdad que lo que han hecho tanto la Arkin como como Campazzo en el en el plagio en habla de de una trayectoria ascendente en el en el momento cumbre de la temporada y por por punto de ebullición Si es hoy cuando hay que hacer la convocatoria yo me quedo me quedo con el desfalco

Voz 6 44:05 Iturra Richi repite eso cambias

Voz 20 44:07 no sé es que es casi como preguntar conquiste que un Papa pero no sé yo creo que por toda la temporada es Lucas ha hecho una temporada increíble que está en suma dirá en su madurez es el jugador más parecido a Spanoulis de los últimos años si no se bueno por cambiar de te digo que es Lucas

Voz 6 44:24 a Ricardo te gusta el quinteto que han elegido de Euroliga

Voz 19 44:28 la verdad es que sí me gustan no es el que yo elegiría

Voz 20 44:31 ya al menos cinco mismo jugadores pero si me pueden tener

Voz 14 44:34 yo haría con agrado estufa Bush

Voz 18 44:38 tiene tiene un punto injusto que no haya nadie del Madrid y del access pero también tiene un punto de consecuente porque es verdad que hacía una temporada más más de bloques

Voz 20 44:45 de individualidades miras

Voz 18 44:48 todos los que estaban en el en el ranking de de y con Mike James con opinado con con unos había gente

Voz 6 44:55 que que luego no ha acabado por ser determina

Voz 18 44:57 The para sus equipos con lo cual puede puede que parezca injusto pero pero a lo mejor es consecuente también yo coincido con Ricardo que tampoco es el

Voz 20 45:05 yo yo yo incluiría a lo mejor a Higgins

Voz 14 45:08 no a De Colo y a Tabares pero bueno son

Voz 20 45:11 en cuestiones personales no porque acaba entre jugadores de ese nivel diez doce jugadores no sé depende de cómo lo veas iba a las más la valoración au to all de cada jugador tuvo

Voz 6 45:25 hicimos atún quinteto de ocho Fausto también si quieres si quieres tres

Voz 0699 45:30 claro es el debate de ella

Voz 18 45:32 la influencia en los resultados es verdad me sale algo más

Voz 19 45:35 pues yo que sé incluso Campazzo mi sí Clay Vesely Tabares eh

Voz 18 45:41 me sorprende que que merman por ejemplo no no compita con Brandon Davis en llene el primero ni el segundo no sea mi nombre por ahí que que bailan pero pero

Voz 20 45:53 pero no te equivocas tampoco no son grandes jugadores yo me mojo en Infanta yo te digo es Lucas Lucas Higgins De Colo Vesely Tabares

Voz 6 46:04 vale Camps no si se iban a salir quién de todo muy chulos ya lo dijo no tengo ninguna duda de lo jugadores a los partidos clave de lo partido Faus el duelo turco qué o quién lo puede decantar