'La novela gráfica de 'Soldados de Salamina' es un complemento'

Voz 0313 00:00 en el año dos mil uno Se público vamos a recordarlo con un éxito enorme de de de crítica actores Soldados de Salamina una novela a ver cómo lo digo una novela disfrazada de relato real que tiene que tenía que tiene como hilo conductor la historia de cómo el poeta fundador de Falange después de la guerra ministro de Franco Rafael Sánchez Mazas escapó con vida de un fusilamientos de prisioneros gracias a un joven soldado republicano la novela fue llevada al cine por David Trueba

Voz 1 00:30 a partir de Sánchez Mazas y su fusilamiento te traer sin cuidado verdad real entiendo escritores sois unos sentimentales tú lo que andan buscando es una héroe ese héroe eso yo no eso cuando salía hacia el frente iba conmigo otros muchachos todos de Tarrasa todos cuartos eran tan jóvenes no pasa un día sin que me acuerde de ninguno conoció las cosas buenas de la vida una mujer con un hijo que se metieran la cama con ellos el domingo por la mañana y nunca ninguna camisa de Nixon pueblo miserable de ni una mierda de país llevará su nombre

Voz 0313 01:26 bueno pues ahora Reservoir Books acaba de publicar su versión en novela gráfica basada en la que escribió Javier Cercas y con guión dibujo oí color es magnífico por cierto de devorada portadas extraordinaria el dibujante de tebeos José Pablo García Pablo está en en SER Málaga Javier detenemos en Radio Barcelona Javier buenas tardes que da nombre es hoy cuánto tiempo de verdad cuántas ganas además bueno igualmente cómo estás encantado además nos conocimos cuando te acuerdas yo estaba en en TV3 hicimos una especial con motivo de con motivo de de tu novela de soldados fíjate si yo se hace un montón de años yo es muy claro muy presentes José Pablo buenas tardes hola buenas tardes qué tal amigo cómo estás hoy una curiosidad cuál era tu relación previa con con la novela antes de antes de este encargo

Voz 0313 02:18 Acula cuando se estrenó Plame una fecha y luego el la novela la ley como dote años más tardes ya cuando recibe un encargo como este o como te reacción al cuerpo con ilusión con con un poquito de miedo mucho mucha responsabilidad porque es una obra que ha emocionado a millones de lectores uno quiere siempre estar a altura no no y no hacer el ridículo pero muy bien oye Javier la idea de de llevar Soldados de Salamina al terreno de la novela gráfica de quiénes

Voz 3 02:45 es de mi editor de Claudio López que murió hace por la madre y el tuvo la idea de me lo propuso y yo acepté encantado claro

Voz 0313 02:55 pero tú estabas en esta onda o o te te pillo por sorpresa

Voz 3 02:59 no no totalmente por sorpresa tenían idea no no no se me hubiera ocurrido tal no sé porque se corrió él a ver cualquier cualquier versión que propongan de un libro mío pues me parece estupendo estoy encantado me acuerdo siempre de un escritor irlandés que llama contó Vivienne una vez le pregunté por una versión que habían hecho teatral de subir de una novela suya ahí él me dijo no no está muy bien pero es que sabes lo que me pasa es que yo cuando alguien se interesa por algo de lo que yo escribo pierdo por completo el sentido crítico me pasa lo mismo pues a mí todo lo que hacen me parece bien y en particular esta también una versión teatral de Joan Ollé que no si viste que estábamos

Voz 0281 03:40 déjate de subterfugios tú no querías que hicieron a la novela era ser personaje de cómic y eso es lo que a ti te ponía confiesa B

Voz 3 03:49 este Benjamin ha hecho una cosa yo no quería decirle la verdad es que además no no en serio es que pasa que el tipo el Javier Cercas de la del cómic se parece más a mí que el Javier Cercas de la novela posea es que soy vamos es mi vivo retrato ese Javier Cercas

Voz 0281 04:14 posible brote igual iguala el proceso son Javier y José Pablo como a ver

Voz 0313 04:24 cómo habéis colaborado como tú cuando ya empieza esto Javier te retiras o metes mano como habéis hecho

Voz 0323 04:31 a ver quién habla os hablo yo no me venga va el proceso ha sido trabajaré en esta novela terminar y conocer a Javier cerca luego porque no no no hemos agotado

Voz 0313 04:42 hasta hace muy poco hasta hace no

Voz 0323 04:44 en el salón del conmigo Barcelona

Voz 0281 04:46 hombre si estuviéramos recomendando te acuerdas que cuando salió la además ellas tuvimos recomendando aquí el libro decíamos que es que claro cada vez cada vez está más cerca de de de hacer verdad el plural de la novela es que hay muchos Soldados de Salamina porque es verdad que ya está libre hasta la película ya estaba la obra de teatro ahora está el cómic no es verdad que el plural Se está haciendo se está encarnando en diferentes cosas es una maravilla es una es una demostración de cómo esta historia calado en la gente

Voz 3 05:14 sí sí sí sí no es estupendo porque además a ver las novela son las palabras que las que las integran Ny la novela no haberles sacado pero cada lector enriquece una novela como sabéis muy bien que no todos los que nos dedicamos a la literatura sabemos que no es literatura sin lector verdad los lectores completan los libros yo siempre yo pongo cincuenta por ciento pero el otro cincuenta por ciento lo ponen lector cuando encima trasladas esa esa esas palabras a otra a otro lenguaje pues es fantástico no es una forma de enriquecer lo no lo interesante es que se convierte en otra cosa por eso es decir la la la hay gente que me pregunta cuando eso pasa siempre cuando lleva una novela al cine o al teatro donde sea no otra otro medio oye vamos a ver en la pantalla te preguntan los lectores bienintencionadas vamos a ver en la pantalla lo que hemos he leído en la novela Mi respuesta siempre la misma eso es imposible porque lo que usted ha leído en la novela sólo lo ha leído usted acto nadie más esa es la magia de la literatura de verdad cada lector crea su libro entonces lo que hay aquí es lo que ha hecho José Pablo que yo creo que es excelente pero pero es otra cosa collejas de Pablo

Voz 0281 06:25 que lea esta aversión de Salamina sigue siendo un lector o ya es otra cosa

Voz 0323 06:30 bueno es que siempre se ha repetido no que el cómic es como un primer paso para que los niños empiecen a que pase luego al lectura no

Voz 0281 06:37 sí pero es un primer paso que va cuarto porque ya había

Voz 0323 06:40 sí claro yo mal más bien veo estaba facción como una un complemento no la novela os Annie la sustituye ni debería ser la pues bueno si estamos promocionando las a la primera lectura pues adelante pero yo he procurado que al paso la traducción al lenguaje visual al cómo que aporte más que que no y que todo ese ese carácter documental periodístico que tiene la novela pues a través de la imágenes fue bueno eso pero los personajes reales lo escenario pues claro

Voz 0313 07:10 lo cual está a la ciudad de Girona el restaurante he visto la tumba de Machado que leyendo la novela con la que sólo valiéndose de la imaginación no eres capaz de llegar a todo eso sitio no hay entonces puede servir como complemento y cómo valora

Voz 5 07:23 adiós a pasear a había hay una a vivir una cosa que me gustaría saber porque la novela tiene un componente ensayística componente reflexivo muy potente con los resuelto ahora llevarlo el comer el si toda si la parte componente reflexiva que tiene la novela que es muy potente no se refiere a buena la biografía ya lo daba de vez en cuando empiezan a reflexionar los personajes empieza a reflexionar sobre lo sucedido etcétera no hoy digamos cómo va saltando de una conclusión a otra hasta llegar sobre todo ese final no como como los resueltos desde el punto de vista de culto con imágenes lo ha resuelto con con diálogos como como pero tengo la curiosidad sin haberla leído vale vale

Voz 0323 08:03 sigo sin entender la pregunta pero bueno para mí lo más lo más fácil ha sido el segundo capítulo porque era lo más parecido lo que había hecho anteriormente con la adaptación de de Paul Preston de la Guerra Civil y la muerte de Guernica la parte ensayística ahí sí documental y dar ha sido la más la más sencilla Brahimi toda la que más típicamente de tebeo como ya estaba un poco había perdido un poco el el músculo para ver fue la deja para el final

Voz 0323 08:29 lo que has ido a diseñar el personaje de Javier por ejemplo de Conchi eso es nada más quebraderos de cabeza porque ya estaba un poco ya que me cuesta mucho

Voz 0323 08:38 sí como es Conchi me costó muchísimo encontrarla eh

Voz 0313 08:41 no no ha sido casi lo último que que deje Argote yo antes la antes lo he dicho José Pablo y lo reafirmo que no sé si Javier estará de acuerdo la portada fabulosa es decir la mirada el fusil de la lluvia las gotas que caen que serán de lluvia y algunas era también de sudor y de apuro de a ver qué hago esto es de lo más complicado de dibujar os lo primero que te salió por curiosidad

Voz 0323 09:01 ah bueno ya la idea la tenía desde el principio de magnífica que esa tenía que ser la Sadena la portada no porque en torno a lo que gira la historia sí

Voz 1826 09:11 oye y los pasos del blanco y negro lo digo por simplificar al color y del color al blanco y negro eso lo tenías también muy claro porque antes cuando decía Javier Cercas bueno es que cada uno lee una novela yo la había leído así lo había leído fragmentos en blanco y negro y fragmentos en color

Voz 0323 09:28 sí sí sí al principio cuando no se cuando me lo propusieron lo vi claramente osea que que cada uno de los tiempo lo que la historia tenía que tener su propia entidad Hay el color ya ya que me valgo del dibujo y del color para para trabajar puede era fundamental para que eso fuese claro sí o sí

Voz 3 09:46 es bastante bastante lógico por otra parte no sí sí porque pasa es decir la novela realidad transcurre tres cuartas partes de la novela transcurre en el presente no iría el presidente están color y en cambio el pasado claro es decir el pasada la guerra etcétera etcétera está en blanco y negro en una decisión bastante nota aparte es que José Pablo también tenía digamos la dificultad añadida o en cierto sentido la ventaja también de que estaba trabajando con las versiones anteriores es decir tanto con la versión cinematográfica bueno una teatral no sé si lo habrás visto cuando lo bueno pero la cinematográficas y latinas presente seguro que por ejemplo la portada está yo creo bastante inspirada en en la imagen de central de la película no les

Voz 0323 10:27 piensa convertido en un icono ya la esa imagen del del miliciano de la película aparte bueno no es la primera portada qué hago con un personaje disparando al lector en son un fusil ya en mi primer bueno en mi segunda novela gráfica de sobre Joselito también aparecía con una escopeta disparándole sí sí apuntando a al lector el de la Guerra Civil de Paul Preston también aparece un miliciano

Voz 0313 10:50 de perfil oye Javier quiero que escuchen los demás también quiero que escucha unas palabras tuyas aquí en La Ser en Hoy por Hoy del año dos mil dos sobre Soldados de Salamina y luego me dices si tienen vigencia a día de hoy

Voz 6 11:03 para mucha gente sobre todo con cuarenta años pero también para las sobre todo para la gente más joven incluso esto la guerra civil era un perdóname la palabra pero un coñazo extremeñas la estrella de los abuelos otra vez estaba hará que nos han dado venga otra es un rollo entonces el hecho de que a mí me enorgullece muchísimo que haya gente de dieciocho años de diecisiete de dieciséis que lea la novela digo bueno pero esto es la guerra civil resaltó que era una cosa realmente que la que nos va la vida literalmente nos Ávila y además es una gran aventura yo a mi me gustaría no me importaría y me gustaría incluso que se denominó mi como una novela de aventuras que es lo que

Voz 0313 11:35 dos cosas la primera han pasado diecisiete años seguimos hablando en términos más o menos parecidos de de la Guerra Civil y con las cosas pendientes que siguen ahí y la segunda que lo de leer soldados aventuras tú dirías que la guerra civiles la mayor aventura el siglo XX o una de las mayores

Voz 3 11:52 a ver es curiosísimo lo que acabas de sacar ahora porque bueno para empezar debo decir que estoy de acuerdo conmigo mismo porque esta es una noticia no fíjate fíjate es fantástico osea estamos en dos mil dos dices que es si te he sí sí sí claro es que esto se nos ha olvidado por completo pero cuando esa novela parece para empezar y me vais a corregir pero mi generación es decir la generación nuestra generación de lo que estamos aquí que somos los nietos de la guerra adscrito poquísimo sobre la guerra poquísimo luego a partir de ese momento se desencadenó efectivamente una fin una serie de cosas la Guerra Civil se volvió a poner de actualidad tanto literariamente como cinematográficamente como incluso políticamente sea la ley de Memoria Histórica y todo esto es posterior es de dos mil ocho verdad sino recuerdo mal entonces es un hecho que en aquel momento la Guerra Civil bueno pues sí claro por supuesto siempre se había siempre había tratado desde en fin desde los protagonistas los hijos de los protagonistas de los nietos de los protagonistas no no habíamos hablado de eso mira yo recuerdo perfectamente cuando entregue esa novela a mi editora la señora muy experta que todavía está Beatriz de Moura me dijo a pues muy bien esta novela estás muy bien pueda Amín aquel momento no me conocía nadie mi madre mis hermanos leer libros ese acabó mi hija pues todo está muy bien la banda leer tres mil personas a cuatro mil personas lo cual a mí me pareció extraordinario porque vendría mucho menos bueno da igual el caso es que me dijo sí porque esto me interesa a los mayores de sesenta años Se acabó verdad porque la guerra civil me decía yo esto está es un tema acabado liquidado resulta que de repente boom se se se se armó una tremenda insisto desencadenó bueno pues lo que todavía en cierto modo estamos viviendo un interés nuevo

Voz 0313 13:32 por por la guerra incluso desde el punto de vista cuando cuando tú pronunciaba estas palabras Soldados de Salamina iba por la edición número veintidós ya bueno ya era un claro no Naiara allanó humillaron pelotazo total si buenos todas las ediciones también Carlos dependes de un millón de ejemplares no llega más pero efectivamente

Voz 0281 13:51 de todas maneras es verdad que Soldados de Salamina fue uno de los barcos rompehielos ha llegado a sentirse seguro

Voz 0313 13:57 ha sido una dura tan es cierto que además

Voz 0281 14:00 yo creo que cuantos más libros hay una novela rosa que Saba otra maldita guerra novela sobre la guerra de sí cuantos más libros se publican no dicho novelas y libros en general sobre la Guerra Civil darnos cuenta de que hemos escrito poco poco sobre ellas escritos en Estados Unidos hay seiscientos millones de novela sobre la Guerra de Secesión sobre la guerra de Vietnam escrito poco porque hay muchas cosas hay muchas historias privadas de contar bueno la novela de Javier

Voz 3 14:26 está hablando de la Guerra Civil pero en realidad la guerra

Voz 0281 14:28 civiles un trasfondo está hablando de otras cosas de otra cosa no muy importante desde el punto de vista de la creación de un personaje

Voz 0313 14:35 lo de la heroicidad otras cosas bueno