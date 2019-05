Play Fútbol: Football is coming home (13/05/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la para la radio

Voz 3 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol nos habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Inglaterra vuelve a llevar el timón del fútbol europeo la clasificación de Tottenham y Liverpool para la final de la

Voz 0301 00:38 Champions de Arsenal y Chelsea para la de la Europa League y una de las ediciones más apasionantes de mayor nivel que se recuerdan en la Premier vuelven a poner el foco mirando hacia la isla en la que unos benditos hombres se inventaron este juego el del fútbol hace más de ciento cincuenta años curioso que este auge del fútbol en Inglaterra se produzca sin contar con ninguna de las cuatro individualidades más potentes de el momento lo los ingleses están triunfando a pesar de no contar con Messi ni con Cristiano de no tener a Neymar ni en papel y el equipo que tiene a Eden Hazard a nivel individual seguramente el mejor de toda Inglaterra sólo ha podido quedar tercero en el campeonato regular el poderío de este año de la Premier nos recuerda algo que nunca debimos olvidar aunque es verdad que Messi y Cristiano Nos lo pusieron difícil el fútbol es un deporte colectivo esta semana en Play Fútbol

Voz 0684 02:19 me quedo en la frontal la bola para algún otro lado no a Lucas Moura en un balón muerto en la frontal ultra venció el brasileño con un disparo raso ajustado al palo tiene que no pude hacer nada Andreo nada clasifica para la final del Wanda Metropolitano alto lo Tena Kee locura del partido que Irak segunda parte del conjunto inglés bate a Castrillo para el recuerdo del brasileño Lucas Moura

Voz 7 02:58 yo ahora Ajax son los londinenses uno de junio nueve de la noche metropolitano Liverpool Tottenham la gran final de la Champions es al Gran Bazar frente del fútbol inglés

Voz 8 03:09 se acabó el partido ante el encuentro el Manchester City es campeón de Liga segundo título consecutivo Guardiola abrazándose con Manel Estiarte faltan todos los futbolistas más Haaretz Kevin De ahí está Companys El Kun Agüero espectáculo dar lo que acaba de hacer este Manchester City como ha tenido que remontar ante un súper Liverpool que les saca siete puntos el pasado mes de enero para el conjunto de Pep que no ha triunfado en Europa sí que lo ha hecho en la Premier hay esta sonando el corrillo

Voz 0301 04:05 en los últimos días en el fútbol ha puesto a Inglaterra como epicentro evidente con esa clasificación de Liverpool Tottenham para la final de la Champions Arsenal y Chelsea para la final de la Europa League y un final de la Premier League espectacular que como decíamos coronó al Manchester City de Guardiola la como campeón vaya temporada en Inglaterra hace unas semanas charlamos con Josep Clotet con el segundo entrenador el Birmingham en ese binomio que que forma con Gerry Mong sobre entrenadores y la verdad es que disfrutamos muchísimo de de la charla para hablar de esta hegemonía del fútbol inglés también de la temporada de el Birmingham hacer una valoración general Le hemos vuelto invitara a que esté con nosotros en Play Fútbol ya nos escucha hola qué tal muy buenas

Voz 11 04:52 hola buenas a todos bueno te tengo que decir

Voz 0301 04:55 enhorabuena porque le lo decías tú en una temporada que pintaba complicada en el inicio en sus inicios al final los Salvà estéis eh queda estéis décimo séptimos yo creo que a él al final no las últimas jornadas PP igual los paso factura a estar un poquito en tierra de nadie que es que seguramente no ibais a a descender y que había pocas opciones también de de estar más arriba y ya al final supongo que os pasó un poco de factura en las últimas semanas no

Voz 11 05:19 sí fue una lástima porque el inicio de temporada fue

Voz 12 05:23 fue duro como poco a poco no perdemos partidos pero nos costaba mucho ganar

Voz 11 05:27 luego ya sí cogimos un buen nivel de forma sus peleando por Belloso hasta evidentemente que se materializó el el el problema de la de la de la Liga que no sancionaron con esos nueve puntos por el fair play de las temporadas

Voz 0301 05:42 pero bueno aun así

Voz 11 05:45 el equipo se sintió un poco porque claro te quedas ahí que difícil de competir por por el play off pero lo importante para nosotros es que que conseguimos salvar al equipo con con

Voz 0953 05:55 aunque dando jornadas si eso para

Voz 11 05:57 para el club ya es ya es una gran victoria porque estamos acostumbrados últimos cinco años sea a sufrir demasiado no

Voz 0301 06:03 de cara al año que viene las perspectivas con el cual es sol

Voz 11 06:08 seguir consolidando sobre todo ese irse consolidando en la Liga yo pienso que podemos aspirar a a hacer hacer una buena temporada a a a consolidarnos en en una parte evidentemente un poquito más alta ir mejorando mejorando el equipo poco a poco mucho trabajo que hacer también en cuanto a talento joven del club que que este año también se ha consolidado porque no teníamos una plantilla muy larga hay jugadores jóvenes han han disputado muchos minutos del año que viene ya que eso nos va a dar un un mejor rendimiento de cara a ellos es seguir creciendo básicamente seguir creciendo y sobre todo a ver si podemos estar una de esas situaciones que les permite volver a soñar como se de enterado pero sabemos que es complicado pero a eso vamos a intentar

Voz 0301 06:52 lo decimos siempre en Play Fútbol que que tenemos la ocasión el nivel de la segunda en Inglaterra es altísimo yo he podido ver varios partidos durante la temporada y estuve viendo en los partidos de ida de las semifinales el pasado sábado esa victoria de de Aston Vila también la del Leeds United contra el derbi fue un auténtico partidazo jugadores de nivel premier absoluto osea que siempre lo lo decimos y no nos cansamos él Nivel de la segunda en en Inglaterra es es bestial hablando de la primera ya de la Premier a final de temporada con eh Manchester City Liverpool luchando hasta el último segundo prácticamente de del campeonato y al final coronando al equipo de Guardiola Le escuchaba Alan Shearer unas declaraciones en la bici diciendo que seguramente es la mejor Premier desde que el formato es Premier League que desde el noventa y dos no solamente es la mejor de la historia

Voz 11 07:43 sí porque ha sido una Liga muy espectacular muy competitiva hasta el final no sé si la mejor porque me gustó mucho la premier de hace un par de temporadas donde pues Lester no sí se agarró pero vaya que este año sí que ha sido competida hasta el último partido entre dos equipos que que han dado el nivel altísimo Eloy y los competidores también por los puestos el ERE detrás de ellos también en un nivel muy alto es que era muy difícil a media temporada saber quién iba a pelear por este título y el hecho de que el City se ha conseguido mantener ahí el Liverpool apretando con opciones en todo momento yo creo que ha hecho una temporada espectacular ha faltado un poco más perdona un poco más de claridad una baja algunas cosas poco antes de tiempo pero aún así ha sido una Liga pues bonitas tienen ya

Voz 0301 08:30 por el nivel de este campeonato en la Premier por los resultados en Europa crees que podemos estar ante una hegemonía en los próximos años de la Premier en el fútbol europeo

Voz 11 08:42 que en Inglaterra las cosas iban haciendo bien muchos años pero pero sobre todo siguiendo un plan un plan de de mejorar el aspecto financiero de los clubs de promover una Liga rentable estable una liga donde todos tengan las mismas condiciones para competir y eso hace que experimente su crecimiento más lento pero es también un más más constante más considerable sobre todo más homogéneo en todo todos los clubs todas las ligas porque la Champions la Championship también hay que subir y que y que son capaces de competir en Premier yo pienso que el hecho de que ahora hayan tenido éxito en Europa los clubes ingleses les hace todo en esta nueva etapa con muchísima sobre todo alegría porque sabía que había habido mucho debate de que los equipos ingleses no compiten en Europa uno les también había mucha se centraba mucho el rendimiento en lo que es la la la liga inglesa no pero ahora está cambiando algo en Inglaterra así se nota se nota

Voz 0301 09:40 es verdad que los mejores años del del fútbol inglés en cuanto a competitividad del campeonato local te diría también en en Europa en los últimos veinte años seguramente los vivimos pues cuando coincidieron en la Premier Ferguson siendo el técnico del United con Mourinho en el Chelsea con Benítez en el Liverpool con Arsene Wenger con aquel súper Arsenal a mediados de de los dos mil por por decirlo de de alguna manera vimos un gran a nivel yo creo que en Inglaterra se han dado cuenta que necesitan a los mejores entrenadores para para ser realmente competitivos en en Europa y creo que el han ido reforzando los equipos también de mucho desde el banquillo desde la posición de de entrenador y les ha dado buenos resultados fichando a gente como Klopp como eh Guardiola Antonio Conte en los últimos años lado yo creo un puntito más de importancia a que entrenador les les dirigía Higuero que la la puestas más que positiva

Voz 11 10:36 sí cada vez más aunque sea sean cogido aspectos también han influido aspectos también un poco de del sur de Europa que ha caído mucho el tiempo que entrenador está en un equipo inglés creo que ahora es el turno de los dieciocho meses con menos pero sí que está globalizado mucho el tema no sólo traer talento en cuanto jóvenes pero también traer talento en cuanto a entrenadores y es esto les ha hecho despegar también un poco e incluso ha llegado está Championship incluso también puede esa puede haber algún extranjero también en ligas inferiores inglesas yo creo que al final es es una sociedad es un país que que busca la excelencia dónde dónde pueda ser competitivas hace les Illes ha hecho una gran mejoría se me ha ayudado mucho porque ahí están ahí también una hornada de entrenadores jóvenes ingleses que también que también están ahí pegándole desde desde jo mismo Gamón how he dejado en en el BOR mod que que va a ser siguiente o el seleccionador inglés también que que es otra apuesta otro detalle de la selección inglesa un selección joven que está está en plena progresión y que también

Voz 0301 11:47 sí de hecho era otro de los puntos que queríamos comentar contigo ha sido campeona de El Mundo sub diecisiete sub veinte en el último Mundial Inglaterra llegó hasta las semifinales ahora con la recién de clasificación para la Final Four de la liga de las naciones besa Inglaterra luchando por los títulos más importantes en los próximos años

Voz 11 12:07 sí yo pienso que si él me recuerda mucho la la situación esta que vivió España cuando incluso se habló muchísimo aquí un poco de broma somos los mejores en categorías inferiores y luego lo acabamos de dar ese paso puedes superior Inglaterra hasta en ese en ese paso porque ha generado un un plan estratégico durante muchos años de desarrollo del talento inglés desarrollado todo el tema de academias controlados directamente por la Liga por la Federación y ahora están sacado todo ese talento que les ha dado ya éxito en cuanto a las categorías inferiores y que ya están debutando o participando ya en categoría absoluta de falta bien poco para que sea una de las selecciones más importantes de

Voz 0301 12:46 es importante también que jugadores que tienen buena pinta que siempre lo sabido los de ahora tiene muy buena pinta los Jay Don Sancho informen sobre todo pero bueno también otros como declaró Rice Alexander Arnold Hudson hoy no sólo no haya jugadores con buena pinta sino que tengan un poquito de carácter ganador que sepan lo que es ganar y eso creo que es fundamental volviendo al tema del inicio Guardiola nueve de once Ligas contando la que ganó con el Barcelona B mi ídolo Diego por adelantado para mí es el mejor entrenador no sé si de la historia pero sí de los últimos tiempos sin ningún tipo de duda pero es cierto que el rendimiento que estamos viendo este Manchester City de dominio brutal en la Premier está alejado de del rendimiento del equipo en en Champions League creo que ante equipos que sí que alcanzan la la final el City por lo que sea pues no ha podido si realmente la la medida que y que se podría esperar de ellos no sé si consideras que es una cuestión de no saber lidiar con las emociones en momentos clave cosa que no contra la que no tienen que luchar en la Premier no sé cuál es tu análisis Pep

Voz 11 13:52 yo que sea contigo eh que es un no sólo por sus éxitos pero también el hecho de que sea capaz de dominar en competiciones de en cuanto a la reunirá tiene tanta importancia como como lo que es un ir y hacerlo en diferentes países y dice mucho yo pienso que indiscutiblemente es uno de los entrenadores que no solamente por el título de que ganado altas ligas también la Champions con el Barcelona pero sobre todo el tema de la ACB pero no sólo por esto sino porque además es capaz de imprimir un aire a repetir esta idea en diferentes equipos adaptar esta Aerea diferentes ligas y luego mejorar mejorar club dejar holgado yo creo que es una cosa muy difícil para conseguir entrenador luego el tema de Champions es que también es una competición muy difícil porque la fase de grupos sí que puede imponer un estilo puede es un poco trabajar en función a a Liga pero luego llegas a a eliminatorias y es muy difícil imponer porque son pocos partidos porque bueno fluyen muchos otros detalles yo creo que también hay que tener en cuenta que en estas también un poco de suerte que bueno que a lo mejor en estos casos pues no ha tenido la suerte esa en la Champions pero tampoco le quita mérito como entrenador que coincide contigo que ha hecho cosas que son muy diferentes

Voz 0301 15:06 el éxito de Pep Guardiola queríamos analizar lo vamos a seguir haciendo de esta Premier League que ha ganado el Manchester City como siempre ha sido un placer charlar con Josep Luther PP tengo fichado que conseguido una plataforma para para ver los partidos de Champions y de la segunda división en en Inglaterra la astilla contadísimas sí que os iré siguiendo eh que que sepas que te tengo fichado

Voz 13 15:26 pues muchas es un abrazo ve muchas gracias a vosotros

Voz 0301 15:59 en los próximos minutos vamos a rendir tributo al Manchester City como ganador una vez más dé el título de la Premier League dos mil diecinueve pero también al Liverpool le que se ha currado y que ha conseguido unos números Decca campeón absoluto de de la Premier League antes de meternos en harina de analizar lo mejor y lo peor de City Liverpool esta temporada vamos con un análisis numérico que nos ha dejado en cuanto a números curiosidades a nivel estadístico nombres propios como Vardy como Van Dyke como no Hassan en un reportaje de Fermín Suárez una medida

Voz 16 16:36 va de lo cara que ha estado esta apremia es que el Liverpool con noventa y siete puntos pasa a ser el mejor subcampeón de la historia de las cinco grandes ligas suma un punto más que el Madrid en la temporada dos mil nueve dos mil diez que también fue subcampeón entramos ya en nombres propios Jamie Vardy es el jugador con más impacto goleador en su equipo marcó treinta y cinco por ciento de los goles de Leicester cerquita hago Millán con el treinta por ciento después Eden Hazard es el rey de la asistencia con un total de quince los jugadores que han disputado todo todos los minutos salvos porteros son ven midle Varley caddie del pop in mili voces Beach del Crystal Palace el que más ha rematado con diferencia es en Mos Alaa también el que más ha enfocado y ha precisado en la portería rival eso sí el que más lo aprobado desde la distancia es Rubén debes de Wolverhampton después del Kun Agüero ha enviado seis balones a la madera los mismos que Marcos Alonso y el Rey de la disputa aérea no es otro que Mitrovica el punta del Fulham que ha competido cuatrocientos ochenta y tres balones aéreos Ibsen puesto en doscientos treinta y nueve es el más efervescente que el aprobado más en el regate es esa Haakon doscientos veinticuatro intento dos eso sí es más exitoso en el regate Eden Hazard el mago el rey de las ocasiones generadas James Madison del Leicester con un total de cien pero cerquita les siguen herederas arcón noventa y ocho Preysler con noventa el tres de él y que ha formado uno de los mejores binomio de Europa la con Calloway Wilson hizo cerquita saqueado también el binomio del Sevilla Benger Sarabia pero estos dos vídeos son los más letales del panorama europeo el que más bolas ha tocado que más han intervenido en el juego se ciñó tres mil quinientos toques después Allison el portero del Liverpool el que más clichés ha conseguido un total de veintiuno

Voz 0301 18:41 veintiún encuentros dejando la portería

Voz 16 18:43 a acero los muros los reyes del bloqueo son Tarkovski Iber ni los centrales del Varley que han bloqueado un total de ciento seis disparos entre los dos y entramos en el capítulo del que posiblemente para Bruno Ipar para mí puede ser el mejor jugador de la Premier League el mamut Byrds y el hecho que ha enviado un total de doscientos tres pases en largo una paridad medida también de la temperatura del

Voz 0301 19:12 del Liverpool y de lo que marca este este jugador

Voz 16 19:14 por de los más dominadores de de Premier en el envío precisó en el largo doscientos despejes ha hecho un holandés en toda la temporada todo el curso de Premier no ha sido regateado en toda la temporada por último destacar que tras los niños es el segundo jugador con más intervenciones con más toques de un equipo

Voz 0301 19:36 de la Premier tres mil cuatrocientos

Voz 16 19:39 ETA toques la figura de Silván Dyke

Voz 0301 19:41 y me decían que Vardy va a ser sólo el delantero de esta temporada en la que el Lester ganó la premiere treinta y cinco por ciento de los goles totales este año los ha marcado el delantero veterano inglés vamos a analizar la temporada enclave ganador enclave perdedor enclave City en clave en Liverpool para empezar los nombres propios del Manchester City José David López qué tal muy buenas

Voz 17 20:04 pues vete pensando once ideal de la Premier porque de lo

Voz 0301 20:07 no pediré en unos minutos eh

Voz 18 20:09 ha apuntado ya de ideas así que creo que más o menos sale solo pero que no están como otros años pero luego hablamos

Voz 0301 20:15 a mí te reconozco que la parte de arriba me me ha costado mucho pero bueno va vamos a nombres propios que te deja este campeonato de del Manchester City sin duda un una de los campeonatos de me refiero como ligas nacionales ligas domésticas de más mérito que más ha tenido que luchar un equipo casi te diría de la historia

Voz 18 20:36 sí desde luego que sí es es absolutamente histórico lo que lo que ha sucedido a un equipo que pierde un partido no gana la Liga un equipo que pierde cuatro partidos Si gana la Liga y distancias absolutamente mínimas dos estilos dos maneras de entender el

Voz 12 20:52 no el dos filosofía también como club que siempre estuvo veinte

Voz 19 20:55 estaba volver en en el

Voz 0267 20:58 campeonato nacional un club que no estuvo

Voz 18 21:01 que nunca hay que confirma que la ideología de juego por la que se apuesta también ha resultado ganadora con las armas si Icon la manifestación de de ese tipo de juego al máximo nivel y desde luego una sensación de muchos detalles en jugadores pero sobre todo me quedo con la globalidad de esas dos ideas se me parece que lo que ha sucedido entre Clovis Guardiola es algo absolutamente histórico que dentro de muchísimo además se valorará lo que han logrado ambos evidentemente quién se lleva la corona Guardiola pero realmente Klose la merece tanto como como Pep porque además viene de de una complicaciones también para generar este grupo el proyecto también con una cara que encima está dando precisamente esa cara en Europa incluso más que el Tzipi ya no solo este año también el año pasado por tanto es muy curioso que el año en el que Inglaterra tiene más éxito internacional ninguno de esos equipos sea justamente el que gane la Liga esto es algo que ver verdaderamente demuestra que la Premier están en un momento dulce que empiezan a marcar diferencias en todos los aspectos globales y que al final esos ejecuta perfectamente en el terreno de juego que quizá no era lo que hace no tanto decíamos que pese a todo el dinero pese a toda la capacidad que tienen en múltiples elementos pues al final no se nota que ahora no pueden decir eso

Voz 0301 22:20 apuntaba de esa esa rivalidad Klose Guardiola rivalidad deportiva siempre pero seguramente LEAR restado foco mediático la rivalidad Mourinho Guardiola por el hecho de estar los dos Manchester por lo que venía de la carrera de Mourinho Guardiola cuando eran entrenadores del Madrid y el Barça pero la la movida entre OPI Guardiola a nivel deportivo va a quedar para los anales de la historia del Manchester City nombres propios de esta temporada

Voz 18 22:48 es cierto que los retoques defensivos que que se han asentado veo que Koné de Asón bajo palos como primer nombre casi bueno iba a decir casi intocable no es que lo ha jugado absolutamente todo por tanto no hay no hay ninguna duda en que son es uno de los hombres clave porque además le está exigiendo que sea el primer jugador en la salida de balón algo que quizá en los últimos años apareció más normal pero que no está siendo mucho más normal con lo cual lo de son esas algo que hay que tenemos en cuenta porque no sólo para sino que también ejecuta el plan perfecto para empezar la ideología todo empieza porel después que creo que en defensa a la la elección de la ha ido creciendo poco a poco me parece que por ahí se ha quedado por lesiones y esperaba yo por lo menos mucho más de él pero tampoco sentar y me parece que la por insisto es el segundo porque le toca defender muy muy fuera de su zona durante muchísimos minutos a lo largo de toda la temporada más o menos más allá algún detalle puntual pues ha tenido el nivel altísimo incluso náutico partido marcando un gol que para mí fue el que le dio la la calma absoluta después de medio campo hemos estado mucho a Kevin De Bruyne además de escuchado he leído por ahí que desde luego es quién ha cambiado en digamos que no ha alcanzado el City en niveles

Voz 13 24:00 sí me le vencía este año porque no

Voz 18 24:03 estaba de Brin yo estoy totalmente de acuerdo contigo eso ha favorecido que haya dado un salto adelante Bernardo Silva que era quizá el pasado retomamos como no había tenido la atención que en imaginamos este año en la tenido sobradamente ha dado un paso adelante y bien que lo ha anotado el tercer nombre bueno sí Bernardo Silva después a hay que meterle bueno veintiún goles pero me quedo más como sabes con Ane castrado implicado en en muchos más goles que ha estado implicado eh

Voz 0301 24:28 con este querella es decir has dicho grande por eso lo dirá sí sí

Voz 18 24:31 sí pero el año pasado en vesania los momentos que ha tenido así

Voz 0301 24:35 la verdad es verdad fundamental

Voz 18 24:37 el que más se digamos apariciones estelares para que al el plan de casi acoso por derribo de constantes de velocidad de fuerza de energía al final saca de demostrando que City podía visitó obtener un rendimiento ofensivo mejor que el que sabíamos que estaba teniendo los últimos años es aspecto Sperling para mí es que mejor lo ejecutaba

Voz 0301 24:58 pues vamos ya con tu once once ideal de José David López de la Premier League dos mil dieciocho dos mil diecinueve

Voz 18 25:04 pues mira está dudando mucho bajo palos a hablar de de la opción era Allison pero insisto creo que por Allison ha tenido algún mínimo desliz sobre todo en Premier que creo que al final no le ha costado puntos pero poniéndonos en la excelencia absoluta de un once pues me quedaría con sentido y en la defensa creo que no hay ninguna duda toda la defensa del de Liverpool ha sido intocable como es el único que no para mí tiene la capacidad rendimiento regularidad que los demás cometería la es decir que en Chacón ha Renault Van Dyke La por Robert Robertson en el yo les me tiraría aquí contigo hablando horas y horas de todo lo que han objetiva exterior por tanto los quiero reseñar aparte en el medio campo creo que como no ha habido un un equipo que digamos en esa zona haya sido verdaderamente valladar porque podemos decir que el City que él yo he tenido jugadores muy importantes en esa zona pero no son tan vistosos porque tienen un en en digamos un tratamiento lo que se les solicita lo que se les pide es algo menos llamativo no tan vistoso por tanto por ahí me quedó con apariciones digamos como la de Rubén Neves que parece que es el hombre clave para que el Wolverhampton haya hecho la mejor temporada de de muchísimo tiempo Declan Rice que me parece que es la gran aparición sobre todo inglesa además de la temporada no tengo ninguna duda de que este verano va a salir iba a ser una de las Desau fichajes que nos quedamos locos por las cifras que se mueven dentro de fue el inglés ida pues digamos como enganche un cuadro un poquito más liberado en esa materia Bernardo Silva porque me parece como he dicho relato que es verdaderamente quien ha dado el salto dentro de de de lo que se esperaba que podían que Tzipi me quedo con él en esa zona y después arriba entiendo las dudas que has tenido porque uno empieza a mirar los goleadores Si ya primer apuntes que los tres goleadores de la temporada con los mismos goles pues cualquiera de ellos tres debería estar nos diría La la love E incluso serían los trenes tiene tendrías que estar arriba pero bueno yo voy a mover esto un poquito más sí que me quedo con Mané que me parece que es el único que de todos de los que ha marcado veintidós goles que ninguno lo ha metido de penalti lo cual me indica que ha sido también protagonista principal para que el Liverpool ha sabido manejar muchos partidos complicados el aparecía hay por ahí senegalés aportaba mucho y les pueden me quedo mona Sterbik incómodo dicho fundamental en la de Zipi y cómo no Hazard que creo que no han tenido su mejor año también lo tengo que decir que quiénes le vimos en el Lille todavía estamos esperando que pudiera dar ese nivel a ver si ahora que va a salir pues se lo lo recupera pero el belga al final en un equipo que es tan plano en muchos momentos es quién verdaderamente rompe partidos y no hace falta sólo que las secuelas estadísticas sino también con los tiempos y las estaciones por tanto arriba Sterling Mané

Voz 0301 27:48 pues te tendrás que dar unos minutos escuchando el programa para escucharme once pero tenemos sólo tres de diferencia que me parece bastante destacable

Voz 13 27:57 está bien que nota que llevamos muchos años viendo fútbol correcto igual demasiados la semana que viene más de de David muchas gracias un abrazo que si un abrazo a él

Voz 0301 28:08 mérito es parecido la oposición es muy distinta primero ha quedado el City segundo ha quedado el Liverpool vamos a analizar también lo más importante de la temporada en clave red Aritz Gabilondo qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas una demora también de nombres propios muy importantes en cuanto a la Premier en el Liverpool que además de ser finalista de la Champions en Inglaterra ha firmado un año impresionante sí sí sí

Voz 20 28:34 tú lo has dicho en cualquier otra edición hubiera sido campeón de la Premier el problema es que así estuvo también hace poco cuando aquel resbalón de Gerard sigue sin ganar una Liga inglesa hay para un equipo como el Liverpool casi ir camino de los treinta años sin ser campeón me parece demasiado tiempo no es verdad que ha corregido para mí lo fundamental que le ha fallado estos años que es que era un equipo muy poco fiable contra equipos medios bajos es decir Klopp siempre ha sido un gran estratega de partidos en los que enfrente había un gran club no porque sabe cuál es muy bien les presiona muy arriba y les sorprenden en transiciones pero en partidos en los que tenía que llevar el peso del partido ahí sí que se atascaba un poco más este año no este año demostró ese nivel y esa personalidad de llevar el peso y la iniciativa de los encuentros consiguió muchos puntos

Voz 0301 29:19 lo una temporada hay un final de curso

Voz 20 29:23 increíblemente espectacular del City le han privado de ser campeón

Voz 0301 29:26 en el arranque de la temporada no no estaba el tridente al nivel de del año pasado de esa superioridad que vimos a los Salah afirmó y Mané en la Champions pero poco a poco se han ido cogiendo evidentemente de otro de los puntos fuertes del equipo ha sido la la defensa donde ha crecido el equipo en fiabilidad respecto a la pasada temporada muchísimo con un Van Dyke más asentado y con el cambio en la portería

Voz 20 29:49 absolutamente y yo creo que era necesario también esos dos fichajes que hizo que al final fueron mucho dinero porque yo creo que fueron ochenta por Van Dyke y no sé si sesenta por Allison

Voz 0301 29:59 yo creo que son cesen creo que son más ahora lo lograría pero la elección es algo más pero

Voz 20 30:04 los que que que para ser un portero y un defensa era un por lo menos cuando lo fichó eran cantidades desorbitadas no y al final ha quedado demostrado que era el precio que tenía que pagar y eran los jugadores que necesitaba no porque el Liverpool sedes cosía mucho tenía un ataque muy poderoso jugaba a ida y vuelta permanente pero atrás lo hacían mucho daño y este año con esa presencia de Van Dyke sobre todo ya ya la temporada pasada se vio bastante hizo con Alison en portería un equipo mucho más rocoso y no me olvido tampoco se fue de fabricación centrocampista que le ha dado mucho equilibrio al Liverpool que era algo que le falló daba entonces bien se movió bien en el mercado consiguió las piezas que le hacían falta y eso yo creo que ha hecho de Liverpool un equipo más sólido también

Voz 0301 30:48 hace mucho tiempo que ficha muy bien tenían razones algo más de sesenta son lo estoy viendo ahora cincuenta y seis millones de libras entonces yo creo que debe estar entorno a los sesenta y tres millones de euros una una cosa así va a ver el año que viene me da la impresión otro duelo entre Manchester City y Liverpool precioso por ganar la Premier veremos si algún otro equipo se suma a la a la fiesta parecía que el Tottenham lo podía hacer en algún momento de la temporada incluso el Chelsea a mediados de de la campaña cuando incluso legal no al al Manchester City pero al final fue una pelea a dos en el año que viene vamos ahora ya sí con el momento clave momento importante ha dicho que tu once ideal de la Premier

Voz 20 31:27 mira yo tengo una pero es que me sale más jugadores del Liverpool de Burque del City

Voz 0301 31:31 bueno eso está bien a mí yo creo que me parece más o menos también va por ahí

Voz 20 31:35 luego de haber sido campeón el Liverpool osea no no es una locura pensar en que Liverpool por momentos lo mejor que el City los dos han estado muy bien para mí mira yo pongo Alison de portero ahí seguro que tiene mucho debate pero para mí Allison ha sido más determinante para el buen funcionamiento de Liverpool luego voy a meter un par de excentricidades en defensa lateral derecho el jugador del Crystal Palace que para mí ha sido una de las grandes revelaciones de

Voz 0301 32:00 Fermín también la metido ahí la Federación no estás solo

Voz 20 32:03 bien me gusta en el lateral izquierdo meta Fincher es hay ahí seguro que no hay otro que lo haya puesto pero me ha parecido que le ha solucionado una papeleta importante a Guardiola al final de temporada no no tenía no encontraba el jugador que en el lateral izquierdo le funcionar hay pinchen que fue reconvertido del centro del campo ha terminado ha terminado por rinden rendir muy bien me da un poco de rabia Harpo fuera Robertson pero sinceramente creo que es una fue un movimiento de Guardiola que el él ha salido bien y por eso lo destaco luego centrales Van Dyke por supuesto y Kompany por el gol que hizo que al final ha resultado determinante frente al Leicester centro el campo Fabiola o que ya he dicho que me me parece que le ha dado un equilibrio que no tenía el Liverpool Bernardo sí lo ha presupuesto que es tu ojito derecho y al que habéis puesto si O'Shea

Voz 0301 32:49 me meto a Hazard también

Voz 20 32:51 campo hiló arriba los tres máximos goleadores y los tres jugadores africanos o Bamiyán sala Mané dejó fuera es verdad pero

Voz 0301 33:02 es que me parece que ha tenido mucho mérito lo que han hecho

Voz 20 33:04 los dos jugadores quizás Alá por debajo de su nivel y aún así siendo máximo goleador del campeonato y por supuesto Man ello Bamiyán que me parece que han hecho una temporada extraordinaria

Voz 0301 33:13 muy bien tiene que haber variedad sí que mola mola está está bien

Voz 20 33:17 la Penya Fermín

Voz 0301 33:20 que es de De la Peña o han visto saca Jodie de Mi once en breve como ya lo estuvo escuchando al resto tomando apuntes más el tema es que tiene en breve llega a la sección de Alberto López Le pediré él también su suelo

Voz 20 33:34 que sepas que estuvimos haciéndolo a a la ABC Alberto ellos

Voz 0301 33:37 y al mismo tiempo está bien eso no él lo hizo vale vale es yo yo le veía vale vale bueno pues en en nada desvelar el mío pero bueno no es tan diferente del tuyo me me mató un poco con la defensa ahí ahí sí que hay bastante de divergencia pero al final tampoco están tan diferente ejemplo el portero hemos puesto al mismo muy bien bueno la semana que viene más calidad puede correcto ahí estamos gracias un abrazo íbamos a poner fin a este primer bloque del programa conociendo el once ideal de la Premier para Fermín Suárez adelante Fermín confeccionó un monje

Voz 16 34:11 muy ofensivo Bruno con Alison en portería defensa de tres para papi saca el Crystal Palace Virgil banda ex ir Robertson en el centro del campo Bernardo Silva por la derecha Eden Hazard por la izquierda Rupert Neves Iris en en el timón y la manija arriba Frazer del y me parece que ha sido una de las revelaciones ha tenido un impacto atronador que seguramente no esperábamos como referencia al Kun Agüero y por la izquierda el mejor del tridente del Liverpool para mí sabio Banega

Voz 1709 34:57 en la Cadena se hizo lo Internet

Voz 21 35:00 Play Fútbol esta semana vamos

Voz 0301 35:02 esa emplear la enciclopedia táctica para seguir hablando de la Premier para hablar de ese paso al frente que ha dado el campeonato en Inglaterra en gracias también a a la calidad desde los banquillos la podemos personalizar en dos que están fuera del top six Javi Gracia y Nuno Espírito Santo pero que han hecho un trabajo fantástico Enrique Soriano qué tal muy buenas bueno hoy encaramos nuestra Enciclopedia táctica hacia la Inglaterra Se han dado cuenta que había que mejorar el nivel de de los banquillos hay muy pocos entrenadores ingleses que estén entre los equipos de la parte de la primera parte de la tabla en en Inglaterra dado cuenta eso que con un perfil de de entrenadores y con grandes conocimientos a nivel táctico firmando seguramente a algunos de los mejores de de cada una de las ligas es cómo ha mejorado el nivel de del fútbol inglés a nivel competitivo en Europa

Voz 0953 36:00 sí exacto yo creo que el gran desarrollo la gran evolución de de la Premier esta temporada hay podríamos incluir también parte el anterior ha sido el perfil entrenadores que que han fichado al final buenos jugadores han tenido siempre y nunca han tenido esa capacidad para por lo menos a nivel europeo tener los resultados que que han tenido y hay que destacar que siendo los cuatro finalistas europeos dos equipos ingleses el campeón de la Liga inglesa no no es uno de ellos es decir estamos hablando de que no sólo los top y son capaces de de destacar no lo que decías yo creo que el perfil de entrenador es algo que que hay que destacar me resulta interesante por porque es un un perfil de entrenador que creo que es que es necesario para para la evolución de del fútbol es curioso entre los entre los once primeros lo estábamos hablando antes es que sólo hay un un entrenador inglés Brendan Rodgers precisamente Brendan Rodgers yo creo que es el que menos inglés parece de todos en cuanto a lo que al juego se refiere no entonces es curioso que que hayan que hayan optado por por perfiles de entrenadores que destaca a nivel táctico y metodológico que han sido capaces de de dar una identidad a su equipo y sobre todo pues aprovechar el talento que que a nivel de jugadores sí que pueden acceder muchos equipos ingleses por por los presupuestos que tienen no bancos es curioso a mí me parece curioso y me parece además alguna una noticia positiva porque vemos que no sólo en en la Premier League en España los equipos que más han destacado en base a lo que podía ser su rendimiento a priori también tienen un perfil de entrenador que que es intervencionista que se nota en el proceso entrenamiento dejan cosas en Italia pasa más de lo mismo pues me parece que ese perfil de entrenador que que parece que no tiene que molestar al jugador de su entrenamiento se basa solo en recuperar sí llena aspectos lúdicos para que el jugador esté contento bueno pues a corto plazo puede dar rendimiento evidentemente es un recurso que de los entrenadores deben valorar deben percibir tener esa sensibilidad de percibir las necesidades de sus jugadores y cuando eh pues dejar de apretar el acelerador en cuanto a a contenidos táctico se refiere pero si lo que queremos es evolucionar al equipo en el entrenamiento es nuestro medio no entonces creo que es una noticia muy positiva porque los entrenadores que que están destacando a nivel europeos son esos los cuatro finalistas de las competiciones europeas son ese perfil de entrenador donde percibimos que sus equipos pues tiene una identidad tiene unos recursos son capaces de darle viabilidad al equipo de lo que necesitan de lo que puede solicitar el rival y luego pues también lo vemos lo que has dicho el campeón de Liga el macho usted sí es un ejemplo claro vemos que a partir del cuatro tres tres en función de lo que necesitan porque ellos se enfrentan a dos a dos contextos principalmente que son muy muy diferentes o van a por ellos y les aprietan arriba tienen que ser capaces de superar esas líneas de presión o todo lo contrario igual en el último cuarto de campo les esperan ayer mismo el Brighton fue fue un ejemplo deben disponer de recursos para ambas situaciones no entonces me parece una noticia muy positiva que ese perfil de entrenador en este evolucionando porque yo creo que esta temporada es de las temporadas que mejor fútbol hemos visto a a todos los niveles sobre todo en la aprendes me decías preparando las

Voz 0301 39:45 acción que has estado especialmente atento a lo que hacían cómo movían las piezas desde los banquillos Nuno Espírito Santo en el Wolverhampton Javi Gracia en el Watford

Voz 0953 39:58 y además me parece me parece importante destacar esto porque tras ver la puntuación de Manchester City Liverpool pues la gente puede pensar que es que en la en la Premier League y son dos equipos todo y que no se compite con el resto y eso está una baja la de la realidad hasta el once algo que que es el huato por creo que todos los equipos tienen tiene mucha capacidad no iba a hacer noventa y ocho noventa y siete puntos me parece una una cosa de locos me parece una barbaridad vale entonces a partir de ahí el Watford el Wolverhampton disculpa en es un equipo que yo por ejemplo vio el partido contra contra el Arsenal y me pareció a nivel de plan de partido a nivel de estrategia operativa algo muy muy destacable por parte de uno a partir de ese cinco tres dos que que por perfil de jugadores es el es el sistema que más se adapta ahí ya a partir del cual creo que Wolverhampton debe crecer era muy interesante como en inicio el inicio del Arsenal Ellos me negaban de una forma muy muy clara a los espacios interiores permitían recepciones un poquito altas de de esos laterales a partir de esas recepciones de de laterales sufrían acosos desde dentro practicamente horizontales prácticamente perpendiculares a la línea de banda de por parte del del interior cercano in además el primer el punta cercano además cerraba esa línea de pase atrás partido de ahí el receptor el lateral de turno sólo tenía la opción de de jugar de esa relación fuera fuera y esa relación fuera fuera era muy fácil de defender desde la línea de cinco porque ya tenemos a ese carrilero muy muy abierto muy muy ancho y los acosos que hace al receptor al extremo del turno

Voz 17 41:45 sí es son totalmente frontales

Voz 0953 41:47 bueno generando recepciones de espaldas a ese extremo que no tenía posibilidades de relación no se me pareció un un plan de partido muy muy acertado y además ahora estaba ajustó viendo el partido de ayer contra el Liverpool hay muy similar no muy similar además es curioso porque después de ese partido fue pues la eliminatoria ante el Valencia hay del Wolverhampton y Marcelino planteó ese cinco tres dos en Long en en Londres el resultado no fue el mismo pero yo creo que la idea del plan de partido era acertada problema fue un poco la ejecución de la misma a partir de que no disponen de mucho tiempo para para entrenar la IVE las bajas que temía no yo por ejemplo pienso que que la opción de debía Gabi como seis es una opción de de emergencia pero que aunque la idea sea sea buena no te permite ejecutar la pues al nivel por ejemplo de Wolverhampton yo lo que percibí es que ese partido lo el cuerpo técnico el Valencia lo había visto seguro sirvió el éxito que tuvo y además lo lo que comentabas el Wolverhampton a partir de este tipo de ideas ha conseguido superara a grandes equipos de la Premier que es lo lo único que yo creo que el asfaltado a al Watford

Voz 0301 43:05 depende de una carambola pero todavía podría entrar en el Wolverhampton en plaza europea del Watford de un técnico español de Javi Gracia que contamos con qué te quedas Enric

Voz 0953 43:16 sí de Javi Gracia podríamos podríamos hablar a mi me parece un un gran gran entrenador además en España creo que no tuvo mucha suerte porque descendió con Osasuna pese a que el nivel defensivo de Osasuna era bastante bastante bueno en Málaga pues hizo mejoró bastante pero tampoco fueron unos números es súper destacados y me parece que es un entrenador que que hace mucho mejor las cosas de lo que algunos resultados pueden demostrar no además el ejemplo de del en Liga es es muy claro quedado once a Bossi yo pienso que el nivel que han mostrado está por encima de tanto de West Ham como del Leicester como incluso de de Ewerthon me pareció que era a priori el el octavo equipo pero pues no han tenido esa suerte o no suerte porque al final nunca no siempre hay muchos factores pero contra los equipos de arriba no no han logrado sacar puntos ya ahí esos puntos que ellos no han rasgado podrían ser los que les que les hubiesen esa posibilidad de ser octavos al final contra los equipos a los que a priori deberían ganar han sido muy muy solventes

Voz 0301 44:28 muchas limitación no nos engañemos Enric muy para mí bastante bastante limitada la blandito ya

Voz 0953 44:33 sí sí de los jugadores no no es ni de lejos el que por ejemplo tiene el Wolverhampton sí que es cierto que el nivel de Deulofeu ha sido muy alto que Bini es un es un punta que ofrece muchas posibilidades tú por él es evidente que no debían también no duré Pedro Campos sí que me parece muy buen jugador y sí que me parece muy bueno yo creo que el nivel de Kiko Femenía por lo menos últimamente cuando lo he visto también Time aparecido bueno pero los centrales no son no son centrales es elite finales un equipo que no encajó cincuenta o cincuenta y un goles pero no tiene que ver con ese ese funcionamiento colectivo el cuatro cuatro dos Javi Gracia funciona muy muy bien saben qué espacios cerrar saben qué ayudas priorizar que es algo importante lo hemos hablado muchas veces quién ofrece por ejemplo esa cobertura al lateral eso es algo que debe estar establecido y que en equipos así irse Seve no se ve que les centrales no abandonan salvo en coberturas de emergencia no abandonar pasillo central lo interior para ofrecer cobertura al lateral que siempre es el pívot de cercano o incluso el extremo que a la hora de replegar cuando se casa típica recepción intermedia a una altura intermedia de extremo salta el lateral abandonando la línea ellas ofrecen la cobertura adentro se ve que hay que hay un gran trabajo el escalonamiento de doble pivote para qué pues esas restricciones a espaldas no no se ven sobre todo los espacios los espacios entre líneas e inmoral y mía eh son muy reducidos vemos muchas veces tanto a Deulofeu como Albini estar en campo en campo propio y a partir de ahí orientadas a un poquito la circulación desde esas ubicaciones impere medidas en disposición de ser primeros receptores de contrataque bueno yo creo que es un equipo a destacar el trabajo que han hecho esta temporada me parece muy destacable lo dicho creo que hay mano por parte de de los entrenadores disponen en la Premier de grandes jugadores por el presupuesto que casi todos los equipos tienen porque todo lo lo equilibran a partir de los derechos televisivos y demás todos tienen capacidad para para optar a buenos jugadores este año salvo el Jaaber esfinge agrega tener una blandía muy muy muy muy limitada todos más o menos han tenido jugadores de de buen buen nivel no notó pero sí a gran nivel entonces me parece que cuanto mejores son los jugadores más importan vi si cabe llega a ser el entrenador para para que ese talento que tenga que tiene los jugadores pueda florecer de verdad Irving en la Premier creo que esta temporada pasado es hoy yo creo que es una buena noticia

Voz 0301 47:07 dos grandísimos entrenadores Nuno Espírito Santo también no sé si he de decir incluso sobre todo Javi Guerra hacia que han dejado su sello en la Premier League con una temporada impresionante volver Hamilton séptimo clasificado por detrás de ese top six impresionante Watford X como decía pero en la final de la FA Cup hoy todavía con ganas de hacer algo muy bonito esta temporada hemos enfocado la enciclopedia táctica esta semana a hablar de los entrenadores y que le han dado ese salto de calidad a la Premier League de dos en concreto en uno de Javi Gracia que lo están haciendo realmente bien la semana que viene más Enric muchas gracias un abrazo

Voz 0301 48:07 vamos como hacemos siempre con las acción de Alberto López Alberto a tres toques para repasar desde el punto de vista desde la lupa de Alberto López cosas interesantes de este fin de semana nos van quedando pocas ya para hacer esta excepción porque tendremos todavía el cierre de la SER ya de la liga alemana de la Bundesliga también de ilegibles desde de Copa bueno como mínimo un par de semanas más de con Alberto tenemos hola Alberto qué tal muy buena

Voz 13 48:33 qué tal una muy buena bueno para hacer sentido no tú no te libras siete pero no te olvides de mí te voy a llamar

Voz 0301 48:40 cada cada lunes bueno vamos a hablar de tres además dos relacionados con nuestra portada de del programa vamos a hablar de dos jugadores de Manchester City de Liverpool un puntito también de un futbolista de la Bundesliga Alberto empezamos por el campeón de la mano de la Premier Dexter City quería es destacar el papel de segundo gana en este tramo final de la temporada siendo el medio centro del equipo con esas recurrentes lesiones de Fernandinho papel muy importante del turco alemán en el medio centro del City eh