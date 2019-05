Lo Que Queda del Día | Del recuerdo de Antonio de La Torre a Rubalcaba a los 10 años de la muerte de Antonio Vega

Voz 0526 00:00 lo que queda del día con Isaías

Voz 0827 00:04 la fuente no son pocas cosas pocas cosas el viernes tuvimos que contar aquí en La Ventana la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba durante el fin de semana se ha producido una despedida cargada de emoción y de reconocimiento prácticamente unánime Antonio de la Torre al recoger el premio al mejor actor en los Premios Platino de cine iberoamericano ha hecho una revelación sorprendente se ha acordado de él mira que él hizo cosas bueno pues también asesoró los guiones del Reino

Voz 1 00:31 primer pensamiento que se me viene para compartir estos con la con la viuda de Alfredo Pérez Rubalcaba un político muy importante en España en los últimos treinta años eh le dejamos el guión del Reino y los envió un PDF maravilloso con cincuenta notas alguna de las cuales fueron incluida en la película Los gran político sino tenía un Dalton tramo dentro así que parece premio suyo

Voz 0827 00:54 José Luis Gómez dramaturgo que interpreta ahora a Manuel Azaña en una pasión española en el teatro de la Abadía esta mañana también nos contaba cómo representando una de las funciones de este fin de semana ha recordado también a Rubalcaba ah

Voz 2 01:07 la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba SL reconoce algo que ya parece que no tiene vigencia es servidor del Estado en aras del bien común el bien público de eso habla Azaña hay un enlace de la conciencia personal con el bien público y ese enlace es el que hay que robustecer y mantener a toda costa y al final dice Azaña una cosa ministra estupenda quién no entienda esta negación es que no entiende nada del bien público

Voz 0827 01:44 la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba puso paréntesis a la campaña electoral que recordemos es para las elecciones europeas autonómicas y municipales pero resulta que en su regreso los políticos no hablan precisamente de estas elecciones hoy la portavoz socialista Adriana Lastra por ejemplo aquí en la SER ha hablado de la Mesa del Congreso y de la posible presencia de Vox

Voz 1 02:07 para formar parte de la Mesa del Congreso ya que explicaría en todo caso no incide esta grupo parlamentario detenerme Vox no va a formar parte de la Mesa del Congreso

Voz 0827 02:18 la Iglesias líder de Podemos se ha mostrado convencido de que estarán en el Gobierno pero en el Gobierno central

Voz 5 02:23 estoy convencido de que vamos a gobernar juntos va implicar un proceso que va a ser largo que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas

Voz 0526 02:39 por eso vamos a liderar desde el primer minuto la oposición de este Parlamento porque liderar la oposición no es un cargo es una actitud es una forma de comportarse es una forma de vigilar el interés general

Voz 0827 02:52 Isabel Díaz Ayuso candidata popular a la Comunidad de Madrid pues sigue haciendo declaraciones extravagantes después nos dirá a los periodistas que somos nosotros los que la tergiversados pero la verdad es que ella aporta día a día

Voz 1480 03:04 mi querida candidata de Podemos o más Madrid que gustas de quemar cajeros automáticos ya ha dicho que quiere expropiar doscientas mil viviendas es decir que un día de estos os vais de vacaciones y cuando vuelvo a él porque la casa la consideran que está vacía se la dan a los amigos okupas y eso es lo que quieren para la Comunidad de Madrid

Voz 0827 03:20 bueno esto es lo que ha dicho y lo ha dicho ella nosotros no hemos tocado nada de la declaración Manuel Jabois esta mañana en Hoy por Hoy expresaba una teoría muy interesante sobre lo que puede estar pasando con Isabel Díaz Ayuso la teoría de los canarios tengo una teoría antiguamente los mineros utilizar

Voz 1389 03:36 en canarios para saber hasta qué punto profundidad se podía trabajar soltaban un canario canario cantaba allí se trabajaba Canale uno cantaba había que salir pitando yo empiezo a pensar que esas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso son los canarios que el PP está tirando a su electorado para conocer su suelo una especie de criba para saber hasta dónde puede aguantar un votante ese partido así que el veintiséis de mayo conoceremos gracias a los resultados de la comunidad a una súper raza de votante del PP lo más parecido canario que pueda viajar al centro de la Tierra Cantal

Voz 8 04:34 misma mañana hemos contactado nuevo con el Ayuntamiento de Estepona que nos ha remitido al comunicado del pasado viernes ese cierre preventivo hemos llamado también a la empresa constructora aunque aquí directamente Nos han colgado el teléfono parece que no se han tomado muy bien la polémica generada bueno aparcando lo del tobogán de Estepona ponérselo lo ha tomado tan

Voz 0684 04:51 bien oye a su manera realmente arcano hoy está de fiesta pero si quieres me pongo arrimar sobre todas estas propuestas que yo no podía votar a quién mete trabajos una quién pon contó desde mi casa directo al parte abajo grupo ganes hay tirolinas pero yo sigo ahora mismo con esta iniciativa y me están preguntando qué qué es lo que funciona es pues para mí funcional tocando Estepona ha porque la gente lo ha visto y es muy mono y no saben que lo usan ahora las torturas de Juego de tronos que utiliza porque eso que el artista eso está financiado por lo lo pite dentistas el pero en realidad canas seguí loca John Hendricks adepto Vaughan jamás me van a callar la o la acierto

Voz 1981 05:41 el ochenta por ciento de los padres llevan una foto de su hijo en la cartera para comprobar que es él cuando lo recogen en el colegio Santa olvida quiénes y en qué trabaja al cerrar sin querer todas las pestañas de su navegador Serrat y Sabina volverán a ir juntos de gira en cuanto recuerden quién es quién

Voz 9 05:58 el Encarna ya es el del bastón no es al revés preguntaba uno de ellos esta mañana

Voz 1981 06:03 sancionan a un policía por usar el Software de los retratos robot para ver qué aspecto tendría si no fuera calvo mira mira al hemos puesto orejas de conejo a este de la ETA te partes dice

Voz 0827 06:13 ya alguno podría pensar que Javier Sardá tiene problemas de identidad y la verdad es que es como hombre renacentista que ha hecho de todo en la tele y en la radio y ahora ha vuelto a la televisión con Juego de niños muchos podrían pensar eso que es un caso de personalidad múltiple pero no ha dicho en La Ventana que no que él es siempre el mismo

Voz 1983 06:37 en realidad todos Oyón es decir yo en todos los programas que he hecho de la radio pues sí han me interesaba la política que es lo que ahora algo en las tertulias en crónicas decíamos crónica si había controversia política políticamente incorrectas a pesar de que lo había una parte de burlesca de programa de noche yo cuando dijo que la radio y empecé a hacer clónicas de dijeron pero con lo serio que eran la yo era muy pocos

Voz 0526 07:08 pero una cosa yo te observa que sólo yo vayamos

Voz 0827 07:21 luego además vayamos a problemas serios de los de verdad

Voz 0827 07:28 ese tiempo en el que se abre una nueva etapa política una nueva legislatura con nuevos gobiernos no solamente el central sino los autonómicos municipales pues hay sectores que están comenzando a levantar la voz hoy han sido los médicos de atención primaria los que lo han hecho para decir que están quemados que están enfadados y además para hacer un diagnóstico preocupante y es que la atención primaria está en peligro de muerte hemos hablado en La Ventana con María Fernández que es la vicepresidenta de la Asociación Española de Medicina Familiar nos ha contado que es lo que piden

Voz 4 07:58 venimos tiempo veíamos a recursos sobretodo pero lo que necesitamos es una buena organización una buena planificación somos muchos profesionales en toda España que cada a la realidad de cada uno de gas es autónomas es diferente necesitamos sobre todo que pongan el foco en la Atención Primaria queremos que en estas próximas elecciones se nos tenga en cuenta pero vimos mínimo seísmos un mínimo de cuatro pero cuatro mil doscientos cincuenta millones más tarde atención primaria cinco años

Voz 0827 08:26 cuatro mil doscientos cincuenta millones que alguien puede considerar que es un inmenso gasto pero en realidad nos decía ella es una inversión muy rentable a largo plazo

Voz 4 08:34 por un médico de familia más por cada diez mil pacientes por cada habitante mejor haríamos una media de cincuenta y dos días casi dos meses la supervivencia no iríamos la mortalidad en enfermedades cardiovasculares respiratorias solamente con médico de familia por cada diez habitantes

Voz 0827 08:52 sobre todo nos decía habría que acabar con la insoportable paradoja de exportar médicos al mundo que en realidad necesitamos aquí en nuestros consultorios

Voz 4 09:00 Nuestro mire es una joya podemos estar formando a los excelentes profesionales para que luego se dos vayan a trabajar al países nórdicos a Inglaterra Francia y que luego encima eso implica que están intentando traer médicos que no tiene este año la formación a España en el año noventa y seis la familia idea familia era cuarenta por cierto ya que solamente del total en el XVIII no llegan al treinta por ciento por lo tanto tenemos tienen se tiene que invertir más en las plazas de atención primaria de Médico de familia quería tratar bien pero es primordial que estemos y que nos conozcan los estudiantes de Medicina

Voz 0827 09:41 médicos trabaja con una materia prima muy delicada que es nuestra salud y el tiempo es fundamental para su toma de decisiones según diversos estudios que hoy recoge el periodista Javier Salas en el país el agotamiento mental por el exceso de pacientes multiplica los errores de diagnóstico lleva además a recetar más medicamentos de los necesarios nos lo contaba Javier en La Ventana

Voz 12 10:01 de tanto tomar decisiones tomar una decisión con respecto a un paciente e al final terminamos llevábamos cogiendo el piloto automático no y al final Tomás la opción más fácil porque ya como que tu cabeza ya no puede tomar en consideración todos los matices de del diagnóstico la terminase siendo lo más fácil no se hacía referencia a cincuenta mil pacientes en en Estados Unidos era de médicos que los mandaban o no para hacerse un cribado de cáncer de una colonoscopia o un amago mamografía Iggy a medida que iba progresando la mañana e iba descendiendo notablemente la cantidad de pacientes a los que se han dado a ser estos estos exámenes no

Voz 0827 10:37 este tipo de fenómenos no solamente sucede en el ámbito sanitario sucede en otros lo que nos ha contado de los jueces de Israel es para ponerse a temblar

Voz 12 10:45 los jueces en Israel que iguana haberla entrar sí concedió la libertad condicional a los presos a primera hora de la mañana con sesenta y cinco por ciento de los presos a última hora de la mañana justo antes de comer a ninguno ninguno luego eh en cuanto volvían de comer condena conocerse los sesenta y cinco por ciento de los presos decirte que ahí sí que se veía que no es un agotamiento físico por así decirlo sino que es una cosa digamos de mental no decir mira ya no puedo seguir revisando los los matices de de la vida criminal este este fulano que ese partido Iyad vaya a la cárcel

Voz 0827 11:18 el mundo está hablando en este país de lo de fichar porque hoy entra en vigor el registro diario de jornada de las empresas eso volver a fichar en nuestros puestos de trabajo y nadie parece haber hecho caso lo reconocía hasta la propia ministra de Trabajo Magdalena Valerio

Voz 13 11:32 por lo que veo pues Gary se lo ha tomado en serio

Voz 14 11:35 esto es muy estos nuestro eh lo de esperar al último día pero vamos no es novedosa la norma la norma lleva en vigor dos meses y bueno pues sencillamente hay que aplicarla

Voz 0827 11:45 bueno lo de dejar todo para última hora l pasado hasta el propio Ministerio que ha hecho público hoy la guía para implementar este fichaje bueno hemos hablado en la SER con Mercedes Martínez que es la portavoz de la Unión Progresista inspectores de Trabajo dice que esta medida ayudará a corregir la situación pero desde luego no es la panacea

Voz 15 12:02 no es la panacea es decir es un instrumento que nos va a servir pero es muy complicado que acabe con todos los excesos de horas extraordinarias que se realiza en este país muchos trabajadores que les en directrices a el sentido de que mientan a la propia Inspección no sobre sus horarios y de que los registros podrán ser manipulable eso sí que a lo mejor no serán fiables al cien por cien

Voz 0827 12:24 el Gobierno los sindicatos lo que quieren hacer es sacar a la luz esas millones de horas de trabajo que cada semana se pierden no se pagan o y Javier Ruiz nos decía que quizás el Gobierno tenga razón quizás también los empresarios la tengan

Voz 16 12:39 poco no hay quien tenga razón o dicho de otra manera pueden tener razón las dos partes se hay dos coma seis millones de horas extras que los empresarios no pagan esta es la parte en la que tienen razón la ministra y los trabajadores pero los empresarios los empresarios tienen una parte de razón en esto de decir pero no habíamos llegado al siglo XXI no importaban menos cuánto trabaja uno sino cuáles son sus objetivos y los cumplió no los cumple rinde no estamos aplicando esquemas del siglo XX a problemas del siglo XXI

Voz 9 13:33 lo normal es medida con Christian Gálvez pero como te puedes pegar con Cristian Superman

Voz 17 13:40 ah pero bueno para un tema de Leonardo da bien tener a devolver lo consiguió lo que da bien si es verdad pero bueno a mí también me también a mí me encanta el tema claro bueno pues yo tengo mi opinión es que tiene la suya discutimos Él dice que es su mejor obra El renacido

Voz 9 13:54 estoy Tarek de ahí al cigarrillo tras fecha puñetazo si da Vinci no

Voz 0827 14:00 claro bueno pues éste como veis es el nivel que tiene Joy Nieves Concostrina nos ha contado una historia curiosísima

Voz 0827 14:13 ha señalado el día en que el té por vía marital llegó a Inglaterra y se convirtió en la bebida no alcohólica preferida de los británicos fue el trece de mayo de mil seiscientos sesenta y dos

Voz 1626 14:25 Carlos II aquel que instauró la monarquía después de un extravagante periodo republicano se encontró con dos problemas cuando recuperó el trono estaba sin blanca y no tenía heredero legítimo la única solución era casarse con una princesa rica que además le diera un hijo oficial esa princesa fue la portuguesa Catalina de Braganza que llegó con una jugosa dote la cajita de la reina Catalina no perdonaba ni un día su infusión habitual de este hilos pelotas cortesanos empezaron a sumarse a la moda sido tontamente el TS hizo costumbres la Corte Illa infusión se ha convertido en la bebida no alcohólica preferida de Inglaterra también es verdad que otros prefieren el gintonic de las siete antes que el té de las cinco mucho mejor dónde va a parar

Voz 0827 15:08 estamos en inglés así se escribe la Historia Nieves Concostrina nos la cuenta cada tarde nos pone al día en historia como lo hizo Javier Cercas con sus soldados de Salamina que pasaron del papel al cine y al teatro y ahora vuelven al papel en una novela gráfica a la que ha puesto imágenes José Pablo García los dos han estado hoy en La Ventana Javier Cercas nos decía sobre esto

Voz 5 15:29 la obra las novelas son las palabras que las integran la novela no haberles sacado pero cada lector enriquece una novela como sabéis muy bien verdad los lectores completa

Voz 19 15:39 los libros yo siempre pongo cincuenta por ciento pero el otro cincuenta por

Voz 5 15:41 te lo ponen lector cuando encima trasladas esa esas palabras a otro lenguaje pues es fantástico no es una forma de enriquecer lo no lo interesante es que se convirtió en otra cosa entonces lo que hay aquí es lo que ha hecho José Pablo guión que es excelente pero pero es otra cosa

Voz 0827 15:59 excelente fue también lo que hizo este hombre que nos dejó hace diez años

Voz 0827 16:06 Antonio Vega ha hablado esta mañana en Hoy por hoy con Carlos Vega con Basilio Martí que fue el pianista que recorrió con él media España y medio mundo con el Gran Wyoming

Voz 0526 16:16 es imposible cantar Antonio muy difícil espero es esto está cantando esto cualquier tesitura que va en una octava extraña muy difícil muy alto muy alto yo con Antonio siempre te da la sensación de que estaba jugando otro deporte estaba en otra liga que no tenía absolutamente nada que ver es imposible hace una intersección de él con cualquier otro músico de su generación pero también me hubiera pasado veinte años antes o veinte años después Antonio es una persona que por alguna razón era él que efectivamente es que las canciones de Antonio Juan Antonio y Antonino personajes muy especial

Voz 21 16:55 y sin embargo se han hecho tantas versiones de sí de su música verdad esta noche hay un concierto en Madrid en la sala Clamores ahí estará por ejemplo Zara con esta versión de lo que es de lo que es eliminar este programa de La Ventana

