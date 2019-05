Hora 25 Deportes: Las cuentas de la liga (13/05/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 2 00:04 con Ángels Barceló hizo Jesús Gallego Gallego buenas tardes al año en tres ciudades de fiesta no si celebrando la permanencia en Primera División que es notición porque ya se quedan a pesar de que la Liga queda una jornada el Villarreal el Valladolid y el Levante ha asegurado que quedan en primera división habrá fiesta aunque claro las fiestas el Manchester City ganó ayer la sí

Voz 3 00:27 que llegan al vestuario puedo

Voz 2 00:29 les y P Guardiola si ya lo he visto que aparece no baile Gallagher Noel Gallagher insiste poner a cantar el Wonder Wall los chicos de del del City no solamente juegan bien al fútbol sino que además ha encantaban también es que ni desafinan mira asistir a las cuando has y sacó esta canción la mayoría de los que Juan eran ese equipo tendrían uno dos años no Gloria pero se nota que el han escuchado mucho lo dicho hay celebraciones

Voz 4 01:13 el galardón para celebrar

Voz 2 01:20 enseguida repasamos lo que queda por jugarse en la Liga

Voz 0919 01:23 a la última jornada que tendrá lugar el próximo fin de semana antes os cuento que en el Master mil de Roma de tenis ya hasta ahí Rafa Nadal ha entrenado hoy no jugará hasta el próximo miércoles hoy han pasado a la siguiente ronda Garbiñe Muguruza Fernando Verdasco y Albert Ramos ha caído eliminado Pablo Carreño en el Giro tercera etapa sede definió al esprín en principio había ganado la etapa el italiano vivía y pero los jueces una vez que han revisado ese esprín final han visto que hizo movimientos irregulares y la victoria ha sido para el colombiano

Voz 2 01:53 no Fernando Gaviria no hay cambios en la clasificación general y hoy tenía que haber habido un encuentro entre Javier Tebas presidente de la Liga de puedo profesional y Luis Rubiales el presidente de la Federación con la mediación del Consejo Superior de Deportes pero Rubiales ha ido al encuentro Tebas no no vamos a hacer lo de te vas y Rudy pero pero bueno

Voz 0919 02:16 como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes

Voz 5 02:23 tardes Callejo del Real Madrid el mejor club del mundo tenemos un compromiso cada año con los son por tanto desde esa perspectiva le transmití

Voz 0919 02:33 no obstante incita

Voz 5 02:36 las siguientes palabras Brown Zinedine realice usted diligentemente el cásting no vaya ser que este próximo año también nos den mucho

Voz 0919 02:45 te cuidas llega castigue está difícil dejado vuestros mensajes

Voz 2 02:51 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte Bale los lo que quieras mandando tu nota de voz en el guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 03:06 pues parece ser que Zidane no cuenta con Bale está dentro de su futuro proyecto este señor a diecisiete años y parece ser que no requiere y de ahí entro yo en alguna pregunta usted como se podía esperar ofrece podría hacer porque claro yo me parece que comer con patatas durante de lo que haya que contrato hace poco usted qué solución debería este problema muchas gracias eh

Voz 0919 03:37 el Barça de Hora veinticinco Deportes

Voz 2 03:39 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 03:47 tiene una solución realmente complicada yo lo que creo es que el Madrid debió traspasar a Bale hace dos temporadas y ahora en va P estaría jugando en el Real Madrid pero ahora ya no va a poder ser empezamos ayer se salvo el Villarreal se salvo el Valladolid se salvó el Levante cuyo entrenador Paco López le ha dicho a nuestros compañeros de Radio Valencia que como se esperaba seguir una temporada más entrenando al equipo blaugrana en el Huesca han confirmado esta tarde que después de el descenso a Segunda División Francisco su entrenador no seguirá en el equipo y la próxima temporada empezarán a luchar por volver a Primera División con otro entrenador queda una plaza de descenso la tiene casi casi adjudicada el Girona que juega la última jornada con el Alavés tiene que ganar goleando y esperar un milagro realmente Raúl muchacho ayer y prácticamente sentenciaron su descenso incluso su entrenador lloró ante los medios de comunicación el pobre Eusebio tienen esperanzas Raúl buenas tardes

Voz 8 05:01 qué tal buenas tardes pues nadie cree en Girona que puedan dar los tres supuestos que deberían darse para que el equipo se quedará en primera esa derrota el Celta en casa ante el Rayo la victoria del Girona en Vitoria y que luego sumando un resultado con el otro el Girona pudiera levantarle el gol la verdad es que ahora mismo es desfavorable en seis goles que debería superarlo el Girona siete para ganar el desempate hoy día de silencio apenas Pedro pero ha han hablado en redes y en el club empezando ya a preparar la próxima temporada en sí

Voz 0919 05:28 realmente tienen asumido que Nico milagro se salvarían el Celta no está salvado pero lo tiene en su mano juega con el Rayo Paula Montes en primera división no buenas tardes

Voz 9 05:39 qué te habrá Diego forestal digo tranquilidad relativa sin confianzas porque intenta está totalmente salvado hoy mucho sentía que torcerse todo para no seguir en Primera División la temporada que viene por eso van a salir a ante el Rayo Vallecano porque tienen además puede regalando una última victoria esos aficionados que también importantes han sido en este tramo final de la Liga aunque que empate serviría sólo piensan en los tres puntos

Voz 0919 05:59 el puesto de Champions queda la cuarta plaza lo tiene ahora mismo el Valencia después de ganar su partido ayer y aprovechándose de la derrota del Getafe depende en la última jornada de sí mismo y el equipo de Marcelino viaja a Valladolid que ya se ha salvado sabiendo Pedro Morata que para a ellos es una final ganan están en la Champions si efectivamente el Valencia le ha dado la vuelta a la tortilla antes de jugar ayer frente al Alavés no dependía de sí mismo ganando ayer el Valencia y habiendo perdido el Getafe en este instante el Valencia depende sí mismo Si gana será cuarto clasificado y equipo de Champions el Valencia gallego le tiene ganado el gol average particular al Getafe y también al Sevilla Easy hubiese hipotéticamente un triple empate el Valencia saldría vencedor de ello es sencillo el Valencia ganando estará en la Champions haciendo el mismo resultado que el Getafe también solamente un opción negativa para el Valencia si perdiera el Valencia perdiera el Getafe ganar al Sevilla iría al Sevilla a la Champions Getafe Paco Hernández dependía de sí mismo hasta ayer ahora tiene que esperar el pinchazo del Valencia en Valladolid creen los de Bordalás todavía en la cuarta plaza o se conforman con la Europa League bueno

Voz 10 07:02 qué cree el Getafe porque tiene opción en esa última jornada necesita eso sí mejorar el resultado del Valencia que juega ante el Valladolid necesita ganar al Villarreal en la última jornada hizo que el Valencia no lo haga un punto eso sí le vale para quedar por delante del Sevilla que significaría en la mejor posición la mejor

Voz 0699 07:19 situación del Getafe en su historia para la última jornada buscar esas opciones el Getafe va a recuperar a su máximo goleador Jaime Mata que estará disponible

Voz 0919 07:26 bebía jugaba con el Athletic de Bilbao necesita que pierda Getafe que queda al Valencia y que yo gane su partido dicen adiós a la Champions ante Ortega buenas tardes

Voz 1870 07:34 qué tal muy buenas las cuenta que tu hace lo complican evidentemente muchísimo y en principio amarrar la plaza de Europa League es el pensamiento esto es ganar o empatar a trece y lo afectivamente para la Champions sólo vale que pida Getafe Valencia Higares Sevilla pero no se puede explicar por qué perdiendo sería séptimo

Voz 0919 07:51 además el rival del Sevilla es el Athletic que tiene todavía que asegurarse un puntito para saber que está en la Europa League Diego González buenas tardes

Voz 11 08:01 buenas tardes Gallego muy sencillas las cuentas adelante tienes aseguró Europa empatando en el Sánchez Pizjuán con ese punto le vale pero incluso perdiendo tendría opciones y eso depende de que en Patten Espanyol Real Sociedad que se enfrentan en Barcelona porque precisamente Espanyol Real Sociedad son los dos equipos que ponen en peligro la clasificación europea del Atlético

Voz 0919 08:17 es que si el Atleti pierde con el Sevilla y la Real Sociedad le ganar español Roberto Ramajo la Real estaría en Europa que sería un exitazo tremendo ir la Europa League

Voz 1825 08:28 sí sería un exitazo después de una temporada que no ha sido precisamente buena del conjunto donostiarra con el presupuesto más elevado de su historia parece un milagro con el cambio de entrenador y con esa mala racha que tuvo después algo así que la Real tenga opciones de meterse la Europa elige la última jornada es verdad que es complicado porque tiene que esperar el pinchazo del Athletic y la Real ganar si os si al español lo bueno es que la Real le tiene ganado el golaverage al conjunto rojiblanco así qué opciones tiene Ike los txuri urdin que se puede conseguir la última jornada una baja importante para esa jornada lateral derecho Joseba Zaldua rotura de fibras en el partido ayer frente al Real Murcia

Voz 0919 09:01 pero es que si el Athletic pierde con el Sevilla el español legal a la Real Sociedad el que irá Europa será el equipo perico y sería un exitazo tremendo para los de Rubi con lo irregular que ha sido su temporada Joan Tejedor

Voz 12 09:15 el gallego cuando menos lo esperaban la oportunidad del domingo le llega además al Espanyol en pleno repunte de final de temporada llevan ocho partidos sin perder dos victorias seguidas con portería a cero Borja Iglesias está en racha ya lleva más goles que el Moreno el curso pasado y las lesiones vienen respetando el once que se ha consolidado en los últimos partidos por eso ayer vimos al equipo que se lo crea un Rubik que se ilusiona Ikeda un par de días de descanso a los futbolistas hoy y mañana en casa y el miércoles a empezar a preparar esta este último asalto contra la Real

Voz 0699 09:40 para conseguir la victoria y que pierda al Athletic Club en Sevilla

Voz 0919 09:43 bueno pues ya veis que la última jornada todo parece decidido no ni mucho menos habrá emoción hasta el último partido Hora veinticinco Deportes seguimos en la SER

Voz 0919 11:31 hoy había una nueva Reunión en el Consejo Superior de Deportes para que la Liga de Fútbol Profesional de Javier Tebas quien la Federación de Rubiales liven aspereza pero no se ha producido el encuentro porque Antón Meana sólo ha ido Rubiales nuevo buenas tardes

Voz 0246 11:44 pues sí qué tal buenas tardes no ha venido Telva Reunión casi nula acaba de hablar el presidente de la Federación Española de Fútbol los de la Liga salen sin hablar como tuvieran algo que ocultar lo importante defiende Rubiales su modelo de Copa del Rey dice que Tebas desprecia a finales entre equipos como el Mallorca o el Recre le quiere hacer Rubiales fue un homenaje a Casillas en el España Suiza ya si Casillas quiere ir el Madrid está de acuerdo y por cierto critica los cambios de hora de la Liga en partidos como el del Sevilla y esto es importante noticia que adelanta la Cadena Ser el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Valencia vaya a favor de la fe en el conocido como casos de la arquitecta la denuncia la presentó el sindicato cuando la presidente Luis Rubiales Afee queda absuelta Doña Yasmina es más se hizo con Juan José García han sido condenados ojo a pagar gallego veintiocho mil novecientos cincuenta y tres con cincuenta euros más intereses y costas ya pueden ver todo en la página web de la Cadena SER recordamos tienen que pagar veintiocho mil novecientos cincuenta y tres euros Doña Yasmina es Machel y Don Juan José García

Voz 2 12:51 Javier Tebas no fue a esa reunión

Voz 0919 12:54 tú esta mañana en el golazo de gol repasando bueno su manera de ver la competición dejó algunos titulares los horarios lo va a poner siempre la Liga el año que viene seguirá habiendo partido los lunes aunque no quiera Rubiales is sobre el nuevo formato de Copa del Rey

Voz 18 13:11 sabéis a partido único y

Voz 0919 13:15 bueno hoy de intentando que los modestos según Rubiales les saquen partido a la Copa del Rey Tébar dejó este mensaje con partido único

Voz 19 13:24 pasó esto hace temblar este formato y asistió asistió hace años fracasó no pero fue la famosa final de la Copa Rey Elche Recreativo eh Recreativo Mallorca dos que estoy mejor saber que soy había fracasado y que sabían que buscando formato que parecía que sí pues a lo mejor habría que ver eso es tu intelectualmente un poco más no

Voz 0919 13:45 había que haberse estructurado intelectualmente un poco más bueno vamos con el mercado de fichajes que dentro de nada van a empezar los movimientos en todos los clubes donde va a haber muchos en el Real Madrid esta mañana los compañeros de la Sexta han adelantado que el Real Madrid le ha comunicado ya a Keylor Navas que no tiene sitio en el primer equipo la próxima temporada una noticia sorprendente Javier Herráez buenas tardes qué tal buenas tardes porque recordemos que Zinedine Zidane siempre ha tenido como guardameta predilecto a Keylor Navas tomar esta decisión he de decirle a Keylor te tienes que ir me quedo con Courtois no le tiene que haber sido fácil actitud bueno me consta

Voz 20 14:23 que además le dijo hace un mes que seguía siendo su portero eso lo dijo Zidane a Keylor Navas por eso a él le ha pillado de sorpresa al costarricense que además ahora no tiene dónde ir Le quedan dos años de contrato hablamos de veinte millones de euros brutos y a ver qué equipo en la Premier tiene cerrado los grandes podría ir por ejemplo al Newcastle que me apuntaban esta mañana no podré quizá al Oporto veremos qué pasa con Iker Casillas pero por ejemplo tampoco que en Italia en la Juventus Shake tiene un mercado muy cerrado rápido por sorpresa todo puede ocurrir porque Keylor Navas ahora mismo me cuenta

Voz 0919 14:57 que está bastante preocupado pero hay que recordar que hace poco rigor os dijo en una zona mixta si el entrenador me dice que me tengo que marchar no me voy a negar pero es que lo dijo privadamente Gallego hace un mes en Valdebebas nada más llegar

Voz 20 15:11 que seguía siendo su portero y que quería una transición dulce con Thibaut Courtois el quería el próximo año a los dos pero he hablado con él efectivamente Zidane le ha dicho a Keylor Navas qué le duele mucho que se siente presionado pero que no puede contar con él así de duro así de directo así de claro y que el on me consta que está muy muy tocado porque él creía que el próximo año iba a seguir siendo jugador del Roma qué pasa con eso bueno

Voz 0919 15:37 mi hijo ya veremos qué pasa con Hazard bueno porque Hazara ha decidido que su etapa en el Chelsea ha terminado y seguramente cuando termine la final de la Europa League donde el Chelsea se tiene que frente al Arsenal de Emery Se anuncia oficialmente que Hazard viene al Real Madrid la próxima temporada en el Atlético todo el mundo pendiente de nuevo una vez más

Voz 0301 15:58 tras ya perdemos la

Voz 0919 16:02 la cuenta de las ocasiones en las que hemos estado pendientes del Antoine Griezmann que pasa el año que viene que sospecha al Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal buenas tardes pues anoche lo desvelaba Manu Carreño en el

Voz 0301 16:16 quiero ir contaba que esta semana hay preparada una reunión de la

Voz 1576 16:21 lectiva el club colchonero quiere hablar con Antoine Griezmann con el delantero francés y que le diga a la cara si los cantos de esa rumorología que ha salido en los últimos días en la prensa es verdad insiste va a ir al bar sí lo tiene

Voz 0919 16:32 la Unión viene motivada como te digo porque

Voz 1576 16:34 bueno del Atlético de Madrid creen que Griezmann ya tiene un contrato cerrado con el conjunto azulgrana recordemos que a partir del próximo uno de julio Griezmann vas a tener una cláusula de rescisión de ciento veinte millones de euros un precio que el Barça vería con buenos ojos en cualquier caso lo que te digo esta semana va a ser clave para saberse Antoine Griezmann va a seguir el Atlético de Madrid os va a ir a Barceló

Voz 0919 16:55 Adriano Barcelona hay allí como se ve el asunto Griezmann

Voz 20 16:58 hola

Voz 0017 16:58 hola qué tal Gallego muy buenas pues en el Barça hay unanimidad sobre el fichaje de Griezmann a nivel futbolístico nadie duda de su calidad de lo que aportaría deportivamente hilo del documental para la mayoría de los que mandan queda en un segundo plano no tiene apenas importancia por lo tanto en la directiva del Barça en la dirección deportiva apuesta por la incorporación de Griezmann aunque nadie da por hecho que vendrá al Camp Nou porque les consta además que el francés se ha ofrecido a varios equipos así que mantiene la prudencia trabajan en otras alternativas también se trabaja en la llegada de de Lied al que pretenden sobre todo la Juve y el Bayern irse busca un lateral zurdo que pueda competir con Jordi Alba así que esta es la hoja de ruta del Barça en cuanto a fichajes para la próxima temporada entre los que se cuenta ya evidentemente el de Frankie de John

Voz 20 17:46 no

Voz 18 17:46 el segundo documental de Griezmann va a tener tanto éxito como la última temporada de Juego de Tronos

Voz 0919 17:53 segundo División Un paso por La Rosaleda se juega el Málaga Oviedo dentro de nada ahí ambiente Justo Rodriguez

Voz 1623 17:59 hola buenas tardes Jesús si hay ambiente bastante aquí porque se está jugando muchísimo el Málaga también el Oviedo se enfrentan el séptimo contra octavo con posibilidades el que gane hoy sigan alguno de acceder a los puestos de promoción en el Málaga una novela muy importante la de Juan Carlos lesionado hace seis meses rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha está en el once inicial el Oviedo también con su once de gala a las nueve de la noche comienza este partido el último de la jornada treinta trigésimo octava

Voz 0919 18:25 desde Tenerife nos cuenta Juani que llega Luis César al banquillo tinerfeño que destituyó ayer a Oltra y una noticia que tiene que ver con el Alcorcón su venta Óscar Egido el belga Rolando Otamendi del Alcorcón aunque no

Voz 1643 18:40 esta unidad se cuya cabeza visible es Joshua Harris propietario de los Filadelfia Sixers de la NBA tiene también los New Jersey Devil de la N H L de hockey el dieciocho por ciento del Crystal Palace de la Premier League lo han oficial al final de la NBA que llegaba invertir en en la segunda división española de fútbol seguimos

Voz 21 18:57 y los dos siguientes por fin llega el seísmo prepárate y por qué te va a encantar

Voz 0919 20:00 fútbol internacional en la gran noticia en la Premier fue que el City como hemos contado al principio del programa ganó la Premier en el último partido más cosas que han sucedido este finde

Voz 0301 20:12 lo que queda todavía por saber

Voz 0919 20:14 Bruno un arma en buenas tardes hola Gallego muy buenas pues eh

Voz 0301 20:17 la Ajax prácticamente de manera virtual ese campeón tendría que remontar le el PSV en la última jornada una diferencia de menos catorce goles que tiene el conjunto de Ámsterdam sigue prácticamente ya podemos decir que es campeón lo celebraron así como si fueran ya de manera matemáticamente campeones fue el último partido de de John tuvo es una despedida importante también por la que ha sido su afición hasta ahora en Alemania se decía el tuit el título en la última jornada se juega en el Allianz un Bayern Eintracht de Frankfurt le vale un empate al equipo de Niko Kovac para clasificarse ya en Italia lo más importante es que queda por dilucidar es la cuarta plaza veremos si Atalanta Si el Inter en la la Lazio el Milan quién se queda fuera Innova la Champions la próxima temporada

Voz 0919 21:01 el Play Fútbol de esta semana sonará mucho Oasis no

Voz 0301 21:04 sí suena o así suena Wall en directo suena también desde el Vestuario de del Manchester City analizamos los motivos de esa resurrección del fútbol inglés con Axel Torres repasamos toda la previa de la última jornada que va a ser decisiva en la Bundesliga y cada uno de los que pasamos por el programa dejamos nuestro once ideal de la Premier League dos mil diecinueve

Voz 0919 21:22 gracias Bruno Giro de Italia hoy tercera etapa se ha decidido al esprint ha ganado en principio el italiano vivía ni pero Borja Cuadrado los jueces han visto la repetición han visto que ha hecho una maniobra ilegal no

Voz 0298 21:36 sí qué tal Gallego muy buenas si han después de la reclamación del Trek han considerado que habían cambiado la trayectoria Isabella tocado con Mateo mosquetero que venía es verdad muy rápido pero bueno así una decisión polémica al final el triunfo ha sido para el colombiano Fernando Gaviria ex compañero de vivía ni ha dicho que el verdadero ganador de la etapa la vivían y que por lo tanto no tenía que celebrarlo en el podio por eso le hemos visto muy serio y al final lógicamente pues ha sido un final un tanto extraño el director de Viviane y del de Quick Step Patrick Lefebvre ha dicho que la decisión de los jueces es de risa en osea que al fin al cabo ese triunfo ha sido para Fernando Gaviria en la general ninguna novedad sigue como líder el esloveno Roddick y mañana cuarta etapa entre or Bertelli Ifrán Katy otra paliza doscientos veintiocho kilómetros y cuidado que el ha llegado a Piqué hacia arriba no será tan fácil que se vuelva resolverán

Voz 2 22:19 gracias Borja tenis estamos esperando que Rafa Nadal debute el miércoles en el torneo Master mil de Roma a estas alturas de año todavía no ha ganado un título en tierra batida lo cual

Voz 0919 22:30 es algo raro en Rafah hoy han jugado unos cuantos españoles Iván Álvarez

Voz 23 22:34 sí gallego fíjate lo que comentabas de Rafa desde hace catorce años que no había ganado ningún título en tierra a estas alturas desde el año dos

Voz 0919 22:39 mil quince dos mil cinco hoy a jugadores España

Voz 23 22:42 yo les han ganado Verdasco Albert Ramos y Roberto Bautista se han metido en segunda ronda Verdasco

Voz 0301 22:47 jugará mañana contra Dominic Thiem iba autista

Voz 23 22:50 ante Casanova ha caído eliminado a las primeras de cambio Pablo Carreño y estamos pendientes del Gasquet Chardy porque de este partido saldrá el rival para el debut de Rafa Nadal el miércoles en el cuadro femenino Garbiñe Muguruza se ha estrenado con victoria y mañana turno para Carla Suárez contra la ucraniana Dayana Jones tres

Voz 0919 23:07 en el Gran Premio de España de Fórmula uno de Montmeló doblete de Mercedes cinco dobletes en lo que va de campeonato Manu Franco esto está sentenciado Nos acordara comer hace como lo explicó así que nos vamos a la NBA a Javi Blanco hola

Voz 0699 23:20 qué tal amigos ya tenemos la ardor fin

Voz 0919 23:23 miles de conferencia cerradas con un partidazo cabido esta madrugada impresiona

Voz 0699 23:27 pues sí en el va a enfrentar Milwaukee Toronto hoy en el oeste Golden State contra Portland anoche tuvimos lo uno dos partidazos tanto Toronto como por las sean su pase en el séptimo y decisivo encuentro y por supuesto pues la emoción la pusieron los Raptors en ese partido que que duró hasta el último segundo cuando Leonar enchufó la canasta ganadora tras la canasta con más suspense la historia desde la esquina por encima de los dos metros trece centímetros que mide Joel en Beat y tras tocar cuatro veces en el aro entró esa canasta una de esas canastas Jordan dianas que quedan en la retina pero hay mucho más que eso era llegó anoche sumó cuarenta puntos demostrando que está siendo el jugador más decisivo de todos los playoff por supuesto líder indiscutible de los Raptors que ese van a medir a los Bucks e una final de conferencia que va a tener a cuatro españoles los los hermanos Gasol iba camino Dick la lástima es que no vamos a poder ver a Pau que fue operado el otro día de la fractura que tiene en el pie izquierdo eso en el este en el Oeste los Blazers ganaron el séptimo partido a los Nuggets en su cancha vuelven a una final de conferencia diecinueve años después de la gran estrella del choque fue un lideró a su equipo con veintisiete puntos en la obra Un mal día de la otra gran estrella de Portland de Damian largo estuvo muy fallón en el lanzamiento ahora Blazers le toca pues el habrá el coco de estos playoff que Smith sea Golden State Warriors hoy no hay partido pero mañana así que empieza esta final del Oeste sin Kevin Durant en el primer partido

Voz 0919 24:49 yo digo en los Warriors y en el este y hablaremos de pequeña hablaremos Manu Franco ahora si el quinto doblete de Mercedes está sentenciado el Mundial de Fórmula uno después de cinco carreras hola

Voz 2 25:04 hola muy buenas yo creo que todavía es pronto para el directo

Voz 0246 25:07 sí es cierto que nadie esperaba este dominio tan abrumador del equipo Mercedes Luis tramitó en el sirios del campeonato ganó ayer al compañero batería otras dos Ferrari parece estar no un paso sino dos pasos cada vez más lejos de los coches de la estrella así que vamos a estar expectante sobre todo en el próximo Gran Premio de Mónaco en el que pizza los repulsión entran también es la batalla pero de momento como Twitter no es que estoy ha sentenciado pero Luis Hamilton lo tiene muy muy cerca ya muy muy fácil diría incluso parece sexto título mundial

Voz 0919 25:36 Carlos Sainz Jr fue octavo y la otra gran pregunta Manu es ha sido el último Gran Premio de España en Montmeló o hay esperanzas de que el año que viene sigamos teniendo esa carrera

Voz 0246 25:46 ahí esperando esperan dar la cosa está complicada hay que decirlo así pero las negociaciones entre la Generalitat del circuito la Fórmula uno siguen en marcha en siguen intentándolo

Voz 24 25:55 sí aunque la cosa no mal

Voz 0246 25:57 sí podemos decir que hay al menos un cuarenta por ciento todavía posibilidad de que el próximo año la Fórmula uno si en Barcelona

Voz 0919 26:04 ojalá gracias Manu Franco esta semana cerramos el programa con esta colaboración entre Be In Case de elefante

Voz 25 26:24 Night en en la vais a escuchar mucho

Voz 2 26:33 en algo más de este lunes

Voz 26 26:40 de baloncesto que éste viene a recordar se juega la Final Four de la Euroliga con el Madrid ahí en Vitoria que Marko Popovic jugador del Fuenlabrada anunciado su retiro Se retira a final de esta temporada además un partido importantísimo que está en marcha en fútbol en la selección selección sub diecisiete que entrena David Gordo jugó a cuartos de final del Europeo de la categoría contra Hungría al descanso Ghana cero uno y nosotros importante por pasar a semis sino porque ganar hoy da acceso al Mundial sub diecisiete y uno al Athletic femenino que hemos contado en SER Deportivos la internacional española Virginia Torrecilla el centrocampista anunció hace poco el Montpellier podrá fichar por Blanco la temporada que

Voz 2 27:13 aquí lo dejamos a las once y media El Larguero ahora sigue Hora veinticinco con Barceló nosotros volvemos mañana ocho y media un saludo de Gallego gracias por escucharnos adiós