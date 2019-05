Voz 2 00:00 no

Voz 0194 00:22 militares buenas noches al año es la cada vez se ocupa también del Registro de jornada laboral

Voz 0136 00:26 sí nos vamos a ocupar de un término que ya ha surgido que surgen cuánto hablamos de este registro que es el control

Voz 0194 00:32 ya hemos dicho que el objetivo del decretos que se eviten los abusos horarios que no se hagan horas extras sin cobrar

Voz 0136 00:37 pero claro para hacer todo eso hay que controlar más el trabajador Lampe en las empresas pequeñas por ejemplo no saben cómo hacerlo lo hemos escuchado o en lugares como el Congreso que han pedido una prórroga porque no han organizado todavía el sistema y además si a esas horas extras Se van a controlar igual los trabajadores se vuelven locos haciendo más y más bueno vamos a escuchar varias voces hablándonos de este asunto de ese control antes de ir a analizar la palabra primero vamos con la vicepresidenta en funciones con Carmen Calvo que dice que llegamos tarde

Voz 3 01:06 no han habido precipitación al contrario yo creo que hemos sido muy tarde a proteger a los trabajadores y las trabajadoras que han visto como millones y millones de horas que su trabajo no han sido ni reconocida remuneradas otra cosa distinta es que cada empresa tengan un período de adaptación para ver cómo se hace ese registro IS controle

Voz 0136 01:27 control del que también hemos escuchado y del que también hablan los sindicatos Mari Cruz Vicente es de Comisiones Obreras ellos creen que ese control es un derecho

Voz 4 01:35 hemos defendido la implantación de la al registro de de jornada primero como un derecho laboral y en segundo lugar una medida para registrar la jornada para evitar los abusos que se están produciendo en la cultura la utilización de la jornada laboral

Voz 0136 01:50 ya años vamos a discutir qué significa en qué se traduce este control pero antes vamos a escuchar la opinión de Rita

Voz 5 01:58 no me controle y describe décadas

Voz 6 02:03 pero mi vida

Voz 0136 02:05 porque claro en principio a quién le gusta que le controlen no hombre ya que es el control que es controlar vamos primero a la primera acepción comprobación inspección fiscalización intervención segunda dominio mando preponderancia en noviembre hicimos una cara B no sé si te acuerdas que sobrepeso el controlaba ya hablamos de la etimología de la palabra pero bueno lo vamos a contar de nuevo rápidamente viene del francés control que a su vez viene de contra role que significa contra el rollo el rollo Se refiere un papel enrollado que era un duplicado de un original sea una copia de un original quedaba constancia de la autenticidad de ese original y es lo mismo controlar que vigilar no es lo mismo porque el que vigila observa algo o a alguien a atentamente y cuidadosamente sobre la etimología el que vigila es el que hace guardia por la noche viene del latín vigilar también palabras como por ejemplo la Vigilia

Voz 0194 02:55 que una cosa es el control desde fuera el que los otros ejercen sobre nosotros y otros que unos Croce sobre sí mismo si como nos controlamos

Voz 0136 03:01 para cero para dejar de acero para pensar o dejar de pensar esto se lo he preguntado José María Ruiz que hemos acompañado en otras ocasiones en la cara B el ex neuropsicóloga dice que nosotros nos controlamos gracias a la corteza prefrontal dorso lateral cerebros está controlando

Voz 7 03:17 continuamente pero si hay alguna parte del cerebro que por por definición parece que se encarga del control social y cognitivo del pensamiento es la corteza prefrontal dorso lateral que correspondería más o menos pues por hacernos una idea a la parte de la frente y a los laterales de la frente esa parte el cerebro sería la encargada de que no perdiéramos el control por ejemplo El pensamiento de que no perdiéramos el control de la atención que no perdiéramos el control de la conducta en general en sociedad

Voz 8 03:47 suelen con Carmen han Allen que Allen

Voz 0136 04:01 este es un disco de música dance de dos mil trece que diría algo así como yo controlo

Voz 0194 04:06 vamos a la filosofía con Ana Carrasco filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy buenas noches buenas noches eh nos hablaba Sara de las diferencias en la etimología de las palabras pero desde la filosofía que diferencias encuentras entre vigilar y controlar

Voz 1473 04:22 el la la vigilancia tiene dos partes como también la control de la vigilante tiene que ver con aquel que se encuentra la considera vigilado ya que él que vigila el que se siente vigilado siente cohibido el que el que vigila es aquel que observa pero no interfiere en la acción por ejemplo eramos una torre de vigilancia en sacarlo de vigilancia tú puedes cometer por ejemplo después delito después de haber cometido el delito puede haber alguien que te castigue estoy pensando enfocó para los que me está escuchando en cambio en el caso del control también encontramos el control ya el el controlado y el controlador el que el que se siente controlado se sienten un fondo coaccionado el controlador en cambio es aquel que impone su ritmo su medida por tanto en el control si hay una interferencia en la acción puedes hablamos por ejemplo de una torre de control que no sabemos que hay vigilancia un otro de control vigilia vigila el el el el tráfico aéreo a todo lo que tenemos es que el control siempre implica que aquel que descontrolado es regulado

Voz 0136 05:19 en el cuadro sería negativo

Voz 1473 05:21 el control no tiene por qué ser negativo pero sí implica que te coacción han para que sigas los caminos regulados por un sistema dado

Voz 10 05:30 es decir que si tienes que trabajar ocho horas va bien después de ocho horas si puedes trabajar un poquito más izados a esa hora extra funciona muy bien eso quizá ayer puede ser un mérito para

Voz 1473 05:41 en el en el trabajo y es necesario controlar la sociedad dentro de esta de concepto antes haber hablaba de hablantes hablaba de foco vocación una distinción entre dos tipos entre tres tipos de sociedades edades de sobra soberanía ciudades áreas y sociedades de control en este caso es necesario que haya un control en el sentido de brindar por la seguridad porque todo funcione bien disciplinariamente aquellos que han delinquido tienen que estar Eamon regímenes de de vigilancia en contra en es sacramental pero luego está la sociedades de control que son mucho más peligrosas porque no vigilan tanto los cuerpos los ciudadanos sino como las acciones las posibles es por eso es muy peligroso una sociedad de control es una sociedad que ponen de quita libertad por qué porque regula modifica los movimientos nos coacciones comportamientos a mí los comportamientos efectivamente no entonces siguió por ejemplo tengo una rutina de trabajo y a partir de ahora tengo puntos de control como control de exámenes eso va a condicionar mi libertad porque ya no importa tanto el lugar que ocupa Mi cuerpo o yo como trabajador sino mi acción ya no importa quién sea quién trabaja sino el rendimiento económico que pueda tener desde cuando no

Voz 0194 06:57 el presidente controlado o está controlado

Voz 1473 06:59 eh busque que pregunta faro diría que el la exhibición de control tiene que ver sobre todo con la aparición del Estado nación siglo XIX siglo XX también por supuesto la sociedad industrial la sociedad industrial yo hablaría de forma muy preeminente de la fábrica en la fábrica y esto es importante del trabajador ficha y ficha hice siente controlado vigilado dentro de su trabajo ficha Se sabe que está dentro no se sabe qué hace estragos sale pero luego tiene un margen de libertad que lo mío es que su ámbito público pero a que su ámbito privado en cambio a partir del siglo XX final de siglo XX con las nuevas tecnologías de repente se difumina el ámbito de lo privado y de lo público y él por ejemplo en el trabajo cuenta también lo lo lo lo lo privado en Facebook

Voz 11 07:46 están controlando te decía antes lo decías Fernando antes cuando no existía el teléfono móvil no había este control no tenías que estar al lado de un teléfono fijo para que te localizaran efectivamente no pero hay un anuncio en el control que realmente lo más eficacia en el control ha sido siempre la la la religión es decir si el sistema de supervisión por antonomasia porque es más lo interioriza no hace falta que haya policía que aplicar las normas sino que tú mismo ejerce ese control efectivamente

Voz 12 08:13 no

Voz 13 08:24 aquí

Voz 14 08:29 este es un

Voz 0136 08:30 en los años setenta que interpretado por Van Morrison dice hasta que vuelva a tener el control es algo así como espero que pueda sabrá hacerme ahora ayudarme ahora hasta que yo vuelva a tener el control

Voz 5 08:40 lo que no que no es otra

Voz 15 08:51 a Víctor Manuel con el déjame en paz no me controles no que dice de limpiarla no estoy tan mal déjame que este donde me de la gana es un tema del año ochenta y tres y debemos hablar de mil novecientos ochenta y cuatro El Gran Hermano de Orwell no claro yo creo que es lo que hemos pensado esta mal Ana todas no lo primero ponernos a trabajar una novela política de ficción que se publicó en mil novecientos cuarenta y nueve en la que hay un Gran hermano que todo lo controla la policía del pensamiento la lengua es el horror del del control

Voz 0136 09:17 el personaje principal es Winston Smith que trabaja en el Ministerio de la verdad y es una novela que luego se llevó al cine protagonizada por John Hurt

Voz 16 09:25 dime Winston recuerda no mientas cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia el Gran Hermano

Voz 0136 09:33 sobre ese control sobre ese Gran Hermano pues también por ejemplo el programa de televisión no decenas de versiones de obras teatrales y también muchas canciones como la que vamos a escuchar ahora mismo de la pegatina que se titula justo así Gran Hermano

Voz 17 09:47 para él el electo

Voz 15 09:53 yo era muy rápidamente los momentos vale habrá seguimos con el cine pero déjeme que vayamos su segundo decida dos momentos la marca de preservativos un anuncio de mil novecientos noventa y tres

Voz 5 10:04 preservativos Control con toda seguridad

Voz 15 10:08 esto de dicho cometida no lo podíamos olvidar la que me has dicho Nacho esto como lo hacemos todo en equipo una frase que se hizo súper famosa de los neumáticos Pirelli la potencia sin control no sirve de nada aquí en inglés

Voz 18 10:23 juega con Rossi

Voz 0136 10:30 The Police sí lo es pero la verdad es que si te pones despacio con la letra dice cosas como cada respiración que haces cada movimiento que hace es cada paso que dé es estar ahí observando te tú me perteneces con cada paso quedas verdad que es un poco de control de más yo creo Stinga además contó que la escribió en media hora una noche que no podía dormir después de separarse de su mujer y que realmente el tema es fruto del dolor yo extraído más tiene dieciséis rápidamente un par de películas Tiempos modernos de Chaplin está su banda son

Voz 5 11:02 ahora

Voz 1473 11:04 sí

Voz 19 11:08 en aquel momento ya había algunos

Voz 0136 11:09 dos de sonido no es del todo mudas una peli de mil novecientos treinta y seis que habla de la industrialización del control de trabajo en la fábrica como nos contaba ante sana Chaplín es también el protagonista es un trabajador de una fábrica futurista irse cuenta que está muy influida por la película alemana Metrópolis que es anterior de mil novecientos veintisiete de Fritz Lang que está es en el siglo XXI lo sobre los que viven en un gueto subterráneo y que tienen prohibido salir al mundo exterior y una más Steven Spielberg con Tom Cruise como protagonista Minority Report

Voz 5 11:38 de Holanda vi lo que necesitas ahora es una

Voz 0136 11:43 año dos mil cincuenta y cuatro Nueva York la policía arresta asesinos antes de que cometan un crimen Éste es el súper control no que el futuro se puede predecir los culpables son detenidos antes de que puedan delinquir íbamos con un documental que se titula así tal cual control es la vida del cantante de Joy Division no

Voz 18 12:04 está

Voz 15 12:09 aunque cerramos la cara B del control usada pues vamos a cerrarla perdiendo

Voz 20 12:14 copiar

Voz 15 12:27 es un tema de este mismo año de dos mil diecinueve el disco nuevo de la de La Casa Azul que se llama la gran esfera son los chicos de Guille Milkyway te prometo que volveremos a hacer control que te has quedado con ganas por muchas John no he controlado el tiempo el descontrol ésta se me ha revelado el tiempo no lo he controlado suficiente hasta la semana que viene Ana hasta mañana hasta mañana