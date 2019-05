Entrevista electoral a Begoña Villacís en La Ventana de Madrid

Voz 0867 00:00 siete y media de la tarde desde el Hyatt Centrica Gran Vía entrevistas electorales de La Ventana de Madrid hoy con nosotros la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento Begoña Villacís qué tal muy buenas tardes Maragall estar textos más bonito que el estudio e Mule está a la gente paseando con con bolsas de la compra es hasta nuevo una una tarde soleada en Madrid

Voz 0275 00:24 estamos ahora mismo a estamos viendo a Lope de Leño es entonces hay uno yo pasé que está corriendo que está haciendo deporte hay otro que ha pasado con una manta otro que viene de comprar con unas cajas por supuesto gente con maletas y entonces esto es como uno es una obra de teatro más comercio

Voz 0867 00:42 están llenos y lo digo porque los políticos algunos políticos decían la Gran Vía se quedará vacía vacía no está

Voz 0275 00:48 yo creo vacía es nula ha dicho nadie en ningún momento porque la gente no lo dicho no yo no he sido éste no pero pero en la que un atractivo en sí mismo lo único que tenemos que conseguir que era zona centro sea pues más habitable efectivamente

Voz 0867 01:03 ahora iremos hablando de la Gran Vía de otras cuestiones piratear teme una cosa a mí en realidad a sus posibles votantes quiero que escuche dos intervenciones suyas una en este programa hace menos de un mes y otra de la semana pasada sobre la posibilidad de una alianza o acuerdo con el PSOE no

Voz 0275 01:18 yo no creo que esa estrategia mete va a cerrar ninguna puerta m congresos a tomar una decisión como consecuencia de una circunstancia muy excepcional no es una tabla rasa que nosotros hayamos hecho en todas en todas partes

Voz 1 01:29 la Comunidad de Madrid por ejemplo Ignacio Aguado ha dicho que él no va a pactar con el PSOE si bien

Voz 0275 01:33 vamos que lleva trabajando aquí

Voz 1 01:36 inciden ustedes de porque son distintos escenarios

Voz 2 01:39 yo creo que es evidente que el señor P

Voz 0275 01:41 hoy ha hecho bastantes declaraciones en ese sentido

Voz 2 01:44 que no se debe novia una alianza con Ciudadanos

Voz 3 01:47 eh yo la verdad es que tampoco

Voz 0867 01:50 hoy lo tiene claro quiere decir a un votante ciudadanos que al menos usted en el Ayuntamiento no va a aceptar el respaldo del PSOE o viceversa es que yo nunca he dicho que no

Voz 0275 01:59 a aceptar el respaldo el Partido Socialista en ningún caso ni en la primera ocasión en la segunda ocasión yo lo que siempre he mantenido es que yo voy a presentar una alternativa al Gobierno a Manuela Carmena y esa alternativa pasa por ser progresista en cuanto a derechos civiles y sociales que por supuesto voy a seguir defendiendo en esta ciudad también liberal en lo económico en portando yo con impuestos creo en desmontar la red clientelar que han vendido construyendo en estos últimos años la señora Carmena por mandato Errejón sino yo he vivido esta prueba y lo que sí que ocurre entre una primera entrevista hay otra es que se producen muchas eh pues muchas entrevistas son muchas declaraciones del señor Pepu Hernández que se ve más retratado con Manuela Carmena básicamente yo creo que lo que en lo que va a tener que hacer señor Pepu Hernández qué modelo de ciudad quiere usted

Voz 0867 02:50 es recibiría su apoyo lo aceptaría

Voz 0275 02:53 por supuesto el revés eh otorgar de sí sí sí

Voz 0867 02:57 este convertiría o no a Pepu Hernández en alcalde de Madrid

Voz 0275 03:00 esa circunstancia yo la veo muy de lo que sería lógicamente si el señor Pepu Hernández no estuviese en coalición como Carmen hago que no va a haber voy voy dado en Castilla no apoyaría un gobierno de de de Podemos además Madrid a Madrid con lo que sea con el Partido Socialista ningún caso y además es que creo que sería una mala idea creo que en un contexto nacional el en el que el señor Sánchez lo primero que ha hecho veinticuatro horas después habiendo mentido a todos los a todos los españoles porque Albert Rivera se lo preguntó un debate primero que ha hecho es aprobar a una subida de impuestos de veintitrés millones de euros incluyendo el día ese lazo que afecta a las clases trabajadoras en una situación así yo creo que lo que tenemos que hacer las ciudades y las regiones es equilibrar esta situación con políticas de bajadas de impuestos que es lo que proponemos nosotros no sé si el PSOE del Ayuntamiento de Madrid se va quiere parece más a ciudadanos bajando los impuestos o a su jefe Sánchez subiendo

Voz 0867 03:59 es usted estuvo con nosotros Se el pasado día seis en el debate del COAC el debate municipal vamos a escuchar otra vez la propuesta que hizo Vox para llevar el orgullo la casaca

Voz 4 04:08 cambiando de sitio las fiestas del Orgullo hacia sacando los de Madrid porque causan verdaderos problemas de atascos que y los manda haríamos si me permites a lo físico lo mandaremos para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay todo lo que quieran pero dentro de la Casa de Campo y por supuesto

Voz 0867 04:27 esa risa que escuchamos en la suya exige usted puede llegar a gobernar igualmente con Vox con propuestas como estos

Voz 0275 04:33 esa propuesta nunca la llevaría a cabo cualquiera que me conozca sabe que nunca le llevaría a cabo evidentemente el orgullo yo ya lo dije en la radio tiene su sitio que es en el corazón de Madrid y así se va a quedar si me preguntas Javier yo diría que Recoletos no ese recorrido que más me gusta

Voz 0867 04:49 a usted le gustaba cuando pasado proveer armas es que claro has vino me encanta llegaba ya un problema de seguridad y un por las aceras más anchas todavía más animo estaban la horquilla gambiano

Voz 0275 04:58 de toda la vida lo que pasa es que es verdad que tiene está comprometido desde el punto de vista de seguridad Recoletos me parece una buena

Voz 0867 05:05 todos los políticos salen a ganar no lo es evidente

Voz 0275 05:08 sería un fracaso eso es lo que pasa es que hay algunos partidos que tenemos opciones de ganar

Voz 0867 05:12 pero sería un para usted sería un fracaso que en la Comunidad de Madrid por ejemplo

Voz 0275 05:17 si no gana Ciudadanos ni siquiera supo

Voz 0867 05:19 para el Partido Popular

Voz 0275 05:21 yo creo que es un paso para ustedes es un fracaso fracaso tú fracasa cuando pierdes cuando no revalidar la confianza cuando no mantienes o cuando no creces yo creo que en cualquier caso todas las encuestas dicen que nosotros vamos a crecer si os y no hay una sola encuesta que que revela que nosotros vamos a menguar hay partidos que está menguando en ese caso el Partido Popular en este caso el partido que están creciendo y es el caso de Ciudadanos entonces yo creo que en cualquier caso vamos a ganar pero pero a me gustaría que consiguiésemos gobernar que realmente no esta aspiración

Voz 0867 05:53 mire conmigo la Gran Vía encanta

Voz 5 05:56 que maravillara sitio en un taxi veo ve al otro

Voz 0867 05:59 lo de del paso de cebra de de Primark del edificio central de de la Cadena Ser en Gran Vía treinta y dos más taxis que a usted le parece que hay demasiados taxis en Madrid no que habría que amortizar en algún momento licencias de taxi

Voz 0275 06:12 si todos están ahora mismo hay suficiente cifra negocio para todos es lo que te están diciendo y entonces en tanto en cuanto se mantenga la los beneficios para todos no hay que no hay que reducir de hecho no se ha reducido pero tampoco se ha aumentado en muchísimos años por tanto yo creo que ahora mismo está bien dimensionado asequibles fin seis

Voz 0867 06:31 suman los vehículos de TC a la flota actual de los taxis a las limitaciones o restricciones de Madrid central es cierto y algunos vecinos de la zona se quejan sobre todo el atasco que hay diario pero provocado por taxistas V tenaces autobuses turísticos y al final lo que no entran son vehículos privados centran pocos vínculos privados los que lo tienen autorizado tras Pepe

Voz 0275 06:52 ante nosotros ya dijimos que realmente no iba a ser tan notable en la reducción tal y como decían que iba que va que iba a ver qué va a ser bueno a día de la súbete CES los taxis ambos están compitiendo están compitiendo pero realmente hay mercado para todo para lo que está demostrando porque no ha fracasado ninguno ninguno de los dos modelos de negocio yo sí que creo que hay que recular para hacerlos muy conciliadores es que hay mercado para todos por tanto yo creo que eso por ahora no hay que tocarlo

Voz 0867 07:22 el tráfico fluido ahora mismo más o menos hay mucho atasco habrá otro luego habrá otro protocolo anticontaminación señor había fiche usted gobierna

Voz 0275 07:30 sabes que yo día que ahora a Madrid tuvo que practicar aplicar el primer protocolo anticontaminación hubo partidos que se lanzaron empezaron a alarmistas yo aquel día salía apoyar al equipo de gobierno no han sido tantas veces pero en esa ocasión sí que lo es y que lo dice nosotros sí creo que el protocolo anticontaminación estamos hablando de cuando el aire es tóxico para la respiración hay que mantenerlo lo que sí decimos es que los estándares los tenemos que armonizar en toda la Comunidad de Madrid básicamente porque tú cuando armoniza lo que hace es que los ciudadanos estén más informados no entonces no tengan que están mareados que pasa Sylvie a Getafe Leganés que pasa siquiera madre estén mejor informados que recibió masivo

Voz 0867 08:11 promoción y que sea más restrictivo ese protocolo que el actual digo olé olé parece bien

Voz 0275 08:17 no le gusta yo creo que el protocolo está bien se podrían cambiar matice pero yo protocolos es de las cosas que estoy dispuesta a mantener y además creo que como política no podemos estar cambiando todo el rato las cosas a los ciudadanos porque volvimos locos las leyes las normas tienen que tener una vocación de permanencia para que se consoliden sean entendidas hace que exista una cierta pedagogía alrededor de ellas entonces yo por ejemplo eso lo mantendría lo que estoy en desacuerdo y se vean otras políticas las que nosotros llevaríamos a cabo

Voz 0867 08:49 es para combatir la contaminación de suele pregunto enseguida pero lo tenemos que hacer una pausa enseguida charlamos y seguimos charlando con la candidata Begoña Villacís candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid ventana especial desde el hotel Hyatt Centrica en plena Gran Vía en pleno corazón de la ciudad

Voz 8 09:53 elecciones municipales dos mil diecinueve

Voz 0867 09:58 las ocho menos veinte hasta las ocho en punto de la tarde La Ventana de Madrid Begoña Villacís voy con cuestiones concretas de la ciudad que relacionado también con la movilidad debe recuperar el Ayuntamiento de Madrid la presa

Voz 0275 10:09 cien metro esa presencia tiene junto con el partido

Voz 0867 10:12 la básicamente por no gastarse unos cuantos millones de euros

Voz 0275 10:15 nosotros siempre hemos entendido y hemos apoyado que se recupere básicamente porque es estratégico para la gestión del transporte público Madrid entre otras cosas porque más del cincuenta por ciento o más del setenta por ciento pensándolo bien de la red de Metro pasa por por el por el subsuelo de Madrid entonces yo creo que Metro es muy me por hable ahora mismo yo el otro día es lo estaba utilizan imponían que eran siete minutos en horario que no era para nada para nada Valle euros entonces sociales fijas de los usuarios

Voz 0867 10:46 sus tremendos de los retrasos que llevó en el metro de Madrid y el tiempo de espera en el andén

Voz 0275 10:51 la mente entonces yo creo que hay que recuperarlo ya hay que convertirlo en un método de transporte mucho más eficaz ya lo es es muy eficaz

Voz 0867 10:59 pero tiene que serlo muchísimo más sino la sensación que el Partido Popular con el control que tienen en Metro de Madrid desde la común dad pero también sobre el propio Consorcio de Transportes ahí ha actuado un poco dirigiendo la política a su antojo en materia de transportes decir que el Consorcio de Transportes tiene cambiar aunque sea a nivel regional y una competencia regional debe gestionar los transportes de toda la Comunidad de Madrid otra manera pero también naturalmente de Madrid ciudad cien

Voz 0275 11:23 yo creo que el modelo S que nosotros presentamos que es un modelo que se parece mucho más al modelo decorarán corona metropolitana que es el que gestiona este tipo de transporte en Barcelona y eso es lo que nosotros llevamos en el programa porque de hecho nosotros siempre decimos que no se puede hacer contar la movilidad de Madrid sin tener en cuenta que está rodeada muchos municipios que son unos que realmente están vendiendo coches en Madrid cerca de un millón de coches al día por tanto nuestra propuesta que es la de corona metropolitana una estrategia coordinada con las grandes ciudades que nos rodean las notan grandes pero que también te traen trabajadores todos los días es la es la única respuesta para evitar que entre en tantos coches

Voz 0867 12:06 hombre ni hablábamos antes de de Madrid central de las restricciones al tráfico de de los coches que entran en comentaba ahora la A5 la entrada a Madrid por el paseo de Extremadura no es uno de los grandes problemas uno para los vecinos que sufren allí la contaminación pero dos para todos esos vecinos que vienen de Alcorcón de Móstoles de Arroyomolinos que entran a Madrid cada día por ese porque sabía que tiene un problema serio ustedes proponen soterrar una parte de esa autoría es otros esto

Voz 0275 12:29 Nos el otro día estábamos en pleno hay ahí

Voz 0867 12:31 dinero para hacer eso sí genera es pero eso debe costar un pico

Voz 0275 12:36 sí pero para empezar parte sólo del Ayuntamiento de Madrid es que ya había un convenio a nivel nacional es decir esa esos fondos tienen que partir parte del Estado parte de de la Comunidad de Madrid parte el Ayuntamiento lógicamente porque son beneficiados también de las regiones que os a los municipios que rodean Madrid así lo vamos a pagar sólo el Ayuntamiento de Madrid es más plan pagaríamos una pequeña parte de todo eso así que si hay dinero por un lado dos te voy a contar una anécdota entonces estábamos siendo el último pleno ya había unos señores de Batán hablaron con Inés Sabanés delante de mí para explicarle los atascos que está viviendo que es insoportable y esperada lamentado los atascos en esa zona lógicamente ponen semáforos encima no es también se izados pues lo que ocurre es que el se atascan cuando se atacan los coches lo que acabó ocurriendo es que hay más contaminación eso lo entiende todo el mundo Javier entonces la respuesta no sonatas con las respuestas hacia una alternativa nosotros sin esa alternativa además no lo dejamos en soterrar sino que es un plan para toda esa zona un plan en que para combatir la degradación de todas actuará donde todavía tenemos infravivienda donde hay falta de espacio público donde hay falta de zonas verdes y eso es lo que nosotros llevamos un plan de regeneración Palazón

Voz 0867 13:51 me voy con vivienda en Carmena dice que quiere levantar tres mil viviendas Sánchez Mato estuvo aquí en este programa el pasado viernes dijo que quiere conseguir cincuenta mil pisos en mitad de esta rifa ustedes también han presentado un plan para reformar viviendas que se encuentran bueno digamos que no es el mejor de los Estados en en en la ciudad de Madrid voy a ser práctico dos mil diecinueve sí puede controlar la especulación hay una alternativa a la expropiación la expropiación que propone Podemos o existe alguna tecla en el mercado libre que no hemos tocado todavía por la que podamos bajar los precios de los alquileres si bien alienante claro

Voz 0275 14:26 más que esa tecla sensible nada ha sido bloqueada por ahora Madrid en los últimos cuatro años de los proyectos que ha llevado a cabo Ahora Madrid en los últimos siete años de las normativas han presentado semana recuerdo siete cinco de ellas han acabado judicializado sólo han sido aprobadas dos esas dos han sido Mau Calderón y Canalejas a diez mil euros el metro cuadrado eso es lo que ha hecho Podemos por la vivienda en el Ayuntamiento de Madrid ha prometido que van a hacer cuatro mil doscientas viviendas ya terminado sesenta y tres pie y eso es lo que ha hecho todo lo que tenemos que entender es que mamá Ayuntamiento no puede proveer de vivienda pública a todo el mundo puede hacer su parte pero no puede asumir toda la demanda de vivienda que ahí en la ciudad de Madrid por una sencilla razón y es que hay un fenómeno global en las ciudades a traemos personas y cada vez tienen más personas a las ciudades esos un hecho tú si aumenta la demanda tienes que aumentar la oferta no tiene sentido que circunstancia como la actual tengamos bloqueadas la construcción de cincuenta y cinco mil viviendas protegidas en el sureste Madrid que están pendientes simplemente que salgan del cajón del concejal de Urbanismo que no las desbloquea porque no le da la gana

Voz 0867 15:36 pero pero le pregunta una cuestión hay muchos oyentes que nos escuchan todos los días se acordarán de la anterior de la anterior burbuja inmobiliaria de lo que pasó cuando se empezaron a hacer pisos y pisos y pisos si se exhibirán digamos que el suelo no por parte del Gobierno de Aznar aquello aquello acabó en precios disparados y en una crisis tremenda puede ocurrir lo mismo

Voz 0275 15:56 bueno de hecho ocurrido porque es un hecho

Voz 0867 15:58 en pisos pisos sin al subiendo no salimos de lucro

Voz 0275 16:02 ya lo que pasa es que estos cuatro últimos años en estos cuatro últimos años de bloqueo de política urbanística intervencionismo ha subido un treinta y cuatro por ciento las viviendas en alquiler y ha subido un treinta por ciento de las viviendas en comprar venta por tanto la burbuja ya está aquí que los precios han subido eso ya está aquí y eso se lo pregunta le a cualquiera de los que están pasando ahora mismo por delante

Voz 0867 16:24 creo que hay que eran usaron y lo sufren y creo que todo el mundo

Voz 0275 16:27 Ave sufre que ahora mismo los precios han subido de una manera insoportable en Madrid y que tenemos que darle una salida entonces a nosotros nos parece que sí lo que hay es mucha demanda y lo que no hay suficiente oferta lo que tenemos que hacer es ampliar la la oferta no sólo de esa manera sino que existen otras cesión de suelo cesión de suelo público en lo presentamos el otro día para la construcción bueno de vivienda cooperativas alquiler lógicamente que eso veo que le ha gustado a Podemos porque a Manuela Carmena porque han presentado algo parecido hoy pero hay muchas otras fórmulas lo que pasa que hay que apostar por ellas tú no puedes entender que como Ayuntamiento eres el único que tienes la llave haciendo más vivienda pública porque primero tardan mucho en hacerla no son eficientes porque no pueden abastecer todo el mercado

Voz 0867 17:14 no pueden sustituir

Voz 0275 17:16 sociedad civil que es una cosa que no entiende Begoña Villacís

Voz 0867 17:19 hablemos de corrupción Carmena presume de hacer las cosas de otra manera de haber roto con el pasado de ella hay vocación otros mandatarios en el Ayuntamiento como Alberto Ruiz Gallardón que una cosa es la legalidad evidentemente y otra es la ética y la moral pero honestamente usted cree que el Ayuntamiento de Madrid está libre ahora mismo de corrupción

Voz 0275 17:37 yo lo que creo es que se han fomentado la construcción de redes clientelares yo lo que creo es que el Gobierno es Manuela Carmena ha favorecido de una forma obscena a los suyos a sus afines y eso lo he visto en todos los días cada vez que vemos su política de subvenciones cada vez que que por cierto se ha batido el récord de subvenciones a dedo a subvenciones cuando se hacen con concurrencia competitiva cuando se hacen con transparencia eh pues se hacen con muchas garantías y no me parece mal pero claro es que las subvenciones a dedo es tener que hoy la subvención a que me da la gana ha sido la tónica entonces es abatido insisto el record de subvenciones a dedo ha batido el récord histórico también de contratos a dedo es decir contratos a dedo se pueden dar cuando contratos un cuarto menor que cuesta diecisiete mil novecientos noventa y nueve euros para abajo si alguien tiene curiosidad se mete en la página trasparencia al Ayuntamiento de Madrid de llamaría la atención la cantidad de contratos que se han dado a diecisiete mil novecientos noventa y nueve diecisiete mil novecientos noventa y ocho diecisiete mil novecientos noventa y siete de administración hemos visto que que casualmente siempre le caían a los mismos que tenían lazos muy estrechos lógicamente con las candidaturas de Ahora Madrid podemos el 15M etc etc etc pero es que luego aparte hay un vídeo de señor Errejón reconociendo clarisimamente que hay que construir instituciones populares de refugios bien financiadas donde refugiarse cuando gobierne la adversario porque literalmente además estos transcripción la militancia no vive del aire por tanto esos una declaración de intenciones eso sí está clarísimo yo lo he visto constantemente entonces nos loca de Amare ilegalidad pero a mí muy ético no me pasa

Voz 0867 19:22 hace hace unos meses ustedes a todos los medios de comunicación por no haber mencionado en su declaración de bienes una sociedad que compartía con su marido y con la que compraron diferentes inmuebles eso no es cierto eso es incorrecto correcto si es eso lo que le quiero preguntar usted aclaró que aquello fue un error administrativo y que no era administrador aquella sociedad cuando hizo la declaración el tema usted lo da por zanjado fue un error administrativo o lo quiso ocultar un solo

Voz 0275 19:46 vamos a ver a mí de lo que se llama acoso fenomenal que estemos hablando juntos ahora mismo porque yo tengo un certificado al Registro Mercantil

Voz 0867 19:55 se lo mostró a los medios de comunicación

Voz 0275 19:57 no en en aquel momento lo que hemos te a los medios de comunicación lo siguiente a mi se me dijo Begoña Villacís tiene una empresa de una empresa eh oculto una empresa que tiene no sé cuántos inmuebles ya que ascendía a no sé cuantos millones de valor

Voz 0867 20:13 que Iker no la había declarado en la declaración de bienes

Voz 0275 20:15 que me lo habían declarado la declaración de bienes entonces yo lo primero que hice es coger la escritura de compra venta de mostrar públicamente con la escritora compraventa que yo es asociada vendí en el año dos mil nueve cuando no tenía ninguno de esos ninguno esos bienes entonces esto lo que te voy a enseñar ahora mismo Javier un oyente lo vas a tener que leer yo sea para que no hay lugar a dudas esto es un certificado que pedido específicamente al Registro Mercantil que da fe que lo que yo estoy diciendo es verdad dice exactamente buena parte que no lo siento pelotón Heller aparte que la vendiendo años Pinolere tal y como acredite dice que según resulta de inscripción tercera la última la citada Hoja la fecha la adopción del acuerdo de cese de doña Begoña Villacís como administradora solidaria pasando a ser elegida la sociedad un administrador único fue el uno de ese tema del dos mil once lo tienes delante Javier osea me dices la verdad estamos mostrando

Voz 3 21:09 estaba claro

Voz 0275 21:12 entonces es que el tema de la ficticios yo te diré te debo reconocer

Voz 0867 21:17 quería hacerle daño

Voz 0275 21:19 pues qué quiere hacerme daño pues me imagino que aquellos que me veían como el rival sólida que es lo que soy ahora mismo una rival solía pero pero como lectura yo en aquel momento fue febrero de de reconocer que me pareció es la situación más de las más injustas que vivido yo en mi vida por no decir

Voz 0867 21:34 desde luego la más delicada desde siempre inicio liguero que está

Voz 0275 21:37 totalmente indefensa porque digo vamos a ver si he presentado la escritura pública sí presentó un certificado del Registro Mercantil que más puede enseñar para demostrar que yo estoy de la verdad y que lo otro es mentira o a cómo pueden acusar de tener una sociedad Si demuestra que la vendo en el año dos mil nueve así que me pareció terrible todo aquello es ahora mismo en política todo vale yo creo que la mejor manera de de rebatir a esta gente que utiliza política tan sucia es ganarles en las urnas que es ahora mismo lo que estoy mililitro me oye perdona que IP pero miénteme una cosa dígame eh bueno todas ahí es que ya tengo entre Ivonne considerable si bueno pues cada vez que la preveía para eso estoy aquí me pide disculpas a los oyentes

Voz 0867 22:20 no hay nadie cree estos agua e indigna de que nadie crea que estamos haciendo prueba cojines

Voz 5 22:24 por otro medio

Voz 0867 22:28 el salto publicó que usted y su marido tienen propiedades por valor de dos coma cinco millones de euros mira propiedades el mal él tiene esto es cierto no es cierto evidentemente no es ilegal y cada uno puede tener lo que le dé la gana

Voz 0275 22:40 eh aunque fuese legal me yo te digo una cosa si yo llego a tener una sociedad Javier Franco fue se legal sí a tener una sociedad yo pertenezco un partido liberal que yo no tengo nada en contra de que la gente tenga sociedades que yo lo declararía totalmente no tendría ningún problema mis bienes están en la de en a en la página de transparencia al Ayuntamiento de Madrid quien quiera poder ir al registro de la propiedad a revisarlos aparece hasta el valor catastral de mis casas están así también las hipotecas asociada a cada uno de ellos es que no puede ser más transparente innoble he tenido que modificar como sí lo han tenido que modificar a persona por ejemplo Manuela Carmena lo tuvo que modificar porque ya no declaro todo lo que tenía o por ejemplo eh otros concejales de Ahora Madrid que también que tuve que modificar la declaración de bienes que no voy a dar nombres porque es que yo creo que la gente pues puede comete errores pero he tenido que modificar yo siempre he tenido a lo mismo está en mi declaración de bienes junto con mis hipotecas de hipotecas se les olvida

Voz 0867 23:38 bueno una cosa los impuestos y Doña Villacís usted quiere bajar quiere bajar el IBI se puede bajar la carga impositiva en Madrid manteniendo unos servicios de calidad porque la ciudad Manuela Carmena limpia no siempre lo está es decirlo hay muchos servicios elementales en la ciudad que no funcionan bien no corremos el riesgo de reducción de impuestos ofrecer unos servicios de calidad peor

Voz 0275 24:02 para la Javier ten en cuenta que esta ciudad tiene más de mil millones de euros de superávit es decir a esta ciudad le sobran todos los años más de mil millones de euros de superávit teniendo en cuenta que está amortizando anticipadamente deuda por tanto tú lo único que tienes que tener prioridades claras la gente está pagando el IBI más alto de toda la historia y te puedo asegurar que los salarios que Teno madrileño no son los más altos de toda la historia entonces yo creo que el Ayuntamiento tiene que yo creo que la avaricia rompe el saco y que tiene que haber un ayuntamiento no tienen que ver un momento de que el Ayuntamiento ese límite porque cada año mejorar sus ingresos entonces cuando el Ayuntamiento mejora sus ingresos es que eso lo hace a costa de los ciudadanos que lo pagan si un ayuntamiento no puede sacar pecho de mejorar sus ingresos porque eso siempre sorprenden aparte vienen de los ciudadanos así que con mil millones de euros de superávit te da para mejorar los servicios te da para bajar los impuestos itera incluso para ahorrar apostar por hacer inversiones que problemas que tenemos es que este Ayuntamiento no lo ha hecho

Voz 0867 25:03 mire le voy a poner una canción que va a gustar demás

Voz 9 25:07 las

Voz 5 25:11 la cita de ayer

Voz 0867 25:13 amplían no diez años de la muerte de dándome puedes ponen lo echaron gigantes ahora no porque no lo tengo preparada la próxima vez que venga el programa una como quiere usted Museo de la movida Malasaña que esto se puede hacer si se pueda hacerse puede hacer

Voz 0275 25:31 de hecho ya tenemos eh varias personas que hacían al al Museo de la movida hemos es hemos valorado muchos escenarios no en el museo de Madrid el que están Fuencarral no es la única opción porque somos conscientes de que nos podemos encontrar con limitaciones aunque lo hemos estudiado jurídicamente y nosotros entendemos que sería viable hemos estudiado más ubicaciones pero me gustaría que Museo de la movida estuviese de Corazón de

Voz 0867 25:55 la sangre es más complicado montar un museo de la movida o ganar unos Juegos Olímpicos Le digo yo que es complicadísimo y hemos intentado tres veces nos hemos deja un dineral y no nos hemos traído los Juegos a Madrid porque yo creo

Voz 0275 26:09 que igual en en ese momento bueno primero me ha parecido siempre súper injusto Madrid se lo merecía y además ya estamos hemos visto cosas que han pasado con posterioridad que publicaban un poco porque no los cayeron los

Voz 0867 26:22 los que estuvimos en Buenos Aires y lo que se mueve por allí entonces hay Harrier y aquello no no me haga hablar usted intentaría como alcaldesa otra vez yo creo que sí hay consenso político a una oportunidad que Madrid

Voz 5 26:37 mira estás que estas canciones favoritas es también hecho de preciosa a ver cuenta cubos olímpicos

Voz 0867 26:50 usted lo intentaría siguen pero que hay otros oyentes procedentes cuenta Esther me ha preguntado por favor si no le quito la música

Voz 0275 26:56 da pena no haber ya sabemos que hasta el dos mil veintitrés no se puede presentar una candidatura es decir que tendrá que revalidar el mandato que espero que eso ocurra la verdad si hay consenso político conos con los con el resto los partidos y con los madrileños me encantaría que lo intentásemos claro que sí porque creo que en Madrid se lo merece ser sede olímpica ahora han cambiado la normativa de COI de tal manera que ahora no es no tendría que ser la ciudad en la que hiciese el esfuerzo en inversiones sino que es el COI la que te Adra eh

Voz 0867 27:25 pues a que las infraestructuras en los han quedado un poquito vieja

Voz 0275 27:28 sí sí pero ahora así por ejemplo antes las ciudades sean las que tienen que hacerle aporte financiero llevas el COI el que hace el aporte financiero ha cambiado eso de tan porque sino las ciudades más pues no podían optar entonces nos podríamos beneficiar de eso aun así Marie sigue teniendo mejor es infraestructuras que el resto de las ciudades infraestructuras hoteleras ni te cuento seguridad somos muy competitivos y a mi me parece que los Juegos Olímpicos transforman forma ciudades nosotros hemos estudiado mucho el modelo de transformación de Barcelona noventa y dos por ejemplo quiero que a Madrid le falta ese punto de inflexión y además de ahí sale toda una generación de niños deportistas sensibilizados con el deporte

Voz 5 28:09 cómo estamos qué le gustaría la pradera el miércoles no te quepa ninguna duda de vivir de hecho la paz a ver qué me me entero de nombre puedes meter un traje hecho la paga desde liado

Voz 0867 28:23 tiempo a preparar ya la las cosas dimes la bolsa de los

Voz 0275 28:26 todo listo yo por si acaso lo tengo todo listo además mira dará luz la publica en encima voy a dar lo que la pública iba a ver este día no me he podido este este este embarazo no me tiene que comprar nada nada nada todo ha venido de amigas fíjate yo fui la primera dama de todo Mis amigas veintisiete años tenía como primer embarazo este Palace estoy recibiendo de todas