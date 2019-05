El Larguero: Primera parte (13/05/19)

Voz 3 00:00 hasta la una y media que empiece el faro para atraer de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy y lo que va a pasar en el día de mañana sobre todo donde hay una cita

Voz 1375 00:46 cortante que tiene que ver con el futuro de Antoine Griezmann como te contábamos anoche en El Larguero mañana va a ser lo importante para el futuro del delantero pero rojiblanco en seguida te cuento la última hora de cómo está el caso Griezmann de lo que va a pasar mañana de cómo están a esta hora de la noche los movimientos en torno al fichaje de Antoine Griezmann que podría tener lugar en breve e el año pasado firmó el año pasado dijo me quedo el año pasado hizo un documental el año pasado ya sabéis lo que ocurrió pero este año a partir del uno de julio Griezmann vale ciento veinte y eso lo saben en el Atlético lo sabrían del Barça y lo sabe Griezmann lo contamos anoche todos los medios se han hecho eco de la noticia que anoche te adelantábamos en el Atlético de Madrid

Voz 2 01:35 saben que Griezmann se quiere

Voz 1375 01:38 en el entorno del jugador te contaba anoche aseguran que lo tiene hecho por eso mañana a la reunión no por otra cosa sino a cuento de que mañana quieren mirarle a la cara Griezmann decirle quiero enterarme por ti Hinault por un documental sino de importa esta vez que no sea Piqué el que nos diga lo que vas a vivir o la productora brille sino prefiero que me lo digas tú

Voz 4 02:04 de eso va la reunión de mañana no para Griezmann

Voz 1375 02:09 por Griezmann no te vayas mira Griezmann no sé qué mañana al Atlético de Madrid lo que quiere es saber si tiene que empezar a remangarse en busca de un delantero no por si acaso ya están sondeando alguno enseguida te cuento a quién por si acaso Griezmann coge las de Villadiego pero de eso la reunión de mañana quiénes Miguel Ángel el Cholo Simeone enseguida te cuento todos los detalles que hay alguna novedad sobre todo de lo que piensan en uno y otro sitio con respecto a la decisión de Grima que a esta hora de la noche no ha dicho nada de también te vamos a contar con Javier con Mario Torrejón con Antonio Romero cómo está el asunto de la portería en el Real Madrid porque Zinedine Zidane hoy le ha dicho a Keylor Navas mira el portero titular de la temporada que viene va a ser Courtois a partir de ahora aquel horno le puedo decir vete a tu casa no le puede decir oye te echo no a partir de ahora no no puede ser que haya dos titulares tiene que ser uno bueno pues el titular la dicho Zidane a Keylor que va a ser Courtois a ahora Keylor Navas tiene que recibir pues visto cómo me pintas el panorama me Pyro o me quedo y peleo sabiendo que no voy a jugar ahora contamos cómo está el asunto de la portería del Real Madrid de cara a la temporada que viene si llevaba Keylor que sería lo lógico después de lo que ha dicho Zidane pues probablemente Luca Zidane sea el segundo junto con Clooney el portero claramente titular de Liga y Champions sería Courtois unirán que poco a poco va dice siendo y hablando a los jugadores con los que cuenta que en los que no al hilo de esto publica Le Parisien en su tú eh edición digital hace unos minutos que el Paris san Germain le daría doscientos diez millones de euros al Real Madrid por estos tres jugador es Isco Bale Kroos el Parisien repito de hace unos minutos doscientos diez millones al Madrid por Isco Bale Cross ávido junta directiva en el Barça y enseguida te cuento también información de lo que está pasando con Valverde con Pep Segura alguien más por lo demás Francia no deja de ser técnico del Huesca decisión tomada por el propio técnico el club oscense ya es uno de los que ha bajado a Segunda División desde hace unos días la Federación española quiere hacerle un homenaje Iker Casillas pretende que sea antes del partido oficial del mes de junio entre España y Suecia hay Javier Tebas hoy ha rechazado el nuevo modelo de la Copa del Rey que ha impulsado Rubiales porque tampoco es noticia no pero permitidme que es lo día eh ha dicho que volveremos a los tiempos en los que hubo una final de Copa entre el Mallorca y el Recre con este nuevo modelo Weiss acabara están hasta el gorro estoy yo imaginaba vosotros vais a definir a Manu por favor si no te importa dejarnos ya de las batallitas de deba ser reales bueno entiende que también nos da un poquito de vez en cuando esperamos que lo que uno OACI para el otro se va a acabar el mundo sea así si uno piensa una cosa para el otro es terrorífico va a ser un desastre ni la gente de los campos jugar nunca más del Apocalipsis bueno pues ya está sí lo hace si lo dice el otro pues el otro día lo contrario esto es así Pili mili o Miliband Eli y además hay dos clubes enfadados por los horarios de este fin de semana que son el Sevilla y el Athletic porque no les ha consultado nadie el cambio se medirán el sábado a las cuatro y cuarto a esa hora habrá una temperatura ahora una temperatura dice el Sevilla muy superior a la de otros estadios bueno según los servicios meteorológicos de esta casa para centrarme más todavía también los servicios meteorológicos de Mediaset también hemos consultado con todos los meteorólogos en Sevilla habrá veinticuatro grados porque se prevé un bajón de temperatura el fin de semana que viene bueno habrá que está al Sevilla ha protestado también el Athletic Club de Bilbao en Segunda ha terminado la jornada Armedo XXXVIII quedan solo cuatro para el final ha terminado con el Málaga tres Oviedo cero ahora mismo en la clasificación el Málaga sería es no sería es quinto en play off de ascenso con sesenta y dos puntos los mismos que el Cádiz sale el Depor que era séptimo a uno de ese play off de ascenso hielo Oviedo se queda con cincuenta y siete octavo siquiera después de esta jornada trigésimo octava quedan cuatro como digo gran noticia España clasificada para las semifinales del Europeo sub diecisiete masculino derrotado en los cuartos de final a Hungría en los penaltis en su poniendo pero lo han conseguido por cierto las chicas lo hicieron ya el fin de semana juegan mañana la semifinal después haber gana a Portugal seis cero en el último partido CM se ha metido también en las semifinales del Europeo sub diecisiete femenino del que son vigentes campeones y hablando de fútbol femenino Sandra Ramajo os acordáis la capitana de la Real Sociedad la que levantó la copa que le entregó la reina Doña Letizia pues ya le han dado el alta hospitalaria después de sufrir un ataque epiléptico después de la final de esa Copa de la Reina en la que ganaron al Atlético de Madrid seguirán haciéndole pruebas pero ya está en casa le mandamos un beso a ella ya ya todo el equipo el partidazo que hicieron y a toda la afición para terminar esta portada Larguero tres españoles jugarán las finales de la Conferencia en la NBA después de lo de anoche se clasificó Toronto con ese Gastón de Castellona sobre la bocina evitando la prórroga contra Philadelphia ahí están Marc Gasol y Serge Ibaka Iguarán ante los Bucks de Mirotic de lesionado Pau que sea pero no va a poder estar en ningún partido los playoff esas llega a la final del Este la otra la final la del Oeste la jugarán Portland Trail Blazers que anoche ganó a Denver hilos Golden State Warriors once treinta y ocho ni te muevas una menos en Canarias

Voz 5 08:01 en nuestro eh

Voz 6 08:08 no no felices dos tres y es que alguna vez renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año pero cambia oferta saquen renting consulta condiciones emponzoñan punto en lo ha Montoro Rato

Voz 1375 08:25 fue bueno pues en el Wanda Metropolitano despedían a Godín todo el mundo

Voz 7 08:31 Audi a algunos lloraban otros recordaban los mejores momentos

Voz 1375 08:34 de el capitán uruguayo uno de los capitanes uno de esos tíos que que dice joe que veo que orgullo y qué suerte hemos tenido seas del equipo que sea de que este tío haya venido a la liga española ya haya estado casi una década partiéndose la cara el pecho los dientes y haciendo lo que ha hecho durante casi una década digo en nuestra liga en este caso para para disfrute de los rojiblancos no pero ese parecía que era el el principal protagonista a su lado muy cerca incluso con una camiseta donde se leía Godín estaba Griezmann son íntimos amigos su mejor amigo en la plantilla Godín el mejor amigo de Griezmann

Voz 4 09:09 eh está bueno

Voz 1375 09:11 especialmente dolido Griezmann no por la marcha de Godín también no es algo que ayude al francés dentro de Letta que es que no si es un jugador sea un jugador veleta que depende como sople el viento bordó de salga el sol mitad pues podría ser Griezmann eso lo reconocen todos los que han tenido que firmar contratos y negociar con él y demás pues depende un poco el United que si el Athletic que si me quedo que si me voy que siendo comentar bueno pero dentro de ese beticismo eh lo de Godín pues no ayuda eso es evidente no pero por eso digo que mientras muchos miraban a la despedida del uruguayo pocos quizá hayan recaído en qué tal vez el partido de este domingo haya sido vaya ha podido ser el último de Griezmann en el Wanda Metropolitano como te decía anoche en El Larguero mañana hay cumbre es una semana importante para decidir au definir por dónde van a ir los tiros con respecto a Griezmann que el año pasado después de ese culebrón larguísimo le dijo al Atlético tranquilos me quedo lo he decidido aquí está en un documental lo vais a ver vale pero me quiero una chorrada pero oye pues lo será que ahora toca hacerlo así los tiempos va más moderno alguien dijo que era mejor vale también parece una chorrada sinceramente está bien que conozcamos los entresijos y las tripas de algunas cosas que para eso hay algunos documentales muy buenos pero a mí no me parece serio que un jugador decida su futuro y tenga a dos aficiones en vilo a mi me lo parece a cada uno le parecerá a lo suyo creo que hay otras maneras de de de decidir un futuro no pero cada uno es libre de hacer lo que quiera lo que no quieren en el Atlético es que este año haya documental segunda parte por eso la cumbre de esta semana porque en el Atlético como os conté anoche saben que Griezmann se quiere ir no han ganado títulos no se ha hecho el proyecto que él pensaba que se iba a hacer les seduce bueno en fin por algo él cuando firmó su renovación le dijo al club venga me quedo pero con un matiz importante si queréis que me quede me vais la cláusula a partir del uno de julio no sé a quién entre el calentón me quiera ir y en vez de poner doscientos millones a partir del uno de julio valgo ciento veinte algo que ya olía un poco raro que dudo mucho dudo mucho que el Athletic debiese haber acepta sí si te quedas te quedas aquí vales doscientos Si te vas luego vale doscientos Si te vas dentro de siete años vale doscientos de base el mes que viene vale doscientos porqué vales a partir del uno de julio ciento veinte bueno pues el Atlético lo aceptó y el Barça lo sabía el Barça vuelve a la carga Griezmann se deja querer y como ya os conté ayer desde su entorno aseguran que lo tiene hecho el Athletic está con la mosca detrás de la oreja como decía hoy Kiko en Deportes Cuatro no con la mosca tiene una golondrina de va detrás de la oreja Miguel Ángel Gil Marín mañana van Miguel Ángel Gil Marín Cholo Simeone y Andrea Berta arriba ese con la parte Antoine Griezmann para qué para decirle eso no quiero documentales dime si te vas a ir porque tengo que fichar no me tengas hasta el qué quince de julio o hasta no sé qué día mareando la perdiz no quiero más documentales mañana no va el Atlético decir por favor por favor por favor cómo fueron el año esta vez no va de eso esta vez va de no me toques las narices con buen tono saben que es un grandísimo jugador pero ya estamos viendo que es también en cierto modo no sé si esto es forma de agradecer el esfuerzo que hizo el Atlético Madrid porel pero hombre en un club en el que ya a final de la temporada pasada la afición le pitó en algún momento porque entendía que eran poco cachondeo lo de hoy me quedo ahora ya lo diré no todavía no sé nada la afición le pitó donde yo creo es una sensación que tengo ahora se lo voy a preguntar a Kiko Narváez me da la impresión de que la afición del Atleti tampoco se va a tirar de los pelos si se entera que se va a Griezmann al Barça otra cosa ya lo hablaremos luego en Barcelona es cómo lo pueden recibir allí porque allí tampoco gustó mucho lo del vacile de los dejó plantados ahora y me quedo en el Atleti no sé cómo lo recibirán allí pero esa será otra película es una decisión de la directiva y la directiva gusta Antoine Griezmann como ya gustaba el año para ciento veinte kilos ya me contará qué delantero fichas así que de eso va la reunión que va a tener lugar mañana en un día muy ajetreado para Miguel Ángel Gil Marín que por la mañana por la mañana tiene una reunión con reunión con la alcaldesa Manuela Carmena eh relacionado con la final de la Champions que va a albergar el Wanda Metropolitano luego tendrá tiempo para cometer el asunto Griezmann está por ahí de Miguel Martín Talavera o la tala muy buenas

Voz 1576 13:46 qué tal mano buenas noches y está por ahí nuestro Kiko Narváez hola

Voz 1375 13:48 Nico hola qué pasaba buenas noches buena buena noche fin o llama ya lleva tamaño de águila ya ya cuenta carita de Palencia Santander pues lo águila eso grande tal ya si el águila real Kiko crees que te crees que debería hacer el Atlético llega a este punto con el asunto Griezmann

Voz 1266 14:12 pues sentarse lo ante posible ya que la sensación que que tienen de que hay algo enterarse lo ante el posible porque como lo decías tú Vie mano soy el tema a día de hoy es que tu hombre franquicia que si se tiene que ir pues tiene ya que estar mirando a otro jugadores un puesto en el que te va a gastar un pastizal en el que tiene que marcar diferencia que cuanto antes se sepa mucho mejor oye es cierto lo que no ha llegado he cierto esto aquello lo otro sentarse con Eli que diga ahora laven edad pues me extraña a mí que lo digan en Barcelona o que lo pueda ese Griezmann estamos hablando de doscientos a ciento veinte de los que se va allí cuando sube ochenta millones

Voz 1375 14:56 claro pero vamos yo creo que

Voz 1266 14:59 detalle que en caso de que fuese mierda ahí toda la movida se merece el Atlético de Madrid después de bajarle la cláusula a partir del uno de julio ciento veinte de darle el brazalete de trae a alemán de hacer un esfuerzo grandísimo la hora de condicionar totalmente a una plantilla de darle veinte kilo no esto cinco millones de euros más que lo que le ofrecía el Fútbol Club Barcelona el esfuerzo tan grandísimo yo creo que el club rojiblanco se merece otro un guiño un detalle por parte de Dennis

Voz 1375 15:30 eso gente ahora le preguntó a tal y como están las oficinas de del Atlético de Madrid el metro politono pero efectivamente veinte kilos netos el temor que tienen el temor que tienen en el Atlético es el Barça le han preguntado al Barça le han sondeado y claro el Barça se pone de perfil a mí no me mires a Griezmann tienen miedo de que ocurra lo mismo no me digas nada por lo que quieren es eso que lo diga oye Griezmann sólo te pedimos que si te vas a ir dinos lo porque tenemos que buscar a algún delantero pero quería preguntarte Kiko a ti te parece bien mal regular eso de eh vales doscientos pero a partir de tal día avales ciento veinte

Voz 1266 16:02 a mí lo que me parece que ese merecía por el esfuerzo del Atlético de Madrid es un detalle de ser agradecido por parte de cualquier jugador que ceder todo ese tipo de de facilidad de Yi ICO ayer y ponerte entonces de de rodilla como se puso al Atlético de Madrid porque el Cholo Le decía si aussie todo el mundo sabía de de lo importante que era en el club entiendo de que el Atlético Madrid no tuviese más remedio ahora es cierto que yo mirándolo de veinte el Atlético de Madrid los siempre te lo he dicho mano Joy preferido es detener a tres de seis neto que era uno de vengador que rompa el equilibrio la diferencia después teniéndolo detalle de tener que escucha por un documental cuando estamos hablando de sentimiento no estamos hablando de acosar fútbol totalmente diferente tú me puedo reír un documental de National Geographic puede hacer muchas cosas pero jugar con el sentimiento de la gente que eso hace miles de kilómetros que es su religión su pasión y su vida Un club yo creo que ese para mí se merece otro tipo de de detalles

Voz 1375 17:01 sí eh a mí me parece un error esto no sé pero bueno entiendo yo iré en su momento lo vimos es a lo que hizo Miguel Ángel Gil Marín lo que hizo el Atlético el esfuerzo de ganar ese pulso al Barça demostrando que que que podía ganárselo a un club como el Fútbol Club Barcelona era el año de la Champions en el Wanda era un año bueno pues pues lo hizo y lo hicieron pero claro yo no

Voz 1266 17:20 eso es lo que trata la mano pero yo por ejemplo yo aquella desde el sofá de casa de cincuenta y dos

Voz 1375 17:24 la tiene ya trabajando con Cholo

Voz 1266 17:26 lo mismo estoy con ello hoy y me tiro de cabeza hoy el primero viéndolo desde fuera sinceramente yo no digo oye doscientos pagamos estos le mar el otro y no me lo tiene que bajar a ciento veinte por no ha ofrecido veinte neto lema moto y quiere que se llamaba la claro evidentemente la puerta abierta no lo voy a dejar a un jugador que le estamos dando casi las ya el metropolitano con entonces esto es lo que lo que ha ocurrido no se ha podido llegar a un acuerdo primero Miguel Ángel ganarle la batalla al Barça demostró que es un escalón más claro te lo explican ello tu dice se que también tiene razón pero claro yo como rojiblanco hoy claro me pongo la bufanda digo yo es que

Voz 1375 18:07 Nos hemos quedado en Griezmann y sabemos qué tal Barça claro pues también le mola los rojiblancos no pero bueno ahora si se repite eso porque eh Talavera creo que con Oblak a pasar algo parecido a Oblak ha renovado será dado la ficha que quería pero la cláusula no va a ser siempre de la misma no

Voz 1576 18:21 si no bueno la cláusula sí ha subido pero muy poquito tú fíjate que el sueldo se ha multiplicado varias veces hasta llegar a día netos es

Voz 1375 18:30 el embargo ha dicho no no tenemos Ibai hay mucho la cosa

Voz 1576 18:33 el esta cláusula ha pasado de cien a ciento veinte

Voz 1375 18:35 no y eso en los dos últimos meses

Voz 1576 18:38 negociación prácticamente el único caballo de batalla era hacerle entender a Oblak pero sobre todo a su agente

Voz 8 18:44 si no podía entender que no podía entender

Voz 1576 18:47 cara al aficionado que les hubieras el sueldo la ficha que le convirtiera en el escalón número dos de salarios del club y que no se tocará la que era lo que quería Oblak y el representante entonces eso al final ha sido el el mayor problema pero pero es indudable que en la situación que está el Atlético de Madrid que está peleando con los de arriba pero no tiene las mismas armas que los de arriba muchas veces como dice Kiko está exigido a tragar

Voz 8 19:11 eh para retener a los mejores jugadores bien

Voz 1576 19:14 este caso pues con Oblak la podido subir ese poquito hasta ciento veinte a la cláusula de rescisión Icon Griezmann tuvo que tragar por todo lo que se explica el Wanda Metropolitano por un año muy especial ganar el pulso al Barça pero ya no sólo por el ego de ganar el pulso al Barça que es estaba escuchando ahora sino también por mandar un mensaje de otros grandes equipos queriendo

Voz 1375 19:33 claro desde el Atlético de Madrid tenía músculos

Voz 1576 19:35 gente como para retener a sus grandes estrellas lo que pasa es que se ha visto

Voz 1375 19:39 a qué precio no está en Barcelona así Rodríguez así que está tal mano muy buenas en el Barça que dicen de Griezmann qué pasa si que durmió que estoy escuchando atentamente está aletargada aletargada para ver qué pasa el día de ayer se lo lleva es que está como el Barça todo está agazapado a ver qué pasa podría estar callado como si no eres tan callado como que de perfil en los plazos como decía el conejo ya salir al final el Barça que dice dice porque hay división de opiniones pero que gana el sí a Griezmann después de lo del verano pasado buenas

Voz 1576 20:21 el día que hay división de opiniones entre la afición que dentro del club hay unanimidad en la dirección deportiva en el cuerpo técnico unanimidad futbolísticamente no hay dudas Griezmann es ideal porque el mercado no ofrecen futbolista mejor relación calidad precio sea valorado jugadores como Maxi Gómez au Rodrigo de la Liga española se siguió a Djokovic a quién se descartó porque como ya explicamos se busca un delantero versátil gustan Marcus Wright foro Jay Don Sancho pero insisto la opción ideal sigue siendo Griezmann pese esto en el Barça son prudentes por lo que contaba sino dan por hecho el fichaje básicamente por lo que pasó el año pasado yp porque al club blaugrana al menos eso me cuentan le consta que Griezmann ha sido ofrecido también a otros clubs de Europa no sólo al Barça en la directiva si hay algún miembro que muestra sus dudas sobre la idoneidad del fichaje por lo que pasó por el documental por el desgaste a nivel de imagen del club pero Bartomeu mantiene que la prioridad es el criterio deportivo los técnicos ven que Griezmann es el fichaje ideal es a quién hay que intentar fichar e insisto

Voz 1375 21:25 esto a nivel de dirección deportiva cuerpo técnico

Voz 1576 21:28 la sensación las reacciones de unanimidad Griezmann ese futbolísticamente ideal

Voz 1375 21:34 mirad lo que hemos preguntado allí en Barcelona a los aficionados del Barça después de lo del año pasado en Barcelona primero les parecería bien a los culés que volvieran a ir a por Griezmann y fichara al que todavía sigue siendo rojiblanco

Voz 1576 21:46 le envié yo creo que viene jugado

Voz 1414 21:49 yo creo que mal mal porque les dejó plantados a lo que hizo con el Gerard Piqué ese tipo de comedia por así decirlo al Barça ir bastante mal

Voz 0677 21:58 yo creo que no debería venir si bien ellos al público de los recibirá bien yo

Voz 9 22:02 lo recibiría perfectamente es un gran delantero y nos hace falta pero es un grandísimo delantero consecuencia sería un fichaje interesante después de todo el show que montó pues estaría mucho

Voz 10 22:13 verdad con el tema del año pasado con lo de la decisión y tal puede que cabrear algún aficionado culé

Voz 1414 22:18 pues yo creo que al principio abrirán críticas pero con el tiempo yo creo que Griezmann iría demostrando su calidad y creo que al final lo aceptaríamos

Voz 8 22:25 yo creo que tendría un gran recibimiento mínimo al principio

Voz 1375 22:28 mínimo al principio luego ya veríamos Ferrán cuidar ha hecho la encuesta oye Barcelona He repartido también hay quién no le gusta y le pregunta por el documental Una verdad porque he jugado bien esta temporada es el tico hay que tener en cuenta que es

Voz 1576 22:43 esta se hace justo después de que el Liverpool elimine al Barça de la Champions siesta encuesta la haces justo cuando ves te sale un noventa por ciento que no quieren acusándole de hecho en el Camp Nou se silbó a Griezmann en el partido contra el Atlético de Madrid y mucho

Voz 1375 22:57 si tú crees que algo que los Atlético están preocupados ante una posible salida de Griezmann como crees que reaccionaría la afición si mañana dicen oye que se va el Barça

Voz 1266 23:04 y deportivamente Manu a ver es difícil encontrar un tío que en cinco temporada te pueda marcar ciento veintitrés centros veinticinco legó una media veintiséis goles y medio es una barbaridad sobretodo jugando de la manera que juega la Atlético Madrid que tiene que jugar en campo propio corriendo trabajando de en banda derecha Atlético Madrid en el aspecto deportivo pero yo creo que si lo pones en una balanza que sea ya la segunda B que veía que después del esfuerzo el aficionado atlético está tocado está tocado yo creo que eso está por decidir quién es el boca a Vigo

Voz 1375 23:41 yo pido en su día que usted lo que quiera estar porque

Voz 1266 23:43 es más no se ha podido hacer hermano yo es que creo que en el fútbol mundial no sé si a un jugador sede ha dado las cosa que se ha dado hoy que ha pedido Griezmann e es que si teorías a sumar

Voz 1375 23:54 palabra de palabra digo que sabe algo de qué va el sentimiento atlético tala decías

Voz 1576 23:59 no pero sobre todo es que al final yo creo que la clave es un poco lo que hoy vosotros dos al principio ya no es el hecho de que se vaya o que no se vaya al final esto es fútbol esto es la carrera deportiva cada uno elige Hay el problema es que el Atlético de Madrid creo que se merece otras formas yo creo que eso es el lo fundamental porque me me contaban esta tarde que hace muy poquitos días no lleva ni una semana preparando la gira americana que tiene el equipo este año de pretemporada con tres partidos en Estados Unidos claro se va hablando con los jugadores lo que se va a hacer lo que no se va a hacer de actos incluso decía que el bus los relacionados con el baloncesto prefiere que se opusieran a él porque les gusta y demás entonces al final si tú estás en lo que decía ahora sí que ofreciendo te si tú estás hacia determinadas cosas y mientras le está diciendo al club otra cosa yo creo que no se lo merecen y sean trata ni ni se han portado con Griezmann para que Griezmann Si está haciendo estas cosas

Voz 1375 24:51 pues eh para terminar también hemos preguntar los atléticos aquí enfrente de la Cadena Ser en Gran Vía hay una tienda oficial del Atlético de Madrid y ahí hemos y de buscar a los aficionados rojiblancos os preocuparía lo que le pregunta aquí os preocuparía que mañana el Atlético dijera que Griezmann al Barça

Voz 11 25:05 nada me preocupa creo que el el

Voz 1266 25:08 escudo el Athletic llegue están por encima de todo oí al fin

Voz 11 25:11 en Alves eh

Voz 1375 25:12 la filosofía de todos los jugadores no uno por encima él

Voz 10 25:15 otros pues claro claro que me preocupa que se vaya a Griezmann al Barça primero se va un competidor directo que me que se va a jugar la Liga contra nosotros y segundo con la con el nivel de digo coste y los delanteros pues obviamente necesitamos a Griezmann en el equipo

Voz 1414 25:28 pues me preocupa bastante la verdad pero bueno tiene que hacer lo que quiera al final acabo ha cumplido con quedarse esta temporada no podemos pedir mucho más

Voz 0677 25:35 pues no no me preocupa en absoluto porque lleva ya dos o tres años con esa obsesión no me importa que se vaya porque alguien que quiere marcharse de un sitio que no está a gusto insinuó está a gusto mejor que tome otro camino hora parece aún fresco grande al Athletic

Voz 1414 25:53 pero bueno si es lo que decide al final los jugadores

Voz 0677 25:56 es por el dinero por el sentimiento total prefiero que se vaya al PSG

Voz 12 26:01 pues la verdad es que es una temporada muy por debajo de las expectativas que se esperaban bien pero vamos lógicamente molesta haría después del documental y más claro como le gustaría

Voz 1375 26:10 no le mola no le mola la gente sólo decían los atléticos Iván Álvarez en la apuesta que hemos hecho esta tarde bueno hasta no

Voz 1266 26:16 pero en el Barça mago yo no sé la idea que que tienen a la hora de la posición de de Griezmann es todo esto que estamos comentando supuestamente difícil saben pero futbolísticamente no ese zurdo de la selección argentina también cuando juega solo

Voz 1375 26:31 es pisaron poco no a pierna cambiada creado

Voz 1266 26:33 yo no sé yo si que límite

Voz 1576 26:36 bueno yo te digo lo que explica el club

Voz 1266 26:40 no quiero saberlo porque yo le pasa el año pasado

Voz 1576 26:43 ha ido lo digo tal cual lo veían como el futuro sustituto de Luis Suárez un jugador que puede ser delantero centro a mí me sorprendía pero este año lo ven como un jugador que puede disputarle el sitio a Suárez de delantero pero que también puede jugar en todas las posiciones de ataque es versátil dicen que con Messi es mejor tener un tipo de futbolista así consideran que Griezmann tiene gol que además tiene capacidad combativa destacan que eso también bueno eso me lo diré más vosotros que tiene mucha capacidad de trabajo que no lo pareces es evidente que el curso discutir es eso eso está claro top trabaja mucho y eso se valora en el club como digo

Voz 1375 27:26 qué puede ocupar diferentes posiciones de él

Voz 1576 27:28 del ataque que es por eso que han abierto el abanico buscaban buscan un universal versátil exacto y solo delante

Voz 1266 27:36 yo hombre si me dijese su un derecho a pierna cambiada con su momento eran mucho más fácil a la hora de asociarse tocar y jugar junto cuando Messi está en el otro lado pero

Voz 1375 27:46 sorprende lo del nueve que juegue en banda izquierda pero bueno tala para terminar que es una semana importante por lo de Griezmann el Atlético insisto lo que busca es que sea el jugador que se retrate y que quede claro ante la opinión publica hoy ante los aficionados que quiere hacer sin más eso es el objetivo de mañana no otro pero hay otros nombres propios que pueden ser noticia esta semana también pues sí

Voz 1576 28:05 ha sido Godín un hombre de la vieja guardia se despidió ayer de de Suu de su público y de de su club durante nueve temporadas pues otros de la vieja guardia están en la casilla de salida recordarás que el club le había hecho una oferta de renovación a Juanfran Torres pues el club ya con C que Juanfran la va a descartar no va a continuar en el el club es una decisión suya muy personal Hay a partir de ahí bueno pues habrá que buscar también reforzar el lateral derecho y en el caso de Filipe tampoco va a continuar en este caso no se le ha ofrecido la la renovación no se cuenta con el de cara al próximo al próximo curso él tampoco tiene nada lo vaciar todo a la Copa América tiene una posibilidad de Alemania pero en cualquier caso si se va terminando de confeccionar la plantilla del Atlético de Madrid al final queda un hueco en defensa el estaría dispuesto a ellas y sólo Hadid ha hecho saber al club para para si al final les cuadra como lateral izquierdo y como refuerzo de la plantilla pues se quedaría en Madrid donde está muy a gusto Bale con con su familia pero ya te digo parece que Godín no se va a ir solo y otros dos hombres que lo han dado todo por el Cholo que han ganado ocho títulos de la era Simeone Juanfran y Filipe tampoco

Voz 1375 29:16 Ana Botín por cierto a lo mejor alguien intuía algo a lo mejor alguien intuía algo hace tiempo con respecto a lo que pasaría con Griezmann porque ya hace tiempo que están sondeando algún delantero de cara a la temporada que viene dejó un nombre encima de la mesa Cavani ahí está hasta luego Talavera un abrazo a todo un Kiko otra vez sí en un ratito no escuchamos no queda más remedio por contrato exactamente si ahora viene Cañete Álvaro Benito Gustavo vuelve Kiko con los futbolista estaba así que un abrazo hasta luego van a ser las doce hay que hablar de la

