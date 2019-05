El Larguero: Segunda parte (13/05/19)

Voz 4 00:00 sí

Voz 4 00:29 qué tal buenas noches o como dice Sabina a la que de todo hace ya

Voz 1375 00:32 este años veinticinco se bueno seguido la puerta como si fuera ayer yo también está por cierto Agusto César Lendoiro el que fuera presidente del Depor no sé si alguna vez lo volverá a ser nunca sabe pero el que fuera presidente de Depor está en los estudios de Radio Coruña iba a estar en unos minutos en en el larguero el otro protagonista que tenemos de lujo también con el que me apetece hablar un ratito de fútbol de futbolistas y Raúl Ruiz pero el antes de hablar de la portería del Real Madrid si quería contaros eh dos cosas porque se si hablando mucho de Valverde y todos los días pues hay hay hay preguntas sobre todo sin responder en torno a un debate que no se cierra no sé lo qué va a pasar con Valverde si alguien lo sabe que lo diga sí sé que hay debate con Valverde y eso ya me parece noticia porque es un tío que ha renovado hace menos de un mes pero lo de Liverpool dejado hay un poco de esa manera las sensación que tengo es que en ese pulso que mantienen

Voz 5 01:27 de una manera un tanto

Voz 1375 01:30 casi con silenciador Valverde hiper segura pero asegura no lo sabe es el director deportivo del Barça ultimó al que yo no ficharía porque un tío que trae a Murillo a Boateng a mal con acto divo harto duró Vidal Arthur que iba a ser Xavi más Coutinho Emelec que han salido como han salido de momento sobretodo uno deseando subirlo a un avión para otro lado dilapidando lo que lo que le dieron por Neymar todo esto es obra de Pep Segura entonces el debate que parece sólo en la dirección de Valverde digamos que se abre en esas dos cabezas en esa bicefalia además entre dos personas que no tienen una relación muy buena precisamente prácticamente ni se dirigen la palabra porque uno pide a Iñigo Martínez Letrán a Murillo

Voz 5 02:23 a que se vida o a William traen a Malcolm

Voz 1375 02:29 lo mismo exactamente lo mismo y así han ido saliendo las cosas entonces tal vez alguien también repare en un tal Pepe Segura que es el director deportivo del Barça el máximo responsable de la política deportiva de fichajes del Fútbol Club Barcelona porque Valverde que yo sepa ha pedido dos cosas no la hecho ni puñetero caso por eso digo Valverde tiene muchas cosas en su contra y señala ni se le critica y creo que algunas cosas con razón y en otras ya lo hemos dicho no el Barça es la directiva que tiene que tomar la decisión pero me da la sensación de que en ese pulso el que gane ese pulso se va a quedar en el Barça puede que el que pierda sirvan su cabeza en bandeja de plata dudo mucho que sigan los dos es mi opinión repito la lista de fichajes se del director deportivo haber segura bueno podríamos meter alguno más ahora si se cargas asegura imponen a otro director deportivo sería ya el cuarto igual también alguien se lo tiene que hacer mirar incluso por encima de Pepe Segura que en algún momento tendrán que acertar en acertar con el director deportivo no te gusta ninguno pues mira haces como en otros clubes que no lo tienen dice no es que aquí fichó yo por lo menos esconde no no hay figurada director porque he dicho al presidente Florentino habla con José Ángel Sánchez para ahora poner un director abordó para cambiarlo cada año no me gusta Zubizarreta a la calle no me gusta Rubén Fernández a la calle no Pep Segura es un desastre pues no tengas director deportivo ahora aquí en la época anterior Txiki Begiristain no se hable más y ahora cuál es la política deportiva el Barça no se sabe por eso digo que cuidaba ese duelo ya esa bicefalia Pepe Segura Valverde porque tengo la impresión de que es ese pulso lo puede acabar pagando uno de los dos no sé quién lo va a ganar y quién lo va a perder puede que dependa bastante lo que pase en la final de Copa veremos a ver qué ocurre sobre Messi decíamos el otro día eh que serio está que serios y Aído qué qué cara cabizbajo sin despedirse de la afición en el Camp Nou en el último partido de liga algo que no es muy habitual pues efectivamente Messi está cabreo está cabreado porque pidió hace unos días que no pitarán a Coutinho en el Camp Nou siguiente partido en el Camp Nou pitos a Coutinho y no sólo a Gutiña o pitos a Busquets en el Camp Nou Messi no dijo nada pero bastante dijo con la cara que puso y cómo abandonó el terreno de juego más además el incidente que tuvo en el aeropuerto de Liverpool con algún aficionado que recriminar hora bueno a eso le sumas el cabreo de la eliminación con el Liverpool digo para que ese país de donde viene la cara sería de Messi sus motivos tiene el cabreo si Messi dice que no piten bueno yo fui el primero que lo dije aquí dije ha dicho Messi que no piten lo vuelven a pitar joder pues una semana después la han hecho un caso pitan a Gutiña de propina Busquets yo creo que Messi dijo perdón

Voz 4 05:28 eh además de Mario Torrejón está por ahí Javi Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal Antonio Romero hola Antonio muy buenas

Voz 1375 05:35 hola qué tal muy buenas a todos pues nada diciendo Mario Torrejón estas semanas el portero el año que viene va a ser Courtois eh

Voz 4 05:44 vamos a ver qué pasa con Keylor Navas nos decía Javi Herráez bueno espérate a ver qué pasa con Keylor Navas pero qué pasa con Keylor Navas

Voz 1375 05:49 lo que hemos sabido es que Zidane que lo está haciendo con muchos jugadores así lo venimos contando eh casi semana tras semana y casi día tras día era la temporada que viene tiene tomada la decisión Mario seis objetivo de hablar con todos y cada uno

Voz 1501 06:01 ellos individualmente sobre su situación deportiva y así lo ha hecho esto fue la semana pasada a finales de semana porque de hecho hoy ha tenido Diallo

Voz 6 06:07 sobre el el Real Madrid con lo cual hoy no no hablar

Voz 1501 06:10 los jugadores eh pero sí que lo hizo la semana pasada con con Keylor Navas le tramitó la idea que tiene el Real Madrid en consonancia con Zidane o Zidane con en consonancia con el Real Madrid que es que Thibaut Courtois sea el titular y que lo normal que en un portero de la categoría de Keylor Navas y de la historia de aquel lo Navas lo mejor es que se busque salida fuera del Real es algo que tenía no le han dicho vete pero sí que lo tiene que decidir Blanco y en botella tras las clases sino que evidentemente tiene cosas que decir que nadie sepa te arriesgas a quedarte en el banquillo toda la temporada o incluso en la grada que que el peligro está ahí la mente no cuando te dicen eso en un club porque es política deportiva del club pues es difícil tiene que que no se refieren a a extremo no incluso que no pudiera que podría no llegar a ser convocado es verdad que

Voz 6 06:50 a él estaba el Estado

Voz 1501 06:52 dando esos asuntos a que hace ya bastante tiempo que ya tenía

Voz 1375 06:57 sí

Voz 1501 06:58 más o menos las opciones sobre la mesa Aleix a Inglaterra para que es bastante claras tema de salario etcétera que es conflictivo para un portero de treinta y dos años pero que con la historia que tiene que lo Navas yo creo que merece cobrar lo que lo que cobras a la ganando y así está estipulado en el en el Real David que con eso es lo que está buscando Jorge Mendes fuera que paró en un momento dado que es la base de todo eso para ver si podía competir o no el año que viene tras la llegada de Zidane su entrenador el entrenador que había confiado en el en el pasado pero como digo Oceana ha venido muy muy en concordancia con el club el proyecto que haya que acogió Zidane es absolutamente en sintonía con el con el Real Madrid en la idea que tiene para el año que viene y así se lo ha tomado a a una oye te decía hace pues eso a principios de abril más o menos que Courtois seguro seguro iba a ser el el portero el Roma dice el año que viene y ahora vamos a ver qué decisión final toma Keylor Navas que evidentemente la cercadas

Voz 1375 07:46 eh a mí me parecía la decisión más lógica aunque es verdad que para Zidane el portero que más le ha gustado siempre ha sido Keylor pero cuando eso ocurrió no estaba cortó en el club ahora ha vuelto Zidane y se ha encontrado con su portero que siempre fue más Courtois que antes no está ya tomada la decisión lo que no sé es cómo ha reaccionado Keylor y su entorno Javi Herráez después de que él yo creo que alguna esperanza albergaba no porque le ha puesto en varios partidos Él sabe que siempre le ha gustado a Zidane que ha sido muy de su gusto cómo ha reaccionado el costarricense

Voz 7 08:13 fatal está hundido sea Keylor está hundido porque fue Zidane el que le dio alas

Voz 2 08:18 pues ya hace mes y medio cuando llega a Zidane

Voz 7 08:21 Le dice que cuenta con él se va a contar con Courtois que va a contar con Keylor que va a ver una transición dulce pero que tranquilo que va a contar con él es soledad alas como decía ahora Mario a a Keylor Navas porque eso dice Zidane que ha sido su técnico de las tres Champion entonces eh Zidane le dijo el viernes la reunión fue el viernes Le dice el entorno de Courtois por donde Keylor Navas se mantiene al margen suavicen el viernes ese va a casa hundido pasa por todas las fases de cabreo hundimiento ha pasado por todas fases el el el tico que no fue al partido frente a la Real no viajó el pasado sábado lo que tenía problemas musculares aquí buscando y aquí muy evidentemente porque no le queda otra recordemos que son veinte millones de euros brutos en dos años porque son cinco limpios pero son de brutos a ver quién es el majo que lo paga entonces Keylor Navas cuando escuchó a Ciudad en el viernes no lo acaba de entender porque hacía mes y medio que le dijo que contaba con él e Zidane

Voz 8 09:20 dijo que a una decisión de club pero yo

Voz 7 09:23 que hay Zidane se la clava clavado a Keylor porque la decisión de club si Zidane llega con plenos poderes hacen ese medio lo dice que cuenta con él y ahora dice que no puede porque está presionada hoy porque el club quiere que sea Courtois porque la han fichado hoy es un gran portero fue el mejor del Mundial y sus motivos tiene el club para hacerlo yo creo que aquí el que el que le ha dado con falsas expectativas a Keylor Navas se llama Zinedine Zidane que fue el que le puso en el cual ha creído siempre de hecho como dice Mario el eh que quería jugar en la Terra sus equipos serán evidentemente pues uno de los dos Manchester un equipo de campanillas ahora no tiene sitio osea es que ahora Keylor Navas se puede ir por ejemplo al Newcastle por ejemplo no hace unos cuantos meses antes del mercado inglés cuando estaba Solari no jugaba le gusta

Voz 2 10:10 por ejemplo la Juve pero la ayude apuesta por un portero que es el polaco Innova no lo va a fichar Rosa se han estado moviendo en el entorno ya

Voz 7 10:17 ahora se sienten pues desplazados preocupados y saber dónde van a ir Romero te sorprende

Voz 1375 10:25 la decisión de Zinedine

Voz 0239 10:27 aquí no somos perdió algún capítulo yo creo que entre la conversación de Zidane con Keylor Navas que todos conocemos en la SER que le dijo Cuento contigo sólo quiere decir voy a ser el portero titular o va a ser el portero titular pero entre el cuento contigo a la conversación del viernes del club no cuenta contigo yo creo que hay un capitulo que no somos perdido el capítulo que perdedor que es evidente que Zidane tiene muchos poderes como primer entrenador del Real Madrid y ha vuelto con galones pero a lo mejor no todo lo galones que creíamos porque esto como dice Mario Torrejón suena decisión consensuada con el club es más suena más a decisión de club que decisión de Zinedine Zidane que tiene muchos problemas de cara a la próxima temporada como para quemarse en una situación en la que yo creo que el Real Madrid ha generado un problema donde no lo había porque Keylor Navas que Nuria había en la portería el han traído a Courtois hay una vez que está Courtois tiene veintiséis creo veintiséis veintisiete años Taylor tiene XXXII pues es evidente que la opción de futuro del club es Courtois pero repito entre la conversación Zidane Keylor Navas de hace dos meses y pico cuando llegó Zidane Cuento contigo Illa de hoy o la del viernes el club no cuenta contigo y lo mejor sería que te buscaran otro equipo hay algún capítulo que nos hemos perdido parte de pérdida de poder de Zidane

Voz 1501 11:42 por el camino verdinegro Piñero Romero la la conversación de Zidane con al principio fue yo te voy

Voz 4 11:48 poner a jugar ahora te yo vuelvo contigo no no no a él le dijo que habla estrenará el próximo año yo digo lo que me voy a poner a jugar sea no

Voz 1501 11:56 que estabas inédito incluso en el partido de Champions que ya estamos clasificados que no jugaste porque Solari no quiso pues yo yo voy a vuelta jugar para que demuestre su confianza para que jueves así y para que sigas te acuerdas que el próximo año

Voz 8 12:09 lo que entendió lo que entendió lo que encendió dijo lo que dijo es que cuento contigo para el próximo año porque esto está muy claro Marion cuento con y que y que digo

Voz 1501 12:17 por terminar digo que que la con lo que lo que después dijo en rueda de prensa es no va a haber debate el año que viene final lo tenía clarísimo clarísimo el año que viene no va a haber no lo va a esa pregunta López gratis digo eso pero no va a haber debate va a estar muy claro quién vas esa fe

Voz 0239 12:31 a tres cuatro semanas decir

Voz 1501 12:33 que que ese vicio cuando sea mayor eso digo cuando cuando contamos aquí que el portero iba a ser Courtois es porque si lo tenía clarísimo

Voz 2 12:40 bueno eso es verdad que a lo largo de viejos porque

Voz 8 12:42 lo dijo otra cosa más dirán que Zidane porque dijo otra cosa que es una decisión es una decisión consensuada con el club yo creo que es una decisión lógica y sentido común pero tiene veintiséis el otro viene XXXII espero rendido pero repito

Voz 0239 12:56 que ha habido algo por el camino en lo que no

Voz 8 12:58 lo hago porque no se lo dijo hace mes y medio siempre el tema es porque ciudadano dijo Manu hace mes y medio mira a la decisión de clubes esta

Voz 1375 13:06 yo vengo aquí con el club y además me parece lógica es el mejor por todo el mundo seis años ha puesto

Voz 7 13:10 acabó mira aquel equipo yo

Voz 1375 13:13 ese concesión su viaje cuando se conoció el fichaje de cortó siempre dije lo mismo creo que el Madrid no lo necesitaba me parecía entonces una vez que lo fichas porque Madrid entiende que lo fichan que quieren a ese portero corta yo entiendo que el titular tiene que ser corto si es que es una cosa de mí es una cosa de cajón de de de de lógica apura el vamos me parece a mí no a luego luego por supuesto la decisión que tiene que prevalecer deportivamente hablando es la del entrenador pero es que siempre Keylor fue el favorito de Zidane pero no estaba Courtois y además es que bueno no sé que hubiera pasado en la anterior etapa decidan si hubiera tenido a Keylor y acortó no lo sé bueno el caso es que ahora los tiene dice pero vamos el portero acaba fichar el Madrid treinta kilos no cuanto dolió treinta tiene veintiséis años si es que claro que me encanta Keylor claro que me gusta mucho pero yo no me parece lo que dice Romero parece decisión lógica

Voz 0239 13:58 es una decisión lógica yo yo creo que además le va a venir bien

Voz 1375 14:01 Courtois

Voz 0239 14:02 porque Courtois demostrado esta temporada a ficharlo pero

Voz 1375 14:04 para ficharlo yo creo que no hubiera hecho falta fichar teniendo a Keylor perdona Romero

Voz 0239 14:08 sí yo también tenía de mercado pero también creando un problema innecesario dentro de un de un puesto que estaba perfectamente cubierto dicho esto me parece que le va a venir muy bien a Courtois en el sentido que ha demostrado que ha gestionado mal la presión que le mete un competidor mentalmente muy potente como Keylor Navas el año deportivo de Courtois como casi todos sus compañeros ha sido un auténtico desastre no me voy más lejos al partido de ayer en el que verdad que para un penalti pero que tampoco está en el nivel ni mucho menos de los cuatro cinco mejores porteros del mundo quizá esta decisión este golpe encima de la mesa de confianza le va a hacer recuperarlo para la próxima temporada Keylor Navas va a mantener su ficha lo tiene complicado pero yo creo que al final encontrarán una salida Ibrahim ya Jaaber yo dejo otra pregunta en el aire la próxima temporada pasas de tener dos porteros de plena garantía pase lo que pase en las competiciones de plena garantía pasa lo que más a las competiciones como Courtois y Keylor Navas quizá pecando por exceso a si todo es normal tener a uno que es Courtois y otro que es lunes que ha sido suplente de suplente en el Leganés y un tercero que es Luca Zidane que hasta el momento ha demostrado en la portería del primer equipo le viene grande

Voz 1501 15:15 pues no hace no hace tanto que esto era Keylor Navas Kiko Casilla Luca Zidane quiero decir que

Voz 4 15:20 bueno portero muy claro con pero estará de acuerdo conmigo que ya está claro te así aquí

Voz 0239 15:27 puede gustar más o menos había jugado doscientos partidos en Primera División

Voz 7 15:30 pensé que era un portero contrastado y Kenny Luccin ni Luca ciudad Lawson

Voz 1501 15:34 contrastados todavía no pero bueno la portería

Voz 7 15:36 si vamos a ser serios con Courtois está perfecta aquí la clave del asunto es que a Zidane le dice una cosa hace mes y medio le dice la contraria el pasado viernes esa es la clave de la historia porque la decisión la toma el club como ha dicho Zidane el va a ser un hombre de club el presidente Florentino Pérez José Ángel Sánchez el propio Zidane pero al final ha prevalecido según Zidane la decisión de club yo creo que hay Zidane será la clavado a Keylor porque él como técnico es el que tiene que tomar la última decisión no me voy

Voz 4 16:09 Coruña está esperando Lendoiro que seguro que esta atentamente al debate de la portería pero lo vamos a preguntar otras cosas a gusto hace tuvimos que viene

Voz 0239 16:15 en Keylor igual ahora

Voz 4 16:18 a preguntas siempre Lendoiro por ya te digo

Voz 9 16:21 un abrazo Torrejón un abrazo adiós hasta luego

Voz 1375 16:24 las doce si veinte está por ahí

Voz 4 16:26 Justo César Lendoiro el que fuera presidente el Deportivo de la Coruña Agusto muy buenas

Voz 2 16:31 hola buenas noches cuánto tiempo sino irle si muchos años no como que va mucho tiempo

Voz 0263 16:38 me pasa es que como ahora con las nuevas tecnologías T te oyes te escuchas de todos los colores y de todas las especies Si durante tantos años ya sabios ni cuando hablas la noticias del día así desde hace quince años Rossi hace veinticinco como

Voz 1375 16:55 habrá gente en casa habrá gente estará escuchándole dirá pero este pero Lendoiro es Lendoiro el presidente del Depor del Súper Depor pero están directo ahora sí sí a las doce

Voz 2 17:02 sí veinte ahora empieza para mí la noche

Voz 10 17:08 pues no

Voz 1375 17:08 estoy muy va a venir un minuto estamos los Lendoiro en El Larguero

Voz 2 17:13 sabes dónde montar las mejores

Voz 1201 18:51 ahora empieza la noche para el que fuera presidente del Depor Augusto para nosotros también era que nos queda todavía una hora larga del Larguero luego viene Mara Torres

Voz 0263 18:58 el faro o a esto esto no era más que empezar

Voz 1201 19:00 está para Ifrán Hermida nuestro compañero en la Cadena Ser en Coruña hola

Voz 4 19:04 buenas qué tal mano muy buenas dónde estabas tú hace veinticinco años con aquel penalti de Djukic y González de portero gustaba con bastante más pelo un poquito más sino con más ganas de rock and roll con mucha hambre de títulos claro Jo

Voz 1375 19:17 fíjate cómo pasa el tiempo de XXV Años de aquel penalti

Voz 0688 19:20 sí sí sí la verdad es que parece que fue ayer es de estas ocasiones verdad que echas la vista atrás dices llama han caído veinticinco palos el camino fíjate pues tuviera todo lo que le paso al de no la caída a los infiernos de aquella noche y quién le iba a decir a los deportivistas cuando estaban pues eso llorando en el estadio de Riazor que pese a esa sensación que tenía todo el mundo de la oportunidad que ha pasado por delante de nuestros ojos que luego el fútbol te daría la oportunidad de devolver a ganar aquel título de volver a ganar otros

Voz 1375 19:49 totalmente pues aquel equipo que entrenaba Arteixo e Iglesias aquí el equipo era Liaño el portero Voro Nando Rivera Djukic muchos chavales estén oyendo dirá alguno me suena pero Mauro Silva López Rekarte Donato fíjate qué equipo Mannheim Fran Bebeto Alfredo de Santa Elena siquiera es que éramos todos el Depor Agusto César Lendoiro fue presidente de aquel maravilloso Deportivo de la Coruña que nos hicimos todo es un poquito desde el ochenta y ocho hasta dos mil catorce si no me equivoco no agusto

Voz 0263 20:23 sí casi casi nada clásica veinticinco largos años

Voz 2 20:27 lo recuerda mucha

Voz 4 20:29 muchas veces aquella jugada o eso ya se olvida ya has

Voz 0263 20:32 no lo es tanto lo bueno como lo malo lo lo eliminó en la eliminó en el buen sentido de la palabra porque no al final Si dices hombre qué lástima te siempre de alguna manera yo siempre lo digo por lo menos no decir que si te quejas es peor no porque claro es que los los tuyos los amigos la familia historia sita sufre ninguno

Voz 2 20:58 en cambio los rivales disfruta claro entonces no hay que mirar atrás hay que tirar Paradela

Voz 0263 21:03 ante convencidos que sí que estaba se yo estaba convencidísimo de que teníamos que ganar algún título importante se retrasó un poco la cosa

Voz 1375 21:13 bueno pero también pero también hay Naciri

Voz 0263 21:15 sustancie que ganamos y aquel día pues como tú bien dices que casi casi casi todo el mundo era un poquito del Deportivo seis años ganamos el cariño de todo el mundo de todo el fútbol porque aquel equipo aparte de poder conseguir títulos que jugaba muy bien al fútbol no

Voz 4 21:31 el al Depor con ganarle al Valencia ganaban la Liga un Valencia que no se jugaba nada pero bueno bueno

Voz 10 21:37 sí

Voz 2 21:40 algo que no haría dos jugaría alguno alguno se juzgaba de verdad y luego llegó el que yo me acuerdo aquella

Voz 4 21:47 imagen suya Lendoiro en el palco con las manos en la cara que que si eso no se olvida nunca

Voz 0263 21:51 sí que la gente pensaba que estaba llorando yo estaba con las manos en la cabeza de será posible porque hay un momento en que dices no estábamos jugando mal la verdad es que no estábamos mereciendo ganar pero de repente el último minuto te viene diosa

Voz 2 22:05 además no sé ganar vamos a ganar así que si te tienes que dar una palmada en la cara

Voz 0263 22:13 después de llevarse el porrazos auténtica no es existir es eso fue encajar en ese momento

Voz 2 22:21 aunque yo soy muy muy muy bueno

Voz 1375 22:24 eso fue el catorce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro Luego llegaría pues la final copera del noventa y cinco y de dos mil dos la Liga del dos mil las semifinales de Champions bueno hoy todo eso con aquel equipazo que decíamos antes con Djukic con Fran Mauro Silva Donato bueno bueno aquí el Super Depor increíble que en junio del noventa y uno subió a Primera en el noventa y uno tres años después casi tan campeones de Liga eso es una cosa de locos de aquel que queda Lendoiro

Voz 0263 22:54 queda la ilusión de lo que fuimos de lo que conseguimos de lo que pudimos conseguir porque en concreto bueno pues es ese famoso penalti marca un poco un momento épico del Deportivo y un momento que yo me imagino que algún día alguien lo llevará al cine no yo una de las cosas que más me gustó en mi vida y siempre tenía la ilusión de triunfar en Hollywood una

Voz 2 23:18 sería una opción que tiene en serio vamos a dejarlo todo cuanto queda nadie no le daría así como apunte queda bien pero qué tipo de película qué tipo de películas me hubiera gustado ser pues imagínate protagonista tirando el penal entonces no era ese sí que es verdad que que

Voz 0263 23:37 eh

Voz 2 23:38 qué queda todo no te queda que yo recuerdo es extraordinario

Voz 0263 23:42 de todo aquel momento de algunas cosas que poca gente conoce pero que que fueron muy importantes en aquel instante es demostrarle a la gente que el fútbol es un deporte que efectivamente lo teníamos todo para ganar que parecía que algún que siempre los empates últimos que habíamos tenido eran buenos porque era el momento que todavía valían el ganar valía dos puntos son valía tres como ahora y el empate parecía bueno hasta que el empate al final no fue bueno para que el fuego disfrutar también incluso de las derrotas no sea porque en aquel día fuimos a cenar celebramos el perder

Voz 2 24:22 así una de penalti Miliki bombín

Voz 0263 24:24 eso es una cosa que no que no hay ejemplos

Voz 2 24:29 donde cenaron como se llamaba el restaurante fuimos a al Corte Inglés estábamos invitados por el Corte Inglés que para ellos

Voz 0263 24:37 también en un mes terrible el reunirnos allí a todo el mundo estaba media España de medios informativos aquí hay ahí está

Voz 4 24:44 a una fiesta montada claro una fiesta literaria que no vamos al final que no sabe nada

Voz 0263 24:50 no estaba montada después pues la verdad es que les costó entrar en la cena costo costó mucho muestra muchas veces fue nos costó acostarnos claro

Voz 1375 25:00 esa noche durmió poco ahora ahora este de porque está a un punto del play off de ascenso que está séptimo halla agazapado intentando meterse en la pelea por subir a Primera pero también en pleno proceso electoral no por un lado la batalla deportiva por otro lado la banda ya está la Deportiva que que diagnóstico hace usted

Voz 2 25:18 de este Depor le le de un hombre yo creo que vamos a entrar en el playoff no vamos entrar con con cierta comodidad ni en manos de quién y en manos de quién van a entrar los chicos y entrenador por hacer sus deberes pero en manos de quién van a entrar en escena

Voz 0263 25:33 o eso no lo sabe yo creo que en este momento no lo saben y los candidatos no porque está todo abierto hay varias candidaturas presentadas lo único que yo le pido es que es que a unimos los esfuerzos porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y lo único importante en estos momentos es ascender esa estelar claro y al final es la única manera que tenemos de devolver a proyectar un poco el Deportivo en la línea de siempre si se pueda alcanzar pues aquellos éxitos memorables fenomenal pero sino acercarnos Roma

Voz 2 26:08 es posible sea usted le pidieran que se presentara lo haría yo creo que era mi tiempo ya eso está descartado no eso ya estaba acertado lo que

Voz 0263 26:16 lo que sí yo desde siempre les ha brindado al presidente actual es un momento y en muchos momentos a los actuales a todos los que se presente un usted pregunta otros lo te pregunta pero lo que no les va a faltar nunca es mía asesoramiento de lo más honesto y más bueno ya sea imparcial en ese ese sentido de cosas que la verdad después yo yo empecé como presidente de fútbol a los quince años inaugural damos refundar yo ningún equipo que yo que ha de barrio de mi calle que habíamos creado pues con doce años trece después desapareció yo a los quince años los refunde hasta los sesenta y ocho van cincuenta y tres años

Voz 2 27:02 sin niente repetidamente ya tenía bastante presidente de presidente del Club de Fútbol ya no es presidente ni ideas burros se nota tanto tanto como para no saber algo de eso ya eran muy buenos amigos no ni de la comunidad de vecinos expresión de no

Voz 0263 27:17 no me lo puedo creer pero es de lo único que no he sido precisó el presidente de la Federación de Balonmano sido presidente Liceo dejó que he sido presidente el Urales y ex presidente del Espanyol de fútbol modesto de La Coruña lo que viene capaces es de cazar muy diferente de la comunidad

Voz 4 27:38 bueno está de algún vecino a ver si cogemos

Voz 2 27:42 el caso es que tocaran será la presidenta presidenta

Voz 1375 27:49 bueno pues lectura última que no sé si se habla se habla por ejemplo de Mauro no está hablando se mucho de Mauro Silva Fran

Voz 18 27:55 sí nos habló la semana pasada porque

Voz 0688 27:58 bueno había un grupo de accionistas muy importante paquete de acciones que se estaban moviendo buscando un mascarón de proa pensaron en Mauro Silva que es un hombre bueno futbolísticamente aquí la afición lo eligió como el mejor futbolista que había vestido la camiseta del Depor es es hombre de fútbol también Augusto está allí pues muy involucrado en la Federación Paulista

Voz 0263 28:19 es muy listo en sí sí que ahora lo tiene todo La Coruña lo tiene todo nadie lo discute es el hombre de la historia del club el gran futbolista jugársela puede jugar yo decía estos días precisamente es decía que se la puede jugar por ejemplo Beckenbauer con el Bayern llavero jugarte la ZANU futbolista histórico como el Deportivo con las dificultades lógicas de una ciudad pequeña de un club pequeño es muy listo Mauro de repartía muy bien el juego sabéis cuál es su juego

Voz 1375 28:54 sabe repartir repartirlo bien todavía no sería un buen presidente sería buen presidente

Voz 0263 28:58 pero yo creo que Mauro en cualquier aspecto daría un gran nivel no pero pero el presidente lo pasa muy mal la silla eléctrica es auténtico y que el presidente no puedo mirar para otro lado no puede mirar ni para buscando el apoyo del entrenador ni buscando el apoyo del vicepresidente ni el presidente dice me ha tocado estoy yo responsable de todo eso hiel como es muy listo pues se dio cuenta de que que era un caramelo envenenado

Voz 1375 29:32 y lo han pasado veinticinco años de aquel día el penalti de Djukic González pero parece que no ha corrido el tiempo sigue siendo Augusto César Lendoiro ahora con algún año más como todos lo tenemos

Voz 0263 29:42 no me digas alguno todos tenemos veinticinco

Voz 1375 29:44 las usted yo también Ifrán Hermida también en los que no

Voz 4 29:47 estás leyendo todos tienen veinticinco más aguante mil sí

Voz 2 29:49 costó arrancar los calendarios para todos