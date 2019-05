Lendoiro: "Ese día celebramos el perder una liga de penalti en el último minuto"

Voz 1 00:00 la UCI veinte está por ahí Agusto César

Voz 1375 00:02 Lendoiro al que fuera presidente del Deportivo de la Coruña Don agusto o muy buenas

Voz 0263 00:06 hola buenas noches cuánto tiempo sino irle muchos años no como que va mucho tiempo pasa es que como ahora con las nuevas tecnologías te te oyes te escuchas de todos los colores y de todas las especies si durante tantos años no sabes ni cuando hablas la noticias del día si es da hace quince años o si hace veinticinco como habrá gente en casa

Voz 1375 00:31 habrá gente estará escuchándole dirá pero este pero Lendoiro es Lendoiro el presidente del Depor del Súper Depor están directo ahora

Voz 0263 00:37 sí a las doce y veinte ahora empieza para mí la noche

Voz 2 00:43 pues no se mueva en un minuto estamos Lendoiro en El Larguero

Voz 0263 00:48 sabes dónde montar las mejores

Voz 3 00:50 de ya que ahora esa ruta en bici es sólo tú la conoces el lugar donde probar nuevos sabores y acertar o no actúa a la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco Tussauds de hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 4 01:08 no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colabora a que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya Paca de la ONCE Dati qué te importa

Voz 5 01:33 conoces y a la nueva forma de proteger lo que más te importa con May Bowles de Caixabank ahora ya estés treinta de junio tendrás todos la protección que necesitas para que puedas dormir tranquilo con alarma de Securitas Direct información tu oficina Rubén Caixabank punto de Kayes

Voz 4 01:51 escuchar hablar hacer

Voz 6 01:56 qué tal estás

Voz 7 01:57 muy preocupada mi negocio está yendo como esperaba Aíto como vas

Voz 3 02:00 pues yo no doy abasto desde que puse mi anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar deberías probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 8 02:14 ser publicidad punto es ayuda a

Voz 3 02:16 nació a despegar

Voz 8 02:17 apuntarían a ser publicidad punto es

Voz 10 02:26 ahora empieza la noche para el que fuera presidente desde por Augusto César Lendoiro para nosotros también hay que nos queda todavía

Voz 1375 02:31 ahora larga del Larguero luego viene Mara Torres con el faro va esto esto no empezaron está por ahí Fraga Hermida nuestro compañero en la Cadena Ser en Coruña hola muy buenas qué tal mano muy buenas dónde estabas tú hace veinticinco años con aquel penalti de Djukic y González deportes

Voz 1 02:45 no gustaba con bastante más pelo un poquito más fino con más ganas de rock and roll con mucha hambre de títulos claro claro joven fíjate cómo

Voz 1375 02:54 pasa el tiempo de veinticinco años de aquel penalti

Voz 0688 02:56 sí sí la verdad es que parece que fue ayer es de estas ocasiones verdad que echas la vista atrás dices llaman caído veinticinco palos Jorge camino fíjate pues tuviera todo lo que le paso al Depor no la caída a los infiernos de aquella noche

Voz 0263 03:07 quién le iba a decir a los deportivistas cuando

Voz 0688 03:10 estaban pues eso llorando en el estadio de Riazor que pese a esa sensación que tenía todo el mundo de la oportunidad que ha pasado por delante de nuestros ojos que luego el fútbol te daría la oportunidad de devolver a ganar aquel título de volver a ganar otros

Voz 1375 03:25 totalmente pues aquel equipo lo entrenaba o Arteixo e Iglesias aquel equipo era Liaño el portero Voro Nando Rivera Djukic muchos chavales estoy oyendo alguno me suena pero Mauro Silva López Rekarte Donat tú fíjate qué equipo Mannheim Fran Bebeto Alfredo de Santa Elena siquiera ahora es que éramos todos el Depor no fue presidente de aquel maravilloso Deportivo de la Coruña que nos hicimos todo es un poquito desde el ochenta y ocho hasta dos mil catorce si no me equivoco no Augusto

Voz 0263 03:58 sí casi nada no es casi nada clásicamente cinco largos años

Voz 1375 04:02 hola idílico y pico se recuerda mucha

Voz 11 04:05 muchas veces aquella jugada eso ya se olvida ya

Voz 0263 04:07 yo yo tanto lo bueno como lo malo lo lo eliminó eliminó en el buen sentido de la palabra porque no al final dices hombre qué lástima te siempre de alguna manera yo siempre lo digo por lo menos no es decir que si te quejas es peor no porque claro es que los los tuyos los amigos la familia se sufren y no en cambio los rivales disfruta claro entonces no hay que mirar atrás hay que tirar para adelante convencidos que sí que estaba se yo estaba convencidísimo de que teníamos que ganar algún título importante se retrasó un poco la cosa

Voz 1375 04:48 pero bueno no entendí pero también hay nacida

Voz 0263 04:51 sustancie que ganamos y aquel día pues como tú bien dices que casi casi casi todo el mundo era un poquito del Deportivo diseñados ganamos el cariño de todo el mundo de todo el fútbol porque aquel equipo aparte de poder conseguir títulos que jugaba muy bien al fútbol no

Voz 1375 05:07 Pepa estaban al Depor con ganarle al Valencia ganaban la Liga un Valencia que no se jugaba nada pero bueno bueno claro

Voz 0263 05:12 el seis

Voz 1 05:15 a los jugaría dos jugaría y alguno algunos jugada de verdad

Voz 1375 05:20 y luego llegó el penalti de Djukic yo me acuerdo aquella imagen suya Lendoiro en el palco con las manos en la cara que que eso no se olvida nunca

Voz 0263 05:26 sí que la gente pensaba que estaba llorando yo estaba con las manos será posible porque hay un momento en que dices no estábamos jugando mal la verdad es que no me estábamos mereciendo ganar pero de repente el último minuto te viene Dios

Voz 1 05:40 el niño ganar vamos a ganar

Voz 0263 05:46 así que si te tienes que dar una palmada en la cara después te llevas el porrazo auténtica no es eso es eso fue encajar en ese momento

Voz 1 05:56 aunque yo soy muy mueren Granero encajado pero muy bueno

Voz 1375 05:59 eso fue el catorce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro Luego llegaría pues la final copera del noventa y cinco y de dos mil dos la Liga del dos mil las semifinales de Champions bueno hoy todo eso con aquel equipazo que decíamos antes con Djukic con Fran Mauro Silva Donato bueno bueno aquí el Super Depor increíble que en junio del noventa y uno subió a Primera en el noventa y uno tres años después casi tan campeones de Liga

Voz 12 06:23 eso es una cosa de locos de aquel que queda Lendoiro

Voz 0263 06:29 queda la ilusión de lo que fuimos de lo que conseguimos de lo que pudimos conseguir porque en concreto bueno pues ese famoso penalti marca un poco un momento épico del Deportivo y un momento que yo me imagino que algún día alguien lo llevará al cine no y yo una de las cosas que más me gustó en mi vida y siempre tenía la ilusión de triunfar en Hollywood era una opción que tiene va en serio

Voz 1 06:56 los a dejarlo estoy que bien no

Voz 0263 07:00 así como apunte queda bien pero que te qué tipo de película qué tipo de películas me hubiera gustado ser pues imagínate protagonista activando el pena

Voz 2 07:08 vale vale vale

Voz 0263 07:11 a es el ese sí que es verdad que que que queda todo no porque te queda aquellos recuerdos extraordinarios de todo aquel momento Hidalgo unas cosas que que poca gente a mejor conoce pero que que fueron muy importantes en aquel instante es demostrarle a la gente que el fútbol es un deporte que efectivamente lo teníamos todo para ganar que parecía que el que siempre los empates últimos que habíamos tenido eran buenos porque es el momento que todavía valían el ganar valía dos puntos son valía tres como ahora y el empate parecía bueno hasta que el empate al final no fue bueno el empate aquel te digo disfrutar también incluso de las derrotas no sea porque aquel día fuimos a cenar celebramos el perder así un minuto esos me cosa que no que no hay ejemplos donde cenaron como se al restaurante fuimos a al Corte Inglés estábamos invitados por el Corte Inglés que para ellos también era un terrible el reunirnos a todo el mundo estaba media España de medios informativos aquí y allí

Voz 1 08:19 estábamos hablando una fiesta montada claro una fiesta que no vamos a hacer es que nosotros

Voz 0263 08:25 no estaba montada después después la verdad es que costó entrar en la cena costo eso es todo mucho mucho mucho fue nos costó acostarnos claro

Voz 1375 08:35 esa noche se durmió poco e ahora ahora este de porque está a un punto del play off de ascenso está séptimo halla agazapado intentando meterse en la pelea por subir a Primera pero también en pleno proceso electoral no por un lado la bata

Voz 0688 08:47 la Deportiva Por otro lado la batalla extradeportiva

Voz 12 08:51 qué diagnóstico hace usted

Voz 0263 08:53 de este Depor le le de un hombre yo creo que vamos a entrar en el playoff no debemos entrar con con cierta comodidad ni en manos de quién y en manos de quién van a entrar los chicos era entrado para hacer sus deberes pero en manos de quién van a entrar en escena o eso no lo sabes yo creo que en este momento no lo saben y los candidatos no porque está todo abierto hay varias candidaturas presentadas lo único que yo le pido es que es que a unimos los esfuerzos porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y lo único importante en estos momentos es ascender esa estelar claro y al final es la única manera que tenemos de devolver a proyectar un poco el Deportivo en la línea de siempre ISIS se pueda alcanzar pues aquellos éxitos memorables fenomenal pero sino acercarnos lo más pues o sea usted le pidieran que se presentará lo haría no yo creo que era mi tiempo ya está descartado eso ya estaba Serra lo que lo que sí yo desde siempre les ha brindado al presidente actual es un momento y en muchos momentos estos a los actuales a todos los que se presente un usted pregunta otros no te preguntan pero lo que no va a faltar nunca es mía asesoramiento de lo más honesto y lo más bueno ya seis parcial en ese en ese sentido de cosas que la verdad después yo yo empecé como presidente de fútbol a los quince años mil inaugural gnomos refundar yo ningún equipo que yo que ha de barrio de Mi calle que habíamos creado pues con doce años trece después desapareció yo a los quince años los refunde hasta los sesenta y ocho van cincuenta y tres años teniente rápidamente ya tenía usted presidente de presidente Club de Fútbol ya no es presidente ni idea

Voz 1 10:44 no se nota tanto tanto como para no saber algo de eso ya eran muy buenos amigos ni de la comunidad de vecinos expresidente no

Voz 0263 10:52 no me lo puedo creer pero es de lo único que no he sido precisó presidente de la Federación de Balonmano ha sido presidente Liceo dejó que he sido presidente el Urales y ex presidente del Espanyol de fútbol modesto de la Coruña lo que viene capaces es de cazar muy como presidente de la comunidad

Voz 13 11:13 bueno tiempo que habiendo algún vecino dirá sí

Voz 1 11:16 el caso es que harán será la presidenta presidenta

Voz 12 11:24 bueno pues de tu la última que no sé si

Voz 0688 11:28 se habla se habla por ejemplo de Mauro no estaba hablando se mucho de Mauro Silva no fuera habló la semana pasada porque bueno había un grupo de accionistas muy importante paquete de acciones que se estaban moviendo buscando un mascarón de proa pensaron en Mauro Silva que es un hombre bueno futbolísticamente aquí la afición lo eligió como el mejor futbolista que había vestido la camiseta del Depor es es hombre de fútbol también Augusto está allí pues muy involucrado en la Federación Paulista

Voz 0263 11:54 es muy listo en Buenos Aires sí que ahora lo tiene todo La Coruña lo tiene todo nadie lo discute es el hombre de la historia del club el gran futbolista jugársela puede jugar yo decía estos días precisamente decía que se la puede jugar por ejemplo Beckenbauer con el Bayern ya pero jugarte la claro futbolista histórico con el Deportivo con las dificultades lógicas de una ciudad pequeña de un club pequeño es muy listo Mauro de repartía muy bien el juego y sabéis cuál es su juego

Voz 1375 12:30 sabe repartirlo bien todavía no sería un buen presidente seríamos

Voz 0263 12:33 de hombre yo creo que Mauro en cualquier aspecto daría un gran nivel no pero pero el presidente lo pasa muy mal la silla eléctrica es auténtico y que el presidente no puedo mirar para otro lado no puede mirar ni para buscando el apoyo del entrenador ni buscando el apoyo del vicepresidente ni el presidente dice me ha tocado soy yo el responsable de todo eso hiel como es muy listo pues se dio cuenta de que es un caramelo envenenado

Voz 1375 13:07 es Agusto César riendo y lo han pasado veinticinco años de aquel día el penalti de Yukiya González pero parece que no ha corrido el tiempo sigue siendo Augusto César Lendoiro ahora con algún año más como todos lo tenemos

Voz 0263 13:17 no me digas si conocía a alguno todos tenemos XXV

Voz 1375 13:19 las usted yo también Ifrán Hermida también en los que no

Voz 13 13:22 está leyendo todos tienen veinticinco más aguante mil sí

Voz 1 13:25 es exactamente arrancan los calendarios para todo

Voz 1375 13:28 aguante me minuto sólo Italia decimos adiós un segundito

Voz 12 13:41 ver más Madrid ciento cuatro punto tres Este

Voz 15 13:46 señor está practicando el tranquila del servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquila con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte

Voz 1 14:09 veinte once muy tranquilo está

Voz 16 14:13 cada cosa tiene su momento no vas a celebrar los Reyes Magos en noviembre

Voz 17 14:16 pero al igual que no esquíes en agosto justo ahora es el momento de disfrutar del sol del terracita de las horas de luz bien a la red Renault este mes ya aprovechan los buenos días de Renault con hasta siete mil euros de descuento en la cama

Voz 16 14:30 oferta ERC Iván válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto eh

Voz 1067 14:33 sabes cuánto vale tu piso más de lo que piensas seguro en Red Piso valoremos gratis tu casa Illa vendemos al mejor precio contacta con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis Win Repiso punto es

Voz 17 14:47 sabes dónde comprar unas gafas chulas pero de calidad con su cálida no conoces la nueva colección de capas Evo Lens de óptica Roma montura con lentes orgánicas y anti reflectante Sporting cuenta inmueble europea además de las hacer en una hora en serio cincuenta y nueve euros y en una hora a que espera sólo en tu ópticas Roma más cercana a Roma punto com

Voz 18 15:17 está muy parado

Voz 19 15:26 está plomo lo va a apretar entre los millennials que tiene gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta yo mi millones de descargas

Voz 0263 15:40 no tiene pactos mocasines para

Voz 17 15:42 en escalada como si eres urbano y baje a partes iguales descubre el sur totalmente equipado y con recompra garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes entrada

Voz 20 15:55 seiscientos setenta y seis euros voto final siete mil trescientos ochenta y cinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta y siete con cincuenta y cinco euros Ping siete ochenta por ciento Jaén nueve Conte empieces por ciento financiación de FC hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 16 16:08 me ha dado un tirón es que los músculos necesitan calor Itu Radio sale tirones radios a Lille crema anti inflamatoria con efecto calor Radio salir radios a Lille de laboratorios Viñas leal las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico

Voz 1067 16:21 esto es mucho más informa dos que nunca

Voz 15 16:24 pero estamos mejor informados que nunca

Voz 1067 16:27 hoy por hoy la referencian información de las mañanas

Voz 17 16:31 trío de seis a doce y veinte con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 1 16:40 bueno a las doce y treinta y seis ahí

Voz 1375 16:42 Augusto César Lendoiro verdad presi aquí estoy aquí

Voz 1 16:45 te vamos a decir adiós pero los lunes siempre en el larguero

Voz 1375 16:47 haremos un ratito de tertulia futbolera con cuatro ex futbolistas que que repasamos con los que repasamos la actualidad Illa quería decir adiós pero quería preguntarles a ellos donde estaban el día del penalti de Djukic Si González porque estaba a las cuatro de Kiko Narváez hola muy buenas noches que temporada era

Voz 1 17:07 en la temporada noventa Hay cuatro noventa y tres noventa Álvaro Benito buena noche hola Santi Cañizares qué tal buenas noches a Gustavo López que vayan cuatro tiene aquí en peligro

Voz 21 17:22 yo creo que lleva una canción Contigo no allí arriba

Voz 1 17:28 el imaginero porque cuenta lo cuenta luego a ver a ver cuente cuente

Voz 0263 17:35 sí yo le ofrecí más ero al Cádiz por Kiko que por lo que le vendió todo el club

Voz 1 17:43 en la época de Cerezo y Jesús Gil valía lo encontramos

Voz 22 17:49 Marca creo que estaba Torcal feliz dijiste algún día me explicará cómo ha hecho esto que yo te ofreció más dinero como hablando de en no XXIII encontramos allí en el el Marta que existe fichar a Kiko gusto

Voz 1375 18:00 sí

Voz 1 18:00 yo creo que hemos quise fichar a chaval no era un chaval que Álvaro por desgracia tú las lesiones que les impidieron también lo quiso fichar es también lo que ellos no porque era muy joven y sexy que era muy joven pero a los otros dos cañería Cañete también perilla Gustavo Bueno un unos las para los sometía este es buscar la forma espectacular vaya vaya grupo quede pardillo digo dónde estabas tú Gustavo dónde estabas

Voz 23 18:33 pues yo estado en Argentina pero es verdad que hubo tanteó una una época con el con el de Perú de verdad estuviste cerca de ser Depor efectivamente si a noventa y nueve dos mil ostrás pero existe

Voz 1 18:46 pero Digestivo de la temporada en la Liga cuando ganaron la Liga pero esto no hubiera podido hubiera podido agregó

Voz 24 18:54 no bueno yo pero sin una buena pasta deprima

Voz 1 19:01 estaría entonces Cañete Cañete donde estaba que yo estaba en el Celta

Voz 3 19:06 la temporada en el Celta

Voz 25 19:09 ahí ya tenía un precontrato para irme para volver al al Real Madrid

Voz 3 19:13 yo va a Augusto ya su de porno padecí también dice que las para vamos pelo padecí

Voz 1 19:18 estaba alguna porque me resultaba mucho

Voz 3 19:21 tira ya Riazor era saber qué iba a acabar con pies de barro con dolor que te ibas a tirar varias veces al suelo porque no te acaban por todos los frentes equipo que equipo armado

Voz 23 19:31 están con con Franco mía

Voz 0263 19:36 mal yo tengo siempre Augusto diré que debuté en Riazor lo que pasa que joder no deja de ganar un partido perdimos dos cero pero yo mi debut en Primera División fue en Riazor

Voz 1375 19:45 pues nada así que no lo sabía recuerdo desde hace veinticinco años presi mucho ahora después