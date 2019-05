Pulso Valverde - Pep Segura

Voz 1375

02:32

porque en algún momento tendrán que acertar acertar con el director deportivo no te gusta ninguno pues mira haces como en otros clubes que no lo tienen dice no es que aquí ficho yo por lo menos esconde no hay figura director porque ficha el presidente Florentino habla con José Ángel Sánchez para ahora ponen un director corrió para cambiarlo cada año no me gusta Zubizarreta a la calle no me gusta Rubén Fernández a la calle no bebe segura es un desastre pues no tengas director deportivo ahora quién va a venir