El día que volvió a España el peor rey de su historia

Voz 1

00:00

sí el seis de enero es el día de los Reyes Magos el día catorce de mayo perfectamente podría serlo de los Reyes malos al menos en este fragmento de Península que llamamos España porque ese fue el día en el año del Señor de mil ochocientos catorce qué celebramos la vuelta de Fernando VII al trono de España una celebración vista en perspectiva tenía tanto sentido como los judío celebrando la victoria electoral de Hitler os preguntabais de donde volvía Fernand pues volvía del exilio que le había impuesto Napoleón Bonaparte Juande decidió poner a su hermano José en el trono de España José Bonaparte probablemente sonará porque le pusimos el sobrenombre de Pepe Botella por una supuesta afición al deber Cio en realidad no era cierta y que en el caso de haberlo sido los españoles del siglo XIX tan pocos que fuesen los hombres más abstemio es que han poblado la tierra pero bueno en cuestiones que una vez librados de Pepe Botella Fernando VII el Borbón que veíamos como amo legítimo de nuestros destinos le pusimos el sobrenombre de el deseado sobrenombre algo precipitado precipitado nivel digamos cuando Tomás Roncero decía que Robinho era el nuevo Pelé España mientras el Reino había vuelto se había reunido en Cortes ya había hecho una Constitución en Cádiz que quería hacer de nuestra sociedad un lugar algo más justo y abierto pero no tardó el deseado en demostrar que su intención es no iban precisamente por ahí primero de rogó una Constitución y unos años después cuando un levantamiento quiso reinstaurar lo establecido en la Constitución de Cádiz le llamó una especie de Patrulla X del absolutismo conocida como los Cien Mil Hijos de San Luis que un unos soldados que venían de otros países europeos y que se encargaron de recordará a los españoles que el liberalismo no casaba bien con nuestro clima Ike mucho mejor volver al absolutismo de toda la vida evidentemente no puedo acabar la sección sin recordar el rancio FAC ten cuidado con lo que desee es que se puede hacer realidad