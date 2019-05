El Larguero: Tercera parte (13/05/19)

Voz 1 00:00 bueno a las doce y treinta

Voz 1375 00:04 seis esta ahí Augusto César Lendoiro verdad presi aquí estoy aquí hoy lo vamos a decir adiós pero los lunes siempre en el Larguero tenemos un ratito de tertulia futbolera con cuatro ex futbolistas que que repasamos con los que repasamos la actualidad Illa quería decir adiós pero quería preguntarles a ellos donde estaban el día del penalti de Djukic Si Gonzales porque estaban los cuatro espera de Kiko Narváez hola muy buena noche que temporada era en la temporada noventa Hay cuatro no solamente analítico veinte y tres noventa Paul Álvaro Benito buenas noches hola Santi Cañizares qué tal buenas noches yo la Gustavo López

Voz 1375 00:43 aquí el peligro

Voz 0423 00:51 me ofrecía más dinero porque

Voz 3 00:54 a cuéntanos cuéntanos bueno a ver a ver cuente cuente

Voz 0263 00:59 yo le ofrecí más pero al Cádiz por Kiko que por lo que le vendió todo el club

Voz 3 01:05 en la época de Cerezo eh

Voz 0423 01:08 sugiero que le valía no encontramos

Voz 3 01:11 pues en el Marca creo que estaba Torcal le dijiste

Voz 0423 01:13 algún día me explicará cómo ha hecho esto que yo te ofrece dinero amable no deben no XXIII encontramos allí en el el osea que existe

Voz 1375 01:21 insiste fichar a Kiko a gusto

Voz 4 01:23 bueno yo creo que los quise fichar a todos menos a al chaval veraniego eran chaval coño porque Álvaro por desgracia

Voz 0263 01:31 tú las lesiones que les impidieron a lo quiso fichar es no porque era muy joven y sexy que era muy joven pero a los otros dos cañería Cañete también perilla Gustavo Bueno un unos las para los sometía

Voz 3 01:45 entonces hay que buscarlo en forma espeta

Voz 1375 01:51 el vaya vaya al grupo que te pareció digo dónde estabas tú Gustavo donde

Voz 0749 01:55 estaba pues en Argentina pero es verdad que hubo tanteó una una época con el con el de Perú verdad estuviste cerca de ser Depor efectivamente si usted mejorada noventa y nueve dos mil o extra pero bien

Voz 1375 02:08 pero digestión de la temporada en la Liga

Voz 0423 02:10 no ganaron la Liga tras fíjate has podido hubiera podido bueno bueno yo pero sí una buena pasta de deprima

Voz 3 02:21 a esta estaría entonces Cañete Cañete donde estaba que yo estaba en el Celta

Voz 5 02:28 segunda temporada en el Celta hoy ya

Voz 6 02:31 ya ya tenía un precontrato

Voz 5 02:32 pero para irme para volver al al Real Madrid

Voz 6 02:36 va a Augusto y a su de por lo padece

Voz 7 02:38 también dice que la esperábamos pero lo padecí parado alguna porque me chuta va mucho porque haya Riazor era saber qué iba a acabar con pies de barro con dolor creativas a tirar varias veces al suelo porque porque acaban por todos los frentes que equipo que equipo armado algo hipocondríaco

Voz 8 02:54 tan con con Franco mía

Voz 5 02:59 bueno yo tengo siempre Augusto diré que debuté en Riazor lo que pasa que joder no deja un partido perdimos dos cero pero yo mi debut en Primera División fue en Riazor

Voz 1375 03:07 pues nada así que no lo sabía recuerdo desde hace veinticinco años presi muchas respuestas

Voz 2 03:11 el abrazos inciertas temporal para todo adiós hasta luego Fran Hermida en Coruña un abrazo hasta los compañeros estaba

Voz 9 03:19 a mí en A Coruña Huelva mano sino por la noche me llamó Djalminha tenía allí una movida de otra tienda ultramarino y no íbamos siempre a dar una vueltecita

Voz 3 03:28 el calvario que dejar el coche ahí en lo alto de la acera para igual que él da igual

Voz 5 03:41 en aquella época tenía muchas posibilidades de salir de pluma de Riazor époque de lo digo que sí que es verdad es que el Depor fuera de casa bajaba bastante era como un equipo inglés pero en casa en su campo chiquillo eso era un sufrimiento

Voz 0423 03:55 sabes que me impactó a mí al verlo en vivo y en directo en Cañete Fran macho

Voz 9 04:00 sí era un auténtico espectáculo jugando jugaba allí zurdo con un al clásico cálida era veinticinco sí pero tenía un manejo no se la quitaba macho y era monopolizada Agus todo el juez

Voz 0423 04:12 pues sí después inmaduros y Luis Mauro sin tirarnos funciones y retirarme el día que que Donato con cuarenta años en

Voz 2 04:24 pero ahí sería te dejan terreno de ahí que miró por ello ha llegado la hora decisiva era

Voz 3 04:32 atléticos era un tractor que agrava al centro y si hay abarcaba

Voz 5 04:37 a todo el campo decía no puede ser Mauro que estés en todos lados que corte la leche y la cortes a cuarenta metros también luego tú a Naybet también que Castro

Voz 1375 04:46 al que centra en la época también de boro

Voz 5 04:49 de Rivera que no es que era muy dotados técnicamente pero es que te eran eran como adhesivos a los delanteros no

Voz 1375 04:55 Caja entre el tablero donde en su día y luego Bebeto Bebeto haya delantero que trajeron ese veto porcino izquierdo

Voz 0097 05:04 a dos campeones dos campeonísimo estamos jugando titulares brillantemente con con

Voz 10 05:09 así las bandas del para hacerle el noventa y cuatro

Voz 5 05:12 bandas como Manuel Pablo Víctor en una época por banda derecha por otro Holanda Fran Romero Nando Lastrilla va no sea es que subía uno doblaba otro y venía lo tren inconsistentes

Voz 0423 05:24 yo estaba con Mauro que era un doble pivote

Voz 8 05:27 por qué no me acuerdo había uno que también es Mauro Donato no

Voz 0423 05:32 no después Donato pasó central con Naybet Donato y Mauro estaba en el medio con otro no jugada Scaloni

Voz 0749 05:39 pero había otro que era más a mí me toca

Voz 9 05:42 daba como yo jugaba de segunda punta decía oye al organizador bueno al cinco de yo me tocó Fernando Redondo una vez me tocó otra vez Mauro Silva hice lo juro que no podía quitar

Voz 0423 05:52 el pan no tiene no enseñaba ahora metía el brazo Cañete y era imposible a la Manel la manera que tenían de proteger ya con Fernando Redondo haber Tenerife Mayor va te tiraban has venido

Voz 5 06:05 la seño juegan cinco tres dos jugaba Mauro sólo por delante

Voz 0423 06:08 cinco tres dos jugamos yo te digo que estaba a con Irureta Jabo Irureta también jugaron con cinco cinco tres no

Voz 5 06:16 no siempre en

Voz 0423 06:17 siempre es bueno en fin no jugó en Colo como era el cobro que juega en el medio también se que era búlgaro no que jugó en el Madrid con Alvarito seguramente a Jaime Jaime

Voz 2 06:27 ah sí

Voz 0423 06:30 Flavio más organizador y fármacos la vida jugaban si estáis consiguió que el toro

Voz 5 06:36 Kenia también muy bueno pero se puede después

Voz 0423 06:39 si hago es que en Coruña

Voz 5 06:42 el otro él como es pues de televisión en Galicia

Voz 0423 06:44 Damon catorce una quiero el toro después puede pasar por el Zaragoza más mucho más adelante pero Jaime jugaba Mauro después jugaba también

Voz 1375 06:54 allí estuvo también mi entrenador del Pucela Sergio de mediocentro

Voz 0423 06:57 el jugador toro uno veinte jugadores Cañete donde Flores uno de los nuevo fútbol fíjate que luego fichar

Voz 5 07:07 el Tenerife también que no voy cómo juega al contragolpe como se llamaba

Voz 3 07:11 de la vida

Voz 0423 07:16 no fue un año sí ni a nunca están fuera está siempre en línea con a Príncipe estaba en línea

Voz 1375 07:25 pero batallas que batalla favoritas y estos cuatro estaban en el campo Alvar un poquito más joven pero ya todo lo quiso fichar Lendoiro tiene tela

Voz 11 07:32 yo llegué a jugar fíjate quiere que lo que llegaba

Voz 0097 07:35 a en mi primer año en primera contra contra estas super Dépor si juego el Alex el prime a su perdón

Voz 1375 07:41 por tú en el deporte también también veinticinco veinticinco años después aquí están de comentaristas para hablar por ejemplo ahora pregunto por la Liga que la hemos hablado se oído todo el fin de semana el sábado al domingo pero quería preguntaros por por la Premier que también estuvo nuestros oyentes ayer de la última jornada teníamos debate anoche tuvimos de Mattel sábado sobre Guardiola Klopp dos entrenadores

Voz 12 08:05 queréis que está marcando una época de verdad Guardiola como entrenador aunque no gane la Champions la una de la mañana eso no que la campana ya son balsa de alguien

Voz 1375 08:14 Guardiola dos Premier seguidas sacando un punto más a Jurgen Klopp en el en el Liverpool que parece lo de Pep en Alemania y ahora en la Premier o le falta la Champions a verme danza no

Voz 0097 08:29 a ver yo creo que no que si vamos más allá de los resultados que los ha tenido estupendos y magníficos en en toda su carrera

Voz 11 08:37 y yo creo que consigue una cosa que

Voz 0097 08:40 que es muy difícil que es con ese estilo de juego con tanta gente por delante la pelota tan ofensivo proponía no tanto a cambiar al jugador cambiar la mentalidad al jugador cambiar la manera de ver el juego de dichos jugadores Si hacer unos equipos muy reconocibles si fíjate que ha conseguido en la Champions del año que digo la Premier del año pasado cien puntos y en esta noventa y ocho USA es un agrega yo creo por qué que ha cambiado la manera de entender el fútbol no todos los entrenadores ganan siempre yo creo que la Champions

Voz 13 09:16 además ha tenido

Voz 0097 09:18 en momentos puntuales pues malos cruces en estos años y esa asignatura pendiente seguramente con el City yo creo que a lo mejor lo conseguirá en estos años venideros con se coronará como el como el gran entrenador de de del del fútbol moderno seguramente de los últimos veinte años de los últimos veinticinco años pues Halle

Voz 1375 09:36 fijaros el dato perdona Álvaro que hoy poníamos en Deportes Cuatro bueno lo hemos visto el fin de semana veintiséis títulos Guardiola la antítesis de Guardiola veinticinco SAS sólo los entrenadores que más tienen uno ha ganado a su manera el otro ganaba la otra

Voz 0231 09:48 veintiséis Guardiola XXV Mourinho llegó el empate

Voz 0749 09:51 creo humano y lo hablábamos en el programa con Dani que primero hay entrenadores foráneos la mayoría de los primeros equipos de posicionado son entrenadores de afuera eso significa que han cambiado

Voz 1375 10:04 en la Premier dice se han cambiado un poco

Voz 0749 10:07 la la la metodología de trabajo han traído gente con otras ideas con otros métodos y eso ha potenciado muchísimo en apremiar después hay paciencia con los entrenadores para aguantar los proxecto el caso de Pochettino el caso de club el caso de de Guardiola que sin ganar la Champions sin embargo más allá que por supuesto están ganando la Liga lo siguen aguantando pero traer a Guardiola que es uno de los mejores entrenadores por no decir el mejor es seguramente para premie y es la asignatura pendiente como decía Álvaro después también bueno perdona

Voz 1375 10:37 estaba mirando perdóname Gus The City Guardiola del Liverpool Klopp claro del arsenal Emery del United bueno porque lo echaron bueno Mourinho

Voz 0423 10:44 yo creo que el primero que es

Voz 0749 10:46 eh del Chelsea Sara en de los seis primeros ninguno singles británico creo que es el sexto o el séptimo equipo por ahí octavo equipo que ese es

Voz 1375 10:55 sí Thani de los seis grandes ninguno

Voz 3 10:57 el Watford por eso digo sí

Voz 0749 11:00 Pedro haciendo entrenadores de otras detrás de otros lugares Jan cambiado esa metodología de la paciencia después también que un nivel físico que están implementando que es espectacular y todo el equipo siempre está comprometido para hacer solidario y eso ha cambiado un poco potenciado muchísimo a la liga inglesa en ese sentido

Voz 9 11:20 yo soy pro Guardiola otra cosa sobre todo cuando habla de fútbol y veo a su equipo de otra cosa cuando hable de de otros temas pero hablando de de fútbol me parece que sus equipos y lo comentaba Biel Sagan

Voz 1375 11:32 Salgado algo por ahí que son de autor

Voz 9 11:35 exagerado cuando habla Guardiola de mí y me pone por la nube nubes y me conoce yo sí puedo decir que él es muy bueno hoy y que me encanta todo lo que lo que hace a mí me falta muchas veces en Guardiola a lo mejor tener un poco más de cintura a la hora de impartido determinado no ser esclavo de una manera de una forma de jugar porque no siempre se puede jugar ahora tiene un mérito terrible a la hora de que llegue a la premio de cómo va a imponer esta forma de jugar ir igual doblan externa

Voz 1375 12:03 lo largo Silva al otro dato y sin embargo acaba con noventa y ocho

Voz 9 12:05 punto ganándole al Liverpool ganándole aire email ganándole a toda esta gente a mi me parece que si yo no tengo ninguna idea de ser entrenador pero sería uno de los entrenadores que si iría lo mejor a trabajar ya verlo durante dos semanas

Voz 1375 12:19 no lo

Voz 9 12:21 bon balón a la hora de hacer superior numérica en campo contrario a mi me encantaría sentarme con el PSM toda clase mucha de la de las cosas que que hace Icomos la las

Voz 5 12:31 vamos a ver entendamos que el fútbol hay algo fundamental que mucha gente no lo quiere ver pero es la realidad es que se puede ganar de jugando dispone de diferentes formas y eso es una evidencia porque hemos visto entrenadores y equipos campeones jugando al fútbol de distinta manera y esto es algo evidente en el fútbol aunque hay quien lo quiere negar porque quiere imponer su estilo y entiende que solamente ese estilo es el bueno eso es mentira Se puede jugar de muchas maneras se puede ganar títulos de muchas maneras como se ha demostrado a lo largo de la historia a partir de ahí los mejores entrenadores son los que tienen una idea dejó clara y convierten a su equipo en campeón Guardiola es uno de ellos Jürgen Klopp es uno de ellos indudablemente Guardiola no ha ganado la Champions bueno va ganado Ligas ha ganado de Champions con el Barcelona ha hecho un montón de cosas por el fútbol y al final la Champions es una competición también de dos tres detalles al año porque una mala noche te manda a casa etcétera etcétera y no creo que ni coronarse unos conos sin Champions yo creo que es su lo aportación al fútbol es tremendamente importante y estoy de acuerdo con Kiko también hablando de fútbol es un fenómeno

Voz 1375 13:39 fichando también eh siéntate

Voz 5 13:41 todos lo relativo al fútbol es un fenómeno fíjate Manu

Voz 0749 13:43 estaba en en si no me equivoco en diciembre enero estaba siete punto de del Liverpool y creo que hay un antes y un después y cuando se enfrenta al al Liverpool ilegal a ese partido es cuando empieza a recordar después la batalla que tiene que tiene que ganar catorce partidos seguidos y para mí

Voz 0423 13:59 tenido al final creíble lo quiso

Voz 0749 14:02 el Liverpool lo quiso

Voz 0423 14:03 el City es espectacular mucho más besó es suelo

Voz 9 14:08 empero que quiere es tan perfeccionista que muchas veces me contaba Pepito Reina que con el Bayern de Munich desea oye si nos quedamos Alvarito escucha esto bebidas sino quedado con diez tú vienes pero si en caso de que marcó el primer gol entonces Rafinha tu viene tú esto viene Müller que influir pasa esto

Voz 0423 14:24 bien la cabeza de cada jugador que eran ocho cosas pero es mejor grabador han hay una expulsión de un jugador estaba poquito reina en el banquillo Elvira Rafinha elige cual que era lo que me tocaba a mí que que todo

Voz 3 14:37 me acordaba de todo lo que está claro

Voz 0749 14:41 cosas digo es fosa es buenísimo lo de Bielsa

Voz 0423 14:44 el vídeo que nombrar visto

Voz 0749 14:46 no cuál cuál vídeo de Bielsa hay hay un vídeo que en las redes que supuestamente Bielsa habla de P Guardiola elogiando el oro y que él no se merece los elogios de Guardiola hacia él porque entiende que pasó es Bielsa no no porque dice que son los equipos de de de guardia la son inimitable cosa que con los equipo de Bielsa si lo pueden imitar entonces no hay comparación con los elogio dura tres o cuatro minutos

Voz 0423 15:12 se conoce dice él no puede decir eso porque no tienes ni idea de qué es todo lo que dice Bielsa sea curioso y otra cosa es que todo lo que dice no no pero no no pero admite que la de acuerdo para hacerle caso es para escucharlo sí sí de la forma que habla Pep Guardiola muy curioso no

Voz 1375 15:34 en fin lo éxito Éxito de Guardiola con su segunda Premier que algo que no ocurría en el fútbol inglés en la última década que repitiera título lo ha conseguido Guardiola en nuestra Liga eh bueno el objetivo es decía la semana pasada Cañizares si el Valencia acaba cuarto y compite por los títulos yo creo que ese objetivo cumplido por ahí

Voz 5 15:54 es que ese es el objetivo que se marca el club a principio de temporada y el el primero lo pasa el primero que es nombrado no el más importante lo ha cumplido que es pelear por los títulos

Voz 14 16:03 es una semifinal de de de

Voz 5 16:06 la Europa League casi jugar una final de Copa es pelear por los títulos a partir de ahí oye te toca con rivales de gran entidad los puede ganar o los pues perder ese es uno de los objetivos que se marca siempre el club y el segundo y más importante que es el que te da salud

Voz 14 16:19 financiera hay deportiva es el el

Voz 5 16:23 entrar en Champions yo creo que si entra en Champions obviamente no se le puede discutir Casio por méritos propios porque los puntos no se regalan pero también es verdad que es porque algo han dejado en el camino rivales sobre todo porque el Getafe no le puedo exigir más de lo que es una temporada muy bares como por ejemplo en Sevilla que la primera vuelta pues era claramente el cuarto clasificado el Valencia ha tenido una primera evaluación donde que al ha suspendido desde septiembre hasta diciembre con con la salida de Champions Lee Hee lejos de la cuarta la cuarta plaza y luego la segunda evaluación con la clasificación de la final de Copa a la clasificación de Europa League con la secuencia de partidos que no significa que ha competido permanentemente y ahora con la posibilidad de yo no lo doy por hecho posibilidad de entrar en la cuarta plaza podríamos hablar de que es un notable todo en Valladolid se va a ver si la nota media

Voz 1375 17:14 ya supera el cinco no se queda ahí se queda

Voz 5 17:17 efectivamente y luego en el descenso fíjate cómo

Voz 1375 17:20 se salvaron ayer Villarreal con la vuelta Calleja que me parece un caso me parece ser que te vayas te llamen otra vez Solbes al equipo al luego lo del Levante con Paco López lo del Valladolid con Sergio González parece un puñetero milagros

Voz 0423 17:31 el más mérito increíble lo de la jugada verdad Gustavito arbitro ve Abel penalti perra Pons que no expulsión y un penalti K y que espera vuelta no el Levante lo lo lo lo cantaron Todo sobre todo en Vigo porque después del partido

Voz 0749 17:47 lo que hizo en en San Mamés fue terrorífico y pensar que ahora sólo un milagro puede descender al Celta de puede la temporada nefasta que hizo sobrevivió Levante Araud que estaba atenazado un partido malo en Girona se pasa

Voz 1375 18:02 no practicamente dos veces de medio campo y fueron dos goles en lo que es el mejor momento

Voz 5 18:06 está mal Álvaro eh o sea yo vi que efectivamente el club Girona empezó mucho mejor la primera media hora pero el Levante resistió tuvo momentos difíciles en el partido donde resistió

Voz 0423 18:16 si portero

Voz 2 18:19 los balones

Voz 5 18:21 tal es cero también se comprometió en el primer gol que necesidad haciendo un despeje hay un poco bueno no no demasiado bueno quiero decir que el Girona hizo un buen partido y no mereció perder pero el Levante no estuvo mal para mí no estuvo mal Il el otro día sí que pongo de manifiesto el valor del bar creo que joyero por las otros nada

Voz 1375 18:41 total del bar era

Voz 5 18:42 la prácticamente el examen final no el examen final del bar era la jugada entre Girona y el Levante donde se juega en la pasta y los presos

Voz 1375 18:49 después de treinta y siete jornadas han entendido

Voz 0423 18:51 efectivamente esa era la jugada

Voz 2 18:54 sí porque el protocolo hay que has tú

Voz 0423 19:01 claro las déjate de rollos que quiten la tarjeta roja aquí cita que si no quedamos en evidencia como primer al último con Alvarito y con Manu que estábamos haciendo Carrusel tan tarde porque fueron a ver la televisión tan tarde

Voz 5 19:21 no déjalo estar ya estaba mejorando

Voz 0423 19:23 no sé si es que esa técnica

Voz 5 19:28 la gente tiene que tener su experiencia y es una técnica absolutamente nueva y hay que entender Isère tolerante con los errores Árbitro

Voz 0423 19:36 ah pero tardaron dos tres somos fieles les podían haber Being falla

Voz 5 19:41 en gente Stuani fallo tres goles debajo de la portería y es un fenómeno

Voz 0423 19:45 bueno segundo pero también esta segunda la criatura

Voz 5 19:47 vamos a hacer pero es un fenómeno para todo el mundo eh pero podía

Voz 0423 19:50 haber esperado veinte jornadas de Messi

Voz 5 19:53 otro día al Liverpool no tocó la pelota todos cuando pasan Messi agachar la cabeza en la cara porque es un fenómeno pero con los árbitros Icon los errores No somos tolerantes

Voz 0423 20:03 a los árbitros pues lo mismo y dos Being el protocolo de protocolos de rasgos todo tiene que tener como es normal

Voz 5 20:13 al un funcionamiento y una experiencia y una mejora que está cumpliendo el protocolo

Voz 2 20:19 el hombre que lo deberían eso era muy consideró oye lo nada

Voz 0423 20:28 en el fútbol comentaba Phil si coge y amarrados portero al palo y tira un penalti que te marca juvenil Kiko tiene un televisor y ve un agarrón en Getafe que les sacan la cabeza tampoco lo fue a AOL Martine a la calle a Ron groseros y es fácil de Mata que fue pero sí

Voz 5 20:45 no pero sí que las sí lo densas

Voz 0423 20:48 Sebastián así que single que es muy lejos

Voz 15 20:51 mí me dice

Voz 1375 20:53 me dice es muy real de que no se le escapa una que está siempre ojo avizor está en la cama pero con la antena puesta dile a los cuatro que en la primera vuelta han ido más veces a ver la pantalla ya en la segunda dile al cuervo que mire Mis apuntes

Voz 3 21:08 ya estoy acariciando no

Voz 0423 21:11 porque yo no me acuerdo de la I vuelto a tantas veces como ahora yo no me acuerdo pero

Voz 1375 21:15 apuntes que está ahí lo respeto

Voz 0423 21:19 yo creo que lo somos

Voz 5 21:21 somos muy tolerantes cuando un portero falla X claros que no ha votado bien Italia y cual Jet normal cuando un defensa mira pues fíjate si hubiera levantara la cabeza pero cuando falla un árbitro o falla el bar no somos tolerantes desgraciadamente nadie

Voz 10 21:37 no la queja este año no he sabido nada que comentar el otro día la del codazo de te William José Juan que eso sí eso eso es que no tiene comprensivos posible

Voz 1375 21:50 a la una de la mañana hoy no viene Raúl que viene mañana mañana hasta aquí Raúl el reportaje bueno será que paz verdad que parece que requirió ha dejado un audio al menos va bueno haber dejó un audio y mañana trae Raúl un reportaje con el entrenador más joven del mundo están España si te digo los años que tiene flipa yo

Voz 0097 22:09 el Chivas vale pues no lo digas que Cáceres

Voz 1375 22:11 en la categoría porque categoría adulta pero ese equipo el más joven del mundo mañana estará con Raúl que van a estar aquí

Voz 0423 22:18 no me lo pierdo ahora dejadme que salude yo os digo adiós

Voz 1375 22:21 dos a un entrenador que digo yo puede tal vez lo hayan echado de menos este año en Girona puede tal vez que lo hayan echado de menos en Sevilla

Voz 5 22:30 venga vamos seguro Mittal benigna seguro

Voz 1375 22:33 Pablo Machín buenas noches hola qué tal a dar voy a mandar la cama estos cuatro y me quedo hablando con te

Voz 16 22:38 yo te parece

Voz 1375 22:41 bien parece me parece perfecto un abrazo Kiko

Voz 0423 22:46 pero luego bueno aquí somos muy de Machín los cuatro cuenta

Voz 5 22:51 hay gente que no es ingresarlo hablo todos los días no digo

Voz 1375 22:53 lo decirle nada porque ya he dicho otras veces que sólo falta que os lleváis la comisión de lo de Pablo Machín porque mejor que habéis hablado del no se puede es que no le va a faltar Curro y hablaremos hablaremos

Voz 0749 23:03 eso es lo importante faltas a nosotros

Voz 0423 23:06 abrazos mimos cariño Álvaro adiós Gustavo Jaso chicos piensan los cuatro

Voz 1375 23:11 me quedo con Pablo Machín el ex del Sevilla Girona aquí en El Larguero

Voz 1375 27:42 ahora nos cuenta Antón Meana lo que ha dicho hoy Rubiales sólo ha hecho al micrófono de la cadena SER y enseguida estoy con Sevilla y con Bilbao porque se han quejado del horario del próximo domingo pero nos apetecía hablar un rato con Pablo Machín uno esos grandes entrenadores de fútbol español que en su corta trayectoria iba a decir ya lleva unos años pero en la élite en la Primera división ha conseguido hacer un trabajo que ha llamado la atención de todo el mundo de los críticos de los aficionados de los directivos sin embargo cuando llevaba veintisiete jornadas entrenando al Sevilla decidieron destituirle estaba a cinco puntos de los puestos Champions que es el objetivo era el objetivo ahora pretemporada y ahora mismo el equipo está a dos después de que lo cogiera a Joaquín Caparrós que has hecho en todo este tiempo esto estos dos meses en los que no lleva a su equipo que ha hecho Pablo Machín Pablo

Voz 0804 28:29 bueno pues sobre todo aprovechar para hacer cosas que no podemos hacer cuando estamos con la vorágine de la competición irá sobre todo pues estar con la familia que bueno decidio o decidimos que se quedarán Girona Hay yo me fui

Voz 1375 28:46 sólo para allá para Sevilla osea que volviste con ellos a Girona y la familia tranquilidad ver mucho fútbol imagino no

Voz 0804 28:53 sí bueno pues mirar las cosas de analizarlas con un poco más de de perspectiva pues intentar ver todo el fútbol que se puede jugadores de otras ligas también muy bueno pues ir aprovechando el tiempo

Voz 1375 29:13 imagino que tiene que doler mucho no que pases de ser el entrenador no ha alabado y halagado por todos y que veas cómo después te dice no que aquí no cuando no sé si tú estabas convencido creías que había que terminar el proyecto y que había posibilidades de pelear por la Champions

Voz 0804 29:29 sí sin duda que yo lo creía porque bueno creo que habíamos hecho una o dos tercios de la competición que eran muy buenos estuvimos en puestos Champions prácticamente hasta dos jornadas antes de de la destitución muy bueno llegamos ahí ir tres veces diferentes líderes yo creo que era para pensar que estábamos haciendo un buen trabajo sabíamos que seguramente pues iba a haber una época de vacas flacas digamos sea largo un poquito más de lo esperado pero bueno ese colchón que que teníamos que bueno lo pudimos conseguir en un muy buen inicio también fruto a que empezamos muy pronto por la pérdida de de la UEFA pues bueno seguimos siempre en puestos de de competición europea hay seguramente que aquel fatídico minuto en Praga en el que nos eliminaron de la UEFA pues tuvo también mucho que ver

Voz 1375 30:37 sin ninguna duda aquello fue aquello fue decisivo yo creo que el partido de octavos no si no recuerdo mal

Voz 0804 30:44 a mediados de marzo hemos visto ahora en la Chamber

Voz 1375 30:47 pero no es el fútbol es tan

Voz 0804 30:50 grande que pues estaba estaba

Voz 1375 30:52 la exactamente Tena estaba eliminado y estaba lo has metido en el último segundo se mete el Tottenham de Micaela hayas

Voz 31 30:59 sí pues son muchas veces es la la gran

Voz 0804 31:01 de ahí la penuria que que hay en el pub

Voz 1375 31:04 hubo poca paciencia en el club

Voz 0804 31:07 bueno no lo sé eso yo creo que los tienen que analizar otra gente los entrenadores seguro que pensamos que nunca nos merecemos una destitución pero ejemplos hay hay muchos hay equipos que han tenido más confianza en los entrenadores ya al final han sacado resultados porque bueno pues muchas veces el trabajo no se tiene que medir únicamente con con el resultado que sabemos que es lo más importante pero eso quizás sea para la gente de fuera y la gente dentro tiene que analizar

Voz 1375 31:43 por un poco más por qué crees que que se acabó la confianza mentir porque hay hay muchas veces se dice no es que hay plazas donde o cae de pie o no caes en Sevilla pero los resultados no eran tan malos eso es porque no creo que fuera una cosa que dijeran madre mía el Sevilla está a quince puntos de la Champions crees que no acaba de acoplarse

Voz 8 32:03 la ficción el club

Voz 0804 32:06 no ni mucho menos todo lo contrario yo creo que al revés que caí Se puede decir de pie me sentido siempre muy valorado muy querido por la afición ya está te diría que que por por Sevilla como ciudad no porque bueno ya sabéis que en Sevilla hay Betis pues hay una rivalidad muy grande pero incluso mucha gente del Betis pues siempre me paraba me pedía fotos decía que bueno pues que estaba haciendo un buen trabajo bueno sinceramente creo que que caímos muy bien llega yo nada en el te en el campo en contra de el cuerpo técnico del entrenador si bueno pues son cosas que suceden ya te digo que a veces pues un resultado de cambiar mucho la idea que se tiene ya un entrenador muy bueno en este caso yo tampoco te puedo responder serían otras personas las que han tomado la decisión y las que deberían de contestarte a mejorar equivoco

Voz 1375 33:09 Caparrós

Voz 0804 33:11 bueno pues será diferente no sé yo es que tampoco creo que que tenga que que si el que lo dice pero la realidad es que siguen en puestos de UEFA que posibilidades de haber entrado o entrar en en Champions creo que en la sabido estando Pablo Machín entrenador con Caparrós hay ha habido momentos también que parecía que se podía llegar bueno luego también hay que valorar el que ahora pues el equipo ya está en la recta final que sólo tienen una única competición han la semana que se pueden preparar bien los partidos pero que ya te digo yo tengo muy claro que he hecho muy buen muy buen trabajo yo así lo siento la lástima es que bueno pues no se pudiera redondear acabando la temporada

Voz 16 34:10 fíjate cómo

Voz 1375 34:11 da lo lo lo lo tuyo pues ya hemos contado lo que pasó fíjate como está en la acera de enfrente hablabas del Betis pues fíjate fíjate en el Betis no con con casi la segunda vuelta a la afición en contra a pasar pero fíjate te sorprende con los resultados tanto del año pasado como este lo que Setién en el Betis la afición gritando Quique vete ya Quique vete ya una semana tras otra

Voz 32 34:32 bueno la ficción

Voz 0804 34:35 en sevillana tanto el Sevilla como del Betis pues es muy pasional tanto para lo bueno como para lo malo y bueno cuando los resultados no serán quizá pues el Betis también en casa no era tan fiable como sí que lo ganamos nosotros hemos dado tardes yo creo que que muy rico coladas en el Sánchez Pizjuán ganando y goleando al Madrid hizo el partido que pudimos ganar al Barça dos cero y la afición ahí pues estaba contenta nosotros quizá hemos tenido tuvimos nuestro talón de Aquiles más en en algunos partidos concretos fuera de casa hay bueno es lo que a mí en este caso pues fue un poco un debe

Voz 1375 35:25 te has sorprendido que el Villamarín pida la marcha de Setién

Voz 0804 35:29 hombre yo creo que todos los entrenadores de una liga tan competitiva como en la primera división tienen un muy buen nivel es seguro que la hizo un excelente trabajo la temporada anterior hay bueno mantener ese nivel es complicado y la exigencia del público siempre quiere cuando menos igualar o mejorar y si no lo puedes hacer pues los entrenadores somos los primeros señalados

Voz 1375 36:00 te noto tranquilo porque siempre ha sido un tío tranquilo en lo bueno y en lo malo pero te noto dolido no no sé si eso no lo esperaba así yo creo que cuesta no yo creo que te ha quedado la espina de decir no se merecía acabar el proyecto no y que luego me juzgara en cuando acabase

Voz 0804 36:17 hombre a nadie a nadie le gusta no podrá acabar un trabajo IMAS cuando consideras que que lo has hecho con una profesionalidad extrema y que muchas veces como te digo pues te juzga por por un pequeño detalle que seguro que no tienes tú mucho que ver con Un un mal despeje un mal bote una decisión errónea pero es que lo tenemos que asumir como tú decías al principio pues bueno yo tampoco llevó tres décadas

Voz 1375 36:51 como les la primera experiencia de este tipo

Voz 0804 36:54 tengo aquí bueno como creo que dijo una vez Luis Aragonés pues hasta que no te cesan tres veces más de tres equipos no te puedes considerar entrenador pues bueno desafortunadamente yo ya tengo una luego hay que pensar siempre lo positivo que es que bueno pues estás viviendo de lo que te apasiona lo que es pues vives en el día a día que seguimos siendo unos afortunados por muchos como tú digas pues no se ha podido acabar un proyecto en el que no tenía mucha ilusión y muy que desafortunadamente pues no faltó esas últimas jornadas para poder culminar un buen

Voz 1375 37:38 yo te gustaría volver algún día al Sevilla para sacarte esa espina

Voz 0804 37:43 hombre en el fútbol nunca se sabe pero yo la verdad que he estado súper a gusto creo que es un club con un enorme potencial una enorme exigencia también pero por supuesto que volvería con los ojos cerrados porque aparte de ser uno de los mejores clubes de España creo que lo que he vivido en el Sánchez Pizjuán con esa afición pues me lo quedo para mí muy bueno nunca lo voy a olvidar

Voz 1375 38:11 cuando uno entrena al Sevilla descarta ya entrenar al Betis para siempre o eso no se descarta

Voz 0804 38:19 bueno yo creo que no no será la primera vez ni seguramente la última no nosotros como entrenadores tenemos que leer profesionales idear el máximo en el club en el que confían en mí bueno nunca dan a esto nunca se sabe pero ya te digo que somos profesionales seguramente que tendrá que pasar un poco de tiempo pero como son cosas que no únicamente dependen del entrenador primero tendría que estar la propuesta si luego pues ya

Voz 1375 38:54 se tendrían que toman las decisiones Un Sevilla Caparrós contra un Betis de Machín sería bonito

Voz 0804 39:01 no lo sé pero pero bueno tampoco lo descartó desde el todo

Voz 16 39:10 vale

Voz 1375 39:14 no sé si lo del Girona es lo que más me ha dolido ver a tu ex Girona virtualmente de Segunda división

Voz 0804 39:22 sí porque bueno aquí estuve cuatro años y medio estuvimos bueno primero cuando llegué salvamos una situación casi milagrosa de no descender al año siguiente pues no ascendimos por un gol parecido en el último minuto lo con contra Lugo otro playoff conseguimos ascender el año pasado practicamente palestinos peleando hasta el final puestos UEFA algo que consideras muy muy tuyo tanto de sentimiento como como de obra digamos pues en se desvanezca así pues ya sí que duele

Voz 1375 40:01 bueno lo bien que empezaron eh que empezaron bien la temporada también pero como se ha venido abajo

Voz 0804 40:05 sí es paradójico porque ha hecho partidos que ha conseguido ganar a rivales impensables no de de arriba al Madrid o empatar en el Camp Nou ha hecho una muy buena Copa del Rey pero la realidad es que a los equipos que en teoría pues se les tiene que ganar con los que se va a jugar la permanencia pues no ha sido capaz de ganarlo oí bueno pues ya lo tiene francamente difícil para poder salvar

Voz 1375 40:32 vamos a ver de julio entrenando

Voz 0804 40:35 bueno ojalá esto ya digo venga cuéntanos a lo cuéntanos no depende sólo de de una parte no hay que encontrar gente que confía sentí que de verdad pues un proyecto ofertas tienes bueno se encarga como se suele decir no es representantes sí que es cierto que que hay conversaciones con con algunos equipos pero bueno hasta ahora sitio soy sincero no hay no hay nada concreto

Voz 1375 41:05 lo uno de lo leído al Celta te han llamado del Celta

Voz 0804 41:09 pues como nunca miento yo te puedo decir que no a mí personalmente por lo menos no no me ha llamado nadie

Voz 1375 41:17 bueno bueno ofertas tendrá viendo tardaremos en ver a Pablo Machín en un banquillo seguro es que lo sabemos y lo sabe él lo saben Kiko Narváez Álvaro Benito Santi Cañizares Gustavo López que cada lunes hablamos con ellos del fútbol más piropo no te han podido echar decía Cañete la Comisión costes escribe estás comisión pero si te han defendido a capa y espada por algo será

Voz 0804 41:37 bueno pues oye cuatro tipos distintos de fútbol

Voz 1375 41:39 no

Voz 0804 41:40 sí además es importante porque en el fútbol como se suele decir es de los futbolistas y todos ellos pues han tenido mucho bagaje así que para mí es un un honor que hablen así de mí

Voz 1375 41:53 recuerdo que hicimos un Larguero en Girona cuando en Girona estaba todo lo alto en la cresta de la ola ahí estaba Pablo Machín entrenando hace justo un año allí nos fuimos a Montilivi ahí estuve

Voz 0804 42:02 la grada del monte El Larguero bueno

Voz 1375 42:05 digo ya sonaba para Sevilla sonaba alguna oferta entonces hablamos con Pablo Machín cuando estaba en lo más alto y todo el mundo le miraba ahora que Pablo Machín está sin equipo también agradecemos que haya atendido los micrófonos de este este Larguero de la Cadena SER seguro que dentro de poco volveremos a tener Pablo Machín preguntándole por su equipo y por por su nuevo destino sigues teniendo la casa en Sevilla

Voz 31 42:28 no no no no no

Voz 0804 42:31 la familia en Girona y no llegaron a bueno estoy por aquí no hay está bien está bien

Voz 1375 42:38 en tiempos mejores también para Girona Pablo que vaya que vaya muy bien lo que te quedes descansa aprovecha lo que igual no es mucho va a seguir disfrutando de la familia dentro poco que te veíamos en un banquillo

Voz 0804 42:48 muy bien muchas gracias Nati Pablo un abrazo Pablo

Voz 1375 42:51 Chin el ex técnico del Sevilla el ex técnico del Girona y el futuro técnico del pues de veremos no tardaremos mucho en saber antes

Voz 0423 43:00 hombre Ana muy

Voz 1375 43:00 hola qué tal Carreño buenas grande este Machine muy bueno buen entrenador buen tío y le he visto eso poco o cuando claro claro resentido no poquito a poco dolido dolido no les gustó que nos dejaran acabar el proyecto anormal normal Rubiales no está dolido eh no no leve

Voz 0231 43:14 pues bien yo le veo que aconteció para empezar ya no es noticia hay una reunión a la que no ido Tebas Reunión del convenio de coordinación a un lado la Liga a un lado de la Federación y como digo siempre a los oyentes de la SER cuando hay una reunión tiene dos opciones ir o no ir Tebas últimamente no va a Rubiales Syva la Liga manda a un equipo que Le llaman el Dream Team que lo forman Carlos del Campo Luis Gil fiel oyente de este programa por favor no nos da ninguna bola pero es fiel oyente de este programa también dos vicepresidentes usted que nosotros sí hacemos con él a Luis Gil completamente últimamente no desprecia bastante pero no que tenemos a mí no me no me no suele tener en ante Nos da más bola pero bueno ahora será que no le dejan

Voz 1375 43:56 pero bueno dos vicepresidentes uno que le

Voz 0231 43:59 entre Villaverde sí y luego el del Numancia que va siempre a la Reunión me encanta pero te vas no ha ido sigue dos Rubiales que a la salida relajado y muy tranquilo por ejemplo criticado a la Liga por no tener en cuenta a los jugadores con los cambios de hora de los partidos luego las aumentar con Bilbao y Sevilla también ha hablado de cómo Tebas desprestigia la Copa del Rey diciendo que una final Recre Mallorca es lo que quiere es que pone en la Copa a partido único a estas semifinales dice que la Superliga tanto que les gustara

Voz 1375 44:27 allí bueno porque yo no le gusta lo que le gusta la Copa a partido único en Inglaterra no le gusta la que va a partido único en España nos lo puede explicar pues yo no lo entiendo

Voz 0231 44:35 a ver si mañana se lo podemos preguntar que mira para ejemplo tiraba en Barcelona a una gala del noventa Aniversario de la Liga allí estaremos todo a ver si Javier Tebas nos dice algo sobre esto Rubianes te dice que la Superliga europea no existe que la UEFA por ejemplo no habla de jugar partidos de Champions en fin de semana que eso no lo ha propuesto la UEFA fíjate puede ser una de las frases del día la que le dice Rubiales a la Cadena Ser acerca del homenaje que la federación le quiere hacer a Casillas en el Bernabéu en el España Suecia para Rubiana

Voz 1375 45:04 no había nadie más echamos otro estaba también Gol Televisión entrevistaba al aire Barriocanal pero de radio latido de la Cadena SER ha dicho que una pregunta de la SER en el micro amarillo

Voz 0231 45:12 Don Luis Rubiales ha dicho que Iker Casillas es Patrimonio de la Humanidad entradas baratas para el España Suecia se podrá llenar así el Bernabéu y habrá algún guiño a Casillas en ese partido que sabrá mucho de ello presidente

Voz 4 45:25 bueno ahí yo el cariño que lo tengo ahí que personas por supuesto profesional creo que es conocido por todo pero eso tiene que depender en primer lugar de Iker en segundo lugar también no debemos UEFA un partido oficial tendríamos que pedir un permiso especial hiriente tercer lugar pues obviamente jugamos en un estadio que es muy importante para Iker también para todo el madridismo por supuesto cualquier cuestión tiene que pasar también por la sensibilidad del club que dueño del del estadio no nos gusta hacer las cosas a la a la brava sino hablando con todo el mundo por lo tanto desde luego esta federación reconoce en Iker a uno de esos jugadores más importante de la historia del mundo no sólo española es patrimonio de la humanidad pero bueno Iker todavía lo que ha sufrido es un contratiempo grave que está recuperándose y él tiene también que que ver que si la queremos hacer una fiesta porque ha salido de ello pues tiene que ser el primero en en aceptarlo no vamos a ver qué qué opina

Voz 0231 46:28 palabra de Luis Rubiales por cierto vinculado al presidente de la Federación el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Valencia falla a favor de la hace en el conocido como caso de la arquitecta la denuncia la presentó el sindicato y afecta al periodo en el que fue presidente de AFE Luis Rubiales la arquitecta Yasmina Eight Machete Juan José García han sido condenados ojo a pagar veintiocho en mil novecientos cincuenta y tres con cincuenta

Voz 1375 46:54 a la broma más intereses y costas

Voz 0231 46:57 me una vez conocido este fallo sólo falta que se resuelva la última denuncia por agresión que presentó el arquitecta contra un Luis Rubiales que sale muy reforzado con esta sentencia las dos denuncias previas presentadas por la arquitecta fueron consideradas falsas así que el presidente de la Federación repetimos sale reforzada porque Yasmin Eight Machete Juan José García han sido condenados a pagar veintiocho mil novecientos cincuenta y tres con cincuenta euros

Voz 1375 47:26 pues nada de momento todas las sentencias a favor de Rubiales haberla ultima que queda hasta mañana Antón hasta mañana está por ahí Santi Ortega en Sevilla o la Santi qué tal estaba contando con el asunto de los horarios de partido y las quejas del Sevilla también en Bilbao Íñigo Marquínez ahora Íñigo Manu muy buena para ese Sevilla Athletic Club de Bilbao que se va a jugar el domingo a las cuatro y cuarto de la tarde el sábado a las cuatro y cuarto de la tarde se quejan por la temperatura que temperatura ver ese día a las cuatro y cuarto

Voz 1870 47:54 bueno la previsión de tiempo habla de entre dieciséis y veinticinco aunque por estas fechas veinticinco grado no es la temperatura habitual ayer a las seis inmediaciones Villamarín XXXVI en una ola de calor muy fuerte posiblemente no sea tan alta pero el Sevilla a través del presidente del club José Castro le ha trasmitido a Javier Tebas el malestar conecte horario porque entiende que los había mejores y menos complicado tanto para el Sevilla como para Athletic Bilbao para los aficionados

Voz 1375 48:18 vayan al encuentro también ha protestado el Athletic no

Voz 0802 48:21 se dice mucho en ciclismo no de ponerse a rueda pues es lo que ha hecho en el comunicado el Sevilla ha emitido otro en el que transmite pues eso a la disconformidad con ese horario que emplaza la Liga a buscar una franja dice más acorde con la climatología huyendo del calor que tanto incómoda aficionados y futbolistas eso sí el Athletic que confía en que al menos desde la ligas estudie una posible rectificación lo dicho sea puesto a Sevilla para para elevar esa protesta también

Voz 1375 48:48 pues nada veremos a ver qué ocurre preguntaremos mañana los meteorólogos de la SER en los veinticinco grados la temperatura el sábado las cuatro cuarto en el Pizjuán esta mañana hasta mañana a rueda decía Íñigo que se ha puesto el Atleti del Sevilla a Rueda han ido todos hoy de vivían y que ha ganado en el esprín la etapa del Giro pero que ha pasado Borja Cuadrado hola

Voz 0298 49:08 hola qué tal Manu muy buenas pues que la han descalificado porque a primera vista no parecía que hubiera cometido ninguna infracción pero luego viendo la repetición con el plano aéreo se ve cómo cambia la trayectoria se toca con el italiano mosqueo que venía muy rápido por lo tanto le han descalificado y le han dado la victoria al colombiano Gaviria que no lo ha celebrado porque ha reconocido que vivían y había sido el mirador es cierto que habían corrido vamos en el mismo equipo Saxo también puede afectar por lo demás en la general sigue como líder el esloveno Leach in mañana cuidado Manu tercera etapa por encima de los doscientos kilómetros es verdad que tiene un tramo complicado y muy ondulado al final los a que es posible que no llegamos a un esprín pero estos esfuerzos de más de doscientos kilómetros se pagan y mucho cuando llegue la última semana mañana

Voz 1375 49:46 cuenta Borja Cuadrado esta mañana Borja hasta mañana

Voz 15 49:49 eh creo que no nos queda nada por ahí que