Manu Carreño: "Tal vez el partido de este domingo haya podido ser el último de Griezmann en el Metropolitano"

Voz 1375

00:06

momentos de el capitán uruguayo uno de los capitanes es uno de esos tíos que que dices joe que qué orgullo y qué suerte hemos tenido seas del equipo que seas de que este tío haya venido a la liga española ya ya estado casi una década partiéndose la cara el pecho los dientes y haciendo lo que ha hecho durante casi una década digo en nuestra liga en este caso para para disfrute de los rojiblancos no pero ese parecía que era el el principal protagonista a su lado muy cerca incluso con una camiseta donde se leía Godín estaba Griezmann son íntimos amigos su mejor amigo en la plantilla es Godín el mejor amigo de Griezmann está bueno especialmente dolido a Griezmann no por la marcha de Godín también no es algo que ayude al francés dentro de lo veleta que es que son pues es un jugador si hay un jugador veleta que depende como sople el viento Bordón de salga el sol y tal pues podría ser Griezmann eso lo reconocen todos los que han tenido que firmar contratos y negociar con él y demás pues depende un poco que si el United que si el Athletic que si me quedo que si me voy que siendo comenta bueno pero dentro de ese beticismo en lo de Godín pues no ayuda eso es evidente no pero yo por eso digo que mientras muchos miraban a la despedida del uruguayo pocos quizá hayan recaído en qué tal vez el partido de este domingo haya sido haya podido ser el último de Griezmann en el Wanda Metropolitano como te decía anoche en El Larguero mañana hay cumbre es una semana importante para decidir au definir por dónde van a ir los tiros con respecto a Griezmann que el año pasado después de ese culebrón larguísimo le dijo al Atlético tranquilos me quedo lo he decidido aquí está en un documental lo vais a saber vale pero me quiero una chorrada pero oye pues lo será que ahora toca hacerlo así los tiempos pues más moderno alguien dijo que era mejor bueno vale también parece una chorrada sinceramente está bien que conozcamos los entresijos y las tripas de algunas cosas y para eso hay algunos documentales muy buenos pero a mí no me parece serio que un jugador decida su futuro y tenga a dos aficiones en vilo a mi me lo parece a cada uno le parecerá a lo suyo creo que hay otras maneras de de de decidir un futuro no pero cada uno es libre de hacer lo que ella lo que no quieren en el Atlético es que este año haya documental segunda parte por eso la cumbre de esta semana porque en el Atlético como os conté anoche saben que Griezmann se quiere ir no han ganado títulos no se ha hecho el proyecto que él pensaba que se iba a hacer les seduce bueno en fin por algo él cuando firmó su renovación le dijo al club venga me quedo pero con un matiz importante si queréis que me quede me vais la cláusula a partir del uno de julio no sea que me entre el calentón me quiera ir en vez de ponerme doscientos millones a partir del uno de julio valgo ciento veinte algo que ya olía un poco raro que dudo mucho dudo mucho que el Athletic debiese haber aceptado si te quedas te quedas aquí vales doscientos Si te vas luego vales doscientos Si te vas dentro de siete años vales doscientos de vas el mes que viene vale doscientos por qué va a partir del uno de julio ciento veinte bueno pues el Atlético lo aceptó y el Barça lo sabía el Barça vuelve a la carga Griezmann se deja querer y como ya os conté ayer desde su entorno aseguran que lo tiene hecho el Atleti está con la mosca detrás de la oreja como decía hoy Kiko en Deportes Cuatro no con la mosca tiene una golondrina de va detrás de la oreja Miguel Ángel Gil Marín por eso mañana van Miguel Ángel Gil Marín Cholo Simeone y Andrea Berta a reunirse con la parte Antoine Griezmann para que para decirles no quiero documentales dime si te vas a ir porque tengo que fichar no me tengas hasta el quince de julio o hasta no sé qué día mareando la perdiz no quiero más documentales mañana no va el Atlético de decir por favor por favor por favor cómo fueron el año pasado esta vez no va de eso esta vez va de no me toques las narices con buen tono saben que es un grandísimo jugador pero ya estamos viendo lo que es también en cierto modo no sé si esto es forma de agradecer el esfuerzo que hizo el Atlético Madrid porel pero hombre en un club en el que ya al final de la temporada pasada la afición le pitó en algún momento porque entendía que eran poco Cacho