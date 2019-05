Pablo Machín: "No descarto entrenar al Betis"

Voz 1375 00:00 ahora nos cuenta Antón Meana lo que ha dicho hoy Rubiales Se lo ha hecho el micrófono de la cadena SER y enseguida estoy con Sevilla y con Bilbao porque se han quejado el horario del próximo domingo pero nos apetecía hablar un rato con Pablo Machín uno de esos grandes entrenadores el fútbol español que en su corta trayectoria iba a decir ya lleva unos años pero en la élite en la Primera división ha conseguido hacer un trabajo que llamó la atención de todo el mundo de los críticos de los aficionados de los directivos sin embargo cuando llevaba veintisiete jornadas entrenando al Sevilla decidieron destituirle estaba a cinco puntos de los puestos Champions que es el objetivo era el objetivo de pretemporada y ahora mismo el equipo está a dos después de que lo cogiera a Joaquín Caparrós que has hecho ese tiempo esto estos dos meses en los que no lleva equipo que que ha hecho Pablo Machín Pablo

Voz 1 00:47 bueno pues sobre todo aprovechar para hacer cosas que no podemos hacer cuando estamos con la vorágine de la competición y sobre todo pues estar

Voz 2 00:57 con la familia que bueno decidió o decidimos que se quedaran Girona Hay yo me fui

Voz 1 01:04 sólo para allá para Sevilla

Voz 1375 01:07 volviste con ellos a Girona y la familia tranquilidad Iber mucho fútbol imagino no

Voz 1 01:12 sí bueno pues a mirar las cosas de analizarlas con un poco más de de perspectiva pues intentar ver todo el fútbol que se puede jugadores

Voz 2 01:25 de de otras ligas también muy bueno pues aprovechando el tiempo

Voz 1375 01:32 imagino que tiene que doler mucho no que pases de ser el entrenador no ha alabado y halagado por todos que veas cómo después te dice que aquí no cuando no sé si tú estabas convencido creías que había que terminar el proyecto y que había posibilidades de pelear por la Champions

Voz 1 01:48 sí sin duda que yo lo creía porque bueno creo que habíamos hecho una o dos tercios de de la competición que eran muy buenos estuvimos en puestos Champions practicamente has ta dos jornadas antes de de la

Voz 2 02:09 acción Bono llegamos ahí tres veces diferentes líderes a que yo creo que

Voz 1 02:16 era para pensar que estábamos haciendo un buen trabajo sabíamos que seguramente pues iba a haber una época de vacas flacas digamos sea largo un poquito más de lo esperado pero bueno ese colchón que que teníamos que bueno lo pudimos conseguir en un muy buen inicio también fruto a que empezamos muy pronto por la previa de la UEFA pues bueno y seguimos siempre en puestos de de competición europea hay seguramente que aquel fatídico minuto en Praga en el que nos eliminaron de la UEFA pues tuvo también mucho que ver nada

Voz 1375 02:56 sin ninguna duda aquello fue aquello fue decisivo yo creo en el partido de octavos no sino recuerdo mal

Voz 1 03:02 decidido a mediados de marzo hemos visto ahora en la Champions no el fútbol es tan grande que pues estaba estaba

Voz 1375 03:11 vale exactamente Tena estaba eliminado y estaba hayas metido en el último segundo se mete el Tottenham playas

Voz 1 03:17 sí pues son muchas veces es la la grandeza ahí la penuria que que hay en el pub

Voz 1375 03:23 hubo poca paciencia en el club

Voz 1 03:26 bueno no lo sé eso yo creo que tiene que analizar otra gente los entrenadores seguro que pensamos que nunca nos merecemos una destitución pero ejemplos hay hay muchos hay equipos que han tenido más confianza en los entrenadores ya al final han sacado resultados porque bueno pues muchas veces el trabajo no se tiene que medir únicamente con con el resultado que sabemos que es lo más importante pero eso quizás sea para la gente de fuera y la gente dentro tiene que analizar

Voz 1375 04:02 sí un poco más por qué crees que que se acabó la confianza en porque hay hay muchas veces se dice no es que hay plazas donde o cae de pie o no caes en Sevilla pero los resultados no eran tan malos porque no creo que fuera una cosa que dijeran madre mía al Sevilla está a quince puntos de la Champions crees que no acaba de acoplarse sea no sea la afición el club

Voz 1 04:25 no ni mucho menos todo lo contrario yo creo que al

Voz 2 04:28 ver que caí se puede decir de pie me sentí

Voz 1 04:33 siempre muy valorado muy querido por la afición ya está te diría que que por por Sevilla como ciudad no porque bueno ya sabéis que en Sevilla hay Betis pues hay una rivalidad muy grande pero incluso mucha gente del Betis pues siempre me paraba me pedía fotos decía que bueno pues que estaba haciendo un buen trabajo y sinceramente creo que que caímos muy bien de acá

Voz 1375 05:00 yo nada en el campo

Voz 1 05:02 yo en contra de el cuerpo técnico del entrenador si bueno pues son cosas que suceden ya te digo que a veces pues un resultado de cambiar mucho la idea que se tiene ya un entrenador muy bueno en este caso yo tampoco te puedo responder serían otras personas las que han tomado la decisión y las que deberían de contestarte

Voz 1375 05:26 a mejorar al equipo con Caparrós

Voz 1 05:30 bueno pues era diferente

Voz 2 05:34 no sé yo tampoco creo que tenga que que será el que lo dice pero la realidad es que siguen en puestos de UEFA que posibilidades de haber entrado entrar en en Champions creo que

Voz 1 05:50 y en la sabido estando Pablo Machín entrenador con Caparrós hay ha habido momentos también que parecía que se podía llegar bueno luego también hay que valorar en el que ahora pues el equipo ya está en la recta final que sólo tiene una

Voz 2 06:10 única competición han la semana que se pueden

Voz 1 06:12 para bien los partidos pero que ya te digo yo tengo muy claro que he hecho muy buen muy buen trabajo yo así lo siento la lástima es que bueno pues no se pudiera redondear acabando la temporada

Voz 1375 06:29 fíjate como está lo hemos contado lo que pasó fíjate como está en la acera de enfrente hablabas del Betis pues fíjate fíjate en el Betis no con con casi la segunda vuelta a la afición en contra pero fíjate te sorprende con los resultados tanto del año pasado como éste lo de Setién en el Betis la afición gritando Quique vete ya Quique vete ya una semana tras otra

Voz 3 06:51 bueno a la ficción

Voz 1 06:54 en sevillana tanto el Sevilla como del Betis pues es muy pasional tanto para lo bueno como para lo malo

Voz 2 07:01 y bueno cuando los resultados no serán quizá pues el

Voz 1 07:06 el Betis también en casa no era tan fiable como sí que lo ganamos nosotros hemos dado tardes yo creo que que muy recordadas en el Sánchez Pizjuán ganando y goleando al Madrid hizo el partido que pudimos ganar al Barça dos cero acción ahí pues estaba contenta nosotros quizá hemos tenido tuvimos nuestro talón de Aquiles más en en algunos partidos concretos fuera de casa hay bueno es lo que a mí en este caso pues en fue un poco un debe

Voz 1375 07:44 te has sorprendido que el Villamarín pida la marcha de Setién

Voz 1 07:48 hombre yo creo que todos los entrenadores de una liga tan competitiva como la primera división tienen un muy buen nivel es seguro que la hizo un excelente trabajo la temporada anterior hay bueno mantener ese nivel es complicado y la exigencia del público siempre quiere cuando menos igualar o mejorar y si no lo puedes hacer entonces los entrenadores somos los primeros señalados

Voz 1375 08:18 te noto tranquilo porque siempre ha sido un tío tranquilo en lo bueno y en lo malo pero te noto dolido no no sé si eso no lo esperaba así yo creo que cuesta no yo creo que te ha quedado la espina de decir no se merecía acabar el proyecto no y que luego me juzgara en cuando acabase

Voz 1 08:36 hombre a nadie a nadie le gusta no podrá acabar un trabajo IMAS cuando consideras que que lo has hecho con una profesionalidad crema ya que muchas veces como te digo pues te juzga por por un pequeño detalle que seguro que no tienes tú mucho que ver con Un mal despeje un mal bote una decisión errónea pero es que lo tenemos que asumir como tú decías al principio pues bueno él yo tampoco llevó tres décadas en él como les la primera experiencia de este tipo que tengo

Voz 2 09:14 sí bueno como creo que

Voz 1 09:16 dijo una vez Luis Aragonés pues hasta que no te cesan tres veces de tres equipos no te puedes considerar entrenador pues bueno desafortunadamente yo ya tengo una y luego hay que pensar siempre lo positivo que que es que bueno pues tú estás viviendo de lo que te apasiona lo

Voz 2 09:37 que vives en el día a día que

Voz 1 09:41 seguimos siendo unos afortunados por muchos como tú digas pues no se ha podido acabar

Voz 2 09:46 un proyecto en el que no tenía mucha ilusión y muy que

Voz 1 09:51 desafortunadamente pues no faltó esas últimas jornadas para poder culminar un cuento

Voz 1375 09:57 yo te gustaría volver algún día al Sevilla para sacarte esa espina

Voz 1 10:02 hombre en el fútbol nunca se sabe pero yo la verdad que he estado súper a gusto creo que es un club con un enorme potencial una enorme exigencia también pero por supuesto que volvería con los ojos cerrados porque aparte de ser uno de los mejores clubes de España creo que lo que he vivido en el Sánchez Pizjuán con esa afición pues me lo quedó para mí muy bueno nunca lo voy a olvidar cuando uno

Voz 1375 10:30 entrena al Sevilla descarta ya entrenar al Betis para siempre o eso no se descarta

Voz 1 10:38 bueno yo creo que no no será la primera vez ni seguramente la última no nosotros como entrenadores tenemos que ser profesionales

Voz 2 10:48 así ir a dar el máximo en el club en el que confían en mí igual

Voz 1 10:55 nada nada esto nunca se sabe ya te digo que somos profesionales seguramente que tendrá que que pasar un poco de tiempo pero como son cosas que no únicamente dependen del entrenador primero tendría que estar la propuesta sí luego pues ya se tendrían que tomar las decisiones Sevilla Caparrós contra

Voz 1375 11:16 Betis de Machín sería bonito

Voz 1 11:20 no lo sé pero pero bueno en tampoco lo Descartes del todo

Voz 1375 11:33 no sé si lo de Girona es lo que más le ha dolido verá retrato tu Girona virtualmente de Segunda división

Voz 2 11:41 sí porque bueno aquí

Voz 1 11:44 estuve cuatro años y medio estuvimos bueno primero cuando llegué salvamos una situación casi milagrosa de no descender al año siguiente pues no ascendimos por un gol parecido en el último minuto con contra Lugo otro playoff conseguimos ascender el año pasado prácticamente pues estuvimos peleando hasta el final por puestos UEFA algo que consideramos muy muy tuyo tanto sentimiento como como de obra digamos pues en se desvanezca así pues sí que duele

Voz 1375 12:20 en lo bien que empezaron eh que empezaron bien la temporada también pero como se ha venido abajo

Voz 1 12:25 sí les paradójico porque ha hecho partidos que ha conseguido ganar a rivales impensables no de de arriba al Madrid empatar en el Camp Nou y ha hecho una muy buena Copa del Rey pero la realidad es que a los equipos que en teoría pues se tiene que ganar con los que se va a jugar la permanencia pues no ha sido capaz de ganar

Voz 2 12:45 lo oí bueno pues ya

Voz 1 12:49 lo tiene francamente difícil para poder salvar

Voz 1375 12:51 te vamos Álvarez Julio entrenando

Voz 1 12:54 bueno ojalá esto no digo que venga cuéntanos cuéntanos no depende solo

Voz 2 13:01 de una parte no hay que

Voz 1 13:03 a encontrar gente que que confía sentí que de verdad pues un proyecto ofertas tienes bueno se encarga como se suele decir no

Voz 2 13:13 a la representantes sí que es cierto que que hay

Voz 1 13:17 conversaciones con con algunos equipos pero bueno hasta ahora si te soy sincero no hay no hay nada concreto está vinculado una sesión de lo leído al Celta

Voz 1375 13:26 te han llamado del Celta

Voz 1 13:28 pues como nunca miento yo te puedo decir que no a mí personalmente por lo menos no no me ha llamado nadie

Voz 1375 13:36 bueno bueno ofertas tendrá no tardaremos en ver a Pablo Machín en el banquillo seguro es que lo sabemos y lo sabe y lo saben Kiko Narváez Álvaro Benito Santi Cañizares Gustavo López que cada lunes hablamos con ellos del fútbol más piropos no te han podido echar decía Cañete la comisión estás pero te han defendido a capa y espada por algo será eh

Voz 1 13:56 bueno pues oye cuatro tiros tal distintos de fútbol sí además es importante porque el fútbol como se suele decir es de los futbolistas y todos ellos pues han tenido mucho bagaje así que para mí es un honor que hablen

Voz 1375 14:12 recuerdo que hicimos un larguero en Girona cuando el Girona estaba todo lo alto en la cresta de la ola ahí estaba Pablo Machín entrenando hace justo un año allí nos fuimos a Montilivi ahí estuvo

Voz 1 14:21 la grada de Montilivi ahí hicimos Larguero cuenta

Voz 1375 14:24 digo ya sonaba para Sevilla sonaba alguna oferta y entonces hablamos con Pablo Machín cuando estaba en lo más alto y todo el mundo le miraba ahora que Pablo Machín está sin equipo también agradecemos que haya atendido los micrófonos de este este Larguero de la Cadena SER seguro que dentro de poco volveremos a tener Pablo Machín preguntándole por su equipo y por por su nuevo destino sigues teniendo la casa en Sevilla

Voz 1 14:47 no no no no no yo tenía la familia en Girona no llega

Voz 2 14:52 sí bueno estoy

Voz 1 14:54 por aquí no hay está bien ahí está

Voz 1375 14:57 en llegarán tiempos mejores también para Girona Pablo que vaya que vaya muy bien lo que te quedes descansa aprovecha lo que igual no es mucho va a seguir disfrutando de la familia dentro poco que te veamos en un banquillo